Como usar o ClickUp para agências: recursos, exemplos e dicas

Já sentiu que sua agência está sendo mantida unida por dedos cruzados e mensagens frenéticas no Slack? Lidar com projetos, satisfazer clientes e manter suas mentes brilhantes em sincronia pode parecer como pastorear gatos particularmente opinativos.

Mas e se existisse uma ferramenta capaz de domar o caos da vida em uma agência? Conheça o ClickUp, a plataforma de produtividade que promete transformar a bagunça da sua agência em uma máquina gerenciada com perfeição.

O ClickUp oferece uma solução que pode centralizar as operações da sua agência, eliminar a necessidade de alternar entre vários aplicativos, reduzir o tempo perdido e equipá-lo com ferramentas de produtividade.

Esqueça a alternância entre aplicativos e as tarefas perdidas no éter — vamos mergulhar em como os recursos, as vitórias reais e as dicas secretas do ClickUp podem ajudar você a otimizar esses fluxos de trabalho e, finalmente, fazer com que todos remem na mesma direção.

Proprietários de agências, vamos resolver isso juntos.

O que é o ClickUp?

O trabalho das agências está desorganizado. Os projetos, o conhecimento e a comunicação dos nossos clientes estão espalhados por ferramentas independentes, e a fragmentação dessas ferramentas, dados e processos piora com o tempo.

Igualmente importante, à medida que a concorrência se intensifica, é fundamental que você aproveite todas as ferramentas tecnológicas à sua disposição para oferecer serviços melhores, mais rápidos e com valor agregado.

O ClickUp resolve isso com o aplicativo completo para o trabalho, reunindo todas as ferramentas essenciais em uma única plataforma. Ele combina planejamento de projetos, criação de conteúdo, acompanhamento de campanhas, CRM, chat e compartilhamento interno de conhecimento para que você possa gerenciar tudo em um só lugar.

A inteligência artificial do ClickUp ajuda sua agência a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Resultados com o ClickUp: 🚀 Saiba como a Amara, uma agência de vendas e marketing inbound para empresas STEAM, usa o ClickUp para gerenciar projetos de agências. A CEO, Amara Omoregie, também explica como você pode configurá-lo para sua agência.

Por que escolher o ClickUp para agências?

O ClickUp resolve os desafios comuns das agências digitais, como gerenciar vários clientes, melhorar a comunicação da equipe, CRM e acompanhar o escopo e o andamento dos projetos.

Vamos dar uma olhada nos benefícios exclusivos da implementação do ClickUp para transformar os fluxos de trabalho de agências e clientes:

Oferece uma plataforma centralizada que permite às agências digitais organizar o trabalho por clientes, equipes e projetos através de sua hierarquia intuitiva de Espaços, Pastas e Listas ✅

Melhore a colaboração da equipe com recursos como comentários, chat em tempo real e documentos compartilhados. Isso incentiva discussões contínuas sobre os projetos, permitindo que as equipes deem feedback e tomem decisões rapidamente ✅

Permite que agências digitais monitorem o status das tarefas, prazos e desempenho da equipe em tempo real, possibilitando ajustes proativos para manter o gerenciamento de projetos em dia.

O recurso integrado de controle de tempo garante que você possa cobrar com precisão pelos serviços prestados aos clientes, melhorando o controle financeiro ✅

Cresça com sua organização, dando suporte a projetos maiores e mais complexos. Com seu modelo de preços competitivo, as agências digitais podem começar pequeno e gradualmente expandir para funcionalidades mais avançadas à medida que suas necessidades de negócios evoluem ✅

Oferece pesquisa com inteligência artificial através do ClickUp Brain , indexando tarefas, documentos e conversas para que as equipes possam encontrar instantaneamente as informações de que precisam ✅

Encontre tudo o que você precisa em seu espaço de trabalho em segundos — basta perguntar ao ClickUp Brain

Ou use o ClickUp AI para criar apresentações e imagens personalizadas.

Obtenha gráficos personalizados e conteúdo para apresentações com o ClickUp AI

👀 Você sabia? As integrações nativas do ClickUp e do Zapier permitem que você se conecte a mais de 1.000 outros aplicativos. Isso significa que você pode vincular o ClickUp ao seu CRM, plataforma de marketing por e-mail e até mesmo ao seu agendador de mídias sociais, criando um fluxo contínuo de informações. Por exemplo, você pode eliminar a entrada manual de dados criando automaticamente tarefas no ClickUp a partir de novos leads de clientes no seu CRM.

Aqui está uma breve comparação entre o ClickUp e algumas alternativas na área de gerenciamento de projetos para agências:

Recurso ClickUp Trello Asana Suporta organização hierárquica ✅ Sim Limitado Sim Visualizações personalizadas ✅ Sim Limitado Sim Controle de tempo ✅ Integrado Requer integração Requer integração Painéis personalizáveis ✅ Sim Não Limitado Escalabilidade ✅ Alto Moderar Moderar Geração de conteúdo habilitada para IA ✅ Sim Não Não Preços ✅ Plano gratuito para sempre, opções de personalização para empresas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5/usuário/mês* Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10,99/usuário/mês*

Embora cada plataforma ofereça recursos valiosos, o ClickUp se diferencia por sua combinação única de funcionalidade abrangente, interface intuitiva e preços competitivos.

Principais recursos do ClickUp para agências

O software de gerenciamento de projetos para agências criativas da ClickUp possui recursos projetados especificamente para atender às necessidades exclusivas das agências digitais.

Vamos explorar algumas de suas ferramentas mais poderosas e como elas podem transformar os fluxos de trabalho da sua agência:

1. Gerenciamento de clientes e projetos

Use o ClickUp Spaces para categorizar departamentos ou clientes. Crie pastas para clientes individuais dentro desses espaços. Adicione listas dentro de cada pasta para projetos específicos.

Use o ClickUp Spaces para criar uma organização clara e de alto nível para todas as suas equipes, departamentos e projetos

Aproveite os campos personalizados do ClickUp para acompanhar informações específicas do cliente (por exemplo, setor, pessoa de contato) e detalhes do projeto (por exemplo, orçamento, público-alvo). Gerencie os resultados como tarefas em suas listas, anexe arquivos relevantes e defina prazos.

Com os campos personalizados do ClickUp, você pode adicionar campos de dados exclusivos às suas tarefas e projetos, garantindo que tudo o que você precisa esteja ao seu alcance

💡Dica profissional: Quer mais recursos para aumentar a produtividade, a lucratividade e o gerenciamento da carga de trabalho? Use os Recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp para equipes de agências. Ele oferece o Big Book para gerenciamento de projetos de agências, vários modelos para agências, webinars e guias práticos.

2. Atribuições de tarefas e dependências

As agências podem atribuir tarefas do ClickUp aos membros da equipe, definir prazos e criar dependências entre tarefas para garantir a execução tranquila dos projetos.

As dependências de tarefas são particularmente úteis para gerenciar projetos complexos, pois garantem que tarefas específicas não possam ser concluídas até que as tarefas pré-requisitos sejam concluídas.

A visualização do gráfico de Gantt do ClickUp ajuda você a manter os projetos em dia, identificando caminhos críticos, tempo livre e dependências

Por exemplo, se "Design gráfico" não pode começar até que "Redação do texto" esteja concluída, o ClickUp facilita o acompanhamento. Visualize essas dependências na visualização do gráfico de Gantt do ClickUp para entender melhor o fluxo do seu projeto. Você também pode configurar as automações do ClickUp para acionar uma mudança no status ou notificar um responsável quando uma ação específica ocorrer. É a melhor maneira de otimizar fluxos de trabalho e gerenciar transferências de projetos. Mas falaremos mais sobre isso abaixo! 👇🏼

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores utilizam métodos inconsistentes para acompanhar as ações a realizar, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Quer seja através do envio de notas de acompanhamento ou da utilização de folhas de cálculo, o processo é frequentemente disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas, para que sua equipe possa agir rapidamente e permanecer alinhada.

3. Painéis personalizados

Você administra uma agência digital? Use os painéis do ClickUp para obter uma visão geral dos projetos, das cargas de trabalho da equipe e das principais métricas de desempenho, tudo em um único local centralizado.

Tenha uma visão clara do andamento dos projetos da sua equipe e da sua empresa através dos painéis do ClickUp

As equipes podem monitorar informações essenciais em um local centralizado, adicionando vários cartões, como status de tarefas, relatórios de controle de tempo e cronogramas de projetos. Esse recurso permite que os gerentes de projeto tomem decisões rápidas com base em dados em tempo real.

4. Controle de tempo

O recurso de controle de tempo do ClickUp permite que os membros da equipe registrem horas em tarefas específicas diretamente na plataforma ClickUp. Esse recurso ajuda as agências digitais a monitorar o tempo em relação aos orçamentos, estimativas de tempo e prazos.

Use o ClickUp Timesheets para obter um relatório abrangente sobre o tempo gasto em cada tarefa, garantindo uma melhor alocação de recursos e permitindo que os projetos permaneçam dentro do prazo.

Use o ClickUp Timesheet para acompanhar as horas de trabalho de cada pessoa em um projeto por dia, semana, mês ou qualquer intervalo personalizado

Você sabia? Em meados do século XX, surgiram campanhas publicitárias icônicas criadas por agências de publicidade e profissionais lendários, um período frequentemente romantizado na cultura popular, como na série "Mad Men". Essa era foi conhecida por sua criatividade e pela influência significativa da publicidade.

5. Compartilhamento de arquivos e colaboração

Sua equipe pode usar o ClickUp para simplificar o compartilhamento de arquivos e a colaboração. Você pode compartilhar arquivos, atualizações e feedback diretamente nas tarefas, anexando documentos, imagens ou links a tarefas específicas, eliminando a necessidade de troca de e-mails.

Atribua comentários a uma tarefa usando os comentários do ClickUp

O recurso Comentários do ClickUp permite que os membros da equipe deixem feedback ou façam perguntas. Essa comunicação centralizada mantém as discussões organizadas e diretamente ligadas ao trabalho.

6. Otimização dos processos da agência

As agências criativas podem simplificar seus fluxos de trabalho usando as automações do ClickUp e o recurso de dependências. Crie automações inteligentes personalizadas para seus processos exclusivos sem escrever uma única linha de código.

Use automações pré-criadas ou personalize-as de acordo com as necessidades do seu projeto com o ClickUp Automations

Além disso, definir dependências entre tarefas garante que os membros da equipe entendam a sequência das operações, evitando atrasos. O ClickUp Goals permite que agências digitais alinhem o gerenciamento de projetos com objetivos mais amplos, acompanhando o progresso em direção aos objetivos em um só lugar.

7. Modelos para agências

O ClickUp oferece vários modelos projetados especificamente para agências criativas. Esses modelos fornecem um ponto de partida estruturado, permitindo que as equipes de agências criativas os personalizem de acordo com suas necessidades:

💜 O modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Programe suas atividades relacionadas a conteúdo no modelo de Calendário de Conteúdo do ClickUp para organizar e acompanhar o conteúdo ao longo de todo o ano

O modelo de calendário de conteúdo do ClickUp oferece uma visão geral visual da programação de conteúdo da sua agência, ajudando você a planejar, criar e publicar conteúdo com eficiência. É um hub central para todas as suas atividades relacionadas a conteúdo, garantindo que todos na equipe estejam alinhados e cumpram os prazos.

Digamos que sua agência esteja planejando uma campanha de mídia social de um mês para um novo cliente. Você pode usar o calendário de conteúdo para mapear postagens no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Cada tarefa no calendário é uma publicação, completa com detalhes como texto, imagens, público-alvo e data de publicação. A visualização do calendário oferece uma visão geral da campanha, facilitando a identificação de lacunas ou sobreposições na sua estratégia de conteúdo.

💜 O modelo de gerenciamento de agências do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie seu pipeline de vendas, o escopo dos projetos, a gestão de recursos e muito mais com o modelo de gerenciamento de agências do ClickUp

O modelo de gerenciamento de agências do ClickUp oferece à sua agência uma estrutura pronta para uso para lidar com a integração de clientes, planos de marketing, execução de campanhas e relatórios.

Uma estrutura padronizada para projetos, tarefas e recursos mantém tudo organizado e eficiente, para que sua equipe possa sempre entregar um trabalho de alta qualidade.

Curiosidade: A primeira agência de publicidade dos Estados Unidos foi fundada por Volney B. Palmer em 1841, na Filadélfia. Sua agência, American Newspaper Subscription and Advertising Agency, inicialmente se concentrava na corretagem de espaços publicitários em jornais. Palmer também é considerado o primeiro a usar o termo "agência de publicidade"

Organizando o trabalho no ClickUp para sua agência

Criar uma estrutura de gerenciamento de agências bem planejada no ClickUp economizará tempo e aumentará a produtividade a longo prazo.

Antes de configurar, considere o seguinte:

Defina sua hierarquia: determine como sua agência está estruturada, incluindo departamentos, equipes e funções individuais

Padronize as convenções de nomenclatura: para evitar confusão, estabeleça convenções de nomenclatura claras e consistentes para clientes, projetos, tarefas e arquivos. Por exemplo, use prefixos como "Nome do cliente – Nome do projeto – Nome da tarefa" ou convenções baseadas em datas

Identifique os principais fluxos de trabalho: documente os principais processos da sua agência, desde a integração do cliente até a entrega do projeto

Considere integrações: determine as ferramentas da sua agência (por exemplo, Slack, Google Drive) e planeje como você irá integrá-las ao ClickUp para um fluxo de trabalho contínuo

Estruture o trabalho da sua agência no ClickUp usando Espaços, Pastas e Listas

Pense no espaço de trabalho do ClickUp da sua agência como um arquivo bem organizado. Os espaços funcionam como grandes gavetas para os principais departamentos ou funções. Dentro de cada espaço, as pastas agrupam projetos relacionados e, dentro dessas pastas, as listas contêm as tarefas reais.

Ao usar a hierarquia de espaços, pastas e listas do ClickUp, você pode criar um espaço de trabalho personalizado para as necessidades da sua agência, mantendo tudo organizado e fácil de navegar.

Exemplo: Agência de marketing

Crie três Espaços principais

Crie um espaço para o seu projeto específico

Crescimento: Para esforços de vendas e marketing de conteúdo Entrega: Para gerenciar a produção dos projetos dos clientes Administração: Para tarefas de RH e finanças

Pastas ficam dentro dos Espaços e ajudam a agrupar projetos ou processos relacionados. No Espaço Entrega, você pode ter pastas para: Projetos: você pode criar pastas para diferentes categorias de serviços, como campanhas, gerenciamento de mídias sociais ou desenvolvimento de sites Projetos concluídos: arquive trabalhos concluídos para referência Projetos: você pode criar pastas para diferentes categorias de serviços, como campanhas, gerenciamento de mídias sociais ou desenvolvimento de sites Projetos concluídos: arquive trabalhos concluídos para referência

Projetos : você pode criar pastas para diferentes categorias de serviços, como campanhas, gerenciamento de mídias sociais ou desenvolvimento de sites

Projetos concluídos: arquive trabalhos concluídos para referência

Crie pastas para projetos específicos dentro do ClickUp

Dentro de cada pasta de cliente ou campanha, crie Listas para Tarefas em andamento: Projetos atuais e suas tarefas associadas Solicitações de feedback: Tarefas que exigem a participação do cliente Entregáveis: Resultados finais a serem entregues ao cliente Tarefas em andamento: Projetos atuais e suas tarefas associadas Solicitações de feedback: Tarefas que exigem a participação do cliente Entregáveis: os resultados finais devem ser entregues ao cliente

Tarefas em andamento: Projetos atuais e suas tarefas associadas

Solicitações de feedback: Tarefas que exigem a participação do cliente

Entregáveis: os resultados finais devem ser entregues ao cliente

Crie uma lista para suas tarefas dentro do seu espaço ClickUp

Usando essa estrutura simples, você criou uma hierarquia clara para seus projetos em andamento, facilitando o acompanhamento do progresso e a colaboração eficaz.

O ClickUp é usado por toda a nossa agência como ferramenta para gerenciar todos os nossos projetos, cronogramas de tarefas e faturamento. Ele substituiu um sistema antigo e nos permitiu avançar para um fluxo de gerenciamento de projetos mais ágil, além de ajudar a melhorar a comunicação interna.

Personalize visualizações para diferentes funções da agência com painéis e cartões

Os painéis e cartões do ClickUp permitem criar visualizações personalizadas específicas para cada função, para que cada membro da equipe veja exatamente o que é importante para ele.

Como criar um widget no ClickUp Acesse os painéis : navegue até a seção Painéis no ClickUp e selecione ou crie um painel. Você pode começar do zero ou usar um modelo adequado

Adicione cartões ao painel : clique no botão "Adicionar cartão" para começar. Você pode escolher entre vários cartões, como listas de tarefas, controle de tempo, gráficos, etc.

Personalize o cartão : você pode personalizá-lo para exibir os dados específicos de que precisa. Isso inclui definir filtros, escolher fontes de dados e ajustar as configurações de exibição

Salve e compartilhe: depois de configurar seus cartões, salve seu painel e compartilhe-o com os membros relevantes da equipe

Vamos ver como você pode personalizar as visualizações para diferentes funções da agência usando os painéis e widgets do ClickUp.

1. Visão geral do fundador da agência

📊 Dados necessários: um resumo da receita, do desempenho da equipe e das principais métricas.

💻 Configuração do painel:

Widget de lucros e perdas → Acompanhe as receitas e as despesas

Widget de controle de tempo → Analise horas faturáveis e não faturáveis

Widget de atividades da equipe → Veja quem está trabalhando em quê em tempo real

🏆 Exemplo: O fundador de uma agência de marketing faz login e percebe que as horas faturáveis caíram 20% neste mês. Com apenas alguns cliques, ele verifica a distribuição da carga de trabalho, percebe que muito tempo está sendo gasto em reuniões internas e decide adotar um formato de reunião em pé.

2. O espaço de trabalho focado da equipe criativa

📊 Dados necessários: Uma visão simplificada das tarefas atribuídas, sem detalhes desnecessários.

💻 Configuração do painel:

Widget de tarefas atribuídas → Mostra apenas as tarefas com datas de vencimento

Widget de visualização do calendário → Visualize prazos sem alternar entre guias

Widget de comentários e atualizações → Acompanhe o feedback sobre os recursos criativos em um só lugar

🏆 Exemplo de cenário: Um designer gráfico faz login sem precisar procurar em e-mails ou mensagens do Slack e vê os trabalhos atribuídos para a semana, com links diretos para arquivos do Figma e feedback dos clientes.

3. O rastreador de negócios da equipe de vendas

📊 Dados necessários: um pipeline em tempo real de leads e negociações com clientes.

💻 Configuração do painel:

Widget de tabela CRM → Acompanhe leads, status de negócios e próximas etapas

Widget de e-mails → Veja as comunicações com os clientes diretamente no ClickUp

Widget de progresso da tarefa → Acompanhe as aprovações de propostas e contratos

🏆 Exemplo de cenário: O gerente de vendas filtra rapidamente o pipeline para ver quais propostas estão pendentes de aprovação. Ele percebe que um cliente de alto valor está parado na fase de contrato e pode fazer o acompanhamento imediatamente.

💡 Lembrete importante: você pode compartilhar os painéis do ClickUp com qualquer pessoa ou equipe em seu espaço de trabalho. Os painéis têm opções de controle de acesso, portanto, apenas as pessoas com quem você deseja compartilhar os dados poderão acessá-los. Não é ótimo?

Treinamento e integração

Treinamento prático e um processo de integração tranquilo são essenciais para maximizar a adoção e garantir que sua empresa ou agência aproveite ao máximo a implementação do ClickUp.

1. Treine sua equipe no software ClickUp e nas expectativas

Antes de mergulhar nos projetos, treine sua equipe no ClickUp.

A ClickUp University oferece uma variedade de recursos gratuitos, desde tutoriais em vídeo curtos até cursos abrangentes, cobrindo tudo, desde navegação básica até recursos avançados.

Complemente com webinars ao vivo, pré-gravados ou apresentados pela ClickUp, com foco em casos de uso e fluxos de trabalho específicos para agências. Personalize os webinars para atender às necessidades específicas das partes interessadas internas, como gerentes de projeto, designers ou gerentes de contas.

Defina expectativas claras sobre como o ClickUp será usado na agência, incluindo convenções de nomenclatura, protocolos de gerenciamento de tarefas e diretrizes de comunicação.

2. Crie um plano de lançamento e migração tranquilo

Identifique uma equipe ou projeto piloto para testar sua configuração e fluxos de trabalho do ClickUp antes de implementá-lo em toda a agência. Isso permitirá que você elimine quaisquer problemas.

A migração de dados é outro aspecto crucial. Se você estiver migrando de outra ferramenta de gerenciamento de projetos, planeje cuidadosamente como importar seus dados existentes para o ClickUp para evitar a perda de informações valiosas.

Comunique o plano de lançamento de forma clara para toda a agência, descrevendo o cronograma, o trabalho ativo, o programa de treinamento e os recursos de suporte. Considere uma implementação em fases, começando com equipes menores e tarefas ou projetos recorrentes antes de expandir para os mais complexos.

3. Garanta a responsabilização após a implementação com atribuição de funções e permissões

Depois que o ClickUp estiver ativo, é fundamental garantir a responsabilidade e manter a integridade dos dados. Use os recursos de atribuição de funções do ClickUp para definir quem é responsável por cada tarefa e projeto.

À medida que sua agência cresce, revise regularmente as permissões dos usuários para garantir que elas ainda sejam adequadas. Isso ajuda a manter a qualidade dos dados e garante que o ClickUp seja usado de forma eficaz em toda a agência.

Exemplos de uso do ClickUp para agências

Por exemplo, o projeto do restaurante "Eastern Spice" envolve uma campanha de rebranding e marketing para um pequeno restaurante pan-asiático. A agência usa o ClickUp para gerenciar todos os aspectos desse projeto, desde o planejamento inicial até os esforços contínuos de marketing.

Veja como o ClickUp ajuda em diferentes cenários:

1. Gerenciamento de campanhas

Sua agência está lançando uma campanha nas redes sociais para a inauguração da Eastern Spice.

A plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp reúne tudo em um só lugar para que você possa se concentrar em desenvolver a melhor campanha.

Gerencie seus projetos de campanha em um só lugar com o Gerenciamento de Projetos do ClickUp

Sua equipe pode usar os status do ClickUp para definir cada etapa (planejamento, criação de conteúdo, configuração de anúncios, divulgação com influenciadores, promoção do evento de inauguração), atribuir tarefas aos membros da equipe (redator, designer, gerente de mídias sociais, coordenador de eventos) e acompanhar o progresso.

Você também pode aproveitar o modelo de gerenciamento de campanhas e promoções do ClickUp. Ele permite organizar tarefas promocionais, acompanhar o progresso e avaliar o desempenho com ferramentas de relatórios personalizáveis.

2. Relatórios para clientes

A agência precisa mostrar ao proprietário da Eastern Spice o desempenho da campanha. Usando o ClickUp CRM, você pode criar um painel do ClickUp com cartões que exibem métricas importantes (alcance, engajamento, cliques no site, número de reservas online e assim por diante).

Visualize todo o seu projeto e o fluxo de relacionamento com os clientes com o ClickUp CRM

Este painel ao vivo é compartilhado com o cliente, fornecendo atualizações transparentes e em tempo real, eliminando a necessidade de relatórios estáticos e promovendo uma comunicação aberta.

O modelo para agências de marketing da ClickUp também oferece um espaço pré-configurado para gerenciar clientes e campanhas. Acompanhe o progresso de todos os projetos em um único lugar.

3. Colaboração criativa

O designer cria e carrega os designs do logotipo e do menu na tarefa relevante do ClickUp.

O cliente usa o recurso de comentários do ClickUp para fornecer feedback diretamente na imagem. Ele pode usar anotações na imagem para destacar áreas específicas para revisão. O designer então carrega as versões revisadas, e o cliente usa os recursos de revisão do ClickUp, como marcar a tarefa como "Aprovada", para aprovar formalmente o design final.

A equipe de marketing pode então usar o recurso Docs do ClickUp para colaborar no conteúdo do site, usando comentários e histórico de versões para acompanhar as alterações e garantir a consistência da marca.

Além disso, o Modelo de Gerenciamento de Conteúdo do ClickUp pode ajudar a desenvolver um sistema eficaz para planejar, organizar e acompanhar o conteúdo da agência.

4. Gerenciamento de recursos

O gerente de projetos da agência deseja distribuir as cargas de trabalho de maneira equilibrada entre a equipe da Eastern Spice e pode usar a Visualização da carga de trabalho do ClickUp para ver as tarefas atribuídas a cada membro da equipe e o tempo estimado para todas as atividades relacionadas à Eastern Spice.

Isso permitirá que o gerente tome decisões como terceirizar tarefas de geração de conteúdo para redatores externos se a equipe interna estiver sobrecarregada, evitando o esgotamento e garantindo que o projeto permaneça dentro do prazo.

O ClickUp também pode ajudar a gerenciar outros recursos, como equipamentos (câmeras, espaço de estúdio), alocação de orçamento e ativos digitais, como software de marketing de conteúdo.

5. Operações internas

A agência pode usar o ClickUp para gerenciar seu planejamento interno de calendário de conteúdo, publicações em blogs, estudos de caso e conteúdo de mídia social.

Para operações financeiras, ele pode rastrear as horas faturáveis de cada membro da equipe dentro do ClickUp. Os cartões de controle de tempo do ClickUp permitem exportar dados detalhados de tempo, o que também é perfeito para faturar clientes.

Para a equipe de RH, implementar o ClickUp pode ajudar a gerenciar a integração, acompanhar as avaliações de desempenho dos funcionários e gerenciar solicitações de folga, tudo na mesma plataforma.

Esta abordagem centralizada das operações internas garante que tudo funcione perfeitamente, desde a gestão de projetos até os recursos humanos e as finanças.

O ClickUp também permitiu integrações que simplificam nosso trabalho entre plataformas. Nossa equipe executiva reduziu o atraso nos projetos em mais de 70% ao longo do nosso primeiro ano usando o ClickUp.

Melhores práticas e superação de desafios comuns

Ao implementar as melhores práticas a seguir e abordar proativamente os desafios potenciais, você pode garantir que o ClickUp se torne uma ferramenta indispensável para sua agência, impulsionando a eficiência, melhorando a colaboração e entregando melhores resultados aos clientes.

Melhores práticas

Aqui estão algumas das melhores práticas que você deve seguir: Comece pequeno, cresça: Comece com algumas equipes ou projetos importantes da agência e expanda gradualmente o uso do ClickUp à medida que sua equipe se familiariza com a plataforma ✔️

Modelos padronizados: Use modelos para trabalhos repetitivos, projetos, integração de clientes e propostas. Isso economiza tempo, garante consistência e otimiza seus fluxos de trabalho ✔️

Estabeleça protocolos de comunicação claros: defina como sua equipe se comunicará dentro do ClickUp. Você usará comentários, @menções ou o recurso de chat? Definir diretrizes claras evita confusão ✔️

Abrace a automação: Explore os recursos de automação do ClickUp para otimizar processos recorrentes, como atribuição de tarefas, atualizações de status e geração de relatórios, liberando sua equipe para se concentrar em trabalhos mais estratégicos ✔️

Superando desafios comuns

Veja como você pode superar desafios comuns:

1. Excesso de informações

‼️ Isso pode se manifestar como muitas tarefas, notificações e pontos de dados, levando à confusão e à diminuição da produtividade.

✅ Para evitar isso, use os painéis e as visualizações do ClickUp para filtrar e exibir apenas os dados mais relevantes para cada função.

2. Manter a precisão dos dados

‼️ Dados imprecisos podem levar a decisões erradas e atrasos nos projetos.

✅ Estabeleça protocolos claros de entrada de dados e audite regularmente seu espaço de trabalho ClickUp para garantir a precisão das informações.

‼️ A integração de ferramentas envolve conectar o ClickUp a outros aplicativos de software usados pela sua organização. Os desafios surgem quando as integrações são complexas, mal planejadas ou encontram dificuldades técnicas.

✅ Para evitar isso, planeje e teste cuidadosamente suas integrações para garantir que os dados fluam suavemente através da API do ClickUp para outras plataformas.

Transforme os fluxos de trabalho da sua agência com o ClickUp

Ao implementar as estratégias descritas nesta publicação do blog, sua agência poderá aproveitar o ClickUp para aumentar a produtividade, melhorar a comunicação e deixar os clientes satisfeitos.

Desde a configuração inicial e personalização do fluxo de trabalho até o aproveitamento de painéis e integrações, o ClickUp oferece as ferramentas de que sua agência precisa para prosperar.

Ao centralizar informações, automatizar tarefas e fornecer insights sobre projetos em tempo real, o ClickUp permite que sua equipe se concentre no que é mais importante: entregar um trabalho excepcional para seus clientes.

Pronto para transformar o fluxo de trabalho da sua agência e experimentar o poder do ClickUp? Cadastre-se gratuitamente hoje mesmo para obter uma conta ClickUp.