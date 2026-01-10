10 najlepszych narzędzi AI dla działu kadr w 2026 roku

Według badania z 2021 r. dotyczącego wdrażania sztucznej inteligencji w HR korzyści płynące z narzędzi AI nie ograniczają się jedynie do oszczędności czasu i kosztów. Odgrywają one również znaczącą rolę w eliminowaniu błędów ludzkich i stronniczości, co może sprzyjać zaangażowaniu w miejscu pracy i wydajności.

Dzięki odpowiednim narzędziom AI zespoły HR mogą usprawnić codzienne zadania, takie jak optymalizacja rekrutacji, wdrażanie nowych pracowników oraz wzmacnianie zaangażowania pracowników. Dzięki temu zyskują więcej czasu, aby skupić się na zadaniach o wysokiej wartości strategicznej.

W tym artykule omówimy 10 najlepszych dostępnych narzędzi AI dla HR, szczegółowo analizując ich możliwości i zalety. Zapoznaj się z naszymi mini recenzjami, aby znaleźć idealne oprogramowanie, które wzmocni potencjał Twojego działu HR!

Narzędzia AI dla HR pomagają zespołom wykorzystać sztuczną inteligencję do wspierania różnych zadań związanych z kadrami. Sztuczna inteligencja została początkowo stworzona w celu usprawnienia zadań administracyjnych, które pochłaniają znaczną część czasu, takich jak zarządzanie danymi pracowników. W ciągu ostatnich kilku lat narzędzia AI zostały ulepszone, aby mogły wykonywać szeroki zakres zadań i tworzyć złożone analizy.

Znajdziesz tu narzędzia wykorzystujące ramy koncepcyjne, takie jak badania behawioralne i analizę reakcji językowych, do przekształcania poznawczych procesów HR, takich jak tworzenie opisów stanowisk pracy czy podsumowywanie ocen wyników.

Jak działy HR wykorzystują rozwiązania oparte na AI

Oto sześć najlepszych przykładów zastosowań różnych systemów AI dla zespołów HR:

System śledzenia kandydatów: Technologia ta może pomóc w pozyskaniu odpowiednich talentów poprzez wsparcie różnych etapów cyklu rekrutacyjnego. Możliwe zastosowania obejmują tworzenie atrakcyjnych ogłoszeń o pracę oraz inteligentne sortowanie CV Wdrażanie i odejścia pracowników: Zadbaj o pozytywne doświadczenia pracowników podczas ich wdrażania i odejścia z organizacji, korzystając z zasobów takich jak automatycznie generowane listy kontrolne Ograniczanie uprzedzeń: Pomaga wyeliminować czynniki związane z uprzedzeniami, takie jak wiek, płeć, pochodzenie etniczne i wyznanie, z komunikacji z kandydatami i pracownikami, co z kolei wzmacnia atrakcyjność Twojej marki Wydajność i zaangażowanie pracowników: Włącz narzędzia do analizy predykcyjnej do wysiłku związanego z wydajnością i zaangażowaniem, aby zmniejszyć wskaźnik odejść pracowników Automatyzacja zadań: Automatyzuje zadania takie jak skanowanie CV, Automatyzuje zadania takie jak skanowanie CV, pisanie wewnętrznych wiadomości e-mail i agregowanie danych, aby zmniejszyć obciążenie pracą administracyjną Wspólne zarządzanie harmonogramem : pomaga rezerwować idealne terminy spotkań dzięki inteligentnemu przetwarzaniu indywidualnych harmonogramów

Zapoznaj się z naszą listą najlepszych narzędzi HR opartych na AI dostępnych na rynku. Od automatyzacji rutynowych zadań po dogłębną analizę danych – oferują one szeroki zakres funkcji, które usprawnią zarządzanie pracownikami w całej organizacji!

ClickUp to platforma zwiększająca wydajność oraz rozwiązanie dla specjalistów HR, którzy chcą zautomatyzować żmudne zadania, zaangażować pracowników i uporządkować swoje liczne cykle pracy.

Wykorzystaj ClickUp AI, wbudowanego asystenta AI natywnego dla platformy, aby uprościć swój wysiłek komunikacyjny. To narzędzie AI pomaga korzystać z wbudowanych podpowiedzi dostosowanych do ról w celu analizowania danych, generowania raportów i rekomendowania potencjalnych rozwiązań.

Menedżerowie HR doceniają to, że ClickUp AI potrafi automatycznie dostosowywać ton wiadomości i briefów w zależności od tego, z kim się komunikują!

Skorzystaj z narzędzi AI ClickUp, aby znaleźć gotowe do użycia podpowiedzi dostosowane do konkretnych ról

Korzystaj z asystenta AI na każdym etapie cyklu pracy HR. Może on na przykład pomóc Ci w tworzeniu:

Opisy stanowisk

Materiały wprowadzające i zawartość szkoleniowa

Podręczniki dla pracowników

Przewodniki dotyczące oceny wyników

Podsumowanie zadań

Dzięki ClickUp Docs możesz przechowywać całą swoją wiedzę z zakresu HR w jednym miejscu i zarządzać uprawnieniami dostępu. Łącz dokumenty z cyklami pracy, wizualizuj zadania zespołu, planuj wydarzenia wewnętrzne i uzyskuj praktyczne informacje dotyczące zarządzania wydajnością na intuicyjnym pulpicie nawigacyjnym platformy.

Nie zapomnij skorzystać z gotowych automatyzacji ClickUp, aby usprawnić powtarzalne zadania HR, takie jak wysyłanie powiadomień o przyjęciu do pracy do menedżerów ds. rekrutacji lub ankiet dotyczących zaangażowania pracowników do członków zespołu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Bogaty zestaw funkcji może stanowić wyzwanie dla niektórych użytkowników

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 8000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

2. JuiceBox

JuiceBox to oprogramowanie do analizy biznesowej, które wykorzystuje AI do tworzenia procesów decyzyjnych opartych na danych. Twórcy platformy chcą umożliwić wizualizację danych użytkownikom, którzy niekoniecznie są biegli w technologii.

Dzięki JuiceBox Twój zespół HR może zautomatyzować proces gromadzenia danych z wielu arkuszy kalkulacyjnych, takich jak akta pracowników, oceny wyników pracy i wyniki ankiet. Autorska AI platformy przekształca złożone zbiory danych w kontekstowe historie i raporty.

Te wnioski, oparte na przetwarzaniu języka naturalnego, mogą ujawnić trendy i wzorce w zakresie wydajności, zaangażowania i satysfakcji pracowników, co z kolei wpływa na praktyki HR.

W zależności od wybranego pakietu, JuiceBox może oferować szereg wbudowanych funkcji do monitorowania wskaźników KPI, tworzenia kart wyników pracowników, benchmarkingu oraz importu i eksportu danych.

Najlepsze funkcje JuiceBox

Spójne historie danych dla nieuporządkowanych informacji

Prognozy wspomagające proces zarządzania talentami

Automatyzacja rutynowych zadań w celu wyeliminowania powtarzalnych czynności

Narzędzia do generowania raportów oparte na AI

Limits of JuiceBox

Znalezienie odpowiednich wskaźników dla danej sytuacji może być kłopotliwe

Ograniczone integracje i zaawansowane funkcje

Ceny JuiceBox

Dostępne po skontaktowaniu się z zespołem sprzedaży

Oceny i recenzje JuiceBox

G2: 4,5/5 (mniej niż 5 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 10 recenzji)

3. Workable

Workable oferuje kompleksowy zestaw narzędzi w zakresie wsparcia rekruterów. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i funkcjom opartym na AI możesz zoptymalizować proces rekrutacji pod kątem pozyskiwania kandydatów.

Platforma oferuje kompletny zestaw technologii do automatyzacji rekrutacji. Zamieszczaj ogłoszenia o wolnych stanowiskach na ponad 200 portalach z ofertami pracy, wyszukuj profile kandydatów pasujące do Twojego opisu i zatrudniaj bez uprzedzeń. Zautomatyzuj każdy etap procesu rekrutacji, w tym:

Organizowanie rozmów kwalifikacyjnych

Przydzielanie testów

Wysyłanie wiadomości e-mail z odmową

Planowanie rozmów telefonicznych

Jedną z wyróżniających się funkcji AI w Workable jest automatyczna selekcja kandydatów. Sztuczna inteligencja może przewidzieć wyniki kandydatów, analizując CV i kwalifikacje, co znacznie przyspiesza proces oceny. Wypróbuj funkcję inteligentnego planowania, aby dopasować dostępność kandydata i osoby przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną.

Najlepsze funkcje Workable

Zautomatyzowana selekcja kandydatów

Znajdź najlepiej dopasowanych pasywnych kandydatów dzięki AI

Optymalizacja różnorodności i integracji

Analizy w czasie rzeczywistym

Oferuje wsparcie dla modeli rekrutacji opartych na prognozach

Ograniczenia Workable

Platforma może czasami działać wolno i zawierać błędy

Funkcje wyszukiwania i filtrowania kandydatów mogłyby być lepsze

Ceny Workable

Pakiet Starter: 149 USD miesięcznie dla maksymalnie 50 pracowników

Standard: od 299 USD miesięcznie

Premier: od 599 USD miesięcznie

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do modelu rozliczeń rocznych

Oceny i recenzje Workable

G2: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 430 recenzji)

4. Toptal

Toptal to doskonała platforma rekrutacyjna i freelancerska na naszej liście. Narzędzie to jest idealne dla łowców talentów poszukujących freelancerów z całego świata, głównie w następujących polach:

Tworzenie oprogramowania Finanse Projekt i interfejs użytkownika Zarządzanie produktami Zarządzanie projektami

Oferuje również funkcje mapowania umiejętności i porównywania wyników, które zapewniają lepszy wgląd w obecne zespoły i pomagają organizacjom podejmować trafne decyzje kadrowe.

Większość freelancerów z Toptal świadczy usługi zdalnie, ale możesz poprosić o ich obecność na miejscu przez określony okres.

Najlepsze funkcje Toptal

Automatyczne dopasowywanie ofert pracy

Analiza predykcyjna w celu identyfikacji luk w umiejętnościach

Śledzenie wydajności i zaangażowania

Dwutygodniowy okres próbny dla każdego zlecenia

Ograniczenia Toptal

Interfejs użytkownika można by ulepszyć

Niektórzy użytkownicy są niezadowoleni z modelu cenowego opartego na prowizjach

Cennik Toptal

Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

Oceny i recenzje Toptal

G2: 4,7/5 (ponad 250 recenzji)

Trustpilot: 4,8/5 (ponad 1600 recenzji)

5. Zoho Recruit

Zoho Recruit to innowacyjne i skalowalne narzędzie rekrutacyjne oparte na sztucznej inteligencji, łączące funkcje systemu ATS oraz zarządzania relacjami z kandydatami (CRM) dla Twojego zespołu HR lub agencji rekrutacyjnej. Podobnie jak wiele innych platform z naszej listy, narzędzie to wykorzystuje analizę predykcyjną do optymalizacji procesu rekrutacji.

Platforma oferuje optymalizację ogłoszeń o pracę oraz automatyczną weryfikację CV, co pozwala ograniczyć ręczną pracę podczas procesu rekrutacji. Potrafi automatycznie analizować CV i wyodrębniać kluczowe informacje, takie jak umiejętności, doświadczenie i wykształcenie. Skorzystaj z funkcji wyszukiwania Radius Search, aby znaleźć kandydatów w określonym obszarze geograficznym lub kodzie pocztowym.

Asystentka AI i chatbot platformy, Zia, pełni rolę pośrednika między Tobą a wybranymi kandydatami, poprawiając ogólne wrażenia z procesu rekrutacji. Jej zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego identyfikują ukryte wzorce w zebranych danych, aby w czasie rzeczywistym precyzyjnie przeprowadzać prognozę najlepszych kandydatów.

Najlepsze funkcje Zoho Recruit

Automatyczne publikowanie ogłoszeń o pracy na ponad 100 portalach z ofertami pracy

Skrócenie czasu rekrutacji

Chatbot Zia na bieżąco informuje kandydatów

Wbudowane narzędzia do automatyzacji przypomnień, spotkań itp.

Konfigurowalna analiza talentów zapewnia wgląd w trendy rekrutacyjne w czasie rzeczywistym

Narzędzia uczenia maszynowego do prognozowania

Ograniczenia Zoho Recruit

Ograniczone wsparcie techniczne

Doświadczenie użytkownika wymaga poprawy

Ceny Zoho Recruit

Free Forever

Standard: 25 USD/miesiąc

Profesjonalny: 50 USD/miesiąc

Enterprise: 75 USD/miesiąc

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do modelu rozliczeń rocznych

Oceny i recenzje Zoho Recruit

G2: 4,4/5 (ponad 1500 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 850 recenzji)

6. Fetcher

Fetcher to kompleksowe narzędzie do pozyskiwania talentów, którego skalowalne wyszukiwanie oparte na AI automatyzuje proces pozyskiwania i nawiązywania kontaktu. Przy każdym uruchomieniu masz dostęp do różnych widoków danych, co pomaga Ci dotrzeć do zróżnicowanej puli talentów.

Masz dostęp do zweryfikowanych adresów e-mail potencjalnych kandydatów. Mierz wskaźniki odpowiedzi, takie jak wskaźnik otwarć, wskaźnik odpowiedzi i wskaźnik zainteresowania.

Zautomatyzowane oceny wyników pracy w Fetcherze zwalniają menedżerów HR z czasochłonnego ręcznego monitorowania i planowania zadań. Co ważne, oceny te idealnie nadają się do przekazywania informacji zwrotnej pracownikom i pomagania im w udoskonalaniu strategii osiągania wyników.

Najlepsze funkcje Fetcher

Zautomatyzowane pozyskiwanie talentów

Optymalizacja talentów oparta na AI w celu porównania profili pracowników z profilami innych osób na podobnych stanowiskach

Automatyczne oceny wyników w dowolnych odstępach czasu

Scentralizowane śledzenie wskaźników KPI, celów i nie tylko

Pętle informacji zwrotnej w zespołach opartych na współpracy

Ograniczenia Fetcher

Wysokiej jakości bazy kandydatów zazwyczaj wymagają intensywnego wprowadzania danych

Oprogramowanie i integracje mogą czasami zawieść

Ceny Fetcher

Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

Oceny i recenzje Fetcher

G2: 4,7/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

7. TribalBase

Zespoły korzystające ze Slacka do komunikacji wiedzą, jak bardzo może się to skomplikować, gdy wiele wspólnych kanałów, wątków, wiadomości prywatnych i komunikatów botów zalewa normalny dzień pracy. Sytuacja ta może wywoływać niemal niepokój u menedżerów HR, którzy z trudem nadążają za metaforycznym strumieniem świadomości Slacka.

Właśnie w tym TribalBase może okazać się zbawienne. Jego asystent Slacka, wzbogacony o AI, gromadzi rozmowy Twojego zespołu i przekształca je w repozytorium wiedzy. Baza danych jest indeksowana i umożliwia wyszukiwanie — w zasadzie to Google dla Slacka!

Na przykład, być może mgliście pamiętasz, jak Dina z działu rekrutacji wspominała o wysłaniu przewodników wdrożeniowych do nowych pracowników. Po prostu zapytaj bota TribalBase: Czy wysłaliśmy przewodniki wdrożeniowe do nowych pracowników? Od razu otrzymasz odpowiedź!

W tym narzędziu najważniejsza jest prywatność. Sam wybierasz, które rozmowy chcesz indeksować, a domyślnie wyklucza ono wiadomości prywatne i kanały prywatne.

Najlepsze funkcje TribalBase

Zamienia wiadomości ze Slacka w źródło informacji

Indeksowane i przeszukiwalne dane usprawniające procesy

Oferuje wsparcie przy przeglądaniu historii poprzez pytania

Podsumowuje rozmowy

Ograniczenia TribalBase

Na razie oferuje tylko wsparcie dla Slack

Limit liczby użytkowników

Ceny TribalBase

Bezpłatna wersja próbna

Startup: 29 USD/miesiąc

Enterprise: 299 USD/miesiąc

Oceny i recenzje TribalBase

Brak ocen

8. Effy

Całodzienne pisanie szczegółowych ocen wyników lub formularzy informacji zwrotnej 360 stopni dla pracowników odbija się na Twojej kondycji psychicznej. Dzięki Effy AI możesz uporać się z każdą oceną w ciągu kilku minut! ⏱️

Platforma oferuje analizy oparte na AI, które generują cenne wnioski i oceny wyników. Effy udostępnia 20 naukowo opracowanych kwestionariuszy do czterech rodzajów ocen:

Recenzja menedżera Wzajemna ocena Samoocena Ocena w górę

Platforma integruje się ze Slackiem i MS Teams, dzięki czemu pracownicy mają łatwy dostęp do informacji zwrotnych. Effy pomaga również w zadaniach związanych z zaangażowaniem pracowników, takich jak organizowanie spotkań indywidualnych z opcją automatycznego wysyłania zaproszeń do nowych członków zespołu.

Najlepsze funkcje Effy

Narzędzia wspierające ocenę wyników

Podsumowanie opinii wygenerowane przez AI na podstawie odpowiedzi

Wiele kwestionariuszy oceniających

Niestandardowa struktura menu nawigacyjnego dostosowana do roli

Fajne naklejki memoji i awatary zwierząt

Ograniczenia Effy

Ograniczone wbudowane funkcje analityczne

Brak integracji z Kalendarzem Google

Ceny Effy

Free do pięciu recenzji

Pro: 540 USD rocznie za maksymalnie 30 ocen

Enterprise: Skontaktuj się z wsparciem technicznym

Oceny i recenzje Effy

G2: 4,9/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 20 recenzji)

9. Recrooit

Recrooit to narzędzie HR oparte na AI, które pomaga zespołom wyeliminować wszelkie utrudnienia z procesów rekrutacyjnych. Platforma pozwala stworzyć własną tablicę ogłoszeń o pracy bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu programowania.

Skorzystaj z generatora opisów stanowisk opartego na AI firmy Recrooit, aby tworzyć trafne opisy zawierające odpowiedni tytuł stanowiska, informacje o firmie i słowa kluczowe. Wystarczy, że wypełnisz dostarczony szablon kluczowymi danymi, a AI błyskawicznie wygeneruje profesjonalnie wyglądające, jasne i wyczerpujące ogłoszenie o pracy!

Opublikuj oferty pracy na swoim pulpicie za pomocą kilku kliknięć. Możesz udostępnić ID oferty na swoich kontach w mediach społecznościowych, aby przyciągnąć talenty ze swojej sieci kontaktów.

Dzięki Recrooit możesz również zostać niezależnym rekruterem. Polecaj znajomym i współpracownikom oferty pracy i odbieraj tzw. „bounty” za pośrednictwem PayPal lub przelewu bezpośredniego!

Najlepsze funkcje Recrooit

Generator opisów stanowisk oparty na AI

Umożliwia udostępnianie ofert pracy w mediach społecznościowych

Wsparcie dla niezależnych rekruterów

Limits of Recrooit

Reakcja na telefonach i tabletach mogłaby być lepsza

Ograniczone metody wypłat

Ceny Recrooit

Pakiet podstawowy: 99 USD/miesiąc

Plus: 249 USD/miesiąc

Business: 589 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Recrooit

G2: 5/5 (mniej niż 5 recenzji)

10. Textio

Textio to platforma wspomagająca pisanie, która pomaga specjalistom HR optymalizować i ulepszać ogłoszenia o pracę. Jej zaawansowana technologia analityczna zapewnia informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, identyfikując rozbieżności tonalne w opisie stanowiska i sugerując język neutralny pod względem płci, aby poszerzyć grono odbiorców ogłoszenia.

Textio ma na celu ułatwienie tworzenia integracyjnego procesu rekrutacyjnego. Rekruterzy chętnie śledzą wynik Textio Score, aby sprawdzić, na ile zróżnicowana jest ich baza kandydatów. Wbudowane narzędzie Bias Interruption wykrywa, czy Twoje ogłoszenie jest nieatrakcyjne dla określonej grupy, takiej jak osoby poszukujące pracy powyżej 40. roku życia lub kandydaci z niepełnosprawnościami.

Starannie opracowane zabezpieczenia AI firmy Textio pomogą Ci uniknąć nieświadomego używania słów wyzwalających, zaznaczając je na pomarańczowo.

Na przykład, jeśli w ogłoszeniu o pracę użyjesz słowa „plemię”, narzędzie może zwrócić uwagę, że może to być obraźliwe dla społeczności rdzennych, i zasugerować wybór alternatywnego słowa, które będzie pasowało do różnych kontekstów.

Najlepsze funkcje Textio

Rozszerzone wsparcie przy tworzeniu ogłoszeń o pracę

Wykrywa stronnicze lub nieodpowiednie słowa

Analizy oparte na AI do monitorowania inkluzywności procesu rekrutacji

Szeroki wybór rozszerzeń i integracji

Ograniczenia Textio

Ograniczona obsługa klienta

Stosunkowo drogie w stosunku do zestawu funkcji w porównaniu z innymi narzędziami AI

Ceny Textio

Dostępne po zamówieniu prezentacji

Oceny i recenzje Textio

G2: 4,2/5 (ponad 15 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

Zobacz wielkie spotkanie HR i AI

Jak widzieliśmy, AI wywiera niezatarty wpływ na wiele procesów HR. Narzędzia HR oparte na AI mają na celu zapewnienie wsparcia dla codziennych zadań, które pochłaniają nasz czas i energię umysłową, odciągając nas od pracy, która naprawdę ma znaczenie.

Wypróbuj więc jedno lub więcej z wymienionych przez nas rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i odciąż swoich menedżerów HR! A jeśli potrzebujesz kompleksowej platformy, która wykorzystuje potencjał sztucznej inteligencji w szerokim spektrum zadań HR, załóż już dziś bezpłatny obszar roboczy w ClickUp!