9 melhores alternativas de Substack para boletins informativos em 2024

Nos últimos anos, o Substack construiu uma reputação como uma plataforma de boletins informativos que qualquer pessoa pode usar para monetizar seu conteúdo por meio de assinaturas pagas. Mas essa não é a única plataforma de associação de conteúdo existente, e muitas alternativas ao Substack oferecem recursos e serviços semelhantes - se não melhores - para você e seus leitores.

Você provavelmente já conhece a infinidade de aplicativos de criação de conteúdo disponíveis. Mas e quanto a uma plataforma de publicação específica para a criação de assinaturas pagas?

O que você deve procurar nas alternativas ao Substack?

As alternativas ao Substack têm várias formas, incluindo uma plataforma de blog, uma plataforma de marketing por e-mail e outras ferramentas de negócios. As melhores alternativas ao Substack compartilham algumas características comuns:

Facilidade de uso: Seja uma interface minimalista ou um processo de integração fácil, as alternativas bem-sucedidas do Substack são fáceis de usar e têm recursos avançados

Seja uma interface minimalista ou um processo de integração fácil, as alternativas bem-sucedidas do Substack são fáceis de usar e têm recursos avançados Opções de monetização: Parte do que torna a plataforma do Substack tão bem-sucedida é a capacidade de monetizar conteúdo pago - algo que qualquer plataforma de associação deve incluir

Parte do que torna a plataforma do Substack tão bem-sucedida é a capacidade de monetizar conteúdo pago - algo que qualquer plataforma de associação deve incluir Integração com outras plataformas: Sua plataforma de boletins informativos deve se integrar diretamente com seuferramentas de redação de sua preferência ou, melhor ainda, com seu site

Sua plataforma de boletins informativos deve se integrar diretamente com seuferramentas de redação de sua preferência ou, melhor ainda, com seu site Modelos relevantes: Considere os benefícios de uma plataforma on-line que tenha umpara sua estratégia de marketing de conteúdo ou páginas de destino personalizadas

Considere os benefícios de uma plataforma on-line que tenha umpara sua estratégia de marketing de conteúdo ou páginas de destino personalizadas Temas personalizados: Quanto mais você puder injetar sua marca em seu conteúdo exclusivo, melhores serão suas recompensas de promoção e monetização

Quanto mais você puder injetar sua marca em seu conteúdo exclusivo, melhores serão suas recompensas de promoção e monetização Preços flexíveis: Diferentes níveis de assinatura ajudam você a construir sua presença on-line dentro do orçamento, à medida que seu público-alvo cresce

As alternativas mais populares e bem avaliadas do Substack incluem a maioria, se não todos, os recursos acima.

As 9 melhores alternativas ao Substack para usar em 2024

Se você está pronto para encontrar a alternativa perfeita para o Substack, comece com esta lista das principais ferramentas de negócios.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Por que uma plataforma de gerenciamento de conteúdo e produtividade como o ClickUp está listada como a principal alternativa ao Substack? É simples: Os recursos de gerenciamento de documentos e de redação, além de recursos prontos para uso, são muito úteis modelos de boletins informativos são simplesmente tão bons que você não consegue resistir.

Ao contrário de outras alternativas do Substack, o ClickUp é mais do que apenas uma plataforma de boletim informativo ou de blog. É a única plataforma desta lista que permite que as equipes gerenciem todo o seu fluxo de trabalho, incluindo a criação de conteúdo para assinantes de e-mail e muito mais.

Isso torna o ClickUp um a melhor plataforma de boletins informativos e a melhor alternativa disponível ao Substack.

Crie uma newsletter esteticamente atraente e informativa com os modelos de newsletter do ClickUp

Os melhores recursos do ClickUp:

Documentos do ClickUp o ClickUp Docs é uma solução de gerenciamento de documentos em tempo real com recursos intuitivos de criação, arquivamento e colaboração

Painéis e visualizações intuitivos, incluindo uma visualização de calendário para planejar o conteúdo do seu boletim informativo ou blog

Uma extensa biblioteca de modelos, incluindo oModelo de quadro branco para boletim informativo do ClickUppara visualizar seus e-mails antes de enviá-los

Ferramentas de redação de IA como o ClickUp AI Writing Assistant, para desenvolver conteúdo de qualidade com rapidez e eficiência

Uma ferramenta flexívelestrutura de permissões permite a criação e o envio de documentos públicos visíveis para qualquer um de seus assinantes pagantes

Os fluxos de trabalho de automação ajudam você a enviar e-mails dinamicamente para seu público em horários e datas predefinidos

Limitações do ClickUp:

Ao contrário do Substack, o ClickUp é mais do que apenas uma plataforma de boletins informativos. Sua série de outros serviços pode tornar o software mais complexo para novos usuários

Não há um programa de indicação pré-construído para ajudar seus esforços de expansão do público ao longo do tempo

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI: Disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Classificações e avaliações do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 8.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

2. Fantasma

Via Fantasma A interface limpa e fácil de usar do Ghost é um dos principais motivos pelos quais ele está entre as melhores alternativas ao Substack. Até mesmo seus níveis de assinatura mais baixos permitem que os criadores de conteúdo criem e gerenciem rapidamente boletins informativos pagos e conteúdo de sites.

Melhores recursos do Ghost:

Criador de sites personalizado para hospedar seu conteúdo em seu próprio servidor

Poderoso fluxo de trabalho de publicação para que vários usuários elaborem, editem e aprovem conteúdo para páginas de destino e boletins informativos por e-mail

Planos pagos simples que não cobram uma porcentagem de suas assinaturas

A avaliação gratuita permite que novos usuários comecem a publicar conteúdo sem um compromisso de longo prazo

Limitações do Ghost:

Os criadores que desejam usar vários níveis de assinatura precisam de uma conta Stripe, pois o Ghost não oferece suporte a outras plataformas de pagamento

O plano inicial só fornece a um usuário acesso a alguns modelos de design

Preços do Ghost:

Starter: US$ 9/mês para até 500 membros

Creator: US$ 25/mês para até 500 membros

Equipe: US$ 50/mês para até 500 membros

Business: US$ 199/mês para até 500 membros

Avaliações e resenhas do Ghost:

G2: 4,1/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 40 avaliações)

3. Moosend

Via Moosend O Moosend é uma plataforma de marketing por e-mail que se orgulha de sua simplicidade. Escritores independentes e empresas podem usá-la para marketing geral por e-mail e assinaturas autônomas de boletins informativos para criar e envolver públicos ao longo do tempo.

Melhores recursos do Moosend:

O widget de assinatura intuitivo e simplificado pode ser usado em qualquer página ou site como pop-up, modal flutuante, formulário em linha e muito mais

Amplas opções de automação para capturar leads dinamicamente, criar sequências de boas-vindas e programar o envio de e-mails e boletins informativos

Cursos envolventes para profissionais de marketing que desejam aprimorar suas campanhas de e-mail e sua experiência em boletins informativos

A avaliação gratuita comparativamente longa permite testes extensivos, especialmente para escritores independentes que trabalham com restrições orçamentárias

Limitações do Moosend:

Não há construtores de sites disponíveis além das páginas de destino básicas para ajudar a gerar um programa de conteúdo mais abrangente

A falta de opções de monetização integradas torna essa alternativa inviável ao Substack para obter receita de associação

Preços do Moosend:

Pro: US$ 9/mês para até 500 membros

Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Moosend avaliações e comentários:

G2: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 180 avaliações)

4. Noção

Via Noção O Notion é uma plataforma de produtividade abrangente para gerenciar seu trabalho. Seu sistema operacional de boletins informativos é um recurso interessante, e não todo o modelo de negócios. Ao contrário do Substack, Notion concentra-se na eficiência, ajudando os redatores a criar boletins informativos pagos quase sem esforço.

Melhores recursos do Notion:

O modelo de sistema operacional de boletim informativo fornece instruções e ferramentas abrangentes para criar um alcance regular para os assinantes de e-mail

A versão gratuita, em vez de uma avaliação gratuita por tempo limitado, permite que os redatores criem eficiências sem sobrecarregar o orçamento

Um dos melhoresopções de software para gerenciamento de documentos permite que os usuários planejem com eficácia o conteúdo de e-mails e blogs antes da publicação

Interface de calendário intuitiva e direta para programar conteúdo e tarefas de acordo com as datas de publicação de conteúdo individual

Limitações do Notion:

Alguns usuários relataram perda de conteúdo devido a falhas e necessidade de recuperação

A falta de um recurso de tarefas recorrentes pode se tornar incômoda para a publicação regular de boletins informativos pagos, exigindo trabalho repetitivo

Preços do Notion:

Gratuito

Plus: US$ 8/mês por usuário

Pro: US$ 15/mês por usuário

Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Custo único de US$ 49 para o modelo de sistema operacional de boletim informativo por e-mail

Avaliações e resenhas do Notion:

G2: 4,7/5 (mais de 4.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.800 avaliações)

5. ConvertKit

via ConvertKit O ConvertKit é uma plataforma para criadores de conteúdo. Assim como o Substack, todo o seu modelo de negócios se concentra na geração de assinantes de e-mail e no planejamento e publicação de conteúdo premium.

Suas opções de preços estão na faixa intermediária, o que o torna talvez o concorrente mais direto do Substack. Enquanto o Substack recebe uma fatia de 10% de toda a receita dos assinantes, o ConvertKit baseia seus preços no número de assinantes.

Melhores recursos do ConvertKit:

Rede de criadores com mais de 2.500 criadores que colaboram em conversas empolgantes em fóruns para aumentar seu público

Editor de arrastar e soltar para páginas de destino e de vendas envolventes que geram mais inscrições e assinaturas de público

Sponsor Network para criar um programa de parceria com anunciantes que desejam alcançar seu público

A automação visual ajuda os criadores a personalizar os caminhos de conteúdo dos assinantes. Você pode até incluir uma carta manuscrita opcional para novos assinantes

Limitações do ConvertKit:

As opções de associação, programa de parceria e patrocinador são extensas, mas têm uma curva de aprendizado maior do que muitas outras opções de lista

A automação pode falhar às vezes, deixando os usuários presos no meio de sequências de e-mail

Preços do ConvertKit:

Grátis: plano para até 1.000 assinantes

Creator: US$ 9/mês para até 300 assinantes

Creator Pro: US$ 25/mês para até 300 assinantes

Avaliações e resenhas do ConvertKit:

G2: 4,4/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

6. Membro

Via Membro Se você publica podcasts e boletins informativos ou hospeda comunidades on-line, a próxima alternativa do Substack, o Memberful, ajudará a monetizar seus esforços. A plataforma permite que você crie seu site ou se conecte diretamente a um CMS existente, como o WordPress. Isso simplifica o trabalho de back-end, permitindo que você se concentre na criação de conteúdo atraente.

Melhores recursos do Memberful:

Os paywalls integrados no conteúdo oferecem visualizações gratuitas com uma maneira natural de criar assinaturas pagas

Extensas integrações com outras ferramentas de marketing, incluindo até mesmo outras plataformas desta lista, como ConvertKit e MailerLite

As opções de checkout com um clique facilitam o pagamento para os assinantes

Diferentes níveis de assinatura permitem vários níveis de distribuição de conteúdo

Limitações do Memberful:

Alguns criadores de conteúdo de vídeo relataram complicações com a exibição de seu conteúdo em feeds de podcast somente de áudio

Nenhuma opção de programa de afiliados para diversificar os fluxos de receita dos criadores de conteúdo

Preços do Memberful:

Starter: plano gratuito com 10% de taxas de transação

Pro: US$ 25/mês com 4,9% de taxas de transação

Premium: US$ 100/mês com 4,9% de taxas de transação

Avaliações e resenhas do Memberful:

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Nenhuma avaliação até o momento

7. MailerLite

Via MailerLite A plataforma do MailerLite vai muito além de uma ferramenta de e-mail. As ferramentas de marketing por e-mail do software permitem que os usuários configurem boletins informativos pagos para criar facilmente um processo de taxa de assinatura recorrente. O desenvolvimento de páginas de destino e a automação útil oferecem a você uma ferramenta para criar e envolver seu público pagante.

melhores recursos do #### MailerLite:

Editor de e-mail de arrastar e soltar com IA para criar newsletters perfeitas, bonitas e fáceis de seguir

O verificador de lista de e-mails garante que suas taxas de entrega permaneçam altas e que sua lista de e-mails seja precisa

Os fluxos de trabalho de e-mail automatizados podem fazer a transição do seu público desde o reconhecimento inicial até as assinaturas pagas com facilidade

Testes A/B integrados para aprimorar o conteúdo, as mensagens e os layouts ao longo do tempo

Limitações do MailerLite:

Outras ferramentas desta lista têm mais análises e mais opções de relatórios

A falta de modelos de páginas de vendas pode tornar demorada a criação de páginas excelentes

Preços do MailerLite:

Grátis: para até 1.000 assinantes

Growing Business: US$ 9/mês para até 500 assinantes

Advanced: US$ 18/mês para até 500 assinantes

MailerLite avaliações e comentários:

G2: 4,7/5 (mais de 780 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.800 avaliações)

8. Patreon

Via Patreon Há muito tempo um elemento básico entre as plataformas de associação, o Patreon se destaca por sua versatilidade. Os criadores podem usá-lo para monetizar quase todo tipo de conteúdo, inclusive conteúdo escrito, podcasts, arte, música, educação e transmissão ao vivo. Seus principais recursos se concentram na associação, deixando a distribuição de conteúdo para os criadores.

Melhores recursos do Patreon:

O Crowdcast, um recurso integrado de transmissão ao vivo, fornece conteúdo adicional e promove conexões com seu público

Os recursos integrados de salvamento automático de artigos e outros conteúdos evitam perdas de tempo relacionadas a problemas técnicos

Opções integradas de mensagens privadas agregam valor para assinantes de alto nível

A ampla variedade de opções de pagamento e assinatura facilita aos criadores a construção de uma base global de assinantes

Limitações do Patreon:

A interface do usuário tem limitações de compartilhamento de conteúdo, fazendo com que os criadores dependam de ferramentas fora do Patreon

A integração com uma presença on-line ou na Web pode ser difícil

Preços do Patreon:

Grátis: plano para compartilhar conteúdo gratuito

Pro: taxa de 8% sobre qualquer renda obtida por meio do Patreon

Premium: taxa de 12% sobre qualquer renda obtida por meio do Patreon

Patreon ratings and reviews:

G2: 4,1/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

9. Referência

Via Referência Embora não seja uma plataforma de associação, a Benchmark é a rara ferramenta de e-mail que pode se integrar perfeitamente aos seus planos de boletins pagos. Seu editor permite que você crie boletins informativos facilmente, enquanto as integrações, como o Shopify, ajudam a promover seus produtos, serviços e conteúdo pagos para seus assinantes

melhores recursos do #### Benchmark:

IntegradocRM de e-mail para gerenciar e criar relacionamentos com seus assinantes de forma eficaz

Smart Content, uma ferramenta avançada de escrita com IA, para ajudá-lo a gerar conteúdo interessante e envolvente para cada e-mail enviado

Recursos de teste A/B com opções que variam de linhas de assunto a layout e até mesmo data e hora de envio

Verificador de caixa de entrada integrado para saber sempre como suas mensagens aparecerão para os destinatários

Limitações de benchmark:

Recursos mínimos de automação para fluxos de trabalho e sequências de e-mail

Capacidade limitada de armazenamento de imagens, especialmente nos planos de nível inferior

Preços de referência:

Gratuito: para até 500 contatos e 3.500 envios de e-mail por mês

Pro: US$ 8/mês para 500 contatos e 7.500 por mês, aumentando para US$ 67/mês para 10.000 assinantes

Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas de Benchmark:

G2: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 170 avaliações)

Superstack sua plataforma de boletins informativos com a melhor alternativa de Substack

Se você está procurando a melhor alternativa ao Substack, veio à lista certa. Com recursos como redação com suporte de IA, gerenciamento de documentos e modelos de calendário de conteúdo não há como errar.

E isso antes de adicionar recursos abrangentes de automação e gerenciamento de projetos.

Lembre-se de que o ClickUp é gratuito para todos os usuários, permitindo que você crie seu próprio boletim informativo e campanhas de e-mail antes de se comprometer com qualquer orçamento para seu modelo de negócios. É uma excelente plataforma para começar a criar sua estratégia de publicação de conteúdo que seu público vai adorar.

Pronto para começar? Crie sua conta ClickUp gratuita hoje mesmo e crie seu plano para obter receita recorrente!