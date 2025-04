Jak stworzyć pulpit klienta (+ przykłady)

Wielu klientów preferuje dziś samoobsługę. 🤖✨

Oczekują szybkich odpowiedzi na zapytania, szczegółowych informacji na wyciągnięcie ręki oraz narzędzi do samodzielnego wykonywania zadań - takich jak zamawianie, planowanie, śledzenie lub rozwiązywanie problemów.

Większość firm o tym wie.

Fact check: 53% uważa, że ich klienci są

bardzo zadowoleni z ich oferty samoobsługowej

.

Ale zgadnij co? The

średni wskaźnik powodzenia samoobsługi

wynosi dziś zaledwie 14%.

Dzieje się tak dlatego, że większość klientów uważa systemy samoobsługowe za zbyt sztywne, aby poradzić sobie ze złożonością ich problemów. W 43% przypadków,

nie uważają zawartości za istotną

do ich zapytań.

W tym miejscu dobrze zaprojektowany pulpit nawigacyjny klienta może odmienić grę. Na tym blogu omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o tworzeniu pulpitów klienta, które dostarczają prawdziwą wartość.

Zaczynajmy. ✅

Co to jest pulpit klienta?

Pulpit klienta to spersonalizowany cyfrowy obszar roboczy, który umożliwia klientom angażowanie się w działalność firmy w czasie rzeczywistym. Zapewnia scentralizowany dostęp do niezbędnych zasobów, takich jak bazy wiedzy, osie czasu projektów, wskaźniki KPI i niestandardowe raporty, łącząc dane z różnych źródeł. 📊

Zintegrowany z kompleksowym stosem technologicznym, w tym płatnym lub

free oprogramowanie do zarządzania projektami

platformy BI, systemy CRM i narzędzia komunikacyjne, pulpit klienta ułatwia płynną współpracę w całym ekosystemie biznesowym.

Przejrzystość ta sprawia, że klienci są na bieżąco informowani o postępach w projekcie, wzmacniając relacje poprzez zapewnienie, że żadne krytyczne szczegóły nie zostaną przeoczone. Pulpit zwiększa również wydajność zasobów poprzez centralizację odpowiednich danych i automatyzację aktualizacji.

Korzyści z budowy pulpitu klienta

Możesz pomyśleć: "_Wszystko to brzmi świetnie, ale czy nie możemy po prostu pozostać przy e-mailu i telefonie, aby połączyć się z klientami?" Oczywiście, że możesz. Ale to nie zadziała, jeśli chcesz efektywnie skalować swoje operacje. Tworzenie pulpitu klienta ma swoje zalety. Możesz:

1. Zarządzanie relacjami z wieloma interesariuszami

Co jeśli Twoi agenci ds. powodzenia klienta muszą odpowiadać na pytania od 10 lub więcej interesariuszy z każdego konta klienta?

Czy nie jest to wyczerpujące na dłuższą metę?

Kiedy wszystkie odsetki mają dostęp do tego samego poręcznego portalu z każdą dostępną informacją,

zarządzanie klientem

staje się znacznie łatwiejsze i bardziej skuteczne.

2. Pomóż klientom uniknąć kosztownych błędów

Jeśli Twoi klienci działają w sektorach regulowanych, takich jak opieka zdrowotna, bankowość lub produkcja, oferowanie pulpitu z wbudowanymi funkcjami zgodności jest przełomem. Pomoże im to zachować zgodność ze standardami branżowymi, zaoszczędzić czas i pieniądze oraz uniknąć kłopotów prawnych.

3. Zaprezentuj wartość, którą dostarczasz

Załóżmy, że jesteś agencją marketingową.

Możesz osadzić wizualizacje danych w pulpicie nawigacyjnym klienta, wyświetlając określone wskaźniki, takie jak współczynnik odrzuceń witryny, oceny słów kluczowych i organiczny CTR. W ten sposób klienci mogą natychmiast zobaczyć, jak Twoje wysiłki wpływają na ich SEO za każdym razem, gdy się logują.

Im bardziej korzystna jest współpraca z tobą, tym bardziej prawdopodobne jest, że będą chcieli zostać. A biorąc pod uwagę, że zaledwie

5% wzrost liczby odnowień może wygenerować ponad 25% wzrost zysku

dla ciebie (jest to nadal prawdą w 2024 roku), stworzenie pulpitu klienta jest oczywiste.

4. Wyróżnij się na tle konkurencji

Nie wszystkie firmy oferują pulpity klienta. Ale wspaniałą rzeczą jest to, że są one pomocne w każdej branży.

Na przykład, jako doradca finansowy, możesz stworzyć pulpit dla swoich klientów, aby śledzić ich inwestycje. Możesz zachęcić ich do zapłacenia premii za tę dodatkową wygodę.

W ten sposób nie tylko obecni klienci pozostaną z tobą, ale także przyciągniesz nowych, którzy chcą mieć lepszą kontrolę nad swoimi nowymi i historycznymi danymi.

5. Odkryj możliwości innowacji

Z biegiem czasu, analityka zaangażowania wbudowana w twoje

oprogramowanie portalu klienta

da ci niesamowity wgląd w to, co musisz zaoferować, poprawić lub usunąć ze swojej oferty.

na przykład, Twoi klienci SaaS mogą chcieć narzędzi opartych na AI lub niestandardowych opcji brandingowych (takich jak dodanie ich logo) w Twoim produkcie. Możesz zatem szybko wprowadzać innowacje w oparciu o ich opinie i wprowadzać rozwiązania, zanim ktokolwiek w Twojej branży w ogóle o tym pomyśli.

Co powinno znaleźć się w pulpicie klienta?

Cały sens projektowania pulpitu dla klientów polega na dostarczeniu im wszystkich potrzebnych informacji bez proszenia o nie.

Oto zestaw wszystkich funkcji, które powinien on zazwyczaj oferować:

Śledzenie kontraktów i umów: Łatwy dostęp do przeglądania, modyfikowania lub cyfrowego podpisywania kontraktów i umów

Łatwy dostęp do przeglądania, modyfikowania lub cyfrowego podpisywania kontraktów i umów Centrum współpracy nad dokumentami: hub do tworzenia, udostępniania i edytowania ofert, profesjonalnych raportów lub plików projektowych

hub do tworzenia, udostępniania i edytowania ofert, profesjonalnych raportów lub plików projektowych Bezpieczeństwo i kontrola dostępu: Ochrona wrażliwych danych dzięki uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu (MFA), kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC) i szyfrowaniu danych

Ochrona wrażliwych danych dzięki uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu (MFA), kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC) i szyfrowaniu danych Funkcje komunikacyjne: Uproszczona korespondencja dzięki integracji z czatem, tablicami ogłoszeń i pocztą e-mail

Uproszczona korespondencja dzięki integracji z czatem, tablicami ogłoszeń i pocztą e-mail Harmonogram wydarzeń lub spotkań: Wbudowane narzędzie kalendarza do ustawienia terminów, deadline'ów i spotkań

Wbudowane narzędzie kalendarza do ustawienia terminów, deadline'ów i spotkań Przegląd statusu projektu: Natychmiastowa widoczność kluczowych kamieni milowych zadań, terminów i postępów w realizacji

Natychmiastowa widoczność kluczowych kamieni milowych zadań, terminów i postępów w realizacji Przyjazny dla użytkownika interfejs: Intuicyjna konstrukcja z wyczyszczonymi etykietami i uporządkowanymi strukturami menu

Intuicyjna konstrukcja z wyczyszczonymi etykietami i uporządkowanymi strukturami menu Analityka wydajności: Migawka metryk i wskaźników KPI oferująca wgląd w ogólną wydajność Business

Migawka metryk i wskaźników KPI oferująca wgląd w ogólną wydajność Business Biblioteka szkoleniowa: repozytorium poradników, często zadawanych pytań i samouczków wideo w celu wsparcia edukacji i wdrażania klienta

Jak stworzyć pulpit klienta

Tworzenie pulpitu może wydawać się przytłaczające, zwłaszcza jeśli robisz to po raz pierwszy. Najlepszym podejściem jest krok wstecz i rozpoczęcie od podstaw. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze.

1. Zdefiniuj swoje cele

Zanim cokolwiek zrobisz, zastanów się, dlaczego chcesz zbudować pulpit dla swoich klientów.

Jakie problemy chcesz dla nich rozwiązać?

Czy potrzebują sposobu na śledzenie projektów w czasie rzeczywistym? Czy ich bolączką jest porządkowanie wszystkich otrzymywanych dokumentów i faktur?

A może po prostu chcesz zminimalizować obciążenie swoich teamów podczas zarządzania klientami?

Cokolwiek to jest, najpierw zapytaj swoich klientów.

Spotkaj się z nimi, osobiście lub wirtualnie, lub udostępniaj ankietę otwartą za pomocą

niestandardowe narzędzia do zbierania opinii klientów

. Wsłuchaj się w ich myśli, obawy i pomysły, a następnie zbierz je w zgrabną całość

Dokumenty ClickUp

.

Dzięki funkcjom takim jak zagnieżdżone strony, opcje stylizacji i szablony, możesz zbudować scentralizowany dokument, który uchwyci "dlaczego" i "jak" twojego projektu pulpitu.

W ramach tych dokumentów możesz współpracować ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym - nadając im etykiety, przypisując konkretne elementy działań, a nawet przekształcając informacje zwrotne w możliwe do śledzenia zadania.

Utrzymuj wszystkie cele pulpitu klienta w zasięgu wzroku dzięki ClickUp Docs

Ponadto, ClickUp Docs Hub ułatwia przechowywanie wszystkich zasobów specyficznych dla klienta, które są dostępne, zweryfikowane i możliwe do przeszukiwania, dzięki czemu każdy członek zespołu może szybko zlokalizować kluczowe dla projektu informacje.

💡 Pro Tip: Możesz również przeprowadzić wewnętrzne dyskusje, aby zrozumieć najczęstsze zapytania obecnych klientów. Informacje te nadadzą kształt pulpitowi i sprawią, że będzie on bardziej użyteczny już od pierwszego dnia.

2. Zdefiniuj KPI klienta

Dane zebrane w pierwszym kroku pomogą ci zidentyfikować odpowiednie wskaźniki KPI do śledzenia w pulpicie nawigacyjnym.

na przykład, jeśli budujesz strony eCommerce dla swoich klientów, będą oni zainteresowani oceną skuteczności Twoich usług i tego, jak wpływają one na ich wyniki, od szybkości witryny po środki bezpieczeństwa.

W tym przypadku ich kluczowymi wskaźnikami byłyby czasy ładowania stron, niezawodność działania, konwersje ruchu i wskaźniki porzucania koszyków. Dostarczanie czegokolwiek innego, co nie jest ściśle związane z ich strategią biznesową, byłoby marnotrawstwem.

Cele ClickUp

na przykład, może być cennym dodatkiem do procesu tworzenia pulpitu.

W ramach platformy można tworzyć mierzalne cele specyficzne dla potrzeb każdego klienta i dzielić je na cele, w tym wartości numeryczne, wartości pieniężne, zakończone zadania lub opcje binarne (prawda/fałsz).

Poprowadź swoich klientów do powodzenia z ClickUp Goals

Możesz także tworzyć foldery na platformie, aby śledzić KPI według kategorii, takich jak cykle sprintu, OKR, tygodniowe karty wyników i wszelkie istotne cele w jednym miejscu.

3. Projektowanie układu i interfejsu użytkownika

Podczas projektowania pulpitu, priorytetem powinna być perspektywa klienta. Twoim głównym celem powinna być funkcja i łatwość nawigacji. Nie chcesz, aby Twoi klienci szukali informacji - chcą przejrzystości i prostoty.

Dlatego zastanów się nad ich cyklem pracy i zadaj sobie pytania takie jak:

Co jest pierwszą rzeczą, którą chcą zobaczyć po zalogowaniu?

Jak najlepiej zapewnić intuicyjność interfejsu dla nowych użytkowników?

Jakiego zakresu niestandardowego oczekują pod względem układu, widżetów lub opcji wizualizacji danych?

Czy są jakieś funkcje dostępności (np. nawigacja za pomocą klawiatury, kompatybilność z czytnikami jednoekranowymi lub zamiana tekstu na mowę), które należy wziąć pod uwagę?

Jako platforma wspierająca sprzedaż, wyobraź sobie, że dostarczasz klientom portal, który wyświetla metryki w widocznych miejscach - na górze lub w sekcji oznaczonej jako "wysoki priorytet"

Logicznie pogrupuj powiązane metryki, aby poprawić użyteczność.

Na przykład dane związane z interakcjami z klientami (np. liczba działań następczych lub czas odpowiedzi) mogą znajdować się w jednej sekcji. Jednocześnie wskaźniki wydajności sprzedaży (np. wygrane transakcje, wzrost pipeline i prognozy przychodów) mogą być pogrupowane osobno.

Taka ustrukturyzowana sprzedaż Raportowanie CRM umożliwia klientom szybką interpretację danych bez przeładowania informacjami. Pulpity ClickUp oferują w szczególności konfigurowalne układy, które pozwalają zaprojektować interfejs skoncentrowany na potrzebach klienta. Korzystając z widżetów jako bloków konstrukcyjnych, można dodawać wykresy, listy zadań i wskaźniki statusu, aby wyświetlać istotne informacje w widocznym miejscu.

Stwórz osobiste centrum dowodzenia dla wydajnego cyklu pracy za pomocą ClickUp Dashboards

Załóżmy na przykład, że klienci potrzebują szybkiej widoczności oś czasu projektu.

W takim przypadku możesz dołączyć widżety dla terminów realizacji zadań, wykresów Gantta lub widoków obciążenia pracą, zapewniając, że ważne wskaźniki są zawsze łatwe do znalezienia. ClickUp wspiera również funkcję przeciągania i upuszczania widżetów, dzięki czemu można dostosować i dopracować układ do preferencji klientów, tworząc intuicyjny interfejs.

Chcesz pokazać swoim klientom, w jaki sposób przyspieszasz dostarczanie oprogramowania za pomocą konkretnych mechanizmów raportowania, takich jak wykres spalania w górę / w dół i prędkość sprintu? Zbuduj pulpit sprintu z łatwością w ClickUp. Dostępny jest szablon dla każdej branży lub zakresu prac.

Dodatkowo, sekcje oznaczone kolorami i opcje grupowania sprawiają, że dane są bardziej dostępne i atrakcyjne wizualnie.

Wreszcie, ClickUp Brain przenosi pulpity nawigacyjne na wyższy poziom, dostarczając natychmiastowych odpowiedzi na pytania. Zadaj AI dowolne pytanie, a przeszuka ona wszystkie pulpity w obszarze roboczym, pomagając uzyskać kluczowe informacje bez konieczności ręcznego wyszukiwania danych.

Automatyzacja stand-upów w pulpicie dzięki ClickUp Brain

Pro Tip: Używaj wykresów, grafów i wskaźników wizualnych, takich jak paski postępu, do prezentacji złożonych danych. Uwzględnij rozwijane listy lub zakładki, aby oferować głębszy wgląd na żądanie, zachowując jednocześnie przejrzysty interfejs. Wreszcie, zaprojektuj układ, który płynnie dostosowuje się do każdego rozmiaru ekranu, niezależnie od tego, czy jest oglądany na pulpitach, tabletach czy urządzeniach mobilnych.

4. Integracja kluczowych narzędzi i usług

Wartość pulpitu klienta jest bezpośrednio związana z dokładnością i świeżością wyświetlanych danych.

Dlatego też musisz zintegrować go z istniejącym stosem technologicznym, od wizualne zarządzanie projektami narzędzia, CRM i oprogramowanie księgowe, dzięki czemu pulpit jest wypełniany danymi z szerokiego zakresu źródeł danych.

Na przykład pulpit nawigacyjny dla klienta prowadzącego działalność opartą na usługach może wyświetlać dane fakturowania z QuickBooks, wskaźniki ruchu w sieci z Google Search Console i wyniki zadowolenia klientów z HubSpot.

ClickUp CRM

oferuje integracje z wieloma narzędziami, które zwiększają dokładność danych i połączenia.

Szybki przegląd danych klienta dzięki ClickUp CRM

Możesz na przykład zintegrować go z Asaną lub Jirą, aby scentralizować aktualizacje projektów i kamienie milowe w jednym pulpicie. Do śledzenia wydajności możesz wybrać Slack, obszar roboczy Google i Microsoft Teams, aby usprawnić komunikację bez przełączania aplikacji.

Porada dla profesjonalistów: Integrując interfejsy API i dane w czasie rzeczywistym, można dodawać alerty lub powiadomienia, które wyzwalają się po osiągnięciu określonych progów (np. wykorzystanie zasobów spadnie poniżej określonej liczby lub wystąpi krytyczny błąd w harmonogramie).

5. Priorytet bezpieczeństwa

Ostatnie lata pokazały, jak niszczycielski wpływ na Business mogą mieć niewystarczające środki bezpieczeństwa.

Przykładowo, w 2024 roku poważna luka w systemie zarządzania zawartością używanym przez Hathway ujawniła poufne dane KYC takie jak nazwiska, adresy, numery telefonów i ID e-mail ponad 4 milionów klientów, co doprowadziło do kosztownych szkód i poważnego uszczerbku na reputacji.

Jest to wyraźne przypomnienie, że pulpit klienta może być również punktem wejścia dla złośliwych podmiotów, jeśli nie jest odpowiednio chroniony. Nawet coś tak prostego jak słaba polityka haseł może sprawić, że system będzie podatny na ataki.

Dlatego funkcje bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA), kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC) i szyfrowanie danych powinny być nienegocjowalnym elementem pulpitu klienta.

Oczywiście, możesz zaprosić dowolnego klienta do ClickUp jako gościa i udostępniać mu pulpit, aby mógł zobaczyć aktualizacje projektu i współpracować w jednym miejscu. Jednak utrzymanie bezpieczeństwa jest ważną częścią tego procesu.

Możesz organizować indywidualne konta klientów za pomocą skalowalnej hierarchii folderów i list oraz ustawić szczegółowe uprawnienia, aby kontrolować, kto co widzi - w tym osoby z Twojego zespołu i zewnętrznych interesariuszy.

Pro Tip: Regularnie aktualizuj swoje protokoły bezpieczeństwa, aby uprawnienia użytkowników były dostosowane do wszelkich zmian ról i obowiązków w zespole. Poinformuj swoich klientów o tym, jak dokładnie chronione są ich dane. Uczyń z bezpieczeństwa punkt sprzedaży i buduj zaufanie.

Przykłady pulpitów klientów: Najlepsze szablony ClickUp do wykorzystania

Nie zawsze trzeba zaczynać od zera lub wymyślać koło na nowo podczas tworzenia pulpitu. Wiele

szablonów do zarządzania klientami

mogą zaoszczędzić czas i wysiłek, zapewniając jednocześnie profesjonalny układ. Poniżej znajduje się pięć doskonałych przykładów pulpitów od ClickUp, z których możesz skorzystać.

1. Monitor stanu klienta agencji

Jako agencja, prawdopodobnie żonglujesz wieloma klientami. Monitorowanie ich poziomu zadowolenia i kondycji projektów zawsze będzie na szczycie listy rzeczy do zrobienia, ale spójrzmy prawdzie w oczy - to przytłaczające.

The Narzędzie do śledzenia kondycji klienta agencji od ZenPilot zintegrowany z ClickUp, właśnie to rozwiązuje.

Centralizuje ważne dane z e-maili do arkuszy kalkulacyjnych i daje jasny obraz tego, którzy klienci potrzebują natychmiastowego wsparcia, a które konta działają bez zarzutu.

Szablon oferuje takie funkcje jak:

Wbudowany moduł śledzenia aktywności, aby mieć oko na zaangażowanie klientów i szybkość reakcji

Samouczki wideo pomagające w ustawieniu i niestandardowym dostosowaniu układu do wymagań agencji

Osiem wstępnie skonfigurowanych widoków do przeglądania wszystkiego, od świadczonych usług i osiągniętych celów po wyniki NPS

Pobierz szablon

Narzędzie do śledzenia kondycji klienta agencji od ZenPilot i ClickUp

Pobierz ten szablon

2. Szablon powodzenia klienta ClickUp

Jak w każdym innym biznesie, powodzenie klienta powinno być Twoim głównym celem. Aby przeanalizować, jak zaangażowani i oddani są klienci w utrzymywanie powiązań z Tobą, wykorzystaj szablon Szablon powodzenia klienta ClickUp .

W rzeczywistości ma to nawet większy sens, jeśli jesteś firmą SaaS, która chce zapewnić klientom maksymalną wartość z produktu.

Szablon zapewnia kompleksowy widok podróży każdego klienta, obejmujący sceny od wdrożenia do odnowienia, przy jednoczesnym śledzeniu potencjalnych zagrożeń i wydajności. Pozwala to na ustawienie dla nich jasnych celów i mierzenie powodzenia usług w odniesieniu do tych celów.

Szablon powodzenia klienta ClickUp

Dzięki szablonowi możesz:

Używać widoku wykresu Gantta do wizualizacji osi czasu projektu

Wewnętrznie dystrybuować zadania do odpowiednich członków zespołu

Kontaktować się z klientami w celu uzyskania informacji zwrotnej dzięki integracji z wiadomościami e-mail

3. Szablon współpracy w zakresie powodzenia klienta ClickUp

Ten szablon jest przeznaczony specjalnie dla zespołów sprzedaży i produkcji, które muszą koordynować wysiłki, aby zapewnić płynny cykl pracy i terminową realizację projektów.

Szablon Szablon współpracy w zakresie powodzenia klienta ClickUp utrzymuje oba działy na tej samej stronie z udostępnianymi widokami, redukując nieporozumienia i błędy podczas przekazywania klientów, co jest dobrą strategią.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUps-Client-Success-Collaboration-Template.jpeg Szablon współpracy w zakresie powodzenia klienta ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-216126854&department=operations Pobierz szablon /%cta/

Dzięki niemu możesz:

Uzyskać dostęp do kluczowych narzędzi, takich jak Dokumenty do wewnętrznych notatek, Formularze do zbierania informacji o kliencie i Tablice do mapowania postępu zadań

Uprościć śledzenie za pomocą statusów, takich jak Otwarte i Zakończone, aby wszyscy członkowie zespołu mogli szybko zrozumieć, na jakim etapie znajduje się konto

Ustawiać automatyczne wyzwalacze, takie jak aktualizowanie pól niestandardowych po utworzeniu nowych zadań

4. Szybki start ClickUp: Szablon usług dla klientów

Kto nie chciałby szybko i sprawnie zamykać transakcji, jednocześnie zarządzając kontami klientów, ustalając zakres żądań i optymalizując zasoby? Niezależnie od tego, czy jesteś przedstawicielem handlowym, menedżerem ds. relacji z klientami, czy kierownikiem projektu, potrzebujesz odpowiedniego szablonu

narzędzia do zarządzania klientami

do pracy.

Oraz ClickUp Quick Start: Szablon obsługi klienta jest jednym z takich frameworków, na którym można całkowicie polegać. Choć początkowo może wydawać się skomplikowany w użyciu, jest przyjazny dla początkujących.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Quick-Start-Client-Services-Template.png Szablon dla klientów ClickUp Quick Start https://app.clickup.com/signup?template=t-90090433234&department=professional-services Pobierz szablon /%cta/

Kluczowe funkcje obejmują:

Tworzenie zadań i ustawienie osób przypisanych, terminów, statusów i nie tylko

Monitorowanie stanu projektu za pomocą pól niestandardowych, takich jak szacowany czas, priorytety, kamienie milowe i zależności

Przechowywanie procesów, zasobów i istotnych informacji za pomocą Teams Wiki

5. Szablon Tablicy Głosu Klienta ClickUp

W morzu

Szablony CRM

jak znaleźć coś, co pomoże lepiej zrozumieć potrzeby, pragnienia i preferencje klientów?

Ich opinie są nieocenione przy udoskonalaniu oferty. Ale zbieranie, organizowanie i działanie na ich podstawie może być wyzwaniem - nie, jeśli korzystasz z usługi Szablon tablicy opinii klientów ClickUp .

Dzięki układowi w stylu Kanban gromadzisz spostrzeżenia klientów w zorganizowany sposób i podpowiedź, że są one traktowane priorytetowo i rozwiązywane przez właściwe Teams.

Szablon opinii klientów ClickUp

Szablon pozwala na:

Włączyć śledzenie czasu, ostrzeżenia o zależnościach i etykiety w celu szybkiego rozwiązywania problemów

Używać niestandardowych widoków, takich jak Lista, Tablica i Zacznij tutaj, aby wyświetlać opinie w różnych konfiguracjach

Strukturyzować informacje zwrotne z niestandardowych pól, takich jak "Potrzeba klienta", "Źródło VoC" i "Rozwiązanie"

Zadbaj o zadowolenie klientów i stymuluj rozwój Businessu dzięki pulpitom nawigacyjnym

Teraz, gdy rozumiesz wartość pulpitów, są one czymś więcej niż tylko przyjemnymi narzędziami - są niezbędne, aby umożliwić klientom podejmowanie pewnych, opartych na danych decyzji.

Kiedy klienci są zadowoleni ze spostrzeżeń, które widzą w portalu i doceniają twój wkład, jest to wygrana dla wszystkich zaangażowanych stron. 🎉

Ponadto, dzięki narzędziom takim jak ClickUp, możesz łatwo tworzyć najlepsze pulpity dla klientów, aby spełnić określone potrzeby. Główną zaletą jest rozszerzenie biblioteki gotowych do użycia szablonów, dzięki czemu rozpoczęcie pracy jest proste i szybkie. Załóż darmowe konto ClickUp już dziś i zacznij podnosić poziom zadowolenia klientów. 🚀