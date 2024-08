10 modelos de Lean Canvas de alto valor para empreendedores experientes

Os documentos tradicionais de planos de negócios podem ser bastante extensos e, muitas vezes, acabam acumulando poeira em uma prateleira. Em geral, eles contêm página após página de informações sobre metas estratégicas, logística operacional e objetivos de marketing que raramente são lidos, muito menos atualizados.

A necessidade de um documento de plano de negócios mais conciso e fácil de digerir deu origem ao conceito de lean canvas. Desenvolvido pelo autor e empresário Ash Maurya em um modelo de tela enxuta, um modelo de tela enxuta ajuda a criar uma visão superdestilada de seu modelo de negócios tradicional, servindo como um guia produtivo de problema-solução.

Diga adeus aos planos de negócios longos e enfadonhos e dê as boas-vindas a um documento de uma página que realmente será lido. 🥳

Criar um documento lean canvas funcional do zero consome muito tempo. É por isso que os principais empreendedores confiam em modelos para comunicar sua visão de forma eficiente. Neste artigo, apresentaremos 10 modelos sofisticados de lean canvas para ajudá-lo a criar um modelo de negócios centrado em soluções!

O que é um modelo de Lean Canvas?

Um modelo Lean Canvas é um plano de modelo de negócios nítido que delineia e visualiza conceitos críticos para atingir metas imediatas. É uma alternativa simplificada aos planos de negócios tradicionais e longos, pois ajuda a resumir as métricas acionáveis para converter sua ideia de negócio em um produto ou serviço lucrativo.

Os modelos Lean Canvas são projetados para serem rápidos de criar, concentrando-se apenas nos elementos mais importantes de um proposta comercial . Elas podem incluir seções para identificar áreas centrais como:

Pontos problemáticos do cliente ideal

Solução(ões) proposta(s) por meio do produto ou serviço

Segmentos de clientes-alvo

Proposta única de valor (UVP)

Canais para alcançar os clientes

Fluxos de receita

Estrutura de custos

Métricas de desempenho

Tudo o que você precisa fazer é preencher o documento para comunicar as principais premissas e estratégias do modelo de negócios à sua equipe, aos investidores e a outras partes interessadas.

Esse modelo é uma ferramenta viva que incentiva o pensamento iterativo, facilitando aos empreendedores a adaptação e o refinamento de seus modelos de negócios à medida que aprendem com as variáveis do mercado e com o feedback dos clientes. 🗣️

Como um modelo de Lean Canvas pode ajudar sua equipe?

Um modelo de Lean Canvas pode beneficiar significativamente sua equipe ao fornecer uma estrutura fácil de usar para criar estratégias em torno de conceitos de negócios. Algumas vantagens importantes incluem:

Manutenção de uma abordagem focada no cliente: Permite que as equipes priorizem o atendimento às demandas dos clientes, concentrando-se no desenvolvimento de recursos e em ideias de marketing de pequena escala Melhorar o alinhamento da equipe: Promovecolaboração prática entre os membros da equipe fornecendo uma representação visual do modelo de negócios atualizada regularmente e que vai direto ao ponto Otimização de recursos: Incentiva uma abordagem sistemática para identificar riscos de entrega ou de mercado e testar estratégias para minimizá-los, garantindo a criação de produtos de qualidade com o mínimo de comprometimento de tempo, recursos financeiros e esforços humanos Agilizar o lançamento de uma startup: Ajuda empreendedores novos e experientes a economizar tempo valioso, acelerando o processo de criação e ajuste de modelos de negócios Estabelecimento de responsabilidade: A documentação das principais premissas, responsabilidades e métricas no modelo ajuda a atribuir a propriedade e a responsabilidade pelo desempenho e sucesso do projeto Solução prática de problemas: Facilita a elaboração de um plano de ação para fornecer produtos de alto valor ou de alta demanda seguindo as instruções do modelo

Transforme ideias em atividades orientadas por valor: 10 melhores modelos de Excel e ClickUp Lean Canvas

Encontrar o modelo ideal de Lean Canvas pode parecer uma tarefa difícil. Em vez de vasculhar links intermináveis ou recorrer à tentativa e erro, inicie sua busca com esses 10 modelos criados por especialistas da ClickUp e no Excel. ⏬

1. Modelo do ClickUp Lean Canvas

O preenchimento do formulário nesse modelo de Lean Canvas resulta na geração automática de tarefas, sem deixar espaço para supervisão

Estruturar suas ideias e transformá-las em planos acionáveis pode ser uma tarefa exaustiva. Mas, com o projeto bem pensado do Modelo ClickUp Lean Canvas você pode colocar sua empresa em crescimento no caminho certo em pouco tempo. 💗

Este modelo incorpora uma lista pronta em seu espaço de trabalho, servindo como um mapa para identificar elementos padrão do Lean Canvas como:

Segmentos de clientes-alvo

Imediatoproposta de valor* Recursos necessários para as demandas operacionais

Soluções vencedoras

Fluxos de receita

Use Custom Fields para dividir, visualizar e categorizar suas suposições, seja por segmento de clientes, custo, métricas, canais ou outros fatores. Isso lhe dá um controle firme sobre a organização e o enfrentamento dos desafios de negócios.

A visualização do formulário Lean Canvas do modelo simplifica a estruturação de ideias, facilitando a captura de informações acionáveis. Cada formulário preenchido Formulário ClickUp gera tarefas automaticamente - monitore-as por meio de status como Complete, In Progress e To Do.

Pense na visualização Lean List Board como seu hub central. Ela apresenta seus "problemas de tela enxuta" delineados como cartões detalhados em uma interface de arrastar e soltar, mostrando claramente os segmentos de clientes relevantes e as possíveis maneiras de entrar nesses mercados.

Por fim, a visualização Lean Table permite ajustar as colunas de tarefas de acordo com suas necessidades, facilitando a navegação, a edição em massa e a exportação de dados.

2. Modelo de plano de negócios do ClickUp Lean

O modelo de plano de negócios enxuto do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar e executar com eficiência sua estratégia de negócios

Deseja projetar um modelo de negócios eficiente em termos de recursos para capitalizar novas oportunidades de mercado? Dê uma olhada no Modelo de Plano de Negócios Lean do ClickUp ele economiza seu tempo e esforço, ajudando-o a definir metas de negócios de forma eficaz e fornecendo um resumo do status do projeto em todos os momentos.

Como o modelo anterior, este vem com campos personalizados para visualizar seu plano de negócios. Você pode definir atributos por meio de menus suspensos, adicionar descrições de texto ou carregar arquivos para enriquecer o campo com dados relevantes.

O que diferencia esse modelo são os tipos de visualização práticos específicos do negócio, incluindo os seguintes:

Visualização de resumo do plano resume os principais elementos do seu modelo de negócios em uma lista. Ela fornece descrições de projetos, identificação de gerentes de tarefas e atualizações de status de tarefas em tempo real Modelo de negócios Canvas Visualização uma visualização de diretoria que empilha tarefas em temas de tela enxuta, como:

_Problema Alternativas existentes Solução Métricas-chave vantagem injusta

Visualização de lista por prioridade permite que você organize as tarefas de acordo com a importância delas para obter um layout mais compatível com os prazos 🚩

Se a sua startup tiver restrições orçamentárias rigorosas, recomendamos a criação de uma planilha abrangente usando o Visualização de tabela no ClickUp . Você pode reservar orçamentos de marketing, publicidade e pessoal com antecedência e evitar gastos desnecessários à medida que desenvolve seu modelo de negócios enxuto.

3. Modelo de tela de modelo de negócios do ClickUp

Este modelo de quadro branco começa com nove segmentos claramente definidos e codificados por cores, fornecendo a estrutura fundamental para o canvas do seu modelo de negócios

Se você está se perguntando como transformar uma ideia rudimentar em um plano de negócios bem estruturado não precisa procurar mais do que o Modelo de tela de modelo de negócios do ClickUp ! Ele capacita as equipes ao facilitar a colaboração inovadora em um quadro branco compartilhado. Você pode usá-lo para:

Planejar sua estratégia de negócios, restringindo as áreas de alto crescimento

Desmembrarjornadas do cliente com a ajuda de seuequipes de marketing e vendas* Colaborar na tomada de decisões informadas sobre preços, fabricação e distribuição

O modelo começa com esses nove segmentos distintos, codificados por cores, que servem como base de sua tela de modelo de negócios enxuto:

Parceiros-chave Principais atividades Proposta de valor Relacionamento com o cliente Segmentos de clientes Canais Principais recursos Estrutura de custos Fluxo de receita

Confie nas solicitações do modelo para especificar os detalhes da empresa, os nomes dos colegas de equipe participantes e a data de criação. Além disso, se você tiver várias iterações do seu modelo de negócios, poderá nomear e numerar as versões de acordo.

A melhor parte? Quadros brancos ClickUp têm uma tela infinita e uma barra de ferramentas fácil de navegar com opções para adicionar notas adesivas, imagens e outros itens de mídia. Você nunca ficará sem espaço para explorar e desenvolver suas ideias. 🔄

4. Modelo de quadro branco do ClickUp Startup Canvas

Este modelo de quadro branco é fácil de usar, ajudando-o a criar um instantâneo conciso de sua empresa e seu caminho para o sucesso Lançamento de uma startup de sucesso é uma mistura cuidadosa de bom planejamento e ação eficaz. Então, como você pode garantir que sua startup tenha um bom começo? É aí que entra o Modelo de quadro branco do ClickUp Startup Canvas vem em. 🔝

Esse modelo é seu melhor parceiro para modelagem de negócios enxutos e teste de ideias de baixo comprometimento para definir sua proposta de valor e modelo de receita. Por padrão, você recebe 13 segmentos abrangentes que cobrem praticamente todos os ângulos da sua startup.

Digamos que você esteja trabalhando no lançamento de uma startup de agrotecnologia para ajudar os agricultores a comprar equipamentos agrícolas a baixo custo. Comece nomeando seus principais parceiros e descrevendo o problema que sua empresa ou produto resolve (por exemplo, reduzir o trabalho manual a preços acessíveis_). Talvez você queira definir seu mercado-alvo, identificar concorrentes e substitutos, estabelecer objetivos (como manter uma margem de lucro de 20%) e até mesmo estimar os custos dos equipamentos. 🌱

Este modelo de quadro branco de página única é muito fácil de usar, ajudando-o a facilitar o processo de resumir um instantâneo conciso do seu negócio, incluindo o que você deseja alcançar e como planeja ter sucesso. Seu layout profissional é ideal para apresentação a investidores, mas também pode servir como um rascunho de um plano de negócios mais abrangente à medida que sua empresa cresce.

5. Modelo de brainstorming do ClickUp Squad

Trabalhe bem em equipe com este modelo Squad Brainstorm da ClickUp

Procurando uma ferramenta dinâmica para melhorar a colaboração em sua equipe? O Modelo de brainstorming do ClickUp Squad pode ser sua solução ideal! Se a vibração da sua equipe é trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil, este modelo está aqui para fazer isso acontecer. 💡

Como o nome indica, este modelo é seu guia simplificado de brainstorming o Whiteboard é um quadro branco interativo e altamente personalizável, que ajuda a coletar e categorizar as ideias de cada membro da equipe. Dentro desse quadro interativo e altamente personalizável, você obtém o Team Work Canvas para organizar e priorizar suas ideias acionáveis.

O modelo oferece nove seções de discussão codificadas por cores, que garantem que cada aspecto da dinâmica da equipe é distinto e facilmente identificável. Ela engloba categorias como Saúde da equipe, Ritmo da equipe e Consenso da equipe, permitindo que você entenda como esses conceitos se alinham aos objetivos gerais da sua equipe. Você também pode usar esse modelo para concordar com as aprovações de reuniões e fluxos de trabalho, colocando ordem nas operações normalmente caóticas das novas empresas iniciantes.

Os membros da equipe podem simplesmente pegar uma nota adesiva, inserir suas ideias e colocá-la no quadro de tópicos com uma ação de arrastar e soltar. Use status como Open e Complete para acompanhar o progresso de cada ideia.

6. Modelo ClickUp Create Process Efficiently (Criar processos com eficiência)

O ClickUp Create Process Efficiently Template foi projetado para lidar com as ineficiências do processo de frente, eliminando o desperdício

O modelo Modelo ClickUp Create Process Efficiently tem tudo a ver com a eliminação do desperdício de processos para otimizar os fluxos de trabalho para equipes de projetos enxutos . A ideia principal aqui é visualizar seus processos atuais em todos os departamentos, identificar gargalos de eficiência e livrar-se de tarefas de baixo valor e que consomem muitos recursos e atrasam sua equipe. 🛞

Esse modelo tem campos personalizados pré-projetados para capturar dados de tarefas por meio de atributos como complexidade da tarefa, taxa de conclusão, função e nível de esforço. Preencha os dados dos processos que está analisando e obtenha uma base de comparação uniforme.

As várias exibições do modelo foram projetadas para visualizar os processos de diferentes perspectivas. Por exemplo, a visualização de lista Process Overview permite criar e gerenciar tarefas para processos atuais ou planejados.

Depois, há a Visualização do gráfico de Gantt que exibe suas atividades em uma linha do tempo, visualizando claramente suas datas de início e término, durações e dependências. É incrivelmente útil para rastrear quais tarefas estão esperando por outras e retendo recursos.

A visualização de quadro branco SIPOC (Suppliers, Inputs, Processes, Outputs, and Customers) Diagram é fantástica para a colaboração em equipe, pois ajuda a delinear o processo de negócios do início ao fim antes de implementá-lo. Enquanto isso, a visualização Process Map adota uma abordagem visual exclusiva, permitindo que você mapear seus processos e perceber rapidamente as áreas de melhoria.

7. Modelo de roteiro de negócios do ClickUp

Visualização do roteiro estratégico de sua empresa na visualização da linha do tempo do ClickUp

O Modelo de roteiro de negócios do ClickUp não se trata apenas de visualizar seu modelo de negócios - ele oferece suporte a rastreamento de projetos e gerenciamento para manter suas equipes alinhadas e produtivas.

Imagine que você esteja gerenciando uma campanha de marketing. A vista de lista de Todas as iniciativas por trimestre do modelo funciona como sua calendário da campanha com tarefas por trimestre e um plano claro para cada período.

Você pode definir metas específicas para o trimestre, como aumentar o tráfego do site e engajamento na mídia social . A visualização Lista de metas estratégicas funciona como seu plano estratégico, agrupando tarefas com base em metas definidas. Quanto à visualização Roadmap Gantt, pense nela como seu linha do tempo do projeto . Ele destacará a sequência das atividades de marketing e suas dependências, tornando seu plano de marketing bem estruturado e com prazos definidos.

A visualização Timeline per Business Category adota uma abordagem diferente, ajudando-o a determinar qual atividade do projeto levará mais tempo. E a melhor parte?

Você pode facilmente reagendar ou ajustar a duração de cada item com um simples movimento de arrastar e soltar, tornando seu planejamento ainda mais flexível! 🤸

8. Modelo de tela de modelo de negócios do Excel por BusinessModelAnalyst

O modelo Excel Business Model Canvas divide seu plano de negócios em blocos de construção fundamentais

O Excel Business Model Canvas Template da BusinessModelAnalyst elimina a necessidade de longas explicações. Em vez disso, ele direciona seu foco para uma única tela.

Esse modelo de modelo de negócios Lean Canvas serve como seu projeto, dividindo sua estratégia de negócios em nove blocos de construção essenciais. Eles incluem Segmentos de clientes para identificar seu público principal, Propostas de valor para diferenciar sua oferta e Canais para otimizar a forma como você alcança seus clientes.

Aqui está a beleza da coisa: o modelo fornece uma visão detalhada do seu negócio em uma única tela. Isso o ajuda a projetar seu modelo de negócios de forma abrangente e a entender como cada componente se encaixa no quadro geral. 🖼️

9. Modelo de tela de modelo de negócios do Excel por Someka

Este modelo do Excel simplifica a tarefa de resumir, projetar e analisar o plano estratégico de sua empresa

Obter uma visão clara dos componentes do negócio é crucial para planejamento estratégico e o Excel Business Model Canvas Template da Someka é uma ferramenta valiosa para conseguir isso!

Esse modelo de canvas enxuto do Excel oferece um modelo de canvas enxuto de uma página, simplificando o processo de resumir, projetar e analisar o plano estratégico de sua empresa. Ele oferece duas opções para visualizar os componentes do negócio:

Canvas dinâmico: Inclui um espaço para fazer anotações em post-it com código de cores para diferentes componentes Tela em branco: Dá a você mais liberdade para projetar sua tela com um editor de arrastar e soltar. Você tem a flexibilidade de personalizar suas anotações com várias opções, como cores, fontes, contornos e muito mais na guia de formato de forma

Esse modelo é compatível com o Excel 2010 e versões posteriores e está disponível em um formato pronto para uso para as plataformas Mac e Windows.

10. Modelos de tela de modelo de negócios e tela enxuta em Excel da NeosChronos

Este modelo é adequado para startups e empresas que desejam simplificar e agilizar seus procedimentos de planejamento e tomada de decisões

O Excel Business Model Canvas e Lean Canvas Templates da NeosChronos é uma solução dupla para equipes de software que buscam visualizar seu modelo de negócios, seguindo os princípios de metodologia lean .

O modelo do Excel oferece duas planilhas: o business model canvas e o lean canvas planning. A primeira divide seu modelo de negócios em componentes-chave, como segmentos de clientes, propostas de valor e fluxos de receita. A planilha lean canvas permite que você defina brevemente os problemas, as soluções e as principais métricas da sua startup em uma única página. 📑

O formato baseado em Excel garante uma organização entrada de dados e atualizações fáceis. No entanto, esse modelo pode não ser para todos, pois é preciso alternar constantemente entre as duas planilhas para simplificar as informações registradas. Mas o design ainda é bastante sólido!

Tire sua empresa do chão com o modelo perfeito de Lean Canvas

Os canvas Lean têm sido usados por várias empresas multibilionárias, incluindo a Apple e a Tesla . Você também pode dimensionar seu caminho para o sucesso com os modelos que discutimos. Eles são um excelente ponto de partida para empreendedores que desejam planejar suas ações com precisão.

O ClickUp tem mais de 1.000 outros modelos para melhorar a produtividade da equipe e apoiar as atividades de inicialização visite a galeria para dar uma olhada neles ! 🕺