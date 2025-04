10 alternativas e concorrentes do Microsoft Dynamics 365 2025

Os clientes são a espinha dorsal de qualquer empresa. Por isso, é essencial que as organizações aprendam a melhor forma de atrair, nutrir e reter clientes. Como proprietário de uma empresa, você sabe o valor de construir uma base sólida de clientes e criar relacionamentos duradouros.

Infelizmente, às vezes é um desafio ser proativo no gerenciamento do relacionamento com o cliente durante a administração de sua empresa, e é por isso que Software de CRM como o Microsoft Dynamics 365, são muito úteis. Software de CRM oferece vários benefícios às equipes de vendas e aos seus esforços de marketing. A Estudo da Capterra constatou que 45% das empresas substituem ferramentas genéricas por software de CRM para ver um aumento no crescimento da receita e retenção de clientes . Além disso, separadamente Pesquisa do Salesforce descobriu que 68% dos líderes de marketing avaliam a experiência do cliente como uma prioridade kPI de marketing .

Mas sejamos realistas: nem todas as empresas consideram o Microsoft Dynamics 365 como a solução definitiva. É por isso que muitas organizações procuram as melhores alternativas do Microsoft Dynamics disponíveis para atender às suas necessidades específicas.

E é por isso que estamos aqui!

Estamos destacando 10 alternativas do Microsoft Dynamic que podem funcionar melhor para você. Também incluiremos detalhes sobre preços, públicos-alvo e Enterprise disponível Planejamento de recursos ( ERP ) e recursos de CRM.

Primeiro, vamos entender o que é o Microsoft Dynamics, como ele funciona e qual é o seu perfil de cliente ideal (que pode não ser você)!

O que é o Microsoft Dynamics?

O Microsoft Dynamics é uma plataforma de CRM e ERP que oferece um conjunto de ferramentas integradas para ajudar as empresas a realizar várias tarefas e executar operações sem problemas.

Visão geral de vendas em Microsoft Dynamics Esse software de CRM tem recursos robustos, incluindo grades editáveis, designers de mapas de sites e um poderoso business intelligence (BI), oferecendo às empresas visibilidade e controle completos. A maior vantagem do sistema Microsoft Dynamics CRM é que ele contém um painel personalizável e fácil de usar para exibir prioridades e dados de vendas em uma única interface.

O sistema Microsoft Dynamics CRM também tem uma ampla gama de aplicativos de negócios baseados em nuvem para dar suporte a operações de dispositivos móveis e permitir que os gerentes de vendas e muitos outros trabalhem em tempo real.

Recursos populares do Microsoft Dynamics CRM

**Informações sobre os dados do cliente : Use facilmente a IA para descobrir dados e insights de vendas

Use facilmente a IA para descobrir dados e insights de vendas Painel de atendimento ao cliente: Permite que as equipes analisem as experiências dos clientes e encontrem maneiras de melhorar

Permite que as equipes analisem as experiências dos clientes e encontrem maneiras de melhorar Alertas de interação com o cliente em tempo real: Receba atualizações imediatas sobre interações importantes do cliente com sua empresa

Receba atualizações imediatas sobre interações importantes do cliente com sua empresa Unificação de dados : Centralize pipelines de vendas e dados em todos os aplicativos integrados

: Centralize pipelines de vendas e dados em todos os aplicativos integrados Versium Predict: Ajuda a sua equipe de vendas ou marketing a prever melhor as compras dos clientes

Preços do Microsoft Dynamics

O preço dessa plataforma é bastante dinâmico. Consulte sua página de preços para obter informações mais claras.

Plataforma de dados do cliente (Customer Insights) : uS$ 1.500 por locatário por mês para o primeiro aplicativo Dynamics 365

: uS$ 1.500 por locatário por mês para o primeiro aplicativo Dynamics 365 Profissional (Vendas) : uS$ 65 por usuário por mês

: uS$ 65 por usuário por mês Empresarial (Vendas) : uS$ 95 por usuário por mês

: uS$ 95 por usuário por mês Premium (Vendas): $135 por usuário por mês

As 10 principais alternativas ao Microsoft Dynamics a serem consideradas

Se você estiver pronto para procurar uma nova software de gerenciamento de negócios ou solução de CRM, confira estas 10 opções para melhor atender à sua organização:

1. ClickUp

As funcionalidades de CRM do ClickUp ajudam as equipes de vendas e marketing a monitorar os dados dos clientes e vários projetos

O ClickUp oferece soluções de colaboração de equipe e gerenciamento de projetos, para que as equipes de vendas e marketing se alinhem e aumentem a comunicação, mantendo-se atualizadas sobre as tarefas e os dados. Esse CRM tem uma gama flexível de opções, e sua versão gratuita é perfeita para empresas de baixo orçamento que desejam economizar dinheiro e, ao mesmo tempo, manter a produtividade.

Essa plataforma simplifica a criação de visões de alto nível sobre o valor da vida útil do cliente, o tamanho médio das negociações e muito mais para monitorar os dados em um único espaço. Recursos eficientes de gerenciamento de dados do ClickUp quebram silos acelerando as comunicações, para que as equipes colaborem melhor com os negócios e integrem os clientes em um único hub.

Use ClickUp como um hub para dados essenciais de CRM e atividades de vendas

Deseja ainda se conectar a ferramentas de terceiros? O ClickUp possui várias integrações, incluindo Google Drive, Evernote, Slack e Dropbox para ajudar as equipes a centralizar os espaços de trabalho. Saiba mais sobre as integrações

Principais recursos do ClickUp

mais de 10 exibições personalizáveis de gerenciamento de projetos para visualizar seu pipeline de vendas e pedidos

A plataforma de integração de e-mail se integra perfeitamente às empresas

Automatize campanhas de marketing, pipelines de vendas e muito mais para economizar tempo

Integração simples de clientes para aumentar a fidelidade e as interações com os clientes

Ferramentas de relatórios e análises para rastrear e medir seus KPIs

Campos personalizados para rastrear pedidos, satisfação do cliente ou adicionar dados do cliente para um melhor gerenciamento do pipeline de vendas

Prós do ClickUp

Um plano gratuito abrangente que oferece vários recursos

Software empresarial para todos os tamanhos

Recursos de gerenciamento de receita

Importação fácil de dados de outras ferramentas

Ampla variedade de Modelos de CRM (Faça o download desteModelo de CRM do ClickUp!)

Atendimento ao cliente excepcional

Contras do ClickUp

Os recursos robustos podem sobrecarregar alguns usuários

Falta de software de previsão de IA

Preços do ClickUp

Gratuito : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Ilimitado : uS$ 7 por usuário por mês

: uS$ 7 por usuário por mês Business : $12 por usuário por mês

: $12 por usuário por mês Enterprise: Vendas para contato para obter mais detalhes

Classificações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (4.511+ avaliações)

: 4.7/5 (4.511+ avaliações) Capterra: 4.7/5 (2.986+ avaliações)

Recursos de gerenciamento de conversas da HubSpot em seu CRM

O HubSpot CRM é uma excelente plataforma de CRM para pequenas empresas com software de contabilidade para gerenciar processos de negócios, comunicação, dados de vendas e muito mais. É gratuito e fácil de usar, com muitos recursos abrangentes que os usuários iniciantes e experientes de SaaS podem usar em qualquer lugar e a qualquer momento. Além disso, ele permite que você armazene perfis detalhados de clientes e empresas com dicas visuais.

Além disso, é possível automatizar os principais processos de CRM, como notificações de equipes internas e e-mails de marketing, o que permite criar um base de conhecimento para seus clientes de documentação e artigos de ajuda.

O HubSpot CRM é um parceiro certificado do Google e oferece soluções que se adaptam a todos os nichos e setores. Ele se integra perfeitamente à Cortana, ao GoChime, Pipedrive CRM gravity Forms e outros sistemas de negócios.

Principais recursos do HubSpot

Comunicador do tipo arrastar e soltar para agilizar a comunicação e a colaboração

Plataforma de emissão de tíquetes para atendimento e suporte de primeira linha aos seus clientes

Painel de controle intuitivo que oferece uma visão geral de seus KPIs e atividades recentes

Profissionais da HubSpot

Fácil de configurar

Intuitivo

Acessível

Contras da HubSpot

Tem uma curva de aprendizado

Não é uma ferramenta completa

Os modelos são difíceis de modificar

Preços da HubSpot

Plano gratuito : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Plano inicial : uS$ 45 por mês

: uS$ 45 por mês Profissional : uS$ 800 por mês

: uS$ 800 por mês Empresarial: $3200 por mês

Avaliações da HubSpot

G2 : 4.4/5 (mais de 9.206 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 9.206 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3.363 avaliações)

via Salesforce

O Salesforce CRM é uma plataforma integrada que permite que as empresas se conectem efetivamente com seus clientes. O Salesforce oferece aos departamentos de sua empresa uma visão de 360 graus dos clientes, permitindo que você ofereça interações personalizadas.

Você pode configurar facilmente o Salesforce CRM para funcionar de acordo com as necessidades de seus clientes com base em seus tipos de negócios, funções e setores. A plataforma permite que as empresas fechem mais negócios, oferecendo uma visão profunda de informações importantes sobre os clientes.

Por fim, o software de negócios Salesforce CRM fornece seu próprio aplicativo móvel com a marca da empresa. Isso aumenta a produtividade dos membros da equipe e o coloca no controle de suas operações em qualquer lugar e a qualquer momento.

Principais recursos do Salesforce

Gerenciamento de contatos

Gerenciamento de leads

Gerenciamento de oportunidades

Funcionalidade de automação de marketing para facilitar a Fluxo de trabalho de CRM configuração

Envie mensagens personalizadas para clientes em potencial

Módulos para análise em tempo real, atendimento ao cliente e comércio

Profissionais do Salesforce

Painel de controle personalizável

Fácil de navegar e automatizar os fluxos de trabalho do setor

A função de mídia social é fácil de usar para muitos usuários

Contras do Salesforce

Não há versão gratuita vitalícia

Complexo

Relatórios complicados

Suporte técnico difícil

Preços do Salesforce

Essenciais : uS$ 25 por usuário por mês

: uS$ 25 por usuário por mês Profissional : uS$ 75 por usuário por mês

: uS$ 75 por usuário por mês Enterprise : uS$ 150 por usuário por mês

: uS$ 150 por usuário por mês Ilimitado: uS$ 300 por usuário por mês

Classificações do Salesforce

G2 : 4.2/5 (15.218+ avaliações)

: 4.2/5 (15.218+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (17.156+ avaliações)

Saiba como_ **O Salesforce se integra ao ClickUp !

Painel de negócios do Pipedrive

Se a equipe de vendas da sua empresa precisa de uma plataforma simples de usar, mas poderosa, para vendas e campanhas de marketing e organização de tarefas diárias, então o Pipedrive é a melhor opção. A plataforma tem um layout minimalista que simplifica o gerenciamento de leads. Assim que fizer login no Pipedrive, você terá uma visão geral do seu pipeline de vendas e poderá se concentrar nos negócios que deseja avançar.

A plataforma tem um recurso de metas e atividades que permite que você veja as atividades que exigem sua atenção imediata e fornece um status dos trabalhos em andamento. Além disso, o Pipedrive se conecta perfeitamente aos principais provedores de serviços de e-mail, como Outlook, Gmail e Yahoo! permitindo que você envie e receba mensagens sem sair do CRM com facilidade. Ele também se integra ao Zapier, ao Trello, ao Mailchimp e ao Google Maps.

Principais recursos do Pipedrive

Rastreamento de e-mail

Automação do fluxo de trabalho

API avançada

Relatórios e análises de vendas

Profissionais do Pipedrive

Interface intuitiva

Fácil de usar

suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana

Contras do Pipedrive

Integrações limitadas de terceiros

Preços do Pipedrive

Essencial : $9.90

: $9.90 Avançado : $19.90

: $19.90 Profissional : $39.90

: $39.90 Empresarial: $59.90

Avaliações do Pipedrive

G2 : 4.2/5 (mais de 1.537 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.537 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.429 avaliações)

Recurso de rastreamento de leads do Copper

Em nossa lista de alternativas ao Microsoft Dynamics, o Copper é o escolhido por causa de seus recursos abrangentes de gerenciamento de relacionamentos. O software permite que você promova a satisfação do cliente com melhores interações de suas táticas de vendas e marketing.

Para sistemas de CRM, essa ferramenta foi criada tendo a flexibilidade como sua principal função. Ela combina soluções de colaboração, ferramentas de análise e recursos de produtividade e os reúne em uma interface conveniente. Você pode automatizar as principais operações e funções de negócios para aumentar a produtividade e otimizar o fluxo de trabalho para obter visibilidade do seu pipeline.

principais recursos do #### Copper CRM

Rastreamento de abertura de e-mails

Modelos de e-mail

Relatórios de atividades de CRM

Campos personalizados

Rastreamento de metas

Previsão de operações comerciais

Integrações de terceiros

Profissionais de CRM da Copper

Interface de usuário intuitiva

Resposta rápida do atendimento ao cliente

Altamente personalizável

API robusta

contras do #### Copper CRM

Alguns usuários relatam dificuldade em cancelamentos

Não há versão freemium

Preços do Copper CRM

Básico : uS$ 29 por usuário por mês

: uS$ 29 por usuário por mês Profissional : uS$ 69 por usuário por mês

: uS$ 69 por usuário por mês Business: $129 por usuário por mês

Avaliações do Copper CRM

G2 : 4.5/5 (985+ avaliações)

: 4.5/5 (985+ avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 554 avaliações)

Visualização do calendário do Zoho

O Zoho CRM é um software de CRM que contém todos os recursos necessários para que uma empresa simplifique seus processos relevantes. Esse software é comumente usado por pequenas empresas e start-ups devido ao seu pacote freemium e às atualizações econômicas.

O Zoho é uma das alternativas mais flexíveis do Microsoft Dynamics para adaptar melhor seus fluxos de trabalho enquanto personaliza produtos, páginas de destino e jornadas de clientes. Além disso, você pode aprender facilmente a usar o software e personalizar seus menus para atender às necessidades de CRM da sua empresa.

Essa solução de CRM é excelente para automatizar os processos de vendas e fornecer às empresas uma verdadeira plataforma omnicanal. O Zoho ajuda as equipes a se comunicarem com clientes em potencial e clientes existentes por e-mail, telefone, mídia social e outros portais.

Uma vantagem significativa do Zoho CRM é que a integração com soluções de terceiros é simples.

Principais recursos do Zoho CRM

Compatível com mais de 400 aplicativos, incluindo Zoho CRM, HubSpot, PayPal e Mailchimp

Gerenciamento de calendário

Rastreamento de interações

Rastreamento de e-mail

Chat inteligente

CRM social

Previsão

Profissionais do Zoho CRM

Fácil de usar

Você pode monitorar o envolvimento

A versão freemium tem muitos recursos

Contras do Zoho CRM

Design desajeitado que pode ser uma desvantagem

Alguns relatam problemas de suporte ao cliente com questões complexas

Bugs e falhas podem torná-lo desafiador

Preços do Zoho CRM

Padrão : uS$ 12 por usuário por mês

: uS$ 12 por usuário por mês Professional: US$ 20/usuário por mês

Enterprise: US$ 35 por usuário por mês

Ultimate: US$ 45 por usuário por mês

Avaliações do Zoho CRM

G2: 4,4/5 (mais de 15.433 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 5.719 avaliações)

Painel de controle do CRM do Freshsales

Anteriormente chamado de Freshworks CRM, o software de gerenciamento de relacionamento com o cliente Freshsales foi criado para empresas de alta velocidade que exigem um único ponto de contato com os leads. Essa plataforma de CRM de vendas permite que as equipes atraiam, gerenciem e envolvam leads com uma interface de usuário intuitiva.

Seu software de CRM tem recursos poderosos, como pontuação de leads baseada em IA, funções de telefone e e-mail, painéis e relatórios personalizáveis e automação do fluxo de trabalho.

Você pode integrar facilmente o Freshsales CRM com outras soluções do Freshdesk, como o Freshcaller. O Freshsales CRM também usa um sistema de API aberto, o que significa que você pode integrá-lo a aplicativos que normalmente usa em sua empresa, como Mailchimp, Google Calendar e QuickBooks.

Principais recursos do Freshsales

Personalização avançada

Gerenciamento de vários pipelines

Relatórios avançados

Fluxos de trabalho inteligentes

Pontuação de leads

Rastreamento de eventos

Profissionais do Freshsales

Limpo e simples de usar

Oferece recursos robustos

Processo de vendas flexível

Equipe de desenvolvimento responsiva

contras do #### Freshsales

Falta de opções ao exportar informações

Poucas opções de acessibilidade

Preços do Freshsales

Gratuito

Crescimento : uS$ 15 por usuário por mês

: uS$ 15 por usuário por mês Pro : $39 por usuário por mês

: $39 por usuário por mês Enterprise: uS$ 69 por usuário por mês

Avaliações do Freshsales

G2 : 4.6/5 (mais de 983 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 983 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 496 avaliações)

via Pipeline

O Pipeline CRM é popular entre as pequenas empresas porque permite que os usuários qualifiquem leads, gerenciem seus contatos e acompanhem os clientes potenciais em um único programa baseado em nuvem. Anteriormente denominada PipelineDeals, essa ferramenta oferece gerenciamento de vendas e de relacionamento com o cliente com atualizações diárias de status em tempo real e gráficos em 3D.

principais recursos do #### Pipeline CRM

Integração de e-mail e aplicativos

As ferramentas de aceleração de vendas reduzem o ciclo de vendas e aumentam a taxa de conversão

Nutrir leads

Pipeline compartilhado

Campo de dados personalizados para que os usuários salvem quantos detalhes desejarem

Rastreamento de e-mail

Importação de dados existentes em massa

Prós do CRM do pipeline

Interface de usuário simples de gerenciamento de relacionamento com o cliente

Uma avaliação gratuita de 14 dias para avaliar qual plano de preços é melhor para você

Painel de controle abrangente e fácil de usar para equipes de vendas

Fácil acessibilidade

Simples de configurar para um sistema de CRM

contras do #### Pipeline CRM

Não há versão gratuita vitalícia

Integrações limitadas com sites de terceiros

Os recursos robustos do CRM de vendas podem ser excessivos para alguns

Preços do Pipeline CRM

Início : uS$ 25 por usuário por mês

: uS$ 25 por usuário por mês Desenvolvimento : uS$ 33 por usuário por mês

: uS$ 33 por usuário por mês Crescer: uS$ 49 por usuário por mês

Avaliações do Pipeline CRM

G2 : 4.4/5 (mais de 902 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 902 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 611 avaliações)

Painel de controle do Nimble

Em nossa lista de alternativas ao Microsoft Dynamics, esse software de CRM de ponta é uma ferramenta focada em comunicação que simplifica o processo de manter contato com seus clientes potenciais e clientes. O Nimble CRM tem recursos avançados para fluxos de trabalho de gerenciamento de leads que ajudam tanto as pequenas empresas quanto os clientes equipes empresariais .

Ele também oferece uma maneira fácil de gerenciar mensagens e mídias sociais para segmentar melhor os clientes. O uso da ferramenta de prospecção permite que você obtenha contatos valiosos de sites visitando o site de uma empresa.

Quando os contatos estiverem no seu banco de dados, você poderá categorizá-los adequadamente e usar as opções de campos personalizados para criar tags e criar uma lista flexível.

principais recursos do #### Nimble

O painel de controle fornece uma visão geral do dia seguinte

Rastreamento de mensagens

Rastreamento de e-mail

Integração com terceiros

O recurso Signals permite que você veja quem está interagindo com você

Navegue pelas mídias sociais sem sair do software

Profissionais do Nimble

Personalizável

Amigável ao usuário

Colaboração fácil

Facilita o gerenciamento de leads mais rapidamente

Contras do Nimble

A ferramenta de prospecção limita-se a 10 contatos por usuário por mês

Há uma curva de aprendizado

O aplicativo móvel não funciona bem

Preços ágeis

Esse software tem uma abordagem exclusiva com apenas uma opção de preço.

Nimble Business: uS$ 19 por usuário por mês

Avaliações do Nimble

G2 : 4.5/5 (984+ avaliações)

: 4.5/5 (984+ avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 1.774 avaliações)

Encontre o CRM certo para sua empresa

Embora o Dynamics 365 seja uma excelente opção na qual várias equipes empresariais confiam, ele não é a única opção disponível, especialmente para organizações de pequenas empresas. Não existe uma solução única para todos os casos Ferramentas de CRM mas você pode escolher o que funciona melhor para você e seu orçamento.

Entender suas operações em todos os detalhes pode ajudá-lo a determinar qual plataforma o ajudará a expandir seus negócios e aprimorar o relacionamento com os clientes.

O ClickUp oferece vários recursos, como automação de processos, comunicação aprimorada, gerenciamento intuitivo de projetos e funções mais fáceis de colaboração em equipe. Oferecer ClickUp uma tentativa gratuita hoje mesmo e veja por que tantas empresas estão fazendo a mudança!