10 Rytr AI Alternatives & Concorrentes em 2024

Vivemos em uma época extraordinária, em que as ferramentas alimentadas por inteligência artificial podem nos ajudar a realizar muitas tarefas, desde a criação de conteúdo até a análise de dados. Uma dessas ferramentas de IA que conquistou uma reputação notável é a Rytr, uma plataforma versátil conhecida por sua capacidade de criação de conteúdo.

Mas e se a Rytr não atender a todos os seus requisitos ou preferências? Não se preocupe, pois você pode encontrar várias alternativas de IA do Rytr para ajudá-lo com a redação de textos e muitas outras tarefas.

Neste artigo, exploraremos as 10 principais opções que podem competir com a IA da Rytr e, potencialmente, oferecer recursos ainda maiores para sua próxima IA ferramenta de escrita .

O que é Rytr AI?

O Rytr AI é um assistente de escrita que pode facilmente criar diferentes tipos de conteúdo, incluindo postagens em blogs, e-mails, propostas comerciais e páginas de destino. Com a inovadora tecnologia GPT-3, o Rytr é excelente na criação rápida de artigos envolventes.

Tudo o que ele precisa é de um breve descrição de seu conteúdo desejado .

Via: Referência A ferramenta permite escolher o tom de escrita em um menu suspenso, tornando o texto adaptável às suas necessidades específicas. Ela é bem versada na geração de conteúdo sobre vários tópicos.

O Rytr incorpora uma verificação gramatical básica, para que você não precise se preocupar com a ortografia. Ele também pode gerar conteúdo em mais de 30 idiomas, o que o torna muito prático se você estiver se dirigindo a um público global. 👏

O que procurar em uma alternativa ao Rytr AI para suas necessidades de redação

À medida que a inteligência artificial continua a evoluir, surgiram muitas ferramentas alimentadas por IA, prometendo criação de conteúdo sem esforço e SEO impecável. Ainda assim, nem todas são tão boas, muito menos melhores que o Rytr AI.

Veja aqui o que procurar em uma alternativa:

Qualidade do conteúdo : Priorize ferramentas que possam produzir conteúdo original e envolvente, especialmente porque muitos artigos gerados por IA tendem a soar repetitivos ou sem sentido

: Priorize ferramentas que possam produzir conteúdo original e envolvente, especialmente porque muitos artigos gerados por IA tendem a soar repetitivos ou sem sentido Personalização : Procure ferramentas que permitam personalizar o conteúdo gerado, especificando o tom, o estilo e o ângulo para atender às suas necessidades específicas

: Procure ferramentas que permitam personalizar o conteúdo gerado, especificando o tom, o estilo e o ângulo para atender às suas necessidades específicas Suporte a idiomas: Certifique-se de que a alternativa Rytr AI possa gerar conteúdo nos idiomas necessários para seu público global ou multilíngue

Renderize interpretações quase perfeitas de seu conteúdo em mais de 10 idiomas usando a ação Translate no ClickUp AI

Facilidade de uso : Escolha uma interface intuitiva e fácil de usar que simplifique a criação de conteúdo, atendendo tanto a escritores experientes quanto a iniciantes

: Escolha uma interface intuitiva e fácil de usar que simplifique a criação de conteúdo, atendendo tanto a escritores experientes quanto a iniciantes Custo e suporte: Considere o preço e a disponibilidade de suporte ao cliente para fazer uma escolha econômica e com bom suporte em relação ao seu próximoferramenta de redação 👍

10 melhores alternativas ao Rytr em 2024

Confira nossas análises concisas das 10 melhores alternativas ao Rytr que você pode usar para acelerar sua produção de conteúdo sem prejudicar a qualidade. ✍️

1.

ClickUp

Os recursos de reescrita permitem que você reescreva grandes quantidades de conteúdo para corresponder ao seu tom de voz específico

O ClickUp é um projeto de alto nível e gerenciamento de tarefas ferramenta que agiliza a comunicação e os fluxos de trabalho, centralizando informações, tarefas e prazos relacionados a projetos. Com recursos e integrações personalizáveis, o ClickUp garante que as equipes possam planejar, executar e monitorar seus projetos com eficiência, aumentando a produtividade e o trabalho em equipe. 💫 IA do ClickUp é uma ferramenta inovadora nativa da plataforma de produtividade do ClickUp, que promete redefinir a forma como usamos a inteligência artificial para várias finalidades, inclusive a redação. Ela pode gerar conteúdo longo ou curto com base em suas informações - basta escolher o tipo de conteúdo que deseja, o tópico central e o público-alvo e ver a ferramenta gerar blogs ou descrições de produtos impecáveis em segundos!

Se você não tiver certeza de como direcionar o assistente de redação com IA para produzir o tipo de conteúdo que deseja, a plataforma oferece prompts pré-criados para escrever textos convincentes e informativos que repercutam em seu público-alvo.

Além disso, o ClickUp AI funciona como o editor pessoal de textos dos redatores de conteúdo ou dos representantes de vendas, aprimorando sua redação e verificando a gramática, o estilo e a clareza. Ele também economiza tempo e nervosismo fornecendo cabeçalhos e tabelas pré-estruturados, reformatando o texto e simplificando documentos complexos com resumos.

Enquanto isso, Documentos do ClickUp permite que você gerencie, edite e compartilhe facilmente cada conteúdo criado com o ClickUp AI. Vários membros da equipe podem contribuir, editar e revisar documentos simultaneamente, sem sair da plataforma do ClickUp.

Melhores recursos do ClickUp

Simplifica a criação de documentos para propostas, e-mails e projetos

Inclui modelos e sugestões de estilo

Traduz e adapta o conteúdo

Faz resumos concisos e informativos ou você pode criar conteúdo longo

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem achar a curva de aprendizado inicial um pouco íngreme

Essa alternativa do Rytr tem seu recurso de IA como um complemento pago

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Copy.ai

Via:

Copy.ai

O Copy.ai simplifica a criação de conteúdo com seu gerador de IA de estilo livre, que ajuda você a criar qualquer coisa, desde anúncios do Facebook e cartas de apresentação até esboços de redação. Em vez de começar do zero, você fornece o contexto e a IA gera o conteúdo, que pode ser refinado no editor incorporado.

O que diferencia o Copy.ai é sua versatilidade, pois ele oferece mais de 90 modelos para várias necessidades de conteúdo, incluindo ferramentas úteis para impulsionar o SEO e as campanhas de divulgação. A alternativa Rytr é excelente para simplificar suas tarefas de redação - seja um conteúdo longo ou curto - e aumenta a produtividade.

Melhores recursos do Copy.ai

Oferece mais de 90 modelos

Refina e aprimora o conteúdo com um editor integrado

Fornece insights e assistência de SEO

Inclui recursos para ajudar nas campanhas de divulgação

Limitações do Copy.ai

Não é ideal para conteúdo longo

Preços do Copy.ai

Plano gratuito

Pro: uS$ 36/mês

Copy.ai avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 50 avaliações)

3. Escritura eletrônica

Via:

Escrita eletrônica

A Writesonic está na vanguarda da Ferramentas de escrita com IA a ferramenta de escrita de IA, capaz de gerar conteúdo longo e curto de alta qualidade. Ele permite que você faça uma transição perfeita entre os resultados de qualidade de IA, alternando do GPT-3.5 para o GPT-4 mais avançado, conforme necessário.

Com mais de 100 Ferramentas de IA e modelos à sua disposição, o Writesonic simplifica significativamente a maneira como você cria conteúdo.

Ferramentas de IA como essa também são ótimas para ajudar você a criar posts longos especificamente para mecanismos de pesquisa. A alternativa do Rtyr tem integrações com SEMrush, WordPress e Zapier - simplificando os fluxos de trabalho ao eliminar a necessidade de alternar entre plataformas.

Diferentemente da maioria dos Alternativas de escrita eletrônica essa ferramenta de escrita de IA pode gerar posts de blog longos em menos de um minuto, completos com imagens relevantes, com base apenas nas palavras-chave fornecidas.

Melhores recursos do Writesonic

Fornece sugestões e recomendações baseadas em IA

Adiciona imagens relevantes no conteúdo gerado

Permite conversas em tempo real com o chatbot de IA

Integra-se com ferramentas de terceiros

Limitações do Writesonic

Palavras limitadas por mês

Preços do Writesonic

Ilimitado : uS$ 16/mês por usuário

: uS$ 16/mês por usuário Business : $12,67/mês por usuário

: $12,67/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas da Writesonic

G2 : 4.8/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 1.000 avaliações)

4. Copysmith

Via:

Copysmith

O Copysmith é excelente na criação de conteúdo de alta qualidade para seu público, graças à tecnologia GPT-3. O que o diferencia é sua integração perfeita com outras plataformas, como Hootsuite, Shopify, Google Ads e Zapier, que permite otimizar seu fluxo de trabalho sem sair da plataforma.

A colaboração do Copysmith com a Frase SEO oferece um recurso exclusivo, permitindo que os usuários descubram palavras-chave de SEO sem esforço para qualquer conteúdo gerado por IA.

O verificador de plágio integrado da ferramenta aborda efetivamente uma preocupação essencial para os profissionais de marketing, garantindo a autenticidade do conteúdo.

Melhores recursos do Copysmith

Usa a tecnologia GPT-3 para criar conteúdo longo ou curto de alta qualidade

Tem um verificador de plágio integrado

Integra-se a diferentes ferramentas e aplicativos

Descobre palavras-chave de SEO e pode ajudar você com o Google Ads

Limitações do Copysmith

Os créditos podem expirar se você não os usar em um período de tempo predefinido

Preços do Copysmith

**Gratuito

Plano: uS$ 16/mês por usuário

Copysmith avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 20 avaliações)

5. QuillBot

Via:

QuillBot

O QuillBot difere de outras ferramentas de escrita com IA porque não cria conteúdo do zero. Em vez disso, sua principal função é reformular criativamente o texto existente.

Ele vai além da substituição básica de sinônimos, reformulando o conteúdo para obter concisão e clareza ou expandindo-o para incluir detalhes adicionais relevantes. O QuillBot oferece extensões exclusivas, incluindo uma ferramenta de pesquisa de IA para pesquisa na Web, um gerador de citações e um completador de frases para escrita colaborativa. 📝

Essa ferramenta pode ser acessada por meio de extensões do Microsoft Word, um complemento do Google Chrome e uma extensão do Google Docs.

Melhores recursos do QuillBot

Reformula de forma criativa o conteúdo existente

Integra-se ao Microsoft Word e ao Google Docs

Oferece diferentes extensões

Limitações do QuillBot

Recursos limitados no plano gratuito

Preços do QuillBot

Gratuito para sempre

Premium: uS$ 9,95/mês por usuário

QuillBot avaliações e comentários

G2 : Nenhuma avaliação

: Nenhuma avaliação Capterra: 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

6. Qualquer palavra

Via:

Qualquer palavra

O Anyword auxilia na redação, mas também se concentra em impulsionar vendas e conversões. Com seu modelo preditivo de redação baseado em IA, ele tem o potencial de aumentar as taxas de conversão e atrair uma base de clientes maior.

Dois recursos notáveis são o Predictive Performance Score e o A/B testing, que permitem avaliar como diferentes palavras-chave podem afetar a venda de vários produtos. Ele personaliza mensagens para diferentes plataformas, garantindo que seu conteúdo seja otimizado de acordo com o público. 💌

Esse software orientado por IA vai além para oferecer frases de brainstorming e variações de texto, ajudando os usuários a gerar ideias originais em um piscar de olhos.

Melhores recursos do Anyword

Pontuação de desempenho preditivo e testes A/B

Permite que você adicione palavras-chave específicas para usar em seu conteúdo

Concentra-se em gerar conversões

Limitações do Anyword

Falta de alguns modelos

Preços do Anyword

Inicial : uS$ 39/mês

: uS$ 39/mês Equipes orientadas por dados : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Empresas: Entre em contato para obter preços

Anyword classificações e comentários

G2 : 4.8/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 300 avaliações)

7. Frase

Via:

Frase

O Frase é seu companheiro abrangente de redação de IA e otimização de conteúdo. É uma solução completa que oferece vários recursos, desde a realização de pesquisas detalhadas e a geração de resumos de conteúdo, esboços e modelos de IA até a implantação de um chatbot que pode criar sem esforço perguntas frequentes e apresentações. Essa ferramenta é valiosa para os profissionais de marketing, pois oferece insights e análises para refinar suas estratégias de conteúdo.

O Frase aproveita o poder dos modelos GPT da OpenAI e incorpora versões mais recentes à medida que elas se tornam disponíveis. Todo o conteúdo gerado é totalmente exclusivo, garantindo a originalidade. 💯

A ferramenta se integra perfeitamente ao Google Docs, ao Google Search Console (GSC), às extensões do Chrome e ao WordPress, garantindo acessibilidade e usabilidade em várias plataformas.

Melhores recursos da Frase

Usa modelos GPT para gerar conteúdo exclusivo e de alta qualidade

Modelos de IA personalizados para suas necessidades específicas

Escreve, edita e compartilha conteúdo

Oferece opções de encurtamento, expansão e reescrita de texto

Limitações de frase

Não há dados em tempo real

Preços da Frase

Solo : uS$ 12,66/mês

: uS$ 12,66/mês Básico : uS$ 38,25/mês

: uS$ 38,25/mês Equipe: uS$ 97,75/mês

Frase ratings and reviews

G2 : 4.9/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.9/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 300 avaliações)

8. Jasper

Via: Jasper O Jasper é uma ferramenta de redação valiosa que utiliza recursos avançados de IA para gerar conteúdo personalizado de acordo com suas necessidades. Ele cria conteúdo exclusivo e de alta qualidade para vários usos, inclusive postagens de blog, descrições de produtos e textos de marketing. Tudo o que ele precisa é de uma pequena contribuição humana. 💬

A ferramenta pode se passar por vários tons e se adaptar ao seu estilo de escrita. Uma vantagem digna de nota do Jasper em comparação com o alguns de seus concorrentes é o "Memória" **que o treina para entender seus negócios, produtos e serviços e, ao mesmo tempo, garantir a segurança de seus dados comerciais.

Cada plano de assinatura inclui um editor de documentos fácil de usar, arte-final gerada por IA, suporte ao cliente responsivo, funcionalidade de chatbot e uso ilimitado de palavras com IA.

melhores recursos do #### Jasper

Oferece suporte a diferentes tons de escrita e imita seu estilo de escrita

recurso de "memória"

Inclui mais de 50 modelos

Inclui um editor de documentos fácil de usar

Limitações do Jasper

Repete informações, de acordo com alguns usuários

Preços do Jasper

Criador : uS$ 39/mês

: uS$ 39/mês Teams : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Jasper ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 1.000 avaliações)

9. Wordtune

Via:

Wordtune

O Wordtune, um assistente de escrita com IA que muda o jogo, ajuda você a aprimorar suas habilidades de escrita ao oferecer feedback valioso sobre estilo de escrita, gramática e ortografia. Ele é especializado em refinar a clareza e a legibilidade de seu conteúdo de formato longo. 🌟

Você pode ajustar o tom do seu conteúdo para torná-lo conciso ou elaborado. O Wordtune está convenientemente disponível como uma extensão do Chrome e um complemento do Edge para facilitar o acesso e a usabilidade.

Além de estar disponível como uma extensão do navegador, o Wordtune oferece um editor on-line que se assemelha muito à interface do Grammarly. Ele apresenta alguns recursos impressionantes, incluindo a tradução e a reformulação perfeitas de frases de nove idiomas diferentes para o inglês.

Melhores recursos do Wordtune

Oferece feedback valioso sobre gramática e ortografia

Refina a clareza e a legibilidade dos textos (conteúdo curto e longo)

Integra-se ao Chrome e ao Edge

Limitações do Wordtune

Número limitado de reescritas por dia no plano gratuito

Preços do Wordtune

**Gratuito para sempre

Plus : uS$ 9,99/mês por usuário

: uS$ 9,99/mês por usuário Ilimitado : $14,99/mês por usuário

: $14,99/mês por usuário Empresarial: Entre em contato para obter preços

Wordtune classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 70 avaliações)

10. ChatGPT

Via: ChatGPT O ChatGPT é uma ferramenta de IA fácil de usar que lhe dá as boas-vindas com uma interface no estilo de bate-papo, garantindo que ela seja acessível mesmo se você for novo no software de IA generativa. Ele não é apenas proficiente em entender suas consultas por meio do processamento de linguagem natural, mas também pode lembrar seu histórico de conversas, fornecendo respostas personalizadas para sua interação em andamento. Ao contrário das soluções pontuais, o ChatGPT se baseia em conversas anteriores, criando uma experiência mais envolvente e fluida.

Com tecnologia avançada de IA, os recursos do ChatGPT vão além da simples resposta a perguntas. Ele facilita conversas semelhantes às humanas e oferece assistência em uma série de tarefas, seja para escrever e-mails, redigir ensaios ou até mesmo gerar códigos. Esse modelo de linguagem versátil se adapta às suas necessidades, tornando-o um assistente valioso para várias finalidades, inclusive a criação de conteúdo.

Melhores recursos do ChatGPT

É excelente no processamento de linguagem natural

Gera vários tipos de conteúdo curto e longo

Facilita conversas semelhantes às humanas

Memoriza e usa conversas anteriores como referência

Limitações do ChatGPT

Luta para manter o contexto

Preços do ChatGPT

Gratuito

Premium: uS$ 20/mês por usuário

ChatGPT avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 20 avaliações)

Passe do copywriting com IA para a eficiência de espectro total com a melhor alternativa ao Rytr

Usar a IA para a criação de conteúdo curto e longo é apenas um aspecto de seu potencial. Considere adotar uma abordagem abrangente para aproveitar essa tecnologia revolucionária para maximizar a produtividade e gerenciar seus recursos, eliminando o bloqueio do escritor.

