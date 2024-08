10 najlepszych narzędzi rekrutacyjnych AI dla zespołów rekrutacyjnych w 2024 roku

Narzędzia rekrutacyjne oparte na sztucznej inteligencji (AI) mogą pomóc usprawnić proces rekrutacji i szybko znaleźć najlepszych kandydatów. Te narzędzia rekrutacyjne wykorzystują zaawansowane uczenie maszynowe i AI, aby znaleźć najbardziej odpowiednich kandydatów na dane stanowisko.

Platforma AI, która odpowiada twoim potrzebom, pomoże twoim wysiłkom rekrutacyjnym przynieść znacznie lepsze wyniki. Ten przewodnik pomoże ci określić, czego szukać w platformie rekrutacyjnej AI i pokaże ci niektóre z najlepszych opcji na rynku.

**Czego należy szukać w narzędziach rekrutacyjnych AI?

Twój proces rekrutacyjny może wiele zyskać dzięki technologii AI. Zainteresowani kandydaci będą lepiej dopasowani do opisów stanowisk, a ty możesz usprawnić wiele innych procesów rekrutacyjnych. Jednak nie wszystkie platformy rekrutacyjne AI są sobie równe. Wybierając jedną z nich, należy pamiętać o następujących czynnikach:

Dokładność i jakość dopasowania : Platformy rekrutacyjne oparte na AI mają na celu znalezienie najbardziej wykwalifikowanych kandydatów. Poszukaj narzędzi, które wyróżniają się wysoką dokładnością w dopasowywaniu profili kandydatów do opisów stanowisk

: Platformy rekrutacyjne oparte na AI mają na celu znalezienie najbardziej wykwalifikowanych kandydatów. Poszukaj narzędzi, które wyróżniają się wysoką dokładnością w dopasowywaniu profili kandydatów do opisów stanowisk Elastyczność : Każdy Business ma unikalny proces rekrutacji. Twoje narzędzie rekrutacyjne oparte na AI powinno być wystarczająco elastyczne, aby dopasować kandydatów do twoich kryteriów, jednocześnie dopasowując się do twojego cyklu pracy

: Każdy Business ma unikalny proces rekrutacji. Twoje narzędzie rekrutacyjne oparte na AI powinno być wystarczająco elastyczne, aby dopasować kandydatów do twoich kryteriów, jednocześnie dopasowując się do twojego cyklu pracy Integracja danych : Istniejący system śledzenia kandydatów (ATS), tablice ogłoszeń i platformy mediów społecznościowych są ważnymi źródłami danych w procesie rekrutacji. Wybrane narzędzia powinny być z nimi zintegrowane

: Istniejący system śledzenia kandydatów (ATS), tablice ogłoszeń i platformy mediów społecznościowych są ważnymi źródłami danych w procesie rekrutacji. Wybrane narzędzia powinny być z nimi zintegrowane Łagodzenie uprzedzeń : Zatrudnianie różnorodnych pracowników jest łatwiejsze, jeśli dostawca oprogramowania rekrutacyjnego zapewnia przejrzystość w zakresie minimalizowania uprzedzeń

: Zatrudnianie różnorodnych pracowników jest łatwiejsze, jeśli dostawca oprogramowania rekrutacyjnego zapewnia przejrzystość w zakresie minimalizowania uprzedzeń Skalowalność : Nawet jeśli Twój Business jest mały, prawdopodobnie masz nadzieję na jego rozwój. Najlepsze narzędzia AI do rekrutacji poradzą sobie z rekrutacją na dużą skalę

: Nawet jeśli Twój Business jest mały, prawdopodobnie masz nadzieję na jego rozwój. Najlepsze narzędzia AI do rekrutacji poradzą sobie z rekrutacją na dużą skalę Zaangażowanie kandydatów : Wiele programów do rekrutacji AI posiada zaawansowane funkcje zarządzania powiązaniami z kandydatami, takie jak zautomatyzowane planowanie rozmów kwalifikacyjnych, co ułatwia każdy etap procesu rekrutacji

: Wiele programów do rekrutacji AI posiada zaawansowane funkcje zarządzania powiązaniami z kandydatami, takie jak zautomatyzowane planowanie rozmów kwalifikacyjnych, co ułatwia każdy etap procesu rekrutacji Analityka i raportowanie: Szczegółowe dane ułatwiają śledzenie powodzenia i podejmowanie decyzji biznesowych. Poszukaj oprogramowania rekrutacyjnego opartego na AI z dogłębną analizą talentów

10 najlepszych programów do rekrutacji opartych na AI w 2024 roku

Chociaż jest to stosunkowo nowe pole, rosnąca liczba narzędzi AI do rekrutacji obiecuje pomóc w dopasowaniu kandydatów i pozyskiwaniu talentów. Aby pomóc Ci znaleźć oprogramowanie, które pasuje do Twojego procesu rekrutacji, przygotowaliśmy listę najlepszych narzędzi rekrutacyjnych AI na rynku.

1.

ClickUp

Bądź na bieżąco z zadaniami rekrutacyjnymi dzięki podpowiedziom, łatwej organizacji i wsparciu w zakresie onboardingu dzięki narzędziom ClickUp AI

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami i współpracy. Możesz dostosować Funkcje ClickUp AI do roli i przyspieszają wiele codziennych zadań, pomagając je wykonać w kilka sekund, a nie minut. The Podpowiedzi ClickUp AI dla rekruterów ułatwiają zespół ds. zasobów ludzkich (HR) aby znaleźć odpowiednie słowa do opisania pozycji i nawiązania kontaktu z potencjalnymi kandydatami.

Dzięki Przechowywanie dokumentów w ClickUp , możesz zapisać każdą rozmowę przeprowadzoną z kandydatami, od ich wstępnej rekrutacji do dnia przejścia na emeryturę, w jednej wygodnej i łatwej do znalezienia lokalizacji. Jeśli potrzebujesz czegoś, w czym ClickUp AI nie może Ci pomóc, free szablony HR są dostępne w celu dalszej poprawy wydajności.

Rozszerzone funkcje ClickUp wspierają jego główne cele zarządzania zadaniami i współpracy, czyniąc go doskonałym Oprogramowanie HR rozwiązanie dla teamów, które chcą zminimalizować zależność od wielu produktów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zarządzanie projektami, zadaniami i współpraca na jednej platformie

Konfigurowalne cykle pracy i widoki

Solidna integracja z innymi aplikacjami

ponad 15 widoków projektów, w tym kalendarze, wykresy Gantta, osie czasu i nie tylko

limity ClickUp

Stroma krzywa uczenia się ze względu na rozszerzenie funkcji

Brak niektórych funkcji w aplikacji mobilnej

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Turing

Via Turing Turing to jedno z najlepszych narzędzi rekrutacyjnych opartych na AI do wyszukiwania programistów. Ta oparta na AI platforma rekrutacyjna usprawnia proces rekrutacji. Wykorzystuje uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego do skanowania Tablic ogłoszeń i życiorysów kandydatów w celu znalezienia najlepszych kandydatów spełniających określone wymagania.

Oprogramowanie wykorzystuje technologię AI do inteligentnej interpretacji danych kandydatów w celu idealnego dopasowania do opisu stanowiska. Daje to menedżerom ds. rekrutacji i zespołom ds. pozyskiwania talentów najlepszych kandydatów do wyboru, oszczędzając czas w ich wysiłkach rekrutacyjnych.

Narzędzie koncentruje się wyłącznie na programistach i powiązanych talentach technologicznych. Jeśli odpowiada to twoim potrzebom, platforma zaoferuje ci dużą pulę potencjalnych kandydatów.

Najlepsze funkcje

Globalna pula talentów wstępnie zweryfikowanych inżynierów

Szybkie i elastyczne zatrudnianie

Narzędzia do zarządzania, takie jak Turing Manager Bot

Płatność tylko za wyniki

Limity Turing

Limit zatrudniania programistów

Drogie w porównaniu z zatrudnianiem wewnętrznym

Jakość talentów może się różnić

Turing pricing

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Turing

G2: 4.1/5 (17 recenzji)

3. Findem

Via Findem Oparte na AI oprogramowanie rekrutacyjne Findem koncentruje się na modernizacji procesu pozyskiwania talentów. Wykorzystuje zaawansowaną sztuczną inteligencję, aby zapewnić zespołom rekrutacyjnym doskonałe możliwości pozyskiwania i sprawdzania kandydatów.

Dzięki Findem menedżerowie ds. rekrutacji mogą łatwo zidentyfikować odpowiednich kandydatów na wolne stanowiska pracy. Platforma Narzędzia AI automatycznie eksplorują strony kariery i tablice ogłoszeń, znajdując profile kandydatów, które są zgodne z wymaganiami stanowiska.

To więcej niż tylko fantazyjne narzędzie do wyszukiwania kandydatów, konwersacyjna AI Findem angażuje potencjalnych kandydatów do pracy, tworząc potężne doświadczenie zaangażowania kandydatów. Funkcja ta usprawnia cały proces rekrutacji, pozostawiając menedżerom ds. rekrutacji swobodę lepszego wykorzystania czasu.

Najlepsze funkcje Findem

Oparte na AI wyszukiwanie talentów i rekrutacja wychodząca

Szczegółowe profile kandydatów i śledzenie ich aktywności

Automatyzacja planowania rozmów kwalifikacyjnych i sekwencjonowania e-maili

Rozszerzenie Chrome do rekrutacji na LinkedIn

Findem limit

Rozbudowana konfiguracja z góry

Stroma krzywa uczenia się

Limit integracji

Findem pricing

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Znajdź oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (11 recenzji)

: 4.7/5 (11 recenzji) Capterra: 4.3/5 (10 recenzji)

4. Talenture

Via Talenture RS od Platina Software Talenture RS by Platina Software to dynamiczna platforma rekrutacyjna AI, która kładzie nacisk na zaangażowanie osób poszukujących pracy i planowanie rozmów kwalifikacyjnych. Jej możliwości przetwarzania języka naturalnego pozwalają jej interpretować i dopasowywać wymagania dotyczące pracy do wykwalifikowanych kandydatów z różnych Tablic ogłoszeń i stron kariery, prezentując Teams rekrutacyjnym tylko najlepsze talenty, które odpowiadają ich potrzebom.

Technologia AI w Talenture dodatkowo usprawnia zatrudnianie poprzez automatyzację żmudnych zadań dla teamów rekrutacyjnych, takich jak pozyskiwanie i sprawdzanie kandydatów.

Inteligentne narzędzia do zarządzania kandydatami na platformie pozwalają nam Narzędzia wykrywające AI do sprawdzania, czy dwa profile z różnych tablic to ta sama osoba, eliminując zduplikowane wpisy. Zawiera również funkcje pomagające w pielęgnowaniu relacji z potencjalnymi pracownikami, pomagając wyprzedzić konkurencję w ich pozyskiwaniu.

Najlepsze funkcje Talenture

ATS, zarządzanie niestandardowymi relacjami z klientami i automatyzacja rekrutacji na jednej platformie

Inteligentne dopasowywanie i rankingowanie kandydatów

Konfigurowalna strona kariery i cykle pracy z aplikacjami

Solidna analityka i raportowanie

Talenture limit

Ustawienia i konfiguracja mogą być skomplikowane

Interfejs użytkownika nie jest zbyt intuicyjny

Możliwości mobilne są ograniczone

Ceny Talenture

Standard : $19/miesiąc za użytkownika

: $19/miesiąc za użytkownika Professional : $29/miesiąc za użytkownika

: $29/miesiąc za użytkownika Enterprise: $39/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Talenture

Brak recenzji

5. Fetcher

Via Fetcher Fetcher to kolejne narzędzie rekrutacyjne oparte na AI, które upraszcza proces pozyskiwania talentów. Dzięki zaawansowanym algorytmom uczenia maszynowego, narzędzie to pozwala na automatyzację procesu pozyskiwania kandydatów, co czyni je ulubionym wśród agencji rekrutacyjnych. Platforma identyfikuje pasywnych kandydatów, poszerzając pulę potencjalnych kandydatów.

Narzędzia AI analizują dane kandydatów i opisy stanowisk, aby znaleźć osoby poszukujące pracy, które idealnie pasują do ofert pracy. Dodatkowo usprawnia proces rekrutacji dzięki automatyzacji wysyłania e-maili w celu lepszego zarządzania talentami.

Rozbudowane funkcje śledzenia i analizy zapewniają wgląd w każdy aspekt procesu rekrutacji. Dzięki temu można skutecznie ocenić skuteczność procesów od początku poszukiwań do momentu zatrudnienia nowego pracownika.

Najlepsze funkcje Fetcher

AI sourcing do identyfikacji i angażowania pasywnych kandydatów

Chatboty do przesiewania i planowania

Automatyzacja wyszukiwania kandydatów

Integracja z ATS i systemami informacji HR (HRIS)

Fetcher limit

Limit możliwości wykraczający poza sourcing

Problemy z jakością danych

Stroma krzywa uczenia się

Ceny Fetcher

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Fetcher

G2 : 4.7/5 (14 recenzji)

: 4.7/5 (14 recenzji) Capterra: 4.6/5 (21 recenzji)

6. Humanly

Via Po ludzku Humanly ma na celu wyróżnienie swojego doświadczenia rekrutacyjnego opartego na AI poprzez silny nacisk na badanie kandydatów i zaangażowanie przy użyciu potężnej konwersacyjnej sztucznej inteligencji, która wchodzi w interakcję z potencjalnymi kandydatami do pracy.

Podobnie jak inne platformy na liście, Humanly przekopuje się przez życiorysy kandydatów i tablice ogłoszeń, aby znaleźć najbardziej odpowiednich kandydatów na każdą pozycję. AI angażuje się w rozmowę z kandydatem, zadając wszystkie właściwe pytania. Dzięki możliwości planowania rozmów kwalifikacyjnych, Humanly jest w stanie przyciągnąć do siebie wykwalifikowanych kandydatów, a nawet dopasować ich do kultury organizacyjnej firmy.

Wykracza to również poza rozmowę kwalifikacyjną. Wspomagane przez AI sporządzanie notatek i usługi uzupełniające sprawiają, że jest to idealny asystent do rekrutacji na dużą skalę i analizy kandydatów po rozmowie kwalifikacyjnej.

Najlepsze funkcje

Automatyzacja pozyskiwania i planowania kontaktów z kandydatami

Rozmowy kwalifikacyjne na czacie w czasie rzeczywistym

Analiza AI wywiadów wideo

Integracja z całym procesem rekrutacji

Ludzkie limity

Drogie w porównaniu z innymi narzędziami

Czasochłonne ustawienia i szkolenia

Ludzkie ceny

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

ludzkie oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (22 opinie)

7. Manatal

Via Manatal Manatal to potężne oprogramowanie rekrutacyjne, które wykorzystuje uczenie maszynowe do przekształcania danych kandydatów w przydatne informacje. Jego algorytmy uczenia maszynowego pozwalają łatwo zidentyfikować najlepsze talenty, które idealnie pasują do wymagań stanowiska. Platforma Manatal działa na każdej scenie procesu rekrutacji, od pozyskiwania kandydatów po ich selekcję.

Narzędzia rekrutacyjne oparte na AI przeszukują witryny z ofertami pracy w celu znalezienia najbardziej wykwalifikowanych osób poszukujących pracy. Informacje o tych kandydatach i każdym kroku procesu rekrutacji można znaleźć na wysoce intuicyjnym pulpicie nawigacyjnym.

Firma kładzie duży nacisk na użyteczność, dzięki czemu zespół ds. pozyskiwania talentów może od razu rozpocząć pracę z platformą i wprowadzić znaczące zmiany w procesie rekrutacji. W pełni konfigurowalna lista talentów jest modyfikowalna za pomocą prostego interfejsu "przeciągnij i upuść".

Najlepsze funkcje

AI sourcing, screening i rozmowy kwalifikacyjne

Automatyzacja zaangażowania poprzez chatbota

Konfigurowalne cykle pracy rekrutacyjnej

Integracja z głównymi Tablicami ogłoszeń i systemami ATS

Manatalne limity

Stroma krzywa uczenia się konfiguracji

Ceny Manatal

Professional : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Enterprise : $35/miesiąc za użytkownika

: $35/miesiąc za użytkownika Niestandardowe: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać wycenę

Manatalne oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (100+ recenzji)

: 4.8/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

8. TurboHire

Via TurboHire TurboHire to jedno z najlepszych narzędzi rekrutacyjnych opartych na AI. Jak sama nazwa wskazuje, jego celem jest przyspieszenie procesu rekrutacji. Wykorzystując AI i przetwarzanie języka naturalnego, TurboHire skutecznie dopasowuje oferty pracy do odpowiednich kandydatów.

Skanując opublikowane oferty pracy, narzędzie AI inteligentnie interpretuje profile kandydatów, aby określić, czy pasują one do opisu stanowiska. To oparte na AI dopasowanie kandydatów pomaga zespołom rekrutacyjnym łatwo znaleźć najlepsze talenty na rynku, dzięki czemu proces rekrutacji jest szybszy i bardziej efektywny.

TurboHire można zintegrować z ATS (systemy śledzenia kandydatów), dzięki czemu jest to kompleksowe rozwiązanie rekrutacyjne.

Najlepsze funkcje TurboHire

Weryfikacja i selekcja CV z wykorzystaniem AI

Automatyzacja planowania i przygotowywania rozmów kwalifikacyjnych

Wgląd i analiza rozmów kwalifikacyjnych w czasie rzeczywistym

Konfigurowalne karty wyników i oceny

Limity TurboHire

Koncentruje się na rekrutacji na dużą skalę

Limit możliwości dla rekrutacji niszowych

Strome ceny dla małych teamów

Ceny TurboHire

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje TurboHire

G2 : 4.6/5 (100+ recenzji)

: 4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (77 recenzji)

9. Eightfold

Via Eightfold Eightfold to kolejne popularne narzędzie rekrutacyjne AI dla zespołów zarządzania talentami, które chcą wykorzystać AI do pozyskiwania kandydatów i uproszczenia procesu selekcji. Wykorzystuje ono przetwarzanie języka naturalnego do wyszukiwania kandydatów na wolne stanowiska pracy.

Jego zdolność do dopasowywania tytułów i opisów stanowisk do profili kandydatów może pomóc zespołowi ds. pozyskiwania talentów zidentyfikować i zaangażować potencjalnych kandydatów. Może to być szczególnie pomocne przy zatrudnianiu różnorodnych pracowników, gdy szukasz kandydatów z różnych środowisk i musisz rozszerzyć zakres poszukiwań poza aktywnych kandydatów.

To narzędzie AI może pomóc w następujących kwestiach zarządzanie pracownikami integrując się z istniejącym systemem ATS, umożliwiając skuteczniejsze połączenie go z procesami zatrudniania, dzięki czemu wysokiej jakości kandydaci nie prześlizgują się przez szczeliny.

Osiem najlepszych funkcji

Wyszukiwanie, dopasowywanie i analiza talentów z wykorzystaniem AI

Wgląd w różnorodność, równość i integrację

Integracja z głównymi systemami ATS i HRIS

Ośmiokrotne limity

Wysoka cena dla małych i średnich firm

Stroma krzywa uczenia się konfiguracji

Osiem razy wyższa cena

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Osiemdziesięciokrotne oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (150+ recenzji)

: 4.1/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (12 recenzji)

10. SeekOut

Via SeekOut To kolejne oprogramowanie rekrutacyjne AI, z którego korzysta wiele Businessów. Podobnie jak inne, stosuje AI w celu dopasowania kandydatów do otwartych miejsc pracy w Twojej firmie.

SeekOut wykracza poza proces rekrutacji, dostarczając narzędzia nie tylko do pozyskiwania talentów, ale także do zarządzania nimi i ich analizy. The zaangażowanie pracowników funkcje pomagają przyciągać, zatrudniać i zatrzymywać wysokiej jakości kandydatów.

Poznaj najlepsze funkcje

Wyszukiwanie i pozyskiwanie talentów oparte na AI

Automatyzacja współpracy z kandydatami

Wzbogacanie i analiza danych

Integracja z ATS, HRIS i innymi narzędziami

Limity wyszukiwania

Drobne problemy z jakością danych w sourcingu

Ograniczone możliwości poza sourcingiem

Wyszukaj ceny

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Wyszukaj oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (700+ recenzji)

: 4.5/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (150+ recenzji)

Buduj swój Team z narzędziami rekrutacyjnymi AI

Skuteczne praktyki rekrutacyjne zmniejszają rotację, zwiększają wydajność i sprawiają, że tworzenie wysoce zaangażowanych Teams jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Odpowiednie narzędzia AI mogą zautomatyzować żmudne zadania i pomóc w sortowaniu danych kandydatów w celu zakończonego zarządzania rekrutacją.

Dostosuj swoje opisy stanowisk, procesy rekrutacyjne i onboarding, aby były usprawnione i adaptacyjne dzięki tysiącom darmowych szablonów i narzędzi w ClickUp. Zarejestruj się już dziś, aby utworzyć konto i wzmocnij procedury rekrutacyjne w swojej firmie!