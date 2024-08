10 melhores softwares de banco de dados para pequenas empresas em 2024 (avaliações e preços)

Os clientes impulsionam o crescimento, mas, para um crescimento sustentável, você deve criar lealdade e confiança neles. Criar um relacionamento exige tempo e esforço, assim como obter acesso aos dados e às preferências deles.

Isso é especialmente verdadeiro para empresas menores e de rápido crescimento. A captura de dados de clientes é a base de relacionamentos sustentáveis e lucrativos. Quanto mais informações você tiver, maior será a probabilidade de converter clientes.

Entretanto, as linhas e colunas de números e atributos têm pouco valor se você não estabelecer um sistema para aproveitar os dados. Em outras palavras, os dados devem gerar insights que, por fim, orientem as decisões.

A criação desses sistemas só faz sentido quando você armazena, classifica e analisa tendências e padrões. A maneira mais conveniente é obter para sua empresa um software de banco de dados feito sob medida para pequenas empresas.

O software de banco de dados captura e armazena dados de clientes e transforma as informações em insights acionáveis, promovendo o crescimento e melhorando as interações com os clientes.

Vasculhamos o mercado e compilamos uma lista dos melhores softwares de banco de dados para pequenas empresas em 2024. Cada um deles tem recursos exclusivos que combinam funcionalidade, facilidade de uso e custo-benefício.

Examine a lista e escolha o que melhor se alinha às necessidades de sua empresa.

O que você deve procurar em um software de banco de dados para pequenas empresas?

Antes de nos aprofundarmos nas principais opções de software de banco de dados, vamos entender os principais recursos que você deve considerar, pois eles afetam a eficiência da sua estratégia de gerenciamento de banco de dados:

Escalabilidade: O software deve lidar com o aumento do volume de dados e da carga de usuários à medida que sua empresa cresce, sem diminuir a velocidade

O software deve lidar com o aumento do volume de dados e da carga de usuários à medida que sua empresa cresce, sem diminuir a velocidade Segurança robusta: Recursos avançados de segurança, como criptografia de dados e controles de acesso seguro, protegem as informações confidenciais da empresa e dos clientes

Recursos avançados de segurança, como criptografia de dados e controles de acesso seguro, protegem as informações confidenciais da empresa e dos clientes Design intuitivo: O software deve ter uma interface simples e navegável para minimizar o tempo de treinamento

O software deve ter uma interface simples e navegável para minimizar o tempo de treinamento Suporte ao cliente eficiente: O suporte ao cliente confiável e acessível para a resolução oportuna de problemas de software reduz o tempo de inatividade

O suporte ao cliente confiável e acessível para a resolução oportuna de problemas de software reduz o tempo de inatividade Recursos de integração: Ele deve se integrar às suas ferramentas comerciais existentes, garantindo um fluxo de dados tranquilo e eficiência de processos

Ele deve se integrar às suas ferramentas comerciais existentes, garantindo um fluxo de dados tranquilo e eficiência de processos Análises perspicazes: Insights profundos por meio de análises ajudam você a tomar decisões orientadas por dados para o crescimento dos negócios

Insights profundos por meio de análises ajudam você a tomar decisões orientadas por dados para o crescimento dos negócios Compatibilidade comsoftware de planilha eletrônica: Esse recurso permite a colaboração contínua de dados

10 melhores softwares de banco de dados para pequenas empresas a serem usados em 2024

Aqui estão os 10 melhores softwares de banco de dados para pequenas empresas disponíveis atualmente:

1. ClickUp

Organize, classifique e filtre tarefas na exibição de tabela do ClickUp para obter insights mais rapidamente sobre todo o seu trabalho

O ClickUp oferece soluções dinâmicas para a criação de bancos de dados adaptadas às pequenas empresas. Crie bancos de dados usando a visualização de lista do ClickUp - aproveite Visualização de tabela do ClickUp para versatilidade no gerenciamento de dados.

A exibição de tabela ajuda a criar bancos de dados visuais para gerenciar orçamentos e inventários. Além de compartilhar seu trabalho, ele permite vincular tarefas, documentos e dependências sem codificação. CRM do ClickUp ajuda a rastrear e gerenciar suas contas usando diferentes visualizações e quadros. Você pode ver todos os dados relevantes de seus clientes em um só lugar.

Gerenciar clientes, pipelines de vendas, itens de ação e muito mais com o modelo de CRM simples da ClickUp na visualização de lista

Os modelos do ClickUp simplificam a criação de bancos de dados, garantindo eficiência e personalização. Incorporando uma abordagem estratégica aos relacionamentos com os clientes em seu sistema de banco de dados aumentará ainda mais o envolvimento do cliente.

Os usuários também adicionam Modelo de banco de dados do blog do ClickUp para o espaço de trabalho do ClickUp e personalizá-lo para atender às suas necessidades de gerenciamento de blog. Ele suporta importação e exportação de dados, o que o torna ideal para lidar com conjuntos de dados extensos.

Preencha facilmente as tarefas do seu blog diretamente das exibições do seu banco de dados no ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Adapte a interface e a funcionalidade do ClickUp para atender às suas necessidades comerciais específicas

Editar dados em massa usando tabelas

Crie um sistema para armazenar e analisar contatos e detalhes de clientes

Atribua tarefas aos membros da equipe usando o ClickUp para reforçar a responsabilidade e simplificar o gerenciamento

Integre o ClickUp com mais de 4.000 aplicativos para simplificar os fluxos de trabalho

Usar o ClickUp para gerenciamento eficiente de projetos, incluindo a geração de relatórios e a criação de um sistema de controle de qualidadecomunicação com a equipe Limitações do ClickUp

A alta flexibilidade na personalização costuma ser um desafio para os iniciantes

As ferramentas de controle de tempo existentes precisam de mais desenvolvimento para aumentar a eficácia

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Banco de dados Oracle

via Banco de dados Oracle O Oracle Database, pronto para empresas, também pode funcionar como um software de banco de dados para pequenas empresas. Seu recurso notável para empresas menores é a segurança avançada, que garante a proteção dos dados.

Além disso, o Oracle oferece escalabilidade e confiabilidade, permitindo que as pequenas empresas gerenciem seus dados com eficiência à medida que crescem.

A capacidade do Oracle abrange o armazenamento de dados, o manuseio de dados estruturados e a extração de informações valiosas. Isso ajuda na tomada de decisões estratégicas para as pequenas empresas que desejam expandir suas operações e aproveitar seus dados com eficiência.

Melhores recursos do Oracle Database

Lidar com as crescentes demandas de dados, apoiando a expansão de seus negócios

Simplificar as tarefas de gerenciamento de dados melhorando a eficiência operacional

Proteja suas informações comerciais confidenciais com medidas de proteção avançadas

Simplifique as interações com o banco de dados usando SQL amplamente conhecido, facilitando as tarefas da sua equipe

Limitações do banco de dados Oracle

Caro para pequenas empresas

Requer conhecimento e recursos especializados para um desempenho ideal

Preços do Oracle Database

Preços personalizados

Oracle Database ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 400 avaliações)

3. Conector SQL para JIRA

via Serviço Alfa O SQL Connector for Jira da Alpha Serve aprimora os recursos dos usuários do Jira, integrando-se diretamente a bancos de dados SQL, como MySQL e Oracle.

Essa ferramenta simplifica o processo de conexão e exportação de dados, eliminando a necessidade de ferramentas intermediárias. Isso é particularmente benéfico para empresas que dependem do manuseio eficiente de dados.

O SQL Connector for Jira é conhecido por sua capacidade de integração direta. Ele permite o fluxo contínuo de dados entre o Jira e vários bancos de dados SQL, simplificando os processos de gerenciamento de dados.

Isso o torna uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de software ou para empresas que buscam otimizar seus processos de gerenciamento de dados gerenciamento de projetos e análise de dados dentro do ecossistema Jira.

melhores recursos do #### SQL Connector for JIRA

Conecte-se diretamente a bancos de dados como MySQL e Oracle a partir do Jira, ignorando as complexidades de SSL ou SSH para aprimorar a integração de dados e a eficiência do fluxo de trabalho

Automatizar a exportação de dados do Jira, simplificando os processos de transferência de dados e economizando muito tempo

Personalize as permissões de acesso aos dados no Jira, garantindo o manuseio seguro e controlado dos dados

limitações do #### SQL Connector for JIRA

Requer conhecimento técnico para ser configurado e gerenciado

Específico para o Jira, mas não versátil para outros sistemas

Preços do SQL Connector for JIRA

Gratuito: Para até 10 usuários

SQL Connector for JIRA avaliações e comentários

G2 : Nenhuma avaliação

: Nenhuma avaliação Capterra: Não há comentários

4. PostgreSQL

via pgAdmin O PostgreSQL é um sistema de banco de dados objeto-relacional de código aberto que se destaca por sua confiabilidade e desempenho. É ideal para empresas que exigem gerenciamento avançado de dados e oferece suporte a tipos de dados complexos e otimização.

Sua extensibilidade permite funções e tipos personalizados, tornando-o adaptável a várias necessidades comerciais. É robusto no manuseio de conjuntos de dados grandes e complexos, garantindo a integridade e a velocidade dos dados.

A adaptabilidade do PostgreSQL a diferentes ambientes e o conjunto abrangente de recursos fazem dele a opção ideal para empresas que buscam uma solução de banco de dados confiável e escalável.

Melhores recursos do PostgreSQL

Aproveite sua natureza de código aberto para um gerenciamento de dados econômico

Utilizar tipos de dados avançados e recursos de otimização de desempenho

Personalize-o para que se alinhe aos requisitos comerciais específicos

Proteja dados comerciais confidenciais de forma eficaz com recursos de segurança robustos

Limitações do PostgreSQL

Esmagador para iniciantes ou equipes pequenas sem administradores de banco de dados dedicados

Não corresponde ao desempenho de alguns bancos de dados comerciais sob carga pesada

O suporte profissional depende de fornecedores terceirizados, ao contrário dos bancos de dados comerciais com suporte dedicado

Preços do PostgreSQL

Gratuito

Avaliações e resenhas do PostgreSQL

G2 : 4.4/5 (mais de 611 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 611 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 400 avaliações)

5. Base rápida

via Base rápida O QuickBase é uma plataforma baseada em nuvem que permite que os proprietários de pequenas empresas criem facilmente aplicativos personalizados, aplicativos da Web e fluxos de trabalho, tudo sem a necessidade de grandes habilidades de programação.

Ele tem uma interface amigável e desenvolve e implementa aplicativos rapidamente. Isso o torna ideal para empresas que precisam de soluções rápidas para problemas complexos de gerenciamento de processos.

Essa acessibilidade e facilidade de uso fazem do QuickBase a escolha preferida das pequenas empresas que buscam aumentar sua eficiência operacional.

Melhores recursos do Quickbase

Acelere o desenvolvimento de aplicativos personalizados com ferramentas de desenvolvimento rápido, economizando tempo e recursos

Aprimore a colaboração e a eficiência da equipe usandogerenciamento de fluxo de trabalho e ferramentas de automação

Integrar dados sem problemas com outras fontes e aplicativos

Limitações do Quickbase

Alguns recursos complexos exigem um profundo conhecimento ou experiência técnica

Aumento dos custos gerais, pois alguns recursos avançados exigem suporte adicional de um especialista em plataforma

Preços do Quickbase

Teste gratuito: 30 dias

30 dias Equipe : uS$ 35/mês por usuário

: uS$ 35/mês por usuário Empresa : $55/mês por usuário

: $55/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Quickbase

G2 : 4.5/5 (mais de 800 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 200 avaliações)

6. Microsoft SQL Server

via Microsoft SQL Server O Microsoft SQL Server é um sistema abrangente de gerenciamento de banco de dados que oferece alto desempenho, segurança robusta e escalabilidade.

Ele lida com o armazenamento, o processamento e a análise de dados em grande escala de forma eficiente. É conhecido por seus recursos avançados de análise, que o ajudam a analisar dados e a descobrir insights profundos. Armazene dados, hospede grandes quantidades de dados não estruturados em data warehouses, realize análises de dados e crie visualizações de dados - tudo em uma única plataforma.

Essa combinação de desempenho, escalabilidade e análise faz dela uma solução robusta para que as empresas aproveitem seus ativos de dados de forma eficaz.

Melhores recursos do Microsoft SQL Server

Obtenha alto desempenho com o Microsoft SQL Server, que lida com consultas complexas de forma eficiente

Garanta a segurança dos dados com recursos avançados de segurança

Dimensione seu banco de dados com o SQL Server facilmente, lidando com grandes bancos de dados e transações complexas à medida que sua empresa cresce

Limitações do Microsoft SQL Server

Bastante complexo para iniciantes

Versões com todos os recursos são caras para pequenas empresas

Preços do Microsoft SQL Server

Express : Gratuito

: Gratuito Developer : Gratuito

: Gratuito Enterprise : $15,123

: $15,123 Standard por núcleo : $3,945

Standard servidor : $989

Padrão - CAL : $230

: $230 Web: Preços personalizados

**Pagamento conforme o uso

Padrão por núcleo: $73

Enterprise por núcleo: $274

Microsoft SQL Server ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.500 avaliações)

7. Kintone

via Kintone A Kintone é uma plataforma baseada em nuvem que permite que as pequenas empresas desenvolvam e personalizem aplicativos sem um amplo conhecimento de codificação.

Ela promove o trabalho em equipe e a colaboração, permitindo que os usuários criem, compartilhem e automatizem aplicativos de negócios e fluxos de trabalho personalizados.

A interface amigável da Kintone torna acessível a criação de aplicativos para usuários não técnicos. Isso aumenta a produtividade e a colaboração da equipe em ambientes de pequenas empresas.

Melhores recursos do Kintone

Crie aplicativos facilmente com a interface sem código e de arrastar e soltar da Kintone

Aprimore a colaboração da equipe com ferramentas de colaboração múltipla

Manipule e visualize dados de forma eficiente para a tomada de decisões orientada por dados

Limitações da Kintone

Opções limitadas de integração com outros sistemas

Há uma curva de aprendizado acentuada para personalização avançada

Preços da Kintone

uS$ 24/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Kintone

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

8. Zoho Creator

via Zoho Creator O Zoho Creator é uma plataforma baseada na nuvem que ajuda as pequenas empresas a desenvolver facilmente aplicativos personalizados. Sua interface amigável e flexibilidade se destacam, tornando-a acessível até mesmo para aqueles com conhecimento mínimo de programação.

O Zoho Creator apresenta um ambiente de desenvolvimento low-code e ajuda a criar e personalizar aplicativos rapidamente.

Isso o torna uma solução ideal para pequenas empresas que desejam agilizar processos e aumentar a produtividade sem investir muito em recursos técnicos.

Melhores recursos do Zoho Creator

Crie e personalize aplicativos com uma plataforma intuitiva

Automatizar vários processos de negócios para aumentar a eficiência e reduzir o esforço manual

Integrar com outros produtos Zoho e vários serviços de terceiros para operações simplificadas

Obter insights valiosos com análise de dados em tempo real

Limitações do Zoho Creator

Alguns usuários encontram limitações em sua capacidade de adaptar recursos a necessidades comerciais altamente específicas

O manuseio de conjuntos de dados muito grandes ou consultas complexas afeta o desempenho

A integração com sistemas externos requer, às vezes, assistência técnica

Preços do Zoho Creator

Padrão : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Profissional : uS$ 20/mês por usuário

: uS$ 20/mês por usuário Enterprise : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Flexível: Preços personalizados

Zoho Creator avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

4,3/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

9. MySQL

via MySQL O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional de código aberto conhecido por sua confiabilidade, desempenho e facilidade de uso. Amplamente utilizado em projetos de várias escalas, o MySQL se destaca por sua versatilidade no gerenciamento de bancos de dados relacionais.

Ele oferece um equilíbrio entre facilidade de uso e recursos avançados de gerenciamento de banco de dados. Isso o torna adequado para pequenas empresas que buscam uma solução de banco de dados confiável, eficiente e fácil de gerenciar, sem a necessidade de grande experiência em administração de bancos de dados.

Melhores recursos do MySQL

Beneficie-se de sua natureza de código aberto, apoiada por uma grande comunidade

Recupere dados rapidamente com alto desempenho e velocidade

Experimente a flexibilidade do MySQL, com suporte a várias linguagens de programação para o desenvolvimento de diversos aplicativos

Limitações do MySQL

Enfrenta desafios em aplicativos de escala extremamente grande

Menos adequado para sistemas de transação complexos em comparação com outros sistemas de gerenciamento de banco de dados

Preços do MySQL

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do MySQL

G2 : 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 2.000 avaliações)

10. Caspio

via Caspio A Caspio oferece uma solução sem código para pequenas empresas criarem aplicativos de banco de dados on-line. É fácil de usar, versátil e adequado para CRM gerenciamento de projetos e bancos de dados personalizados.

O recurso de destaque da Caspio é sua interface amigável e o desenvolvimento de aplicativos sem código, que democratiza o processo de criação de aplicativos de banco de dados complexos.

Isso a torna acessível a empresas sem conhecimento técnico, permitindo que elas criem e personalizem aplicativos.

Melhores recursos da Caspio

Crie aplicativos sem esforço usando sua plataforma sem código

Personalizar aplicativos de acordo com necessidades específicas

Integrar a Caspio perfeitamente com vários softwares e serviços

Limitações da Caspio

Difícil de navegar e usar com eficiência

Preços da Caspio

Iniciante: US$ 50/mês

US$ 50/mês Profissional: $600/mês

$600/mês Enterprise: $2.250/mês

Caspio ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 200 avaliações)

Uma etapa fundamental para o sucesso de pequenas empresas

A escolha do software de banco de dados correto é uma decisão crítica para as pequenas empresas. Cada software oferece recursos exclusivos. Alguns são escalonáveis e fáceis de usar, enquanto outros têm medidas de segurança robustas e análises criteriosas.

Selecione uma solução de banco de dados que atenda às suas necessidades atuais e se alinhe ao crescimento e às metas futuras da sua empresa. O software de banco de dados certo, seja ele Software de marketing de CRM ou software de banco de dados de clientes o software de banco de dados de clientes /%href/, simplificará suas operações e fornecerá informações valiosas.

O ClickUp oferece soluções personalizadas para gerenciamento eficiente de dados, crescimento e personalização sem igual. O ClickUp se destaca como a chave para impulsionar seus negócios em relação a soluções de banco de dados . Registrar-se no ClickUp e veja você mesmo! 🎉