10 modelos gratuitos para pequenas empresas

Você se dedicou de corpo e alma à sua ideia de negócio. Você tem um produto (ou serviço) incrível, uma visão clara e o desejo de ter sucesso. Mas então a realidade chega. Os orçamentos precisam ser monitorados, os planos de marketing precisam ser elaborados e os prazos dos projetos são enormes. De repente, o sonho de empreender se parece mais com uma confusão caótica.

Mas você não está sozinho.

De acordo com o Administração de Pequenas Empresas dos EUA (SBA) de acordo com a SBA, as pequenas empresas representam 99,7% de todas as empresas nos EUA.

E nós temos uma solução para todos eles.

Aqui estão 10 modelos gratuitos de pequenas empresas - projetos pré-formatados para ajudá-lo a simplificar as operações, planejar projetos com foco total, organizar e monitorar as finanças e desenvolver estratégias de marketing que repercutam.

De apresentações de orçamentos anuais a planos de negócios, esses modelos o ajudarão a acelerar a execução de todas as suas grandes ideias e a dizer adeus à sobrecarga.

O que são modelos para pequenas empresas?

Os modelos para pequenas empresas são documentos pré-projetados que fornecem uma base para várias tarefas cruciais para a administração de uma empresa bem-sucedida. Eles funcionam como plantas que o ajudam a estruturar e organizar aspectos essenciais da sua empresa, poupando-lhe o tempo e o esforço de criar tudo do zero.

Esses modelos vêm em vários formatos, atendendo às necessidades específicas de empreendedores, fundadores de startups, freelancers e gerentes.

Não importa se você está lutando para organizar as operações diárias, procurando fazer com que as ferramentas de colaboração funcionem se você está procurando uma ferramenta de colaboração, mapeando cronogramas de projetos, gerenciando suas finanças de forma eficaz ou elaborando uma estratégia de marketing vencedora, há um modelo para ajudá-lo a enfrentar o desafio.

O que faz um bom modelo para pequenas empresas?

Veja a seguir o que faz um bom modelo para pequenas empresas:

Foco na eficiência: Tempo é dinheiro, especialmente nos estágios iniciais de uma empresa. Freelancers e fundadores de startups apreciam modelos que sejam claros e concisos e que os levem rapidamente à linha de chegada. Procure modelos com seções pré-preenchidas e instruções fáceis de seguir que minimizem o tempo de edição

Tempo é dinheiro, especialmente nos estágios iniciais de uma empresa. Freelancers e fundadores de startups apreciam modelos que sejam claros e concisos e que os levem rapidamente à linha de chegada. Procure modelos com seções pré-preenchidas e instruções fáceis de seguir que minimizem o tempo de edição Insights acionáveis: Os gerentes e proprietários de empresas precisam de dados para tomar decisões informadas. Os modelos que vão além dos layouts básicos e oferecem fórmulas ou cálculos incorporados são salvadores. Por exemplo, um modelo financeiro que calcula automaticamente as margens de lucro ou um calendário com fórmulas ou cálculos incorporados são salvadores ferramentas de marketing que acompanham o desempenho da campanha podem lhe poupar horas de análise

Os gerentes e proprietários de empresas precisam de dados para tomar decisões informadas. Os modelos que vão além dos layouts básicos e oferecem fórmulas ou cálculos incorporados são salvadores. Por exemplo, um modelo financeiro que calcula automaticamente as margens de lucro ou um calendário com fórmulas ou cálculos incorporados são salvadores ferramentas de marketing que acompanham o desempenho da campanha podem lhe poupar horas de análise Consistência da marca: Uma imagem de marca forte é fundamental para qualquer empresa. Os modelos que permitem a fácil personalização com seu logotipo, esquema de cores e fontes garantem que seus documentos - de faturas a propostas de projetos - mantenham uma aparência profissional e coesa

Uma imagem de marca forte é fundamental para qualquer empresa. Os modelos que permitem a fácil personalização com seu logotipo, esquema de cores e fontes garantem que seus documentos - de faturas a propostas de projetos - mantenham uma aparência profissional e coesa Acessibilidade e colaboração: Muitas empresas hoje operam remotamente ou com equipes distribuídas. Procure modelos que sejam baseados na nuvem ou facilmente compartilhados com a sua equipe. Isso promove a colaboração em tempo real e garante que todos estejam trabalhando na mesma versão

Muitas empresas hoje operam remotamente ou com equipes distribuídas. Procure modelos que sejam baseados na nuvem ou facilmente compartilhados com a sua equipe. Isso promove a colaboração em tempo real e garante que todos estejam trabalhando na mesma versão Escalabilidade: Os empreendedores se esforçam para crescer. Portanto, escolha modelos que possam se adaptar à medida que sua empresa se expande. Procure opções que permitam adicionar ou remover seções, duplicar elementos para vários projetos ou integrar comsoftware de gerenciamento de marketing e as outras ferramentas que você usa

Ao priorizar esses recursos, você encontrará modelos de pequenas empresas que se tornarão poderosos aliados em sua jornada empresarial, ajudando-o a construir um negócio próspero.

10 modelos gratuitos para pequenas empresas

A melhor maneira de escolher o modelo certo para o seu próximo passo é sentar-se com a sua equipe e decidir o que a sua pequena empresa deseja alcançar. Crie uma lista de prioridades e escolha um dos modelos abaixo para alinhar-se com suas metas.

1. Modelo de relatório de despesas para pequenas empresas do ClickUp

Mantenha o controle de todas as despesas de sua pequena empresa de forma coesa e organizada com o modelo de relatório de despesas da ClickUp Small Business

Como proprietário de uma pequena empresa, você tem muitos papéis. Mas a função de diretor financeiro não deve lhe causar noites de insônia. É por isso que o Modelo de relatório de despesas para pequenas empresas do ClickUp pode ajudar.

Esse modelo simplifica o processo de controle de despesas -não é mais necessário vasculhar recibos de papel ou se perguntar em que pasta você guardou a última fatura.

Visualize seus dados em tabelas e gráficos fáceis de ler. Veja exatamente para onde seu dinheiro está indo e tome decisões informadas para projetos futuros.

Automatize o processo de controle de despesas, liberando seu valioso tempo para se concentrar no que mais importa: o crescimento de seus negócios.

Personalize os status para acompanhar o processo de aprovação, categorizar os gastos com campos personalizados e criar um fluxo de trabalho personalizado dentro do ClickUp software de gerenciamento de projetos que se integra a seus processos existentes

Outros recursos desse modelo permitem vincular despesas a projetos específicos, controlar o tempo gasto e colaborar com a sua equipe - tudo na mesma plataforma. Faça o download deste modelo

2. Modelo de registro de inventário comercial simples do ClickUp

Mantenha o controle dos níveis de estoque e dos custos com o modelo de registro de inventário empresarial simples do ClickUp

O estoque é responsável por cerca de 25% a 35% do orçamento médio de uma pequena empresa. Portanto, manter níveis precisos de estoque é crucial para sua saúde financeira. Você deve evitar bloquear muito capital em estoques e, ao mesmo tempo, garantir que tenha o suficiente para atender à demanda, incluindo picos repentinos. Até mesmo seu mentor de negócios admitiria que isso pode se tornar rapidamente um ato de malabarismo.

O Modelo de registro de inventário comercial simples do ClickUp organiza e rastreia seu estoque sem esforço, garantindo que você sempre tenha os produtos certos na quantidade certa.

A primeira etapa para implementar o modelo é coletar informações importantes sobre cada item em seu inventário. Isso inclui o nome do item, a quantidade disponível, o preço unitário, o custo total e detalhes relevantes específicos de sua empresa (por exemplo, tamanho, cor). Painéis intuitivos dentro do modelo podem fornecer uma visão centralizada desses dados essenciais, permitindo que você monitore os níveis de estoque e identifique tendências em um piscar de olhos.

Criar o registro de inventário é muito fácil com Visualização de Tabela do ClickUp . Esse formato personalizável funciona como uma planilha digital, permitindo que você liste cada item e seus detalhes correspondentes. Basta adicionar colunas para o nome do item, quantidade, preço unitário, custo total e quaisquer pontos de dados adicionais relevantes para suas necessidades.

Substitua a entrada manual de dados por uma planilha fácil de usar Campos Personalizados . Você pode personalizar esses campos para capturar as informações específicas necessárias para cada item, simplificando o processo de entrada de dados e minimizando erros. **Calcule os custos totais e outras métricas importantes diretamente na exibição da tabela, fornecendo informações valiosas sobre a integridade do seu estoque

Revisões e atualizações regulares são essenciais para garantir o gerenciamento ideal do estoque. O Funcionalidade de Tarefas Recorrentes do ClickUp permite agendar lembretes automáticos para revisar o registro de inventário regularmente. Essa abordagem proativa garante que seus dados permaneçam precisos e reflitam quaisquer alterações nos níveis de estoque.

Usando esse modelo, você pode transformar o gerenciamento de estoque de uma tarefa demorada em um processo suave e eficiente. Com dados em tempo real na ponta dos dedos, você terá o controle e a visibilidade necessários para tomar decisões informadas e administrar seus negócios com tranquilidade. Faça o download deste modelo

3. Modelo de orçamento empresarial do ClickUp

Obtenha uma maneira criativa e fácil de controlar seu orçamento com o modelo de orçamento empresarial ClickUp

A criação de um orçamento sólido é a pedra angular de qualquer negócio bem-sucedido e forma o núcleo de Metas para Pequenas Empresas . Ele orienta suas decisões financeiras, garante que você tenha os recursos necessários para atingir as metas e mantém suas operações no caminho certo.

O Modelo de orçamento empresarial do ClickUp ajuda você a criar e gerenciar seu orçamento com facilidade. Você pode acessar e usar ferramentas essenciais para obter os insights necessários para um planejamento financeiro bem informado.

A visualização do Guia de Introdução no modelo funciona como sua bússola orçamentária. Aqui, você encontrará explicações claras sobre os fundamentos do orçamento e uma visão geral abrangente das visualizações flexíveis disponíveis no modelo.

A visualização Budget Tracker by Store oferece controle granular, permitindo que você monitore as despesas e gerencie os orçamentos de cada loja da sua empresa. Esse nível de detalhamento garante que você possa identificar tendências de gastos e otimizar orçamentos para otimizar a saúde financeira em toda a sua operação.

A visualização Overall Budget (Orçamento geral) oferece uma visão panorâmica de todo o seu cenário financeiro. Divida todas as despesas para avaliar sua situação financeira geral e tomar decisões baseadas em dados para garantir que sua empresa permaneça no caminho certo para atingir suas metas financeiras.

O sistema intuitivo de gerenciamento de tarefas ajuda a categorizar as tarefas em quatorze status distintos. Os estágios marcados como "Aberto", "Aprovado" e "Para revisão" simplificam o acompanhamento do progresso e mantêm as partes interessadas informadas durante todo o processo orçamentário. À medida que seu orçamento evolui, você pode simplesmente atualizar os status para refletir as alterações em tempo real, garantindo que todos estejam na mesma página.

O sistema de notificação desse modelo mantém você informado sobre as alterações no orçamento. Você receberá alertas automáticos sempre que ocorrerem atualizações e poderá fazer ajustes oportunos.

Não podemos esquecer que as ferramentas de visualização de dados permitem monitorar e analisar as tarefas associadas ao seu orçamento. Você pode obter insights valiosos sobre a eficiência do orçamento e identificar áreas de melhoria, maximizando a eficácia da sua equipe no gerenciamento dos seus recursos financeiros. Faça o download deste modelo

4. Modelo de roteiro de negócios do ClickUp

Visualize os objetivos e estratégias da empresa e as iniciativas ou novos recursos para atingir as metas de negócios com o ClickUp Business Roadmap Template

Um dos motivos pelos quais as pequenas empresas fracassam é o fato de não saberem qual será a próxima etapa. O Modelo de roteiro de negócios do ClickUp fornece uma estrutura poderosa para definir objetivos, organizar iniciativas e acompanhar o progresso para atingir as metas.

A seção All Initiatives per Quarter View permite mapear meticulosamente suas iniciativas ao longo dos trimestres, garantindo que cada etapa se alinhe aos seus objetivos comerciais gerais e o mantenha no caminho certo para o sucesso.

A seção Strategic Goals View transforma seu roadmap em um rastreador de progresso dinâmico. Você pode visualizar como suas iniciativas estão contribuindo para atingir suas metas estratégicas, identificar áreas de melhoria e comemorar os marcos ao longo do caminho.

Se tiver dúvidas sobre como usar esse modelo, acesse a seção Guia de Introdução - Visualização. Esse guia passo a passo fornece o conhecimento e as ferramentas necessárias para iniciar o processo de criação do roadmap.

A seção Roadmap Gantt View oferece uma representação visual clara e abrangente da linha do tempo do seu roadmap. Veja todas as iniciativas dispostas cronologicamente para priorizar tarefas, identificar dependências e garantir um fluxo suave e eficiente em todo o seu projeto.

Use e atualize status como "Em andamento", "Concluído" e "Em espera" para mostrar a evolução do seu roadmap.

A seção Timeline per Business Category View ajuda a priorizar estrategicamente as tarefas dentro do seu roadmap. Você pode organizar as iniciativas por categoria para garantir que todas as áreas de negócios sejam abordadas e que as iniciativas críticas estejam no caminho certo para a conclusão em tempo hábil. Faça o download deste modelo

5. Modelo de documento de plano de negócios ClickUp

Crie e gerencie seu plano de negócios, mantendo todas as partes interessadas informadas, com o modelo de documento de plano de negócios ClickUp

No mundo das startups, um plano de negócios limpo se traduz em um grande investimento e em uma incrível colaboração da equipe. Mas, convenhamos, elaborar um plano de negócios tradicional do zero pode ser uma tarefa árdua.

O Modelo de documento de plano de negócios do ClickUp elimina o ruído, fornecendo uma estrutura fácil de usar para elaborar um plano bem pensado que estabelece a base para um negócio bem-sucedido.

O modelo de documento é o seu projeto, pré-formatado com seções essenciais relevantes para qualquer pequena empresa. Personalize cada seção com os detalhes exclusivos da sua empresa. **Conte sua história na seção "Histórico da empresa", descrevendo sua visão, missão e a equipe talentosa por trás do seu sonho

Faça uma sólida pesquisa de mercado com a seção "Análise de mercado ", identificando o problema que você resolve, seu público-alvo e o cenário competitivo. Desenvolva uma estratégia vencedora na seção "Vendas e marketing", apresentando seus produtos ou serviços juntamente com os canais de marketing que serão utilizados para o crescimento.

A seção "Estratégia operacional" permite que você mapeie sua estrutura operacional, incluindo localização, pessoal, necessidades de equipamentos e um fluxo de renda mensal previsto. Solidifique seu plano com a seção "Milestones and Metrics" (Marcos e métricas), definindo os principais pontos de referência e métricas para acompanhar seu progresso. Faça o download deste modelo

Garanta que você gere um plano de negócios à prova de erros com o ClickUp Brain e conquiste a confiança dos investidores

Integre o modelo perfeitamente com Cérebro ClickUp writer for Work, da AI Writer. Edite, resuma, revise e traduza seu plano sem esforço, garantindo uma comunicação clara e concisa que repercuta entre os investidores e as partes interessadas. Você também pode usá-lo com seu cRM para pequenas empresas ferramentas para elaboração de e-mails ou boletins informativos.

6. Modelo de relatório mensal de status de negócios do ClickUp

Acompanhe o progresso dos projetos de sua empresa com o modelo de relatório mensal de status de negócios do ClickUp

Analisar os dados e elaborar relatórios mensais de status pode desperdiçar um tempo precioso, especialmente para as startups que precisam dele para criar produtos e serviços. Modelo de relatório mensal de status de negócios do ClickUp ajuda você a rastrear facilmente as principais métricas, analisar tendências e fornecer relatórios impactantes que informam a tomada de decisões estratégicas.

Com esse modelo, crie um painel de controle personalizado para monitorar seu progresso visualmente. Preencha seu painel com tabelas interativas, widgets e gráficos adaptados às suas necessidades de negócios. Acompanhe tudo, desde o tráfego do site e os números de vendas até o feedback dos clientes - tudo em um local centralizado.

Esse modelo ajuda você a definir as métricas mais importantes. Crie campos personalizados para capturar esses indicadores-chave de desempenho (KPIs) e rastreá-los durante todo o mês. Esse foco preciso garante que você esteja coletando os dados mais valiosos.

Depois de coletar os dados, a interface intuitiva desse modelo facilita a análise. A exibição de tabela permite revisar e comparar pontos de dados em um formato de planilha interativa. Identifique padrões e tendências em seu desempenho, concentrando-se nas áreas em que é possível otimizar e acelerar o crescimento.

Você pode consolidar suas descobertas em um relatório claro e conciso. A visualização de documentos incorporada pode criar um documento profissional ou aproveitar um modelo pré-criado para aumentar a eficiência. Ela permite que você inclua todos os seus dados, gráficos e observações perspicazes para mostrar claramente o desempenho da sua empresa. Compartilhe o relatório com sua equipe, edite-o em tempo real com a detecção de colaboração e garanta que todos estejam alinhados com suas metas estratégicas. Faça o download deste modelo

7. Modelo de roteiro estratégico de negócios do ClickUp

Crie um roteiro de negócios, acompanhe o progresso, gerencie um banco de dados de funções ou visualize tudo isso em um gráfico de Gantt com o ClickUp Strategic Business Roadmap Template

Precisa de ajuda para ter uma visão clara e um plano estratégico para sua empresa?

A Modelo de roteiro estratégico de negócios do ClickUp ajuda a criar um roteiro baseado no tempo que funciona como uma bússola, descrevendo a posição atual da sua empresa, o estado futuro desejado e o caminho que o levará até lá.

O modelo oferece seis exibições integradas flexíveis, permitindo que você personalize o roadmap para atender perfeitamente às suas necessidades de negócios. A seção Strategic Roadmap oferece uma visualização de linha do tempo por departamento.

Você pode acessar tarefas de capacitação, marketing, vendas e produto em um único local centralizado, garantindo uma visão holística de toda a sua operação. Essa visualização também destaca as tarefas atrasadas e não programadas, permitindo que você identifique as áreas que exigem atenção imediata.

A seção Progress Board funciona como um quadro Kanban, ajudando-o a visualizar as tarefas de cada departamento categorizadas como "Em risco", "No caminho certo" e "Atrasado". Esse instantâneo em tempo real permite que você avalie rapidamente o desempenho do departamento e mantenha sua equipe lean em movimento por meio de comunicação e ajustes claros.

Tirar o máximo proveito das capacidades de sua equipe é fundamental. A visualização Current Capacity (Capacidade Atual) desse modelo esclarece a carga de trabalho da sua equipe por meio de gráficos e gráficos de barras perspicazes. Obtenha acesso granular às cargas de trabalho individuais para qualquer período de tempo escolhido (semana, mês ou ano), para delegar tarefas estrategicamente e garantir que todos operem com eficiência máxima.

A seção Strategy Database funciona como um hub centralizado para todas as tarefas departamentais, semelhante ao oferecido pelo Software de Banco de Dados para Pequenas Empresas . É possível categorizar meticulosamente as tarefas em seções como "Em espera", "Encerradas", "Em andamento", "Programadas" e "Propostas".

Cada tarefa também inclui detalhes valiosos, como datas de início e de vencimento, porcentagem de conclusão, impacto, esforço necessário e progresso estratégico geral. Esse nível de organização garante clareza e priorização para você e sua equipe.

Em seguida, a visualização do gráfico de Gantt é a opção ideal para apresentar as conquistas às partes interessadas. Veja as metas do departamento ganharem vida por meio de gráficos e tabelas atraentes. Incorpore documentos relevantes com informações específicas do projeto diretamente no roadmap, fornecendo contexto e garantindo que todos os membros da equipe tenham acesso às informações de que precisam. Essa narrativa visual permite que você comunique efetivamente o progresso e garanta a adesão contínua à sua visão estratégica. Faça o download deste modelo

8. Modelo de brainstorming de negócios do ClickUp

Encontre facilmente soluções criativas para problemas de negócios com o ClickUp Business Brainstorming Template

Como fundador de uma startup, gerar ideias inovadoras é vital para o seu sucesso. Mas as sessões de brainstorming podem, às vezes, parecer como perseguir borboletas - tentar manter ideias fugazes que são difíceis de capturar e refinar. As Modelo de brainstorming de negócios do ClickUp fornece uma estrutura poderosa para transformar essas faíscas criativas em estratégias acionáveis.

O coração do modelo está em sua "Visualização de Brainstorming" visual - um quadro branco digital. Aqui, você e sua equipe podem captar várias ideias e categorizá-las usando uma estrutura comprovada: "O que você ama", "O que você sabe", "O que o mundo precisa" e "Pelo que as pessoas pagarão", criando, assim, um conjunto completo de conceitos.

Esse modelo não deixa que você navegue sozinho pelo processo de brainstorming. A "Visualização do Guia de Introdução" oferece dicas úteis e orientação passo a passo para que sua equipe faça um brainstorming.

É fundamental manter o controle das ideias e do progresso. O sistema de gerenciamento de tarefas do modelo permite que você **categorize as tarefas em dois status distintos: "Aberto" e "Concluído". Esse sistema simples, porém eficaz, mapeia sua jornada de brainstorming e atualiza o status das tarefas à medida que você avança, garantindo que as partes interessadas estejam sempre informadas sobre os últimos desenvolvimentos. Faça o download deste modelo

9. Modelo de plano de negócios do ClickUp Lean

Com o modelo de plano de negócios enxuto do ClickUp, sua empresa começa a funcionar em pouco tempo, sem gastar muito

Não tem um orçamento extenso? Deseja iniciar seu plano de negócios sem se preocupar com restrições de recursos?

Use o Modelo de plano de negócios enxuto do ClickUp para capturar com eficiência a essência do seu negócio em um formato simplificado. Mantenha o foco no que realmente importa: definir suas metas, identificar oportunidades e manter seu empreendimento no caminho do sucesso.

Comece estabelecendo a base. Crie um documento que capture a essência de sua empresa - seu nome, descrição da empresa, objetivo e produtos ou serviços. Esse resumo executivo fornece uma compreensão clara de sua proposta de valor para você e para os possíveis investidores.

Compreender seu mercado-alvo é fundamental. Quem você está tentando atingir? Quais são suas necessidades e aspirações? Você pode criar tarefas dedicadas à pesquisa e à definição do perfil do seu cliente ideal. Você pode desenvolver uma estratégia de marketing e vendas direcionada que atenda ao seu público, identificando suas necessidades e desejos.

As metas são o roteiro para o sucesso. Use este modelo para definir metas claras, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado (SMART) para a visão de curto e longo prazo de sua empresa Funcionalidade de Marcos para definir os principais marcos de realização ao longo do caminho. Esse roteiro visual o mantém concentrado e motivado em sua jornada rumo à realização de sua visão.

Com as metas estabelecidas, é hora de criar um orçamento realista. Use a visualização Table (Tabela) para criar uma planilha de orçamento abrangente, incluindo todas as despesas previstas, como marketing, publicidade, custos de pessoal e quaisquer investimentos iniciais. Atribua tarefas relacionadas ao orçamento aos membros da equipe para promover a colaboração e garantir que todos estejam alinhados à sua estratégia financeira.

Por fim, a funcionalidade Gantt chart permite monitorar seu progresso em relação às metas e aos marcos definidos. Visualize sua jornada e identifique as áreas que precisam de ajustes. Essa abordagem orientada por dados ajuda a adaptar sua estratégia conforme necessário, mantendo sua empresa ágil e responsiva em um mercado dinâmico. Faça o download deste modelo

10. Modelo de plano de negócios em Excel da Vertex42

via Vértice42 Várias pequenas empresas têm dificuldade em elaborar um plano de negócios eficiente. O modelo de plano de negócios em Excel da Vertex42 evita guias de instruções complicados e, em vez disso, ajuda você a criar um plano claro e conciso.

O modelo foi projetado para ser fácil de usar. **Cada seção atende a um aspecto específico do seu plano de negócios, garantindo um documento lógico e bem organizado

A Seção de Ajuda fornece regras e dicas valiosas sobre o uso eficaz do modelo. Não importa se você é um empreendedor experiente ou o proprietário de uma nova startup, esta seção o equipará com o conhecimento necessário para navegar pelo processo de planejamento.

A seção Destaques funciona como sua bússola financeira. Quem precisa de demonstrações de fluxo de caixa complicadas quando isso o ajuda a prever métricas importantes, como lucro líquido, vendas e custos por até três anos? Um detalhamento dedicado de despesas, ativos e superávit fornece um roteiro fiscal abrangente, facilitando sua tomada de decisões estratégicas.

Esse modelo também dedica uma seção à análise de mercado. Você pode criar perfis de clientes, analisar dados demográficos e visualizar seu crescimento por meio de gráficos intuitivos que acompanham o crescimento anual e a taxa de crescimento anual composta (CAGR).

Você também pode definir metas anuais com datas de início e de vencimento específicas, alocar orçamentos e incluir critérios adicionais, como feedback ou comentários. Faça o download deste modelo

Transforme sua pequena empresa em uma empresa de sucesso com o ClickUp

Aqui está! Dez modelos gratuitos que podem ser baixados para colocar as operações da sua pequena empresa no controle de cruzeiro. Lembre-se de que, embora esses modelos forneçam uma base sólida, cada empresa é única. Personalize-os para atender às suas necessidades específicas e à identidade de sua marca.

Não seria fantástico ter todos os modelos na ponta de seus dedos? Não precisa procurar mais: ClickUp! Impressione seus clientes usando essa interface interessante e intuitiva para gerenciamento eficiente de tarefas e colaboração em equipe.

Se você não acredita em como o ClickUp pode ampliar a produtividade de sua organização, aqui está a prova de outra pequena empresa:

Não posso dizer coisas boas o suficiente sobre ele. Entre a automação, os modelos e todos os diferentes tipos de rastreamento e visualizações, não há como errar com o ClickUp.

Jodi Salice, Diretora de Criação, United Way Suncoast (SMB) Registre-se no ClickUp hoje; inscreva-se para o sucesso (não tão) de uma pequena empresa!