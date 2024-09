8 szablonów portalu klienta

Skuteczna komunikacja z klientem i współpraca są niezbędne do powodzenia w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

Dobrze zorganizowane portale klientów ułatwiają cykl pracy nad projektem, zwiększają zadowolenie klientów i sprzyjają długotrwałym relacjom.

Szablony portali dla klientów, w szczególności, można dostosować do różnych potrzeb i rozmiarów biznesu.

Niezależnie od tego, czy jesteś małym startupem, czy dużą korporacją, szablony te oferują praktyczne rozwiązania usprawniające komunikację, upraszczające zarządzanie projektami i zwiększające zadowolenie klientów.

W tym artykule omówimy osiem kompleksowych szablonów portali dla klientów, zaprojektowanych w celu uproszczenia ich obsługi zarządzanie klientem proces. Szablony te mogą pomóc w planowaniu powodzenia projektów klientów, śledzeniu istotnych danych dotyczących klientów i projektów oraz zachowaniu przejrzystości w kontaktach z nimi - a wszystko to za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Czym są szablony portalu klienta?

Szablony portali klienckich to obszary robocze współdzielone przez firmy i ich klientów, które upraszczają bezpieczne udostępnianie aktualizacji, osi czasu i dokumentów projektów klienckich, dzięki czemu wszyscy są na tej samej stronie.

Szablon portalu klienta pomaga usprawnić komunikację i współpracę z klientem, zapewniając stały dostęp do krytycznych zasobów. Są one pomocne dla wszystkich zaangażowanych osób, takich jak właściciele firm, kierownicy projektów i specjaliści ds. powiązań z klientami.

Szablony te nie mogą jednak zastąpić oprogramowania do zarządzania zasobami klientów (CRM) lub aplikacja. CRM są bogate w funkcje i zdolne do obsługi bardzo dużych baz danych organizacji.

Szablony te są jednak mniej zasobochłonne, niezwykle wszechstronne i wystarczająco wydajne, aby zaspokoić potrzeby małych i średnich firm.

Ostatecznym celem tych szablonów jest free up your time so you can focus on what matters most: rozwój firmy i przekraczanie oczekiwań klientów za każdym razem.

Co składa się na dobry szablon portalu klienta?

Dobrze zaprojektowany portal klienta zapewnia płynną komunikację między tobą a twoimi klientami, lepszą przejrzystość i usprawnione udostępnianie dokumentów.

Kluczowe funkcje dobrego szablonu portalu klienta:

Funkcje zarządzania projektami: Funkcje pozwalające na śledzenie postępów w projekcie, terminów i rezultatów

Funkcje pozwalające na śledzenie postępów w projekcie, terminów i rezultatów Funkcje komunikacyjne: Funkcje takie jak wiadomości, powiadomienia i aktualizacje ułatwiające komunikację między klientami a Businessem

Funkcje takie jak wiadomości, powiadomienia i aktualizacje ułatwiające komunikację między klientami a Businessem Zarządzanie dokumentami: Efektywna obsługa dokumentów, w tym przesyłanie, udostępnianie i organizowanie plików

Efektywna obsługa dokumentów, w tym przesyłanie, udostępnianie i organizowanie plików Opcje samoobsługi: Możliwość zapewnienia klientom zasobów samopomocy, aby mogli samodzielnie zarządzać swoimi kontami

Możliwość zapewnienia klientom zasobów samopomocy, aby mogli samodzielnie zarządzać swoimi kontami Dostosowanie i branding: Możliwość niestandardowego dostosowania portalu, aby odzwierciedlał branding firmy i spełniał określone potrzeby

Możliwość niestandardowego dostosowania portalu, aby odzwierciedlał branding firmy i spełniał określone potrzeby Skalowalność: Powinien rozwijać się wraz z Twoim biznesem, aby sprostać rosnącym wymaganiom i większym projektom orazzarządzać wieloma klientami w czasie

Powinien rozwijać się wraz z Twoim biznesem, aby sprostać rosnącym wymaganiom i większym projektom orazzarządzać wieloma klientami w czasie Solidne zabezpieczenia: Powinny zapewniać klientom bezpieczny dostęp i chronić poufne informacje

Powinny zapewniać klientom bezpieczny dostęp i chronić poufne informacje Możliwości integracji: Bezproblemowa integracja z oprogramowaniem i usługami innych firm w celu zwiększenia funkcji

Bezproblemowa integracja z oprogramowaniem i usługami innych firm w celu zwiększenia funkcji Przyjazny dla użytkownika interfejs: Użytkownicy powinni uznać portal za intuicyjny i łatwy w nawigacji, z wyczyszczonymi etykietami i uporządkowanymi strukturami menu

Oto kilka pytań, które należy zadać przed wyborem szablonu:

Czy jest on zgodny z potrzebami komunikacyjnymi firmy?

Czy szablon portalu klienta można łatwo dostosować, aby odzwierciedlał markę firmy?

Jak bezpieczna jest platforma dla wrażliwych źródeł danych klientów?

Czy szablon portalu klienta integruje się z aplikacjami używanymi przez wewnętrzne zespoły do zrobienia tego samego?

Czy obsługujezarządzanie projektami klienta cele?

Czy możesz śledzić swoich klientów za pomocą tego niestandardowego szablonu portalu klienta?

Czy można wdrożyć osobistestrategie zarządzania niestandardowymi klientami?

Czy ten szablon portalu klienta sprosta wymaganiomoczekiwania klienta?

Free Client Portal Templates

Przyjrzyjmy się ośmiu szablonom ClickUp dla klientów i portali dla klientów (bonus: są darmowe), które mogą poprawić relacje z nowymi i istniejącymi klientami.

1. Szablon współpracy w zakresie powodzenia klienta ClickUp

Twórz i udostępniaj szczegółowe podróże klientów za pomocą szablonu ClickUp Client Success Collaboration Template

Szablon Szablon współpracy w zakresie powodzenia klienta ClickUp pomaga stworzyć płynną podróż klienta, od wdrożenia do zakończenia projektu, która jest zgodna z klientami, sprzedażą, produkcją i zespołami ds. sukcesu klienta oraz promuje efektywną współpracę

Szablon oferuje widoki zadań, takie jak widok listy, widok tablicy i widok dokumentów, umożliwiając zespołowi zarządzanie informacjami i projektami za pomocą konfigurowalnych funkcji sortowania i filtrowania.

Pola niestandardowe, takie jak sektor przemysłu i wielkość firmy, mogą przechwytywać podstawowe dane. Gromadzą one również ważne informacje związane z transakcją, takie jak osoba podejmująca decyzję, długość umowy, członek zespołu ds. powodzenia klienta, członek zespołu sprzedaży i inni interesariusze oraz informacje o umowie.

Wynik?

Szablon ten może pomóc w stworzeniu płynniejszego przepływu pracy w zakresie zarządzania projektami, co może przyspieszyć realizację projektów i ostatecznie wyniknąć w postaci szczęśliwszych klientów, którzy czują się docenieni i wspierani na każdym kroku.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz dużym przedsiębiorstwem, czy rozwijającym się startupem, szablon ten sprawia, że powodzenie klienta i współpraca w zespole są w centrum uwagi.

2. Szablon dokumentu odkrycia agencji/klienta ClickUp

Pobierz szablon

Zrozumienie i zaspokojenie potrzeb klienta dzięki szablonowi ClickUp Agency/Client Discovery Doc Template

Jeśli jesteś agencją lub właścicielem biznesu, który chce uprościć wdrażanie klientów i zarządzanie projektami, Szablon dokumentu ClickUp Agency/Client Discovery Doc jest tym, czego potrzebujesz.

Szablon z łatwością rejestruje kluczowe szczegóły, takie jak cele klienta, docelowi odbiorcy i warunki umowy, zapewniając, że wszyscy zaangażowani, w tym Ty, kierownicy projektów i specjaliści ds. relacji z klientami, są na tej samej stronie przed rozpoczęciem pracy.

Szablon zawiera Skrypty rozmów, które pomogą Twojemu zespołowi sprzedażowemu osiągnąć doskonałe wyniki podczas rozmów z klientami dzięki opartym na sytuacjach i skutecznym skryptom small talk. Zapewnia również dostęp do banku pytań, aby zadawać odpowiednie pytania.

Formularz Discovery Call rejestruje informacje o kliencie, takie jak nazwiska, firmy i ostateczne decyzje dotyczące kwalifikacji potencjalnych klientów.

Inne funkcje, które mogą pomóc w efektywnej organizacji zadań i współpracy w celu zwiększenia wydajności:

Ustawienie niestandardowych statusów w celu śledzenia klientów i projektów

Kategoryzacja atrybutów projektu za pomocą pól niestandardowych dla lepszej widoczności i zarządzania projektami

Niestandardowe widoki, takie jak Lista, Gantt, Obciążenie pracą, Kalendarz i inne, mogą pomóc w spojrzeniu na projekt z różnych perspektyw

3. Szablon powodzenia klienta ClickUp

Pobierz szablon

Śledzenie aktywności klientów i ustawienie ich na powodzenie dzięki szablonowi ClickUp Client Success Template

Szablon powodzenia dla klientów ClickUp to doskonałe narzędzie dla właścicieli firm, kierowników projektów i specjalistów ds. relacji z klientami, umożliwiające śledzenie aktywności i odnowień klientów oraz rozwiązywanie potencjalnych zagrożeń w jednym miejscu.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Uprościć cykle pracy i zautomatyzować procesy, aby zmniejszyć odpływ klientów i efektywnie nimi zarządzać

Usprawnić komunikację za pomocą narzędzi wbudowanych w szablon, aby zapewnić wszystkim zainteresowanym stronom regularne aktualizacje i zachować zgodność

Śledzenie powodzenia klientów i dostosowywanie strategii za pomocą pulpitów i analizy danych

Zmniejszenie liczby zadań wykonywanych ręcznie przy użyciu gotowych szablonów i automatyzacji w celu zapewnienia klientom doskonałej obsługi

Aby w pełni wykorzystać potencjał szablonu i przygotować siebie i klienta na powodzenie, możesz zarządzać zadaniami ze statusami takimi jak "Do odnowienia" lub "Wdrażanie " i pozostać zorganizowanym dzięki niestandardowym polom.

Niestandardowe widoki, takie jak Client Success Playbook, formularz opinii i śledzenie zaangażowania, pomagają monitorować podróż klienta.

Wykorzystaj możliwości zarządzania projektami do śledzenia czasu, zarządzania zależnościami i integracji z innymi narzędziami w celu zapewnienia płynnego procesu i powodzenia klienta.

4. Szablon do zarządzania klientami ClickUp Legal

Przed rozpoczęciem batalii prawnych w sądzie, prawnicy i zespoły prawnicze zmagają się z długotrwałymi zadaniami administracyjnymi, złożonym śledzeniem spraw i świadczeniem wysokiej jakości usług prawnych. Szablon Szablon do zarządzania klientami ClickUp Legal został intuicyjnie zaprojektowany, aby pomóc zarządzać sprawami i innymi zadaniami administracyjnymi

Pobierz szablon

Scentralizuj informacje o klientach i sprawach prawnych oraz skutecznie je przekazuj dzięki szablonowi do zarządzania klientami ClickUp Legal

Ten szablon może pomóc prawnikom i teamom prawnym w Twojej firmie:

Śledzenie postępu sprawy każdego klienta za pomocą niestandardowych statusów ( Open, In Progress i With Opposing Counsel ), aby upewnić się, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik

), aby upewnić się, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik Zarządzać atrybutami sprawy za pomocą pól niestandardowych ( godziny, szczegóły płatności i status dokumentu )

) Automatyzacja powtarzalnych zadań i korzystanie z szablonów list kontrolnych do zarządzania terminami, dokumentami, wymaganiami i płatnościami od klientów

Wykorzystaj niestandardowe widoki (Lista, Płatności, Kalendarz i Wykres), aby w przejrzysty sposób nadzorować postępy w każdej sprawie

5. ClickUp Szybki start: Szablon usług dla klientów

Pobierz szablon

Śledzenie zadań i określanie kondycji projektu w celu efektywnej obsługi klienta dzięki ClickUp Quick Start: Szablon obsługi klienta

ClickUp Szybki start: Szablon usług dla klientów to solidny szablon dla sprzedawców, specjalistów ds. relacji z klientami i kierowników projektów do szybszego zamykania transakcji. Szablon może pomóc w zarządzaniu kontami klientów, zapytaniami o zakres i projektami

Chociaż początkowo może wydawać się skomplikowany, jest to szablon przyjazny dla początkujących. Zawiera on pięć list wraz z rozbudowanym przewodnikiem korzystania z szablonu oraz dokument Teams Wiki (połączony z zasobami) w celu usprawnienia obsługi klienta.

Kluczowe funkcje szablonu obejmują:

Centralny dostęp do wszystkich informacji o kliencie połączony z powiązanymi wnioskami o scoping i projektami

połączony z powiązanymi wnioskami o scoping i projektami Uproszczenie systemów zarządzania zgłoszeniami lub wnioskami o scoping dzięki konfigurowalnym polom ( ustawione osoby przypisane, terminy, status, scena sprzedaży, segment i oferta usług ) do współpracy z działem usług profesjonalnych w celu szybszego zamknięcia sprzedaży

) do współpracy z działem usług profesjonalnych w celu szybszego zamknięcia sprzedaży Kompleksowe śledzenie portfolio projektów ze szczegółowymi aktualizacjami wskaźników kondycji projektu przy użyciu konfigurowalnych pól ( ustaw szacowany czas, daty rozpoczęcia i zakończenia, przypisz kierownika projektu, daty rozpoczęcia i zakończenia, status, priorytety, osoby przypisane, kamienie milowe, zależności i inne )

) Scentralizowana dokumentacja (Team Wiki) dla procesów i zasobów

Szablon może zapewnić, że Twój zespół jest wyrównany i posiada wszystkie niezbędne szczegóły, aby przygotować się do proaktywnego radzenia sobie z wyzwaniami sprzedażowymi w celu szybszego zamykania transakcji i zapewnienia satysfakcji klienta oraz powodzenia projektu.

Pobierz szablon

6. Szablon głosu klienta ClickUp

Jeśli Twoim celem jest zbudowanie zrównoważonego biznesu poprzez poprawę satysfakcji klientów i długoterminową lojalność, posiadanie systemu, który zapewnia mikroskopijny widok tego, czego potrzebują, chcą i oczekują Twoi klienci, jest plusem.

Szablon Szablon głosu klienta ClickUp może pomóc bezproblemowo zbierać, organizować i analizować opinie klientów, aby rozszyfrować, czego chcą klienci

Pobierz szablon

Przekształć opinie klientów w możliwe do wykonania zadania dzięki szablonowi ClickUp Voice of the Customer

Możesz śledzić spostrzeżenia klientów w różnych kanałach komunikacji i dystrybucji. Możesz także zbierać opinie, ustalać priorytety funkcji i wprowadzać usprawnienia, które można wykorzystać w praktyce. Dzięki temu szablonowi można poprawić wydajność produktu, udoskonalić usługi i wszystko inne, co sprawia, że głos klientów jest słyszalny.

Funkcje takie jak niestandardowe statusy (Zakończone i Do zrobienia) oraz pola (Potrzeba klienta, Źródło VoC i Rozwiązanie) do śledzenia i kategoryzowania opinii klientów zapewniają, że każdy element wglądu użytkownika jest widoczny i można na niego zareagować.

Niestandardowe widoki, takie jak Lista, Tablica i Zacznij tutaj mogą pomóc w łatwej wizualizacji danych i dostępie do opinii klientów.

Teraz możesz przekształcić opinie klientów w rozwój, włączając je do każdej decyzji, w wyniku czego osiągniesz większą satysfakcję i powodzenie.

7. Szablon ClickUp CRM

Jeśli pełnisz rolę związaną z klientami, żonglowanie kontami, śledzenie możliwości biznesowych i utrzymywanie silnych relacji z klientami nie jest niczym nowym. Może to być bardzo trudne bez dostępu do odpowiednich narzędzi lub aplikacji. Szablon ClickUp CRM może uprościć cykl pracy i bez wysiłku zarządzać celami sprzedażowymi, potokiem potencjalnych klientów i interakcjami z klientami.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-CRM-Template.png Śledzenie transakcji na różnych scenach za pomocą widoku listy szczegółów konta dzięki szablonowi ClickUp CRM https://app.clickup.com/signup?template=t-6331882&department=sales-crm&\_gl=1\*b0zxim\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjEzNDQ5MDQuQ2owS0NRanctdUswQmhDMEFSSXNBTlF0Z0dQb3ZSMEVwdGEzNXE0UFFYV1F0enZyOEVKdmptRDdkUjFKSF9Cem9YT1I2VnM5Y0FiZlpQQWFBF9MRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*NzMxMjU3NzQ3LjE3MjA3MDE0NDkuNjUzOTExODY1LjE3MjA3MDE0NzcuMTcyMDcwMTQ5MQ .... Pobierz szablon /%cta/

Kluczowe funkcje obejmują sześć gotowych widoków zaprojektowanych w celu uproszczenia kompleksowego zarządzania klientami:

Bądź na bieżąco ze swoimi celami sprzedażowymi, efektywnie zarządzaj czasem i z łatwością śledź szczegóły konta, ceny i zasięg dzięki widokowi dokumentu Playbook

Uporządkuj konta według statusów, takich jak Propozycja, Demo, Zakwalifikowany potencjalny klient i Zamknięty w mgnieniu oka dzięki widokowi listy szczegółów konta

Twórz estetycznie zaprojektowane tablice w stylu Kanban, aby uzyskać przejrzysty przegląd wszystkich kont, pogrupowanych według niestandardowych statusów za pomocą Widoku tablicy

Śledzenie niezaplanowanych i zaległych zadań i kontrolowanie ich dzięki poręcznemu widokowi kalendarza po prawej stronie ekranu

po prawej stronie ekranu Dostęp do wszystkich zamkniętych kont w jednym wygodnym miejscu, widok listy zamkniętych transakcji, ułatwiający świętowanie i wyciąganie wniosków z powodzenia

8. Szablon formularza kontaktowego dla klientów ClickUp

Nie można zaprzeczyć, że klienci są najcenniejszym zasobem firmy. Pozyskanie i utrzymanie klientów kosztuje wiele wysiłku i zasobów, a jeszcze więcej ich ponowna aktywacja. Pozostawanie z nimi w kontakcie jest kluczem do zrównoważonego rozwoju Businessu. Potrzebny jest do tego portal dla klientów.

Organizuj kontakty i skutecznie śledź ich zapytania dzięki szablonowi formularza kontaktowego ClickUp dla klientów

Szablon formularza kontaktowego dla klientów ClickUp to narzędzie do łatwego zbierania opinii, obsługi zapytań i rozwiązywania problemów. Szablon pozwala również zarządzać zapytaniami klientów i zbierać ważne dane do ankiet i badań.

Ten szablon może pomóc:

Szybko ustalać priorytety i śledzić zapytania klientów za pomocą niestandardowych statusów ( Zablokowane, Zakończone, W przeglądzie i Nowe zgłoszenie )

) Zbierać opinie klientów, przeprowadzać ankiety wśród klientów i gromadzić dane kontaktowe na potrzeby przyszłych ukierunkowanych kampanii marketingowych lub działań następczych przy użyciu pól niestandardowych

Usprawnienie sposobu odpowiadania na niestandardowe zapytania klientów

Śledzenie kontaktów z klientami dzięki funkcjom zarządzania projektami, takim jakzależności między zadaniami,śledzenie czasu,Automatyzacja ClickUporazClickUp Brain

Usprawnij zarządzanie klientami za pomocą szablonów portalu klienta z możliwością personalizacji

Jeśli chcesz budować silniejsze relacje z klientami i płynnie zarządzać projektami klientów, dostęp do dobrych portali dla klientów może być niezwykle pomocny.

Odpowiedni szablon portalu klienta może poprawić strategię komunikacji i budować współpracę między zespołami i klientami, co prowadzi do zadowolenia klientów i rozwoju firmy.

Portal klienta ClickUp i powiązane szablony oferują ustrukturyzowany i wydajny sposób zarządzania projektami i interakcjami z klientami

Szablony te mogą znacznie poprawić relacje z klientami, zapewniając centralny hub do komunikacji, współpracy i aktualizacji projektów.

Pobierz idealny szablon portalu klienta i przenieś swój biznes na wyższy poziom! Zarejestruj się w ClickUp już dziś - karta kredytowa nie jest wymagana!