10 melhores softwares de gerenciamento de marketing para pequenas empresas em 2024

Muitas plataformas de software de marketing se concentram em aspectos específicos de sua estratégia de marketing, como ferramentas de inbound marketing para aumentar o tráfego ou software de marketing de saída para converter mais leads em vendas.

Uma solução completa de gerenciamento de marketing vai ainda mais longe, oferecendo uma maneira abrangente de manter-se no topo de seus planos de marketing, gerenciar seu tráfego e leads, acompanhar o ROI de suas campanhas e até mesmo gerenciar o planejamento e a execução de suas campanhas.

Se você é uma pequena empresa que está lutando para lidar com todas as partes móveis da sua estratégia de marketing abrangente, é hora de integrar software de gerenciamento de marketing em suas operações. Mas é importante escolher a ferramenta certa. Neste artigo, exploraremos os melhores software de marketing para pequenas empresas (e o que procurar em qualquer software de marketing que você escolher).

O que é um software de gerenciamento de marketing para pequenas empresas?

O software de gerenciamento de marketing permite que você se concentre nas principais áreas em que seu tempo e suas habilidades são necessários e, ao mesmo tempo, simplifica todas as tarefas monótonas (porém importantes) que precisam ser realizadas em segundo plano.

Há três tipos de software de gerenciamento de marketing voltados para os três pilares da estratégia de marketing moderna:

Ferramentas de fluxo de trabalho de marketing , como plataformas para criar, desenvolver e programar campanhas de e-mail

Plataformas de inteligência de marketing , comoferramentas de análise que coletam e analisam dados para fornecer insights acionáveis sobre áreas importantes, como tendências de consumo e comportamento dos visitantes do site

, comoferramentas de análise que coletam e analisam dados para fornecer insights acionáveis sobre áreas importantes, como tendências de consumo e comportamento dos visitantes do site Ferramentas de automação de marketing que simplificam e automatizam tarefas e acionadores de marketing recorrentes

Esse software permite que os usuários supervisionem campanhas de marketing e maximizar os recursos e o tempo de sua pequena empresa. E alguns dos melhores softwares de gerenciamento de marketing combinam todas as três categorias acima em uma plataforma abrangente para que você possa acompanhar e gerenciar várias campanhas de marketing kPIs de marketing e atividades em um só lugar:

Coleta de dados de marketing e análise de dados

Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), incluindo geração de leads, pontuação de leads e nutrição de leads

Planejamento, criação e ativação de campanhas de marketing específicas, incluindo branding, criação de conteúdo e obtenção de aprovação das partes interessadas

Colaboração da equipe para que o marketing não viva em um silo, mas seja visível e integrado em toda a empresa

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de marketing para pequenas empresas?

A escolha do software de gerenciamento de marketing certo para a sua pequena empresa ajudará a sua equipe de marketing a operar da forma mais eficiente possível, mas cada pequena empresa tem necessidades e orçamentos exclusivos. Aqui estão alguns aspectos que você deve ter em mente ao analisar suas opções:

Automação de marketing: As ferramentas de automação de marketing permitem campanhas de mídia social e automação de marketing por e-mail

Uma boa plataforma oferece uma combinação de marketing digital e ferramentas de marketing por e-mail e funcionalidade de plataforma de gerenciamento de mídia social

Uma boa plataforma oferece uma combinação de marketing digital e ferramentas de marketing por e-mail e funcionalidade de plataforma de gerenciamento de mídia social Integração com o CRM: Um bom CRM resulta em mais vendas. Certifique-se de que o software se integre bem comFerramentas de CRM para rastrear toda a jornada do cliente

Um bom CRM resulta em mais vendas. Certifique-se de que o software se integre bem comFerramentas de CRM para rastrear toda a jornada do cliente

**Análise: a integração com o Google Analytics e outras ferramentas de análise mede com precisão o desempenho do marketing e fornece insights úteis

Marketing de mídia social: Um bom gerenciamento de mídia social permite que os usuários agendem publicações em mídias sociais, gerenciem vários canais de mídia social e interajam com clientes em potencial

Um bom gerenciamento de mídia social permite que os usuários agendem publicações em mídias sociais, gerenciem vários canais de mídia social e interajam com clientes em potencial Versão gratuita ou opções de avaliação: Muitos provedores de software de marketing oferecem um plano gratuito ou um plano de avaliação com recursos limitados para que você possa testar a ferramenta antes de investir em seu orçamento de marketing

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de marketing para pequenas empresas em 2024

Para facilitar as coisas, reunimos uma lista dos melhores softwares de marketing para pequenas empresas software de automação de marketing e software de gerenciamento de marketing em 2024. Cada opção funciona muito bem para pequenas empresas, mas a maioria desses produtos também é facilmente dimensionada à medida que sua empresa cresce.

Gerencie projetos de marketing e tarefas diárias em mais de 15 visualizações no ClickUp

Ao contrário de alguns softwares que se concentram em apenas uma área de sua estratégia de marketing, Marketing do ClickUp é uma ferramenta multifuncional suíte de produtividade que faz tudo isso.

Sua equipe precisa fazer um brainstorming de ideias de marketing e, em seguida, transformar esse brainstorming em tarefas acionáveis com datas de vencimento e responsáveis? O Whiteboard do Clickup faz exatamente isso.

Você tem pouco tempo? Uma grande seleção de modelos de marketing e operações comerciais, incluindo o Modelo de gerenciamento de campanha de marketing do ClickUp o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp, que é um dos mais avançados do mundo, leva você da concepção à execução rapidamente.

Está lidando com gargalos em uma campanha inbound urgente? O ClickUp permite visualizar e agir em cada marco de um projeto com apenas alguns cliques, quer você goste de uma simples lista de verificação ou de um quadro Kanban ou gráfico de Gantt mais complexo.

Como o ClickUp é mais do que apenas uma plataforma de marketing, mas também uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos, ele manterá até mesmo os planos de marketing mais complexos no caminho certo e o ajudará a lidar com todos os projetos, membros da equipe e entregas necessários.

Melhores recursos do ClickUp

Faça brainstorming, planeje e execute programas de marketing com recursos abrangentes de gerenciamento de projetos

Alocar e gerenciar com eficiência os recursos para suas campanhas de marketing com os recursos de gerenciamento de recursos

Acelere suas campanhas de marketing e a criação de conteúdo com ferramentas de inteligência artificial (IA) criadas por especialistas

Acompanhe e analise o progresso de suas campanhas de marketingmetas de marketing com painéis de controle visuais

Colabore facilmente, trabalhando em conjunto em tempo real e mantendo os membros da equipe na mesma página

Limitações do ClickUp

Alguns usuários acham que a interface é esmagadora devido aos seus inúmeros recursos

Alguns clientes dizem que o aplicativo móvel não tem a funcionalidade completa da versão para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

IA do ClickUp está disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. HubSpot

Via HubSpot A HubSpot projetou seu software de marketing para empresas de todos os tamanhos. Como o próprio nome indica, o software centraliza todas as ferramentas e dados de marketing em um único hub para preencher a lacuna entre os canais e as equipes de marketing.

A plataforma de gerenciamento e automação de marketing apresenta ferramentas para e-mail marketing, páginas de destino, mídia social e gerenciamento de leads, e a automação de tarefas repetitivas facilita a vida das equipes de marketing e vendas. Especificamente para pequenas empresas, a empresa oferece uma versão gratuita com as ferramentas essenciais de que você precisa para começar.

Melhores recursos da HubSpot

Conecte ferramentas e experiências por meio do Marketing Hub, que une as equipes em uma plataforma que permite conexões mais profundas com os clientes

Use o poderoso criador de formulários on-line para melhorar a geração de leads e a comunicação com clientes em potencial

Sincronização bidirecional entre o HubSpot e o Salesforce sem requisitos técnicos

Acessar uma biblioteca de conteúdo educacional gratuito, incluindo artigos, cursos on-line e certificações

Limitações da HubSpot

Muitos usuários consideram a HubSpot cara, especialmente pequenas empresas estartups que querem mais do que os recursos limitados oferecidos no plano gratuito

Alguns clientes querem melhor suporte para integração com as ferramentas que usam

Os usuários reclamam das limitações dos recursos de relatório e análise, especialmente nos planos de nível inferior

Preços da HubSpot

Gratuito para sempre

Starter: US$ 50/mês

Professional: US$ 800/mês

Enterprise: US$ 3.600/mês

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 5.000 avaliações)

3. Asana

Via Asana A Asana é um software de gerenciamento de marketing que aprimora a colaboração e melhora os resultados das campanhas. O objetivo da empresa é ajudar as equipes de marketing a definir metas claras e cumpri-las prontamente. A Asana fornece ferramentas para monitorar dados de campanhas, cargas de trabalho e transferências em uma única plataforma, e o software se integra a mais de 270 aplicativos, permitindo que as ferramentas de marketing trabalhem juntas sem problemas.

Melhores recursos da Asana

Impulsiona a colaboração e acelera a produção de campanhas, garantindo que as equipes trabalhem melhor em conjunto

Conecte as campanhas de marketing a metas comerciais abrangentes, garantindo que as equipes se concentrem no trabalho que gera receita

Una os profissionais de marketing em torno de metas comuns e acompanhe o progresso das iniciativas em um hub central

Integre-se com mais de 270 aplicativos, permitindo que os profissionais de marketing acessem informações de forma transparente em vários produtos

Limitações da Asana

Os usuários consideram a funcionalidade do aplicativo móvel limitada, especialmente em telas menores

Alguns clientes consideram frustrante a incapacidade de atribuir vários usuários a uma tarefa

Os recursos de controle de tempo não estão disponíveis em todos os níveis de preços

Preços da Asana

Grátis para sempre

Premium: US$ 10,99/mês por usuário

Business: US$ 24,99/mês por usuário

Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Avaliações e resenhas da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 12.000 avaliações)

4. Segunda-feira.com

Via monday.com Embora se autodenomine uma plataforma de "gerenciamento de trabalho", a Monday.com oferece ferramentas exclusivas para equipes de marketing e criação que ajudam a lidar com cada etapa do processo de marketing. O software oferece recursos para gerenciamento de ativos, acompanhamento de campanhas, calendário de conteúdo e planejamento estratégico.

Você pode até mesmo usá-lo para definir e acompanhar metas e medir o impacto dos esforços de marketing da sua equipe. O software também se integra a ferramentas como Supermetrics, Google Ads e HubSpot, garantindo uma solução de marketing abrangente.

melhores recursos do #### Monday.com

Simplifique e otimize os processos de trabalho de marketing, da ideia à entrega, para obter o máximo de eficiência

Gerencie com eficiência as solicitações de conteúdo e design por meio de um sistema centralizado

Organize e gerencie eventos de marketing com perfeição

Planeje e acompanhe visualmente as campanhas com gráficos de Gantt

Limitações do Monday.com

Alguns usuários dizem que a plataforma pode ser lenta para carregar

Alguns usuários acham que a curva de aprendizado é muito acentuada

Alguns clientes não conseguiram encontrar as integrações de que precisavam

Monday.com preços

Grátis para sempre

Básico: US$ 8/mês para quatro estações

Standard: US$ 10/mês para três estações

Pro: US$ 16/mês para três estações

Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Monday.com avaliações e opiniões

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

5. Microsoft Dynamics 365

Via Microsoft Dynamics 365 A Microsoft projetou a plataforma Microsoft Dynamics 365 para aumentar a eficiência dos negócios e reduzir custos. A plataforma oferece um ambiente conectado que vincula pessoas, dados e tarefas e fornece soluções personalizadas com foco na integração de vendas e marketing.

O Microsoft Dynamics 365 ajuda os usuários a entender as necessidades dos clientes, acelera as conversões de leads e alinha as estratégias de marketing com as tarefas da equipe. A plataforma também oferece IA para aumentar a produtividade.

Melhores recursos do Microsoft Dynamics 365

Mude para a nuvem com confiança e aumente a produtividade com a rápida adoção da IA

Trabalhe em conjunto conectando toda a sua empresa por meio dos aplicativos do Dynamics 365

Aumente a visibilidade das necessidades dos clientes para conduzi-los mais rapidamente pelo pipeline de vendas

Analise e otimize o desempenho da campanha com integrações como o Supermetrics e o Google Ads

Limitações do Microsoft Dynamics 365

Algumas áreas da interface do usuário não são suficientemente intuitivas

O software às vezes tem dificuldades de desempenho ao lidar com grandes conjuntos de dados

Alguns usuários prefeririam recursos de personalização aprimorados

Preços do Microsoft Dynamics 365

Essentials: US$ 70/mês por usuário

Premium: US$ 100/mês por usuário

Microsoft Dynamics 365 ratings and reviews

G2: 3,8/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 5.000 avaliações)

6. Mailchimp

Via Mailchimp O Mailchimp é uma ferramenta líder de software de marketing por e-mail que transforma e-mails em receita. A empresa se expandiu e se tornou uma grande marca de marketing e automação de e-mail, sendo utilizada tanto por pequenas empresas quanto por grandes corporações. O software oferece automação avançada de e-mail e SMS com base em dados comportamentais para engajar e converter clientes com facilidade, além de gerar Ferramentas de IA permitem que os usuários criem conteúdo com a marca rapidamente.

Melhores recursos do Mailchimp

Conquiste novos clientes com e-mails personalizados e automação que geram mais aberturas, cliques e vendas

Aumente os pedidos e o valor da vida útil do cliente personalizando e-mails e SMS com base em dados comportamentais

Crie conteúdo de acordo com a marca com ferramentas de IA generativas e escolha entre modelos projetados por especialistas

Analise o desempenho com relatórios personalizados, visualização de funil e outros dados analíticos

Limitações do Mailchimp

Alguns usuários consideram os recursos limitados em comparação com outras plataformas de marketing por e-mail

O software pode ser complexo para iniciantes em marketing por e-mail

Alguns usuários consideram os recursos de automação dos planos de nível inferior muito restritivos

Preços do Mailchimp

Grátis para sempre

Essentials: US$ 13/mês

Padrão: US$ 20/mês

Premium: $350/mês

Avaliações e opiniões sobre o Mailchimp

G2: 4,3/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 16.000 avaliações)

7. Brevo

Via Brevo A Brevo é uma plataforma completa que automatiza campanhas de marketing em canais como e-mail, SMS, WhatsApp e bate-papo. Uma plataforma de marketing repleta de recursos, a Brevo permite que os usuários criem campanhas inteligentes, rastreia leads e ajuda a fechar vendas, e o serviço de e-mail transacional leva a uma entrega mais rápida de e-mails.

Melhores recursos do Brevo

Use campanhas inteligentes para criar relacionamentos e automatizar campanhas de marketing em canais como e-mail, SMS, WhatsApp e bate-papo

Comunique-se instantaneamente com os clientes usando o recurso de bate-papo em tempo real

Integre-se com mais de 150 ferramentas líderes de marketing digital, incluindo CRM, sistemas de gerenciamento de conteúdo e comércio eletrônico

Limitações do Brevo

Alguns usuários consideram o desempenho lento, especialmente ao criar campanhas

Alguns clientes acham difícil solucionar problemas com o Simple Mail Transfer Protocol

Preços do Brevo

Grátis para sempre

Iniciante: US$ 25/mês

Business: US$ 65/mês

Brevo Plus: entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Brevo ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

8. BuzzSumo

Via Buzzsumo O BuzzSumo é uma ferramenta de marketing que oferece aos usuários insights sobre menções na mídia e ideias de conteúdo, permitindo que eles se conectem com mais de 700.000 jornalistas. Com recursos como descoberta de conteúdo, pesquisa e monitoramento, os argumentos de venda são relevantes e oportunos. A ferramenta permite que os usuários identifiquem rapidamente o conteúdo que tem bom desempenho em nichos específicos e se concentra exclusivamente em projetos de marketing de conteúdo .

Melhores recursos do BuzzSumo

Indexar bilhões de artigos e posts, permitindo uma análise aprofundada do conteúdo e estratégias de marketing digital

Identifique os influenciadores certos para sua marca, melhorando a geração de leads e o envolvimento com a mídia social

Obtenha insights rápidos e acesso a dados diretamente do seu navegador por meio da extensão do Chrome

Use a integração personalizada para aprimorar os recursos de automação de marketing por meio da poderosa interface de programação de aplicativos da plataforma

Limitações do BuzzSumo

Alguns usuários acham a versão gratuita muito limitada

Como outras ferramentas de pesquisa de conteúdo e SEO, a curva de aprendizado do Buzzsumo pode ser frustrante para novos usuários

Alguns usuários consideram o software caro para indivíduos e pequenas empresas

Preços do BuzzSumo

Criação de conteúdo: US$ 199/mês para 1 usuário

PR & Comms: $299/mês para cinco usuários

Suite: US$ 499/mês para 10 usuários

Enterprise: $999/mês para 30 usuários

Avaliações e resenhas do BuzzSumo

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

9. Jira

Via Atlassian O Jira da Atlassian é um software líder de rastreamento de projetos que atende a várias unidades de negócios, incluindo marketing e desenvolvimento de software. O software oferece recursos para gerenciamento de trabalho, relatórios e automação. O Jira se integra a mais de 3.000 ferramentas no ecossistema da Atlassian, oferecendo infinitas possibilidades de expansão de recursos.

Melhores recursos do Jira

Divida grandes ideias em partes gerenciáveis entre as equipes usando histórias de usuários, problemas e tarefas

Comece com modelos prontos, como Scrum, Kanban, controle de bugs e DevOps

Personalize seu fluxo de trabalho para se adaptar às necessidades da sua equipe, permitindo que você comece de forma simples e se torne mais complexo conforme necessário

Aproveite a escalabilidade do Jira, desde pequenas empresas até grandes corporações, garantindo que as equipes em crescimento possam ser escaladas sem atrito

Limitações do Jira

Alguns usuários acham o software difícil de navegar ou configurar de acordo com suas necessidades

Os usuários podem achar que os inúmeros recursos e as opções de personalização são esmagadores

Alguns clientes reclamam de desempenho lento em grandes projetos ou instâncias

Preços do Jira

Projetos: A partir de US$ 10/mês para 10 usuários

Desenvolvimento: A partir de US$ 20/mês para 10 usuários

Central de serviços: uS$ 20/mês para 10 usuários

Avaliações e opiniões sobre o Jira

G2: 4,3/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

10. Criação

Via Criação O Marketing Creatio é uma solução de vendas e marketing omnicanal que aprimora as jornadas dos clientes e permite que os profissionais de marketing se envolvam melhor com eles. O software tem vários recursos para melhorar os fluxos de trabalho de geração de leads e a eficácia dos anúncios digitais. Com gerenciamento de leads, gerenciamento de campanhas e gerenciamento de eventos, o Marketing Creatio oferece uma solução abrangente para as equipes de marketing.

Melhores recursos do Creatio

Automatize os fluxos de trabalho de marketing e crie aplicativos sem codificação por meio da plataforma sem código do Creatio

Crie campanhas de marketing e gerencie leads com os recursos de automação incorporados do Creatio

Aproveite a melhor geração de leads e estratégias de marketing aprimoradas por meio de processos de vendas automatizados

Automatize os fluxos de trabalho de atendimento ao cliente para pequenas e grandes empresas em vários canais

Limitações da Creatio

Os usuários podem achar o Creatio muito caro

Alguns usuários relatam desafios na personalização de processos e fluxos de trabalho

Os usuários que desejam relatórios e análises avançadas acham que o produto não tem capacidade

Preços do Creatio

Growth: US$ 25/mês por usuário

Enterprise: US$ 55/mês por usuário

Ilimitado: US$ 85/mês por usuário

Creatio avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (19 avaliações)

Melhore seus esforços de marketing hoje mesmo

Como você pode ver, algumas plataformas de software de gerenciamento de marketing se concentram em uma área específica da sua estratégia de marketing, como as ferramentas de automação de e-mail. E há soluções mais abrangentes que fazem tudo isso. Em muitos casos, não há diferença de preço entre as duas.

A melhor opção para você depende de estar disposto a usar ferramentas diferentes e aprender plataformas diferentes para cada área separada do seu marketing.

Para uma plataforma de gerenciamento de marketing completa, que também se integra a ferramentas separadas, se você ainda quiser usá-las, experimente o ClickUp hoje mesmo ! Ele vai além do gerenciamento de marketing, permitindo que sua equipe colabore, comunique-se e execute as metas de sua pequena empresa em toda a organização.