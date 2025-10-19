Modelos gratuitos de listas de tarefas da Monday.com para organizar tarefas

A maioria de nós gasta muito tempo gerenciando o trabalho em vez de realizá-lo. E isso fica ainda mais evidente quando você fica olhando para um quadro de projetos em branco, tentando descobrir como organizar suas tarefas.

O Monday.com é uma ferramenta flexível, mas sem um modelo para você começar, pode se tornar mais uma perda de tempo do que uma economia de tempo.

Você acaba criando estruturas do zero quando tudo o que realmente quer é realizar suas tarefas. Para ajudá-lo a pular a configuração e ir direto à ação, selecionamos os melhores modelos gratuitos de listas de tarefas da Monday.com.

E se o Monday.com ainda parecer muito complicado para o seu estilo, também incluímos alguns modelos de lista de tarefas do ClickUp que oferecem uma experiência mais suave e intuitiva.

O que são os modelos de lista de tarefas da Monday.com?

Os modelos de lista de tarefas da Monday.com são painéis de gerenciamento de tarefas prontos para uso que ajudam você a organizar, acompanhar e concluir suas tarefas com facilidade.

Eles eliminam a necessidade de criar um sistema de lista de tarefas do zero, para que você possa começar a planejar imediatamente.

Esses modelos geralmente incluem:

Listas de tarefas com prazos e prioridades

Colunas de status para acompanhar o progresso (A fazer, Em andamento, Concluído)

Automações para otimizar tarefas repetitivas

Seções para planejamento diário, semanal ou baseado em projetos

🎉 Curiosidade: Em média, um adulto no Reino Unido escreve cerca de 156 listas de tarefas por ano — aproximadamente 3 por semana. 74% afirmam que as listas escritas à mão os ajudam a lembrar melhor das tarefas e 68% sentem-se mais organizados quando anotam as coisas

O que torna um modelo de lista de tarefas do Monday.com bom?

O modelo certo de lista de tarefas da Monday deve encontrar um equilíbrio entre estrutura e flexibilidade para dar suporte às prioridades diárias. Veja o que você deve procurar ao escolher um: 👇

Estrutura clara de tarefas com colunas para responsável, prioridade e data de vencimento: Procure um modelo que organize as tarefas com responsáveis, prazos e prioridades atribuídos, para que todos saibam o que fazer, quando deve ser feito e qual a importância de cada tarefa

Etiquetas de status personalizadas: escolha um modelo que ajude a acompanhar o progresso das tarefas facilmente usando etiquetas personalizáveis e codificadas por cores, sem a necessidade de fluxos de trabalho complexos

Automação integrada: escolha um modelo que envie lembretes automaticamente, avance tarefas ou atualize status, economizando muito tempo

Filtragem e classificação: Certifique-se de que a lista de tarefas permite filtrar por data de vencimento, pessoa ou prioridade, para que você possa se concentrar no que é importante

Compartilhamento e colaboração: escolha um modelo que ofereça suporte a discussões em tempo real e compartilhamento de arquivos para ajudar a manter conversas, atualizações de trabalho, notas e documentos essenciais exatamente onde o trabalho está sendo realizado

Acompanhamento do progresso: escolha um modelo com indicadores visuais de progresso, como painéis, contadores de tarefas concluídas, itens de lista de verificação ou widgets de status, para ajudá-lo a se manter motivado e alinhado

🎯 Dica de produtividade: reserve 5 minutos todas as manhãs para colocar tudo o que está em sua mente em uma lista de tarefas. Em seguida, agrupe as tarefas por projeto ou categoria. Isso limpa a mente antes de você começar a priorizar.

Modelos de lista de tarefas em resumo

Aqui está uma tabela resumida com todos os modelos de lista de tarefas listados no blog:

Modelos gratuitos de listas de tarefas da Monday.com

O Monday.com oferece alguns dos melhores modelos de listas de tarefas para ajudá-lo a planejar sua semana, manter sua equipe sincronizada ou sobreviver ao semestre sem perder prazos.

Aqui estão nossas principais opções:

1. Lista semanal de tarefas para facilitar o gerenciamento de tarefas

O Modelo de lista de tarefas semanal para fácil gerenciamento de tarefas oferece uma estrutura pronta para uso para planejar toda a sua semana de trabalho. As tarefas são agrupadas por dias da semana (de segunda a sexta-feira), permitindo que você veja o que precisa ser feito a cada dia, marque os membros da equipe e acompanhe o progresso.

Use este modelo para:

Organize suas tarefas usando os painéis “Esta semana” e “Próxima semana” para criar uma divisão visual clara entre as tarefas atuais e as futuras.

Use etiquetas codificadas por cores, como “Concluído”, “Em andamento” ou status personalizados, para ter uma visão rápida de como tudo está.

Inclua as principais partes interessadas, prazos e detalhes do projeto para melhorar a coordenação e evitar idas e vindas.

✅ Ideal para: Equipes ou profissionais que gerenciam entregas semanais para vários clientes ou partes interessadas e desejam ter visibilidade real do status das tarefas, da carga de trabalho e do tempo.

🎥 Assista: Aprenda a priorizar tarefas como um CEO

2. Modelo de lista de tarefas da equipe

64% dos funcionários perdem pelo menos três horas por semana devido a ineficiências na colaboração, com 20% perdendo até seis horas. O Modelo de Lista de Tarefas da Equipe ajuda as equipes a gerenciar várias tarefas, responsáveis, dependências e etapas do projeto a partir de um único quadro compartilhado.

Use este modelo para:

Defina responsáveis, estabeleça uma lista de prioridades e adicione prazos para garantir clareza e responsabilidade.

Organize as tarefas por departamentos, fluxos de trabalho ou fases do projeto para manter a estrutura e otimizar a colaboração.

Aciona automações para arquivar tarefas concluídas, enviar atualizações ou mover itens.

✅ Ideal para: Equipes ou departamentos multifuncionais que buscam colaborar melhor, manter-se alinhados e gerenciar cargas de trabalho

📮 ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e acompanhar decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisará se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de bate-papos, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

3. Modelo da Matriz de Eisenhower

Quando tudo parece urgente, é difícil saber o que realmente faz a diferença. O Modelo da Matriz de Eisenhower ajuda você a priorizar tarefas com base na urgência e importância, usando o método comprovado de Eisenhower. As tarefas são automaticamente classificadas em quadrantes como “Fazer”, “Agendar”, “Delegar” ou “Eliminar”, para que você possa parar de perder tempo com trabalhos de baixo impacto.

Use este modelo para:

Anexe sugestões inteligentes a cada tarefa — execute-a, delegue-a, agende-a ou elimine-a, com base na sua posição na sua grade de prioridades

Aplique indicadores claros como “Concluído”, “Pendente” ou “Em espera” para ver instantaneamente em que ponto cada tarefa se encontra no quadrante

Mantenha um registro simples das tarefas que você delegou ou abandonou, para não acabar fazendo a mesma coisa duas vezes

✅ Ideal para: Profissionais, gerentes ou empreendedores individuais que precisam de uma maneira prática de decidir o que merece seu tempo e o que não merece

Uma visão de liderança: Importante ≠ Urgente 🧩 Em um discurso de 1954, Eisenhower, citando um ex-reitor de faculdade, disse: “Tenho dois tipos de problemas: os urgentes e os importantes. Os urgentes não são importantes, e os importantes nunca são urgentes.” Mais tarde, Stephen Covey adotou essa ideia em seu livro de 1989, Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, criando a agora famosa Matriz de Eisenhower (Urgente-Importante).

4. Modelo online de diário pessoal

Este Modelo de Bullet Journal Pessoal Online traz a flexibilidade dos registros manuscritos para um quadro limpo e organizado. Registros semanais, rastreadores de hábitos, blocos de tempo e atualizações de status em um espaço de trabalho interativo oferecem flexibilidade para planejar, refletir e acompanhar metas pessoais com clareza e facilidade.

Use este modelo para:

Divida suas tarefas e eventos semana a semana, com ferramentas integradas para acompanhar prioridades, progresso e tempo gasto

Torne seu diário mais envolvente incorporando imagens, listas de verificação, links ou até mesmo GIFs que reflitam seus objetivos e mentalidade

Marque outras pessoas ou deixe comentários se o seu bullet journal fizer parte de um projeto em grupo, colaboração criativa ou rastreador de hábitos compartilhado

✅ Ideal para: Profissionais criativos, estudantes e entusiastas da produtividade que desejam acompanhar hábitos, gerenciar tarefas pessoais e manter a consistência

5. Modelo de organizador para estudantes

Gerenciar aulas, tarefas, provas e atividades extracurriculares pode se tornar algo exaustivo rapidamente. O Modelo de Organizador do Aluno ajuda os alunos a acompanhar tudo, colocando todas as tarefas, projetos, prazos e disciplinas em um quadro claro e organizado.

Projetado para substituir os layouts estáticos do Monday.com, ele oferece aos alunos total flexibilidade com tarefas de arrastar e soltar, barras de progresso e categorias codificadas por cores para facilitar o gerenciamento do tempo.

Use este modelo para:

Adicione datas de vencimento, defina estimativas de tempo e tenha uma visão clara de onde seu tempo é gasto a cada semana

Agrupe suas tarefas por assunto, tipo de atribuição ou até mesmo clubes e projetos paralelos usando pastas ou tags personalizadas

Compartilhe o acesso com colegas para projetos em grupo ou marque mentores para obter feedback e sugestões

✅ Ideal para: Estudantes do ensino médio e universitários que desejam uma maneira mais inteligente de gerenciar trabalhos acadêmicos, reduzir o estresse com prazos e manter tudo sob controle em uma única visualização

🌟 Bônus: Trabalha com várias ferramentas que exigem login, contexto e assinatura separados? O ClickUp Brain MAX é o seu companheiro de desktop com tecnologia de IA que unifica todo o seu espaço de trabalho digital. Com o recurso Talk to Text, você pode ditar comandos e conteúdo, criando listas de tarefas em qualquer lugar. Ele também entende o contexto do seu espaço de trabalho e executa alterações de status e progresso sem que você precise clicar em vários menus.

6. Modelo de integração de clientes

Para ajudar a gerenciar toda a jornada de integração do cliente, o Modelo de Integração do Cliente da Monday.com permite que você veja em que ponto cada cliente está na jornada de integração com campos personalizados, como nome do cliente, data de início, membro da equipe responsável, progresso e notas para cada etapa.

As visualizações disponíveis no modelo são Gantt, Tabela, Linha do tempo e Gráfico, para que você possa personalizar as visualizações de acordo com diferentes funções. Por exemplo, os gerentes podem preferir visualizações gerais da linha do tempo, enquanto os especialistas em integração podem preferir visualizações orientadas por tarefas para um melhor gerenciamento.

Use este modelo para:

Automatize lembretes de prazos e atualizações de prioridade/status para os responsáveis pelas tarefas

Habilite o controle de tempo para medir quanto tempo cada fase leva e identificar gargalos

Integre com o Slack, Gmail, Outlook, Zoom e muito mais para manter os fluxos de trabalho em execução sem transferência manual de dados

✅ Ideal para: Equipes de integração de clientes que desejam padronizar o processo de integração sem um sistema complexo

📚 Leia também: Modelos gratuitos de listas de tarefas do Notion para manter a produtividade

7. Modelo de tarefas semanais

Múltiplas revisões, contribuições conflitantes, prioridades pouco claras e pouca visibilidade da carga de trabalho são apenas alguns dos desafios que as equipes de design enfrentam. O modelo Design Weekly Tasks ajuda a evitar esse caos, oferecendo às equipes um quadro onde podem planejar tarefas semanais, atribuir responsabilidades, acompanhar a carga de trabalho e gerenciar recursos de design visualmente.

Como ele se integra a ferramentas de design populares, como Adobe Creative Cloud e Dropbox, você pode facilmente anexar, compartilhar e visualizar arquivos a partir do seu quadro de trabalho.

Use este modelo para:

Filtre as tarefas por membro da equipe para monitorar a carga de trabalho individual/da equipe e identificar onde é necessária uma reatribuição

Alterne entre a visualização Gantt para definir cronogramas de tarefas e gráficos de progresso ou painéis para uma rápida visão geral do que está em andamento ou pendente

Escolha entre mais de 30 tipos de colunas, como links, arquivos, menus suspensos, datas, pessoas etc., para adicionar contexto a cada item da sua lista

✅ Ideal para: Profissionais de design e estúdios criativos que procuram uma estrutura organizada para gerenciar entregas semanais

8. Modelo de processo de recrutamento

O Modelo de Processo de Recrutamento pode ser uma boa adição ao seu kit de ferramentas se você deseja estruturar o processo de avanço dos candidatos em cada etapa da contratação. Enquanto a visualização Kanban oferece clareza do pipeline em um piscar de olhos, os painéis são uma ótima maneira de visualizar fontes de referência ou tendências de contratação.

Com formulários personalizáveis e integrados, você também pode coletar candidaturas e solicitações de novos cargos dos gerentes de projeto. Todas as inscrições são automaticamente inseridas no seu quadro como novos itens na sua lista de tarefas.

Use este modelo para:

Crie grupos personalizados ou colunas de status para a fase de contratação, departamento etc., para uma melhor visualização

Vincule os dados a um quadro “Diretório de funcionários” para centralizar todas as informações dos funcionários após a contratação

Torne seu quadro de RH privado para garantir a confidencialidade dos candidatos e limitar o acesso apenas aos membros autorizados da equipe

✅ Ideal para: Profissionais de RH e equipes de contratação que gerenciam todo o ciclo de vida do recrutamento

📚 Leia também: Lista de tarefas no Google Agenda: guia passo a passo

9. Modelo de projeto único

Projetado para gerenciar um único projeto, desde o início até a implementação, o Modelo de Projeto Único reúne as fases do projeto, orçamento, cronogramas, recursos e muito mais em um quadro claro e centralizado. As tarefas podem ser organizadas em grupos que refletem as fases do projeto ou categorias como Planejamento, Execução, Entrega, etc. Além disso, automações baseadas em gatilhos ajudam a notificar os responsáveis, mover tarefas, alterar status ou enviar lembretes para prazos futuros.

Use este modelo para:

Personalize painéis para monitorar o progresso e obter informações rápidas e em tempo real sobre os projetos

Crie colunas de status e prioridade para dar à sua equipe visibilidade completa das tarefas urgentes

Integre com o Gmail, Dropbox, Jira ou Excel para evitar a troca constante de ferramentas durante o gerenciamento de projetos

✅ Ideal para: Freelancers que gerenciam projetos independentes e startups que estão lançando um produto ou iniciativa

📚 Leia também: Como criar e gerenciar uma lista de projetos eficaz

10. Modelo de Central de Atendimento de TI

Procurando uma maneira de gerenciar solicitações e incidentes de TI com mais eficiência? O modelo de Central de Atendimento de TI oferece uma visão unificada de todos os tickets recebidos e seus status em um hub central.

Há um formulário de admissão que captura detalhes como informações do solicitante, descrição do problema, urgência, capturas de tela etc., e pode ser personalizado para incluir campos relevantes para sua equipe.

O quadro cria grupos automaticamente (por exemplo, Novas solicitações, Em andamento, Resolvidas), mas você pode adicionar ou modificar esses grupos com base na estrutura do seu fluxo de trabalho. O modelo se integra ao Jira, Zendesk, Slack etc. para garantir fluxos de trabalho e colaboração tranquilos.

Use este modelo para:

Forneça visibilidade sobre o status da fila e a carga de trabalho para técnicos e gerentes

Automatize a atribuição de tickets a um técnico disponível e notificações/lembretes

Crie painéis para métricas críticas, como tempo médio de resolução, volume de tickets ou índice de satisfação do cliente

✅ Ideal para: equipes de suporte técnico e de TI que gerenciam solicitações de mudança, relatórios de incidentes, suporte a dispositivos e tickets de solução de problemas

💡 Dica profissional: Os modelos são ótimos, mas combiná-los com os aplicativos de lista de tarefas certos pode aumentar sua produtividade. Do acompanhamento de tarefas à colaboração em equipe, o aplicativo certo ajuda você a gerenciar tudo em um só lugar. É como ter um planejador inteligente que trabalha com você, não apenas para você.

Limitações dos modelos de lista de tarefas da Monday.com

Embora o Monday.com ofereça modelos visualmente atraentes e flexíveis, os usuários apontam algumas limitações de vez em quando:

Os modelos oferecem listas de verificação básicas, sem suporte para etapas aninhadas ou subtarefas dentro das listas de verificação

Não há acompanhamento nativo do tempo por tarefa; são necessárias ferramentas externas para relatórios detalhados

As tarefas não podem ser vinculadas automaticamente entre painéis para dependências ou referências cruzadas

Os layouts visuais baseados em tabelas não são flexíveis o suficiente para visualizações de calendário ou Kanban em dispositivos móveis

💡 Bônus: experimente aplicativos de lista de tarefas com inteligência artificial que incluem recursos avançados, como priorização automática de tarefas, agendamento inteligente, entrada de linguagem natural e sugestões de tarefas com base em seus hábitos e preferências.

Modelos alternativos do Monday.com

Com as crescentes limitações dos modelos do Monday.com, muitas equipes estão mudando ativamente para alternativas mais inteligentes ao Monday. O ClickUp é uma delas.

O ClickUp é um aplicativo completo para o trabalho que permite gerenciar tarefas, documentos, metas, bate-papos e fluxos de trabalho a partir de uma única interface. Ele oferece uma ampla variedade de modelos de listas de tarefas gratuitos e personalizáveis, que são mais simples de configurar e mais fáceis de dimensionar.

Abaixo, selecionamos os melhores modelos de lista de tarefas do ClickUp que você pode começar a usar imediatamente.

1. Modelo básico de lista de tarefas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha-se organizado e realize suas tarefas sem esforço com o modelo básico de lista de tarefas do ClickUp

O modelo básico de lista de tarefas do ClickUp é um modelo de gerenciamento de tarefas pronto para uso, projetado para oferecer rapidez e simplicidade. Ele vem com status predefinidos, como “A fazer” e “Concluído”, e está disponível nas visualizações Quadro e Lista.

Com uma estrutura totalmente personalizável, ele é perfeito para quem deseja funcionalidade rápida com o mínimo de esforço. Use este modelo para:

Gerencie suas ações com apenas dois status principais para maior clareza

Personalize sua visualização do fluxo de trabalho de acordo com a forma como você gosta de planejar e visualizar o progresso

Use filtros simples para destacar tarefas pendentes ou concluídas sem distrações

✅ Ideal para: Profissionais iniciantes, assistentes administrativos ou usuários individuais que procuram um rastreador de tarefas simples, sem recursos excessivos

🎥 Assista: Como criar uma lista de tarefas semanal no ClickUp?

2. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Divida facilmente as tarefas e mantenha-se em dia com suas tarefas diárias usando o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

O modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp foi criado para usuários que desejam uma maneira estruturada, mas flexível, de planejar cada dia com intenção. Ele simplifica seu fluxo de trabalho, oferecendo espaço para anotar tarefas diárias, organizá-las por prioridade e manter-se atualizado hora a hora.

Use este modelo para:

Acompanhe seus hábitos e rotinas diárias para reforçar bons comportamentos e agrupe suas tarefas por prioridade, localização, categoria ou estágio do fluxo de trabalho

Mantenha notas, SOPs ou materiais de apoio vinculados diretamente ao seu fluxo de tarefas diárias com o ClickUp Docs

Defina gatilhos e alertas e use listas de verificação para simplificar ações com várias etapas e obter uma melhor execução

✅ Ideal para: Profissionais, freelancers ou pessoas que buscam produtividade pessoal e desejam se manter organizadas e consistentes com o planejamento diário e o acompanhamento de hábitos

3. Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje suas tarefas e gerencie suas horas de trabalho com eficiência usando o modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp

O modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar o trabalho semanal, quinzenal ou mensal com controle total sobre categorias, funções e prioridades. Você pode alternar entre várias visualizações personalizadas, como Gantt, Lista ou Cronograma, para se adequar ao seu estilo de planejamento.

Use este modelo para:

Envie o formulário de solicitação de reunião para propor uma reunião com um colega ou membro da equipe, incluindo o objetivo, os participantes, suas funções e a urgência da conversa

Visualize todas as suas reuniões agendadas para o mês no calendário Por função, que é codificado por cores de acordo com a função de cada participante, facilitando a verificação dos compromissos mensais e a identificação rápida da função de cada pessoa diretamente no cartão de tarefas

✅ Ideal para: Profissionais e freelancers que gerenciam agendas lotadas com vários projetos, prazos e compromissos de reuniões

4. Modelo de lista de tarefas do ClickUp Work

Obtenha o modelo gratuito Reúna todas as suas tarefas de trabalho em um só lugar com o modelo de lista de tarefas do ClickUp Work

O modelo de lista de tarefas do ClickUp Work é um sistema de gerenciamento de tarefas robusto e completo que permite adicionar detalhes específicos, como tipo de tarefa, notas importantes, e-mail de contato, recursos e frequência, para acompanhar as tarefas no trabalho.

Use este modelo para:

Veja todas as suas tarefas programadas ao longo da semana na Visualização do calendário semanal para se manter atualizado e identificar facilmente qualquer tempo livre no seu dia

Use a Visualização do Calendário Mensal para ver todas as suas tarefas distribuídas ao longo do mês, facilitando a identificação dos dias disponíveis e dos que já estão ocupados.

✅ Ideal para: Equipes e profissionais que gerenciam projetos multifásicos ou operações diárias e precisam de um espaço unificado para organizar, priorizar e acompanhar o trabalho

💡 Dica profissional: combine o ClickUp Brain com qualquer modelo de lista de tarefas (como Básico, Diário, Calendário ou Listas de verificação de trabalho) para automatizar o planejamento de rotina e manter seu espaço de trabalho organizado e alinhado. Solicite: “Transforme a meta ‘Lançar campanha por e-mail até sexta-feira’ em uma lista de tarefas acionáveis com estimativas de tempo.” Crie uma lista de tarefas prática com estimativas de tempo usando o ClickUp Brain

5. Modelo de lista de atividades do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Divida seu projeto em etapas práticas e execute-o com facilidade usando o modelo de lista de atividades do ClickUp

O modelo de lista de atividades do ClickUp oferece uma solução centralizada e estruturada para gerenciar tudo, desde listas de tarefas simples até planos detalhados de sprints e cronogramas complexos de projetos.

Campos personalizados, como tipo de tarefa, urgência e prazo, ajudam a organizar as atividades em grupos lógicos para melhor visibilidade e controle.

Use este modelo para:

Distribua responsabilidades de forma eficiente e evite a sobrecarga de recursos com a Visualização da carga de trabalho

Estabeleça relações de dependência entre subtarefas para mostrar o que precisa ser feito antes ou depois de uma atividade específica

✅ Ideal para: Gerentes de projetos de clientes, gerentes de contas e líderes de equipe que lidam com vários projetos de clientes simultaneamente

📚 Leia mais: Melhores exemplos de listas de tarefas

6. Modelo de gerenciamento de tarefas ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Fique por dentro de todos os detalhes, grandes ou pequenos, com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

O modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp é uma solução poderosa para equipes que desejam manter o controle de todas as tarefas, independentemente do tamanho. As tarefas podem ser agrupadas em categorias acionáveis, como Ideias, Itens de ação e Backlogs.

Personalize a configuração de acordo com seu estilo preferido, seja visualizando sua semana, delegando tarefas com base na capacidade da equipe ou gerenciando por urgência.

Use este modelo para:

Classifique as tarefas com base na prioridade (Urgente, Alta, Normal, Baixa) ou agrupe-as por departamento para obter visibilidade e responsabilidade completas

Alterne para a visualização do quadro para ver as tarefas como cartões organizados em colunas e adicione responsáveis, datas de vencimento e rótulos de prioridade

Abra a visualização Calendário para ver as tarefas da equipe por dia, semana ou mês e clique em uma data para criar rapidamente uma nova tarefa com detalhes como título, descrição, prioridade ou responsável

✅ Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e coordenadores de operações que gerenciam tarefas complexas e cargas de trabalho em várias equipes

📚 Leia mais: Melhores ferramentas de software para gerenciamento de tarefas

7. Modelo de lista de verificação para mudanças do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje sua mudança com confiança usando o modelo de lista de verificação para mudanças do ClickUp

O modelo de lista de verificação para mudanças do ClickUp ajuda você a trazer estrutura e tranquilidade para uma das experiências mais caóticas da vida, ou seja, mudar de casa ou de escritório. Com categorias de tarefas distintas, como “Antes da mudança” e “Dia da mudança”, ele ajuda você a se preparar com antecedência e lidar com cada fase de forma metódica.

O agrupamento inteligente e a lista de verificação pré-preenchida permitem que você se concentre mais em se adaptar do que em se estressar.

Use este modelo para:

Designe membros da equipe ou familiares para tarefas usando campos personalizados de responsáveis, para que todos saibam quem está fazendo o quê

Use a seção Comentários para registrar compromissos com a empresa de mudanças, dicas de embalagem ou instruções especiais diretamente na tarefa

Aproveite as barras de progresso e as visualizações de lista integradas para ver instantaneamente o que já foi feito e o que ainda está pendente

✅ Ideal para: Proprietários de imóveis, gerentes de escritório e coordenadores de mudanças que desejam um plano passo a passo para gerenciar e executar mudanças com tranquilidade

👀 Você sabia? O americano médio muda-se aproximadamente 11,7 vezes ao longo da vida.

8. Modelo de lista de desejos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Transforme cada sonho em uma meta com um planejamento cuidadoso usando o modelo de lista de desejos do ClickUp

O modelo de lista de desejos do ClickUp é a ferramenta ideal para transformar os sonhos da sua lista de desejos em metas realizáveis. Ele ajuda você a planejar tudo, desde viagens exóticas até experiências únicas na vida, usando elementos visuais como categorias codificadas por cores e campos personalizados.

Inclui três listas: Lugares para explorar, Comidas para experimentar e Atividades. No nível da pasta, você pode visualizar todas as suas entradas organizadas por lista, facilitando o acompanhamento de tudo em um só lugar.

Use este modelo para:

Alterne para a visualização do quadro para ver suas entradas com as fotos anexadas como capas — perfeito para um impulso visual de inspiração

Use a visualização Por Pessoas para categorizar as atividades que você deseja fazer sozinho ou com seu parceiro, amigos ou família, e use a visualização Por Continente para categorizá-las por localização

Use subcategorias como “Viagens”, “Natureza” ou “Apenas por diversão” para contextualizar cada tarefa

✅ Ideal para: Qualquer pessoa que queira trazer estrutura, colaboração e um pouco de entusiasmo ao planejamento de sua lista de desejos

9. Modelo de lista de tarefas para trabalhos escolares do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie facilmente o progresso e as tarefas dos alunos com o modelo de tarefas de aula do ClickUp

O modelo de lista de tarefas para trabalhos de aula do ClickUp é o melhor quadro de planejamento acadêmico para professores e professores que lidam com várias aulas, trabalhos e ciclos de avaliação. Aplique ferramentas como controle de tempo, dependências e integração de e-mail para otimizar todas as etapas, desde o planejamento das aulas até o agendamento de tarefas e a avaliação dos trabalhos.

Use este modelo para:

Alterne entre visualizações como “Exames”, “Trabalhos” e “Lista” para visualizar as tarefas em formatos que correspondam ao seu estilo de ensino

Monitore todas as tarefas, desde “Não iniciadas” até “Concluídas”, para garantir que nada seja esquecido

Categorize as tarefas com base no tipo, como “Tópicos abordados” ou “Nota da tarefa”, para classificar e priorizar rapidamente as tarefas da aula

✅ Ideal para: Professores, coordenadores acadêmicos e professores que gerenciam fluxos de trabalho de tarefas, notas e progresso dos alunos para várias turmas

10. Modelo ClickUp Getting Things Done

Obtenha o modelo gratuito Lide com suas tarefas diárias com menos estresse usando o modelo Getting Things Done da ClickUp

O modelo ClickUp Getting Things Done dá vida ao método de produtividade GTD de David Allen com um espaço de trabalho bem estruturado que ajuda você a coletar, processar, organizar e executar tarefas com clareza.

Com visualizações personalizadas, status baseados em ações e categorias predefinidas como “Próximas ações”, “Aguardando” ou “Algum dia/Talvez”, você pode priorizar tarefas urgentes e adiar ideias não urgentes sem perdê-las de vista.

Use este modelo para:

Adicione as tags “Contexto”, “Esforço” e “Bloqueado” para esclarecer o tempo necessário, os bloqueadores atuais ou a área de foco

Mova automaticamente as tarefas da “Caixa de entrada” para “Agendadas” assim que uma data de vencimento for adicionada ou ajuste as visualizações com base no contexto ou na prioridade selecionados

Acesse SOPs integrados, notas de reuniões e documentos para compartilhamento de ideias diretamente no espaço de trabalho para facilitar o alinhamento da equipe

✅ Ideal para: Profissionais, entusiastas da produtividade e seguidores do GTD que desejam um sistema estruturado e repetível para manter o controle das tarefas, compromissos e metas em todas as áreas da vida

💡 Dica profissional: use a hierarquia do ClickUp para dominar o método GTD. Divida as tarefas em listas, agrupe essas listas em pastas e organize as pastas em espaços. Essa estrutura ajuda você a classificar, priorizar e agir sem se sentir sobrecarregado

11. Modelo de lista de tarefas para reforma residencial do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha as reformas da sua casa em dia e sem estresse com o modelo de lista de tarefas para reformas residenciais do ClickUp

Seja para reformar um único cômodo ou planejar uma reforma completa da casa, o modelo de lista de tarefas para reforma residencial do ClickUp ajuda em tudo, desde o orçamento e o cronograma até o acompanhamento do trabalho do empreiteiro e a conclusão das tarefas. A visualização do quadro ajuda a visualizar o andamento do projeto e os níveis de prioridade, enquanto a visualização da linha do tempo fornece um fluxo suave das tarefas ao longo do tempo.

Você também tem a opção de criar e monitorar um orçamento personalizado para reformas, o que garantirá que suas finanças e o gerenciamento de tarefas estejam sob controle.

Use este modelo para:

Use campos dedicados para registrar e monitorar as despesas de cada tarefa de reforma, garantindo um orçamento preciso e visibilidade dos gastos

Agrupe e organize tarefas com base em diferentes áreas da casa, como cozinha, quarto de bebê ou banheiro, para gerenciar fluxos de trabalho paralelos com eficiência

Adicione subtarefas ou notas para detalhes como instruções para prestadores de serviços ou disponibilidade de materiais sem sobrecarregar sua lista de tarefas principal

✅ Ideal para: Proprietários, designers de interiores ou gerentes de projeto que desejam simplificar e otimizar projetos de reforma residencial com clareza em relação a custos, cronograma e tarefas

📚 Leia também: Modelos gratuitos de listas de tarefas do Asana para organizar tarefas

12. Modelo de lista de tarefas para produtos digitais do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha suas tarefas relacionadas a produtos digitais organizadas em um formato simples no estilo documento com o modelo de lista de tarefas para produtos digitais do ClickUp

O modelo de lista de tarefas para produtos digitais do ClickUp simplifica todo o ciclo de vida do seu produto digital, desde o brainstorming e o design até a embalagem e a promoção.

Em vez de gerenciar ferramentas desconectadas ou notas adesivas, este modelo organiza tudo em um formato de documento compartilhável e pode ser personalizado com base no seu nível de proficiência e tipo específico de projeto

Use este modelo para:

Planeje diferentes recursos, como pastas de trabalho, planilhas, maquetes ou apresentações de slides, dependendo do tipo de produto

Acompanhe todas as tarefas criativas, incluindo conteúdo de mídia social por plataforma, opt-ins e recursos de e-mail

Use caixas de seleção para tarefas como criar iscas digitais e guias de uso de produtos para preparar seu funil

✅ Ideal para: Criadores, desenvolvedores de cursos ou coaches que desejam uma lista de verificação estruturada para lançar e promover produtos digitais com facilidade

👀 Você sabia? Os especialistas recomendam três listas de tarefas separadas para adultos com TDAH: Uma lista diária curta (3 a 5 tarefas principais)

Uma lista de longo prazo para projetos maiores e

Uma lista de rotina para hábitos diários, como medicamentos ou refeições

13. Modelo de lista de tarefas para planejamento de festas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje cada detalhe do seu evento com facilidade usando o modelo de planejamento de festas do ClickUp

O modelo de lista de tarefas para planejamento de festas do ClickUp facilita a coordenação de festas, organizando as tarefas do evento em três etapas principais: preparação, dia do evento e encerramento do evento.

Ele vem com listas pré-criadas para marketing de eventos, inscrições, design criativo e tarefas finais, todas personalizáveis ou expansíveis. Você também pode definir cronogramas separados para cada evento (como uma festa de noivado das 17h às 22h ou um jantar de ensaio das 18h às 21h) para evitar conflitos de agenda.

Use este modelo para:

Use indicadores visuais e subtarefas para gerenciar tarefas em andamento e manter todos alinhados

Gerencie tudo, desde o local e o catering até os pagamentos finais, com seções pré-criadas para cada aspecto do evento

Acompanhe as despesas por evento para evitar gastos excessivos

✅ Ideal para: Gerenciar eventos como festas de noivado, comemorações em equipe ou conquistas importantes que exigem planejamento estruturado e coordenação entre as etapas

📚 Leia também: Ideias estéticas para listas de tarefas que aumentam a produtividade

14. Modelo de lista de tarefas para autocuidado do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize suas atividades para se concentrar nos aspectos essenciais da sua vida com o modelo de plano de autocuidado do ClickUp

Se você deseja criar uma rotina estruturada de autocuidado que nutra sua mente, corpo e espírito, o modelo de lista de tarefas de autocuidado do ClickUp é o seu planejador ideal.

Este modelo cuidadosamente projetado ajuda você a categorizar tarefas em tipos de bem-estar, atribuir categorias de autocuidado e acompanhar seu progresso usando seis rótulos de status, como “Em dia”, “Atrasado” e “Arrasando”

Use este modelo para:

Agrupe suas tarefas em “Mente”, “Corpo” ou “Espírito” e classifique-as ainda mais por tipo de atividade, como “Tempo de tela”, “Beleza”, “Saúde” ou “Hobby”

Use as colunas de referência e notas para anexar lembretes, melhores práticas ou dicas motivacionais relacionadas a cada atividade

Entenda instantaneamente qual aspecto do seu bem-estar precisa de atenção por meio de um layout codificado por cores e fácil de visualizar

✅ Ideal para: Pessoas que desejam criar uma rotina de autocuidado consistente e personalizada, com metas claramente definidas e acompanhamento do progresso

📚 Leia também: Como usar o ClickUp para definir e acompanhar metas

15. Modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Garanta que seus produtos e processos atendam às expectativas com o modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp

O modelo de lista de verificação de controle de quantidade do ClickUp é um espaço de trabalho criado especificamente para garantir que todos os produtos ou processos atendam aos mais altos padrões antes de serem lançados.

Com campos predefinidos para atualizações de status, categorização e observações, ele ajuda as equipes a garantir a adesão a todos os padrões de qualidade, sejam verificações críticas de produção ou pequenas correções.

Use este modelo para:

Categorize cada tarefa como menor, maior ou crítica para orientar o foco da equipe e os caminhos de escalonamento, e use status personalizados como “Nova aprovação”, “Pendente” ou “Aprovado” para otimizar a tomada de decisões

Use regras de automação sem código para acionar atualizações com base na conclusão de tarefas ou feedback para processos mais tranquilos

Registre observações, resultados e procedimentos de teste em campos personalizados dedicados para obter documentação completa e rastreabilidade

✅ Ideal para: Equipes de controle de qualidade e líderes de operações que precisam de um sistema robusto para garantir a conformidade com a qualidade em todas as etapas do ciclo de vida do produto

16. Modelo de lista de verificação de SEO do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Identifique e corrija lacunas na sua estratégia de SEO com o modelo de lista de verificação de SEO do ClickUp

O modelo de lista de verificação de SEO do ClickUp fornece uma visão geral estruturada e clara de toda a sua estratégia de SEO. Ele ajuda você a dividir tarefas complexas em etapas gerenciáveis em várias páginas, como listas de produtos, blogs e formulários de contato.

Desde o gerenciamento de SEO na página e a correção de links quebrados até o rastreamento da qualidade dos metadados, ele oferece categorização flexível e rastreamento visual para se adaptar ao seu fluxo de trabalho.

Use este modelo para:

Crie colunas de lista de verificação para tipos específicos de páginas de SEO, como página inicial, perguntas frequentes, páginas de produtos e muito mais, para otimização direcionada

Alterne entre a visualização Capacidade da equipe e a visualização Lista de verificação de SEO para avaliar a carga de trabalho da equipe e as lacunas do processo

Insira tipos de metadados, níveis de importância e gravidade do problema para avaliar a prioridade da tarefa e garantir a conformidade com SEO

✅ Ideal para: Profissionais de SEO e equipes de marketing que buscam uma ferramenta centralizada e adequada para gerenciar tarefas técnicas e de SEO na página com eficiência

📌 Bônus: Quer otimizar seu fluxo de trabalho de SEO? Use o modelo com estas estratégias inteligentes: Atribua pesquisas de palavras-chave, atualizações de conteúdo e auditorias de backlinks à sua equipe com prioridades claras e acompanhe as tarefas de SEO on-page e off-page em um só lugar

Defina prazos e dependências para acompanhar correções técnicas e atualizações de algoritmos

Use os painéis do ClickUp para monitorar o desempenho de SEO, a implementação de palavras-chave e o impacto no tráfego

Combine com o ClickUp Brain para gerar automaticamente metatags, esboços de blogs ou encontrar lacunas de SEO em seu conteúdo

17. Modelo de lista de verificação para contratação da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Otimize seu processo de contratação e integre novos membros à equipe usando o modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp

O modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp ajuda a otimizar todas as etapas do seu processo de recrutamento. Ele inclui listas de verificação para tudo, desde a publicação da vaga até a integração do funcionário. Ele divide as tarefas de contratação em etapas práticas, como sourcing, triagem, entrevistas e documentação.

Além disso, com seções de comentários integradas, anexos de arquivos e acompanhamento de status, ele centraliza a comunicação e o feedback.

Use este modelo para:

Atribua responsabilidades, acompanhe o progresso com a visualização do gráfico de Gantt do ClickUp e mantenha todos sincronizados com atualizações de status em tempo real

Anexe currículos, adicione comentários sobre entrevistas e mantenha todos os dados dos candidatos em uma visualização centralizada

Use rótulos como Alto, Médio e Baixo para se concentrar em funções urgentes e itens de ação críticos

✅ Ideal para: Equipes de RH, recrutadores e gerentes de contratação que desejam gerenciar os fluxos de trabalho dos candidatos com eficiência e garantir um processo de recrutamento estruturado e sem erros

👀 Você sabia? Uma pesquisa global com mais de 40.000 empresas em 42 países descobriu que 74% dos empregadores estão tendo dificuldades para encontrar talentos qualificados. Um modelo simples de lista de verificação para contratação pode trazer estrutura. Ele ajuda você a: Padronize seu processo para evitar etapas perdidas ou decisões precipitadas

Acelere o processo de contratação mantendo todos os envolvidos alinhados

Ofereça uma melhor experiência ao candidato, garantindo uma comunicação oportuna e requisitos claros para a função

18. Modelo de lista de verificação de projetos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha as tarefas do projeto da sua equipe organizadas e em dia com o modelo de lista de verificação de projetos do ClickUp

O modelo de lista de verificação de projetos do ClickUp traz ordem e visibilidade até mesmo para os projetos mais caóticos, com uma abordagem que prioriza a lista de verificação.

Com visualizações detalhadas de listas, barras de progresso e estágios de aprovação, você tem uma visão clara do que está acontecendo e do que vem a seguir. Ele também oferece personalização avançada com dependências, marcação de prioridades e controle de tempo para ajudar você a gerenciar recursos e fluxos de trabalho com eficácia.

Use este modelo para:

Distinga facilmente entre tarefas importantes e secundárias para que sua equipe saiba onde se concentrar primeiro

Evite inícios prematuros definindo relações entre tarefas que garantam a sequência correta de execução

Use o controle de tempo e prazos editáveis para otimizar o uso de recursos e melhorar a agilidade do projeto

Monitore a conclusão de tarefas, gargalos e carga de trabalho com os painéis visuais do ClickUp, que reúnem tudo em um só lugar

✅ Ideal para: Equipes e gerentes de projeto que precisam de uma maneira simples, mas poderosa, de executar, acompanhar e concluir projetos com eficiência em todos os departamentos

📚 Leia mais: Lista de verificação para gerenciamento de projetos

19. Modelo de lista de verificação de férias do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Torne o planejamento das férias mais fácil e organizado com o modelo de lista de verificação de férias do ClickUp

O modelo de lista de verificação de férias do ClickUp é o seu assistente de planejamento para viagens, sejam elas escapadas rápidas de fim de semana ou férias prolongadas.

Ele ajuda você a organizar todas as tarefas pré-viagem em um só lugar, com status e detalhes claros, como datas da viagem, acompanhantes, tipo de férias e categoria da viagem. Visualizar o que está pendente, embalado ou pronto para comprar traz uma sensação de ordem ao caos da arrumação das malas.

Use este modelo para:

Categorize os itens usando o campo “Viagens de férias” para agrupar tudo em praia, acampamento, viagem de carro ou qualquer tipo de viagem personalizada

Agrupe por tipo de item (por exemplo, roupas, produtos de higiene pessoal) e acompanhe as quantidades dos itens com o campo “Quantidade” para nunca levar pouca ou muita bagagem

Aproveite o recurso ClickUp Assign Comments para distribuir tarefas de embalagem ou preparação entre os membros do grupo e definir prazos antes da partida

✅ Ideal para: Viajantes que desejam fazer as malas de forma mais inteligente e manter-se totalmente organizados para viagens de vários tipos sem estresse

20. Modelo de lista de verificação para a aposentadoria do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe as despesas da sua lista de desejos e planeje as principais metas de aposentadoria com o modelo de lista de verificação de aposentadoria do ClickUp

O modelo de lista de verificação para a aposentadoria do ClickUp é uma solução projetada para simplificar todos os aspectos do planejamento da aposentadoria, sejam eles financeiros ou pessoais.

Com páginas dedicadas a finanças e atividades de aposentadoria, ele permite que os usuários insiram metas financeiras personalizadas, definam cronogramas de aposentadoria e organizem todas as tarefas e documentos.

Use este modelo para:

Registre objetivos como renda de pensão, investimentos e saldos de contas em itens claros da lista de verificação

Adicione planos de viagem, hobbies e atividades pós-carreira a uma seção dedicada para visualizar seu estilo de vida ideal na aposentadoria

Adicione links para recursos confiáveis que simplificam seu processo de planejamento

✅ Ideal para: Indivíduos ou casais que planejam suas metas financeiras e planos de estilo de vida para a aposentadoria de maneira organizada

Organize seus dias com um modelo gratuito do ClickUp

Embora o Monday.com ofereça modelos de listas de tarefas sólidos, o ClickUp vai além com sua flexibilidade, profundidade, facilidade de uso e funcionalidades avançadas.

Com recursos como painéis, visualizações personalizadas, controle de tempo e até mesmo IA integrada, o ClickUp tira a pressão e oferece uma maneira mais inteligente de gerenciar suas tarefas.

Se você está procurando uma ferramenta que cresça junto com suas tarefas (e sua vida), os modelos de lista de tarefas do ClickUp são realmente difíceis de superar.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!