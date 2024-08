Como usar as dependências funcionais no design do banco de dados

Você está inundado de dados? Até mesmo os profissionais de dados mais experientes estão lutando para se manter no topo da onda de dados gerada por um mundo que prioriza o digital - sem falar na tentativa de simplificar eficiências de processo . De análises da Web a dados de clientes e métricas de desempenho, você é responsável por manter esses dados tão precisos e atualizados quanto possível. ✨

Um projeto sólido de banco de dados é necessário para criar e manter um banco de dados para sua empresa, mas, mesmo assim, você precisa saber como manter seu trabalho livre de contaminação cruzada e redundância de dados. As dependências definem a relação entre os atributos de dados, o que ajuda em tudo, desde a precisão dos dados até insights avançados.

O ponto crucial? Existem muitos tipos de dependências para escolher. Mas as dependências funcionais são imprescindíveis se você estiver ansioso para criar um banco de dados.

Neste guia, explicaremos o que é uma dependência funcional, daremos alguns exemplos de todas as dependências funcionais e ofereceremos dicas úteis para maximizar seu banco de dados relacional.

O que é uma dependência funcional?

Uma dependência funcional é um tipo de dependência com um relacionamento entre duas variáveis. No lado esquerdo, você tem o atributo determinante, também conhecido como chave primária, e no lado direito, você tem o atributo dependente, também conhecido como atributo não-chave. A função ou o resultado mudará dependendo do relacionamento entre as duas variáveis.

Sabemos que isso parece um pouco complicado, portanto, veja a seguir como funcionam as dependências funcionais:

Digamos que você usesoftware de banco de dados de clientes para rastrear os aniversários de seus clientes. Você deseja enviar aos clientes um e-mail personalizado no dia do aniversário deles para promover a boa vontade Você precisa usar uma dependência funcional para enviar um e-mail para cada usuário no dia do aniversário dele - afinal, uma mensagem irrelevante de "Feliz Aniversário" para 300 pessoas não pareceria um pouco estranha? Nesse caso, a função de enviar um e-mail depende da variável do aniversário do cliente Se você quiser esse tipo de relacionamento em seu banco de dados, precisará configurar uma dependência funcional entre a data de aniversário do cliente e a função que envia o e-mail na data de aniversário

As dependências funcionais são fundamentais para a normalização do banco de dados. Por meio da normalização, você organiza um banco de dados - assim como arruma uma sala - para organizar os dados e evitar repetições.

As regras de dependências funcionais em sistemas de gerenciamento de banco de dados

As dependências funcionais seguem várias regras de inferência, também chamadas de axiomas de Armstrong.

Há três regras principais de dependência funcional:

Reflexividade: A Regra Reflexiva diz que se o atributo A estiver relacionado ao atributo X, então o atributo X estará relacionado ao atributo A. Por exemplo, se A for o primeiro nome de alguém e X for o sobrenome de alguém, esses dois atributos sempre estarão relacionados um ao outro Aumento: A regra de aumento diz que, se você adicionar dados a uma variável, também conhecida como aumento, deverá adicionar esse aumento ao conjunto de atributos. Portanto, se você aumentar o campo do primeiro nome com um apelido, esse campo também estará relacionado ao campo do último nome Transitividade: A regra da transitividade diz que se o atributo A estiver relacionado ao atributo C, então, por associação, o atributo B também será igual ao atributo C. A dependência transitiva significa que, às vezes, uma coisa pode determinar outra, que determina uma terceira coisa. Por exemplo, se você estiver gerando códigos de barras no seu arquivoPlataforma de CRM para clientes com base em seus nomes e sobrenomes, o nome determina o lugar do cliente em uma lista alfabética

As dependências funcionais transformam seus modelos de dados em esquemas de relação reais usando SQL, o que preserva a integridade dos dados. Na prática, você pode usar as dependências funcionais em seu sistema de gerenciamento de banco de dados, ou DBMS, para livrá-lo das redundâncias de dados e dos momentos de "oops" que quebram os bancos de dados. 👀

Faça migrações de banco de dados sem problemas no ClickUp

Dependência funcional total versus dependência funcional parcial

Antes de analisarmos os diferentes tipos de dependências funcionais, é importante distinguir entre dependências parcialmente e totalmente funcionais.

Digamos que você esteja conectando seu organograma dados em um banco de dados. Com dependência funcional total, um atributo depende de outro conjunto de atributos, mas não de um subconjunto desse atributo. Assim, digamos que temos uma combinação de "Nome do funcionário" e "ID do funcionário" que determina um "Local"

Se você souber o "Nome do funcionário" e o "ID do funcionário", poderá determinar o "Local" no entanto, não é possível examinar essas duas variáveis isoladamente para determinar o "Location" Nesse caso, o "Local" é totalmente dependente da combinação de "Nome do funcionário" e "ID do funcionário"

Uma dependência funcional parcial ocorre quando um atributo depende apenas de uma parte da chave primária em vez da chave primária composta. Por exemplo, se você puder descobrir o campo de dados "Years Worked" (Anos trabalhados) com "Employee ID" (ID do funcionário), você terá uma dependência parcial porque "Years Worked" (Anos trabalhados) não depende de "Location" (Localização)

Pode parecer uma diferença pequena, mas isso tem grandes consequências para a normalização dos dados. As dependências funcionais parciais podem levar a redundâncias em seu banco de dados, o que significa que você precisa abordá-las na segunda forma normal do processo de normalização, ou 2NF. Isso não é o fim do mundo, mas com certeza é algo que você precisará corrigir no futuro. 🛠️

Primeira, segunda e terceira formas normais em SQL

Quando você normaliza os dados, o objetivo é eliminar quaisquer anomalias de inserção, atualização ou exclusão em seu banco de dados que possam causar estragos. Há três etapas para a normalização com dependências funcionais.

Primeira forma normal

Pense na primeira forma normal como a base para a criação de um sistema em que você possa usar dependências funcionais. Ela estabelece a base para a identificação de dependências na segunda e terceira formas normais. Tecnicamente falando, a 1NF tem atributos que contêm apenas valores atômicos, garantindo que não haja grupos repetidos.

Segunda forma normal

Depois de passar os dados pela 1NF, você terá uma tabela em que todos os atributos que não são chaves são totalmente dependentes funcionalmente da chave primária. Na 2NF, você remove as dependências parciais dividindo as tabelas para verificar novamente se cada atributo não-chave depende totalmente da chave primária.

Terceira forma normal

Depois que uma tabela de dados está na 2NF, ela passa para a 3NF quando todos os atributos dependem apenas funcionalmente da chave primária e nada mais. Na 3NF, você remove todas as dependências transitivas por meio de mais divisões da tabela nesse estágio.

o 1NF prepara o cenário para as dependências funcionais, enquanto o 2NF e o 3NF refinam a forma como você organiza esses dados, reestruturando as dependências funcionais. Isso garante que você armazene cada fragmento de dados no local mais lógico, reduzindo as redundâncias e aumentando a integridade dos dados no processo.

Visualize e gerencie seu roteiro de produtos na visualização da linha do tempo do ClickUp

Tipos de dependências funcionais com exemplos

Se você estiver pronto para começar a usar dependências funcionais, há quatro opções para escolher.

Trivial

A dependência trivial é um tipo básico de dependência funcional em que um atributo ou conjunto de atributos determina a si mesmo. Cada dependente é um subconjunto de seu determinante aqui. Em outras palavras, se C for um subconjunto de A, a relação funcional é trivial.

Isso pode parecer um pouco óbvio, mas um exemplo seria identificar o título de um livro quando você sabe tanto o título quanto o autor. É muito fácil ver a relação entre esses dois atributos, e é por isso que as dependências funcionais triviais são as mais simples de entender.

Não trivial

É aqui que as coisas ficam mais interessantes. Em uma dependência funcional não trivial, um atributo pode determinar outro atributo distinto. Nesse caso, A é uma coleção de atributos e B também, mas B não é um subconjunto de A. Se B não for um subconjunto de A, eles têm uma relação não trivial.

Você terá uma relação não trivial se criar um banco de dados de livros, atribuir a cada livro um código exclusivo e puder procurar o título do livro se souber o código atribuído a ele.

Visualize como as tarefas fluem para cada estágio do projeto e categorize-as em metas

Multivaloradas

Com uma dependência multivalorada, um atributo se conecta a vários outros atributos. Os atributos em seu conjunto de dependentes não dependem uns dos outros. Portanto, se os atributos A e C não tiverem uma dependência funcional, a relação entre B, A e C é multivalorada.

Para continuar com a analogia do livro, isso é como um autor que escreveu muitos livros. Se você souber seu nome, poderá listar todos os livros que ele escreveu. Em uma dependência funcional multivalorada, um autor terá vários livros vinculados ao seu nome.

Transitivo

Uma dependência funcional transitiva ocorre quando um atributo determina outro e depois outro. É como uma reação em cadeia. Se isso soa familiar, é porque esse tipo de dependência funcional segue a Regra da Transitividade.

Nesse caso, se A é igual a B e B é igual a C, então A tem que ser igual a C. Digamos que você esteja criando um banco de dados de livros e que os códigos exclusivos dos livros determinem as editoras e seus gêneros. Se você souber o código do livro, poderá descobrir quem é a editora e seu gênero.

Como usar as dependências funcionais para o gerenciamento de banco de dados

Você está ansioso para começar a usar as dependências funcionais? Você é livre para usar as dependências funcionais da maneira que achar melhor, mas quando precisar fazer um trabalho mais inteligente com menos problemas, use o ClickUp.

Aqui está uma visão geral rápida de como criar um banco de dados no ClickUp e incorporar dependências funcionais:

Em primeiro lugar, você precisará configurar um banco de dados no ClickUp. Você pode importar planilhas de dados do Excel ou criar a sua própria planilha do zero. Visualização da tabela do ClickUp permite a edição em massa e outras exibições personalizadas para rastrear dados sobre praticamente qualquer coisa. O ClickUp também visualiza dados para concluir seu banco de dados em tempo recorde.

A boa notícia é que você não está começando do zero aqui. Modelos de banco de dados do ClickUp tornam a criação de bancos de dados muito fácil.

Os Modelo de banco de dados do ClickUp Blog é muito útil para o planejamento de conteúdo, e o Modelo de diretório de funcionários do ClickUp é perfeito para criar rapidamente um banco de dados com informações de contato de colegas de trabalho. Esse também é um banco de dados sem código, portanto, se você quiser criar um banco de dados sem aprender SQL, nós o ajudamos.

Supervisione o trabalho contínuo de publicação de posts de blog com um calendário de conteúdo

Incorporando dependências funcionais no ClickUp

Normalmente, você precisaria fazer um SQL de coração para criar dependências funcionais em um banco de dados. Felizmente, a interface de arrastar e soltar do ClickUp facilita a criação de relacionamentos entre tarefas e documentos. Não é ruim que Ferramentas de IA no ClickUp tornam o gerenciamento de banco de dados muito fácil, mesmo que você não seja um profissional de banco de dados.

Veja como você pode criar uma dependência em seu banco de dados do ClickUp .

Primeiro, clique na tarefa com a qual você deseja trabalhar.

Vá para Relacionamentos > Dependência. Escolha entre Waiting On, Blocking e Tasks para personalizar o relacionamento.

Definir tarefas para bloquear ou aguardar umas às outras para criar uma dependência no ClickUp

Nesse caso, escolheremos Waiting On e procuraremos outra tarefa que se relacione com a tarefa atual.

Acesse a relação de dependência no menu de configurações da tarefa

Clique em "Concluído" e pronto! 🙌

Simplifique as dependências com o ClickUp

Quem disse que o gerenciamento de banco de dados precisa ser complicado? Desde que você entenda os meandros das dependências funcionais, poderá projetar um banco de dados rápido e preciso que manterá sua organização em movimento.

Você também não precisa fazer isso sozinho. O ClickUp é um sistema sólido de gerenciamento de banco de dados que combina dados com modelos, projetos, tarefas, metas e tudo o mais.

Economize mais tempo e concentre-se em tarefas de alto valor mudando para a plataforma verdadeiramente multifuncional do ClickUp.

Experimente você mesmo: Criar uma conta ClickUp gratuita para criar um banco de dados melhor!