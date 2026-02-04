Os 11 melhores exemplos de software de CRM e seus casos de uso para aumentar a produtividade

Se encontrar um novo software de CRM chegou ao topo da sua interminável lista de tarefas, vamos dar conta dessa tarefa hoje mesmo!

CRM (Customer Relationship Management) é um sistema para gerenciar as comunicações diárias e os dados de clientes potenciais, contatos e clientes existentes. Ele permite que as empresas acompanhem as interações e preferências dos clientes e ofereçam um atendimento ao cliente de melhor qualidade.

E com o software de CRM certo, as equipes de vendas e marketing conseguem transferir itens diretamente para um fluxo de trabalho de CRM e dar andamento às tarefas. Elas começam o dia sabendo exatamente o que fazer e onde encontrar os recursos.

Não é uma questão de “se”, mas de “quando” as empresas precisarão de um sistema adequado para manter as equipes focadas e produtivas; você precisará de ferramentas especializadas para gerar resultados. Para ajudá-lo a decidir qual software de CRM terá o maior impacto em sua equipe, reunimos 11 exemplos e casos de uso de CRM.

⏰ Resumo em 60 segundos Ao escolher um CRM que atenda às suas necessidades, considere as seguintes ferramentas e suas melhores aplicações para vários tipos de usuários e empresas ClickUp – Ideal para CRM móvel e gerenciamento de projetos para freelancers, startups, pequenas empresas e grandes corporações

HubSpot – Ideal para uma solução completa de CRM adequada para freelancers, startups, pequenas empresas e grandes corporações

Zendesk – Ideal para help desk/CRM de tickets para startups, pequenas empresas e grandes corporações

Freshworks – Ideal para gerenciamento de atividades de vendas para empresas de serviços e grandes corporações

AgencyHandy – Ideal para gerenciamento de clientes e pipeline de vendas para agências

Microsoft Dynamics – Ideal para CRM operacional projetado especificamente para empresas

BIGContacts – Ideal para gerenciamento de contatos para freelancers, startups e pequenas empresas

Salesforce – Ideal para CRM analítico voltado para empresas de médio porte e grandes corporações

ActiveCampaign – Ideal para gerenciamento de campanhas para freelancers, startups, pequenas empresas e grandes corporações

Pipedrive – Ideal para gerenciamento de funil de vendas e negócios, voltado para empresas de médio porte e grandes corporações

Google Sheets – Ideal como CRM baseado em planilhas para freelancers e empresas de SaaS

Tabela comparativa de softwares de CRM

Aqui está uma rápida visão geral dos casos de uso e das estruturas de negócios para cada CRM!

CRM Caso de uso Ideal para CRM móvel e gerenciamento de projetos Freelancers, startups , pequenas empresas, grandes corporações CRM completo Freelancers, startups, pequenas empresas, grandes corporações Help desk/CRM de tickets Startups, pequenas empresas, grandes corporações Gerenciamento de atividades de vendas Empresas de serviços , grandes empresas CRM para gestão de clientes e agências Agências e empresas prestadoras de serviços CRM operacional Empresas Gerenciamento de contatos Freelancers, startups, pequenas empresas CRM analítico Empresas de médio porte, grandes empresas Gerenciamento de campanhas Freelancers, startups, pequenas empresas, grandes corporações Funil de vendas e negócios Empresas de médio porte, grandes empresas CRM em planilhas Freelancers, SaaS

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Os 11 melhores exemplos de softwares de CRM

Experimente o ClickUp agora Gerencie dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp a partir de qualquer dispositivo

O ClickUp facilita a organização e o desenvolvimento de seus relacionamentos com os clientes por meio de visualizações de dados, automação de marketing, comunicações e muito mais — tudo em um só lugar. E o ClickUp não é específico para um setor! Os recursos e ferramentas são totalmente personalizáveis, de modo que equipes multifuncionais, como Marketing, Engenheiros de Suporte e Finanças, possam aproveitar o ClickUp para gerenciar suas tarefas e ajudar a fechar negócios mais rapidamente.

Caso de uso do ClickUp: CRM móvel e gerenciamento de projetos

À medida que você amplia seu banco de dados de clientes e assume trabalhos mais complexos, precisará de uma solução infalível de CRM e gerenciamento de projetos, como o ClickUp, para gerenciar todos os níveis de oportunidades de vendas e campanhas de marketing.

Os recursos do ClickUp ajudam a otimizar as iniciativas de vendas e marketing para que todos tenham as informações necessárias, quando precisarem. O resultado? Melhores relações entre as equipes e transferências mais rápidas de tarefas para oferecer uma experiência coordenada ao cliente. Veja outras maneiras de aproveitar o ClickUp:

Personalize seu Espaço de Trabalho do ClickUp para que as equipes e os representantes de vendas tenham flexibilidade para visualizar os dados de várias maneiras

Reduza o número de abas e aplicativos abertos com as integrações nativas e de terceiros do ClickUp

Elimine silos e agilize a comunicação integrando seus e-mails ao ClickUp

Automatize processos de vendas, lembretes, acompanhamentos e outras tarefas demoradas

Acesse o ClickUp de qualquer dispositivo, esteja você no escritório ou em trânsito

Configure modelos de CRM para entregas aos clientes e processos de vendas

Crie um modelo de previsão de vendas com dados históricos

Se você é novo no ClickUp, comece com o modelo de CRM do ClickUp para experimentar a personalização de projetos e a automação de vendas!

Gerencie seus leads, relacionamentos com clientes e vendas em um só lugar com este modelo de CRM do ClickUp

Preços do ClickUp

Aprenda a criar um CRM no ClickUp para gerenciar o relacionamento com os clientes!

2. HubSpot

via HubSpot

O HubSpot é uma poderosa solução de CRM que oferece software, serviços e treinamento em marketing de atração e vendas. Ele oferece uma ampla gama de softwares para ajudar as empresas em suas iniciativas de marketing e vendas, incluindo o HubSpot CRM, o HubSpot Marketing e o HubSpot Sales. O HubSpot também possui um sistema de análise integrado que fornece aos usuários insights sobre o desempenho de suas campanhas de marketing.

Caso de uso do HubSpot: CRM completo

A maior desvantagem de usar vários CRMs é que sua equipe precisa redobrar os esforços para manter as informações atualizadas. Com uma plataforma de CRM como a Hubspot, você consegue gerenciar facilmente as interações e os dados ao longo de todo o ciclo de vida do cliente em um único lugar.

O HubSpot CRM pode ajudar as equipes de vendas a melhorar o engajamento do cliente, aumentar as vendas e otimizar seus esforços de marketing. Existem diferentes funções disponíveis para ajudar a gerenciar seus relacionamentos com os clientes. Você pode usar o site para criar uma lista de contatos, acompanhar as interações com os clientes e enviar e-mails automatizados.

Preços do HubSpot

Ferramentas gratuitas

Starter: A partir de US$ 18/mês para 1.000 contatos de marketing

CRM Suite Starter: A partir de US$ 20/mês para 1.000 contatos de marketing

Profissionais: A partir de US$ 800/mês para 2.000 contatos de marketing

Bônus: As melhores ferramentas de software de CRM para Mac

3. Zendesk

via Zendesk

O Zendesk é uma plataforma de atendimento ao cliente que ajuda as empresas a oferecer suporte aos seus clientes. Ele oferece um conjunto de ferramentas para ajudar as empresas a gerenciar as interações com os clientes, incluindo um sistema de tickets, funcionalidade de chat e uma base de conhecimento. O Zendesk se integra a uma variedade de outras plataformas de software, facilitando para as empresas oferecerem suporte em todos os canais.

Caso de uso do Zendesk: Help desk/CRM de tickets

Um sistema de help desk é uma parte essencial de qualquer operação de suporte ao cliente. Ao utilizar um sistema de help desk, as empresas conseguem rastrear e gerenciar facilmente as solicitações de suporte ao cliente.

Qualquer software específico para tickets pode ser usado para coletar feedback dos clientes e acompanhar os níveis de satisfação, mas o Zendesk é a melhor opção, pois não só facilita as coisas para seus clientes, mas também para suas equipes de suporte interno. Quando o compartilhamento de informações é fluido e acessível, elas não ficam mais sobrecarregadas com tarefas rotineiras, mas, em vez disso, podem personalizar as experiências dos clientes.

Preços do Zendesk

Teste gratuito disponível

Equipe de Suporte: US$ 19 por agente/mês

Profissional de Suporte: US$ 55 por agente/mês

Suporte Empresarial: US$ 115 por agente/mês

Bônus: Ferramentas de CRM SaaS!

4. Freshworks

via Freshworks

O Freshworks é um pacote de softwares baseados na nuvem que ajuda as empresas a gerenciar suas relações com clientes, vendas e marketing. Ele oferece uma variedade de ferramentas para acompanhar as interações com clientes e prospects, incluindo uma ferramenta de estratégia de CRM, uma ferramenta de marketing por e-mail e um sistema para gerenciar tarefas e projetos.

Caso de uso do Freshworks: gestão de atividades de vendas

O monitoramento das atividades de vendas é uma parte importante do ecossistema de CRM para aumentar a retenção de clientes. Ao monitorar as atividades de vendas, você tem uma visão clara de onde as metas de vendas estão sendo atingidas, superadas ou ficando para trás. Com o Freshworks, você tem algumas maneiras de monitorar as atividades de vendas:

Use uma visualização cronológica do envolvimento de cada cliente com a sua empresa

Use painéis para ter uma visão geral do desempenho da sua equipe, incluindo totais de vendas recentes, leads ativos e oportunidades em aberto

Use métricas de e-mail e métricas de rastreamento, como quantos e-mails foram enviados, a porcentagem de clientes que responderam ao e-mail, taxas de rejeição e muito mais

Preços do Freshworks

Teste gratuito de 21 dias

Growth: Gratuito para até três usuários; depois, US$ 15/mês por usuário

Pro: US$ 39/mês por usuário

Enterprise: US$ 69/mês por usuário

5. AgencyHandy

via AgencyHandy

O Agency Handy é uma plataforma de gestão de clientes desenvolvida especificamente para agências. Ele reúne CRM, gestão de projetos, faturamento, feedback sobre arquivos e comunicação com o cliente em um único lugar. Do acompanhamento de leads até o pagamento final, o Agency Handy pode ajudá-lo a administrar as operações da sua agência sem precisar usar várias ferramentas.

Caso de uso da Agency Handy: Gestão de clientes e agências

Aqui estão algumas maneiras pelas quais o Agency Handy ajuda você a gerenciar relacionamentos com clientes e operações da agência —

Acompanhe leads por meio de um funil visual com campos personalizados, atribuições de agentes e histórico completo de interações

Divida projetos em tarefas, defina prazos e prioridades e monitore o progresso a partir de um quadro Kanban

Automatize o faturamento com cobranças recorrentes, suporte a várias moedas e pagamentos via Stripe, PayPal, Wise e criptomoedas

Acompanhe as horas da equipe com cronômetros integrados, entrada manual e planilhas de horas filtráveis

Preços do Agency Handy

Teste gratuito de 7 dias disponível

Freelancer: US$ 29/mês

Team Starter: US$ 99/mês

Business Pro: US$ 199/mês

6. Microsoft Dynamics

via Microsoft Dynamics

O Microsoft Dynamics é uma linha de aplicativos de software empresarial oferecida pela Microsoft. Abrange vários aspectos de uma empresa, desde finanças e operações até vendas e marketing. O Dynamics foi projetado para ajudar as organizações a gerenciar suas finanças, operações, vendas e marketing, além do atendimento ao cliente.

Caso de uso do Microsoft Dynamics: CRM operacional

O CRM operacional ajuda as empresas em uma ampla gama de atividades, como rastreamento de dados de clientes, automação de processos de vendas e gerenciamento de interações. Mas, em essência, o CRM operacional melhora o atendimento ao cliente ao fornecer aos agentes informações sobre os clientes, incluindo interações e pedidos anteriores.

Ao monitorar as interações e os dados dos clientes em softwares de CRM como o Microsoft Dynamics, as empresas compreendem melhor o que os clientes precisam e desejam, e como melhor atendê-los. Essas informações também podem ajudar as empresas a identificar clientes em risco e tomar medidas para mantê-los. O software de CRM pode facilitar esse processo ao automatizar muitas tarefas relacionadas ao monitoramento e gerenciamento de dados de clientes.

Preços do Microsoft Dynamics

Teste gratuito disponível

Profissional de Vendas: US$ 65/mês por usuário

Sales Enterprise: US$ 95/mês por usuário

Sales Premium: US$ 135/mês por usuário

Microsoft Relationship Sales: US$ 162/mês por usuário

Microsoft Viva Sales: US$ 40/mês por usuário

via BIGContacts

O BIGContacts é um sistema de gerenciamento de contatos baseado em nuvem para que as empresas armazenem, gerenciem e compartilhem seus contatos com outras pessoas em um ambiente seguro. Com o BIGContacts, os usuários podem se conectar com colegas, clientes e parceiros de forma mais eficaz, tendo acesso instantâneo a todas as suas informações de contato em um único lugar. Além disso, o BIGContacts oferece uma variedade de recursos, como compartilhamento de contatos, lembretes de aniversário e filtros personalizados que ajudam os usuários a se manterem organizados e conectados.

Se você tem uma pequena empresa e precisa de um sistema de CRM fácil de usar e sem complicações, o BIGContacts foi projetado para atender a essas necessidades.

O gerenciamento de contatos é mais do que apenas manter um registro de nomes e endereços de e-mail. Trata-se de criar um sistema que ajude você a manter contato com seus contatos, mantê-los organizados e facilitar a localização das informações necessárias quando você precisar. Aqui estão algumas ações que você pode realizar para personalizar sua interface do BigContacts:

Use campos personalizados para armazenar qualquer informação adicional sobre seus clientes potenciais e clientes que seja importante para o seu negócio

Classifique e visualize contatos por atividade pendente ou futura, oportunidade, último contato ou última comunicação

Crie usuários, funções e permissões para gerenciar suas equipes

Visualize as comunicações por e-mail atualizadas em um único lugar

BIG: US$ 5/mês por usuário

BIGGER: US$ 15/mês por usuário

MAIOR: US$ 25/mês por usuário

EMPRESAS: Preços personalizados

Baixe modelos gratuitos de vendas e CRM no ClickUp!

8. Salesforce

via Salesforce

A Salesforce é uma empresa de software baseada na nuvem que fornece CRM e outras soluções de software empresarial. A Salesforce ajuda as empresas a gerenciar seus dados de clientes, interações e processos de vendas. Ela oferece uma variedade de recursos, incluindo gerenciamento do funil de vendas, gerenciamento de contatos, automação de marketing e suporte ao cliente.

Caso de uso do Salesforce: CRM analítico

As ferramentas do Salesforce funcionam em conjunto para analisar seus dados de várias maneiras. A primeira maneira é usá-lo como fonte de dados. Um CRM contém uma grande quantidade de dados sobre os clientes e suas interações com sua empresa. Esses dados podem ser usados para obter insights sobre o comportamento, as preferências e as tendências dos clientes.

A segunda maneira de usar o Salesforce para análises é utilizá-lo como uma ferramenta de relatórios. Os relatórios gerados a partir de um CRM podem fornecer um panorama do desempenho da sua empresa, quais campanhas de marketing estão funcionando, como melhorar a retenção de clientes e onde você precisa concentrar seus esforços.

Preços do Salesforce

Starter: US$ 25/mês por usuário

Profissional: US$ 105/mês por usuário

Enterprise: US$ 190/mês por usuário

Ilimitado: US$ 355/mês por usuário

9. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

O ActiveCampaign é uma plataforma de marketing por e-mail que permite criar e enviar boletins informativos, mensagens automatizadas e outros conteúdos direcionados. Ele também oferece recursos avançados de rastreamento e relatórios para medir o sucesso de suas campanhas e otimizar seus esforços. Além disso, o ActiveCampaign oferece uma ampla gama de integrações com outros serviços, facilitando a conexão de suas iniciativas de marketing por e-mail com o restante de suas atividades de marketing.

Caso de uso do ActiveCampaign: gerenciamento de campanhas

O gerenciamento de campanhas em um CRM é uma tarefa importante para qualquer organização. As campanhas podem ser usadas para atingir clientes específicos ou grupos de clientes com materiais de marketing, ofertas especiais ou outras formas de comunicação.

Ao gerenciar campanhas em um CRM como o ActiveCampaign, você terá tudo o que precisa para definir cada etapa de acordo com sua preferência:

1. Definindo os objetivos da campanha e da empresa

2. Criação de um plano passo a passo e definição dos principais colaboradores para a execução da campanha

3. Identificar o público-alvo da campanha e criar mensagens direcionadas

4. Configurar o acompanhamento e os OKRs para garantir que as metas da campanha sejam atingidas

5. Avalie os resultados da campanha e faça as alterações necessárias para campanhas futuras

Preços do ActiveCampaign

Marketing Lite : US$ 29/mês por usuário

Marketing Plus : US$ 49/mês (3 usuários)

Profissional de Marketing : US$ 149/mês (5 usuários)

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

10. Pipedrive

via Pipedrive

O Pipedrive é uma ferramenta de gerenciamento de funil de vendas que ajuda as empresas a acompanhar seu ciclo de vendas e seu progresso. É uma solução acessível baseada na nuvem a partir de qualquer dispositivo, tornando-a ideal para empresas com equipes de vendas remotas. O Pipedrive oferece uma variedade de recursos, como funis personalizáveis, vendas, integração de e-mail e acompanhamento de atividades.

Confira nosso guia sobre softwares de CRM para construção!

Caso de uso do Pipedrive: funil de vendas e negócios

Um funil de vendas é uma representação visual do seu processo de vendas. Ele ajuda você a acompanhar as oportunidades em cada etapa do ciclo de vendas, desde o cliente potencial até o cliente. O Pipedrive facilita a configuração de um funil personalizável em três etapas simples:

1. Configure seu funil adicionando seus negócios ou importando-os automaticamente de uma planilha ou CRM

2. Acompanhe o progresso por meio de alertas e lembretes automáticos para manter os negócios em dia

3. Automatize o crescimento com tecnologia de IA para ajudá-lo a identificar oportunidades de fechar mais vendas

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 9,90/mês por usuário

Avançado: US$ 19,90/mês por usuário

Profissional: US$ 39,90/mês por usuário

Power: US$ 49,90/mês por usuário

Enterprise: US$ 59,90/mês por usuário

11. Google Sheets

via Google Workspace

O Google Sheets é um editor de planilhas baseado na web que permite colaborar em dados atualizados por meio do compartilhamento e da edição em tempo real. Você pode criar documentos, planilhas e apresentações diretamente no seu navegador, e eles serão salvos automaticamente no seu Google Drive. Como parte do Google Workspace, as equipes podem agilizar os fluxos de trabalho conectando o Sheets a outros aplicativos do Google para obter uma solução personalizada.

Caso de uso do Google Sheets: CRM em planilha

Uma planilha é a forma mais comum de acompanhar as relações com os clientes. Você pode criar uma tabela com o nome do cliente, informações de contato e quaisquer anotações que tenha sobre ele. Isso ajudará você a acompanhar as comunicações e todas as interações que teve com o cliente. Além disso, você pode usar uma planilha para criar relatórios de CRM ou acompanhar os níveis de estoque.

Preços do Google Sheets

Gratuito para uso para uso pessoal de CRM (com uma conta do Google)

Business Starter : US$ 6/mês por usuário

Business Standard : US$ 12/mês por usuário

Business Plus: US$ 18/mês por usuário

Veja como o software de CRM pode impulsionar o crescimento da sua empresa

A realidade é que é difícil conseguir tempo ininterrupto para se concentrar nas tarefas de gestão de clientes. E os sistemas de CRM tradicionais muitas vezes obrigam os vendedores a passar por um processo complicado para acessar seus dados.

Quando tudo, desde tarefas pessoais até a colaboração em equipe, está em um só lugar, fica fácil encontrar o que você precisa e evitar trabalho duplicado. Com o ClickUp, você terá as ferramentas de CRM, integrações e suporte para configurar processos para projetos e negócios que vão desde os mais previsíveis até os altamente complexos.

Crie uma conta gratuita para organizar seus dados de clientes e adicionar sua lista de tarefas, para que você tenha uma única fonte de informação a partir de hoje!

Perguntas frequentes (FAQ)

O ClickUp oferece um CRM totalmente personalizável com acesso móvel, permitindo que equipes de vendas e marketing gerenciem dados de clientes, tarefas e comunicações em qualquer lugar, a partir de qualquer dispositivo. Essa flexibilidade ajuda equipes remotas a se manterem alinhadas e produtivas, independentemente de onde trabalhem.

As automações do ClickUp podem mover automaticamente os negócios entre as etapas de vendas, atribuir tarefas aos membros da equipe e acionar lembretes de acompanhamento, reduzindo o trabalho manual e mantendo sua equipe responsável e dentro do cronograma ao longo de toda a jornada do cliente.

Sim, o ClickUp é altamente personalizável. Você pode criar campos, status e visualizações personalizados para acompanhar dados relevantes para as equipes de marketing, vendas, suporte e finanças — tudo em um único espaço de trabalho de CRM — garantindo que todos tenham os dados certos ao seu alcance.

O ClickUp oferece modelos de CRM prontos para uso que incluem etapas de negócios personalizáveis, status de tarefas, painéis e fluxos de trabalho. Esses modelos ajudam as equipes a começar a gerenciar relacionamentos com clientes e funis de vendas imediatamente, sem precisar criar tudo do zero.

Ao integrar comunicações, dados de clientes, gerenciamento de tarefas e previsão de vendas em uma única plataforma, o ClickUp elimina a necessidade de alternar entre vários aplicativos, tornando os fluxos de trabalho mais integrados e aumentando a eficiência da equipe.