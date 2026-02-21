13 najlepszych programów do zarządzania projektami z portalami dla klientów 2026

Zarządzanie projektami klientów wymaga ciągłego przełączania się między różnymi zadaniami.

Jedno narzędzie do śledzenia zadań. Kolejne do udostępniania plików. Harmonogramy w arkuszu kalkulacyjnym. Aktualizacje przez e-mail. Każdy projekt składa się z fragmentów, a komunikacja z klientem staje się osobnym zadaniem. Zarządzasz pracą i oczekiwaniami jednocześnie, nie mając jednego wiarygodnego źródła informacji.

Przedstawiamy: narzędzia do zarządzania projektami z portalami dla klientów.

Informacje zwrotne są dostępne tuż obok zadania. Postępy w projekcie są widoczne w czasie rzeczywistym. Twoje zespoły wewnętrzne i zewnętrzni interesariusze są na bieżąco bez konieczności ręcznego monitorowania.

Poniżej przedstawiamy najlepsze portale dla klientów wśród narzędzi do zarządzania projektami wraz z kluczowymi funkcjami, limitami i cenami, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję.

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do zarządzania projektami z portalem dla klientów?

Właściwy wybór portalu dla klientów zależy od tego, w jakim stopniu inne osoby są zaangażowane w Twoje projekty, jaki poziom wglądu chcesz im zapewnić na poszczególnych etapach oraz jakie strategie zarządzania klientami są zgodne z Twoim modelem realizacji.

Kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas poszukiwania oprogramowania z portalem dla klientów i funkcjami zarządzania projektami, to:

Szczegółowa kontrola dostępu: Poszukaj uprawnień opartych na rolach w bezpiecznym portalu dla klientów, które chronią poufne dane, a jednocześnie umożliwiają klientom dostęp do zadań, osi czasu projektów, plików i aktualizacji dotyczących projektów

Widoczność projektu dla klientów: Osoby spoza Twoich wewnętrznych zespołów powinny mieć możliwość szybkiego zrozumienia postępów w projekcie dzięki wspólnym widokom, które ułatwiają śledzenie zadań, monitorowanie kamieni milowych oraz Osoby spoza Twoich wewnętrznych zespołów powinny mieć możliwość szybkiego zrozumienia postępów w projekcie dzięki wspólnym widokom, które ułatwiają śledzenie zadań, monitorowanie kamieni milowych oraz zarządzanie oczekiwaniami klientów

Współpraca z klientami w czasie rzeczywistym: Klienci powinni mieć możliwość komentowania, przeglądania plików i odpowiadania na pytania bezpośrednio w ramach projektów, co pozwala na prawdziwą współpracę z klientami i zapewnia wszystkim dostęp do tych samych informacji

Kontekstowa sztuczna inteligencja: Funkcje AI powinny działać w ramach istniejących cykli pracy, pomagając w podsumowywaniu aktualizacji, identyfikowaniu ryzyka oraz generowaniu gotowych do przekazania klientom raportów na podstawie rzeczywistych danych z wielu projektów

Automatyzacja cykli pracy: narzędzie powinno automatyzować powtarzalne kroki, takie jak aktualizacje statusu, przydzielanie zadań, przypomnienia i zatwierdzanie w ramach narzędzie powinno automatyzować powtarzalne kroki, takie jak aktualizacje statusu, przydzielanie zadań, przypomnienia i zatwierdzanie w ramach zarządzania klientami

Panele kontrolne oparte na AI: Panele kontrolne powinny pobierać dane na żywo z systemów śledzenia zadań, osi czasu projektów i obciążenia pracą, aby zapewnić zarówno zespołom wewnętrznym, jak i klientom spójną widoczność w czasie rzeczywistym w zakresie stanu projektu

Scentralizowane udostępnianie zasobów i informacji zwrotnych: Płynne udostępnianie plików, komentarze i zatwierdzanie powinny współistnieć z zadaniami, określając Płynne udostępnianie plików, komentarze i zatwierdzanie powinny współistnieć z zadaniami, określając sposób przechowywania informacji o klientach , organizując informacje zwrotne i zapobiegając niejasnościom związanym z wersjami w innych narzędziach do zarządzania projektami

Niezawodne śledzenie czasu pracy i wyników: Jeśli rozliczasz się według czasu lub kamieni milowych, raportowanie powinno być bezpośrednio połączone z zadaniami i wieloma projektami klientów, co zapewnia przejrzystość fakturowania, precyzyjne funkcje zarządzania projektami oraz lepsze relacje z klientami

Oprogramowanie do zarządzania projektami z portalami dla klientów w skrócie

Masz mało czasu? Oto krótki przegląd najlepszych programów do zarządzania projektami z bezpiecznymi funkcjami portali dla klientów:

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Zadania oparte na AI, kontekstowa AI, czat, pulpity nawigacyjne, Super Agenci, automatyzacje Kompleksowe zarządzanie zespołem oparte na AI z konfigurowalnymi cyklami pracy Free Forever; niestandardowe opcje dostosowania dostępne dla Enterprise monday.com Niestandardowe tablice, automatyzacje bez kodowania, pulpity nawigacyjne, różne widoki, formularze Tworzenie niestandardowych cykli pracy zespołów z kontrolowanym dostępem dla klientów Bezpłatnie (2 licencje); Plany płatne od 14 USD miesięcznie za użytkownika Asana Wiele widoków projektów, własność zadań, obsługa wielu klientów, wykres pracy, ponad 200 integracji Koordynacja wielu zespołów dzięki równoległym cyklom pracy wewnętrznym i klientom Free; płatne plany od 10,99 USD miesięcznie za użytkownika Teamwork.com Oznaczanie na poziomie klienta, strumienie aktywności na poziomie plików, formularze z brandingiem, automatyzacje Agencje zarządzające wieloma projektami dla wielu klientów w ramach stałej umowy Bezpłatne; płatne plany od 13,99 USD miesięcznie za użytkownika Wrike Zintegrowane portale dla klientów, wykresy Gantt i pulpity nawigacyjne na żywo, szczegółowe role, agenci AI Obsługa klientów Enterprise na dużą skalę Bezpłatne; płatne plany od 10 USD miesięcznie za użytkownika OneDesk Spójność między zgłoszeniami a zadaniami, etapy widoczne dla klienta, wbudowany system wiadomości, portale z brandingiem Obsługa klientów wymagająca dużego wsparcia lub oparta na zgłoszeniach Płatne plany od 26,99 USD miesięcznie za użytkownika Celoxis Pulpit nawigacyjny porównujący budżet z rzeczywistymi wynikami, śledzenie rentowności, rejestracja zleceń oparta na wskaźnikach KPI, wykresy obciążenia Projekty dla klientów o wysokiej stawce, wymagające ostrożnego gospodarowania budżetem Płatne plany od 10 USD miesięcznie za użytkownika Notion Połączone zadania i projekty, huby klientów, proste automatyzacje, wyszukiwanie oparte na AI Stwórz jedno centrum dowodzenia skierowane do klientów Free; płatne plany od 12 USD miesięcznie za użytkownika Trello Wizualne tablice Kanban, dodatki, udostępnianie na poziomie tablicy, osadzanie Prosta i płynna widoczność dla klientów Bezpłatne; płatne plany od 5 USD miesięcznie za użytkownika Bonsai Portale dla klientów, listy zadań, umowy, faktury, branding Freelancerzy i małe zespoły usługowe Płatne plany od 15 USD miesięcznie za użytkownika Dock Portale z możliwością dostosowania do własnej marki, elementy osadzane, analityka zaangażowania, zadania z przewodnikiem Markowe procesy wdrażania nowych użytkowników i portale dla klientów Free; płatne plany od 350 USD miesięcznie za użytkownika FuseBase Pokoje transakcyjne, publikowanie dokumentów, agenci AI, śledzenie aktywności Zlecenia wymagające dużej ilości dokumentacji, w stylu „deal room” Płatne plany od 39 USD miesięcznie za użytkownika Smartsheet Arkusze w stylu arkuszy kalkulacyjnych, pulpity nawigacyjne dla klientów, kontrolowane uprawnienia, podsumowania oparte na AI Raportowanie dla klientów bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym Płatne plany od 12 USD miesięcznie za użytkownika

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami z portalami dla klientów

A teraz przyjrzyjmy się narzędziom, które ułatwiają zarządzanie projektami zorientowane na klienta, zwłaszcza gdy zarządzasz wieloma projektami i klientami jednocześnie.

1. ClickUp (Najlepsze, konfigurowalne środowisko do współpracy z klientami i zarządzania projektami)

Większość portali dla klientów pokazuje postępy, ale nie angażuje się w samą pracę.

ClickUp, pierwsza na świecie zintegrowana platforma oparta na sztucznej inteligencji, traktuje dostęp klientów jako wbudowane rozszerzenie Twojego systemu realizacji projektów, a nie jako oddzielny interfejs.

Zamiast eksportować pulpity nawigacyjne lub kopiować i wklejać aktualizacje, ClickUp pozwala klientom angażować się w pracę tam, gdzie faktycznie się ona odbywa, z uprawnieniami kontrolującymi to, co widzą i robią, bez ujawniania wewnętrznej złożoności.

Oto, w jaki sposób ClickUp wspiera cykle pracy z klientami w sposób naturalny zarówno dla zespołów wewnętrznych, jak i zewnętrznych interesariuszy.

Twórz uporządkowane portale dla klientów z kontrolą dostępu, nie ujawniając wewnętrznej złożoności

Skorzystaj z widoku listy w ClickUp, aby stworzyć przejrzysty portal dla klientów, który pozwala na szybki przegląd informacji

ClickUp pozwala zapraszać klientów jako gości z precyzyjnymi uprawnieniami opartymi na rolach. Możesz kontrolować widoczność aż do poziomu przestrzeni, folderu, listy, a nawet pojedynczego zadania. Notatki wewnętrzne, dane finansowe i planowanie równoległe pozostają prywatne, podczas gdy wyniki, kamienie milowe i zatwierdzenia są widoczne.

Zespoły często tworzą dedykowane przestrzenie lub foldery dla klientów, które zawierają:

Widoki zadań na żywo z filtrem widoczności dla klientów

Widok osi czasu lub wykresu Gantt do śledzenia kamieni milowych

Wbudowane dokumenty do briefów, wdrażania nowych klientów lub podsumowań statusu

Pola zatwierdzania i ustrukturyzowane cykle pracy przekazywania informacji zwrotnych

Zamiast kierować klientów do statycznych pulpitów nawigacyjnych lub eksportowanych plików PDF, zapewnij im kontrolowany dostęp do prawdziwego źródła informacji.

Korzystaj z pulpitów nawigacyjnych działających w czasie rzeczywistym, aby zapewnić klientom widoczność w zakresie projektu i monitorować jego stan

Panele kontrolne ClickUp zapewniają wizualny wgląd w projekty klientów w czasie rzeczywistym na każdym poziomie. Obejmuje to poszczególne zadania, portfolio wielu projektów lub wyniki dla całego konta.

Ponieważ pulpity nawigacyjne odzwierciedlają dane dotyczące realizacji na bieżąco, nie ma potrzeby ręcznego przygotowywania raportów o statusie co tydzień. Klienci widzą postępy w miarę ich rozwoju, a zespoły wewnętrzne poświęcają mniej czasu na przekładanie wyników pracy na prezentacje.

Dzięki kartom AI wbudowanym w pulpity nawigacyjne możesz również generować opisowe podsumowania, które w przystępny sposób wyjaśniają trendy, ryzyka i przeszkody w oparciu o rzeczywiste dane projektowe.

Pulpity ClickUp z kartami AI ułatwiają gromadzenie aktualizacji dla klientów

Spraw, aby realizacja projektów dla klientów przebiegała płynniej dzięki kontekstowej AI

Wbudowana w ClickUp kontekstowa AI została zaprojektowana tak, aby działać w ramach cykli pracy Twoich klientów.

ClickUp Brain rozumie pełną strukturę Twojego obszaru roboczego, w tym zadania, dokumenty, komentarze, osie czasu, wyniki, właścicieli, zależności itp. Każde podsumowanie, aktualizacja lub rekomendacja opiera się na pracy z klientem.

Zamiast ręcznie łączyć aktualizacje z zadań, e-maili i pulpitów nawigacyjnych, zadaj AI praktyczne pytania dotyczące realizacji i uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi. Na przykład:

„Przygotuj cotygodniową aktualizację dla tego konta”.

„Podsumuj otwarte ryzyka dla klienta A.”

„Co blokuje osiągnięcie kamienia milowego, jakim jest uruchomienie w trzecim kwartale?”

ClickUp Brain pobierze następnie sygnały z całego obszaru roboczego, aby wygenerować gotowe do przekazania klientom podsumowania, wcześnie zidentyfikować ryzyka i wskazać priorytety w oparciu o rzeczywisty postęp projektu.

Ponadto funkcja Enterprise Search w ClickUp została stworzona z myślą o zespołach, które na co dzień korzystają z wielu narzędzi. Nie musisz przełączać się między aplikacjami, aby znaleźć pliki, wiadomości lub aktualizacje. Wyszukuj wszystko za pomocą jednego paska wyszukiwania w ClickUp.

Wpisz słowo kluczowe, a ClickUp Enterprise Search wyświetli najbardziej trafne wyniki z zadań ClickUp, podzadań, komentarzy, dokumentów, załączników oraz połączonych aplikacji, takich jak Google Drive, GitHub, Jira itp.

Wyszukiwarka uwzględnia kontekst, dzięki czemu wyświetla najbardziej trafne pliki, zgłoszenia lub linki w oparciu o to, nad czym aktualnie pracujesz.

Skorzystaj z funkcji wyszukiwania w Enterprise, aby błyskawicznie znaleźć odpowiedzi w różnych narzędziach, zadaniach i rozmowach

Wykorzystaj agentów AI do automatyzacji raportowania dla klientów i powtarzającej się komunikacji

W tym właśnie aspekcie podejście ClickUp różni się od innych portali. Super Agentów ClickUp można skonfigurować tak, aby zapewniali wsparcie dla cykli pracy klientów bez konieczności ciągłego nadzorowania.

Na przykład Agent ds. raportowania dla klientów może monitorować konkretne projekty lub przestrzenie klientów i automatycznie generować:

Cotygodniowe podsumowania statusu w eleganckim dokumencie

Najważniejsze zmiany lub zaległe elementy

Ostrzeżenia o ryzyku oparte na zależnościach lub zaległych zadaniach

Gotowe wiadomości e-mail lub aktualizacje na czacie dla klientów

Ponieważ agenci pracują w tym samym obszarze roboczym, w którym znajdują się zadania, nigdy nie tracą kontekstu. Przestrzegają uprawnień, rozumieją statusy i mogą odwoływać się do kamieni milowych, pól niestandardowych oraz osi czasu bez konieczności ręcznej integracji. Dzięki temu nie wysyłasz klientom jedynie statycznego widoku swojej pracy — system przygotowuje i dostarcza aktualizacje w czasie rzeczywistym.

Aby dowiedzieć się więcej o Super Agents do zarządzania projektami, obejrzyj to wideo 👇

Ogranicz rutynowe zadania dzięki automatyzacji

Automatyzacje ClickUp ograniczają konieczność ręcznego przyspieszania prac dla klientów. Nie musisz ręcznie przypisywać zadań, aktualizować statusów ani ścigać zatwierdzeń i monitorować postępów. Wystarczy, że zdefiniujesz proste reguły, które automatycznie zapewnią ciągłość realizacji zadań.

Uruchamiaj działania w oparciu o zmiany w czasie rzeczywistym, takie jak status zadania, priorytet, osoba przypisana, termin wykonania lub zatwierdzenie klientów w ramach Twojego portalu.

Skorzystaj z automatyzacji ClickUp bez kodowania, aby zapewnić spójne działanie procesów w tle

Utrzymuj komunikację dotyczącą projektu i klienta w odpowiednim kontekście dzięki czatowi ClickUp

Czat ClickUp pozwala prowadzić rozmowy z klientami i dyskusje wewnętrzne dokładnie tam, gdzie odbywa się praca.

Nie są one rozproszone w wątkach e-mailowych, aplikacjach do przesyłania wiadomości ani odizolowanych narzędziach innych firm. Rozmowy, decyzje i ścieżki od decyzji do działania pozostają zintegrowane. Oznacza to, że:

Kontekst pozostaje nienaruszony: rozmowy pozostają przypisane do zadania lub rezultatu, którego dotyczą

Klienci widzą istotne aktualizacje: Po uzyskaniu odpowiednich uprawnień klienci mogą uczestniczyć w projekcie bezpośrednio, co ogranicza wymianę wiadomości za pośrednictwem zewnętrznych aplikacji do czatu

Koniec z szukaniem historii: każda wiadomość, link lub wyjaśnienie pozostaje dostępne do wyszukiwania wraz z kontekstem, a nie jest ukryte w osobnej Skrzynce odbiorczej

Udostępniaj natychmiastowe aktualizacje za pomocą postów na czacie ClickUp

Czat ClickUp oferuje również wsparcie dla multimediów — pliki GIF, przesyłanie plików, osadzanie treści, odpowiedzi w wątku oraz reakcje, co sprawia, że współpraca między działami lub między klientem a dostawcą przebiega płynnie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Szeroki zakres funkcji może przytłaczać początkujących użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 850 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

ClickUp łączy wszystkie nasze zadania, dokumenty, cele i rejestrację czasu pracy w jednym, spójnym obszarze roboczym. Korzystamy z niego od 2018 roku i jest on niezwykle elastyczny w zarządzaniu zarówno wewnętrznymi cyklami pracy, jak i projektami klientów. Konfigurowalne widoki (lista, Tablica, kalendarz itp.) oraz szczegółowe opcje automatyzacji pozwalają nam zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo. Ponadto częste aktualizacje funkcji pokazują, że twórcy poważnie podchodzą do ulepszania platformy.

2. monday.com (Najlepsze rozwiązanie dla zespołów, które potrzebują elastycznej współpracy z klientami opartej na uprawnieniach)

monday.com to konfigurowalna, oparta na chmurze platforma do zarządzania projektami, która pozwala projektować cykle pracy, śledzić zadania i tworzyć proste aplikacje bez konieczności pisania kodu.

Możesz zaprosić klientów jako „Gości” do określonych tablic, dzięki czemu widzą oni tylko to, co jest dla nich istotne. Twoje wewnętrzne plany, prywatne notatki i inne projekty pozostają całkowicie ukryte. Taka konfiguracja stanowi przykład prostego portalu dla klientów, zapewniając im kontrolowaną widoczność w wynikach pracy, podczas gdy cykle pracy pozostają chronione.

W przeciwieństwie do widoków tylko do odczytu, użytkownicy z uprawnieniami gościa mogą również otrzymać uprawnienia do komentowania zadań, przesyłania plików i zmiany statusów (takich jak „Zatwierdzone” lub „Wymagana informacja zwrotna”).

Ponadto możesz analizować opinie klientów pod kątem nastrojów, aby wcześnie wykrywać niezadowolenie lub identyfikować projekty, które mogą być zagrożone, na podstawie historycznej wydajności zespołu, korzystając z AI Blocks serwisu monday.com. Zamień każdą tablicę w wbudowany system wczesnego ostrzeżenia.

Najlepsze funkcje monday.com

Zautomatyzuj cykle pracy w projektach, aby przekazywać aktualizacje, zmiany statusu i powiadomienia między zespołami przy użyciu konfigurowalnych reguł

Sprawdzaj obciążenie zespołu w czasie rzeczywistym dzięki widżetowi obciążenia pracą, który agreguje przydzielone zadania według właściciela i osi czasu

Twórz formularze rejestracyjne, które mapują wypełnione pola bezpośrednio na kolumny tablicy i automatycznie generują nowe elementy

Ograniczenia serwisu monday.com

Automatyzacje związane z śledzeniem czasu są stosunkowo ograniczone, co może utrudniać pracę zespołom zajmującym się rozliczeniami, budżetowaniem i raportowaniem finansowym

Ceny Monday.com

Osobiste: Free

Standard: 14 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 24 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje serwisu monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 14 760 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5600 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o monday.com?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Jako menedżerka HR na zlecenie i właścicielka firmy korzystam z monday.com od ponad 5 lat i to narzędzie całkowicie zmieniło sposób, w jaki zarządzam swoją firmą i wspieram klientów. Niezależnie od tego, czy chcesz usprawnić proces rekrutacji, zarządzać relacjami z klientami, czy zapewnić spójność działań zespołu, monday.com spełni wszystkie te zadania – a nawet więcej!

3. Asana (najlepsze rozwiązanie dla zespołów realizujących równolegle wewnętrzne i cykle pracy klientów)

Jeśli potrzebujesz narzędzia do organizowania zadań, zarządzania projektami i portfolio, śledzenia postępów oraz dostosowywania wszystkiego do celów i OKR, jednocześnie informując klientów na bieżąco, warto przyjrzeć się Asanie.

Jego największą zaletą jest funkcja Multi-Homing, która pozwala na jednoczesne wykonywanie tego samego zadania w ramach wielu projektów. Oznacza to, że możesz prowadzić wewnętrzny projekt przeznaczony na wstępne prace zespołu oraz oddzielny, dopracowany projekt przeznaczony dla klienta, udostępniając w widoku klienta tylko wybrane elementy.

Aby jeszcze bardziej zminimalizować tarcia, Asana AI Studio pomaga rejestrować, sortować i kierować przychodzące zgłoszenia klientów. Potrafi podsumowywać opinie, wyodrębniać elementy do wykonania i automatycznie przydzielać pracę, zapewniając, że przepływ uwag klientów trafia z powrotem do Twojego procesu realizacji bez konieczności ręcznej selekcji.

Najlepsze funkcje Asany

Przełączaj się między widokami listy, tablicy, osi czasu i kalendarza oraz stosuj pola niestandardowe do śledzenia zadań i raportowania

Korzystaj z formularzy projektowych, aby gromadzić przesłane zgłoszenia klientów i przekształcać je bezpośrednio w zadania z predefiniowanymi polami

Monitoruj liczbę przydzielonych zadań na użytkownika w widoku obciążenia pracą i równoważ przydziały zadań w ramach osi czasu

Ograniczenia Asany

Zaawansowane funkcje raportowania i zarządzania klientami są dostępne wyłącznie w ramach planów wyższych poziomów, co może znacznie zwiększyć koszt na użytkownika

Ceny Asany

Osobiste: Free

Pakiet podstawowy: 10,99 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja zaawansowana: 24,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Asany

G2: 4,4/5 (ponad 12 800 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 450 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Asanie?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Lubię korzystać z funkcji cyfrowych i zasobów Asany, ponieważ pozwalają mi one efektywnie i profesjonalnie zarządzać projektami oraz cyklem pracy, ułatwiając współpracę i wykorzystanie profesjonalnego wkładu wszystkich członków mojej firmy w organizację zadań.

4. Teamwork.com (Najlepsze rozwiązanie dla agencji obsługujących wielu stałych klientów)

Teamwork.com to platforma do zarządzania projektami i zasobami. Umożliwia dostosowanie kolumn w celu wyróżnienia informacji, które są najważniejsze dla każdego klienta, niezależnie od tego, czy chodzi o status, priorytet, etap rozliczenia czy właściciela.

Utrzymuj listę klientów w porządku i na bieżąco, edytując rekordy, filtrując według określonych grup klientów oraz przypisując jasno określonych właścicieli w celu zapewnienia odpowiedzialności. Etykiety na poziomie klienta dodają przydatny kontekst widoczny na pierwszy rzut oka, ułatwiając zespołowi zrozumienie, kto jest kim i co się dzieje.

Ponadto dzięki TeamworkAI możesz analizować dane historyczne dotyczące projektów, aby przygotować prognozę dotyczącą przyszłego zapotrzebowania na zasoby i z wyprzedzeniem wiedzieć, kiedy klient z umową ryczałtową prawdopodobnie przekroczy przydzielone godziny.

Najlepsze funkcje serwisu Teamwork.com

Rejestruj wszystkie komentarze dotyczące plików, zatwierdzenia klientów i poprawki zespołu w jednym strumieniu aktywności powiązanym z każdym zadaniem lub zasobem

Dostosuj formularze dla klientów, aby odzwierciedlały tożsamość marki Twojej firmy, w tym logo, kolory i banery

Uruchamiaj automatyzacje na podstawie terminów zadań, aby wysyłać e-maile lub aktualizować statusy dla użytkowników wewnętrznych i klientów

Limity serwisu Teamwork.com

Platforma może sprawiać wrażenie rozdrobnionej, z wieloma przestrzeniami przeznaczonymi na projekty, planowanie i dokumentację, co zwiększa nakłady związane z nawigacją i przełączaniem się między kontekstami

Ceny Teamwork.com

Free

Cena: 13,99 USD miesięcznie za użytkownika

Grow: 25,99 USD miesięcznie za użytkownika

Skala: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje serwisu Teamwork.com

G2: 4,4/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 910 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Teamwork.com?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Od prawie 2 lat, odkąd przeszliśmy z Asany, całą naszą agencję marketingu cyfrowego (ponad 25 członków zespołu) prowadzimy za pomocą Teamwork i nie żałujemy tej decyzji. Nasi klienci z miesięcznymi umowami są wprowadzani jako projekty z miesięcznymi budżetami, które są bezpośrednio połączone z szacowanym czasem realizacji zadań oraz zarejestrowanym i rozliczalnym czasem wprowadzonym przez nasz zespół.

5. Wrike (Najlepszy klient do realizacji projektów dla dużych przedsiębiorstw)

Masz trudności z kontrolowaniem realizacji projektów na skalę przedsiębiorstwa z powodu rozproszonych zgłoszeń, zmieniającego się zakresu prac i powolnego przekazywania zadań? Wrike, platforma do zarządzania pracą oparta na AI, może Ci w tym pomóc.

Możesz ujednolicić proces pozyskiwania klientów, ustalania zakresu prac i zatwierdzania zadań w ramach jednego cyklu pracy. Zamiast czekać na wymianę wątków e-mailowych lub spotkania, interesariusze mogą zatwierdzać zadania bezpośrednio w Wrike. Zatwierdzenie to może automatycznie wywołać data powstania projektu, osi czasu i przydzielanie zadań.

A jeśli chcesz zoptymalizować realizację zadań w oparciu o przewidywane obciążenie, pobierz dane dotyczące przewidywanego zapotrzebowania dzięki integracjom z procesem sprzedaży w Wrike CRM i na bieżąco porównuj zapotrzebowanie z dostępnym obciążeniem za pomocą pulpitów nawigacyjnych i narzędzi analitycznych.

Możesz również tworzyć proste agenty AI bez konieczności pisania kodu, aby jeszcze lepiej ustalać priorytety osobistych kolejek zadań w oparciu o pilność i zależności, generować podzadania oraz wysyłać powiadomienia do menedżerów na czas.

Najlepsze funkcje Wrike

Zapewnij w pełni zintegrowane oprogramowanie z portalem dla klientów w ramach tego samego obszaru roboczego, z którego korzystają zespoły wewnętrzne, umożliwiając klientom przeglądanie postępów projektu, osi czasu i wyników w czasie rzeczywistym

Udostępniaj szczegółowe przeglądy projektów za pomocą aktualizowanych na bieżąco wykresów Gantta, tablic Kanban, widoków tabeli i pulpitów, które dostosowują się automatycznie do postępów w pracy

Zastosuj szczegółowe role dostępu, aby dokładnie określić, co klienci mogą przeglądać, edytować, komentować lub przesyłać

Ograniczenia Wrike

Złożone łańcuchy automatyzacji i modele uprawnień często wymagają dedykowanego administratora, aby zapobiec nadmiernemu rozrostowi powiadomień i zakłóceniom w cyklu pracy

Ceny Wrike

Free

Teams: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Pinnacle: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 4470 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 2860 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Wrike?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Wrike centralizuje zadania klientów, procesy zatwierdzania i własność zadań, dzięki czemu nasz 5-osobowy zespół nie musi śledzić wątków w wiadomościach e-mail i na czacie. Pulpity nawigacyjne i widoki obciążenia pracą dają mi wgląd w stan projektu w czasie rzeczywistym, a automatyzacje eliminują powtarzalne działania następcze, dzięki czemu działamy szybciej bez zwiększania liczby pracowników.

6. OneDesk (najlepsze rozwiązanie do obsługi klientów wymagającej intensywnego wsparcia lub opartej na zgłoszeniach)

OneDesk to oprogramowanie do obsługi pomocy technicznej, zarządzania projektami oraz automatyzacji usług profesjonalnych.

Dzięki temu możesz pokazać klientom dokładny etap cyklu życia ich zgłoszeń. Zamiast niejasnego statusu „W trakcie realizacji” mogą oni bezpośrednio na platformie sprawdzić, na jakim etapie są prace – czy są w kolejce, w trakcie opracowywania, czy też w fazie kontroli jakości.

Główną zaletą OneDesk jest ciągłość: klient nadal widzi zgłoszenie w swoim portalu, podczas gdy Twój zespół pracuje nad nim jako zadaniem w wykresach Gantta i widokach projektów.

Najlepsze funkcje OneDesk

Korzystaj z wbudowanych wątków wiadomości na platformie, aby prowadzić widoczne dla klientów rozmowy w czasie rzeczywistym, powiązane z zgłoszeniami i zadaniami

Oferuj konfigurowalne formularze zgłoszeń i wniosków z polami obowiązkowymi oraz regułami przekierowywania, aby rejestrować i przekierowywać zgłoszenia klientów

Spersonalizuj wygląd swojego portalu, dodając logo i kolory – bez konieczności kodowania

Ograniczenia OneDesk

Kontrola uprawnień oparta na rolach nie jest wystarczająco szczegółowa, co zmusza Teams do przyznawania pełnego dostępu administratora w celu zapewnienia podstawowej autonomii

Ceny OneDesk

Standard: 26,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 31,99 USD/miesiąc za użytkownika

Zgodność z HIPAA: 46,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje OneDesk

G2: 4,2/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o OneDesk?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Największą zaletą OneDesk jest to, że w jednym miejscu otrzymujemy wiele funkcji, w tym narzędzia do zarządzania klientami, dział pomocy technicznej, narzędzia do zarządzania projektami oraz automatyzację cyklu pracy. Dzięki temu możemy korzystać z jednego oprogramowania do wielu różnych celów.

7. Celoxis (Najlepsze rozwiązanie dla projektów o wysokiej stawce, realizowanych dla klientów z ograniczonym budżetem)

Jeśli pracujesz nad projektami o dużej wadze, w których klient musi mieć wgląd zarówno w kondycję finansową (budżety, koszty i zyski), jak i oś czasu projektu, wypróbuj Celoxis.

Możesz udostępnić klientom widok nawigacyjny z porównaniem wydatków planowanych i rzeczywistych. Jeśli projekt jest zrealizowany w 50%, ale wykorzystano już 80% budżetu, klienci widzą to w czasie rzeczywistym, co ułatwia wczesne (i mniej bolesne) rozmowy na temat zakresu projektu.

Dla Twojego zespołu wewnętrznego Celoxis gromadzi wszystkie dane związane z projektami, aby pokazać, którzy klienci są rentowni. Większość narzędzi wymaga do tego osobnego arkusza kalkulacyjnego; w Celoxis jest to funkcja wbudowana.

Najlepsze funkcje Celoxis

Gromadź zgłoszenia projektowe z wiadomości e-mail, formularzy i zgłoszeń przesłanych ręcznie, a następnie sortuj je na podstawie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) Twojej firmy

Monitoruj obciążenie zespołu za pomocą wykresów obciążenia pracą w czasie rzeczywistym, które uwzględniają zmiany, urlopy i dostępność, z alertami dla warunków przeciążenia

Skonfiguruj automatyczne powiadomienia e-mailowe dotyczące kamieni milowych, zadań i aktualizacji projektów, zarządzając nimi bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego

Ograniczenia Celoxis

Platforma ma podobno stromą krzywą nauki, a zanim zespoły dostrzegą stałą wartość, wymagana jest rozbudowana konfiguracja i dyscyplina procesowa

Ceny Celoxis

Core: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Essential: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja Professional: 35 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 45 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Celoxis

G2: 4,6/5 (ponad 430 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 320 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Celoxis?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

W Celoxis najbardziej podoba mi się to, jak przejrzyście przedstawia harmonogramy projektów, obciążenia pracą i zależności w jednym miejscu. Daje to prawdziwy widok na to, co dzieje się w każdym projekcie, dzięki czemu nic nie umyka uwadze. Pulpit nawigacyjny ułatwia wczesne wykrywanie ryzyka, koordynację działań zespołów i podejmowanie lepszych decyzji bez konieczności przeglądania arkuszy kalkulacyjnych.

8. Notion (najlepsze rozwiązanie do stworzenia jednego centrum dowodzenia dla klientów)

Notion to kompleksowa cyfrowa przestrzeń robocza, której możesz używać do burzy mózgów, planowania harmonogramów projektów i śledzenia pracy od początku do końca.

Zasadniczo możesz połączyć zadania z projektami i wyświetlić na pulpicie nawigacyjnym klienta pasek postępu na żywo, który automatycznie oblicza stopień realizacji na podstawie podzadań. Dzięki temu wszyscy interesariusze mają przejrzysty i zawsze aktualny widok na postęp prac.

Notion oferuje również proste automatyzacje, które usprawniają powtarzalne zadania administracyjne. Możesz na przykład automatycznie przypisać kierownika ds. jakości, gdy zadanie przejdzie do statusu „W trakcie przeglądu”, lub powiadomić określony kanał na Slacku w momencie, gdy projekt zostanie oznaczony jako „Zablokowany”.

Wszystko to można zaprezentować jako jedno, skierowane do klienta hub, korzystając z gotowych szablonów portalu klienta. Na jednej stronie możesz umieścić oś czasu projektu, folder z Google Drive, wideo powitalne z Loom, a nawet aktualne faktury.

Dzięki Notion AI możesz przeszukiwać tysiące stron, aby podsumować historię konkretnego klienta lub automatycznie wypełnić pola bazy danych na podstawie briefu projektowego. Dzięki temu dokumentacja i realizacja są ściśle ze sobą powiązane bez konieczności ręcznego syntezowania danych.

Najlepsze funkcje Notion

Monitoruj projekty za pomocą elastycznych baz danych z niestandardowymi właściwościami i wieloma widokami, w tym tabelą, tablicą i osią czasu

Twórz wspólną dokumentację projektową, briefy, specyfikacje produktu (PRD) i aktualizacje, korzystając z udostępnianych dokumentów, które są przechowywane razem z danymi projektowymi

Publikuj strony projektów i obszary robocze przeznaczone dla klientów za pomocą Notion Sites, z konfigurowalnymi opcjami udostępniania i kontroli dostępu

Ograniczenia Notion

Wydajność może się pogorszyć na dużych lub złożonych stronach, a limit dostępu w trybie offline może utrudniać pracę zespołom pozbawionym stabilnego połączenia internetowego

Ceny Notion

Free

Plus: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 24 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,6/5 (ponad 9100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2650 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Notion?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Notion to zdecydowanie najlepsze narzędzie, z jakiego korzystałem, pozwalające zebrać wszystkie moje projekty, pomysły i zadania w jednej, przejrzystej przestrzeni, bez przytłaczającego bałaganu. Bazy danych są niezwykle solidne, a korzystanie z widoków w celu uzyskania praktycznych wniosków lub szybkiego stworzenia osobistego pulpitu nawigacyjnego okazało się nieocenione. Niedawno zacząłem też testować agentów AI i jak dotąd są oni zarówno pomocni, jak i naprawdę ekscytujący w użyciu.

9. Trello (Najlepsze rozwiązanie zapewniające prosty i płynny poziom widoczności dla klientów)

Chcesz uporządkować swoje listy zadań do zrobienia, śledzić terminy i współpracować z zespołami na prostych tablicach Kanban? Pomocne w tym będzie Trello, wizualne narzędzie do zarządzania pracą.

Możesz tworzyć tablice dla projektów, listy dla etapów (takie jak Do zrobienia, W trakcie i Zrobione) oraz karty dla poszczególnych zadań, które można przenosić między listami w miarę postępów. Cały system został zaprojektowany tak, aby był natychmiast zrozumiały, nawet dla użytkowników bez wiedzy technicznej.

Trello nie oferuje gotowego, dedykowanego portalu dla klientów. Możesz jednak skorzystać z Power-Ups, czyli dodatków i integracji Trello, aby wprowadzić automatyzację, uprawnienia i kontrolę widoczności.

Dzięki temu możesz udostępniać klientom tylko wybrane karty lub kolumny na tablicy, tworząc przejrzysty i intuicyjny widok dla klienta, który nie przytłacza go nadmiarem informacji.

Najlepsze funkcje Trello

Udostępniaj konkretne tablice lub karty zewnętrznym interesariuszom, korzystając z dodatków innych firm, które generują bezpieczne linki tylko do przeglądania, bez konieczności posiadania konta Trello

Kontroluj, które projekty są widoczne dla klientów, dzieląc zadania na dedykowane tablice i limitując widoczność zewnętrzną na poziomie poszczególnych tablic

Osadzaj tablice Trello lub widoki kart w zewnętrznych narzędziach portalowych lub hubach obsługi klienta obok dokumentów, linków i innych udostępnionych zasobów

Ograniczenia Trello

Zaawansowane funkcje raportowania i zależności zazwyczaj wymagają płatnych rozszerzeń lub integracji zewnętrznych

Ceny Trello

Free

Standard: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja Premium: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Trello

G2: 4,4/5 (ponad 13 880 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 23 425 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Trello?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Lubię używać Trello do zarządzania projektami i zadaniami, ponieważ pomaga mi to zajmować się wieloma zadaniami jednocześnie i ułatwia przeglądanie postępów. Podoba mi się funkcja obszarów roboczych oraz śledzenie czasu. Zarządzamy wieloma projektami jednocześnie, tworząc osobne obszary robocze dla każdego klienta. Dla różnych zadań tworzymy tablice, aby łatwo wszystkim zarządzać.

10. Bonsai (Najlepsze rozwiązanie dla freelancerów i małych zespołów usługowych)

Bonsai to platforma do zarządzania biznesem, która zapewnia scentralizowany hub do organizowania projektów klientów, dokumentów, umów i faktur.

Możesz tworzyć listy zadań, stosować szablony zarządzania klientami, ustalać terminy realizacji oraz otrzymywać przypomnienia e-mailowe, dzięki czemu realizacja projektów przebiega sprawnie i zgodnie z planem.

Po stronie klienta możesz w pełni spersonalizować portal, dodając swoje logo, kolory i identyfikację wizualną, dzięki czemu każda interakcja będzie wyglądała profesjonalnie i spójnie. Udostępniaj bezpieczne linki, które pozwalają klientom uzyskać dostęp do portalu bez konieczności zakładania konta.

Najlepsze funkcje Bonsai

Sprawdź, kto nad czym pracuje, i na bieżąco dostosowuj harmonogram na podstawie raportowania w czasie rzeczywistym dotyczącego obciążenia pracą, dostępności i statusu zadań

Udostępniaj projekty z konfigurowalnymi uprawnieniami dla klientów, umożliwiając dodawanie komentarzy, recenzji i współpracę bezpośrednio nad elementami

Śledź budżety, rejestracje czasu pracy i wyniki finansowe, gdy Twoje zespoły rejestrują wykonaną pracę i postępy w realizacji zadań

Ograniczenia Bonsai

Cykl pracy wdrażania klientów obejmujący oferty, umowy, fakturowanie i ankiety nie jest w pełni zautomatyzowany i często wymaga ręcznego zatwierdzania

Ceny Bonsai

Pakiet podstawowy: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Essentials: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Elite: 59 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Bonsai

G2: 4,3/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Bonsai?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

To niesamowite, że można wysyłać umowy, oferty, faktury i formularze do klientów za pośrednictwem tej samej platformy. Bardzo podoba mi się to, że Bonsai to kompleksowe rozwiązanie dla freelancerów i małych firm. Korzystam z Bonsai prawie codziennie w mojej działalności. Ich zespół wsparcia jest bardzo pomocny i szybko reaguje na wszelkie problemy, z którymi się spotkałem.

11. Dock (Najlepsze rozwiązanie do wdrażania nowych klientów i portali)

Czy Twoi klienci zaczynają odczuwać trudności w dostępie do planów projektów? Dock może okazać się pomocny. Jego redaktor typu „przeciągnij i upuść” pozwala dostosować sekcje portalu, strony i elementy osadzone w taki sposób, aby odpowiadały rzeczywistemu sposobowi współpracy z klientami.

Korzystaj z wbudowanych formularzy lub osadzaj dowolne narzędzia ankietowe, aby zbierać informacje bezpośrednio w ramach cyklu pracy. Dzięki Dock AI możesz również tworzyć zadania bogate w kontekst, załączając jasne wezwania do działania do linków, plików i wideo, przekształcając statyczne zasoby w wskazówki dotyczące kolejnych kroków.

Filmy Loom, prezentacje Google Slides, formularze Typeform i pliki Figma można umieszczać bezpośrednio w portalu jako interaktywne widżety w ramach poszczególnych sekcji lub zadań. Dock integruje się z popularnymi narzędziami do zarządzania projektami dla klientów, takimi jak Asana, ClickUp i Jira.

Najlepsze funkcje Dock

Spersonalizuj portale dla klientów, dodając logo firmy, baner, kolory marki i domenę internetową, aby zapewnić spójne doświadczenie zgodne z wizerunkiem marki

Analizuj zaangażowanie klientów, korzystając z danych analitycznych na poziomie obszaru roboczego, w tym widoków, interakcji i czasu spędzonego na udostępnionych zasobach

Udostępniaj wyniki pracy, zasoby i zawartość osadzoną (pliki, linki, pulpity nawigacyjne, wideo) w bezpiecznym obszarze roboczym do współpracy

Ograniczenia dokowania

Konfigurator ofert i narzędzia do projektowania portali nie oferują wystarczających możliwości niestandardowego dostosowywania

Ceny w Dock

Free

Standard: 350 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 750 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Dock

G2: 4,7/5 (ponad 430 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Docku?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Dock jest łatwy w obsłudze i intuicyjny zarówno dla naszego wewnętrznego zespołu, jak i dla klientów. Wbudowane wsparcie czatu wyróżnia się na tle innych rozwiązań – jest dostępne, responsywne i naprawdę pomocne, gdy pojawiają się pytania. Co najważniejsze, Dock wprowadził strukturę i przejrzystość do naszego procesu wdrażania nowych klientów, których brakowało nam w poprzednim podejściu opartym na wiadomościach e-mail.

12. FuseBase (najlepsze rozwiązanie do projektów wymagających dużej ilości dokumentów, w stylu „deal room”)

FuseBase to kompleksowa platforma do współpracy, która pełni rolę pomostu między Twoim wewnętrznym obszarem roboczym a doświadczeniem klienta.

Z jednej strony możesz prywatnie tworzyć i dopracowywać dokumenty wraz ze swoim zespołem, dodawać komentarze, prowadzić śledzenie czasu rozliczeniowego i swobodnie przeprowadzać burzę mózgów. Z drugiej strony, gdy wszystko będzie gotowe, możesz opublikować tę samą stronę w portalu dla klientów, aby widzieli oni wyłącznie profesjonalną wersję.

Każdy portal może zawierać własnego agenta AI, wyszkolonego wyłącznie na podstawie zawartości udostępnianej przez danego klienta. Agenci ci pełnią rolę całodobowego konsjerża, odpowiadając na pytania typu „Kiedy jest kolejny kamień milowy?” lub „Jakie były opinie na temat ostatniego projektu?”, korzystając z danych dostępnych w portalu.

FuseBase rozwiązuje również konkretne wyzwanie związane z zarządzaniem projektami: przełączanie się między kontekstami. Pojedyncza strona na platformie może zawierać oś czasu projektu (Gantt/Kanban), osadzony arkusz Google, wideo instruktażowe oraz obszar do przesyłania plików. Działa ona jako jedno źródło informacji o projekcie, zastępując rozproszone linki i e-maile o statusie.

Najlepsze funkcje FuseBase

Stwórz dedykowane pokoje negocjacyjne i przestrzenie projektowe, które konsolidują dyskusje, pliki, umowy i historię działań dla każdego klienta lub zlecenia

Skonfiguruj agentów AI wyszkolonych na podstawie udostępnionej zawartości, aby odpowiadali na pytania, wyszukiwali informacje i przeprowadzali automatyzację rutynowych interakcji w portalu

Monitoruj wykorzystanie obszarów roboczych i aktywność klientów dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym, śledzeniu dostępu i kontroli uprawnień

Limits of FuseBase

Raportowano problemy z wydajnością i niezawodnością, a wprowadzanie poprawek błędów i żądanych ulepszeń czasami trwało dłużej niż oczekiwano.

Ceny FuseBase

Solo: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Essentials: 99 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane: 332 USD miesięcznie na użytkownika

Unlimited: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje FuseBase

G2: 4,7/5 (ponad 105 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 170 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o FuseBase?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Najbardziej przydatny jest dla mnie elegancki styl i sposób działania portali dla klientów. Jest to rozwiązanie internetowe, które działa prawie jak spersonalizowana strona internetowa z logowaniem. To tylko portal dla klientów. Posiada również zaplecze dla administratora i użytkownika z precyzyjnymi uprawnieniami użytkowników. Backend to obszar roboczy dla administratorów/użytkowników i zespołów. To tutaj przechowujesz przesłane pliki, dodajesz zadania, a nawet osadzasz treści. Następnie możesz zdecydować, czy chcesz je połączyć, czy wyświetlić w portalu dla klientów.

13. Smartsheet (najlepsze rozwiązanie do raportowania dla klientów w arkuszu kalkulacyjnym)

Smartsheet to platforma do zarządzania pracą. Znana z interfejsu przypominającego arkusz kalkulacyjny, pozwala nie tylko organizować pracę, monitorować kluczowe wyniki i tworzyć niestandardowe raporty, ale także udostępniać klientom dane na żywo bez ujawniania poufnych informacji wewnętrznych.

Możesz dokładnie kontrolować, co klienci mogą edytować. Na przykład mogą oni aktualizować status zatwierdzenia przez klienta lub przesyłać pliki, ale nie mają żadnej możliwości zmiany wartości w kolumnach „Wydany budżet” lub „Termin realizacji”.

Aby ułatwić klientom śledzenie postępów, możesz tworzyć pulpity nawigacyjne z wykresami i podsumowaniami w czasie rzeczywistym. Narzędzia AI Smartsheet pomagają generować wizualizacje, podsumowywać status zadań oraz tłumaczyć lub przerabiać zawartość, dzięki czemu klienci otrzymują jasny obraz sytuacji bez konieczności ręcznego raportowania.

Smartsheet dostosowuje się do cyklu pracy Twojego zespołu, niezależnie od tego, czy stosujesz metodologię Agile, Waterfall, czy też metodologię hybrydową.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Udostępniaj arkusze i raporty użytkownikom zewnętrznym dzięki kontrolowanym uprawnieniom i dostępowi opartemu na formularzach

Skorzystaj z gotowego formularza Smartsheet, aby gromadzić, filtrować i wymagać wypełnienia kluczowych pól oraz przeglądać wszelkie zlecenia od klientów

Skonfiguruj wszechstronne cykle pracy z wieloma działaniami i warunkami na różnych urządzeniach i platformach komunikacyjnych lub w aplikacjach takich jak Teams i Slack

Ograniczenia Smartsheet

Ostatnie zmiany w licencjonowaniu wymagają, aby większa liczba użytkowników posiadała płatne licencje, co może znacznie zwiększyć koszty w firmach, w których wielu współpracowników potrzebuje jedynie podstawowego dostępu do edycji

Ceny Smartsheet

Pro: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 24 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Zaawansowane: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4,4/5 (ponad 21 370 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3460 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Smartsheet?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Smartsheet oferuje szeroki zakres narzędzi do wydajnej pracy. Jest wiele funkcji, których jeszcze w pełni nie odkryłem, ale wszystko wydaje się łatwe i intuicyjne w obsłudze. Najlepiej można to opisać jako Excel na sterydach.

Zmień podejście do realizacji projektów dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami z portalami dla klientów

Praca z klientami często zamienia się w niekończącą się pętlę aktualizacji, wyjaśnień i odtwarzania kontekstu.

Czas poświęcany na dostarczanie wyników pracy coraz częściej zamienia się w wysyłanie e-maili o statusie, korzystanie z dysków udostępnianych i działania następcze. Nowoczesny system do zarządzania projektami z bezpiecznym portalem dla klientów przenosi te interakcje do samego cyklu pracy.

ClickUp łączy portale dla klientów z kontekstową sztuczną inteligencją, automatyzacją, pulpitami nawigacyjnymi, bezpiecznym udostępnianiem plików i ustrukturyzowanymi cyklami pracy w ramach jednego połączonego obszaru roboczego.

