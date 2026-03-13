Mais de 15 melhores aplicativos para pequenas empresas para simplificar seu trabalho

As pequenas empresas agem com rapidez. Você fecha negócios, envia produtos e resolve problemas enquanto as grandes empresas ainda estão marcando reuniões para discutir o agendamento de reuniões.

Mas a rapidez não significa nada se você estiver usando as ferramentas erradas. Os melhores aplicativos para pequenas empresas tornam o trabalho mais fácil, mais rápido e mais lucrativo. 📈

Aqui estão os aplicativos para pequenas empresas que cumprem essa promessa.

As melhores aplicações para pequenas empresas num relance

Aqui está uma comparação rápida dos principais aplicativos para pequenas empresas. 📊

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Gerenciamento de projetos e colaboração Tamanho da equipe: Adequado para empresas de todos os tamanhos Gerenciamento de tarefas com IA, documentos, controle de tempo, automações, CRM, painéis, chat, modelos Gratuito para sempre; Personalizações disponíveis para empresas Zoom Reuniões remotas de equipe e webinars Tamanho da equipe: Ideal para equipes distribuídas e chamadas com clientes Vídeo em HD, salas de discussão, compartilhamento de tela, gravações de reuniões Gratuito; a partir de US$ 15,99/mês por usuário Square Ponto de venda e pagamentos móveis Tamanho da equipe: Ideal para lojas de varejo e pequenos restaurantes PDV, estoque, criação de faturas, análise de vendas Gratuito; a partir de US$ 29/mês (+ taxas de processamento) QuickBooks Contabilidade e escrituração para pequenas empresas Tamanho da equipe: Ideal para empreendedores individuais e empresas de médio porte Faturamento, sincronização bancária, controle de despesas, relatórios de fluxo de caixa A partir de US$ 19/mês Expensify Gerenciamento automatizado de despesas Tamanho da equipe: Ideal para equipes de campo, equipes financeiras e viajantes frequentes SmartScan: recibos, reembolsos e fluxos de trabalho de aprovação A partir de US$ 5/mês por usuário BambooHR Informações sobre funcionários e gestão de RH Tamanho da equipe: Ideal para equipes em crescimento com necessidades de RH Autoatendimento para funcionários, controle de folgas, ferramentas de integração Preços personalizados WordPress Criação flexível de sites Tamanho da equipe: Ideal para pequenas e médias empresas que precisam de sites personalizados Temas personalizados, ecossistema de plugins, ferramentas de SEO Gratuito; planos pagos a partir de US$ 9/mês Wix Criação visual de sites com recurso de arrastar e soltar Tamanho da equipe: Ideal para fundadores e profissionais criativos Construtor de sites com IA, modelos, ferramentas de comércio eletrônico Gratuito; planos pagos a partir de US$ 17/mês Canva Design gráfico rápido Tamanho da equipe: Ideal para marketing, mídias sociais e necessidades internas de design Modelos, kit de marca, Magic Resize, colaboração Gratuito; planos pagos a partir de US$ 15/mês por usuário Sortly Rastreamento visual de estoqueTamanho da equipe: Ideal para pequenas e médias empresas (PMEs) de produtos e operações de serviços Inventário com fotos, leitura de códigos de barras, alertas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 49/mês Google Analytics Tráfego do site e insights sobre os usuários Tamanho da equipe: Ideal para empresas com presença online Fontes de tráfego, engajamento, conversões, painéis Gratuito Wave Contabilidade econômica Tamanho da equipe: Ideal para freelancers e pequenos prestadores de serviços Sincronização bancária, digitalização de recibos, faturamento, relatórios Gratuito; Plano pago por US$ 16/mês Hootsuite Agendamento e análises de redes sociais Tamanho da equipe: Ideal para equipes de marketing e agências Agendamento, análises, monitoramento de marca, integrações A partir de US$ 149/mês Grammarly Business Redação profissional e consistência de tom Tamanho da equipe: Ideal para equipes distribuídas e com grande volume de conteúdo Sugestões gramaticais, tom da marca, detecção de plágio Gratuito; planos pagos a partir de US$ 30/mês por usuário Calendly Agendamento de compromissos e reuniões Tamanho da equipe: Ideal para equipes de atendimento ao cliente e profissionais autônomos Sincronização de fuso horário, integração com calendário, lembretes Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário TripIt Gerenciamento de itinerários de viagem Tamanho da equipe: Ideal para funções que envolvem muitas viagens ou consultores Alertas de voos em tempo real, itinerário automático a partir de e-mails Gratuito; TripIt Pro por US$ 49/ano Mailchimp Campanhas de marketing por e-mailTamanho da equipe: Ideal para pequenas e médias empresas com necessidades de comércio eletrônico ou boletins informativos Automação, segmentação, modelos, análises Gratuito; planos pagos a partir de US$ 13/mês

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

O que você deve procurar em aplicativos para pequenas empresas?

Gerenciar uma pequena empresa dá muito trabalho, e os aplicativos certos podem aliviar essa carga. Veja o que priorizar para aumentar a eficiência e o crescimento:

Gerenciamento simplificado de tarefas: Acompanhe o tempo gasto em tarefas com recursos de prazos, atribuições de equipe, prioridades e estimativa de tempo

Segurança de dados robusta: Proteja dados comerciais confidenciais com criptografia e conformidade com o GDPR ou SOC 2

Análises em tempo real: Acesse relatórios personalizáveis para monitorar vendas, despesas ou métricas de desempenho

Gestão de clientes: Acompanhe as interações e o histórico dos clientes para personalizar seu Acompanhe as interações e o histórico dos clientes para personalizar seu processo de CRM e melhorar a retenção

Acessibilidade móvel: Gerencie suas operações em qualquer lugar com aplicativos para pequenas empresas que oferecem versões móveis confiáveis e repletas de recursos

Automação que economiza tempo: Automatize tarefas repetitivas, como marketing por e-mail ou atualizações de estoque, para Automatize tarefas repetitivas, como marketing por e-mail ou atualizações de estoque, para otimizar o fluxo de trabalho

🔍 Você sabia? As micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) são a espinha dorsal das economias em todo o mundo. Elas representam mais de 90% de todas as empresas, contribuem com cerca de metade do valor agregado total e geram mais de dois terços dos empregos no setor empresarial.

Os melhores aplicativos para pequenas empresas

Estas são nossas escolhas para os melhores aplicativos para pequenas empresas. 📋

1. ClickUp (A melhor plataforma de trabalho tudo-em-um para pequenas empresas)

Quer saber mais? O ClickUp reúne mais de 20 aplicativos em uma única plataforma de IA integrada para que você tenha tudo o que precisa em apenas uma ferramenta

A maioria das equipes pequenas enfrenta o mesmo problema: muitas ferramentas, pouco tempo.

O Small Business Suite da ClickUp mantém tudo simples. É o aplicativo completo para o trabalho, criado para substituir sua pilha de ferramentas dispersas por um Espaço de Trabalho de IA Convergente, para que sua equipe possa realizar suas tarefas.

O ClickUp oferece um conjunto completo de ferramentas de gerenciamento de projetos — com tecnologia de IA e desenvolvido para equipes pequenas.

Facilite o acompanhamento do trabalho

Equipes pequenas costumam confiar no instinto, mas isso tem seus limites. As Tarefas do ClickUp ajudam você a planejar cada projeto passo a passo. Você pode designar responsáveis, definir prazos e acompanhar o andamento.

Depois, use os Campos Personalizados do ClickUp para adaptar as tarefas à sua forma de trabalhar — adicione campos como nome do cliente, tipo de conteúdo ou estágio de revisão. E com as Prioridades de Tarefas do ClickUp, sua equipe sabe o que deve ser feito primeiro.

Exemplo: Você edita um boletim informativo para clientes? Crie tarefas para redação, design e aprovação. Adicione um campo personalizado para o nome do cliente (“Maple & Co.”), marque o tipo de conteúdo, defina a prioridade e todos saberão exatamente o que fazer a seguir — sem precisar ficar atrás de atualizações.

Crie resumos de tarefas e prepare-se mais rapidamente com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain permite que você alterne entre vários modelos de IA, como Claude, OpenAI e Gemini, em um único espaço, para que você tenha o poder dos três sem precisar de assinaturas adicionais.

Se você trabalha em vários dispositivos, o ClickUp Brain MAX traz o mesmo poder da IA para o seu desktop — completo com a função Falar para Texto para anotações sem usar as mãos, criação de tarefas ou captura de ideias. Imagine ditar o briefing do seu próximo cliente ou a atualização de uma campanha, e o ClickUp transforma isso instantaneamente em um documento ou tarefa formatada. Sem perda de contexto, sem necessidade de digitar.

Para fundadores e equipes ocupados que precisam conciliar chamadas, reuniões e entregas, isso mantém a criatividade e a documentação fluindo — sem perder o foco.

Mantenha seus documentos sempre à mão

Processos, procedimentos operacionais padrão (SOPs) e notas não devem ficar espalhados por pastas aleatórias. O ClickUp Docs mantém tudo organizado e fácil de usar.

Crie e atualize documentos internos usando o ClickUp Docs

Você pode redigir documentos, vinculá-los a tarefas, atribuir ações e manter tudo conectado ao trabalho — sem se perder em uma ferramenta separada. E se você estiver começando do zero, o ClickUp Brain pode ajudá-lo a criar conteúdo mais rapidamente.

Mantenha as conversas em contexto

As mensagens não se perdem quando ficam dentro do trabalho. No ClickUp, as conversas de chat permanecem anexadas à tarefa, ao documento ou ao projeto do cliente, para que as decisões não se percam em 9 aplicativos diferentes.

O ClickUp Chat mantém suas conversas vinculadas à tarefa ou ao projeto em questão. Crie canais para cada Lista e transforme mensagens importantes em Tarefas para que nada seja esquecido.

Principais recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

O software de gerenciamento de projetos oferece amplas opções de personalização, mas isso significa que pode levar algum tempo para estruturar seu espaço de trabalho de uma forma que faça sentido para sua equipe

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

De acordo com uma avaliação no G2 feita por um proprietário de pequena empresa:

O ClickUp oferece uma gama impressionante de recursos que facilitam a personalização de fluxos de trabalho, o gerenciamento de tarefas e o acompanhamento do progresso em um único lugar. Adoro poder criar visualizações personalizadas para cada projeto, definir automações e integrá-lo a outras ferramentas que já utilizo. É muito versátil, seja para o acompanhamento de tarefas pessoais ou para operações comerciais complexas. Os modelos e painéis são especialmente úteis para manter tudo organizado e fácil de acompanhar.

O ClickUp oferece uma gama impressionante de recursos que facilitam a personalização de fluxos de trabalho, o gerenciamento de tarefas e o acompanhamento do progresso em um único lugar. Adoro poder criar visualizações personalizadas para cada projeto, definir automações e integrá-lo a outras ferramentas que já utilizo. É muito versátil, seja para o acompanhamento de tarefas pessoais ou para operações comerciais complexas. Os modelos e painéis são especialmente úteis para manter tudo organizado e fácil de acompanhar.

Nosso Guia de IA para Pequenas Empresas explica detalhadamente como usar a IA para reduzir a complexidade, em vez de adicionar mais ferramentas.

Supere a dispersão do trabalho com a solução integrada do ClickUp

🧠 Curiosidade: A Small Business Administration foi criada em 1953 para financiar empresas e defendê-las juridicamente. Seu mandato original incluía ajudar pequenas empresas a conquistar contratos governamentais contra concorrentes maiores.

2. Zoom (Ideal para reuniões de equipes remotas)

via Zoom

Lembra-se de quando as videochamadas significavam rostos pixelados e momentos do tipo “você está me ouvindo agora?”? O Zoom mudou isso completamente.

A interface é tão intuitiva que até mesmo o membro da equipe mais avesso à tecnologia pode participar sem problemas. E, bem, o que diferencia esse aplicativo de colaboração para pequenas empresas é a maneira como ele lida com interrupções com elegância. Quando a conexão de alguém cai, essa pessoa pode se reconectar sem interrupções, sem atrapalhar o andamento da reunião.

Os melhores recursos do Zoom

Organize webinars e grandes reuniões com até 1.000 participantes, mantendo a qualidade do vídeo

Grave reuniões diretamente no armazenamento em nuvem para que os membros da equipe possam acompanhar as discussões que perderam

Crie salas de discussão durante reuniões grandes para dividir os participantes em grupos menores, a fim de promover discussões focadas e exercícios em equipe

Compartilhe aplicativos específicos, quadros brancos ou várias telas simultaneamente durante apresentações

Limitações do Zoom

O plano gratuito interrompe as reuniões aos 40 minutos quando mais de duas pessoas participam

A qualidade do vídeo diminui visivelmente durante os horários de pico ou quando as conexões de internet estão instáveis

As primeiras versões do Zoom enfrentaram problemas de segurança relacionados ao “Zoombombing”, mas a maioria desses problemas já foi resolvida. Ainda assim, empresas dos setores financeiro, de saúde ou jurídico frequentemente exigem camadas adicionais de segurança

Recursos avançados, como gravação na nuvem e controles administrativos, exigem assinaturas pagas

Preços do Zoom

Básico : Gratuito

Pro: US$ 16,99/mês por usuário

Business: US$ 21,99/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Zoom

G2: 4,6/5 (mais de 55.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 14.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoom?

De acordo com uma avaliação da G2:

Sinceramente, o que mais gosto no Zoom Workplace é como ele simplifica tudo. Não preciso me estressar tentando descobrir como as coisas funcionam, ele simplesmente funciona. Seja para fazer uma chamada rápida, compartilhar minha tela ou usar o chat para acompanhar os colegas de equipe, tudo parece muito fluido e natural. Também gosto do fato de ele não apresentar falhas, mesmo quando meu Wi-Fi não está perfeito. Eu já mencionei as salas de discussão? As salas de discussão são uma verdadeira revolução para o trabalho em grupo. Elas simplesmente fazem com que ficar conectado com as pessoas pareça simples e sem esforço.

Sinceramente, o que mais gosto no Zoom Workplace é como ele simplifica tudo. Não preciso me estressar tentando descobrir como as coisas funcionam, ele simplesmente funciona. Seja para fazer uma chamada rápida, compartilhar minha tela ou usar o chat para acompanhar os colegas de equipe, tudo parece muito fluido e natural. Também gosto do fato de ele não apresentar falhas, mesmo quando meu Wi-Fi não está perfeito. Eu já mencionei as salas de discussão? As salas de discussão são uma verdadeira revolução para o trabalho em grupo. Elas simplesmente fazem com que ficar conectado com as pessoas pareça simples e sem esforço.

3. Square (Ideal para processamento de pagamentos móveis)

via Square

Seu smartphone acaba de se tornar uma caixa registradora, e a Square tornou isso possível. Esse sistema de pagamentos transforma qualquer dispositivo móvel em um terminal de ponto de venda, perfeito para empresas que precisam aceitar pagamentos em qualquer lugar.

O pequeno leitor de cartões branco pode parecer simples, mas foi projetado para lidar com o caos das transações do mundo real. A Square também elimina as tradicionais dores de cabeça relacionadas a contas comerciais e estruturas de taxas complicadas, mantendo tudo transparente e direto.

Os melhores recursos do Square

Aceite cartões com chip, pagamentos sem contato e carteiras digitais como Apple Pay e Google Pay usando leitores de cartão compactos que se conectam a smartphones ou tablets

Acompanhe os níveis de estoque em tempo real em vários locais e receba alertas automáticos quando os produtos estiverem acabando ou em falta

Acesse análises detalhadas de vendas que mostram os horários de pico, os produtos mais populares e os padrões de compra dos clientes

Envie faturas profissionais por e-mail ou mensagem de texto com lembretes automáticos para contas vencidas

Limitações do Square

As taxas de processamento variam de 2,6% a 3,5% por transação, o que pode afetar as margens de lucro de pequenas empresas com alto volume de transações

Opções limitadas de personalização para recibos, faturas e materiais voltados para o cliente

O tempo de resposta do suporte ao cliente pode aumentar durante períodos de maior movimento

Preços da Square

Gratuito (+ taxas de processamento)

Mais: $29+/mês (+ taxas de processamento)

Premium: Preços personalizados (+ taxas de processamento)

Avaliações e comentários do Square

G2: 4,6/5 (mais de 155 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 315 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Square?

De uma avaliação no G2:

É fácil de usar, mesmo para os membros da nossa equipe que não têm muito conhecimento técnico, com ótimos recursos que tornam o processamento de pagamentos, o gerenciamento de estoques e o atendimento às transações dos clientes algo simples, tanto online quanto offline. […] Acho que o único problema do Square são os altos custos de transação. Como usamos esse software com muita frequência, as taxas acabam pesando no bolso

É fácil de usar, mesmo para os membros da nossa equipe que não têm muito conhecimento técnico, com ótimos recursos que tornam o processamento de pagamentos, o gerenciamento de estoques e o atendimento às transações dos clientes algo simples, tanto online quanto offline. […] Acho que o único problema do Square são os altos custos de transação. Como usamos esse software com muita frequência, as taxas acabam pesando no bolso

💡 Dica profissional: Considere aplicativos para pequenas empresas que sejam compatíveis com outras ferramentas. Um aplicativo sofisticado que não se integre à sua ferramenta de contabilidade, CRM ou plataforma de e-mail causará mais dores de cabeça do que resolverá. Procure por integrações nativas ou compatibilidade com o Zapier/Make.

4. QuickBooks (Ideal para contabilidade de pequenas empresas)

via QuickBooks

O QuickBooks tornou-se a escolha preferida das pequenas empresas porque oferece o equilíbrio ideal entre recursos avançados e facilidade de uso.

Com este aplicativo, você pode enviar faturas profissionais, acompanhar quem pagou (e quem não pagou) e ficar de olho nas suas despesas. Ele se conecta às suas contas bancárias, de modo que suas transações são importadas automaticamente, economizando seu tempo com a inserção manual. Você também receberá relatórios fáceis de ler para ter uma visão clara da sua saúde financeira, sem se afogar em jargões técnicos.

Principais recursos do QuickBooks

Importe e categorize automaticamente transações bancárias de contas conectadas, identificando entradas duplicadas e sinalizando gastos incomuns

Crie faturas personalizáveis com a identidade visual da sua marca, condições de pagamento e lembretes automáticos de pagamentos em atraso enviados por e-mail ou correio

Elabore relatórios financeiros em tempo real, incluindo demonstrações de resultados, balanços patrimoniais e resumos de fluxo de caixa

Integre-se a mais de 650 aplicativos de terceiros, incluindo processadores de pagamentos, sistemas de gestão de estoque e ferramentas de gestão de relacionamento com o cliente

Limitações do QuickBooks

A curva de aprendizado pode ser íngreme para usuários sem formação em contabilidade ou experiência em contabilidade

A qualidade do suporte ao cliente varia significativamente entre os níveis de assinatura, sendo que os planos básicos recebem assistência limitada

O aplicativo móvel nem sempre sincroniza instantaneamente com a versão para desktop, o que pode causar atrasos nos relatórios para equipes que trabalham em trânsito

Preços do QuickBooks

Simple Start: US$ 19/mês

Essentials: US$ 28/mês

Plus: US$ 40/mês

Avançado: US$ 76/mês

Avaliações e comentários sobre o QuickBooks

G2: 4,0/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 8.120 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o QuickBooks?

Uma avaliação do G2 afirma:

O que mais gosto no Intuit QuickBooks é sua interface muito intuitiva e seus recursos úteis, que simplificam a contabilidade para pequenas empresas. Ele oferece uma excelente visão geral sobre faturamento, controle de despesas e cálculos de impostos, tornando a gestão financeira mais rápida e muito eficiente.

O que mais gosto no Intuit QuickBooks é sua interface muito intuitiva e seus recursos úteis, que simplificam a contabilidade para pequenas empresas. Ele oferece uma excelente visão geral sobre faturamento, controle de despesas e cálculos de impostos, tornando a gestão financeira mais rápida e muito eficiente.

📖 Leia também: Os melhores softwares de banco de dados acessíveis para pequenas empresas

5. Expensify (Ideal para automação de relatórios de despesas)

via Expensify

O Expensify torna o relatório de despesas quase indolor. Esse aplicativo percebeu que ninguém quer ficar separando recibos no final do mês, então mudou completamente o processo. Em vez de agrupar tudo, você lida com as despesas à medida que elas ocorrem.

A mágica acontece quando seu gerente pode aprovar despesas enquanto espera pelo almoço, e os reembolsos aparecem na sua conta sem que ninguém precise mexer em uma planilha ou correr atrás de assinaturas.

Principais recursos do Expensify

Digitalize recibos usando a câmera do seu smartphone para extrair informações do estabelecimento, datas, valores e detalhes fiscais

Calcule distâncias e aplique taxas de quilometragem aprovadas pelo IRS para reembolso usando a localização por GPS

Crie fluxos de trabalho de aprovação em camadas que encaminhem as despesas ao gerente ou departamento certo, com base no tipo e no valor

Importar transações de cartões corporativos e associá-las aos recibos enviados para evitar entradas duplicadas

Limitações do Expensify

A precisão da digitalização de recibos diminui quando os recibos estão amassados, desbotados ou escritos à mão, exigindo intervenção manual

Opções limitadas de personalização para categorias de despesas, fluxos de trabalho de aprovação e formatos de relatórios

O aplicativo móvel trava ocasionalmente ao processar grandes lotes de recibos ou durante períodos de pico de uso

Os recursos de integração dependem muito do software de contabilidade existente e podem exigir configuração técnica

Preços do Expensify

Collect: US$ 5/mês por usuário

Controle: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Expensify

G2: 4,5/5 (mais de 5.395 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 1.135 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Expensify?

Um usuário do Reddit escreve:

Uso o Expensify há alguns anos e, sinceramente, ele foi uma virada de jogo para minha pequena empresa. A digitalização de recibos é superprecisa, e adoro poder gerenciar reembolsos, despesas e até cartões corporativos, tudo em um só lugar. Não é perfeito (qual software é?), mas me poupa muito tempo e dores de cabeça. Definitivamente vale a pena conferir se você está cansado de controlar despesas manualmente.

Uso o Expensify há alguns anos e, sinceramente, ele foi uma virada de jogo para minha pequena empresa. A digitalização de recibos é superprecisa, e adoro poder gerenciar reembolsos, despesas e até cartões corporativos, tudo em um só lugar. Não é perfeito (qual software é?), mas me poupa muito tempo e dores de cabeça. Definitivamente vale a pena conferir se você está cansado de controlar despesas manualmente.

📊 Mini estudo de caso: Substituindo mais de 5 ferramentas por um único espaço de trabalho Quando a agência de marketing Hit Your Mark Media analisou suas operações, o problema ficou evidente. O trabalho estava espalhado entre o Slack, o Miro, o Toggl, o Loom e outras ferramentas. Os projetos avançavam mais lentamente do que deveriam, pois as informações estavam dispersas por várias ferramentas. Então, a equipe consolidou tudo no ClickUp. ⚡ Os resultados foram imediatos: Mais de 5 ferramentas substituídas nas áreas de comunicação, planejamento e relatórios

Economia de US$ 3.000 por ano ao eliminar o Slack após migrar para o ClickUp Chat

Painéis em tempo real que monitoram pontos de sprint, cargas de trabalho e desempenho

Pagamentos de bônus mais rápidos graças a dados de produtividade claros e mensuráveis O fundador Derek Archer afirma que a mudança transformou a forma como a agência opera. Em vez de reunir atualizações em vários aplicativos, a equipe agora gerencia o trabalho com clientes, a comunicação, a documentação e a geração de relatórios a partir de um único espaço de trabalho. 🚀

6. BambooHR (Ideal para gestão de informações de funcionários)

via BambooHR

O aplicativo para pequenas empresas da BambooHR coloca as informações da sua equipe exatamente onde você precisa. Acesse detalhes de contato, solicitações de folga e muito mais em segundos. Tudo está organizado, fácil de encontrar e pronto quando você precisar.

Veja como isso funciona. Os novos contratados podem se adaptar ao ambiente de trabalho sem se sentirem apressados ou sobrecarregados. Os gerentes recebem lembretes amigáveis sobre aniversários, datas comemorativas e datas de avaliação (porque, sejamos sinceros, todos nós esquecemos às vezes). E quando alguém precisa verificar o saldo de férias ou atualizar o contato de emergência? Basta fazer isso. Sem formulários para preencher, sem esperar que alguém entre em contato.

Principais recursos do BambooHR

Organize as informações dos funcionários em perfis digitais com dados de contato, histórico profissional, registros de desempenho e armazenamento de documentos acessíveis ao pessoal autorizado

Automatize os processos de integração com listas de verificação personalizáveis que orientam os novos contratados na documentação, nos módulos de treinamento e nas apresentações aos membros da equipe

Elabore relatórios de conformidade sobre igualdade de oportunidades no emprego (EEO), segurança do trabalhador e outros requisitos regulatórios usando modelos integrados e filtros de dados

Capacite os funcionários com portais de autoatendimento para atualizar informações pessoais, visualizar holerites, acessar políticas da empresa e se inscrever em benefícios

Limitações do BambooHR

A funcionalidade de folha de pagamento é básica e pode exigir integrações adicionais

As opções de personalização para fluxos de trabalho, campos e permissões de usuário podem ser restritivas

Os usuários relatam que tarefas diárias, como gerar cartas de oferta ou atualizar alterações salariais, ainda envolvem várias etapas manuais

Preços do BambooHR

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o BambooHR

G2: 4,4/5 (mais de 2.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 3.065 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o BambooHR?

De uma publicação no Reddit:

O Bamboo possui um dos conjuntos de recursos mais completos (talvez o mais completo), especialmente se você prioriza conformidade e relatórios. Suas ferramentas de controle de férias e integração de novos funcionários são sólidas, e eles têm um sistema de folha de pagamento integrado. É incrível e abrangente… mas, no fim das contas, foi o preço que nos fez desistir… foi a cotação mais cara que recebemos.

O Bamboo possui um dos conjuntos de recursos mais completos (talvez o mais completo), especialmente se você prioriza conformidade e relatórios. Suas ferramentas de controle de férias e integração de novos funcionários são sólidas, e eles têm um sistema de folha de pagamento integrado. É incrível e abrangente… mas, no fim das contas, foi o preço que nos fez desistir… foi a cotação mais cara que recebemos.

🧠 Curiosidade: Em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, veteranos americanos que retornavam do serviço militar fundaram milhares de pequenas empresas com o auxílio do GI Bill. Isso levou a um dos maiores booms empreendedores da história dos Estados Unidos e remodelou as economias locais.

7. WordPress (Ideal para a criação flexível de sites)

via WordPress

O WordPress é a base da maioria dos sites porque é flexível o suficiente para qualquer finalidade: blogs, lojas virtuais, sites de assinaturas ou plataformas empresariais completas.

Esta plataforma oferece controle total sobre a aparência e a funcionalidade do seu site, sem limitar você a modelos rígidos. O que começou como uma plataforma de blogs evoluiu para uma solução completa de sites, capaz de lidar com tudo, desde sites empresariais simples até lojas de comércio eletrônico complexas.

Há uma curva de aprendizado, mas a recompensa é um site que cresce junto com sua empresa, em vez de limitá-la.

Os melhores recursos do WordPress

Personalize seu site com temas criados por profissionais, editores integrados ou CSS personalizado para uma identidade de marca exclusiva

Amplie a funcionalidade do seu site usando mais de 60.000 plugins para comércio eletrônico, otimização de SEO, formulários de contato, integração com redes sociais e análises

Otimize o conteúdo para mecanismos de busca usando ferramentas de SEO integradas e plug-ins que analisam o uso de palavras-chave, meta descrições e desempenho da página

Expanda seus sites, desde blogs simples até plataformas empresariais complexas com várias funções de usuário, áreas de membros e recursos de comércio eletrônico

Limitações do WordPress

Atualizações regulares de softwares essenciais, temas e plugins exigem manutenção contínua e verificação de compatibilidade

Conflitos entre plugins podem causar falhas no site, vulnerabilidades de segurança ou problemas de funcionalidade

Os requisitos e custos de hospedagem variam significativamente, dependendo do tráfego do site e dos recursos necessários

Preços do WordPress

Gratuito

Pessoal: US$ 9/mês

Premium: US$ 18/mês

Negócios: US$ 40/mês

Comércio: US$ 70/mês

Enterprise: A partir de US$ 25.000/ano

Avaliações e comentários do WordPress

G2: 4,4/5 (mais de 2.570 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 15.070 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o WordPress?

Alguém no Reddit compartilha:

O nível de suporte oferecido a plugins e temas, aos desenvolvedores e à comunidade, é suficiente para que eu continue usando o WordPress. A interface também é muito fácil de usar e navegar, mesmo para iniciantes.

O nível de suporte oferecido a plugins e temas, aos desenvolvedores e à comunidade, é suficiente para que eu continue usando o WordPress. A interface também é muito fácil de usar e navegar, mesmo para iniciantes.

📮 ClickUp Insight: 31% dos gerentes preferem quadros visuais, enquanto outros utilizam gráficos de Gantt, painéis de controle ou visualizações de recursos. Mas a maioria das ferramentas obriga você a escolher apenas uma. Se a interface não corresponder à sua maneira de pensar, ela se torna apenas mais um obstáculo. Com o ClickUp, você não precisa escolher. Alterne entre gráficos de Gantt com inteligência artificial, quadros Kanban, painéis de controle ou visualização de carga de trabalho com um único clique. E com o ClickUp AI, você pode gerar automaticamente visualizações ou resumos personalizados com base em quem está acessando — seja você, um executivo ou seu designer. 💫 Resultados reais: A CEMEX acelerou o lançamento de produtos em 15% e reduziu os atrasos na comunicação de 24 horas para segundos usando o ClickUp.

8. Wix (Ideal para criação visual de sites)

via Wix

O Wix atrai pessoas que pensam visualmente e querem ver exatamente como seu site ficará à medida que o criam. A interface de arrastar e soltar é intuitiva; você posiciona os elementos exatamente onde deseja, ajusta cores e fontes em tempo real e visualiza tudo instantaneamente.

Este aplicativo para pequenas empresas também eliminou as barreiras técnicas que tradicionalmente tornavam a criação de sites algo intimidador para quem não é desenvolvedor.

Os melhores recursos do Wix

Navegue por centenas de modelos criados por profissionais, classificados por setor, tipo de negócio e estilo, com ferramentas simples para personalizar cada um deles

Adapte seu site perfeitamente para visualização em celulares e tablets por meio de um design responsivo que ajusta os layouts automaticamente

Adicione recursos completos de comércio eletrônico, como listagens de produtos, carrinhos de compras, pagamentos seguros e controle de estoque, para dar suporte às vendas online

Use o Wix ADI para criar instantaneamente um site completo, personalizado para a sua marca, usando as informações da sua empresa e suas preferências de design

Limitações do Wix

Alterações no modelo exigem a reconstrução de todo o site do zero, já que os designs são específicos para cada modelo

Opções de personalização limitadas em comparação com soluções auto-hospedadas e acesso restrito ao código do site

Recursos avançados, como funcionalidades de comércio eletrônico e aplicativos premium, exigem atualizações de assinatura caras

Os recursos de SEO são básicos e podem não atender aos requisitos de setores competitivos

Preços do Wix

Gratuito

Light: US$ 17/mês (cobrado anualmente)

Core: US$ 29/mês (cobrado anualmente)

Business: US$ 39/mês (cobrado anualmente)

Business Elite: US$ 159/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Wix

G2: 4,2/5 (mais de 1.725 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 10.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wix?

Destaques de uma avaliação do G2:

Tornou-se uma plataforma de marketing totalmente integrada (versão lite)... então, se você precisa do mínimo necessário de CRM, marketing por e-mail, carrinho de compras etc., com um construtor de sites sem código, não é um mau ponto de partida, e a biblioteca de modelos deles é bem boa. Mas é também por isso que não é uma ótima plataforma se você acredita que sua empresa vai crescer – nenhuma das ferramentas é tão robusta quanto outras – é uma espécie de plataforma “faz-tudo” que não se destaca em nada, mas pode ser um ponto de partida aceitável.

Tornou-se uma plataforma de marketing totalmente integrada (versão lite)... então, se você precisa do mínimo necessário de CRM, marketing por e-mail, carrinho de compras etc., com um construtor de sites sem código, não é um mau ponto de partida, e a biblioteca de modelos deles é bem boa. Mas é também por isso que não é uma ótima plataforma se você acredita que sua empresa vai crescer – nenhuma das ferramentas é tão robusta quanto outras – é uma espécie de plataforma “faz-tudo” que não se destaca em nada, mas pode ser um ponto de partida aceitável.

🔍 Você sabia? A maioria das pequenas empresas com funcionários tem uma equipe de cerca de 12 pessoas — pequena, mas poderosa.

9. Canva (Ideal para design gráfico rápido)

via Canva

O design gráfico costumava exigir softwares caros e anos de treinamento. O Canva mudou essa equação, tornando o design de qualidade profissional acessível a qualquer pessoa com conexão à internet.

As ferramentas de marketing deles são perfeitas para qualquer pessoa criar gráficos com aparência profissional em poucos minutos. Precisa de uma postagem para redes sociais? Um folheto? Uma apresentação? Basta escolher um modelo de gerenciamento de projetos de design e personalizá-lo. O que torna o Canva especial é sua capacidade de equilibrar simplicidade com resultados profissionais. Você pode criar algo com aparência sofisticada sem precisar dedicar horas a isso.

Principais recursos do Canva

Explore milhões de fotos de banco de imagens, ícones, ilustrações e recursos de design incluídos no seu plano

Colabore com os membros da equipe em projetos de design usando fluxos de trabalho de edição, comentários e aprovação em tempo real

Mantenha a consistência da marca em todos os designs usando paletas de cores personalizadas, seleções de fontes, upload de logotipos e modelos de diretrizes de marca

Redimensione designs automaticamente para diferentes plataformas de mídia social, formatos de impressão e canais de marketing usando o Magic Resize

Limitações do Canva

Recursos avançados de design, como remoção de fundo, modelos premium e kits de marca, exigem assinaturas pagas

As opções de personalização de modelos podem ser limitadas para projetos de design complexos que exigem controle preciso sobre os elementos

A qualidade da exportação pode não atender aos padrões de impressão profissional para materiais de marketing de alta resolução

Os termos de licenciamento de fotos e imagens de banco de imagens podem ser restritivos para determinados usos comerciais e aplicações de revenda

Preços do Canva

Gratuito

Pro: US$ 15/mês por usuário

Business: US$ 20/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Canva

G2: 4,7/5 (mais de 4.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 12.865 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Canva?

Conforme compartilhado no Reddit:

O Canva é uma ótima ferramenta tanto para profissionais quanto para leigos. Posso recorrer a ele se alguém disser “ei, preciso de um anúncio animado nos próximos dez minutos”, e se alguém me procurar com um trabalho tão pequeno ou simples que não vale meu tempo, como um cartão de visita ou um convite de casamento, posso simplesmente indicar o Canva e seguir meu caminho. É como um caixa de autoatendimento para design.

O Canva é uma ótima ferramenta tanto para profissionais quanto para leigos. Posso recorrer a ele se alguém disser “ei, preciso de um anúncio animado nos próximos dez minutos”, e se alguém me procurar com um trabalho tão pequeno ou simples que não vale meu tempo, como um cartão de visita ou um convite de casamento, posso simplesmente indicar o Canva e seguir meu caminho. É como um caixa de autoatendimento para design.

10. Sortly (Ideal para organização visual do estoque)

via Sortly

A gestão de estoque não precisa envolver planilhas intermináveis e leitores de código de barras. O Sortly usa fotos para ajudar você a ver o que tem e onde está localizado, o que faz mais sentido do que tentar lembrar códigos de produtos enigmáticos.

A ferramenta de IA para startups é ideal para quem aprende melhor visualmente e prefere ver seu estoque em vez de ler sobre ele. Você pode organizar os itens da maneira que fizer mais sentido para o seu negócio, seja por localização, categoria ou projeto.

Principais recursos do Sortly

Leia códigos de barras e códigos QR para adicionar itens instantaneamente, ajustar quantidades e monitorar a movimentação de estoque entre locais

Configure alertas de estoque baixo que enviam e-mails ou notificações push quando o estoque ficar abaixo dos limites definidos

Crie relatórios detalhados de estoque com discriminação de custos, registros de movimentação e resumos de avaliação que se sincronizam com suas ferramentas de contabilidade

Visualize dados de estoque em todos os dispositivos (mesmo offline) para acesso contínuo durante operações no armazém ou em campo

Limitações do Sortly

A capacidade limitada de ajustar modelos, cores de pastas ou adicionar imagens às pastas dificulta uma organização visual flexível

Menos adequado para operações que exigem suporte à fabricação, previsão de demanda, listas de materiais (BOMs) ou relatórios complexos

O aplicativo móvel é útil para consultas rápidas, mas ações em massa ainda exigem um computador, o que não é ideal para equipes que atualizam o estoque em lotes.

Preços do Sortly

Gratuito

Avançado: US$ 49/mês

Ultra: US$ 149/mês

Premium: US$ 299/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Sortly

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 945 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sortly?

No Capterra, um usuário escreveu:

O Sortly nos ajudou de várias maneiras, incluindo a minimização de custos, a redução do tempo necessário para gerenciar nosso estoque, a possibilidade de visualizar rapidamente o status atual do estoque e a redução significativa da burocracia.

O Sortly nos ajudou de várias maneiras, incluindo a minimização de custos, a redução do tempo necessário para gerenciar nosso estoque, a possibilidade de visualizar rapidamente o status atual do estoque e a redução significativa da burocracia.

💡 Dica profissional: Incorpore o feedback ao seu conjunto de ferramentas. Uma vez por mês, pergunte à sua equipe: “Qual aplicativo está incomodando vocês mais no momento?” Um pequeno ajuste ou troca pode eliminar horas de atritos ocultos.

11. Google Analytics (Ideal para monitorar o desempenho de sites)

via Google Analytics

Seu site pode estar recebendo visitantes, mas o Google Analytics revela a história por trás desses números. Ele vai além da simples contagem de visitantes para mostrar como as pessoas usam seu site.

Você pode ver quais páginas mantêm as pessoas engajadas, quais as fazem sair imediatamente e qual o caminho que elas percorrem pelo seu site. O verdadeiro valor está em compreender os padrões de comportamento dos visitantes para tomar decisões mais inteligentes sobre conteúdo, design e investimentos em marketing.

Os melhores recursos do Google Analytics

Identifique as fontes de tráfego e a eficácia dos canais de marketing, incluindo pesquisa orgânica, publicidade paga, mídias sociais e sites de referência

Analise dados demográficos do público, como idade, gênero, localização, interesses e uso de dispositivos, para entender melhor seus visitantes

Monitore métricas de desempenho do site, como tempo de carregamento das páginas, tempo de resposta do servidor e problemas de usabilidade em dispositivos móveis que afetam a experiência do usuário

Defina metas de conversão personalizadas para sua pequena empresa e ative o acompanhamento de e-commerce para monitorar inscrições, downloads ou vendas

Limitações do Google Analytics

A complexidade da interface pode sobrecarregar novos usuários com muitas opções e terminologia técnica

A amostragem de dados afeta a precisão em sites de alto tráfego, podendo distorcer métricas e tendências importantes

Regulamentações de privacidade, como o GDPR e a CCPA, limitam os recursos de rastreamento e a coleta de dados em determinadas regiões

Preços do Google Analytics

Gratuito

Google Analytics 360: Preços personalizados

Avaliações e comentários no Google Analytics

G2: 4,5/5 (mais de 6.465 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 8.140 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Analytics?

Alguém no G2 compartilha:

É como ter uma visão de raio-X do que está acontecendo no seu site. Adoro o nível de detalhamento dos dados. Você consegue realmente analisar o que está funcionando e o que não está. A visualização em tempo real é especialmente legal quando você está lançando algo novo e quer ver o tráfego chegando ao vivo. […] A curva de aprendizado é real. Não é a ferramenta mais intuitiva se você está apenas começando, e a interface pode parecer um pouco complexa no início. Também gostaria que os painéis fossem um pouco mais personalizáveis, sem precisar se perder em um labirinto de configurações ou ferramentas de terceiros.

É como ter uma visão de raio-X do que está acontecendo no seu site. Adoro o nível de detalhamento dos dados. Você consegue realmente analisar o que está funcionando e o que não está. A visualização em tempo real é especialmente legal quando você está lançando algo novo e quer ver o tráfego chegando ao vivo. […] A curva de aprendizado é real. Não é a ferramenta mais intuitiva se você está apenas começando, e a interface pode parecer um pouco complexa no início. Também gostaria que os painéis fossem um pouco mais personalizáveis, sem precisar se perder em um labirinto de configurações ou ferramentas de terceiros.

🔍 Você sabia? De acordo com a Câmara de Comércio dos EUA, 95% das pequenas empresas utilizam pelo menos uma plataforma tecnológica para garantir o bom funcionamento dos negócios.

12. Wave (Ideal para contabilidade com foco no orçamento)

via Wave

O Wave torna a parte financeira da gestão de um negócio muito menos estressante e, ousamos dizer, até um pouco gratificante? Envie faturas bem elaboradas, vincule sua conta bancária para acompanhar as entradas e saídas e veja como está sua situação financeira sem precisar clicar em 15 abas.

Ele também organiza suas despesas para facilitar a classificação e gera relatórios básicos, como lucros e perdas, impostos sobre vendas e saldos de contas.

Principais recursos do Wave

Conecte contas bancárias e cartões de crédito para importar e categorizar transações automaticamente usando algoritmos de aprendizado de máquina

Acompanhe as despesas da empresa usando a digitalização de recibos pelo celular, que extrai automaticamente informações do fornecedor, valores e detalhes fiscais

Processe pagamentos de clientes por meio de soluções integradas, como cartões de crédito, transferências bancárias e opções de pagamento online

Limitações do Wave

As opções de suporte ao cliente se limitam a e-mail e recursos online, sem suporte por telefone ou chat ao vivo

Recursos avançados como gerenciamento de estoque, acompanhamento de projetos e suporte a várias moedas não estão disponíveis

Alguns usuários tiveram contas encerradas inesperadamente e enfrentaram problemas com pagamentos

Sem recursos de edição em massa

Preços do Wave

Gratuito

Pro: US$ 16/mês

Avaliações e comentários do Wave

G2: 4,3/5 (mais de 295 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 1.695 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wave?

De uma discussão no Reddit:

É muito melhor do que a maioria das alternativas que experimentei para minha pequena empresa. Eu precisava de gerenciamento de estoque, serviços e peças, e essa foi uma das poucas ferramentas que oferecia isso. Sinto falta de quando era gratuito, mas os US$ 20 por mês — ou o que quer que seja que eu pague — valem totalmente a pena

É muito melhor do que a maioria das alternativas que experimentei para minha pequena empresa. Eu precisava de gerenciamento de estoque, serviços e peças, e essa foi uma das poucas ferramentas que oferecia isso. Sinto falta de quando era gratuito, mas os US$ 20 por mês — ou o que quer que seja que eu pague — valem totalmente a pena

📖 Leia também: Como encontrar um mentor de negócios para empreendedores

13. Hootsuite (Ideal para agendamento de publicações nas redes sociais)

via Hootsuite

O aplicativo de marketing da Hootsuite para pequenas empresas ajuda você a se manter à frente das conversas com monitoramento de redes sociais em tempo real em mais de 150 milhões de fontes, incluindo blogs, fóruns e podcasts. Identifique menções à marca, acompanhe o sentimento e filtre o ruído com tags baseadas em IA e alertas personalizados, para que você receba apenas o que é relevante.

Na hora de publicar, você pode agendar conteúdos em lote, visualizar tudo em um calendário visual e publicar no Instagram, LinkedIn, TikTok e muito mais.

Os melhores recursos do Hootsuite

Analise o desempenho das publicações com métricas detalhadas, como taxas de engajamento, alcance, impressões e taxas de cliques em todas as plataformas conectadas

Coordene-se com sua equipe por meio de fluxos de trabalho de aprovação, permissões baseadas em funções e bibliotecas de conteúdo compartilhadas para manter a consistência das mensagens

Acompanhe os concorrentes e as tendências do setor com ferramentas que revelam oportunidades de crescimento e comparam o desempenho com o de empresas semelhantes

Limitações do Hootsuite

O plano gratuito limita os usuários a três perfis sociais e 30 publicações agendadas por mês

O painel de controle pode parecer sobrecarregado e pouco intuitivo

Os recursos de publicação no Instagram são limitados devido a restrições da plataforma, exigindo etapas adicionais para determinados tipos de conteúdo

Preços do Hootsuite

Teste gratuito

Padrão: US$ 149/mês por usuário

Avançado: US$ 399/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Hootsuite

G2: 4,2/5 (mais de 6.230 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 3.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hootsuite?

Uma avaliação do Reddit diz:

Como gerente de comunicações, uso o Hootsuite todos os dias. Podemos gerenciar várias contas de mídia social ao mesmo tempo, agendar muitas publicações, acompanhar métricas e é muito intuitivo. No entanto, acho que tem algumas desvantagens, como o fato de não ser possível fazer upload de PDFs ou marcar pessoas. Mas é uma ótima ferramenta!

Como gerente de comunicações, uso o Hootsuite todos os dias. Podemos gerenciar várias contas de mídia social ao mesmo tempo, agendar muitas publicações, acompanhar métricas e é muito intuitivo. No entanto, acho que tem algumas desvantagens, como o fato de não ser possível fazer upload de PDFs ou marcar pessoas. Mas é uma ótima ferramenta!

🧠 Curiosidade: A Zara começou como uma pequena loja de roupas na Espanha chamada Zorba. Quando o proprietário percebeu que havia um bar nas proximidades com o mesmo nome, ele trocou algumas letras e renomeou a loja para Zara. Essa mudança de marca ajudou a lançar um dos impérios da moda mais ágeis do mundo.

14. Grammarly Business (Ideal para redação profissional)

via Grammarly

Gerenciar uma pequena empresa significa escrever muito — e-mails, propostas, publicações nas redes sociais, atualizações para a equipe. O Grammarly Business ajuda você a se expressar com clareza sempre. Ele identifica frases estranhas, erros gramaticais e tom inconsistente antes de você clicar em enviar, para que você não precise perder tempo revisando tudo.

Ele também é confiável para desenvolver hábitos de redação mais sólidos em toda a sua equipe. As sugestões são fáceis de seguir e úteis. A voz da sua marca permanece consistente, a comunicação fica mais clara e tudo parece um pouco mais profissional sem esforço extra.

Principais recursos do Grammarly Business

Garanta a consistência nas comunicações da equipe e nos materiais de marketing personalizando o tom da marca e o guia de estilo

Avalie a redação da equipe com relatórios detalhados que destacam erros frequentes, padrões de progresso e métricas de eficácia geral

Detecte plágio e mantenha a originalidade do conteúdo usando comparações abrangentes em bancos de dados para todos os materiais escritos

Acesse recursos avançados de redação com sugestões para um vocabulário mais rico, melhor fluidez nas frases e legibilidade personalizada para públicos específicos

Limitações do Grammarly Business

Usuários gratuitos frequentemente se deparam com avisos insistentes e sugestões bloqueadas — às vezes, até mesmo correções básicas ficam restritas a assinantes

O Grammarly pode ser excessivamente agressivo, impondo frases concisas ou na voz ativa que não correspondem ao tom pretendido

O widget flutuante intrusivo pode ocultar o texto e prejudicar a experiência do usuário

Preços do Grammarly

Gratuito

Pro: US$ 30/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Grammarly

G2: 4,7/5 (mais de 10.525 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 7.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Grammarly Business?

Com base em uma análise da Capterra:

Adoro o fato de poder personalizar a ferramenta de redação a ponto de definir os padrões de redação da sua empresa, conferindo às suas comunicações um tom mais profissional. […] O Grammarly Business é muito versátil, integrando-se a softwares amplamente utilizados, como o Gmail, navegadores da web, Microsoft Office e muito mais. Usar essa ferramenta é uma salvação e uma economia de tempo — ela edita, revisa e reduz o esforço e o tempo que você gastaria revisando. […] Gostaria que o Grammarly Business se concentrasse mais no suporte a vários idiomas, transformando-o em uma ferramenta de redação verdadeiramente nacional.

Adoro o fato de poder personalizar a ferramenta de redação a ponto de definir os padrões de redação da sua empresa, conferindo às suas comunicações um tom mais profissional. […] O Grammarly Business é muito versátil, integrando-se a softwares amplamente utilizados, como o Gmail, navegadores da web, Microsoft Office e muito mais. Usar essa ferramenta é uma salvação e uma economia de tempo — ela edita, revisa e reduz o esforço e o tempo que você gastaria revisando. […] Gostaria que o Grammarly Business se concentrasse mais no suporte a vários idiomas, transformando-o em uma ferramenta de redação verdadeiramente nacional.

💡 Dica profissional: Escolha aplicativos para pequenas empresas que cresçam junto com você. Procure por preços flexíveis, opções de upgrade e recursos que apoiem sua próxima etapa. Você não vai querer reconstruir seus sistemas toda vez que contratar um novo funcionário ou adicionar um novo serviço.

15. Calendly (Ideal para agendamento de compromissos)

via Calendly

Agendar não precisa envolver cinco e-mails e uma verificação no calendário. O Calendly facilita para que as pessoas vejam quando você está disponível e marquem um horário que seja conveniente para ambos.

Ele também cuida das tarefas rotineiras, como confirmações, lembretes e atualizações de calendário. Você mantém o controle da sua agenda sem precisar gerenciar cada etapa. Basta chegar preparado.

Principais recursos do Calendly

Integre-se perfeitamente ao Google Agenda, Outlook e outros sistemas de agenda para evitar agendamentos duplicados

Colete informações dos participantes por meio de formulários personalizáveis que reúnem detalhes relevantes antes do início das reuniões

Lide com conversões de fuso horário automaticamente para agendamentos globais, exibindo os horários das reuniões no fuso horário local de cada participante

Limitações do Calendly

O plano gratuito limita os usuários a uma integração de calendário e tipos básicos de compromissos, sem personalização avançada

Alguns usuários enfrentam erros de agendamento, falhas ocasionais na página de reservas ou problemas de sincronização/integração do calendário (principalmente com o Outlook)

Não está em conformidade com a HIPAA por padrão, portanto, prestadores de serviços médicos ou de saúde mental não podem utilizá-lo sem avisos legais ou controles

Preços do Calendly

Gratuito

Padrão: US$ 12/mês por usuário

Equipes: US$ 20/mês por usuário

Enterprise: US$ 15.000/ano

Avaliações e comentários do Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 2.395 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Calendly?

Uma avaliação do G2 sobre este aplicativo para pequenas empresas diz:

O Calendly simplificou bastante nosso processo de agendamento. É ótimo para permitir que usuários, clientes e clientes em potencial agendem chamadas conosco para tudo, desde demonstrações de software até suporte técnico, treinamento e conversas rápidas... A configuração do tipo de evento pode ser um pouco complicada – nem sempre é muito intuitiva. E, às vezes, parece que as configurações mudam sem aviso prévio, o que pode ser bastante confuso quando de repente nos deparamos com mudanças inesperadas.

O Calendly simplificou bastante nosso processo de agendamento. É ótimo para permitir que usuários, clientes e clientes em potencial agendem chamadas conosco para tudo, desde demonstrações de software até suporte técnico, treinamento e conversas rápidas... A configuração do tipo de evento pode ser um pouco complicada – nem sempre é muito intuitiva. E, às vezes, parece que as configurações mudam sem aviso prévio, o que pode ser bastante confuso quando de repente nos deparamos com mudanças inesperadas.

🔍 Você sabia? Mais de 50% dos proprietários de pequenas empresas afirmam que estão trabalhando mais horas agora do que no ano passado.

16. TripIt (Ideal para gerenciamento de itinerários de viagem)

via TripIt

As viagens de negócios envolvem o gerenciamento de várias reservas, confirmações e itinerários, tornando o TripIt essencial para quem viaja com frequência. Este aplicativo cria automaticamente itinerários organizados a partir de confirmações de voos, hotéis e aluguel de carros enviadas por e-mail.

O aplicativo para pequenas empresas oferece atualizações de voos em tempo real, mudanças de portão de embarque e notificações de atrasos. O TripIt também controla pontos de programas de fidelidade, categorias de despesas e padrões de viagem. Ele funciona offline, garantindo acesso a informações importantes de viagem mesmo em áreas com conectividade limitada.

Principais recursos do TripIt

Encaminhe e-mails de confirmação de companhias aéreas, hotéis e locadoras de veículos para criar automaticamente itinerários de viagem completos

Receba atualizações em tempo real sobre voos, incluindo mudanças de portão, atrasos, cancelamentos e opções alternativas de voo, por meio de notificações push

Classifique os custos de voos, hotéis, refeições e transporte terrestre para relatórios comerciais

Compartilhe itinerários detalhados com colegas, assistentes ou familiares que precisem acessar seus planos de viagem e informações de contato

Limitações do TripIt

Recursos avançados como rastreamento de assentos, alertas de tarifas e opções alternativas de voos exigem a assinatura Pro, que é cara

A criação automática de itinerários às vezes não inclui as confirmações de reserva ou não consegue analisar planos de viagem complexos

Integração limitada com sistemas corporativos de gestão de viagens e softwares de relatório de despesas

Os recursos de controle de despesas são básicos em comparação com aplicativos especializados em despesas empresariais

Preços do TripIt

Gratuito

TripIt Pro: US$ 49/ano (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do TripIt

G2: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TripIt?

Veja o que diz este usuário do Reddit:

Uso o Tripit há anos e é um ótimo lugar para encaminhar suas confirmações de reserva e coisas do tipo. Adoro ter todas as minhas informações de viagem armazenadas em um só lugar. Se você estiver procurando por algo, só precisa ir a um único lugar. E você pode dar uma olhada em todo o seu itinerário [sic] e verificar se por acaso esqueceu de reservar um hotel para uma das paradas (isso é especialmente útil quanto mais longa for a viagem).

Uso o Tripit há anos e é um ótimo lugar para encaminhar suas confirmações de reserva e coisas do tipo. Adoro ter todas as minhas informações de viagem armazenadas em um só lugar. Se você estiver procurando por algo, só precisa ir a um único lugar. E você pode dar uma olhada em todo o seu itinerário [sic] e verificar se por acaso esqueceu de reservar um hotel para uma das paradas (isso é especialmente útil quanto mais longa for a viagem).

17. Mailchimp (Ideal para campanhas de marketing por e-mail)

via Mailchimp

O marketing por e-mail continua sendo uma das formas mais eficazes de alcançar clientes, e o Mailchimp torna a criação de campanhas acessível a empresas de todos os tamanhos.

Este aplicativo oferece criadores de e-mails com recurso de arrastar e soltar, modelos para pequenas empresas e fluxos de trabalho automatizados. O Mailchimp também fornece análises detalhadas sobre taxas de abertura, taxas de cliques e acompanhamento de conversões.

Principais recursos do Mailchimp

Segmente o público com base em dados demográficos, comportamento de compra, engajamento por e-mail e campos personalizados para mensagens altamente direcionadas

Automatize sequências de e-mails, como séries de boas-vindas, recuperação de carrinhos abandonados, campanhas de aniversário e acompanhamentos pós-compra, que são acionados com base nas ações dos clientes

Integre-se a plataformas de comércio eletrônico como Shopify, WooCommerce e Magento para obter recomendações personalizadas de produtos e campanhas de marketing automatizadas

Limitações do Mailchimp

O plano gratuito limita o número de assinantes a 2.000 contatos e restringe os recursos avançados de automação

As opções de personalização de modelos podem ser limitadas para designs de e-mail complexos que exigem controle preciso sobre o layout e o estilo

A qualidade do suporte ao cliente varia significativamente entre os níveis de assinatura, sendo que os planos básicos recebem assistência limitada

Recursos avançados, como testes multivariados, segmentação avançada e relatórios detalhados, exigem assinaturas premium caras

Preços do Mailchimp

Gratuito

Essentials: US$ 13/mês

Padrão: US$ 20/mês

Premium: US$ 350/mês

Avaliações e comentários sobre o Mailchimp

G2: 4,3/5 (mais de 5.295 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 17.560 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Mailchimp?

Uma avaliação do G2 coloca a questão da seguinte forma:

A Mailchimp oferece um conjunto robusto de recursos com sua plataforma de e-mail, que funciona perfeitamente em conjunto com seus outros produtos de marketing online, como sites. Bastante fácil de usar, com excelente suporte por e-mail.

A Mailchimp oferece um conjunto robusto de recursos com sua plataforma de e-mail, que funciona perfeitamente em conjunto com seus outros produtos de marketing online, como sites. Bastante fácil de usar, com excelente suporte por e-mail.

🔍 Você sabia? 73% da Geração Z e 75% da Geração Y afirmam que estariam mais propensos a comprar em pequenas empresas se a experiência fosse tão conveniente quanto comprar em grandes redes de varejo.

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Os melhores aplicativos para pequenas empresas não acumulam recursos apenas por acumular. Eles facilitam o trabalho, ajudam as equipes a manterem o foco e eliminam a necessidade de alternar constantemente entre tarefas.

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