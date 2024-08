Os 15 melhores softwares de helpdesk para equipes de TI em 2024

Responder às perguntas e preocupações dos clientes é uma grande parte da administração de uma empresa bem-sucedida. Desde o tratamento de perguntas sobre produtos como representante de vendas até o fornecimento de soluções como gerente de casos de TI, há dezenas de maneiras diferentes de dar suporte aos seus clientes. Uma das opções mais eficazes é a implementação de um software de helpdesk.

Aqui, vamos nos aprofundar no que você deve procurar em um software de helpdesk e destacar 15 das principais soluções. Quer esteja procurando um software de helpdesk pago ou gratuito, você encontrará a ferramenta perfeita para dar suporte aos seus clientes e criar uma experiência de usuário memorável. ✨

O que você deve procurar em um software de helpdesk?

O software de helpdesk é essencial para os departamentos de TI, equipes de atendimento ao cliente e gerentes que lidam com projetos com feedback do usuário. Mas nem todas as ferramentas são iguais, especialmente se você estiver administrando uma grande empresa que precisa de funcionalidade personalizada ou uma pequena equipe que está equilibrando o orçamento com as necessidades de software. 🛠️

Aqui estão alguns aspectos que contribuem para um ótimo software de helpdesk:

**Relatórios e monitoramento de tíquetes : Procure ferramentas de helpdesk que ofereçamrecursos de controle de problemas para que você possa monitorar a experiência do cliente, desde o momento em que ele levanta uma bandeira vermelha até o minuto em que o problema foi resolvido com sucesso

Procure ferramentas de helpdesk que ofereçamrecursos de controle de problemas para que você possa monitorar a experiência do cliente, desde o momento em que ele levanta uma bandeira vermelha até o minuto em que o problema foi resolvido com sucesso Suporte multicanal **Nada é pior do que passar por dezenas de plataformas diferentes para responder às perguntas dos clientes. Escolha um software de helpdesk que ofereça suporte multicanal em uma única plataforma

**Nada é pior do que passar por dezenas de plataformas diferentes para responder às perguntas dos clientes. Escolha um software de helpdesk que ofereça suporte multicanal em uma única plataforma Base de conhecimento: Um banco de dados centralizado de perguntas frequentes e soluções para permitir que os clientes se ajudem sem esperar pelos agentes de suporte

Colabore em ideias e crie documentos ou wikis incríveis com páginas aninhadas e opções de formatação personalizadas para roteiros, bases de conhecimento e muito mais

Automação: Elimine o obstáculo de lidar constantemente com tarefas recorrentes, fazendo com que o software de helpdesk cuide delas para você

Elimine o obstáculo de lidar constantemente com tarefas recorrentes, fazendo com que o software de helpdesk cuide delas para você Integrações: Selecione um software de helpdesk que funcione com outras ferramentas que você usa regularmente para melhorar a experiência do cliente

Selecione um software de helpdesk que funcione com outras ferramentas que você usa regularmente para melhorar a experiência do cliente Personalização: As melhores ferramentas são aquelas que atendem às suas necessidades específicas. Opte por um software que se encaixe em seus fluxos de trabalho

Os 15 melhores softwares de helpdesk para usar em 2024

Agora que você sabe o que procurar em seu software de helpdesk, é hora de conferir alguns dos melhores exemplos do setor. Desde ferramentas de CRM multifuncionais pagas, projetadas para grandes empresas, até opções simples, porém eficazes, para empresas menores e pessoas que optam por software gratuito, aqui estão 15 das melhores opções de software de helpdesk para experimentar. 👀

Simplifique as solicitações internas para que as equipes de design ou TI coletem as informações exatas necessárias em seus formulários

O ClickUp pode ser mais conhecido como uma ferramenta de gerenciamento de projetos, mas nosso software de helpdesk e nossas ferramentas de gerenciamento de atendimento ao cliente são igualmente eficazes. Se precisar obter feedback de seus clientes, recorra ao Visualização de formulário do ClickUp .

Esse recurso oferece personalização para coletar as informações exatas de que você precisa para atender aos seus usuários.

Deseja oferecer aos clientes uma maneira rápida e fácil de enviar uma solicitação de ajuda? Modelo de tíquete da central de ajuda do ClickUp tem tudo o que você precisa. Com seis status, você pode acompanhar o progresso do tíquete do helpdesk desde o momento em que o recebe até sua resolução. As visualizações personalizadas permitem priorizar e escalonar os tíquetes conforme necessário.

melhores recursos do #### ClickUp

A ampla variedade de tipos de campos de gerenciamento de projetos, incluindo caixas de seleção, rótulos e textos curtos e longos, facilita a coleta de todos os tipos de informações por meio de formulários

Cria automaticamente tarefas a partir de formulários, simplificando seus fluxos de trabalho

Crie rótulos personalizados para organizar os tíquetes de helpdesk e adicione uma etiqueta de prioridade para tratar de tíquetes urgentes

A ampla personalização significa que seus formulários são realmente exclusivos e refletem exatamente as informações de que você precisa

Os recursos de segurança e privacidade mantêm seus dados seguros e atendem às normas de conformidade do GDPR, PCI DSS Service Provider Level 1 e CCPA

Limitações do ClickUp

A visualização de formulários não está disponível no plano gratuito

Algumas pessoas acharam que a curva de aprendizado para seu grande número de recursos era alta

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 8.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Suporte da equipe

via Suporte da equipe O TeamSupport oferece ferramentas de software de atendimento ao cliente para entender melhor seus clientes e oferecer o suporte de que eles precisam. Suas soluções incluem bate-papo ao vivo para equipes de vendas e marketing, além de análise de dados personalizada. 👩‍💻

Melhores recursos do TeamSupport

As ferramentas integradas do Customer Distress Index ajudam a monitorar e evitar a rotatividade

Integra-se com o suporte ao cliente e ferramentas de equipe, incluindo Slack, Salesforce, JIRA, HubSpot e Azure DevOps

Os principais recursos do Banco de Dados de Produtos permitem o rastreamento de dados de clientes e produtos no nível do tíquete para uma resolução mais rápida e rastreamento de problemas informado para as equipes de suporte

Limitações do TeamSupport

Não há avaliação gratuita

As regras de automação de tíquetes são executadas em um tíquete apenas uma vez para evitar loops, mas isso significa escrever manualmente várias regras para lidar com tíquetes de helpdesk mais complicados

Não possui soluções robustas de gerenciamento de projetos em comparação com outras ferramentas de desktops

Preços do TeamSupport

Suporte Essencial: US$ 49/mês por agente

US$ 49/mês por agente Suporte Empresarial: US$ 69/mês por agente

US$ 69/mês por agente Completo Suporte ao cliente Suite: $119/mês por agente

Classificações e resenhas do TeamSupport

G2: 4,4/5 (840+ avaliações)

4,4/5 (840+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (830+ avaliações)

3. Deskpro

via Deskpro O Deskpro é um software de suporte completo que centraliza os dados de seus clientes e as solicitações de ajuda em um único local, independentemente de onde o cliente envia o problema. O bate-papo ao vivo e o suporte omnicanal integrados reduzem o tempo necessário para resolver problemas e responder a perguntas. Além disso, você pode automatizar o roteamento de tíquetes e os protocolos de gerenciamento de incidentes para resolver os problemas dos clientes e otimizar os processos internos de trabalho.

melhores recursos do #### Deskpro

Assuma o controle com recursos no local e hospede seus dados em sua própria infraestrutura de servidor ou escolha a opção de nuvem para armazenar em um de seus data centers

A plataforma de autoatendimento facilita a criação de uma central de ajudabase de conhecimento para que os clientes obtenham respostas às perguntas frequentes e resolvam problemas comuns

Totalmente personalizável para desenvolver um sistema de emissão de tíquetes que agiliza a experiência do cliente e melhora sua satisfação

Limitações do Deskpro

Há uma curva de aprendizado para os usuários mais novos em servidores, o que significa que as novas contratações de TI podem precisar de suporte adicional para colocá-lo em funcionamento

OSoftware de CRM apresentou bugs em alguns momentos, mas a central de ajuda responde rapidamente

Preços do Deskpro

Equipe: US$ 29/mês por agente Profissional: US$ 59/mês por agente

US$ 29/mês por agente US$ 59/mês por agente Empresarial: $99/mês por agente

Deskpro avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

4,3/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

4. Zoho Desk

via Zoho Desk O Zoho Desk tem como objetivo facilitar o atendimento ao cliente e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade e estabelecer conexões memoráveis com seus usuários finais. Independentemente de você ter grandes equipes de suporte ou uma pequena empresa, essa solução de helpdesk gerencia tíquetes e solicitações de suporte ao cliente em vários canais de comunicação.

A funcionalidade multidepartamental é particularmente útil para equipes que precisam de ajuda de TI exclusiva para cada departamento ou em diferentes marcas. 🌻

Melhores recursos do Zoho Desk

A interface amigável e intuitiva significa que é fácil para todos os membros da equipe se atualizarem e resolverem os tíquetes de suporte

IncorporadoFerramentas de IA incluindo um chatbot, análise de sentimentos e um assistente de resposta oferecem insights para que os membros da equipe forneçam a melhor ajuda possível

As notificações instantâneas de alterações na atividade do tíquete e os modos de trabalho personalizáveis aumentam a produtividade do helpdesk de TI

Limitações do Zoho Desk

O grande número de recursos significa gastar tempo e esforço para aprender a melhor forma de aproveitar a ferramenta para atender às necessidades de sua empresa

Há limites para os tíquetes criados via API, o que pode ser um desafio para empresas maiores

Preços do Zoho Desk

Padrão: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Profissional: $35/mês por usuário Enterprise: $50/mês por usuário

Zoho Desk avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 4.700 avaliações)

4,4/5 (mais de 4.700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

5. Ajude o Scout

via Ajuda ao olheiro O Help Scout oferece uma abordagem simplificada para soluções de software de helpdesk. Apresentando automação do fluxo de trabalho ferramentas, centros de conhecimento e caixas de entrada compartilhadas, é mais fácil do que nunca se conectar com os usuários e melhorar as interações com os clientes.

Melhores recursos do Help Scout

O software de gerenciamento de helpdesk em tempo real permite que você resolva os problemas dos clientes em minutos

Visualize facilmente os perfis dos usuários nobanco de dados de clientesincluindo conversas anteriores e histórico do site, para que sua equipe de suporte de TI possa atender plenamente às solicitações de serviço

Use os recursos de relatório para acompanhar as métricas da equipe e a satisfação do cliente com um portal de autoatendimento simples

limitações do #### Help Scout

A API Mailbox é limitada por taxa e todos os usuários contam para o máximo, o que significa que você precisa gerenciar o uso com mais atenção do que com outras ferramentas

Alguns usuários acharam que o layout da plataforma de conhecimento poderia ser mais intuitivo para as solicitações de serviço

Preços do Help Scout

Standard: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Plus: US$ 40/mês por usuário

US$ 40/mês por usuário Pro: US$ 65/mês por usuário

Avaliações e críticas do Help Scout

G2: 4,4/5 (mais de 390 avaliações)

4,4/5 (mais de 390 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Confira nossa lista dos melhores_ **Alternativas para ajudar o Scout

6. Nuvem de serviço do Salesforce

via Força de vendas A Salesforce é um CRM de renome mundial e sua plataforma de helpdesk, conhecida como Service Cloud, tem como objetivo simplificar o suporte ao cliente para empresas. Os principais recursos incluem automação inteligente para reduzir custos e melhorar os fluxos de trabalho, bem como gerenciamento de incidentes para rastrear os principais riscos relacionados ao relacionamento com o cliente. ✍️

Melhores recursos do Salesforce Service Cloud

A IA generativa integrada ajuda a reduzir o tempo de resolução e a aumentar o desempenho da equipe e os KPIs

O sistema de tíquetes de helpdesk omnichannel canaliza todas as solicitações dos clientes em uma plataforma fácil de gerenciar, independentemente de onde o cliente solicitou ajuda - seja por meio de um call center, uma publicação em mídia social ou um canal de comércio eletrônico

As ferramentas de assistência remota e escalonamento permitem respostas rápidas a solicitações em qualquer nível de serviço no portal de autoatendimento

Limitações do Salesforce Service Cloud

Muitos dos recursos do software de mesa são complementos ou têm limites, o que aumenta o custo da ferramenta, dependendo das necessidades de sua organização

A navegação pode ser mais complexa em comparação com outras ferramentas de suporte ao cliente, resultando em uma curva de aprendizado maior

Preços do Salesforce Service Cloud

Iniciante: US$ 25/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 25/mês por usuário (cobrado anualmente) Profissional: US$ 75/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 75/mês por usuário (cobrado anualmente) Enterprise: US$ 150/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 150/mês por usuário (cobrado anualmente) Unlimited: US$ 300/mês por usuário (cobrado anualmente)

Classificações e análises do Salesforce Service Cloud

G2: 4,2/5 (mais de 2.200 avaliações)

4,2/5 (mais de 2.200 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

Verifique estes_ **Alternativas ao Salesforce !

7. ServiceNow

via ServiceNowServiço é uma ferramenta de gerenciamento de serviços de TI (ITSM) que ajuda as empresas a rastrear tíquetes e criar soluções que resolvam os problemas dos clientes e atendam às metas da empresa. É uma das melhores opções de software de help desk com um helpdesk baseado em nuvem, para que você não precise se preocupar em manter servidores ou lidar com problemas complexos de hospedagem.

A ferramenta oferece central de serviços automação para reduzir o tempo que sua equipe leva para realizar tarefas recorrentes e insights sobre o gerenciamento de ativos de TI. Assim, você pode se concentrar no atendimento aos seus clientes.

Melhores recursos do ServiceNow

Relatórios e painéis em tempo real permitem que você gerencie o inventário, responda às perguntas dos clientes e simplifique o sistema de emissão de tíquetes entre os departamentos para aumentar o suporte ao cliente

A priorização automática e as atribuições de tarefas reduzem o número de etapas em seu fluxo de trabalho para acelerar o tempo de resposta

O painel da plataforma de TI armazena todos os seus dados e insights em um só lugar para aumentar a colaboração e promovero envolvimento dos funcionários* Use os práticos lembretes e notificações de gerenciamento do contrato de nível de serviço (SLA) para ficar por dentro da satisfação do cliente

Limitações do ServiceNow

Não é uma solução completaCRM e ferramenta de gerenciamento de projetosportanto, você precisará usá-la em conjunto com outras ferramentas

Alguns usuários acham que os recursos de relatório poderiam ser mais robustos para o suporte ao cliente

Preços do ServiceNow

Entre em contato para obter preços personalizados, adaptados às suas necessidades comerciais

Avaliações e opiniões sobre o ServiceNow

G2: 4,4/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

8. Zendesk

via Zendesk A Zendesk é um dos maiores nomes quando se trata de suporte de atendimento ao cliente. Projetada para personalizar as interações com os clientes, essa plataforma combina funcionalidade de IA, mensagens humanas reais e ferramentas de produtividade para ajudar você gerenciar sua força de trabalho e interagir com os clientes. 🤩

Melhores recursos do Zendesk

O encaminhamento inteligente automatiza tarefas, enviando os usuários para o agente de atendimento ao cliente apropriado em sua equipe ou orientando-os para um portal de autoatendimento onde eles obtêm respostas rápidas para perguntas comuns

Obtenha insights de seu sistema de gerenciamento de conhecimento com ferramentas integradas de relatórios e análise

As integrações com aplicativos móveis para iOS e Android, bem como com ferramentas baseadas na Web, significam que você pode usar o portal de autoatendimento em qualquer lugar e com suas outras ferramentas de produtividade

Use o widget da Web para incorporar mensagens em ferramentas diretamente em suas páginas de destino ou use o Agent Workspace para lidar com um único tíquete em todos os canais

O sistema de tique-taque amplamente utilizado facilita o treinamento

Limitações do Zendesk

As visualizações personalizadas não podem ser exportadas de um usuário para outro, o que significa que você terá que recriá-las manualmente para cada usuário

Alguns usuários descobriram que a obtenção de ajuda demorou mais ou foi mais complicada do que esperavam, em comparação com outros softwares de mesa

Preços do Zendesk

Suite Team: US$ 49/mês por agente

US$ 49/mês por agente Suite Growth: US$ 79/mês por agente

US$ 79/mês por agente Suite Professional: US$ 99/mês por agente

US$ 99/mês por agente Suite Enterprise: Entre em contato para obter preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Zendesk

G2: 4,3/5 (mais de 5.600 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.600 avaliações) Capterra: 4,4/5 (3.600+ avaliações)

9. Spiceworks

via Spiceworks O Spiceworks oferece uma solução de help desk hospedada na nuvem, o que significa que você não precisa gastar tempo criando ou mantendo servidores. Use os monitores, as notificações e as opções de tíquetes personalizados para adaptar essa solução para atender às suas metas de gerenciamento de clientes.

Aumente a satisfação de seus clientes com um sistema de tíquetes intuitivo e uma solução de help desk no Spiceworks.

Melhores recursos do Spiceworks

A pilha de tecnologia de TI personalizada divide sua organização em um sistema de tíquetes de helpdesk que é fácil de gerenciar, quer você tenha dois ou centenas de agentes de atendimento ao cliente

A interface simples de suporte ao cliente permite que você ajude os clientes sem uma curva de aprendizado acentuada

Use a ferramenta de rastreamento para obter insights e incorporá-los à sua experiência de atendimento para obter um sistema de suporte ao cliente mais tranquilo

Limitações do Spiceworks

Alguns usuários de grandes empresas acharam que a ferramenta estava subdesenvolvida e que poderia se beneficiar de recursos adicionais

O espaço de trabalho oferece funções limitadas, o que o torna um desafio para equipes maiores e mais dispersas

Preços do Spiceworks

Gratuito para todos os usuários

Avaliações e resenhas do Spiceworks

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

4,3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 540 avaliações)

10. LiveAgent

via LiveAgent O LiveAgent é um software de helpdesk que visa a facilitar as interações com os clientes. Com inúmeros recursos e capacidades de rastreamento, é fácil atender às solicitações dos clientes, escalar problemas e fornecer soluções.

O sistema avançado de emissão de tíquetes envia todas as solicitações para uma caixa de entrada universal para que você possa visualizar e responder sem mudar de plataforma. 📥

Melhores recursos do LiveAgent

Mais de 200 integrações, incluindo Zapier, Magento, WordPress e Mailchimp

Tem 130 recursos de emissão de tíquetes, como fóruns, chat ao vivo e artigos da base de conhecimento

A interface do usuário é adaptável, portanto, personalize-a para se adequar ao seu negócio, adicionando campos personalizados para respostas ou filtrando por status, origem, tags ou atribuições

Limitações do LiveAgent

Alguns usuários acharam que as respostas automáticas poderiam ser mais desenvolvidas em seu sistema de emissão de tíquetes

Outros usuários acharam que poderiam usar um tutorial que descrevesse os recursos abrangentes, pois são muitos

Preços do LiveAgent

Pequeno: US$ 9/mês por agente (cobrado anualmente)

US$ 9/mês por agente (cobrado anualmente) Médio: US$ 29/mês por agente (cobrado anualmente)

US$ 29/mês por agente (cobrado anualmente) **Grande porte: US$ 49/mês por agente (cobrado anualmente)

Enterprise: $69/mês por agente (cobrado anualmente)

Avaliações e opiniões sobre o LiveAgent

G2: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.300 avaliações)

11. Jira

via Jira O Jira é popular software de gerenciamento de projetos que é usado principalmente para rastreamento de bugs, rastreamento de problemas e gerenciamento ágil de projetos. Com o tempo, muitas empresas começaram a usar o Jira como uma ferramenta de suporte ao cliente devido à sua flexibilidade e à facilidade de integração com outros aplicativos.

Melhores recursos do Jira

Fluxos de trabalho personalizáveis para adaptar o software às necessidades da sua equipe

Função de pesquisa avançada que permite que os usuários encontrem qualquer tíquete recente ou histórico com rapidez e facilidade

Diversos complementos estão disponíveis para aprimorar a funcionalidade da central de serviços do Jira

Integra-se facilmente com outros produtos da Atlassian para uma produtividade perfeita

Limitações do Jira

A complexidade da ferramenta pode exigir algum tempo para aprender e se adaptar a ela

Mais caro do que outras alternativas quando os plugins adicionais são levados em conta

Preços do Jira

Gratuito

Standard: US$ 7,75/mês por usuário

US$ 7,75/mês por usuário Premium: US$ 15,25/mês por usuário

US$ 15,25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com o Jira para saber o preço

Jira ratings and reviews

G2: 4,3/5 (5.270+ avaliações)

4,3/5 (5.270+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (13.200+ avaliações)

12. Helpdesk do ProProfs

via ProProfs O ProProfs Help Desk é uma ferramenta de suporte ao cliente repleta de recursos que se tornou uma solução abrangente de atendimento ao cliente. Ela apresenta uma caixa de entrada compartilhada que reúne as consultas dos clientes de vários canais em um só lugar, simplificando o processo de suporte.

Melhores recursos do ProProfs Help Desk

Caixa de entrada compartilhada que permite que as equipes colaborem e resolvam as consultas dos clientes sem problemas

Base de conhecimento integrada que reduz a entrada de tíquetes e aprimora o autoatendimento do cliente

Relatórios e rastreamento fáceis, ajudando os supervisores a monitorar o desempenho da equipe

Integra-se a uma ampla gama de outras ferramentas de software para facilitar o uso em diferentes fluxos de trabalho

ProProfs Help Desk \ limitações

Os aplicativos móveis não são tão robustos quanto as versões para desktop

Os usuários podem precisar de algum tempo para se familiarizar com a interface

Preços do ProProfs Help Desk

Gratuito

Pago: $20/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o ProProfs Help Desk

G2: 4,7/5 (15+ avaliações)

4,7/5 (15+ avaliações) Capterra: 4.8/5 (10+ avaliações)

13. SAP

via SAP O SAP Customer Experience (anteriormente SAP C/4HANA) é um software que integra várias soluções de experiência do cliente, tornando-o adequado para gerenciar o atendimento ao cliente. A SAP oferece opções personalizáveis para diferentes setores e tamanhos de empresas.

Melhores recursos da SAP

Fornece insights do cliente em tempo real para entender melhor seus clientes e fornecer um serviço personalizado

Oferece uma plataforma abrangente de CRM (Customer Relationship Management) que integra soluções de vendas, serviços e marketing

Oferece uma experiência de atendimento ao cliente omnichannel, incluindo e-mail, telefone, chat e mídia social

Integra-se facilmente com outras ferramentas da suíte SAP

Limitações da SAP

Bastante caro em comparação com outras soluções de helpdesk

A implementação e o domínio do sistema exigem algum conhecimento técnico e tempo de aprendizado

Preços do SAP

Entre em contato com a SAP para obter os preços

Avaliações e resenhas da SAP

G2: 4,2/5 (mais de 800 avaliações)

4,2/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 1.840 avaliações)

14. SuuportBee

via SupportBee O SupportBee é um software simplificado de helpdesk baseado em e-mail que ajuda as empresas a gerenciar seus e-mails de suporte com mais eficiência. Ele enfatiza um sistema de caixa de entrada compartilhada, em que todos os membros da equipe podem acessar e responder às consultas dos clientes.

Melhores recursos do SupportBee

O sistema de emissão de tíquetes permite a fácil organização e alocação das consultas dos clientes

Integrações com sistemas de CRM e ferramentas de gerenciamento de projetos aprimore seu fluxo de trabalho de suporte

Classifica automaticamente os e-mails com base em seus acionadores especificados, desde o remetente até as linhas de assunto

Os recursos de colaboração permitem que vários membros da equipe trabalhem na mesma consulta do cliente

Limitações do SupportBee

Alguns usuários relatam que o recurso de pesquisa pode ser lento e, às vezes, não tão intuitivo

Embora sejam fornecidas estatísticas básicas, faltam recursos de relatório mais robustos para análise de dados

Preços do SupportBee

Inicial: $13/mês por usuário

$13/mês por usuário Empresa: $17/mês por usuário

Avaliações e resenhas do SupportBee

G2: 4,1/5 (mais de 5 avaliações)

4,1/5 (mais de 5 avaliações) Capterra: 4,3/5 (25+)

15. HiverHQ

via Férias O HiverHQ é uma ferramenta robusta de atendimento ao cliente que opera diretamente de sua conta do Gmail. Ele funciona como uma ferramenta de gerenciamento de e-mail solução que simplifica a forma como as equipes gerenciam e acompanham os e-mails de suporte. O HiverHQ permite que os usuários deleguem, acompanhem e priorizem e-mails de clientes sem sair da interface do Gmail.

Melhores recursos do HiverHQ

Marcação e categorização de e-mails para melhor organização e acompanhamento das consultas dos clientes

Recurso de detecção de colisão para evitar que vários membros respondam à mesma consulta

Fluxos de trabalho automatizados para gerenciamento eficiente de e-mails

Funcionalidade detalhada de análise e relatórios para acompanhar o desempenho da equipe

Integra-se com outras ferramentas populares, como Slack, Trello e Google Workspace

Limitações do HiverHQ

Limitado ao uso do Gmail, portanto, pode não ser ideal para equipes que usam clientes de e-mail diferentes.

Não possui recursos nativos de bate-papo ao vivo ou chamadas telefônicas

Preços do HiverHQ

Teste gratuito disponível

disponível Lite: US$ 15 por mês

US$ 15 por mês Pro: $39 por mês

$39 por mês Elite: US$ 59 por mês

US$ 59 por mês Preços personalizados disponíveis mediante solicitação para empresas com mais de 50 usuários

Classificações e avaliações do HiverHQ

G2: 4,6/5 (mais de 800 avaliações)

4,6/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,6/5(mais de 150 avaliações)

Atenda às solicitações dos clientes e ajude as equipes de suporte com o ClickUp

O software de helpdesk é uma das melhores ferramentas para simplificar o processo de resposta às perguntas dos clientes e ajudá-los a solucionar problemas. Desde a automação da criação de tarefas para solicitações de tíquetes de clientes até o acompanhamento da experiência de um usuário específico e a obtenção de insights sobre a abordagem geral do suporte, essas ferramentas são inestimáveis. Experimente o ClickUp hoje mesmo para ajudar melhor seus clientes e criar fluxos de trabalho para que os membros de sua equipe fiquem em dia com suas tarefas.

Desde a redução do tempo necessário para encaminhar os problemas para o membro certo da equipe até a criação de uma experiência de usuário personalizada, nossas ferramentas certamente o ajudarão a construir melhores relacionamentos com os clientes. 🙌