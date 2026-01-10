10 najlepszych narzędzi AI dla działu kadr w 2026 roku

Według badania z 2021 r. dotyczącego wdrażania sztucznej inteligencji w HR korzyści płynące z narzędzi AI nie ograniczają się jedynie do oszczędności czasu i kosztów. Odgrywają one również znaczącą rolę w eliminowaniu błędów ludzkich i stronniczości, co może sprzyjać zaangażowaniu w miejscu pracy i wydajności.
Dzięki odpowiednim narzędziom AI zespoły HR mogą usprawnić codzienne zadania, takie jak optymalizacja rekrutacji, wdrażanie nowych pracowników oraz wzmacnianie zaangażowania pracowników. Dzięki temu zyskują więcej czasu, aby skupić się na zadaniach o wysokiej wartości strategicznej.
W tym artykule omówimy 10 najlepszych dostępnych narzędzi AI dla HR, szczegółowo analizując ich możliwości i zalety. Zapoznaj się z naszymi mini recenzjami, aby znaleźć idealne oprogramowanie, które wzmocni potencjał Twojego działu HR!
Czym są narzędzia AI dla HR?
Narzędzia AI dla HR pomagają zespołom wykorzystać sztuczną inteligencję do wspierania różnych zadań związanych z kadrami. Sztuczna inteligencja została początkowo stworzona w celu usprawnienia zadań administracyjnych, które pochłaniają znaczną część czasu, takich jak zarządzanie danymi pracowników. W ciągu ostatnich kilku lat narzędzia AI zostały ulepszone, aby mogły wykonywać szeroki zakres zadań i tworzyć złożone analizy.
Znajdziesz tu narzędzia wykorzystujące ramy koncepcyjne, takie jak badania behawioralne i analizę reakcji językowych, do przekształcania poznawczych procesów HR, takich jak tworzenie opisów stanowisk pracy czy podsumowywanie ocen wyników.
Jak działy HR wykorzystują rozwiązania oparte na AI
Oto sześć najlepszych przykładów zastosowań różnych systemów AI dla zespołów HR:
- System śledzenia kandydatów: Technologia ta może pomóc w pozyskaniu odpowiednich talentów poprzez wsparcie różnych etapów cyklu rekrutacyjnego. Możliwe zastosowania obejmują tworzenie atrakcyjnych ogłoszeń o pracę oraz inteligentne sortowanie CV
- Wdrażanie i odejścia pracowników: Zadbaj o pozytywne doświadczenia pracowników podczas ich wdrażania i odejścia z organizacji, korzystając z zasobów takich jak automatycznie generowane listy kontrolne
- Ograniczanie uprzedzeń: Pomaga wyeliminować czynniki związane z uprzedzeniami, takie jak wiek, płeć, pochodzenie etniczne i wyznanie, z komunikacji z kandydatami i pracownikami, co z kolei wzmacnia atrakcyjność Twojej marki
- Wydajność i zaangażowanie pracowników: Włącz narzędzia do analizy predykcyjnej do wysiłku związanego z wydajnością i zaangażowaniem, aby zmniejszyć wskaźnik odejść pracowników
- Automatyzacja zadań: Automatyzuje zadania takie jak skanowanie CV, pisanie wewnętrznych wiadomości e-mail i agregowanie danych, aby zmniejszyć obciążenie pracą administracyjną
- Wspólne zarządzanie harmonogramem: pomaga rezerwować idealne terminy spotkań dzięki inteligentnemu przetwarzaniu indywidualnych harmonogramów
10 najlepszych narzędzi AI do zarządzania kadrami
Zapoznaj się z naszą listą najlepszych narzędzi HR opartych na AI dostępnych na rynku. Od automatyzacji rutynowych zadań po dogłębną analizę danych – oferują one szeroki zakres funkcji, które usprawnią zarządzanie pracownikami w całej organizacji!
1. ClickUp
ClickUp to platforma zwiększająca wydajność oraz rozwiązanie dla specjalistów HR, którzy chcą zautomatyzować żmudne zadania, zaangażować pracowników i uporządkować swoje liczne cykle pracy.
Wykorzystaj ClickUp AI, wbudowanego asystenta AI natywnego dla platformy, aby uprościć swój wysiłek komunikacyjny. To narzędzie AI pomaga korzystać z wbudowanych podpowiedzi dostosowanych do ról w celu analizowania danych, generowania raportów i rekomendowania potencjalnych rozwiązań.
Menedżerowie HR doceniają to, że ClickUp AI potrafi automatycznie dostosowywać ton wiadomości i briefów w zależności od tego, z kim się komunikują!
Korzystaj z asystenta AI na każdym etapie cyklu pracy HR. Może on na przykład pomóc Ci w tworzeniu:
- Opisy stanowisk
- Materiały wprowadzające i zawartość szkoleniowa
- Podręczniki dla pracowników
- Przewodniki dotyczące oceny wyników
- Podsumowanie zadań
Dzięki ClickUp Docs możesz przechowywać całą swoją wiedzę z zakresu HR w jednym miejscu i zarządzać uprawnieniami dostępu. Łącz dokumenty z cyklami pracy, wizualizuj zadania zespołu, planuj wydarzenia wewnętrzne i uzyskuj praktyczne informacje dotyczące zarządzania wydajnością na intuicyjnym pulpicie nawigacyjnym platformy.
Nie zapomnij skorzystać z gotowych automatyzacji ClickUp, aby usprawnić powtarzalne zadania HR, takie jak wysyłanie powiadomień o przyjęciu do pracy do menedżerów ds. rekrutacji lub ankiet dotyczących zaangażowania pracowników do członków zespołu.
Najlepsze funkcje ClickUp
- Bezpłatne formularze i szablony HR wspierające szkolenia pracowników, wydajność oraz procesy w zespołach HR
- Ponad 15 konfigurowalnych widoków do nadzorowania cyklu pracy i tworzenia spersonalizowanych doświadczeń szkoleniowych
- Narzędzia do wyznaczania celów, pozwalające ustalać mierzalne cele dla całego cyklu życia pracownika
- Ponad 1000 integracji z innymi narzędziami biurowymi (takimi jak Outlook, Toggl i Slack)
- Ponad 50 zadań automatyzacji do filtrowania zapytań pracowników i kierowania ich do odpowiednich osób z działu HR
- Narzędzie AI do tworzenia opisów stanowisk, pisania raportów i sporządzania informacji zwrotnych
- Narzędzia do wdrażania nowych pracowników, które automatyzują czasochłonne zadania
- Automatyczna organizacja systemów śledzenia kandydatów
Ograniczenia ClickUp
- Bogaty zestaw funkcji może stanowić wyzwanie dla niektórych użytkowników
- Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 8000 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)
2. JuiceBox
JuiceBox to oprogramowanie do analizy biznesowej, które wykorzystuje AI do tworzenia procesów decyzyjnych opartych na danych. Twórcy platformy chcą umożliwić wizualizację danych użytkownikom, którzy niekoniecznie są biegli w technologii.
Dzięki JuiceBox Twój zespół HR może zautomatyzować proces gromadzenia danych z wielu arkuszy kalkulacyjnych, takich jak akta pracowników, oceny wyników pracy i wyniki ankiet. Autorska AI platformy przekształca złożone zbiory danych w kontekstowe historie i raporty.
Te wnioski, oparte na przetwarzaniu języka naturalnego, mogą ujawnić trendy i wzorce w zakresie wydajności, zaangażowania i satysfakcji pracowników, co z kolei wpływa na praktyki HR.
W zależności od wybranego pakietu, JuiceBox może oferować szereg wbudowanych funkcji do monitorowania wskaźników KPI, tworzenia kart wyników pracowników, benchmarkingu oraz importu i eksportu danych.
Najlepsze funkcje JuiceBox
- Spójne historie danych dla nieuporządkowanych informacji
- Prognozy wspomagające proces zarządzania talentami
- Automatyzacja rutynowych zadań w celu wyeliminowania powtarzalnych czynności
- Narzędzia do generowania raportów oparte na AI
Limits of JuiceBox
- Znalezienie odpowiednich wskaźników dla danej sytuacji może być kłopotliwe
- Ograniczone integracje i zaawansowane funkcje
Ceny JuiceBox
- Dostępne po skontaktowaniu się z zespołem sprzedaży
Oceny i recenzje JuiceBox
- G2: 4,5/5 (mniej niż 5 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 10 recenzji)
3. Workable
Workable oferuje kompleksowy zestaw narzędzi w zakresie wsparcia rekruterów. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i funkcjom opartym na AI możesz zoptymalizować proces rekrutacji pod kątem pozyskiwania kandydatów.
Platforma oferuje kompletny zestaw technologii do automatyzacji rekrutacji. Zamieszczaj ogłoszenia o wolnych stanowiskach na ponad 200 portalach z ofertami pracy, wyszukuj profile kandydatów pasujące do Twojego opisu i zatrudniaj bez uprzedzeń. Zautomatyzuj każdy etap procesu rekrutacji, w tym:
- Organizowanie rozmów kwalifikacyjnych
- Przydzielanie testów
- Wysyłanie wiadomości e-mail z odmową
- Planowanie rozmów telefonicznych
Jedną z wyróżniających się funkcji AI w Workable jest automatyczna selekcja kandydatów. Sztuczna inteligencja może przewidzieć wyniki kandydatów, analizując CV i kwalifikacje, co znacznie przyspiesza proces oceny. Wypróbuj funkcję inteligentnego planowania, aby dopasować dostępność kandydata i osoby przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną.
Najlepsze funkcje Workable
- Zautomatyzowana selekcja kandydatów
- Znajdź najlepiej dopasowanych pasywnych kandydatów dzięki AI
- Optymalizacja różnorodności i integracji
- Analizy w czasie rzeczywistym
- Oferuje wsparcie dla modeli rekrutacji opartych na prognozach
Ograniczenia Workable
- Platforma może czasami działać wolno i zawierać błędy
- Funkcje wyszukiwania i filtrowania kandydatów mogłyby być lepsze
Ceny Workable
- Pakiet Starter: 149 USD miesięcznie dla maksymalnie 50 pracowników
- Standard: od 299 USD miesięcznie
- Premier: od 599 USD miesięcznie
*Wszystkie podane ceny odnoszą się do modelu rozliczeń rocznych
Oceny i recenzje Workable
- G2: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 430 recenzji)
4. Toptal
Toptal to doskonała platforma rekrutacyjna i freelancerska na naszej liście. Narzędzie to jest idealne dla łowców talentów poszukujących freelancerów z całego świata, głównie w następujących polach:
- Tworzenie oprogramowania
- Finanse
- Projekt i interfejs użytkownika
- Zarządzanie produktami
- Zarządzanie projektami
Oferuje również funkcje mapowania umiejętności i porównywania wyników, które zapewniają lepszy wgląd w obecne zespoły i pomagają organizacjom podejmować trafne decyzje kadrowe.
Większość freelancerów z Toptal świadczy usługi zdalnie, ale możesz poprosić o ich obecność na miejscu przez określony okres.
Najlepsze funkcje Toptal
- Automatyczne dopasowywanie ofert pracy
- Analiza predykcyjna w celu identyfikacji luk w umiejętnościach
- Śledzenie wydajności i zaangażowania
- Dwutygodniowy okres próbny dla każdego zlecenia
Ograniczenia Toptal
- Interfejs użytkownika można by ulepszyć
- Niektórzy użytkownicy są niezadowoleni z modelu cenowego opartego na prowizjach
Cennik Toptal
- Skontaktuj się z zespołem sprzedaży
Oceny i recenzje Toptal
- G2: 4,7/5 (ponad 250 recenzji)
- Trustpilot: 4,8/5 (ponad 1600 recenzji)
5. Zoho Recruit
Zoho Recruit to innowacyjne i skalowalne narzędzie rekrutacyjne oparte na sztucznej inteligencji, łączące funkcje systemu ATS oraz zarządzania relacjami z kandydatami (CRM) dla Twojego zespołu HR lub agencji rekrutacyjnej. Podobnie jak wiele innych platform z naszej listy, narzędzie to wykorzystuje analizę predykcyjną do optymalizacji procesu rekrutacji.
Platforma oferuje optymalizację ogłoszeń o pracę oraz automatyczną weryfikację CV, co pozwala ograniczyć ręczną pracę podczas procesu rekrutacji. Potrafi automatycznie analizować CV i wyodrębniać kluczowe informacje, takie jak umiejętności, doświadczenie i wykształcenie. Skorzystaj z funkcji wyszukiwania Radius Search, aby znaleźć kandydatów w określonym obszarze geograficznym lub kodzie pocztowym.
Asystentka AI i chatbot platformy, Zia, pełni rolę pośrednika między Tobą a wybranymi kandydatami, poprawiając ogólne wrażenia z procesu rekrutacji. Jej zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego identyfikują ukryte wzorce w zebranych danych, aby w czasie rzeczywistym precyzyjnie przeprowadzać prognozę najlepszych kandydatów.
Najlepsze funkcje Zoho Recruit
- Automatyczne publikowanie ogłoszeń o pracy na ponad 100 portalach z ofertami pracy
- Skrócenie czasu rekrutacji
- Chatbot Zia na bieżąco informuje kandydatów
- Wbudowane narzędzia do automatyzacji przypomnień, spotkań itp.
- Konfigurowalna analiza talentów zapewnia wgląd w trendy rekrutacyjne w czasie rzeczywistym
- Narzędzia uczenia maszynowego do prognozowania
Ograniczenia Zoho Recruit
- Ograniczone wsparcie techniczne
- Doświadczenie użytkownika wymaga poprawy
Ceny Zoho Recruit
- Free Forever
- Standard: 25 USD/miesiąc
- Profesjonalny: 50 USD/miesiąc
- Enterprise: 75 USD/miesiąc
*Wszystkie podane ceny odnoszą się do modelu rozliczeń rocznych
Oceny i recenzje Zoho Recruit
- G2: 4,4/5 (ponad 1500 recenzji)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 850 recenzji)
6. Fetcher
Fetcher to kompleksowe narzędzie do pozyskiwania talentów, którego skalowalne wyszukiwanie oparte na AI automatyzuje proces pozyskiwania i nawiązywania kontaktu. Przy każdym uruchomieniu masz dostęp do różnych widoków danych, co pomaga Ci dotrzeć do zróżnicowanej puli talentów.
Masz dostęp do zweryfikowanych adresów e-mail potencjalnych kandydatów. Mierz wskaźniki odpowiedzi, takie jak wskaźnik otwarć, wskaźnik odpowiedzi i wskaźnik zainteresowania.
Zautomatyzowane oceny wyników pracy w Fetcherze zwalniają menedżerów HR z czasochłonnego ręcznego monitorowania i planowania zadań. Co ważne, oceny te idealnie nadają się do przekazywania informacji zwrotnej pracownikom i pomagania im w udoskonalaniu strategii osiągania wyników.
Najlepsze funkcje Fetcher
- Zautomatyzowane pozyskiwanie talentów
- Optymalizacja talentów oparta na AI w celu porównania profili pracowników z profilami innych osób na podobnych stanowiskach
- Automatyczne oceny wyników w dowolnych odstępach czasu
- Scentralizowane śledzenie wskaźników KPI, celów i nie tylko
- Pętle informacji zwrotnej w zespołach opartych na współpracy
Ograniczenia Fetcher
- Wysokiej jakości bazy kandydatów zazwyczaj wymagają intensywnego wprowadzania danych
- Oprogramowanie i integracje mogą czasami zawieść
Ceny Fetcher
- Skontaktuj się z zespołem sprzedaży
Oceny i recenzje Fetcher
- G2: 4,7/5 (ponad 10 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)
7. TribalBase
Zespoły korzystające ze Slacka do komunikacji wiedzą, jak bardzo może się to skomplikować, gdy wiele wspólnych kanałów, wątków, wiadomości prywatnych i komunikatów botów zalewa normalny dzień pracy. Sytuacja ta może wywoływać niemal niepokój u menedżerów HR, którzy z trudem nadążają za metaforycznym strumieniem świadomości Slacka.
Właśnie w tym TribalBase może okazać się zbawienne. Jego asystent Slacka, wzbogacony o AI, gromadzi rozmowy Twojego zespołu i przekształca je w repozytorium wiedzy. Baza danych jest indeksowana i umożliwia wyszukiwanie — w zasadzie to Google dla Slacka!
Na przykład, być może mgliście pamiętasz, jak Dina z działu rekrutacji wspominała o wysłaniu przewodników wdrożeniowych do nowych pracowników. Po prostu zapytaj bota TribalBase: Czy wysłaliśmy przewodniki wdrożeniowe do nowych pracowników? Od razu otrzymasz odpowiedź!
W tym narzędziu najważniejsza jest prywatność. Sam wybierasz, które rozmowy chcesz indeksować, a domyślnie wyklucza ono wiadomości prywatne i kanały prywatne.
Najlepsze funkcje TribalBase
- Zamienia wiadomości ze Slacka w źródło informacji
- Indeksowane i przeszukiwalne dane usprawniające procesy
- Oferuje wsparcie przy przeglądaniu historii poprzez pytania
- Podsumowuje rozmowy
Ograniczenia TribalBase
- Na razie oferuje tylko wsparcie dla Slack
- Limit liczby użytkowników
Ceny TribalBase
- Bezpłatna wersja próbna
- Startup: 29 USD/miesiąc
- Enterprise: 299 USD/miesiąc
Oceny i recenzje TribalBase
- Brak ocen
8. Effy
Całodzienne pisanie szczegółowych ocen wyników lub formularzy informacji zwrotnej 360 stopni dla pracowników odbija się na Twojej kondycji psychicznej. Dzięki Effy AI możesz uporać się z każdą oceną w ciągu kilku minut! ⏱️
Platforma oferuje analizy oparte na AI, które generują cenne wnioski i oceny wyników. Effy udostępnia 20 naukowo opracowanych kwestionariuszy do czterech rodzajów ocen:
- Recenzja menedżera
- Wzajemna ocena
- Samoocena
- Ocena w górę
Platforma integruje się ze Slackiem i MS Teams, dzięki czemu pracownicy mają łatwy dostęp do informacji zwrotnych. Effy pomaga również w zadaniach związanych z zaangażowaniem pracowników, takich jak organizowanie spotkań indywidualnych z opcją automatycznego wysyłania zaproszeń do nowych członków zespołu.
Najlepsze funkcje Effy
- Narzędzia wspierające ocenę wyników
- Podsumowanie opinii wygenerowane przez AI na podstawie odpowiedzi
- Wiele kwestionariuszy oceniających
- Niestandardowa struktura menu nawigacyjnego dostosowana do roli
- Fajne naklejki memoji i awatary zwierząt
Ograniczenia Effy
- Ograniczone wbudowane funkcje analityczne
- Brak integracji z Kalendarzem Google
Ceny Effy
- Free do pięciu recenzji
- Pro: 540 USD rocznie za maksymalnie 30 ocen
- Enterprise: Skontaktuj się z wsparciem technicznym
Oceny i recenzje Effy
- G2: 4,9/5 (ponad 20 recenzji)
- Capterra: 5/5 (ponad 20 recenzji)
9. Recrooit
Recrooit to narzędzie HR oparte na AI, które pomaga zespołom wyeliminować wszelkie utrudnienia z procesów rekrutacyjnych. Platforma pozwala stworzyć własną tablicę ogłoszeń o pracy bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu programowania.
Skorzystaj z generatora opisów stanowisk opartego na AI firmy Recrooit, aby tworzyć trafne opisy zawierające odpowiedni tytuł stanowiska, informacje o firmie i słowa kluczowe. Wystarczy, że wypełnisz dostarczony szablon kluczowymi danymi, a AI błyskawicznie wygeneruje profesjonalnie wyglądające, jasne i wyczerpujące ogłoszenie o pracy!
Opublikuj oferty pracy na swoim pulpicie za pomocą kilku kliknięć. Możesz udostępnić ID oferty na swoich kontach w mediach społecznościowych, aby przyciągnąć talenty ze swojej sieci kontaktów.
Dzięki Recrooit możesz również zostać niezależnym rekruterem. Polecaj znajomym i współpracownikom oferty pracy i odbieraj tzw. „bounty” za pośrednictwem PayPal lub przelewu bezpośredniego!
Najlepsze funkcje Recrooit
- Generator opisów stanowisk oparty na AI
- Umożliwia udostępnianie ofert pracy w mediach społecznościowych
- Wsparcie dla niezależnych rekruterów
Limits of Recrooit
- Reakcja na telefonach i tabletach mogłaby być lepsza
- Ograniczone metody wypłat
Ceny Recrooit
- Pakiet podstawowy: 99 USD/miesiąc
- Plus: 249 USD/miesiąc
- Business: 589 USD/miesiąc
Oceny i recenzje Recrooit
- G2: 5/5 (mniej niż 5 recenzji)
10. Textio
Textio to platforma wspomagająca pisanie, która pomaga specjalistom HR optymalizować i ulepszać ogłoszenia o pracę. Jej zaawansowana technologia analityczna zapewnia informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, identyfikując rozbieżności tonalne w opisie stanowiska i sugerując język neutralny pod względem płci, aby poszerzyć grono odbiorców ogłoszenia.
Textio ma na celu ułatwienie tworzenia integracyjnego procesu rekrutacyjnego. Rekruterzy chętnie śledzą wynik Textio Score, aby sprawdzić, na ile zróżnicowana jest ich baza kandydatów. Wbudowane narzędzie Bias Interruption wykrywa, czy Twoje ogłoszenie jest nieatrakcyjne dla określonej grupy, takiej jak osoby poszukujące pracy powyżej 40. roku życia lub kandydaci z niepełnosprawnościami.
Starannie opracowane zabezpieczenia AI firmy Textio pomogą Ci uniknąć nieświadomego używania słów wyzwalających, zaznaczając je na pomarańczowo.
Na przykład, jeśli w ogłoszeniu o pracę użyjesz słowa „plemię”, narzędzie może zwrócić uwagę, że może to być obraźliwe dla społeczności rdzennych, i zasugerować wybór alternatywnego słowa, które będzie pasowało do różnych kontekstów.
Najlepsze funkcje Textio
- Rozszerzone wsparcie przy tworzeniu ogłoszeń o pracę
- Wykrywa stronnicze lub nieodpowiednie słowa
- Analizy oparte na AI do monitorowania inkluzywności procesu rekrutacji
- Szeroki wybór rozszerzeń i integracji
Ograniczenia Textio
- Ograniczona obsługa klienta
- Stosunkowo drogie w stosunku do zestawu funkcji w porównaniu z innymi narzędziami AI
Ceny Textio
- Dostępne po zamówieniu prezentacji
Oceny i recenzje Textio
- G2: 4,2/5 (ponad 15 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)
Zobacz wielkie spotkanie HR i AI
Jak widzieliśmy, AI wywiera niezatarty wpływ na wiele procesów HR. Narzędzia HR oparte na AI mają na celu zapewnienie wsparcia dla codziennych zadań, które pochłaniają nasz czas i energię umysłową, odciągając nas od pracy, która naprawdę ma znaczenie.
Wypróbuj więc jedno lub więcej z wymienionych przez nas rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i odciąż swoich menedżerów HR! A jeśli potrzebujesz kompleksowej platformy, która wykorzystuje potencjał sztucznej inteligencji w szerokim spektrum zadań HR, załóż już dziś bezpłatny obszar roboczy w ClickUp!