10 ferramentas de IA para tomada de decisões para resolver problemas de forma eficiente

A inteligência artificial (IA) ajudou a criar sistemas que podem fazer coisas que antes pertenciam ao reino da ficção científica. Embora a IA moderna possa não ser ultraconsciente como a Skynet de O Exterminador do Futuro, ela nos permite automatizar tarefas e otimizar as operações comerciais.

Apesar desses avanços significativos, muitos usuários se perguntam se os sistemas de IA podem replicar a inteligência e o discernimento humanos para a tomada de decisões críticas. Embora nada possa substituir a sabedoria humana (ainda), você pode definitivamente usar Ferramentas de IA para a tomada de decisões para encontrar soluções mais rapidamente!

Quando a falta de ideias se torna mais uma desgraça do que um desafio saudável, as equipes inteligentes aproveitam essas ferramentas de IA para explorar tendências de dados e tomar decisões informadas em vários cenários.

Neste guia, reunimos as 10 melhores ferramentas de IA que complementam o insight humano e ajudam a transformar a maneira como tomamos decisões de negócios! 🤖

O que é uma ferramenta de IA para tomada de decisões?

Uma ferramenta de IA para tomada de decisões se refere a qualquer software que use algoritmos alimentados por inteligência artificial para realizar tarefas de aprendizado, análise e compreensão de dados agregados, bem como de solução de problemas. Devido à natureza analítica dessas atividades, você pode esperar que os sistemas de IA centrados em decisões:

Tenham programação programada para imitar, até certo ponto, a função do cérebro humano

Aprendam com os dados e desenvolvam modelos preditivos a partir do aprendizado de máquina

Racionalizem e analisem dados e tomem as ações desejadas

Essas ferramentas podem ajudar as empresas a obter insights valiosos, como o comportamento do consumidor e a demanda esperada - especialmente para o gerenciamento de dados. O que há de tão bom nesses insights, você pode se perguntar? Uma palavra: padrões.

Embora a IA possa não ser tão criativa quanto os seres humanos, ela pode detectar padrões que normalmente não percebemos com as técnicas de aprendizado de máquina. Ao coletar tendências e análises para grandes conjuntos de dados, ela o equipa com uma melhor compreensão do problema em questão, o que, em última análise, melhora a qualidade de suas decisões.

Por exemplo, quando uma ferramenta de IA analítica sugere que um número cada vez maior de consumidores está comprando um determinado produto, você pode tomar duas medidas importantes: aumentar a fabricação para atender à demanda prevista ou aproveitar a popularidade do produto para introduzi-lo nos mercados globais. 🌍

O que você deve procurar em uma ferramenta de IA para a tomada de decisões?

Aqui estão algumas qualidades a serem consideradas ao selecionar uma ferramenta de IA para apoiar decisões de negócios:

Capacidade de análise de dados: Como a tomada de decisões com base em IA gira em torno de insights de dados, você deve encontrar uma ferramenta compatível com os dados que precisa analisar Precisão da avaliação: Todos os sistemas de IA são propensos a cometer erros, mas ferramentas bem treinadas normalmente têm taxas de precisão sólidas que levam à obtenção de melhores métricas etomar decisões vencedoras3. Detecção de erros: Não há como errar com essa. Encontre uma ferramenta que possa identificar quaisquer erros em seus fluxos de trabalho para evitar erros de projeto Privacidade dos dados**Garantir que o sistema cumpra as normas de privacidade de dados e os padrões de segurança Recursos geradores: Procure ferramentas de IA que possam ajudá-lo a gerar relatórios ou criar conteúdo (por exemplo, estudos de caso) para facilitar os exercícios analíticos Flexibilidade: Tente colocar as mãos em uma ferramenta que todos na empresa possam usar, não apenas o pessoal de TI. Também pode ser interessante verificar se o software de IA escolhido atende a equipes específicas, comodesenvolvimento de software ouatendimento ao cliente 🎧

10 ferramentas de IA escolhidas a dedo para processos de tomada de decisão

Com base nos fatores acima, elaboramos uma lista das 10 ferramentas de IA mais funcionais para a tomada de decisões. Elas podem ajudar em uma ou mais etapas da solução de problemas, como coleta, processamento, otimização e previsão de dados. Leia as avaliações individuais para saber mais! 🌈

Estimule a criatividade, crie modelos ou gere textos na velocidade da luz com o melhor parceiro de brainstorming do mundo

Se você está procurando uma solução completa para aprimorar seus processos de tomada de decisão, conheça o ClickUp! 🥰

A plataforma funciona como um hub central para todas as suas necessidades de trabalho, sejam elas gerenciamento de projetos ou planejamento ágil . Mas hoje, discutiremos IA do ClickUp -seu assistente de IA nativo que pode ajudar as empresas a avaliar os dados do projeto e tomar decisões mais inteligentes.

Digamos que você precise pesquisar e fazer um brainstorming de ideias para um novo campanha de marketing . Tudo o que você precisa fazer é:

Iniciar o ClickUp AI em sua barra de ferramentas ou centro de comando Explore mais de 100 prompts específicos de função, com base em pesquisas Escolha ou personalize um prompt com base em sua função e intenção

Precisa escrever um estudo de caso ou um artigo? Com o recurso Escreva com IA você pode obter relatórios, resumos de conteúdo e blogs inteiros escritos em segundos. O resultado é geralmente consistente porque a IA do ClickUp é altamente treinada!

As funções de IA do ClickUp simplificam para as equipes de marketing a produção rápida de documentos importantes, como um estudo de caso

Você também pode aproveitar o assistente de IA para escrever e-mails perfeitamente formatados, descrições de produtos e outros itens cotidianos para economizar tempo.

ClickUp A IA se destaca na análise e detecção de erros nos dados. Ela tem um olho para os detalhes e pode encontrar qualquer coisa que pareça estranha no conteúdo, o que inclui gramática, fluxo e tom. Se você não tem tempo para se aprofundar em documentos extensos antes de tomar uma decisão, a ferramenta de IA pode:

Resumir o conteúdo escrito, as descrições de tarefas e os comentários

Extrair itens de ação dos dados analisados

¡No olvides probar la función de traducción de la herramienta AI!

Não tem certeza do que isso significa? Bem, vamos lá Capacidade de tradução do ClickUp AI dá conta do recado! Ele pode converter mais de 10 idiomas para o inglês, ajudando você a explorar dados de todo o mundo para tomar decisões de amplo escopo!

Para decisões que lhe causam arrepios, experimente Estrutura de tomada de decisões do ClickUp para analisar objetivamente as escolhas concorrentes.

Desfrute de um processo consistente e uniforme para tomar decisões com o modelo de documento de estrutura de tomada de decisões da ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Leva tempo para explorar todos os recursos de IA, mas os recursos fáceis de aprender do ClickUp podem ajudar

Os aplicativos móveis podem não ter funcionalidades de IA de ponta a ponta

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.100 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.900+ avaliações)

2. Athenic AI (anteriormente AskEdith)

Via: IA Atênica As equipes que trabalham com gráficos e métricas o tempo todo vão adorar esta! O Athenic AI, anteriormente AskEdith, é uma ferramenta voltada para empresas que fornece análise de dados de autoatendimento.

Seu principal objetivo é simples: ajudar as equipes a se concentrarem mais nos dados em si, em vez de gastar tempo com criando planilhas e tabelas. Você pode recuperar dados de produtos e do mercado atual de seu setor.

Personalize seu painel e adicione vários gráficos de dados em um só lugar. Usando a análise de retenção de coorte, você pode visualizar a dependências funcionais em conjuntos de dados de produtos com mapas de calor. Leve essa ferramenta além da análise de dados de marketing e de produtos com relatórios de ERP (Enterprise Resource Planning). Esse recurso permite que você forneça dados relevantes da empresa aos membros da equipe simultaneamente, permitindo que eles simplesmente digitem as consultas para obter respostas

Melhores recursos do Athenic AI

Serviço intuitivo de análise de dados

Unifica vários gráficos em um único painel

Análise de retenção de coorte com mapas de calor

Relatórios de ERP

Limitações do Athenic AI

Pode ocasionalmente funcionar mais lentamente

Os recursos gráficos de ponta poderiam ser aprimorados

Preços do Athenic AI

Inicial : uS$ 10/mês por assento

: uS$ 10/mês por assento Pro : uS$ 60/mês por assento

: uS$ 60/mês por assento Empresarial: Personalizado

Athenic AI avaliações e comentários

G2: 4.5/5 (menos de cinco avaliações)

3. Rodapé

Via: Rodapé O Baseboard é outra ferramenta de IA que oferece opções de visualização de dados para extrair insights acionáveis. Usando o processamento de linguagem natural, ela permite que as equipes de análise de produtos e dados criem painéis com estatísticas e gráficos cativantes.

O uso da plataforma é fácil e não requer nenhuma experiência em codificação. Seu painel totalmente personalizável torna o processo de criação de gráficos muito fácil! 🍃

Compartilhe painéis com seus colegas para impulsionar a colaboração da equipe e avaliar as mesmas métricas em conjunto. Como essa ferramenta está passando por uma pequena reforma, você pode esperar mais funcionalidades após o lançamento completo.

melhores recursos do #### Baseboard

Representação gráfica de dados de alto nível

Fácil de usar, sem conhecimento de programação

Relatórios personalizáveis

Permite o compartilhamento do painel

Limitações do Baseboard

Ainda não está disponível para uso público

Preços da placa de base

Ainda não há preços disponíveis

Avaliações e opiniões sobre o Baseboard

Ainda não há avaliações disponíveis

Verifique estes Ferramentas de codificação de IA* !

4. Ferramentas de consultoria de IA

Via: Ferramentas de consultoria de IA Dê um pequeno impulso à sua análise de negócios com o AI Consulting Tools. Com o poder de fornecer SWOT (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças) pESTEL (política, econômica, social, tecnológica, legal e ambiental), tela enxuta e persona do usuário a ferramenta apóia a tomada de decisões de alto risco.

Criada principalmente como uma Ferramenta de IA para RH e equipes de marketing, a plataforma pode ajudar nas decisões internas e externas. Ela aproveita as descrições da empresa e os dados do cliente e do mercado para criar uma Análise SWOT . Usando as mesmas descrições, você pode obter uma análise PESTEL que detalha os fatores externos que podem afetar suas operações comerciais atuais.

Essa plataforma também é adequada para equipes ágeis que precisam fazer previsões planejamento da força de trabalho com base em tendências internas.

melhores recursos do #### AI Consulting

Análise interna e externa avançada

Relatórios baseados em IA

Suporta personas de usuário ilimitadas

Limitações da consultoria de IA

Não há plano gratuito

Conjunto limitado de relatórios

Preços do AI Consulting

Mensal : uS$ 12,99/mês

: uS$ 12,99/mês Anualmente: uS$ 9,99/mês

AI Consulting classificações e comentários

Ainda não há avaliações disponíveis

5. Encontrar IA

Via: IA da Findly Findly AI é a ChatGPT de tomada de decisão baseada em análise de dados. Criado para analistas, agentes de vendas, consultores e equipes remotas a plataforma apresenta uma interface amigável, semelhante a um chatbot, em que basta digitar um prompt para obter o resultado desejado.

Usando o assistente de IA da Findly, você pode ficar por dentro das tendências do comércio eletrônico. Por exemplo, você pode descobrir quais produtos foram mais pedidos/devolvidos para tomar a decisão de reabastecer o estoque de acordo.

Para instituições de saúde, a Findly abandona os painéis e fornece informações em tempo real sobre o paciente e o status dos suprimentos médicos em um formato de perguntas e respostas.

As equipes também têm a opção de usar a plataforma como um ferramenta de visualização de dados e converter dados brutos em tabelas e gráficos. Com a integração com o Slack, você pode automatizar o processo de envio de relatórios de dados para canais específicos e manter as partes interessadas informadas.

Melhores recursos do Findly AI

Interface de perguntas e respostas fácil de usar

Vários casos de uso

Ferramentas de visualização de dados

Integrações práticas com o Google Analytics e o Slack

Suporte a exportações CSV

Limitações da IA do Findly

A adição de mais integrações seria benéfica

Não há transparência de preços

Preços da Findly AI

Gratuito

Planos de preços em camadas começam em € 49/mês

Avaliações e resenhas da Findly AI

Ainda não há avaliações disponíveis

6. PlotGPT

Via: PlotGPT Aqui está algo que não é apenas inspirado pelo ChatGPT, mas alimentado por ele: o PlotGPT é um analisador de dados que ajuda você a encontrar e personalizar os dados do ChatGPT e do Chat GPT Plus para qualquer setor.

Desde que você forneça prompts para mercados bem conhecidos, o PlotGPT fará um excelente trabalho para fornecer resultados precisos. Melhore suas habilidades de tomada de decisão com:

Padrões e correlações de dados semelhantes a gráficos interativos

Insights de tabelas

Infográficos

Um recurso exclusivo aqui é que os usuários podem criar e editar infográficos usando os editores VEGA. Se você preferir outros visualizadores, o PlotGPT fornecerá os dados JSON originais para plotagem personalizada.

Observe que esse produto ainda está em sua fase inicial, portanto, você terá que esperar que os recursos e os modelos de preços sejam definidos com mais clareza. Use nossa coleção de Modelos de prompt do ChatGPT para melhorar suas interações com essa ferramenta.

Melhores recursos do PlotGPT

Útil para insights personalizados em todos os setores

Infográficos editáveis

Acesso de teste disponível

Relatórios informativos em forma de tabela

Limitações do PlotGPT

Os insights sobre dados menos conhecidos do setor podem não ser confiáveis

Os pagamentos só são aceitos por meio de cartão de crédito

Preços do PlotGPT

Mensal: € 270/mês (atualmente com desconto de € 39/mês)

Avaliações e resenhas do PlotGPT

Ainda não há avaliações disponíveis

7. Hal9

Via: Hal9 A Hal9 é outra ferramenta de relatório de IA fácil de usar que fornece dados sob demanda para várias funções. A plataforma oferece prompts pré-fabricados para ajudar os departamentos de marketing, vendas e logística a visualizar as informações de que precisam em questão de minutos, promovendo a orientação por dados aprimoramento de processos decisões entre equipes.

Depois de obter o resultado desejado, você pode fornecer mais prompts para fazer edições visuais. Com links compartilháveis, todos na sua organização podem acessar os gráficos e tabelas gerados. Você pode conectar o Hal9 a um banco de dados no local ou usá-lo com arquivos CSV.

De modo geral, é uma excelente plataforma para iniciantes, para aqueles que estão começando a trabalhar com dados e percepções do setor.

Melhores recursos do Hal9

Análise de vários departamentos com IA generativa

Interações habilitadas para bate-papo com bancos de dados

Suporte à infraestrutura de nuvem corporativa

Insights compartilháveis

Limitações do Hal9

Os usuários talvez não consigam salvar a saída final nos formatos Python ou CSV

A versão gratuita pode ter recursos muito limitados

Preços do Hal9

Gratuito

Entre em contato para demonstração e preços

Avaliações e resenhas da Hal9

Capterra: 4.5/5 (menos de 10 avaliações)

8. Intellibase

Via: Intellibase O Intellibase facilita a tomada de decisões com foco no usuário, permitindo que as empresas aprendam sobre as demandas de seus clientes. Com insights como solicitações mais procuradas e problemas de suporte, você pode decidir facilmente em quais recursos trabalhar em seguida. Qualquer tendência de solicitação de cliente recebe automaticamente uma tag e é apresentada, eliminando a necessidade de filtrar dados brutos. 🌝

Ao usar palavras-chave para cada tipo de dados, você pode criar rapidamente roteiros para priorizar os produtos que seu público realmente deseja e melhorar sucesso do cliente taxa. Por exemplo, você pode usar a palavra-chave "integrations" (integrações) para explorar solicitações de integrações específicas.

Além disso, conecte o Intellibase a ferramentas como Slack, HubSpot e Zendesk para comunicar-se com os clientes e manter o fluxo de informações.

Melhores recursos do Intellibase

Fornece tendências de demanda dos clientes

Marca automaticamente cada tendência

Pesquisa de palavras-chave para dados específicos

Integrações com plataformas como Slack e Zendesk

Limitações do Intellibase

Os preços das assinaturas podem ser mais altos para pequenas empresas

Fornece apenas análises relacionadas ao cliente

Preços do Intellibase

Inicial : uS$ 860/ano

: uS$ 860/ano Pro : uS$ 4.300/ano

: uS$ 4.300/ano Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Intellibase

Gartner: 4.2/5 (menos de 10 avaliações)

9. GráficoAI

Via: GráficoAI O ChartAI é um software pronto para uso desenvolvido pelo GPT-4. Como o nome sugere, ele é mais um ferramenta de diagramação mas se concentra na criação de recursos visuais que impulsionam as decisões baseadas em processos. Use a plataforma para criar:

As empresas podem usar essa ferramenta para economizar tempo na criação de recursos visuais e obter uma compreensão clara de todos os dados de que precisam. De previsões de mercado a tendências do setor, se o GPT-4 pode fazer isso, o ChartAI também pode. 💪

Depois de assinar o ChartAI, você receberá um número definido de créditos ou respostas que poderá utilizar durante o mês. Quanto mais alto for seu plano de assinatura, mais créditos você receberá.

Melhores recursos do ChartAI

Serve simultaneamente como ferramenta de diagramação egerenciamento de pesquisa ferramenta

Cria recursos visuais com base em instruções simples

Hospeda vários modelos de diagramas

Tutoriais em vídeo

Limitações do ChartAI

O plano gratuito só permite até três créditos

Os gráficos fornecidos podem ser muito básicos em comparação com os produtos da concorrência

Preços do ChartAI

Hacker : uS$ 5/mês

: uS$ 5/mês Consultor : uS$ 24/mês com 150 créditos

: uS$ 24/mês com 150 créditos Inicialização : $99/mês com 1.000 créditos

: $99/mês com 1.000 créditos Empresa: uS$ 900/mês com 10.000 créditos

ChartAI ratings and reviews

Ainda não há classificações disponíveis

10. Vendas mais inteligentes

Via: Vendas mais inteligentes As empresas que desejam melhorar suas processo de tomada de decisões em relação às ligações dos clientes, o Smarter Sales será muito útil! 🤝

Para cada transcrição de chamada de cliente, o Smarter Sales fornece feedback e insights para ajudá-lo a tomar melhores decisões para iniciativas de suporte. Usando as sugestões fornecidas, os gerentes podem identificar áreas de aprimoramento para os agentes e tomar decisões de treinamento com base em dados.

Para melhorar otimização do fluxo de trabalho com o CRM, os gerentes podem conversar com IA personalizada e criar gráficos personalizados para representar os dados das chamadas de vendas. Além disso, eles desfrutam de entradas automatizadas de dados de CRM para aumentar a eficiência.

melhores recursos do #### Smarter Sales

Feedback gerado por IA para cada chamada

Insights sobre o desempenho da equipe

Bate-papo personalizado com IA

Integrações com ferramentas como Google Meet e Zoom

Limitações do Smarter Sales

Produto relativamente novo

Só pode fornecer dados para transcrições de suporte ao cliente

Preços do Smarter Sales

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Smarter Sales

Ainda não há avaliações disponíveis

Use o ClickUp para obter suporte estável à tomada de decisões

Como você deve ter notado, muitas ferramentas da nossa lista oferecem suporte instantâneo à análise e à visualização de dados para melhorar a tomada de decisões. Ainda assim, o uso de IA na tomada de decisões é um conceito relativamente novo, e é por isso que muitos dos produtos apresentados ainda estão em seus estágios de desenvolvimento.

Se você precisar de uma ferramenta de IA estável e de primeira linha para facilitar as decisões, não hesite em nos contatar, experimente o ClickUp . Ele ajuda você a aproveitar não apenas a IA, mas também várias ferramentas e modelos de gerenciamento de projetos para todos os tipos de solução de problemas! 😻