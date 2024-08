Como encontrar um mentor de negócios para empreendedores

Não há ninguém melhor para orientar um novo empreendedor em sua jornada de startup do que alguém que já esteve lá e fez isso.

É por isso que a orientação empresarial é fundamental. Ela ajuda os novos proprietários de empresas a aprender com empreendedores experientes e a evitar armadilhas comuns.

Mas como encontrar um mentor de negócios e construir um ótimo relacionamento entre mentor e mentorado?

Continue lendo para encontrar todas as respostas que você procura. Este artigo o orientará a encontrar um mentor de negócios e a tirar o máximo proveito desse relacionamento.

Mas, primeiro, vamos abordar os aspectos básicos.

O que faz um mentor de negócios?

Um mentor de negócios ajuda novos empreendedores e proprietários de pequenas empresas a lançar e expandir seus negócios.

Normalmente, ele tem experiência em um campo semelhante ou relacionado e o conhecimento para orientar os proprietários de pequenas empresas em vários aspectos comerciais, como finanças, marketing e estratégia.

Benefícios de ter um mentor de negócios para a carreira

Há muitos benefícios diretos e indiretos em ter um mentor de negócios. Vamos discutir os principais deles aqui.

Fornece conselhos comerciais sólidos

Um mentor de negócios tem experiência prática no lançamento de um negócio bem-sucedido e aprendeu várias lições com seus empreendimentos.

Isso o qualifica para aconselhá-lo sobre vários assuntos de negócios, desde como obter financiamento até maneiras de melhorar a eficiência operacional.

Um bom mentor o ajudará a planejar e lançar seu negócio para que você comece com o pé direito. Ele pode orientá-lo durante o processo e oferecer dicas de especialistas e práticas recomendadas para ajudá-lo a fazer tudo certo da primeira vez.

Se você estiver confuso sobre se deve escolher uma startup ou um emprego corporativo eles o ajudarão a tomar essa decisão com confiança.

Ajuda você a desenvolver habilidades críticas

A função de um mentor de negócios não se limita a fornecer consultoria de negócios. Eles também o ajudam a desenvolver liderança, gerenciamento e outras habilidades essenciais necessárias para administrar um negócio bem-sucedido.

Como alguém que já esteve lá e fez isso, ele é qualificado de forma única para lhe dizer quais erros evitar e como aprimorar suas habilidades.

Você deve buscar orientação específica sobre suas áreas fracas para tirar o máximo proveito de um mentor. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, ele pode lhe mostrar como superar esse medo e falar com confiança.

Ou, se você tem dificuldade para lidar com conflitos, que são parte essencial de qualquer local de trabalho, ele pode oferecer dicas específicas sobre como administrar conflitos.

Se estiver nos estágios iniciais de sua carreira, procure orientação sobre possíveis caminhos profissionais. Use o Modelo de caminho de carreira do ClickUp para mapear sua carreira com a ajuda de seu mentor.

É um modelo totalmente personalizável com nós, formas e conectores para ajudá-lo a criar vários mapas de carreira.

Crie vários mapas de carreira e faça um brainstorming sobre possíveis caminhos usando o modelo fácil de usar do ClickUp

O ClickUp também oferece muitos outros modelos de mapas de carreira que você deve verificar para encontrar o que melhor atenda às suas necessidades.

Abre oportunidades de networking

Os mentores de negócios são empreendedores estabelecidos, geralmente com uma ampla rede profissional. Se você tiver um bom relacionamento com seu mentor, ele poderá abrir portas para você e ajudá-lo a fazer conexões valiosas no setor.

Se você deseja obter financiamento para o negócio ou obter uma licença comercial, o seu mentor de negócios provavelmente conhece alguém que pode ajudar.

Ele também pode conseguir convites para eventos e conferências de prestígio do setor, aumentando ainda mais as oportunidades de networking.

Simplifica a tomada de decisões estratégicas

Como um novo empreendedor, você pode ter dificuldades para tomar decisões comerciais críticas que mudem a direção estratégica da sua empresa. Isso pode se dever simplesmente à falta de confiança ou ao nervosismo devido ao impacto de sua decisão.

Um mentor de negócios experiente lhe dá a confiança necessária para tomar essas decisões com facilidade. Em vez de tomar a decisão por conta própria, você pode discuti-la com o mentor e pedir conselhos.

Oferece uma perspectiva diferente

Nos negócios, assim como na vida, é essencial ter alguém que o desafie e o ajude a crescer. Se você for o único tomador de decisões em sua empresa, sem ninguém para questionar suas decisões, poderá cometer erros e nem mesmo percebê-los.

Ter um mentor resolve esse problema, pois você terá alguém que o desafiará e oferecerá uma perspectiva diferente. Isso abre sua mente para novas ideias e oportunidades que você não teria percebido.

Tipos de mentores de negócios

Os mentores de negócios são de vários tipos e formas, cada um oferecendo pontos fortes exclusivos para impulsionar sua jornada de negócios. Você deve escolher um mentor de negócios que melhor atenda às suas necessidades e que o capacite em sua jornada. Vamos dar uma olhada nos tipos de mentores de negócios que você pode escolher.

Empresário experiente

Trata-se de alguém que iniciou e estabeleceu com sucesso vários negócios e é um especialista na área. Ele pode estar em um setor diferente do seu, mas tem grande perspicácia nos negócios e pode fornecer conselhos comerciais sólidos.

Esses mentores de negócios são ótimos para buscar conselhos sobre vários aspectos do negócio, como criar um plano de negócios e enfrentar os desafios do mercado.

Especialista no setor

Trata-se de alguém com amplo conhecimento de um setor e de seu funcionamento. Ele o ajudará a entender a dinâmica do mercado, os principais participantes, o nível de concorrência e muito mais.

Esses mentores lhe dão conselhos específicos para a sua empresa e o seu setor. Você deve trabalhar em estreita colaboração com eles para entender as tendências e as práticas recomendadas do setor, o que o ajudará a estabelecer sua empresa e conquistar participação no mercado.

Especialista em financiamento de negócios e investimentos

Os especialistas em financiamento de negócios são especializados em garantir fontes de financiamento confiáveis de curto ou longo prazo para startups e pequenas empresas. Eles o ajudam a avaliar suas necessidades de financiamento e a encontrar as melhores fontes de financiamento para sua empresa.

Você precisará desses mentores ocasionalmente, mas não precisará trabalhar em estreita colaboração com eles a longo prazo.

Profissional de rede

Os empreendedores devem desenvolver habilidades de networking para construir relacionamentos com pessoas importantes em seu setor. Boas habilidades de networking podem até mesmo ajudá-los a encontrar um mentor.

Um profissional de networking pode ajudá-lo a formar conexões e apresentá-lo a pessoas que podem ser mentores em potencial ou grandes aliados no futuro. Ele também pode ajudá-lo a encontrar possíveis clientes, investidores, parceiros e outras partes interessadas.

Como encontrar um mentor de negócios como empreendedor

A esta altura, você já deve saber por que precisa de um mentor de negócios e que tipos de mentores você pode ter. A próxima coisa que precisa aprender é como encontrar um mentor para negócios, e é isso que aprenderá nesta seção.

Aqui estão maneiras fáceis de encontrar um mentor de negócios.

1. Fazer networking e participar de eventos do setor

Uma das melhores maneiras de encontrar um mentor de negócios é participar de eventos e conferências do setor e criar sua rede profissional. Use plataformas de mídia social como o LinkedIn ou siga líderes do setor para descobrir eventos e conferências do setor. Siga empresas, organizações e grupos relevantes em seu campo, pois eles geralmente publicam eventos futuros nos quais você pode se inscrever.

Para anotar os próximos eventos, use uma ferramenta inteligente de anotações, Bloco de notas ClickUp . Adicione todos os eventos futuros e, quando finalizar os que deseja participar, converta-os em tarefas rastreáveis.

Use o Bloco de Notas do ClickUp para anotar os próximos eventos ou planos em qualquer lugar

Converse com especialistas do setor e empreendedores bem-sucedidos que participam desses eventos e crie uma conexão. Mantenha contato após o evento e mantenha uma linha aberta de comunicação.

Você pode encontrar mentores em sua rede ou pedir a seus contatos que o conectem com alguém que será seu mentor perfeito.

Não se esqueça de aproveitar sua rede pessoal e social para encontrar um mentor de negócios.

2. Participar de grupos específicos do setor e comunidades on-line

O equivalente moderno de participar de eventos do setor é fazer parte de comunidades on-line do seu setor ou nicho. Esses grupos permitem que você participe de discussões significativas com especialistas do setor sobre tópicos relevantes e atuais.

O networking também desempenha um papel crucial aqui. Você deve criar conexões e manter contato com pessoas do seu setor que tenham mais experiência do que você e que possam ser possíveis consultores de negócios para você.

O Reddit e o Quora são dois dos maiores fóruns on-line, mas se você puder encontrar comunidades de nicho específicas do setor, melhor ainda.

3. Procurar ativamente por mentores no LinkedIn e no X

A mídia social é a plataforma perfeita para conversar com outras pessoas do seu nicho e encontrar um mentor de negócios.

O LinkedIn e o X (antigo Twitter) são as melhores plataformas de mídia social para redes profissionais.

O LinkedIn é a plataforma de mídia social designada para que os profissionais se conectem com pessoas de seu setor. Você encontrará muitos grupos relevantes do setor para participar na plataforma.

Por outro lado, o X é o local onde as pessoas discutem tópicos de tendência e têm conversas opinativas sobre tópicos e tendências atuais. Essa é a plataforma perfeita para deixar uma marca e permitir que pessoas importantes do seu setor o notem.

O segredo é manter-se ativo e autêntico. Crie conexões orgânicas para aumentar sua rede profissional em vez de se concentrar em encontrar um mentor de negócios para o empreendedorismo.

**4. Visitar o Centro de Desenvolvimento de Pequenas Empresas (SBDC) local

O único objetivo dos SBDCs é fornecer treinamento e assistência a pequenas empresas nos EUA. Portanto, se estiver procurando por consultoria empresarial gratuita, vale a pena conferir o SBDC local.

Esses centros são financiados pela Small Business Administration (SBA) e oferecem recursos e orientação a novos empreendedores e proprietários de pequenas empresas.

5. Procurando mentores via SCORE

Uma das melhores maneiras de encontrar um mentor de negócios nos EUA é por meio da rede de mentores de negócios SCORE. Essa rede inclui muitos mentores de negócios que se voluntariam para ajudar pequenas empresas a iniciar e expandir.

Como se trata de um grupo sem fins lucrativos, você não incorrerá em nenhum custo e encontrará especialistas em seu nicho para serem mentores.

6. Usando aplicativos como o Meetup

O Meetup é um aplicativo dedicado a reunir pessoas que pensam da mesma forma. Os usuários organizam encontros on-line e off-line para se conectar com outras pessoas com interesses semelhantes.

Há muitos encontros específicos do setor e relacionados a negócios dos quais você pode participar para conhecer empreendedores locais como você. É uma excelente maneira de encontrar um mentor para os negócios em um ambiente social.

Outra plataforma de rede profissional que você deve considerar é o XING.

Como tirar o máximo proveito de seu relacionamento com o mentor de negócios

Encontrar um mentor é apenas uma parte da equação. Você também deve construir um relacionamento com ele e tirar o máximo proveito disso.

Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo com isso.

1. Defina metas e agenda para cada reunião

É ótimo que você tenha encontrado um mentor de negócios para ajudá-lo. Não tome o mentor ou o tempo dele como algo garantido. Respeite o tempo dele planejando cuidadosamente cada reunião e definindo uma agenda.

Isso direciona a reunião e permite que você chegue ao ponto imediatamente, economizando tempo com conversa fiada.

Você não precisa começar do zero. Use o Modelo de agenda do ClickUp para definir uma agenda para sua reunião entre mentor e mentorado. Ele contém todos os detalhes essenciais sobre a reunião e oferece uma maneira fácil de definir a agenda da reunião.

Adicione detalhes da reunião e defina a pauta usando esse modelo de pauta personalizável do ClickUp

Como alternativa, escolha uma das opções desta longa lista de reuniões exemplos e modelos de pauta de reunião para encontrar o melhor formato.

Não se esqueça de compartilhar a pauta com seu mentor de negócios para que ele venha preparado para a reunião

2. Conecte-se com frequência e mantenha um cronograma

A mentoria é um processo contínuo e requer reuniões e conversas frequentes. É por isso que recomendamos que você crie um cronograma que seja adequado a você e ao seu mentor e que se atenha a ele.

Uma boa solução de agendamento e gerenciamento de reuniões, como Reuniões ClickUp pode ajudá-lo a marcar reuniões com base em sua agenda. Ele também permite criar listas de verificação dos assuntos que você pretende discutir, que podem ser riscados individualmente à medida que a reunião avança.

Embora seja essencial ter um cronograma, não se sinta limitado por ele. Se precisar de assistência imediata, entre em contato com seu mentor e conecte-se sempre que possível.

3. Faça anotações detalhadas de todas as reuniões

Quando as ideias fluem livremente durante uma reunião, muitas vezes você não tem tempo para anotar tudo imediatamente. No entanto, talvez você não se lembre de tudo o que foi discutido mais tarde.

É por isso que é fundamental registrar suas reuniões e fazer anotações detalhadas de cada reunião, mesmo que faça anotações mais tarde. Você também pode usar Ferramentas de IA para automatizar o processo de tomada de notas. Cérebro ClickUp por exemplo, oferece um assistente de redação com IA que pode criar notas e resumos automáticos de reuniões.

Deixe a IA do ClickUp fazer anotações de reuniões enquanto você se entrega a conversas inteligentes com seu mentor

Se você planeja fazer anotações mais detalhadas após a reunião, Documentos do ClickUp é a solução perfeita. Ele permite que você crie notas, adicione links, incorpore mídia e formate o documento de forma envolvente e facilmente consumível.

Formate suas anotações usando as opções de formatação avançada do ClickUp para facilitar a referência

Crie um modelo de notas personalizado ou use um modelo predefinido modelos de notas de reunião para manter registros detalhados de suas reuniões entre mentor e mentorado.

4. Aplique o que você aprendeu

A mentoria só é útil se você aplicar os conselhos do seu mentor para promover sua carreira ou expandir seus negócios. Implemente as sugestões de seu mentor em cenários de negócios da vida real e, se elas funcionarem, diga a ele o quanto você é grato.

Se você for proprietário de uma startup ou de uma empresa, precisará de melhores ferramentas para startups para administrar e expandir seu novo negócio.

Recomendamos Inicialização do ClickUp para gerenciar vários aspectos de sua startup, desde a criação de roteiros de produtos até a otimização de processos e utilização de recursos.

O ClickUp é uma ferramenta versátil que se adapta ao seu negócio e lida perfeitamente com mais clientes e projetos complexos.

5. Busque feedback honesto

Seu mentor é a melhor pessoa para lhe dar um feedback construtivo que o ajude a atingir seus objetivos metas profissionais .

Como você trabalha em estreita colaboração com seu mentor e ele o viu crescer, é provável que ele entenda seus pontos fortes e fracos melhor do que qualquer outra pessoa.

Use isso a seu favor e busque feedback honesto regularmente. Isso o ajudará a identificar áreas de melhoria e a desenvolver ainda mais suas habilidades. Você também pode usar o feedback para melhorar suas hábitos de trabalho e habilidades gerenciais.

6. Crie uma conexão genuína de longo prazo

Um bom mentor de negócios pode ajudá-lo a se tornar um empresário bem-sucedido e mudar sua vida de várias maneiras. Portanto, se você encontrou um bom mentor para negócios, não o deixe de lado.

Crie um relacionamento autêntico e de longo prazo com ele, que vá além das reuniões e da orientação comercial orientadas pela agenda.

Mesmo que você seja bem-sucedido o suficiente para não precisar de conselhos regulares, deve manter contato com seus mentores. Nunca se sabe quando você precisará deles novamente.

Mais importante ainda, crie um relacionamento bidirecional em que você esteja presente para eles tanto quanto eles estiveram presentes para você. Retribua de todas as formas possíveis, mesmo que seja apenas estando presente quando eles precisarem de você.

Conclusão

Enfrentar os desafios empresariais e crescer como líder fica mais fácil com a ajuda de um mentor. Use este guia como referência para encontrar um mentor de negócios que possa orientá-lo em sua jornada empresarial.

Não se esqueça de aplicar o que aprendeu em suas operações comerciais diárias. Use uma combinação de ferramentas de marketing ferramentas de marketing, ferramentas de produtividade e outras ferramentas para otimizar as operações comerciais e administrar um negócio lucrativo.

O ClickUp oferece às startups um conjunto abrangente de ferramentas, ajudando-as a escalar e crescer.

