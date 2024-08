10 melhores boletins informativos sobre IA para assinar nos últimos tempos

A IA (inteligência artificial) está se desenvolvendo na velocidade da luz - o que era revolucionário há apenas um ano já é notícia velha. Se quiser embarcar no trem da IA e permanecer nele durante todo o percurso, é preciso mergulhar no campo e acompanhar os últimos desenvolvimentos da IA.

Uma das melhores maneiras de fazer isso é por meio de boletins informativos sobre IA. Elas oferecem informações selecionadas e detalhadas sobre os desenvolvimentos mais recentes em IA, garantindo que você permaneça na vanguarda do cenário tecnológico em constante evolução. 🤖

No entanto, com o rápido crescimento do setor, os boletins informativos com foco em IA proliferaram, tornando difícil discernir qual segmento seguir para obter as informações mais precisas e atualizadas.

Neste artigo, discutiremos os 10 melhores boletins informativos sobre IA para ajudá-lo a encontrar uma fonte confiável das últimas notícias e desenvolvimentos do setor.

Melhores boletins informativos sobre IA para se manter atualizado com as últimas tendências

Depois de pesquisar dezenas de boletins informativos, selecionamos os 10 melhores que revelam os acontecimentos mais recentes no mundo da IA. Eles são fáceis e envolventes de ler, mesmo que você não seja um grande fã de boletins informativos. Dê uma olhada nelas e escolha sua fonte preferida de notícias sobre IA. 🥰

1. O resumo

Via: O resumo O Rundown é um boletim informativo diário (chegará à sua caixa de entrada nos dias úteis) que oferece visões gerais, rápidas e concisas -rundowns das últimas notícias sobre IA.

O boletim informativo tem mais de 350.000 assinantes em todo o mundo e aborda vários tópicos relacionados à IA. Ele discute notícias gerais sobre o mundo da IA, concentra-se nas ferramentas mais recentes e oferece tutoriais passo a passo para o uso de diferentes plataformas baseadas em IA.

Se você deseja se familiarizar com o mundo da IA, mas não quer se aprofundar, o The Rundown é uma excelente opção. Ele não entra em muitos detalhes, mas ainda oferece informações relevantes e envolventes, proporcionando a você uma base sólida para explorar ainda mais os tópicos sobre os quais você tem curiosidade. No entanto, se você for um verdadeiro entusiasta da IA e quiser saber o máximo possível, The Rundown pode ser muito superficial.

É fácil assinar o The Rundown - basta digitar seu endereço de e-mail, pressionar Subscribe, e um boletim informativo o aguardará em sua caixa de entrada todos os dias úteis pela manhã.

2. Cérebro grande

Via: Cérebro grande O Big Brain é um excelente recurso para quem deseja mergulhar gradualmente na IA, dedicando alguns minutos diários para analisar as últimas notícias. É um prazer ler cada boletim informativo que chega ao seu e-mail, pois ele é dividido em seções como notícias sobre IA, carreiras em IA e ferramentas de IA. Isso permite que você pule para a parte mais interessante e economize tempo. ⏰

Muitas pessoas gostam do Big Brain por causa de sua linguagem natural e fácil de usar. O boletim informativo abrange uma ampla gama de tópicos, mas detalha até mesmo os mais complexos de uma maneira fácil de ler, tornando-o adequado para novatos e veteranos em IA.

O boletim informativo destaca as carreiras em IA. Ele discute as tendências de empregos em IA e frequentemente oferece conselhos valiosos sobre como ter sucesso nessa área.

Você pode participar da comunidade Big Brain com mais de 100.000 assinantes inserindo seu endereço de e-mail no site do boletim informativo.

3. Café da manhã sobre IA

Via: Café da manhã com IA Seja você um empresário, pesquisador, cientista ou simplesmente querendo começar a usar ferramentas de IA, o AI Breakfast pode se encaixar perfeitamente na sua rotina matinal! ☕

Ele é publicado todas as segundas-feiras para trazer a você notícias semanais sobre IA. Sua característica de destaque é que ele preenche a lacuna entre a teoria e a prática. Ao contrário de muitos outros boletins informativos sobre IA que você encontrará, o AI Breakfast discute primeiro a parte teórica e, em seguida, explica como você pode aplicar esse conhecimento na vida real. Com frequência, você obterá informações valiosas sobre o uso de uma determinada ferramenta e até mesmo tutoriais passo a passo.

Por exemplo, se o boletim informativo discutir uma ferramenta de produtividade baseada em IA, ele descreverá seus recursos e, em seguida, mostrará como utilizá-los de forma adequada e fazer mais em menos tempo.

O AI Breakfast também aborda os estudos mais recentes no campo da IA, razão pela qual é particularmente atraente para cientistas e pesquisadores.

O boletim informativo de análise semanal é gratuito, mas se você se inscrever por US$ 97 por ano, terá vantagens como:

E-mails extras às quartas e sextas-feiras para quem quiser saber mais

Descontos em ferramentas e conferências baseadas em IA, que podem ser úteis se você quiser adicionar novas plataformas aos seus fluxos de trabalho ou expandir seu grupo de colegas

Consulta sobre a implementação de ferramentas de IA em sua vida pessoal ou profissional (30 minutos)

O livro eletrônico da plataforma Decodificando a IA: uma explicação não técnica da inteligência artificial

Interessado em escrever seu próprio boletim informativo? Dê uma olhada nisso_ **Modelos de boletins informativos !

4. A revolução da IA

Via: A revolução da IA Há dois tipos de pessoas que têm curiosidade sobre IA. O primeiro grupo está interessado em um nicho específico de IA, seja em plataformas de produtividade baseadas em IA, desenvolvimentos de ponta ou estudos interessantes. O segundo tipo não quer se concentrar em nada em particular, mas deseja ter um gostinho de tudo, e esse é o grupo-alvo do boletim informativo The AI Revolution.

Esse boletim analisa mais de 1.000 recursos de IA para oferecer a você informações selecionadas sobre os últimos acontecimentos no mundo da IA gratuitamente! Cada boletim informativo é bem organizado e visualmente atraente, portanto, você não terá problemas para navegar por ele. Além disso, a linguagem usada nos boletins é simples, e até mesmo os tópicos mais complexos são fáceis de compreender.

A melhor coisa sobre o The AI Revolution? Não há anúncios ou distrações que possam afetar sua experiência de leitura.

Muitos usuários que acabaram de entrar no mundo da IA escolhem esse boletim informativo como sua fonte de acesso às informações mais recentes. Porém, se você for um especialista em tecnologia ou souber muito sobre IA, poderá achar o conteúdo muito geral.

5. Diário de Engenharia do Prompt

Via: Neatprompts Se você não estiver familiarizado com o termo, engenharia de prompts é a arte de criar entradas que os modelos baseados em IA podem entender e usar como base para executar diferentes ações. Em termos simples, você usa prompts para "conversar" com ferramentas como o ChatGPT e acionar respostas adequadas.

Entre no Prompt Engineering Daily - um excelente boletim informativo que fornece prompts de briefing de IA diários de alto nível e mostra como usá-los em cenários reais. Além disso, ele fornece insights valiosos sobre o campo, informando as últimas notícias sobre aprendizado de máquina e analisando as ferramentas mais inovadoras baseadas em IA.

A assinatura do boletim informativo é gratuita. Depois de inserir seu e-mail e pressionar Subscribe, você deve fornecer seu nome e responder a algumas perguntas sobre seu trabalho, setor, empresa e fuso horário. Essas informações ajudam o sistema de distribuição a entender suas preferências e enviar os boletins informativos para você no momento certo.

Depois que você se inscrever, o Prompt Engineering Daily lhe enviará um presente: um recurso chamado Ultimate Guide to AI and ChatGPT.

6. TheSequence

Via: TheSequence Se você quiser saber tudo o que está acontecendo no mundo da IA, com foco especial em aprendizado de máquina (ML), TheSequence é o caminho a seguir! Essa comunidade tem mais de 160.000 seguidores e oferece dois boletins informativos para você escolher, dependendo de seus interesses.

O TheSequence Scope é um boletim informativo semanal gratuito. Ele é publicado todos os domingos e se concentra principalmente nos últimos trabalhos de pesquisa, lançamentos e investimentos relacionados à IA. Leva cerca de cinco minutos para ler o boletim informativo, o que é particularmente conveniente se você não tiver muito tempo livre, mas quiser se manter informado.

o TheSequence Edge é um boletim informativo premium lançado às terças e quintas-feiras. O boletim informativo das terças-feiras trata do aprendizado de máquina, discute seus principais conceitos, descreve os trabalhos mais recentes na área e sugere as estruturas e plataformas que você deve conhecer.

O boletim informativo de quinta-feira se aprofunda na pesquisa - você pode esperar uma análise completa de um artigo ou estrutura toda semana. Se quiser ver o TheSequence Edge em sua caixa de entrada, você terá de adquirir um plano de assinatura mensal por US$ 6 ou pagar US$ 50 por um ano inteiro.

A TheSequence oferece conteúdo adicional gratuito para entusiastas de IA. Leia entrevistas com pesquisadores e empreendedores notáveis no campo de ML e obtenha insights valiosos sobre IA no TheSequence Chat, que é publicado quinzenalmente às quartas-feiras. Você também pode ler o TheSequence Guest Post, que é publicado a cada duas sextas-feiras e se concentra nos desafios do aprendizado de máquina e em como superá-los.

7. O Neurônio

Via: TheNeuronDaily Se você deseja colher os benefícios da IA e incorporá-la à sua empresa, mas não sabe ao certo como fazer isso, o The Neuron pode ajudar. Esse boletim informativo diário com o logotipo de um gato fofo é entregue de segunda a sexta-feira às 8h (ET) e contém atualizações sobre as últimas tendências de IA e conselhos sobre como usá-las no trabalho. 🐱

Um dos motivos pelos quais a popularidade do boletim informativo disparou logo após seu lançamento é sua estrutura simples e compacta. A primeira coisa que você verá é, obviamente, o título. Em seguida, você tem uma pequena lista que resume as principais atualizações do dia. A lista é seguida por vários títulos que fornecem mais detalhes sobre as atualizações. Cada seção contém informações rápidas sobre o que você pode esperar para ler adiante para facilitar ainda mais a navegação.

A última seção vai colocar um sorriso no seu rosto - o gato do Neuron deixa um comentário envolvente sobre como o boletim informativo foi divertido! Além do conteúdo informativo, esses elementos de humor tornam o The Neuron uma leitura divertida e leve.

O boletim informativo é gratuito, rápido de ler (você precisará de cerca de três minutos) e tem mais de 150.000 assinantes.

8. Resumo de ética de IA

Via: Montrealética Com a IA se destacando globalmente, as preocupações com sua ética são mais frequentes do que nunca. Se você está preocupado com a justiça, a parcialidade, a privacidade, o impacto econômico e a transparência dos sistemas de IA, é sempre bom se aprofundar nas pesquisas disponíveis e formar uma opinião informada. O Resumo de Ética em IA ajuda você a fazer exatamente isso!

De acordo com os autores do boletim informativo sobre IA, a missão é democratizar a alfabetização ética em IA fornecendo conhecimento valioso e detalhado a um público amplo. O boletim informativo semanal discute diferentes regulamentações e preocupações éticas em IA para esclarecer o uso apropriado e seguro de sistemas e ferramentas baseados em IA. 📣

Cada boletim informativo discute e resume vários estudos relacionados ao tópico para ajudá-lo a entender o contexto e formar opiniões. Outra seção interessante é o Dicionário Vivo - toda semana, você verá uma definição de um novo termo relacionado à ética da IA, ajudando-o a expandir seu conhecimento.

O boletim informativo é gratuito, mas se você quiser apoiar o trabalho dos autores, pode se tornar um assinante pagante ou fazer uma doação.

9. AlfaSignal

Via: AlfaSignal Você é pesquisador, desenvolvedor ou profissional experiente em tecnologia e está em busca de um boletim informativo técnico que se aprofunde em pesquisas e desenvolvimentos relacionados à IA? Nesse caso, dê uma olhada no AlphaSignal, um boletim informativo semanal com mais de 150.000 assinantes.

O boletim informativo resume as principais notícias, repositórios, projetos e documentos no campo da IA para ajudá-lo a se manter informado. A plataforma usa modelos avançados de IA para percorrer o arXiv, o GitHub, o Google Scholar e o Open Review e analisar blogs, redes sociais, imprensa, opiniões e entrevistas de especialistas do setor. É uma opção fantástica para quem não tem tempo suficiente para fazer a pesquisa por conta própria, mas quer ter acesso aos mais recentes desenvolvimentos no cenário da IA.

O AlphaSignal abrange uma ampla gama de tópicos relacionados à IA, mas se concentra no aprendizado de máquina, portanto, considere se ele se encaixa em suas preferências.

Vale a pena observar que o boletim informativo não é para quem é novo no cenário de IA. Normalmente, ele aborda tópicos técnicos e usa termos e expressões com os quais você deve estar familiarizado para compreender totalmente as informações apresentadas.

10. Super-humano

Via: Super-humano O Superhuman é um dos boletins informativos mais populares sobre IA, com mais de 450.000 assinantes! Ele ajuda você a se tornar um super-humano (figurativamente), aproveitando a IA para melhorar a produtividade e se destacar no trabalho. 🦸

O boletim informativo observa os últimos avanços da IA em vários setores, desde tecnologia até arte e esportes. Superhuman usa uma linguagem fácil de entender, mesmo para aqueles que são novos no campo.

Um dos motivos da popularidade do boletim informativo é que ele fornece conteúdo selecionado que se alinha às suas preferências. Depois de assinar o boletim informativo, você será solicitado a preencher um formulário sobre seu nome, nível do cargo, função, setor, tamanho da empresa e localização.

A Superhuman usa essas informações para apresentar a você o conteúdo gratuito mais relevante com foco em ChatGPT, dicas de redação, ciência e análise de dados, busca de emprego com IA e ferramentas gratuitas de IA. Você também receberá um e-mail sobre as melhores plataformas de IA para explorar.

Interessado em experimentar a IA? Conheça o ClickUp

Ler sobre IA e seus avanços ajuda você a ficar por dentro das novidades. Mas o conhecimento teórico não pode levá-lo tão longe na compreensão de como a IA funciona na prática. Se você está ansioso para experimentar a IA e ver o que ela pode fazer em um ambiente de trabalho real, dê uma chance ao ClickUp!

O ClickUp é, antes de tudo, um

gerenciamento de tarefas e projetos

plataforma que oferece suporte a diferentes

metodologias de aprimoramento de processos

e ajuda você a

aumentar a produtividade

organização e

colaboração em equipe

.

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido e aperfeiçoar sua cópia, respostas de e-mail e muito mais para seus projetos de IA mais recentes

Entre seus vários recursos, o ClickUp oferece uma opção de gerenciamento de documentos habilitada para IA,

Documentos do ClickUp

que você pode usar para criar, compartilhar, editar, gerenciar e armazenar seus arquivos. O assistente de IA nativo da plataforma,

IA do ClickUp

é um aplicativo de primeira classe

Ferramenta de IA

que pode ajudar você

automatizar tarefas e fluxos de trabalho

e fornecer resultados de alta qualidade, quer você esteja

trabalhando em CRM

desenvolvimento de software, suporte ao cliente ou

Vendas B2B e B2C

.

O ClickUp AI atua como seu ajudante pessoal, ajudando-o a ter novas ideias quando você se depara com um obstáculo criativo, a criar resumos e a editar e revisar qualquer tipo de conteúdo. Essa é apenas a ponta do iceberg - com o ClickUp AI, você pode escrever e-mails, criar cronogramas de projetos, redigir agendas de reuniões, responder a clientes e gerar itens de ação!

A plataforma vem com dezenas de prompts selecionados por especialistas, de modo que você não precisa perder tempo elaborando frases para extrair resultados precisos da ferramenta. Você também pode aproveitar

Modelos de prompts de IA

na plataforma para obter centenas de prompts prontos para uso em diferentes casos de uso.

Devido à versatilidade de seus aplicativos, o ClickUp AI é igualmente útil

para freelancers

startups e empresas. Como o ClickUp funciona perfeitamente

no Mac

windows e dispositivos móveis, você pode liberar todo o seu poder, seja trabalhando no escritório ou remotamente. 💪

Libere o poder da IA com o ClickUp

Assinar os melhores boletins informativos sobre IA é uma etapa vital que você deve tomar se quiser acompanhar os últimos avanços na área.

Se você quiser ir em frente e ver como a IA funciona na prática,

experimente o ClickUp 3.0

e seu robusto assistente de IA. Ele transformará seus fluxos de trabalho e o ajudará a impulsionar sua produtividade.

Registre-se no ClickUp

hoje mesmo e explore sua IA e outros recursos exclusivos!