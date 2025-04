Como escrever um esboço de postagem de blog

Durante boa parte da última década, os especialistas afirmaram que o blog está morto! Especialmente desde o surgimento dos microblogs com o X (antigo Twitter) e dos blogs de fotos/vídeos com o Instagram, os longos parágrafos de texto nas publicações de blogs foram considerados inúteis.

Nada poderia estar mais longe da verdade.

🌎 Verificação de fatos: Somente no WordPress, os usuários publicam mais de 70 milhões de novos posts em blogs por mês. 89% das organizações mantêm um blog regular . Três quartos dos entrevistados afirmam que os blogs produzem resultados comerciais para eles.

É seguro dizer que os blogs são uma das maneiras mais eficazes de ganhar visibilidade (aparecendo nas páginas de resultados dos mecanismos de pesquisa), autoridade (falando sobre tópicos relevantes) e liderança de pensamento (idealizando o futuro).

No entanto, 96,5% do conteúdo da Internet é nenhum tráfego do Google , encontra Ahrefs!

Um dos principais motivos para isso é que o conteúdo desses posts de blog não corresponde à intenção de pesquisa. Em outras palavras, o conteúdo não atende às necessidades do leitor.

Hoje, veremos como você pode resolver esse problema usando um esboço abrangente de postagem de blog. Discutiremos por que você precisa de um esboço de postagem de blog, como criá-lo e os erros comuns que devem ser evitados ao fazer isso.

⏰ Resumo de 60 segundos

O esboço de um post de blog é uma estrutura que orienta a redação, criando um conteúdo abrangente, eficaz e diferenciado. Ele proporciona clareza de marca, velocidade, qualidade, consistência e redução de riscos.

Para criar um bom esboço de postagem de blog, siga estas etapas.

Faça um brainstorming de ideias e das principais conclusões

Estruture as seções principais

Preencha cada seção com o nível certo de detalhes

Revise e refine seu esboço

Monitore o desempenho do post do blog e melhore-o com o tempo

Entendendo os princípios básicos de um esboço de postagem de blog

O esboço de uma postagem de blog é uma estrutura ou um quadro que inclui todos os aspectos que precisam ser abordados pelo redator. Ele ajuda o escritor a estruturar a narrativa da postagem do blog de uma forma que seja mais significativa e útil para o leitor.

Por que você precisa de um esboço de postagem de blog?

Não importa se você é o único redator ou se faz parte de uma equipe de muitos, o esboço de uma postagem de blog é essencial para Gerenciamento de projetos de SEO . Antes de começar a escrever, a criação de um esboço define os limites de seu conteúdo.

É como fazer um esboço a lápis antes de pintar. Ele lhe dá uma visão completa do que você vai pintar sem restringir seu processo criativo. É assim que ele ajuda.

Clareza: O esboço é um roteiro para todo o artigo. Você sabe por onde começar, quais são os marcos que precisa ultrapassar e onde chegar. Isso dá ao escritor total clareza sobre seu trabalho.

Mitigação de riscos: Como os redatores têm clareza sobre o objetivo e a estrutura do post do blog, é menos provável que enviem algo que esteja muito fora do padrão. Isso reduz o retrabalho e minimiza o risco de atrasos/falhas.

Velocidade: O esboço separa a fase de pesquisa e pensamento da fase de redação. Isso significa que, quando você tem um esboço, pode sentar-se e terminar de escrever mais rápido do que se não tiver um.

Qualidade: Um bom esboço ajuda a elevar a postagem do blog. Ele fornece ao redator tudo o que ele precisa, inclusive linguagem, SEO e práticas recomendadas de marketing, melhorando drasticamente a qualidade.

Consistência: Para organizações que criam blogs em escala, o esboço ajuda a trazer consistência e repetição ao processo. Ele agiliza o processo de controle de qualidade ao criar uma lista de verificação para os editores com antecedência.

O que está incluído em um esboço de post de blog?

Se você está se perguntando como um simples esboço pode oferecer todos esses benefícios, veja como. Um bom esboço de postagem de blog contém tudo o que o redator precisa saber para fazer bem o seu trabalho. Isso inclui:

Contexto

_Quem é o público-alvo? O que eles estão procurando?

Por exemplo, o esboço pode incluir um parágrafo curto dizendo: "este esboço é voltado para desenvolvedores de software que desejam aprender a usar IA para codificação"

Isso ajuda o redator a visualizar a pessoa para a qual está escrevendo a postagem e a fornecer o que é importante para ela.

Título

_Qual é o título da publicação do blog?

Um bom título de publicação de blog informa ao leitor imediatamente o que ele pode esperar. Ele resume o ponto crucial do artigo. Por exemplo, "Como usar a IA para codificação" é um ótimo título.

Estrutura

_Quais são as principais seções a serem incluídas? Há alguma ideia/ponto específico a ser abordado?

Essa é a maior parte do esboço. Ela define seção por seção, título por título, o que deve ser incluído na publicação do blog. Aqui, o criador do esboço pode ser de alto nível ou granular conforme necessário, dependendo das habilidades do redator, da disponibilidade etc.

Elementos adicionais

_Existem links, imagens, vídeos, modelos, ferramentas etc. a serem incluídos?

Esses são os elementos de SEO ou de marca que o redator deve ter em mente. Por exemplo, talvez você queira incluir alguns links internos ou adicionar um visual que demonstre os tópicos da publicação do blog que você está abordando. Este é o lugar para isso.

Atendimento doméstico

_Existe um guia de estilo ou outras diretrizes a serem seguidas?

Por último, mas não menos importante, informe ao redator se há algo mais que ele precise ter em mente. Isso pode ser qualquer coisa, desde evitar a vírgula de Oxford até escolher referências somente de uma fonte específica. Isso prepara o escritor para o sucesso, minimizando o retrabalho resultante de problemas logísticos!

📖 Leitura de bônus: Exemplos de diretrizes de marca Com isso em mãos, vamos ver como escrever um esboço de blog.

Etapas para escrever um esboço de postagem de blog

Um bom esboço de postagem de blog é o superpoder de um escritor. Ele comprime o estágio de pesquisa em uma estrutura fácil de usar para que o escritor construa sua história de forma eficaz. Para criar um esboço que dê aos seus escritores esse superpoder, você precisa de um processo, que discutiremos a seguir, e de uma ferramenta abrangente como ClickUp .

1. Brainstorming de ideias e conclusões

A primeira etapa para criar um esboço é saber do que se trata o post do blog. Dependendo da sua organização, área de especialização, público-alvo e especialistas no assunto, você terá um ponto de partida. Desenvolva-o.

Faça um brainstorming diversificado

Digamos que você trabalhe para uma empresa de software que cria soluções de IA para desenvolvedores, você pode fazer um brainstorming de ideias das seguintes maneiras.

Pesquisa na Internet : Pesquise no Google os termos relevantes para "IA para desenvolvedores" e veja o que aparece; o Quora ou o Reddit também podem ajudar

: Pesquise no Google os termos relevantes para "IA para desenvolvedores" e veja o que aparece; o Quora ou o Reddit também podem ajudar Mídia social : Siga os influenciadores em sua área de trabalho e acompanhe o que eles estão falando

: Siga os influenciadores em sua área de trabalho e acompanhe o que eles estão falando Pesquisa da concorrência : Observe o que as organizações semelhantes à sua ou as do mesmo setor publicam

: Observe o que as organizações semelhantes à sua ou as do mesmo setor publicam Entrevistas : Converse com os desenvolvedores que usam IA sobre o que eles estão procurando. Se eles não estiverem usando IA, pergunte por quê

: Converse com os desenvolvedores que usam IA sobre o que eles estão procurando. Se eles não estiverem usando IA, pergunte por quê Pesquisa de palavras-chave : Experimente ferramentas de palavras-chave para ver todos os termos de pesquisa relacionados direta e indiretamente

: Experimente ferramentas de palavras-chave para ver todos os termos de pesquisa relacionados direta e indiretamente Dados internos: Pergunte às equipes de vendas e de sucesso do cliente sobre as dúvidas/preocupações mais comuns dos usuários

Para tornar esse processo muito mais simples, use uma ferramenta de IA. Por exemplo, Cérebro ClickUp ajuda você a ter ideias para novos posts de blog em um instante. Faça uma pergunta e obtenha ideias que o ajudarão a começar! A partir daí, refine suas ideias com o ClickUp Brain ou por conta própria.

Use o ClickUp Brain para fazer um brainstorming de ideias de posts de blog ou criar um esboço de post de blog

📖 Leitura de bônus: Como usar a IA no marketing de conteúdo Depois que você tiver algumas ideias, escolha uma para delinear. Vamos escolher a ideia "como usar a IA para codificação". É hora de identificar a principal lição para o leitor.

Reduza sua conclusão

Os artigos de instruções são um grande sucesso na Internet. O outro lado é que você também tem uma concorrência imensa para essas palavras-chave. Portanto, escolha cuidadosamente sua principal lição. Nesse caso, pode ser algo como "processo de ponta a ponta de integração de IA na codificação cotidiana"

2. Estruturação das seções principais

Agora que você tem um título e um objetivo para a publicação do seu blog, entre nos detalhes. A regra nº. 1 aqui é: só porque seu título é "como usar a IA", você não precisa se ater estritamente a ele ou chegar lá diretamente.

Crie várias seções que ofereçam ao leitor uma visão geral abrangente do tópico. Ao trabalhar nos esboços em equipe, é útil usar uma ferramenta de mapeamento de conceito visual como Quadros brancos ClickUp . Reúna várias ideias na forma de texto, notas adesivas, formas, links, tarefas etc. e organize-as visualmente.

Desenhe visualmente suas ideias de postagens de blog com o ClickUp Whiteboards

Alguns dos principais aspectos a serem considerados ao estruturar suas seções principais são:

O que : O que é IA? O que é IA na codificação?

: O que é IA? O que é IA na codificação? Quem : Para quem a IA na codificação é adequada?

: Para quem a IA na codificação é adequada? **Por quê? Quais são os benefícios de usar a IA na codificação?

Como: Como integrá-la como parte de seus fluxos de trabalho?

Além do básico, você também pode incluir seções mais relevantes para o tópico. Por exemplo, você pode adicionar uma seção sobre os desafios que os programadores podem enfrentar ao usar a IA. Ou as melhores ferramentas de IA para codificação.

Ao fazer isso, organize as seções para facilitar a leitura e o fluxo do conteúdo do blog.

Por exemplo, se você discutir os benefícios da IA antes de explicar o que ela é, o leitor ficará confuso.

3. Preenchimento das seções com detalhes

A maioria dos esboços se limita a definir as seções. Embora isso funcione, é ainda mais útil para os escritores preencher alguns detalhes em cada seção. Por exemplo, na seção "O que é IA na codificação?", você pode incluir detalhes como:

Definição de IA na codificação

Aspectos da codificação em que a IA é útil

Grandes empresas que usam IA na codificação

Colaboração em tempo real com o ClickUp Docs

Esta etapa é melhor executada como pontos aninhados em um documento (em vez de adicionar mais nós ao seu mapa conceitual). Abra o Documentos do ClickUp e comece a escrever o título e os pontos principais. Alguns dos detalhes mais atraentes que você pode adicionar às suas seções no esboço são os seguintes.

Exemplos: Bons exemplos enraízam o conceito na realidade. Eles mostram ao leitor como algo funciona no mundo real.

Estatísticas: Estatísticas bem pesquisadas dão credibilidade ao texto. Elas também acrescentam um senso de proporção.

Por exemplo, "50% dos desenvolvedores usam IA" torna a ideia mais urgente/imediata do que se apenas 5% o fizessem!

Ferramentas: Outra maneira de tornar seu conteúdo acionável é incluir ferramentas e modelos. Por exemplo, você pode incluir ferramentas de IA para geração de código, autocompletar código, revisão de código, documentação etc., permitindo que o leitor as experimente e tome providências.

Histórias: Inclua estudos de caso, entrevistas ou até mesmo citações para contar uma história completa ao leitor.

Links: Como um blog atualizado regularmente, você provavelmente escreve sobre uma variedade maior de tópicos relacionados. Forneça links internos em seu esboço para que o escritor possa espalhá-los por todo o texto.

Modelo de resumo de conteúdo de SEO do ClickUp

Se isso parecer um número excessivo de elementos, não se preocupe. Experimente Modelo de resumo de conteúdo de SEO do ClickUp para obter uma estrutura pré-projetada para tudo o que você precisa adicionar ao seu esboço. Esse modelo de esboço de post de blog contém seções para título, contagem de palavras, objetivo, público-alvo, mensagens, palavras-chave, subtópicos, links, referências e muito mais!

4. Revisão e refinamento de seu esboço

Com isso, o primeiro rascunho de seu esboço está pronto. Entretanto, ele ainda não está pronto para ser enviado ao escritor. Revise e refine seu esboço minuciosamente.

Fluxo lógico

Certifique-se de que o esboço tenha um fluxo lógico do início ao fim. Verifique se cada seção flui suavemente para a próxima. Se você identificar alguma lacuna nas informações, acrescente-a.

Completude

Quando um leitor obtém tudo o que precisa aprender sobre um tópico em um único lugar, é provável que ele permaneça por mais tempo. Portanto, confirme se todos os aspectos que podem ser incluídos estão de fato incluídos.

Fluff

Identifique quaisquer informações ou seções irrelevantes e remova-as. Durante sua pesquisa, essas seções podem ter parecido relevantes, mas podem ter se tornado redundantes posteriormente.

Por exemplo, se você tinha "por que você precisa de IA na codificação?" e "quais são os benefícios da IA na codificação?" como duas seções, é hora de remover uma delas.

Competitividade

Especialmente se estiver escrevendo posts de blog para SEO, talvez queira comparar seu esboço com as páginas atualmente classificadas para a palavra-chave escolhida para garantir que seu conteúdo seja competitivo.

Para obter mais suporte, ofereça ao redator alguns modelos de redação de conteúdo que funcionam melhor para seu esboço. Tente Modelo de redação de conteúdo do ClickUp . Esse modelo totalmente personalizável e amigável para iniciantes ajuda o redator a agilizar sua parte das tarefas de forma eficaz.

5. Monitore e melhore com o tempo

O objetivo fundamental de um esboço de artigo é facilitar o escritor. Ele será bem-sucedido somente quando o escritor o considerar útil, prestativo e significativo.

Portanto, estabeleça revisões periódicas com o redator para obter feedback. Pergunte a ele o que poderia ajudar e inclua essas informações no próximo esboço de postagem do blog.

Dicas e práticas recomendadas para o esboço de posts de blog

Nas cinco etapas acima, você obteve os fundamentos do esboço de um post de blog. Vamos ver como você pode levar isso para o próximo nível com algumas dicas e práticas recomendadas.

Escolha um título atraente

Quer o post do seu blog seja listado na página de resultados de pesquisa do Google ou publicado nas mídias sociais, a primeira coisa que o leitor vê é o título. Quanto mais ele chamar a atenção, melhor será o desempenho do post do seu blog.

Crie seu título:

Clear : Mantenha-o direto à principal conclusão de sua postagem no blog

: Mantenha-o direto à principal conclusão de sua postagem no blog Conciso : Seja curto e simples; evite frases com duplo sentido ou palavras longas

: Seja curto e simples; evite frases com duplo sentido ou palavras longas Adequado à pesquisa: Certifique-se de que ele atenda à intenção de pesquisa do usuário

Use um calendário de conteúdo

O esboço de cada post de blog faz parte de um fluxo de trabalho que é melhor gerenciado por meio de um bom software de calendário de conteúdo . Em uma ferramenta como o ClickUp, você pode criar tarefas para cada post de blog, adicionar links para ClickUp Docs com esboços, incluir listas de verificação, prazos e até mesmo atribuir usuários.

Visualização de calendário para fluxos de trabalho de blog sem esforço

O gerenciamento com uma visualização de calendário ajuda você a priorizar o trabalho na ordem certa.

Por exemplo, você pode começar com o post de blog com a data de vencimento mais próxima. Ou você pode se concentrar naqueles que têm dependências.

Configure e gerencie seu plano de blog com Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp . Use este modelo pronto para uso e amigável para iniciantes para organizar seu trabalho da maneira que for melhor para você.

Leitura de bônus: Modelos de calendário de conteúdo para organizar seu blog

Automatize o que você puder

Se você sempre viu a escrita como uma atividade criativa, talvez fique surpreso ao ver essa dica. Bem, não fique. Há várias partes do processo de delineamento e redação de um post de blog que podem ser automatizadas com eficiência.

Campos dinâmicos de pessoas e designados no ClickUp

Por exemplo, com Automações do ClickUp você pode automatizar:

Atribuição de escritores disponíveis com base em tendências de carga de trabalho

Alteração do status quando uma determinada etapa do processo defluxo de trabalho de criação de conteúdo estiver concluída (por exemplo, alertar o editor quando a redação estiver concluída)

Enviar e-mails para as partes interessadas certas com atualizações (por exemplo, alertar o gerente de projeto se houver um problema de dependência)

Adicionar listas de verificação às tarefas

Combine o poder da IA e da automação

Um outro recurso absolutamente poderoso do ClickUp são os campos personalizados de IA. Com eles Ferramenta de criação de conteúdo de IA você pode preencher automaticamente o campo com resumos de tarefas, atualizações, análise de dados e muito mais.

📖 Leitura de bônus: Como automatizar a criação de conteúdo Vamos dar uma olhada em como seria um bom esboço de postagem de blog e por quê.

Exemplos de esboço de post de blog

Para encerrar tudo isso em um belo laço, vamos ver alguns exemplos de esboços de posts de blog.

Exemplo um: Como usar a IA na codificação

Título: Como usar a IA na codificação

**Público-alvo Desenvolvedores de software que buscam aumentar a produtividade e a eficiência com IA

Palavra-chave primária: IA na codificação

Palavra-chave secundária: Como usar a IA na codificação

Contagem de palavras: 2400-2600 palavras

Referências: (Inclua 1-2 links para conteúdo que os escritores possam consultar)

Links internos: (Inclua links a serem incluídos na postagem do blog)

**Esboço Introdução

Breve introdução sobre o surgimento da IA

1-2 ferramentas que ganharam popularidade recentemente

Estatísticas sobre o uso de IA na codificação

H2: O que é IA? O que é IA na codificação?

Definição

Diferenças em relação a outras ferramentas de automação na codificação

H2: Para quem a IA na codificação é adequada?

H3: Desenvolvedores de software

H3: Testadores

H3: Revisores de código

H3: Gerentes de projeto

H2: Quais são os benefícios de usar IA na codificação?

H2: Como integrá-la como parte de seus fluxos de trabalho?

Guia passo a passo sobre a integração de ferramentas com exemplos

H2: Desafios no uso de IA na codificação

H2: Práticas recomendadas para usar a IA na codificação

Conclusão

Resumir os pontos mais importantes

Exemplo dois: 8 melhores ferramentas de IA para desenvolvedores

Título: 8 melhores ferramentas de IA para desenvolvedores

Público-alvo: Desenvolvedores de software que buscam aumentar a produtividade e a eficiência com IA

Palavra-chave primária: Ferramentas de IA para desenvolvedores

Palavra-chave secundária: Melhores ferramentas de IA para desenvolvedores

Contagem de palavras: 2400-2600 palavras

Referências: (Inclua 1-2 links para conteúdo que os escritores possam consultar)

Links internos: (Inclua postagens de blog relevantes a serem vinculadas)

**Esboço Introdução

Estatísticas sobre o desenvolvimento de IA

Tipos de ferramentas disponíveis para desenvolvedores

H2: 8 melhores ferramentas de IA para desenvolvedores

Copiloto do GitHub O que é? Para quem é melhor? Quanto custa? (Mencione uma ou duas avaliações de fontes disponíveis publicamente, como o G2)

Código da Amazon

Whisperer

Docify

Linear

Assistente de IA da JetBrains

ChatGPT

Tabnine

DeepCode

H2: Como escolher a ferramenta certa para o desenvolvimento

Mencione de 5 a 6 critérios, como recursos, preços, integrações etc.

Conclusão

Resuma os pontos mais importantes

Leitura de bônus: Exemplos de briefings criativos Se isso parece bastante simples, vamos ver quais são as armadilhas que você pode enfrentar ao escrever o esboço da postagem do blog.

Erros comuns a serem evitados no esboço de um post de blog

O maior erro que as equipes de conteúdo cometem ao fazer o esboço de um post de blog é não ter um. Especialmente os escritores experientes têm a tendência de escolher um tópico e começar a escrever imediatamente. Embora isso possa ser conveniente para eles, afeta a consistência, a qualidade e a operacionalização da publicação.

Portanto, evite pular essa etapa. Sempre escreva um esboço. Depois de fazer isso, aqui estão alguns outros erros a serem evitados.

Fazer esboços muito vagos: Em alguns casos, os esboços apenas mencionam as duas ou três seções principais a serem abordadas. Especialmente quando se compara isso com a alta contagem de palavras, isso pode ser confuso para o escritor.

Adicione detalhes suficientes para apoiar o escritor. No exemplo acima sobre as 8 melhores ferramentas para desenvolvedores, a seção da primeira ferramenta inclui os aspectos a serem abordados para cada uma delas. Isso garante que o redator saiba qual é o nível de detalhe necessário.

Fazer esboços muito específicos: Um esboço é simplesmente uma estrutura ou um roteiro. Adicionar muitos detalhes faz com que pareça um rascunho inicial/incompleto da publicação do blog, o que pode dificultar a navegação do leitor.

Mantenha um nível de distância dos detalhes, dando liberdade criativa ao escritor.

Dar contexto incompleto: Um escritor precisa saber o máximo possível sobre o contexto do artigo. Portanto, mencionar o público-alvo sem o objetivo ou a principal conclusão da postagem do blog pode ser limitante para o redator.

Ignorar totalmente a IA: Mais cedo ou mais tarde, a IA será parte integrante do kit de ferramentas de todo redator. Evitar o uso da IA só o prejudicaria em termos de produtividade e despesas.

Integre a IA sem problemas aos fluxos de trabalho de seu blog. Experimente Solicitações de redação de IA , geradores de esboço e outras ferramentas úteis para aprimorar seus resultados.

Aumentar seu mecanismo de conteúdo com o ClickUp

Quer você seja uma startup, uma pequena empresa ou uma multinacional, o blog é um dos elementos mais importantes da estratégia de marketing da sua empresa. Ele forma a base de gerenciamento de marketing de conteúdo como otimização de mecanismos de pesquisa ou distribuição de mídia social.

Como um todo, o blog amplia o alcance e traz mais visitantes ao seu site. Cada publicação do blog educa o usuário e o leva a comprar seu produto/serviço. De fato, cada publicação do blog contribui individual e coletivamente para a missão.

Para aproveitar ao máximo esse canal de marketing, você precisa de um processo robusto de elaboração de posts de blog. Desde a pesquisa e o brainstorming até o compartilhamento seguro, o seu processo de elaboração precisa de uma série de etapas e ferramentas de blog .

A ferramenta de produtividade tudo-em-um do ClickUp foi projetada exatamente para isso. Faça brainstorming nos quadros brancos do ClickUp, escreva nos documentos do ClickUp, crie listas de verificação, automatize fluxos de trabalho e maximize seu mecanismo de conteúdo com o ClickUp. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo.