Najlepsze przykłady portali dla klientów dla agencji, dostawców SaaS i freelancerów

Portale dla klientów są jak salon VIP dla Twoich klientów — elegancka, bezpieczna i zawsze dostępna przestrzeń robocza, w której mogą sprawdzać aktualizacje produktów i usług, oglądać samouczki wideo, wyszukiwać dokumenty za pomocą paska wyszukiwania i wysyłać wiadomości z prośbą o wsparcie. Pomagają klientom czuć się na bieżąco i zapobiegają zalewaniu skrzynki odbiorczej wiadomościami.

72% klientów korzystało już z portali samoobsługowych.

Nie, nie musisz budować go od podstaw ani zatrudniać zespołu programistów, aby Twoi klienci czuli się zadbani. Dzisiejsze narzędzia bezkodowe sprawiają, że tworzenie markowych portali dla klientów, które podnoszą jakość obsługi klienta przy minimalnym wysiłku, jest niezwykle proste.

W tym przewodniku znajdziesz:

Szybki kurs na temat tego, czym naprawdę jest portal samoobsługi klienta

Rzut oka na najlepsze przykłady samoobsługowych portali dla klientów (i dlaczego się sprawdzają)

Przewodnik po tworzeniu własnego portalu obsługi klienta za pomocą inteligentnego oprogramowania ClickUp

Twoi klienci zasługują na coś więcej niż rozproszone e-maile i niekompletne aktualizacje od zespołu obsługi klienta. Zróbmy to!

Czym jest portal dla klientów?

Portal klienta to bezpieczny, samoobsługowy interfejs, który umożliwia wielu klientom dostęp do odpowiednich informacji, dokumentów i komunikatów związanych z Twoimi usługami lub projektami. Potraktuj go jako cyfrową recepcję, która jest otwarta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Najważniejsze funkcje to: Cykle pracy związane z wdrażaniem nowych klientów : udostępniaj formularze, listy kontrolne lub pakiety powitalne, aby szybko nawiązać kontakt z klientem

Udostępnianie dokumentów : przesyłaj umowy, projekty, raporty i faktury w uporządkowany sposób

Śledzenie zadań : Wyświetl osie czasu projektów, kamienie milowe i przypisane działania w jednym miejscu

Narzędzia komunikacyjne : Scentralizuj czaty lub wątki komentarzy, aby ograniczyć liczbę e-maili

Rozliczenia i płatności: udostępniaj faktury, monitoruj status płatności lub zintegruj system z bramkami płatniczymi

Funkcje, które sprawiają, że portal klienta jest doskonały

88% klientów twierdzi, że jest bardziej skłonnych do ponownego zakupu produktów marki, która zapewnia dobrą obsługę klienta.

Twój portal samoobsługi klienta może być tutaj największym czynnikiem wyróżniającym Cię na tle konkurencji.

Dzięki scentralizowaniu i przejrzystości wszystkich elementów, od komunikacji po dokumentację, Twój zespół traci mniej czasu na zadania administracyjne. Twoi klienci czują się pewnie i zadbani. A jeśli zapytasz ich o opinię, przyznają, że w płynnie działającym, spersonalizowanym portalu samoobsługi dla klientów jest coś magicznego, co mówi: „Mamy to pod kontrolą”.

Oto, co wyróżnia najlepsze z nich:

Niestandardowe oznakowanie : dodaj swoje logo, kolory i czcionki, aby stworzyć znaną przestrzeń, która będzie stanowić rozszerzenie Twojej marki

Uprawnienia użytkowników : zapewnij klientom dostęp tylko do tego, czego potrzebują — nic więcej, nic mniej

Dostępność mobilna : Około : Około 80% konsumentów uważa szybkość, wygodę, kompetentną pomoc i przyjazną obsługę za najważniejsze czynniki wpływające na pozytywne doświadczenia klientów. Dostępność portalu klienta na telefonie komórkowym ułatwia wszystkie te działania. Zapewnij klientom możliwość kontaktu z obsługą, sprawdzania aktualizacji lub przesyłania plików z dowolnego miejsca

Powiadomienia i alerty : informuj wszystkich o automatycznych przypomnieniach, zmianach statusu i nowych plikach

Kontrola wersji : Koniec z zamieszaniem związanym z plikami „Final_v3_revised. pdf”. Kontrola wersji sprawia, że klienci mają dostęp do najnowszej, najczystszej wersji

Ścieżki audytu: sprawdź, kto uzyskał dostęp do jakich danych i kiedy, aby zapewnić przejrzystość wszystkim stronom

👀 Czy wiesz, że? Koncepcja portalu klienta, jaką znamy dzisiaj, ma głębokie korzenie w branży prawniczej. Kancelarie prawne były jednymi z pierwszych, które wymagały bezpiecznego, zorganizowanego i przejrzystego sposobu udostępniania poufnych dokumentów i komunikowania statusu spraw klientom — potrzeb, których tradycyjne systemy oparte na e-mailach lub dokumentach papierowych nie były w stanie odpowiednio zaspokoić. Zapotrzebowanie to doprowadziło do powstania pierwszych portali dla klientów, które służyły jako bezpieczne przestrzenie cyfrowe do wymiany dokumentów, aktualizacji spraw i usprawnienia komunikacji. Pomogły one zachować ścisłą poufność zgodnie z wymogami etyki zawodowej.

Najlepsze przykłady portali dla klientów

Przejdźmy teraz do rzeczy — prawdziwego oprogramowania do obsługi portalu klienta, które ożywia funkcje portalu samoobsługowego. Od kompleksowych hubów roboczych po wysoce wyspecjalizowane narzędzia do zarządzania klientami — oto jak wyglądają w praktyce najlepsze portale samoobsługi klienta.

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

1. ClickUp – aplikacja do zarządzania klientami, która ma wszystko

Wypróbuj ClickUp za darmo Twórz portale dla klientów, aby współpracować nad zadaniami i wynikami za pomocą ClickUp

Jeśli szukasz portalu dla klientów, który oferuje więcej niż tylko wyświetlanie list zadań, ClickUp , aplikacja do wszystkiego w pracy, jest idealnym rozwiązaniem. To nie tylko aplikacja do zarządzania projektami klientów — to zarówno portal dla klientów, jak i wszechstronny hub, który łączy śledzenie zadań, udostępnianie dokumentów, czat w czasie rzeczywistym, automatyzację i komunikację z klientami w jednym eleganckim rozwiązaniu.

Co wyróżnia ClickUp? Niezrównana elastyczność. Możesz dostosować każdy obszar roboczy do konkretnych potrzeb klienta i stylu pracy swojego zespołu. Niezależnie od tego, czy jesteś agencją brandingową śledzącą zatwierdzanie projektów kreatywnych, zespołem SaaS wdrażającym nowych klientów, czy kancelarią prawną udostępniającą bezpieczne pliki, ClickUp dostosuje się do Twojego cyklu pracy.

Możesz przyznać klientom dostęp gościnny z szczegółowymi uprawnieniami. Udostępnione widoki ClickUp, takie jak listy, tablice i dokumenty, umożliwiają współpracę z klientami w czasie rzeczywistym, a niestandardowe pulpity ClickUp wyświetlają wskaźniki KPI i postępy w wizualnym, przyjaznym dla klienta formacie.

Dzięki ClickUp zrobiliśmy krok naprzód i stworzyliśmy pulpity, na których nasi klienci mogą w czasie rzeczywistym sprawdzać i monitorować wydajność, obłożenie i projekty. Dzięki temu klienci czują się połączeni ze swoimi zespołami, zwłaszcza że znajdują się w różnych krajach, a czasem nawet na różnych kontynentach.

Potrzebujesz zebrać opinie lub zatwierdzenia? Formularze ClickUp przekazują odpowiedzi bezpośrednio do zadań, które można wykonać, wraz z terminami, osobami przypisanymi i automatyzacją, aby wszystko przebiegało sprawnie.

Zintegruj formularze ClickUp z portalem klienta, aby śledzić problemy i opinie klientów, a następnie przekształcić je w zadania do wykonania

Dzięki dokumentom ClickUp możesz tworzyć dopracowane wiki dla klientów, przewodniki dla nowych użytkowników lub plany projektów — łącząc je bezpośrednio z zadaniami i kamieniami milowymi.

Edytuj dokumenty ClickUp w czasie rzeczywistym wraz z klientami, aby płynnie współpracować. Zbieraj opinie za pomocą @wzmianek i przypisanych komentarzy

Wbudowane komentarze zapewniają zachowanie kontekstu, a zintegrowany czat ClickUp lub integracja z pocztą e-mail sprawiają, że rozmowy z klientami przebiegają płynnie.

Agencjom, konsultantom lub freelancerom obsługującym wielu klientów hierarchia projektów ClickUp pomaga oddzielić strumienie pracy przy zachowaniu spójnej struktury.

Dodaj ClickUp Brain, aby uzyskać podsumowania, streszczenia lub kolejne kroki oparte na sztucznej inteligencji, a Twój portal dla klientów stanie się płynnym, spójnym z marką doświadczeniem, które pokochają Twoi klienci.

Generuj aktualizacje statusu dla klientów, briefy, dokumentację i wiele więcej dzięki pomocy AI ClickUp Brain

Chcesz zautomatyzować powtarzające się aktualizacje lub zmiany statusu? Automatyzacje ClickUp bez kodowania pozwalają skonfigurować niestandardowe reguły, które automatycznie wykonują zadania, oszczędzając godziny pracy nad koordynacją projektu.

Pomyśl o automatycznych działaniach następczych, zmianach statusu po zakończeniu zadań lub przypisywaniu właścicieli po przesłaniu formularzy.

Skonfiguruj niestandardowe automatyzacje ClickUp, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odpowiedziach klientów w formularzach

Jeśli zarządzasz wieloma klientami, ClickUp może służyć jako lekki system CRM. Jego solidne pola niestandardowe pomagają scentralizować wszystkie szczegóły dotyczące klientów — połączenia, wyniki, daty odnowienia — w jednej, ujednoliconej przestrzeni.

📮ClickUp Insight: 30% pracowników uważa, że automatyzacja mogłaby zaoszczędzić im 1–2 godziny tygodniowo, a 19% szacuje, że mogłaby ona uwolnić 3–5 godzin na głęboką, skoncentrowaną pracę. Nawet niewielkie oszczędności czasu sumują się: zaledwie dwie godziny odzyskane tygodniowo to ponad 100 godzin rocznie — czas, który można poświęcić na kreatywność, myślenie strategiczne lub rozwój osobisty. 💯 Dzięki agentom AI ClickUp i ClickUp Brain możesz zautomatyzować cykle pracy, generować aktualizacje projektów i przekształcać notatki ze spotkań w kolejne kroki do wykonania — wszystko w ramach tej samej platformy. Nie potrzebujesz dodatkowych narzędzi ani integracji — ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do automatyzacji i optymalizacji dnia pracy w jednym miejscu. 💫 Rzeczywiste wyniki: RevPartners obniżyło koszty SaaS o 50% dzięki konsolidacji trzech narzędzi w ClickUp — uzyskując ujednoliconą platformę z większą liczbą funkcji, ściślejszą współpracą i jednym źródłem informacji, które jest łatwiejsze w zarządzaniu i skalowaniu.

2. Notion – wizualny portal wiki do kreatywnej współpracy

za pośrednictwem Notion

Idealny dla studiów projektowych, zespołów zajmujących się treścią i indywidualnych twórców, Notion pomaga budować niezwykle proste portale dla klientów, które wyglądają jak cyfrowa tablica inspiracji i działają jak hub cyklu pracy. Niezależnie od tego, czy chcesz udostępniać postępy, organizować kreatywne opinie, czy umieszczać ważne linki, Notion sprawia, że wszystko jest intuicyjne.

Interfejs typu „przeciągnij i upuść” oznacza, że każdy może zaprojektować portal — bez kodowania i bez problemów. Potrzebujesz kalendarza treści, narzędzia do śledzenia zmian i biblioteki zasobów? Możesz stworzyć to wszystko na jednej stronie dzięki modułowej strukturze opartej na blokach, dostosować uprawnienia i zaprosić klientów za pomocą przejrzystego linku. Nie muszą się rejestrować, a obsługa jest intuicyjna.

Kluczowe funkcje Notion jako narzędzia do obsługi portalu klienta obejmują:

Udostępniaj strony z listami przełączanymi, tablicami Kanban i bazami danych

Osadzaj Dokumenty Google, wideo Loom, pliki Figma i inne elementy, aby uzyskać pełny kontekst

Ustaw uprawnienia, aby kontrolować, co każdy klient może widzieć

Skorzystaj z gotowych szablonów portali dla klientów , aby zaprojektować przepływy onboardingowe, formularze opinii i huby zasobów

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki komentarzom i wzmiankom

Notion jest idealnym rozwiązaniem, gdy chcesz połączyć funkcję i estetykę, a Twoi klienci oczekują obu tych cech.

🧠 Ciekawostka: Personalizacja to potężna siła perswazji oparta na psychologii. W swojej kultowej książce Influence: The Psychology of Persuasion dr Robert Cialdini opisuje zasady takie jak sympatia, zaangażowanie i wzajemność — wszystkie one są aktywowane , gdy portal wydaje się dostosowany do potrzeb klienta. Kiedy klienci widzą swoje imię i nazwisko, logo lub cykl pracy odzwierciedlone w przestrzeni, wyzwala to poczucie własności i zaangażowania. To emocjonalne połączenie sprawia, że współpraca przebiega płynniej, informacje zwrotne są szybsze, a lojalność klientów silniejsza.

3. HoneyBook – CRM spotyka się z portalem dla klientów

za pośrednictwem HoneyBook

Stworzony z myślą o solopreneurów, twórców i profesjonalistów świadczących usługi, takich jak organizatorzy wydarzeń, fotografowie, trenerzy życia i projektanci, Honeybook oferuje portale dla klientów, które są przyjazne dla użytkownika i intuicyjne w nawigacji. Platforma łączy CRM, śledzenie projektów, fakturowanie, oferty, a nawet planowanie w jednym systemie, który bardziej przypomina concierge niż oprogramowanie.

Klienci otrzymują dopracowane linki, dzięki którym mogą przeglądać umowy, podpisywać je, odpowiadać na ankiety, a nawet dokonywać płatności — bez konieczności zakładania konta. Zyskujesz pełną widoczność tego, co zostało wyświetlone lub podpisane, a także zautomatyzowane cykle pracy, które motywują klienta do działania.

HoneyBook usprawnia również komunikację. Możesz tworzyć szablony z logo firmy, wysyłać automatyczne przypomnienia i zarządzać wszystkim z poziomu telefonu.

Kluczowe funkcje aplikacji Honeybook jako portalu dla klientów obejmują:

Twórz spersonalizowane portale z ofertami, fakturami i umowami

Zautomatyzuj działania następcze, zadania związane z wdrażaniem klientów i przypomnienia

Planuj rozmowy, pobieraj płatności i pozyskuj potencjalnych klientów w prosty sposób

Ponownie wykorzystuj szablony, aby zaoszczędzić czas i zachować spójność

Z łatwością zarządzaj przepływem klientów za pomocą urządzeń mobilnych lub pulpitu

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Stwórz szablon procesu wdrażania, aby każdy klient otrzymał ten sam, najwyższej jakości serwis. W ClickUp możesz zapisać całe listy zadań, osie czasu, dokumenty i formularze jako szablony wielokrotnego użytku. Zapewnia to spójność, oszczędza czas potrzebny na ustawienia i pomaga nowym członkom zespołu szybko się wdrożyć. Klienci otrzymują również dopracowane, spójne powitanie zamiast rozproszonych list kontrolnych. Potraktuj to jako swoje narzędzie do skalowalnego świadczenia usług.

4. SuiteDash – kompleksowa platforma portalu dla klientów

za pośrednictwem SuiteDash

SuiteDash jest przeznaczony dla firm usługowych, takich jak agencje, konsultanci, kancelarie prawne i średnie przedsiębiorstwa, które chcą mieć pełną kontrolę nad każdym etapem obsługi klienta — od logowania, przez fakturowanie, aż po system zarządzania nauczaniem (LMS).

Twórz pulpity nawigacyjne z brandingiem, niestandardowe procesy, treści zastrzeżone, czat wewnętrzny, podpisy elektroniczne, automatyczne przepływy onboardingu klientów i wiele więcej w jednym narzędziu do zarządzania klientami.

Nie jest to tylko narzędzie do zarządzania projektami dla portalu klienta. Ten hub usług biznesowych może służyć jako oprogramowanie bazy wiedzy, platforma do dostarczania kursów, CRM i system fakturowania. Możesz nawet ograniczyć dostęp do modułów dla poszczególnych klientów lub zespołów. Jest to narzędzie do obsługi klienta, które zapewnia zaawansowanym użytkownikom pełną swobodę, ale wymaga pewnych wstępnych ustawień, aby działało prawidłowo.

Kluczowe funkcje Suitedash wspierające obsługę klientów obejmują:

Projektuj pulpity z pełną identyfikacją wizualną marki i ograniczaj dostęp w razie potrzeby

Twórz procesy i śledź relacje z klientami dzięki wbudowanemu CRM

Zarządzaj podpisami elektronicznymi, fakturami, ofertami i zadaniami klientów

Uruchom kursy lub proces wdrażania nowych użytkowników dzięki wbudowanemu systemowi LMS

Wysyłaj bezpieczne wiadomości i twórz spersonalizowane doświadczenia logowania

SuiteDash jest najlepszym rozwiązaniem dla skalowalnych zespołów i zaawansowanych użytkowników, którzy oczekują w pełni spersonalizowanego, kompleksowego portalu zapewniającego wyższy poziom satysfakcji klientów.

5. Portal klienta – prosty portal oparty na WordPressie

za pośrednictwem portalu klienta

Prowadzisz już witrynę WordPress i potrzebujesz rozwiązania, które nie wymaga dużych nakładów konserwacyjnych, a jednocześnie jest profesjonalne? Client Portal to inteligentna, lekka wtyczka, która przekształca Twoją witrynę w bezpieczną strefę dla klientów. Jest dostosowana do potrzeb freelancerów, małych agencji i projektantów, którzy chcą mieć pełną kontrolę bez zbędnych dodatków oferowanych przez narzędzia typu „wszystko w jednym”.

Co jest w tym atrakcyjnego? Nie musisz uczyć klientów, jak z niego korzystać. Po prostu wyślij im prywatny link. Zostaną przekierowani na przejrzystą, niestandardową stronę, na której mogą przeglądać wyniki, śledzić postępy i pobierać pliki. To Ty decydujesz, co widzą i kiedy — a ponieważ jest to rozwiązanie hostowane samodzielnie, masz pełną kontrolę nad danymi i wyglądem.

Ustawienia są proste, a opłata jest jednorazowa. Nie znajdziesz tu zaawansowanej automatyzacji ani czatu na żywo, ale o to właśnie chodzi — portal został zaprojektowany z myślą o minimalizmie. Dla twórców, którzy już pokochali WordPress, jest to idealny dodatek do portalu.

Kluczowe funkcje tego portalu dla klientów opartego na WordPressie obejmują:

Łatwa instalacja na istniejącej stronie WordPress

Dostosuj i oznacz indywidualne huby klientów

Ustaw uprawnienia dostępu do widoczności plików i aktualizacji

Zapłać raz i uniknij comiesięcznych kosztów SaaS

Ustawienia powinny być proste, bezpieczne i pod Twoją kontrolą

To narzędzie doskonale nadaje się dla zespołów korzystających z WordPressa, które oczekują prostoty, kontroli i ustawień bez subskrypcji.

Teraz, gdy masz już narzędzia, przyjrzyjmy się krokom tworzenia portalu dla klientów, który zapewni zadowolenie klientów i pomoże Twojej firmie prosperować.

Jak krok po kroku zbudować portal dla klientów

Stworzenie portalu dla klientów może wydawać się projektem wymagającym zaawansowanej wiedzy technicznej, ale dzięki narzędziom takim jak ClickUp jest to zaskakująco proste. Kluczem do sukcesu jest wiedza, co chcesz osiągnąć dzięki portalowi, oraz wykorzystanie odpowiednich elementów do wsparcia tej wizji.

Krok 1: Zacznij od jasnego określenia swojego przypadku użycia

Pozyskujesz nowych klientów? Udostępniasz aktualizacje projektów na bieżąco? Śledzisz zgłoszenia serwisowe? Im dokładniej określisz swoje potrzeby, tym łatwiej będzie zaprojektować portal, który rzeczywiście rozwiąże największe problemy.

Zastanów się, z czym Twoi klienci borykają się najczęściej. Czy jest to dotrzymywanie terminów? Zatwierdzanie projektów? Przesyłanie opinii na czas? Twoje odpowiedzi będą miały wpływ na kształt Twojej pracy.

Krok 2: Wybierz odpowiednią platformę

Doskonały portal nie tylko sprawdza się w przypadku wewnętrznego zespołu — jest również intuicyjny dla klientów. Każde kliknięcie powinno prowadzić do jasności, a nie zamieszania. Postaraj się o przejrzysty układ, jasne objaśnienia i odpowiedni poziom dostępu, aby klienci mieli pełnię możliwości, a nie czuli się przytłoczeni

Wybór platformy dostosowanej do potrzeb Twojego zespołu i oczekiwań klientów ma kluczowe znaczenie. Jeśli Twoja firma zajmuje się wieloma różnymi zadaniami — projektami, dokumentami, zatwierdzaniem, opiniami — idealnym rozwiązaniem będzie solidna platforma typu „wszystko w jednym”, taka jak ClickUp.

Narzędzie do zarządzania projektami ClickUp pozwala mapować zadania, osie czasu, dokumenty i cykle pracy klientów w jednej, ujednoliconej przestrzeni, zmniejszając chaos związany z przełączaniem się między kontekstami i zwiększając przejrzystość. Od ogólnych planów działania po codzienne zadania — daje zespołom pełną kontrolę nad planowaniem, śledzeniem i realizacją pracy dla klientów.

Udostępniaj klientom aktualizacje produktów, ogłoszenia, status rozwiązywania problemów i wiele więcej w wielu widokach ClickUp

Stefani DiGiovanni, specjalistka ds. systemów w Micro, mówi:

Natknąłem się na ClickUp, gdy szukałem portalu dla klientów. Nie miałem pojęcia, że stanie się on naszym wirtualnym biurem, ponieważ potrafi o wiele więcej. Zastąpił wiele innych programów i kosztów, a ponadto można go dostosować do każdego rodzaju procesów naszego zespołu. Używam go osobiście, zawodowo i pomagam innym w tym samym. ClickUp na całe życie!

Natknąłem się na ClickUp, gdy szukałem portalu dla klientów. Nie miałem pojęcia, że stanie się on naszym wirtualnym biurem, ponieważ potrafi o wiele więcej. Zastąpił wiele innych programów i kosztów, a ponadto można go dostosować do każdego rodzaju procesów naszego zespołu. Używam go osobiście, zawodowo i pomagam innym w tym samym. ClickUp na całe życie!

To bezpośrednie doświadczenie pokazuje, dlaczego wybór odpowiedniego narzędzia ma tak duże znaczenie. Najlepsze platformy portali dla klientów zapewniają płynniejszą współpracę i większą satysfakcję klientów.

📮 ClickUp Insight: Przeciętny profesjonalista spędza ponad 30 minut dziennie na wyszukiwaniu informacji związanych z pracą — to ponad 120 godzin rocznie straconych na przeglądanie e-maili, wątków Slacka i rozproszonych plików. Inteligentny asystent AI wbudowany w obszar roboczy może to zmienić. Poznaj ClickUp Brain. Dostarcza natychmiastowych informacji i odpowiedzi, wyświetlając odpowiednie dokumenty, rozmowy i szczegóły zadań w ciągu kilku sekund — dzięki czemu możesz przestać szukać i zacząć pracować. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

Krok 3: Stwórz swój portal

Oto jak rozpocząć tworzenie portalu dla klientów w ClickUp:

Utwórz dedykowany folder dla każdego klienta, aby przechowywać projekty, osy czasu i aktywne wyniki w jednej centralnej lokalizacji

Organizuj cykle pracy za pomocą list , które dzielą zadania na poszczególne fazy, usługi lub kategorie, ułatwiając śledzenie postępów

Korzystaj z ClickUp Docs do przechowywania umów, briefów, notatek ze spotkań i zestawów startowych — wszystko dostępne w czasie rzeczywistym do przechowywania umów, briefów, notatek ze spotkań i zestawów startowych — wszystko dostępne w czasie rzeczywistym

Przypisuj zadania ClickUp z priorytetami, terminami, osobami przypisanymi i polami niestandardowymi, aby śledzić konkretne szczegóły, takie jak scena projektu, status rozliczenia lub poziom zatwierdzenia

Twórz zadania ClickUp z szczegółowymi polami niestandardowymi, aby zarządzać relacjami z klientami — od wdrożenia po budowanie długotrwałych relacji

Wizualizuj stan projektu za pomocą pulpitów ClickUp , dodając karty i wykresy przedstawiające status zadań, obciążenie pracą, umowy SLA z klientami i zbliżające się terminy — zapewniając zarówno zespołowi, jak i klientowi widoczność w czasie rzeczywistym , dodając karty i wykresy przedstawiające status zadań, obciążenie pracą, umowy SLA z klientami i zbliżające się terminy — zapewniając zarówno zespołowi, jak i klientowi widoczność w czasie rzeczywistym

Zbieraj informacje za pomocą formularzy ClickUp, automatycznie przekształcając przesłane dane (takie jak zgłoszenia do pomocy technicznej, prośby o zasoby lub opinie) w zadania do wykonania automatycznie przekształcając przesłane dane (takie jak zgłoszenia do pomocy technicznej, prośby o zasoby lub opinie) w zadania do wykonania

Automatyzacja rutynowych aktualizacji dzięki automatyzacji ClickUp —wyzwalanie zmian statusu, wysyłanie przypomnień lub automatyczne przypisywanie zadań na podstawie terminów lub odpowiedzi w formularzach wyzwalanie zmian statusu, wysyłanie przypomnień lub automatyczne przypisywanie zadań na podstawie terminów lub odpowiedzi w formularzach

Wszystkie te elementy składowe sprawiają, że obszar roboczy ClickUp staje się dobrze funkcjonującym, zorientowanym na klienta portalem, który jest zarówno strategiczny, jak i prosty.

Davide Mameli, kierownik działu Business Unit w ICM. S (część Accenture), zgadza się z tym:

Klienci mogą tworzyć zgłoszenia związane z projektami, a kierownicy naszych zespołów mogą szybko reagować i delegować zadania. Oszczędza to mnóstwo czasu poświęcanego na wysyłanie e-maili i zapewnia lepszą obsługę klienta. Wdrożenie klientów do ClickUp jest proste, ponieważ narzędzie jest bardzo przyjazne dla użytkownika.

Klienci mogą tworzyć zgłoszenia związane z projektami, a kierownicy naszych zespołów mogą szybko reagować i delegować zadania. Oszczędza to mnóstwo czasu poświęcanego na wysyłanie e-maili i zapewnia lepszą obsługę klienta. Wdrożenie klientów do ClickUp jest proste, ponieważ narzędzie jest bardzo przyjazne dla użytkownika.

Krok 4: Użyj szablonów, aby przyspieszyć ustawienia

Nie zaczynaj od zera za każdym razem, gdy musisz wdrożyć nowego klienta, uruchomić projekt lub wysłać aktualizację.

Szablon ClickUp Customer Onboarding Template zapewnia gotowy cykl pracy, który pozwala krok po kroku mapować ścieżki nowych klientów. Niezależnie od tego, czy definiujesz wyniki, tworzysz osie czasu, czy przypisujesz zadania, szablon zapewnia spójność i oszczędza godziny pracy związane z powtarzalnymi ustawieniami.

Pobierz darmowy szablon Usprawnij proces wdrażania klientów i zapewnij im pozytywne doświadczenia dzięki szablonowi ClickUp Customer Onboarding Template

Ten szablon można wykorzystać do:

Mapa procesów wdrażania nowych klientów z niestandardowymi listami zadań

Przydzielaj obowiązki i terminy swojemu zespołowi wewnętrznemu

Osadzaj dokumenty klientów, umowy i materiały powitalne w zadaniach

Twórz formularze, aby gromadzić informacje o klientach lub opinie w jednym miejscu

Dostosuj statusy i widoki, aby odzwierciedlić unikalny cykl pracy klientów

Śledź postępy i scentralizuj komunikację z klientami za pomocą komentarzy i etykiet

W przypadku powtarzających się projektów lub stałych klientów takie podejście całkowicie zmienia zasady gry!

Krok 5: Scentralizuj informacje o klientach za pomocą CRM

70% liderów obsługi klienta polega na jednym źródle informacji w swojej firmie.

Zanim zaprosisz klientów do swojego portalu, upewnij się, że wszystko, czego możesz potrzebować do obsługi, jest przechowywane w jednym miejscu i łatwo dostępne. Obejmuje to dane kontaktowe, historię usług, postępy w procesie wdrażania i osie czasu transakcji.

ClickUp CRM ułatwia to dzięki oferowaniu konfigurowalnych potoków, widoków profili i integracji w całym obszarze roboczym.

Skorzystaj z rozwiązania CRM ClickUp na każdym etapie relacji z klientem, od pozyskania potencjalnego klienta, przez wdrożenie, aż po bieżące zarządzanie kontem

Wykorzystaj to do:

Skonsoliduj dane klientów, notatki i komunikację w jednym miejscu

Śledź wdrażanie, wyniki i odnowienia wraz z zadaniami projektu

Połącz elementy CRM bezpośrednio z dokumentami, komentarzami i cyklami pracy

Przypisz właścicieli kont i sceny do każdego klienta

Wyeliminuj potrzebę korzystania z zewnętrznych narzędzi CRM, zyskując pełną kontrolę

Niezależnie od tego, czy zarządzasz pięcioma, czy pięćdziesięcioma klientami, ClickUp CRM pomoże Ci zachować spójność i gotowość do świadczenia usług.

Krok 6: Udostępnij dostęp i poprowadź klientów

Nawet najlepiej zbudowany portal może okazać się porażką, jeśli klienci nie wiedzą, jak z niego korzystać. Po uruchomieniu ustawień zaproś klientów, przyznając im dostęp gościa, i przeprowadź ich przez najważniejsze funkcje.

Gdzie sprawdzają aktualizacje? Gdzie powinni przesyłać dokumenty lub zostawiać opinie? Prosty Clip ClickUp z nagranym przewodnikiem po ekranie lub krótki przewodnik powitalny mogą sprawić, że nowi użytkownicy staną się pewnymi siebie współpracownikami.

Z łatwością nagrywaj przewodniki po portalu klienta lub filmy demonstracyjne za pomocą ClickUp Clips

Celem jest sprawienie, aby każda interakcja przebiegała bez zakłóceń, tak aby klienci byli zaangażowani i pod wrażeniem od pierwszego dnia.

ClickUp: gdzie klienci stają się mistrzami

Kiedy relacje z klientami przebiegają płynnie, wszystko inne również przebiega szybciej — oś czasu, informacje zwrotne, a nawet płatności. I właśnie to zapewnia dobrze zbudowany portal dla klientów.

Od prezentowania osi czasu na jednym pulpicie nawigacyjnym po organizowanie dokumentów, formularzy i wiadomości dla klientów w jednym obszarze roboczym — portale dla klientów eliminują zgadywanie ze współpracy. Aplikacje takie jak ClickUp pozwalają wyjść poza ramy „narzędzi do zarządzania projektami dla klientów”. Zapewniają one kompleksowy hub, z którego klienci będą naprawdę chętnie korzystać — od bezpośredniego wsparcia po opcje samoobsługi.

Jeśli masz dość rozproszonych wątków i pominiętych odpowiedzi na forach dyskusyjnych, czas zebrać wszystko w jednym miejscu.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo i zacznij tworzyć portale dla klientów, które będą pracować tak samo ciężko jak Ty.