10 geradores de boletins informativos com IA para impulsionar sua criação de conteúdo

Os boletins informativos são altamente eficazes para se conectar com seu público-alvo, mas criá-los pode consumir muito tempo.

É aí que um gerador de boletins informativos com IA faz maravilhas. Ele pode automatizar a criação de conteúdo, otimizar designs e personalizar mensagens, tornando todo o processo mais rápido e eficiente.

Mas com tantas opções disponíveis, como escolher a opção certa? É exatamente para isso que estamos aqui, para ajudá-lo! Vamos nos aprofundar no que torna um gerador de boletins informativos com IA excelente e discutir os 10 principais geradores de boletins informativos com IA.

O que você deve procurar em um gerador de boletins informativos com IA?

_Está procurando um gerador de boletins informativos com IA que realmente atenda às suas necessidades? Aqui está o que você deve considerar para obter conteúdo de primeira linha, automação eficiente e recursos alinhados às suas metas.

Personalização

A software de boletim informativo deve permitir que você personalize seus boletins informativos para combinar com a voz e o estilo da sua marca. Seja por meio de editores do tipo arrastar e soltar ou de modelos flexíveis, você deve ter controle total sobre a aparência do seu conteúdo.

🤖 Sugestões inteligentes de conteúdo

Procure uma ferramenta de IA que possa ajudar na criação de conteúdo personalizado. Ela deve analisar campanhas anteriores e sugerir conteúdo que ressoe com seu público-alvo com base em seus padrões de engajamento. É como ter um mini estrategista na ponta de seus dedos!

Automação

Você quer mais do que apenas um remetente de e-mails em massa? Uma boa ferramenta de IA acionará e-mails com base no comportamento do usuário, como quando alguém faz uma compra ou clica em um link, garantindo uma comunicação oportuna e personalizada sem que você mexa um dedo.

📊 Análises e relatórios

Os dados em tempo real são essenciais para otimizar o desempenho do boletim informativo. As melhores ferramentas mostrarão exatamente o desempenho de seus boletins informativos para que você possa fazer ajustes rápidos para manter os assinantes envolvidos e melhorar as campanhas futuras.

📋 Modelos pré-formatados

Um gerador de boletins informativos com IA eficaz deve oferecer uma variedade de modelos pré-formatados que são totalmente personalizáveis. Esses modelos ajudam a agilizar o processo de design, permitindo que as empresas criem rapidamente boletins informativos visualmente atraentes e de acordo com a marca. Independentemente de estar direcionado a diferentes setores ou públicos, os modelos personalizáveis garantem que o seu conteúdo repercuta e se destaque.

Os 10 melhores geradores de boletins informativos com IA

Vamos ver as 10 melhores ferramentas de IA para gerar boletins informativos.

1. ClickUp (melhor para criação simplificada de conteúdo de IA) ClickUp é um aplicativo tudo em um para as necessidades de marketing.

Marketing do ClickUp do ClickUp ajudam a criar, gerenciar e publicar boletins informativos, tudo em uma única plataforma.

Eu rascunho, colaboro e organizo o conteúdo do meu boletim informativo na mesma plataforma. Usando o Documentos do ClickUp com o ClickUp Docs, posso criar layouts detalhados, estruturar cada seção do boletim informativo e incorporar imagens ou vídeos ao documento. Ele mantém tudo em um só lugar, desde o brainstorming de ideias até as edições finais.

Colabore e faça brainstorming de ideias com sua equipe, crie wikis e armazene documentos em um só lugar com o ClickUp Docs

Mas é aqui que as coisas ficam ainda melhores.. Cérebro ClickUp traz o poder da IA para a criação de boletins informativos. Ele pode analisar o conteúdo que eu redigi no Docs, fazer sugestões ou até mesmo gerar novo conteúdo com base em minhas ideias iniciais.

Se eu precisar de ajuda para criar linhas de assunto envolventes, recomendar seções que repercutam no meu público ou ajustar o tom, o ClickUp Brain garante que meu boletim informativo atinja todos os objetivos certos.

Brainstorm de ideias de boletins informativos e geração de conteúdo com o ClickUp Brain

O ClickUp ainda se integra a ferramentas como o Mailchimp e outras plataformas de e-mail, facilitando a sincronização campanhas de e-mail e enviar boletins informativos para fazer anúncios importantes sem sair do meu fluxo de trabalho. Dessa forma, o ClickUp oferece recursos para tudo, desde a criação de conteúdo até a distribuição.

Melhores recursos do ClickUp

ClickUp Chat: Simplifica a comunicação, permitindo que os membros da equipe colaborem em tempo real, compartilhem feedback ou editem os rascunhos do boletim informativo sem sair da plataforma com ClickUp Chat ClickUp Whiteboards: Planeje a estrutura do boletim informativo, mapeie estratégias de campanha e visualize ideias de boletins informativos com Quadros brancos do ClickUp .

Simplifica a comunicação, permitindo que os membros da equipe colaborem em tempo real, compartilhem feedback ou editem os rascunhos do boletim informativo sem sair da plataforma com ClickUp Chat ClickUp MindMaps: Divida as informações complexas para seuscampanhas de marketing e garanta que o conteúdo de seu boletim informativo esteja estruturado de forma lógica com Mapas mentais do ClickUp . Quer esteja trabalhando em vários boletins informativos ou organizando grandes quantidades de informações, o ClickUp Mind Maps oferece uma visão clara e organizada da sua estratégia de conteúdo

Divida as informações complexas para seuscampanhas de marketing e garanta que o conteúdo de seu boletim informativo esteja estruturado de forma lógica com Mapas mentais do ClickUp . Quer esteja trabalhando em vários boletins informativos ou organizando grandes quantidades de informações, o ClickUp Mind Maps oferece uma visão clara e organizada da sua estratégia de conteúdo Dashboards do ClickUp: Tenha uma visão em tempo real do desempenho do boletim informativo com widgets personalizáveis e acompanhe as principais métricas, como taxas de abertura, taxas de cliques e crescimento de assinantes com ClickUp Dashboards Limitações do ClickUp

O ClickUp tem uma curva de aprendizado para novos usuários devido aos seus amplos recursos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Visme (melhor para modelos personalizáveis)

via Visme O Visme é uma ferramenta de design com tecnologia de IA que simplifica a criação de boletins informativos com modelos personalizáveis para vários setores. Ela ajuda a criar boletins informativos atraentes, sugerindo ajustes de design, como melhores combinações de cores ou melhorias no layout.

Isso pode economizar seu tempo, especialmente quando você precisa criar um boletim informativo personalizado e visualmente atraente, mas não tem tempo para começar do zero. Os modelos com tecnologia de IA facilitam o design, e o agendamento automatizado garante que tudo seja enviado no momento perfeito. Além disso, ele pode analisar o envolvimento anterior para ajudar a refinar o conteúdo e aumentar o desempenho futuro.

Melhores recursos do Visme

Personalize modelos orientados por IA para diferentes setores e públicos

Use um editor de arrastar e soltar para incorporar facilmente texto, imagens e outros elementos

Integre-se perfeitamente às plataformas de e-mail para distribuição direta

Acompanhe o engajamento e o desempenho com ferramentas avançadas de análise

Limitações do Visme

O software às vezes fica lento quando usado em um navegador

Preços do Visme

Básico: Gratuito

Gratuito Starter: $29/mês

$29/mês Pro: $59/mês

$59/mês Enterprise: Preços personalizados

Visme avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

4,6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

3. Jasper AI (melhor para equipes de marketing por e-mail corporativo)

via Jasper O Jasper AI é um popular assistente de redação com IA e pode ajudá-lo a gerar conteúdo para boletins informativos. Um dos recursos de destaque é sua capacidade de criar linhas de assunto envolventes e introduções de boletins informativos. Você não precisa passar muito tempo fazendo brainstorming - o Jasper oferece opções e você pode ajustá-las para que se adaptem ao seu estilo. Ele também ajuda a gerar conteúdo para diferentes seções de um boletim informativo, com base em palavras-chave ou em um breve esboço.

Seu Marketing Editor ajusta o conteúdo gerado por IA para que corresponda à voz, ao estilo e ao tom da sua marca. Você também pode definir regras de formatação para incluir citações e histórias de sucesso que possam ajudar sua empresa a crescer.

Melhores recursos do Jasper AI

Obtenha linhas de assunto e personalize o tom para um melhor contexto

Permitir revisões rápidas e melhorias de conteúdo

Gerar boletins informativos em mais de 25 idiomas

Explore modelos dinâmicos de e-mail com base no comportamento de seu público

Limitações da IA do Jasper

Não oferece suporte a ideias de pesquisa ou brainstorming

Preços do Jasper AI

Creator: US$ 49/mês por assento

US$ 49/mês por assento Pro: $69/mês por assento

$69/mês por assento Business: Preços personalizados

Jasper AI ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1800+ avaliações)

4. Taskade (melhor para criar um espaço de trabalho unificado para boletins informativos)

via Tarefa A IA da Taskade fornece um espaço de trabalho unificado, oferecendo uma maneira perfeita de planejar e colaborar para boletins informativos. O gerador de boletins informativos usa modelos intuitivos que ajudam você a começar rapidamente, economizando tempo e esforço.

Você pode começar digitando prompts no criador de boletins informativos e facilmente gerar boletins informativos profissionais com ferramentas de criação e edição de conteúdo com tecnologia de IA. Além disso, sua integração perfeita significa que você pode lidar com tudo, desde o brainstorming até as edições finais, sem alternar entre vários aplicativos, mantendo o fluxo de trabalho tranquilo e eficiente.

Melhores recursos do Taskade

Colabore em tempo real para facilitar o gerenciamento de projetos com colegas de equipe, oferecendo uma experiência estruturada

Alterne as visualizações (lista, quadro, ação, mapa mental) com base nas necessidades do projeto e nos estilos de planejamento

Compile informações e insights relevantes com IA para criar conteúdo atraente

Limitações do Taskade

O aplicativo móvel parece um pouco desajeitado e afeta a usabilidade e o desempenho

Preços do Taskade

**Gratuito

Taskade Pro: US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 8/mês por usuário, cobrado anualmente Taskade for Teams: US$ 16/mês por usuário, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Taskade

G2: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

4,6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

5. GrowthBar (melhor para a criação de boletins informativos otimizados para SEO)

via GrowthBar O assistente de redação com tecnologia de IA do GrowthBar, comercializado principalmente para a redação de blogs, também é excelente para a elaboração de boletins informativos. A IA ajuda a simplificar a criação de conteúdo gerando conteúdo de alta qualidade e otimizado para SEO rapidamente, garantindo que seus boletins informativos sejam bem estruturados, envolventes e otimizados para mecanismos de pesquisa.

Com a opção de criar conteúdo em mais de 20 idiomas, é excelente para empresas que se envolvem com públicos diversos. Sua ferramenta de IA também ajuda com pesquisa quantitativa, permitindo que você produza newsletters atraentes sem sacrificar a qualidade ou o envolvimento.

Melhores recursos do GrowthBar

Gerar conteúdo baseado em solicitações para uma redação rápida e eficiente

Otimizar o conteúdo para SEO para melhorar as classificações

Exporte e publique diretamente da plataforma

Integração com o Google Chrome para um fluxo de trabalho contínuo

Limitações do GrowthBar

Destina-se principalmente à criação de conteúdo de formato longo e pode não ser adequado para redação criativa

Preços do GrowthBar

Gratuito: Por 7 dias

Por 7 dias Padrão: $36/mês

$36/mês Pro: $74,25/mês

$74,25/mês Agência: $149,25/mês, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do GrowthBar

G2: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

4,8/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Junia AI (melhor para criação de conteúdo longo com base em solicitações)

via Junia AI O Junia AI pode ser comercializado como um escritor de postagens de blog, mas também é uma opção sólida para gerar boletins informativos longos. Sua profunda personalização e precisão no tratamento de prompts diferenciam o Junia AI de outros geradores de boletins informativos de IA...

Seu Escritor de IA lida com os prompts de forma eficiente, transformando ideias em seções coesas. Você pode ajustar o tom e o estilo para corresponder à identidade exclusiva de sua marca com o Brand Voice. Ele também oferece opções avançadas de formatação de conteúdo para tornar seus boletins informativos atraentes.

melhores recursos do #### Junia AI

Gerar várias partes de conteúdo rapidamente com o Bulk Content Generator

Receba sugestões em tempo real para melhorar o fluxo e a clareza do conteúdo com o AI Text Editor

Use modelos com estruturas prontas para acelerar a criação de conteúdo para diferentes formatos

Limitações do Junia AI

Falta personalização avançada para segmentos de público personalizados

Preços da Junia AI

**Gratuito

Creator: $34/mês

$34/mês Pro: $59/mês

Junia AI avaliações e comentários

Não há avaliações suficientes

7. HoppyCopy (melhor para boletins informativos visualmente atraentes)

via HoppyCopy O HoppyCopy se destaca por sua capacidade de gerar imagens e GIFs com tecnologia de IA, tornando os boletins informativos visualmente atraentes e dinâmicos. Se você precisa de imagens atraentes para quebrar o texto ou de GIFs para adicionar um elemento divertido e interativo, a IA lida com isso perfeitamente.

Você pode inserir os detalhes do seu boletim informativo, como o tópico, o público e o tom, e o HoppyCopy gera um esboço editável com conteúdo relevante para que você possa estruturar facilmente o boletim informativo.

Melhores recursos do HoppyCopy

Faça experiências com formatos de várias seções ou de uma única história para melhorar o envolvimento com o boletim informativo

Personalize o tom selecionando ou digitando uma opção personalizada

Adicione recursos visuais gerados por IA para aprimorar o conteúdo do boletim informativo

Aprimore o texto do boletim informativo com recursos de edição de IA

Limitações do HoppyCopy

Às vezes, ele produz conteúdo de IA impreciso ou adiciona palavras-chave irrelevantes

Preços da HoppyCopy

Gratuito: Por 7 dias

Por 7 dias Inicial : $29/mês

: $29/mês Pro : $49/mês

: $49/mês Pro+: $99/mês

Avaliações e resenhas do HoppyCopy

G2: 4,8/5 (30 avaliações)

4,8/5 (30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Caboodle AI (melhor para sugestões de conteúdo personalizado)

via Cabodle O gerador de boletins informativos com IA Caboodle faz com que a criação de boletins informativos seja fácil, especialmente quando você está com bloqueio de escrita. Ele oferece sugestões personalizadas de conteúdo com base nas preferências e programações de seu público, otimizando as campanhas de boletins informativos.

Ele também oferece suporte a colaboração em documentos para que você possa fazer um brainstorming de ideias de boletins informativos e obter feedback da sua equipe. Também gosto de sua capacidade de dividir tópicos complexos em seções fáceis de ler. Quando você quer explicar algo detalhado ou técnico, a redação de boletins informativos do Caboodle ajuda a organizar o conteúdo e a escrever sobre ele de uma forma que seja digerível e mantenha os leitores envolvidos.

Melhores recursos do Caboodle AI

Adapte boletins informativos personalizados aos interesses de cada assinante

Personalize facilmente com um editor de arrastar e soltar, sem necessidade de codificação

Configure rapidamente usando modelos pré-desenhados para uma marca consistente

Acompanhe as principais métricas de engajamento com um painel de análise

Limitações do Caboodle AI

O software relata bugs frequentes, que podem afetar a experiência geral do usuário

Preços do Caboodle AI

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Caboodle AI

Avaliações insuficientes

9. Ferramenta de IA de e-mail da HubSpot (melhor para integração perfeita com o pacote da Hubspot)

via Hubspot Com o Gerador de boletins informativos com IA da HubSpot, você pode criar facilmente boletins informativos personalizados inserindo um tópico, um tipo de e-mail e uma breve descrição. Ele usa dados de CRM para gerar conteúdo personalizado para melhorar o envolvimento do cliente.

Ele oferece modelos de boletins pré-projetados e um editor de arrastar e soltar para dimensionar suas campanhas de marketing. Além disso, a análise em tempo real fornece insights sobre o envolvimento para que você possa refinar seus futuros boletins informativos.

Melhores recursos do HubSpot Email AI

Receba recomendações de conteúdo para boletins informativos por e-mail com base no envolvimento anterior

Receber recomendações de horários ideais de envio para obter melhores taxas de abertura

Acompanhe as taxas de abertura e de cliques para melhorar as campanhas futuras

Crie boletins informativos personalizados integrando dados de clientes do HubSpot CRM

Limitações da IA de e-mail da HubSpot

Não oferece um preço separado para ferramentas de e-mail, portanto, você precisa comprar o pacote completo

Preços do HubSpot Email AI

Marketing Hub Starter: US$ 15/mês por assento

US$ 15/mês por assento Plataforma do cliente Starter: US$ 15/mês por estação

US$ 15/mês por estação Marketing Hub Professional : uS$ 890/mês para 3 licenças

: uS$ 890/mês para 3 licenças Marketing Hub Enterprise: uS$ 3.600/mês para 5 estações

Avaliações e opiniões sobre o HubSpot Email AI

G2: 4,4/5 (mais de 11.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 11.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

10. Ferramenta de IA inteligente do Mailchimp (melhor para automação de boletins informativos baseados em comportamento)

via Mailchimp A plataforma geradora de boletins informativos com IA do Mailchimp foi projetada para ajudá-lo a converter mais clientes com sua capacidade de criar e-mails personalizados usando automação baseada em comportamento e segmentação precisa de público-alvo

Por exemplo, você pode configurar campanhas automatizadas que são acionadas com base nas ações do usuário, como compras ou visitas ao site, garantindo que suas mensagens sejam sempre relevantes. Além disso, o recurso de relatório em tempo real ajuda a otimizar as campanhas à medida que são executadas, para que você possa acompanhar o que está funcionando e fazer ajustes rapidamente.

Os melhores recursos de IA inteligente do Mailchimp

Personalize a automação de e-mails com base nas ações do usuário

Escreva linhas de assunto atraentes para boletins informativos com o Subject Line Helper

Acompanhe o envolvimento e otimize os boletins informativos com sua ferramenta de teste A/B

Use o construtor intuitivo de arrastar e soltar para facilitar o design

Limitações da IA inteligente do Mailchimp

Recursos avançados, como suporte telefônico dedicado e gerente de sucesso do cliente, só estão disponíveis em planos mais caros

Preços do Smart AI da Mailchimp

Gratuito

Essencial: US$ 4,54/mês, cobrado anualmente

US$ 4,54/mês, cobrado anualmente Padrão : uS$ 6,78/mês, cobrado anualmente

: uS$ 6,78/mês, cobrado anualmente Premium: $135,56/mês, cobrado anualmente

Avaliações e opiniões sobre a IA inteligente do Mailchimp

G2: 4,4/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 17.000 avaliações)

Impulsione seu jogo de boletins informativos com o ClickUp

Os boletins informativos são uma ótima maneira de manter uma comunicação direta com seu público, mantendo-o informado e envolvido e, ao mesmo tempo, promovendo a mensagem da sua marca.

Se você deseja compartilhar atualizações, eventos futuros, ofertas especiais ou insights valiosos, um gerador de boletins informativos com inteligência artificial eficaz pode aumentar significativamente o envolvimento, ajudar a gerar conversões e economizar tempo.

O ClickUp é a solução tudo em um para ajudá-lo a executar com êxito seu e-mail campanhas de marketing . Com o ClickUp Docs, você pode simplificar todo o processo de criação de boletins informativos envolventes, enquanto o ClickUp Brain ajuda a aprimorar seus boletins informativos com sugestões de conteúdo baseadas em IA.

_Pronto para simplificar seu marketing por e-mail com o ClickUp? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e leve suas campanhas de conteúdo de marketing para o próximo nível.