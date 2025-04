10 melhores ferramentas de expansão de frases com IA para melhorar a clareza da redação

O rascunho estava ficando perfeito - até que você percebeu que suas frases eram curtas e secas, sem a profundidade necessária.

Você pode resolver esse problema típico de redação com as ferramentas certas.

Um expansor de frases com IA ajuda você a transformar ideias básicas em declarações claras e poderosas. Embora muitos dependam de auxílios tradicionais à escrita, essas ferramentas vão além da gramática, proporcionando mais clareza e impacto à sua redação com apenas alguns ajustes.

Neste blog, exploraremos os 10 principais expansores de frases com IA para ajudá-lo a aprimorar suas frases sem esforço. 📝

Resumo de 60 segundos Aqui estão nossas 10 principais recomendações para sua próxima ferramenta de expansão de IA: ClickUp (Melhor para equipes que gerenciam projetos e criação de conteúdo) ContentDetector. ai (melhor para escritores que se concentram em conteúdo seguro para detecção de IA) Originality. ai (Melhor para criadores de conteúdo que garantem originalidade e SEO) Humanize AI Text Sentence Expander (melhor para profissionais de marketing que refinam o conteúdo gerado por IA) Junia AI Text Expander (melhor para profissionais que precisam de expansões rápidas e precisas) WriterBuddy. ai Sentence Expander (melhor para blogueiros e estudantes que precisam de aprimoramentos simples) Expansor de frases Musely. ai (Melhor para gerentes de mídia social e influenciadores) Expansor de frases com IA do Edit Pad (melhor para usuários em geral que buscam expansão fácil de conteúdo) HyperWrite Sentence Expander (Ideal para profissionais que buscam assistência personalizada para escrever) Typli. ai Sentence Expander (Melhor para freelancers e empreendedores que precisam de tons de conteúdo variados)

A escolha da ferramenta de expansão de frases com IA correta pode simplificar seu processo de redação. Para garantir que ela funcione para você, concentre-se nos principais recursos que aumentam a precisão, a velocidade e a legibilidade.

Vamos explorar o que você deve procurar para obter o máximo de seu tool⚒️

Expansão com IA: Utiliza algoritmos avançados para expandir frases, preservando o significado e o contexto originais

Verificador de plágio: Inclui um verificador de plágio integrado para garantir que seu conteúdo permaneça original e livre de duplicação

Precisão: Expande frases sem alterar o contexto original, garantindo precisão em sua redação

Velocidade: Oferece expansões rápidas com apenas alguns cliques, economizando tempo em comparação com a reescrita manual

Legibilidade: Concentra-se na transformação de frases complexas em conteúdo claro e fácil de entender

Versatilidade: Adequado para uma ampla variedade de conteúdo, incluindo redação acadêmica, redação criativa, relatórios profissionais, publicações em blogs e muito mais

Tom personalizável: Permite que você ajuste o tom do conteúdo expandido para corresponder ao público-alvo

Suporte multilíngue: Suporta vários idiomas, tornando-o útil para públicos internacionais e diversos

Não tem certeza de qual expansor de frases com IA aprimora seu conteúdo corretamente?

Desde a melhoria da legibilidade até o aumento da criatividade, essas ferramentas oferecem recursos exclusivos para atender às suas necessidades. Aqui está uma visão geral rápida para ajudá-lo a escolher a melhor. 💁

Ferramenta Melhor para Recurso de destaque ClickUp Equipes que gerenciam a criação de conteúdo e tarefas e projetos relacionados Integra-se a ferramentas de gerenciamento de tarefas e projetos para um gerenciamento perfeito do fluxo de trabalho e da criação de conteúdo ContentDetector. ai Escritores com foco em conteúdo seguro para detecção de IA Garante que o texto expandido permaneça semelhante ao humano e seguro para a IA Originalidade. ai Criadores de conteúdo que priorizam a originalidade e o SEO Oferece detecção de plágio juntamente com a expansão de texto Humanize AI Text Sentence Expander (Expansor de frases de texto com IA) Profissionais de marketing refinando o conteúdo gerado por IA Aprimora o texto gerado por IA para soar mais natural e envolvente Expansor de texto com IA Junia Profissionais que precisam de expansões rápidas e precisas Oferece expansões sensíveis ao contexto com flexibilidade de tom e estilo WriterBuddy. ai Expansor de frases Blogueiros e estudantes que precisam de aprimoramentos simples Interface fácil de usar com sugestões rápidas de aprimoramento de texto Musely. ai Expansor de frases Gerentes de mídia social e influenciadores Otimiza o conteúdo expandido para engajamento na mídia social Expansor de frases com IA do Editpad Usuários em geral que buscam expansão fácil de conteúdo Expansão simples com recursos básicos de reescrita Expansor de frases HyperWrite Profissionais que buscam assistência personalizada para escrever Sugestões orientadas por IA para estilos de redação individuais Expansor de frases Typli. ai Freelancers e empreendedores que precisam de tons de conteúdo variados Opções de personalização de IA para diferentes necessidades de conteúdo

Com tantos expansores de frases com IA disponíveis no mercado, encontrar o mais adequado pode ser uma tarefa árdua. Alguns se concentram na clareza, outros na criatividade e alguns oferecem uma combinação perfeita de ambos. Reunimos as 10 melhores ferramentas para facilitar sua decisão, destacando seus principais recursos e desvantagens.

Vamos encontrar o ajuste perfeito para suas necessidades de redação. 👀

1. ClickUp (melhor para equipes que gerenciam projetos e criação de conteúdo)

Cansado de alternar entre aplicativos? Conheça o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho! 🤩

Não importa se você está gerenciando tarefas, redigindo sua próxima postagem no blog ou planejando usar IA para campanhas de marketing digital, o ClickUp mantém tudo em um só lugar.

Com o ClickUp Brain integrado, você trabalhará de forma mais inteligente e rápida do que nunca. Precisa refinar uma frase ou adicionar detalhes? O AI Writer do Brain sugere melhorias com base no contexto de seu conteúdo. Como a primeira rede neural do mundo que conecta tarefas, documentos, pessoas e conhecimento da empresa, ela permite que você refine o conteúdo diretamente no fluxo de trabalho com base no contexto da tarefa ou do documento.

Refine e otimize seu conteúdo com o ClickUp Brain

Além disso, o ClickUp Docs facilita o rascunho e a edição colaborativa, reunindo todos os seus documentos, wikis e ideias em um espaço de trabalho centralizado. Use os comandos de barra '/' ou o botão 'Write with AI' no ClickUp Docs para gerar ou editar conteúdo. Basta inserir sua frase e a IA a expande com ajustes de clareza e tom.

Gere conteúdo de alta qualidade mais rapidamente com o AI Writer for Work do ClickUp Brain

Melhores recursos do ClickUp

Use o ClickUp Automations para gerenciar tarefas rotineiras, como atribuir revisões de conteúdo ou controlar prazos.

Adicione campos personalizados de IA a tarefas para criar automaticamente conteúdo para descrições de tarefas

Resuma tarefas, documentos, tópicos de comentários e discussões de bate-papo com o recurso Ask AI

Obtenha imagens geradas por IA usando os recursos de IA do ClickUp Whiteboards

Capture anotações de reuniões, transcreva-as e extraia itens de ação facilmente com o ClickUp AI Notetaker

Limitações do ClickUp

Pode haver uma curva de aprendizado para iniciantes

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Negócios: $12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O ClickUp realmente substitui várias ferramentas por uma só. Gerenciamos a criação de conteúdo, o marketing, o desenvolvimento de produtos, os documentos da empresa e muito mais em um só lugar, graças ao ClickUp. Os departamentos de nossa empresa conseguem entender e se manter atualizados sobre o que as outras equipes estão fazendo com muito mais facilidade, pois podemos manter tudo em um só lugar.

O ClickUp realmente substitui várias ferramentas por uma só. Gerenciamos a criação de conteúdo, o marketing, o desenvolvimento de produtos, os documentos da empresa e muito mais em um só lugar, graças ao ClickUp. Os departamentos de nossa empresa conseguem entender e se manter atualizados sobre o que as outras equipes estão fazendo com muito mais facilidade, pois podemos manter tudo em um só lugar.

Você sabia? 41% dos profissionais de marketing relatam que o uso de IA gerou maior receita com suas campanhas de e-mail.

2. ContentDetector. ai (melhor para escritores que se concentram em conteúdo seguro para detecção de IA)

O ContentDetector. ai é uma plataforma versátil que identifica textos gerados por IA, incluindo resultados de modelos como ChatGPT, Claude, Gemini e outros com seu Detector de conteúdo de IA. Além disso, o Sentence Expander ajuda a aprimorar sua redação e criação de conteúdo.

A plataforma utiliza algoritmos avançados de processamento de linguagem para garantir que o conteúdo expandido permaneça informativo, atraente e polido, sem comprometer a clareza ou a intenção.

Melhores recursos do ContentDetector. ai

Divida ideias complexas em explicações claras e detalhadas para melhor compreensão

Aprimore artigos com insights abrangentes e detalhes envolventes para cativar os leitores

Execute seu conteúdo por meio de várias ferramentas de detecção de IA, como Originality. ai e Turnitin, para agregar resultados e obter maior precisão

Limitações do ContentDetector. ai

Não possui aplicativos autônomos para desktop, Android e iOS, o que limita a acessibilidade entre dispositivos

Opções limitadas para personalização de análise e feedback

preços de ContentDetector. ai

Gratuito

Avaliações e resenhas do ContentDetector. ai

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ContentDetector. ai??

Não é algo único aqui, mas os resultados precisam ser validados. A produção criativa é facilmente distinguida, mas o conteúdo técnico é, na verdade, um jogo de moedas.

Não é algo único aqui, mas os resultados precisam ser validados. A produção criativa é facilmente distinguida, mas o conteúdo técnico é, na verdade, um jogo de moedas.

você sabia? Por trás da mágica da expansão de frases está o Processamento de Linguagem Natural (PLN). Os algoritmos de NLP ajudam a IA a analisar as estruturas das frases, as regras gramaticais e o significado contextual, garantindo que as expansões façam sentido e mantenham a coerência.

3. Originality. ai (melhor para criadores de conteúdo que garantem originalidade e SEO)

Originality. ai's Sentence Expander transforma pensamentos dispersos em conteúdo bem estruturado e envolvente. Ele o ajuda a transformar ideias em parágrafos refinados sem complicações.

Essa ferramenta de redação oferece muitas opções para ajudá-lo a personalizar, refinar e aprimorar o conteúdo de acordo com seu estilo e necessidades de redação exclusivos. Ela pode extrair conteúdo de arquivos carregados ou analisar URLs, oferecendo flexibilidade e precisão.

Melhores recursos do orginality. ai

Faça upload de arquivos ou extraia texto diretamente de URLs para gerar rapidamente conteúdo expandido sem a necessidade de digitação manual

Selecione como você deseja que a ferramenta expanda suas frases - seja continuando seus pensamentos ou tornando-os mais detalhados e abrangentes

Acompanhe as expansões anteriores com o histórico de resultados para comparar versões e refinar sua redação ao longo do tempo

Originalidade. limitações da IA

Com frequência, ele identifica o conteúdo escrito por humanos como gerado por IA

Os usuários estão limitados a 20 expansões gratuitas por dia, o que pode dificultar o uso extensivo

Originalidade. preços de IA

Gratuito

Pague conforme o uso: US$ 30 por usuário (preço único sob demanda)

Pro: US$ 14,95/mês

Empresarial: US$ 179/mês

Originalidade. classificações e resenhas de IA

G2: 4. 3/5 (mais de 20 avaliações)

Capítulos: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Originality. ai?

A interface amigável e os relatórios detalhados facilitam o uso e a compreensão, tornando-o uma ferramenta essencial para criadores de conteúdo e educadores. O que eu não gosto no Originality. AI são os falsos positivos ocasionais, em que o conteúdo escrito por humanos é erroneamente sinalizado como gerado por IA. Isso pode gerar preocupações desnecessárias e exigir verificações adicionais...

A interface amigável e os relatórios detalhados facilitam o uso e a compreensão, tornando-o uma ferramenta essencial para criadores de conteúdo e educadores. O que eu não gosto no Originality. AI são os falsos positivos ocasionais, em que o conteúdo escrito por humanos é erroneamente sinalizado como gerado por IA. Isso pode gerar preocupações desnecessárias e exigir verificações adicionais...

você sabia? A capacidade da IA de expandir frases geralmente reflete a forma como os seres humanos adicionam mais camadas aos seus pensamentos. Ela pega elementos centrais e os amplia ou elabora, da mesma forma que expandimos naturalmente nossas conversas.

4. Humanize AI Text Sentence Expander (melhor para profissionais de marketing que refinam o conteúdo gerado por IA)

via Humanize AI Text Sentence Expander

O Humanize AI Sentence Expander transforma frases curtas e simples em conteúdo rico e bem estruturado que chama a atenção. Ele ajuda você a distinguir entre o conteúdo gerado por IA e o conteúdo humano, oferecendo uma variedade de opções de personalização que se adaptam às suas metas específicas de conteúdo.

Incorporado ao ChatGPT como uma ferramenta adicional, o Humanize AI eleva sua escrita - seja para passagens curtas ou documentos extensos. Além da simples expansão de texto, ele inclui o Humanize File, no qual você pode carregar documentos para expansão e refinamento.

Melhores recursos do Humanize AI Text

Expanda e refine o texto em mais de 26 idiomas, garantindo alcance global

Baixe seu conteúdo expandido em vários formatos para edição ou publicação posterior

Divida conceitos complexos em um texto facilmente compreensível com contexto e explicação adicionais

Humanize as limitações de texto da IA

Uma entrada mal estruturada ou pouco clara pode exigir edição adicional após o processamento

A ferramenta se concentra principalmente em humanizar o texto da IA e pode não ter recursos avançados, como escrita com reconhecimento de contexto e verificação de fatos

Precificação de texto com IA humanizada

Gratuito

Crescer: US$ 18,40/mês por usuário

Escala: US$ 32,80/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Humanize AI Text

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

Dica profissional: 3 prompts para gerar estilos específicos de conteúdo: Gere um tom amigável e de conversação para esta postagem de blog Crie uma versão mais profissional e polida deste e-mail Transforme este parágrafo em um argumento persuasivo com uma clara chamada à ação

5. Junia AI Text Expander (melhor para profissionais que precisam de expansões rápidas e precisas)

via Junia AI Text Expander

O Junia AI's Text Expander transforma seus pensamentos iniciais em um texto detalhado e envolvente.

Tudo o que você precisa fazer é inserir seu texto inicial e fornecer informações básicas para definir o contexto. Isso ajuda a IA a gerar sugestões mais precisas e relevantes, garantindo que o conteúdo expandido esteja alinhado com a mensagem e o tom pretendidos.

Criado com um modelo de IA treinado de forma personalizada, este gerador de texto com IA ajuda você a adaptar seu conteúdo a públicos internacionais em mais de 40 idiomas. Além disso, ele pode gerar artigos de até 6.000 palavras, o que o torna ideal para discussões aprofundadas e conteúdo de SEO de alto nível.

Melhores recursos do Junia AI

Expanda o conteúdo com palavras-chave relevantes para aumentar a visibilidade e a presença on-line

Crie modelos reutilizáveis para garantir a uniformidade em todos os seus projetos de redação

Destaque o texto e expanda-o com um único clique e obtenha um painel intuitivo para inserir palavras-chave e pensamentos para expansão

Limitações de IA da Junia

A interface do usuário poderia ser aprimorada para uma melhor experiência

Opções limitadas para selecionar diferentes emoções e tons

Preços de IA da Junia

Gratuito

Creator: US$ 34/mês por usuário

Profissional: US$ 59/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Junia AI

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Junia AI?

Teria sido ótimo se eles tivessem um detector de conteúdo de IA incorporado. Como é fácil descobrir hoje em dia que artigos inteiros são escritos por IA

Teria sido ótimo se eles tivessem um detector de conteúdo de IA incorporado. Como é fácil descobrir hoje em dia que artigos inteiros são escritos por IA

Dica profissional: A IA pode ser solicitada a introduzir linguagem figurativa em sua redação, o que ajuda a expandir e diversificar a frase de forma criativa. Isso pode ser particularmente útil para criar uma redação envolvente e descritiva.

6. WriterBuddy. ai Sentence Expander (melhor para blogueiros e estudantes que precisam de aprimoramentos simples)

O WriterBuddy. AI é um assistente de redação versátil que ajuda os usuários a aprimorar suas frases com clareza e profundidade. Com seus algoritmos avançados de IA, ele expande as frases contextualmente.

Os controles de personalização, a seleção de tons e a segmentação por público-alvo ajudam você a escrever tudo, desde artigos acadêmicos até postagens casuais em blogs.

O gerador de conteúdo de IA oferece um Essay Writer, um gerador de parágrafos e um gerador de conclusões para facilitar a redação. Depois de inserir suas informações, o WriterBuddy fornece de duas a três versões da frase expandida, permitindo que você escolha a mais adequada.

melhores recursos do WriterBuddy. ai

Escolha entre mais de 40 modelos para atender a diferentes necessidades de redação e use o recurso Co-Writer para escrever, editar, resumir, verificar a gramática e fazer citações

Use o Acronym Generator para obter sugestões de acrônimos relevantes e criativos

Desenvolva uma tese sólida para trabalhos acadêmicos com o Thesis Generator, o Thesis Statement Generator e o Title Generator

Limitações do WriterBuddy. ai*

É eficaz para artigos mais curtos, mas muitas vezes repete ideias ao escrever conteúdo longo com mais de 2.000 palavras

Muitas vezes, ela usa modelos para gerar conteúdo, o que pode levar a uma falta de originalidade e engajamento

preços do WriterBuddy. ai

Gratuito

Avaliações e resenhas do WriterBuddy. ai

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

Dica profissional: 3 Prompts para refinar o conteúdo: Divida esta frase complexa em uma linguagem mais simples e clara Expanda essa ideia com uma linguagem mais envolvente e prática Refine este parágrafo para melhorar seu fluxo e legibilidade

7. Musely. ai Sentence Expander (melhor para gerentes de mídia social e influenciadores)

O Musely. ai é uma ferramenta de aprimoramento de texto com tecnologia de IA que ajuda você a criar posts de blog, gerar relatórios e editar conteúdo de IA ou peças criativas.

Você pode selecionar vários tipos de expansão, incluindo Adicionar detalhes, Incluir exemplos, Adicionar evidências e Suporte estatístico. Adicione instruções especiais para destacar pontos específicos e obtenha várias opções de escolha para diferentes finalidades.

Melhores recursos do Musely. ai

Expanda e traduza textos com perfeição em vários idiomas e garanta a precisão contextual com seus modos de expansão multifuncionais, como Make Longer e Continue Writing

Inclua citações adequadamente formatadas diretamente no conteúdo expandido para fins acadêmicos ou de pesquisa

Escolha entre Basic (elaboração simples), Moderate (explicação detalhada) e Advanced (análise aprofundada) para corresponder à profundidade de expansão de que você precisa

Limitações de IA do Musely

A IA pode ocasionalmente gerar frases contextualmente inadequadas ou factualmente incorretas

A ferramenta pode ter dificuldades para expandir frases relacionadas a assuntos altamente especializados de forma eficaz

Musely. ai pricing

Gratuito

Classificações e resenhas da Musely. ai

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

Dica profissional: Configure modelos ClickUp dedicados que descrevem os prompts do ChatGPT para tarefas específicas, como postagens de blog, campanhas de e-mail ou atualizações de mídia social.

8. Editpad AI Sentence Expander (melhor para usuários em geral que buscam expansão fácil de conteúdo)

via Editpad AI Sentence Expander

O Expansor de Frases do EditPad AI é uma ferramenta de reescrita de artigos com IA projetada para aprimorar e elaborar sua escrita sem esforço.

Seu conjunto de ferramentas, incluindo o AI Email Writer e o AI Paragraph Generator, permite expandir sua redação para diferentes contextos com apenas alguns cliques.

Sua interface intuitiva e fácil de usar facilita a colaboração em tempo real e o feedback instantâneo. Além disso, com acesso gratuito e suporte para vários idiomas, a ferramenta ajuda você a escrever com clareza.

Melhores recursos do Editpad

Escolha entre Tornar mais longo para adicionar profundidade ou Continuar escrevendo para desenvolver ideias existentes

Gere redações narrativas, persuasivas, argumentativas e descritivas em segundos com o AI Essay Writer

Expanda e escreva histórias fictícias e não fictícias atraentes com base em solicitações de linguagem natural com o AI Story Generator

Limitações do Editpad

A ferramenta restringe a entrada a 200 palavras por expansão, o que pode exigir a quebra de textos mais longos

Os usuários reclamaram de vários erros gramaticais e ortográficos no conteúdo gerado

Preços do Editpad

Gratuito

Avaliações e resenhas do Editpad

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

O que os usuários da vida real estão dizendo sobre o Editpad?

A única coisa que não gosto no Editpad é que, às vezes, ao usar a paráfrase, ele costumava dar um significado completamente diferente, então sugiro que, antes de continuar, eu verifique novamente a frase se ela faz sentido ou não.

A única coisa que não gosto no Editpad é que, às vezes, ao usar a paráfrase, ele costumava dar um significado completamente diferente, então sugiro que, antes de continuar, eu verifique novamente a frase se ela faz sentido ou não.

Dica profissional: A IA também é uma ferramenta poderosa para brainstorming. Peça a ela para expandir um tema ou conceito no qual você está trabalhando, e ela poderá lhe dar novos ângulos que você não havia considerado.

9. HyperWrite Sentence Expander (melhor para profissionais que buscam assistência personalizada para escrever)

via HyperWrite Sentence Expander

O expansor de frases do HyperWrite facilita a transformação de frases básicas em conteúdo detalhado e completo. É como um chatbot interativo que o orienta durante o processo de expansão. Depois de expandir seu texto, ele explica como obteve a resposta para referência futura!

A ferramenta também faz prompts automaticamente com base no contexto, perguntando: *'Você gostaria que eu expandisse outra frase?

Melhores recursos do HyperWrite

Edite um documento ou mensagem para melhorar a clareza, o tom e o estilo com o Magic Editor

Simplifique conceitos técnicos ou abstratos em explicações digeríveis com o recurso Explain like I'm 5

Use o recurso Flexible AutoWrite e a ferramenta de expansão de parágrafos para criar conteúdo longo e curto e expandir sua redação

Limitações do HyperWrite

Não possui recursos de edição mais profundos que permitam aos usuários fazer ajustes mais granulares no estilo, na formatação ou na estrutura dentro da própria ferramenta

Requer login sempre que for usado, ao contrário de outras ferramentas gratuitas que oferecem acesso instantâneo sem a necessidade de autenticação

Preços do HyperWrite

Premium: US$ 19,99/mês por usuário

Ultra: $ 44. 99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do HyperWrite

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HyperWrite?

Ele não informa quando a frase ou o parágrafo vai terminar. Você precisa aguardar alguns segundos para ver se recebe mais sugestões com base nas frases anteriores.

Ele não informa quando a frase ou o parágrafo vai terminar. Você precisa aguardar alguns segundos para ver se recebe mais sugestões com base nas frases anteriores.

📮ClickUp Insight: 37% dos participantes da nossa pesquisa sobre o uso de IA usam IA para a criação de conteúdo, incluindo redação, edição e e-mails. No entanto, esse processo geralmente envolve a alternância entre diferentes ferramentas, como uma ferramenta de geração de conteúdo e seu espaço de trabalho. Com o ClickUp, você obtém assistência de escrita com tecnologia de IA em todo o espaço de trabalho, incluindo e-mails, comentários, bate-papos, documentos e muito mais - tudo isso mantendo o contexto de todo o seu espaço de trabalho.

10. Typli. ai Sentence Expander (melhor para freelancers e empreendedores que precisam de tons de conteúdo variados)

O Typli. ai oferece uma poderosa ferramenta de expansão de frases que transforma frases concisas em declarações detalhadas. A plataforma oferece um conjunto abrangente de mais de 184 ferramentas de redação com IA, incluindo um redator de e-mail, um gerador de artigos e ferramentas de paráfrase para a criação de conteúdo de alta qualidade.

Por exemplo, o Sentence Rewriter permite que você crie um texto novo e exclusivo com base no seu conteúdo, enquanto o AI Text to Human Text Convertor humaniza o texto de entrada. Ele também oferece recursos de SEO para melhorar a visibilidade do conteúdo e um verificador de plágio gratuito.

Melhores recursos do Typli. ai

Escreva frases e textos mais longos, como ensaios, relatórios e trabalhos de pesquisa, com até 10.000 palavras na seção de entrada

Acompanhe a contagem de palavras da frase original e do texto expandido para cumprir metas ou limites de extensão

Use suas ferramentas de escrita com IA para diferentes finalidades, como o AI Speech Writer, o AI Debate Generator, o AI Summarizer, o Passive to Active Voice Convertor e o ChatGPT Rewriter

Limitações da IA

A versão gratuita permite apenas até 1.000 palavras no conteúdo expandido

Flexibilidade limitada para ajustar o tom ou a intenção do conteúdo expandido

Preço do Typli. ai

Gratuito

Básico: US$ 12,99/mês por usuário

Mais: US$ 19,99/mês por usuário

Profissional: US$ 49,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Typli. ai

G2: Não há avaliações suficientes

Capítulos: Não há comentários suficientes

Dica profissional: Ao expandir frases, use estruturas de frases variadas. A IA pode ajudar a diversificar seu conteúdo, transformando uma declaração simples em uma complexa ou introduzindo elementos como paralelismo para um fluxo mais envolvente.

Mantenha o 'Write' no caminho certo com o ClickUp

Encontrar o extensor de frases com IA perfeito pode parecer uma caça ao tesouro, especialmente com tantas ferramentas disponíveis. As opções que discutimos oferecem ótimos recursos, desde melhorar a clareza até acrescentar profundidade à sua redação.

Mas por que se contentar em apenas melhorar as frases quando você pode elevar todo o seu fluxo de trabalho?

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, vai além de apenas aprimorar sua escrita. Com o ClickUp Docs, você pode criar tudo com perfeição, desde postagens de blog até relatórios, colaborando em tempo real. Além disso, o ClickUp Brain ajuda a transformar suas ideias em conteúdo claro e conciso, dando um impulso extra à sua redação.

E não para por aí: o ClickUp oferece um espaço de trabalho centralizado para gerenciar tarefas, comunicar-se com sua equipe por meio do Chat e integrar mais de 1.000 aplicativos para otimizar todo o processo.

Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo! ✅