Czym jest informacja zwrotna 360 stopni? Z przykładami ankiet

Uzyskiwanie informacji zwrotnych jest jednym z najlepszych sposobów na poprawę wydajności pracowników i zespołów. ⭐️

Istnieje mnóstwo sposobów na generowanie spostrzeżeń, ale niektóre strategie są bardziej wszechstronne niż inne. Jeśli chcesz, aby system oceny stymulował wzrost i rozwój pracowników, rozważ podejście oparte na 360-stopniowej ocenie zwrotnej. 🔄

Ta metoda oceny ma na celu podkreślenie mocnych stron i zidentyfikowanie obszarów, w których pracownicy mogą się poprawić. Jest to proces ciągły, dzięki któremu pracownicy stale się rozwijają i budują swoje ustawienia umiejętności.

W tym poście wyjaśnimy, czym jest feedback 360 stopni i pokażemy, jak wdrożyć ten system w sześciu prostych krokach. Podzielimy się przykładami feedbacku oraz podkreślimy wady i zalety tej metody, aby pomóc ci wdrożyć najlepszą strategię feedbacku dla twojego biznesu. ✨

Czym jest feedback 360 stopni?

Standardowa informacja zwrotna jest zazwyczaj przekazywana bezpośrednim raportującym przez menedżerów. Jednak feedback 360 stopni - znany również jako feedback wieloosobowy - jest nieco inny. Pomyśl o tym jako o sposobie na pomoc pracownikom w rozwoju, a nie tylko o ocenie ich wyników. 💪

Twórz cele SMART w ClickUp z wieloma sposobami śledzenia postępów i osiągania celów

Dzięki temu zarządzanie wydajnością strategii, pracownicy nadal będą otrzymywać oceny od menedżerów i przełożonych - oprócz garstki innych członków zespołu, którzy nie mogą bezpośrednio nadzorować ich pracy.

Tymi dodatkowymi recenzentami są często współpracownicy z tego samego działu lub koledzy z różnych funkcji, którzy ściśle współpracują z zespołem. Proces ten wykorzystuje anonimowe informacje zwrotne do identyfikacji kompetencji i obszarów wymagających poprawy. Większość programów obejmuje również element samooceny.

Głównym celem tej metody jest generowanie pomysłów i konstruktywnych informacji zwrotnych od zróżnicowanej grupy osób w celu poprawy wydajności pracowników. Dzięki temu procesowi można ostatecznie zidentyfikować potencjalne problemy z obecnymi procesami, jednocześnie pogłębiając koleżeństwo w zespole.

Jak zbierać informacje zwrotne 360 stopni?

W przypadku standardowych ocen wydajności pracownicy otrzymują informacje zwrotne na temat tego, jak dobrze sobie poradzili w odniesieniu do zrobienia określonych spotkań. W przypadku opinii 360 stopni, celem jest przekazanie spostrzeżeń z naciskiem na rozwój pracownika.

Istnieje wiele sposobów zbierania informacji zwrotnych 360 stopni, co oznacza, że nie ma jednego konkretnego planu, którego należy przestrzegać. Ogólnie rzecz biorąc, proces powinien być jasny, przejrzysty i zapewniać wsparcie od początku do końca. Poniżej znajduje się schemat zbierania opinii 360 stopni krok po kroku, który można niestandardowo dostosować do swoich potrzeb biznesowych. 🌻

1. Ustal cele

Rozpocznij proces od wyjaśnienia członkom zespołu podejścia opartego na ocenie 360 stopni. Pamiętaj, że powinna to być ocena rozwoju, a nie ocena wyników. Poinformuj wszystkich, że będą oceniani na podstawie ich rozwoju zawodowego.

Pomaga to uniknąć rywalizacji między pracownikami, która jest powszechna podczas oceny wyników, ponieważ wielu członków zespołu walczy o te same nagrody. Zapewnia to również, że informacje zwrotne są organiczne, a nie zmanipulowane.

Skorzystaj z funkcji śledzenia celów ClickUp, aby pozostać na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów

Użyj Cele ClickUp'a funkcja umożliwiająca określenie celów oceny 360 stopni. Rozbij ogólny cel na mierzalne cele, takie jak zakończenie ankiety zwrotnej, dostarczenie odpowiedzi, i zaplanowanie spotkań 1 na 1 .

2. Zorganizuj sesję szkoleniową dla osób oceniających

Ponieważ ocena 360 stopni będzie nowością dla wielu twoich pracowników, zaplanuj sesję szkoleniową dla wszystkich interesariuszy, którzy będą zaangażowani w ocenę członków twojego zespołu. Jeśli masz mały Business, możesz nawet wskoczyć na telefon do zrobienia szkolenia online.

Podczas szkolenia należy omówić proces oceny, w tym wszelkie kryteria oceny. Ustal oś czasu dla procesu przekazywania informacji zwrotnych i wyznacz punkt kontaktowy w przypadku pytań proceduralnych.

3. Tworzenie kwestionariusza

Po przygotowaniu podstaw, nadszedł czas, aby rozpocząć zbieranie opinii. Łatwym sposobem do zrobienia tego jest użycie narzędzia Szablon formularza opinii od ClickUp . Zacznij od utworzenia Formularza i dodania pól na różne pytania. 📝

Niestandardowy szablon formularza opinii ClickUp z pytaniami, na które każdy oceniający ma odpowiedzieć

W przypadku każdego pytania dotyczącego oceny 360 stopni zdecyduj, czy chcesz, aby odpowiedzi były otwarte, czy na skali oceny. Skale przyspieszają proces oceny i mogą zapewnić liczbowy wgląd w średni poziom wykonywanej pracy w czasie, a nie w jednej konkretnej sytuacji.

Ogólnie rzecz biorąc, pytania w ankiecie 360 stopni powinny koncentrować się na ośmiu do 10 kompetencjach. Ogranicz ankietę do 40 pytań lub mniej, zwłaszcza jeśli używasz pytań otwartych. Zbyt długie lub czasochłonne formularze mogą stanowić obciążenie pracą dla innych, a niektórzy dostawcy mogą udzielać mniej szczegółowych informacji zwrotnych z powodu zmęczenia.

Dzięki szablonowi formularza ClickUp możesz automatycznie generować nowe zadania po zakończeniu ankiety. Zadania te mogą obejmować natychmiastowe zaplanowanie spotkania w celu omówienia wyników i elementy działań na podstawie odpowiedzi na określone pytania w formularzu.

4. Analizuj informacje zwrotne

Gdy wszyscy członkowie zespołu zakończyli samoocenę, a wszyscy recenzenci ocenili swoich członków zespołu, nadszedł czas na analizę i udostępnianie wyników. Jednym ze sposobów do zrobienia tego jest analiza opinii Szablon Start Stop Continue . Zaprojektowany w celu wyeliminowania uprzedzeń i dynamiki społecznej w procesie udzielania informacji zwrotnej, rozwija wyczyszczone spostrzeżenia z procesu udzielania informacji zwrotnej 360 stopni.

Popraw wyniki dzięki wykresowi Start-Stop-Continue i zastanów się, które działania należy rozpocząć, zakończyć lub kontynuować, aby uzyskać najlepsze wyniki

Szablon Start Stop Continue pozwala stworzyć dyskusję z trzema odrębnymi sekcjami:

Start : Podkreśl zachowania i działania, które pracownik powinien zacząć wdrażać natychmiast

: Podkreśl zachowania i działania, które pracownik powinien zacząć wdrażać natychmiast Stop : Zidentyfikuj rzeczy, których pracownik powinien zaprzestać. Mogą to być działania, które marnują zasoby lub tworzą blokady dla innych pracowników. Może to również obejmowaćnawyki związane z pracą które uniemożliwiają pracownikowi dalszy rozwój umiejętności

: Zidentyfikuj rzeczy, których pracownik powinien zaprzestać. Mogą to być działania, które marnują zasoby lub tworzą blokady dla innych pracowników. Może to również obejmowaćnawyki związane z pracą które uniemożliwiają pracownikowi dalszy rozwój umiejętności Kontynuuj: Uznanie zwycięstw pracownika i tego, co już robi dobrze. Nacisk kładziony jest na obszary, w których obecnie odnosi sukcesy i jak ważne jest, aby te działania były kontynuowane

5. Stwórz plan komunikacji

Po uzyskaniu informacji zwrotnej od współpracowników na temat pracy pracownika, udostępnianie wyników nie tylko pracownikowi, ale także całemu zespołowi. Nie oznacza to wzywania poszczególnych osób przed ich rówieśnikami. Zamiast tego chodzi o stworzenie planu komunikacji i zidentyfikowanie wspólnych obszarów do poprawy jako całości. 👨🏽‍💻

Zwróć się do Szablony planów komunikacji aby znaleźć metodę, która sprawdzi się w Twoim biznesie. Od elementów działań po plany strategiczne - istnieje szablon, który zapewni przejrzystość i informacyjność procesu.

Zdecyduj, czy twoja komunikacja będzie ograniczona do prostego spotkania jeden na jeden, czy też stworzysz bardziej rozbudowane harmonogramy komunikacji, aby regularnie sprawdzać pracowników. Ponieważ jest to 360-stopniowa informacja zwrotna, wizyty kontrolne nie są ograniczone do menedżerów i bezpośrednich raportujących. Ustaw plany komunikacji dla członków Teams i osób oceniających, aby podtrzymać rozmowę na temat rozwoju.

6. Niestandardowy model

Rozumiesz swój biznes lepiej niż ktokolwiek inny, więc poświęć trochę czasu na zastanowienie się nad potrzebami swojej firmy i tym, jak możesz wykorzystać informacje zwrotne do stymulowania rozwoju pracowników.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp jest wyposażony w setki konfigurowalnych funkcji, aby sprostać dokładnie temu zadaniu. Twórz niestandardowe pola, zbieraj ankiety pracowników i korzystaj z ponad 15 elastycznych widoków, aby analizować wyniki. Jeśli Twój program zbierania opinii pracowników jest złożony, współpracuj z konsultantami, aby stworzyć plan działania i proces na zamówienie.

Przykłady 360-Feedback

Jeśli chodzi o system opinii 360 stopni, odpowiedzi będą się różnić w zależności od perspektywy oceniającego i powiązań z pracownikiem. Oznacza to, że niektóre oceny 360 stopni mogą zawierać element wydajności, podczas gdy inne będą bardziej oparte na procesach lub umiejętnościach. 🙌

Załóżmy na przykład, że jesteś kierownikiem ds. marketingu, który przekazuje informacje zwrotne menedżerowi SEO. Twoja opinia 360 stopni może koncentrować się na tym, jak dobrze udało im się spotkać ze wskaźnikami rankingowymi i jak dostosowali się do aktualizacji Google Core. Dodatkowo, możesz przekazać informacje zwrotne na temat jego stylu zarządzania i podkreślić jego umiejętności komunikacyjne.

Innym przykładem jest system opinii 360 stopni, w którym członek zespołu zajmującego się tworzeniem stron internetowych ocenia kierownika projektu. Ponieważ te dwie osoby nie są w tym samym bezpośrednim zespole, może nie być dyskusji na temat celów. Zamiast tego informacje zwrotne mogą koncentrować się na powiązaniach w pracy lub obszarach, w których kierownik projektu mógłby nauczyć się dodatkowych umiejętności związanych z rozwojem.

Plusy i minusy oceny 360 stopni

Podobnie jak w przypadku wszystkich procesów oceny, podejście oparte na 360-stopniowej ocenie zwrotnej ma swoje zalety i wady. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby uzyskać szybki przegląd zalet i wad tego systemu pomiaru wydajności. Aby uzyskać bardziej dogłębne spojrzenie, czytaj dalej, aby znaleźć zestawienie metod oceny 360 stopni - dobrych i złych. 👀

Zalety informacji zwrotnej 360 stopni

Metoda oceny 360 stopni przynosi wiele korzyści. Od otwierania linii komunikacji po podkreślanie obszarów wymagających poprawy, oto dlaczego warto włączyć ten system oceny do swoich procesów.

Zwiększa samoświadomość

Dzięki szczegółowym informacjom zwrotnym i elementowi samooceny, pracownicy stają się bardziej samoświadomi. Spostrzeżenia te działają jak osobista narzędzie rozwoju do podkreślenia obszarów, w których pracownik może się poprawić i tego, co już robi dobrze.

W przeciwieństwie do oceny wyników, pracownik może skorzystać z tego szczerego narzędzia informacji zwrotnej, aby poprawić takie rzeczy jak samodyscyplina , codzienne nawyki pracy i umiejętności komunikacji między działami.

Tworzy otwarte linie komunikacji

Wykorzystanie informacji zwrotnych z różnych perspektyw stanowi wsparcie dla całości zarządzanie zespołem i sprzyja lepszej komunikacji. Rówieśnicy mogą komunikować się bezpośrednio ze sobą w celu przekazywania informacji zwrotnych, zamiast utrzymywać komunikację między menedżerami a bezpośrednimi raportującymi. 🗣️

Dzięki ClickUp Twój zespół może komunikować się skutecznie i wydajnie przez cały dzień pracy

Nacisk przenosi się z ocen opartych na wynikach na tworzenie kultury pracy, w której współpracownicy mogą udostępniać sobie nawzajem sposoby na poprawę. Mogą również zapewnić wsparcie, jeśli posiadają wiedzę specjalistyczną w obszarze, w którym rówieśnik potrzebuje poprawy.

Podkreśla obszary wymagające szkolenia

Jeśli chodzi o rozwój pracowników, nie wystarczy po prostu zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Chcesz stworzyć kulturę, w której szkolenie jest codziennym zadaniem, a pracownicy są stale świadomi rozwoju i uczenia się.

Niektórzy pracownicy mogą potrzebować pracy nad swoimi umiejętnościami przywódczymi lub komunikacyjnymi, podczas gdy inni mogą potrzebować pomocy w rozwiązywaniu problemów. Od rozwoju przywództwa i umiejętności interpersonalnych po umiejętności techniczne, informacja zwrotna 360 stopni kładzie podwaliny pod szkolenia i bardziej efektywnych pracowników.

Zachęca do odpowiedzialności

Ustanawiając regularny i ciągły system informacji zwrotnej, menedżerowie i pracownicy mogą tworzyć plany rozwoju w celu poprawy odpowiedzialności. Zwiększy się zaangażowanie pracowników ponieważ każda osoba musi ściślej współpracować z rówieśnikami.

Minimalizuje uprzedzenia

Ponieważ informacje zwrotne 360 stopni pochodzą z różnych perspektyw i źródeł, szansa na dyskryminację i stronniczość jest znacznie zmniejszona. Jest to szczególnie widoczne w przypadku uprzedzeń poznawczych, takich jak efekt aureoli i rogu gdzie informacje zwrotne mogą być wypaczone w oparciu o ostatnie interakcje i wcześniejsze wyniki.

Określa mapę drogową rozwoju

Podkreślając różne obszary do poprawy za pomocą informacji zwrotnej 360 stopni, kładziesz podwaliny pod mapę drogową do lepszego rozwoju pracowników. Zamiast oceniać, czy pracownik spotkał się z danym wskaźnikiem, zagłębiasz się w umiejętności, które wykorzystał, aby osiągnąć swój cel. Po znalezieniu obszarów wymagających poprawy, można ustawić programy szkoleniowe i inicjatywy w celu zaspokojenia tych potrzeb w całej firmie. 🗺️

Wady oceny 360 stopni

Niewiele rzeczy na świecie jest idealnych, a proces oceny 360 stopni nie jest inny. Chociaż ogólnie jest to świetne narzędzie dla wielu Businessów, ma ono pewne wady.

Wielu z tych wad można uniknąć, wdrażając feedback w przemyślany sposób. Oto kilka wad, na które należy zwrócić uwagę podczas korzystania z metody 360 stopni.

Może sprawiać wrażenie dezorganizacji

Zbyt szybkie wdrożenie lub brak jasno określonych celów może sprawić, że informacja zwrotna będzie wydawać się niezorganizowana. Ponieważ istnieje kilka ruchomych części i zaangażowanych jest wielu pracowników, pewne rzeczy mogą umknąć uwadze. Można zapomnieć o przekazaniu informacji zwrotnej współpracownikowi lub pominąć krok oceny.

Przypisuj zadania jednej lub wielu osobom, aby mieć pewność, że pozostaną one na celowniku właściwych członków zespołu

Aby tego uniknąć, użyj opcji narzędzie do zarządzania projektami jak ClickUp, aby zachować porządek. Przydzielaj zadania odpowiednim członkom Teams i przeprowadzaj przeglądy procesów, aby upewnić się, że niczego nie pominąłeś.

Nie jest to rozwiązanie typu "wszystko w jednym

ocena 360 stopni została zaprojektowana jako część większego systemu oceny pracowników. Jest idealny do generowania konstruktywnej krytyki umiejętności i zdolności, ale nie jest dobry do oceny wydajności. Aby uzyskać najlepsze wyniki, używaj go jako jednego z elementów systemu oceny.

Opinie są anonimowe

Chociaż anonimowość oznacza, że ludzie mogą być brutalnie szczerzy, oznacza to również, że dalsze działania są trudniejsze. Jeśli pracownik otrzyma informację zwrotną, której w pełni nie rozumie, trudno jest uzyskać jasność, ponieważ nie ma pewności, kto był jej dostawcą. 🥸

Aby temu zaradzić, warto rozważyć zatrudnienie lub przeszkolenie kogoś na trenera procesu 360 stopni. Może on służyć jako pośrednik w wyjaśnianiu informacji zwrotnych i pomagać pracownikom w zrozumieniu ich ocen.

Koncentracja na słabych stronach

Opinie 360 stopni zrobione w pośpiechu mogą skłaniać się ku negatywnym opiniom i ocenom pracy zespołu. Aby tego uniknąć, należy podkreślić w fazie ustalania celów, że chodzi o poprawę retencji pracowników i stymulowanie ich rozwoju.

Staraj się, aby każdy cel był SMART - konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie

Wyraźnie zaznacz, że rodzaj informacji zwrotnej, której szukasz, opiera się na kompetencjach, a nie na spotkaniach z celami. Poproś pracowników o podkreślenie obszarów, w których praca jest zrobiona dobrze, a także obszarów wymagających poprawy.

Nie wszyscy pracownicy mogą udzielać dobrych informacji zwrotnych

Faktem jest, że nie każdy ma wrodzoną zdolność do udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych. Niektórzy ludzie nie podają wystarczającej ilości szczegółów, a inni podają ich zbyt wiele.

Czasami konkurencyjne powiązania w pracy mogą prowadzić do niedokładnych lub zbyt negatywnych informacji zwrotnych. Ustanów kontrolę i równowagę, przeglądając informacje zwrotne i zajmując się wszelkimi obszarami, w których nie ma konsensusu.

Obciążenie pracą może wzrosnąć

Udzielanie informacji zwrotnych jest czasochłonne. Niektórzy pracownicy mogą mieć poczucie, że proces ten zbytnio zwiększa ich obciążenie pracą.

Aby uniknąć wypalenia i zmęczenia informacją zwrotną, kwestionariusze powinny być krótkie i zwięzłe. Poproś pracowników o ocenę procesu udzielania informacji zwrotnej i wdrażaj sugestie na bieżąco. 📚

Ocena wyników pracy a feedback 360 stopni Oceny wydajności to narzędzia zaprojektowane w celu oceny wydajności pracownika w zamian za nagrodę, taką jak premia. Z drugiej strony, informacja zwrotna 360 stopni ma na celu pomóc pracownikowi rozwinąć lepsze umiejętności. 🛠️

Szablon oceny wydajności pracowników ClickUp pomaga zespołom w lepszym udostępnianiu informacji zwrotnych i wprowadzaniu usprawnień, które można wykorzystać w praktyce

Podczas gdy ocena wyników zazwyczaj ma punkt końcowy skupiony wokół celu, informacja zwrotna 360 stopni ma charakter ciągły. Proces ten powinien stale ewoluować, pomagając pracownikowi zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Część procedury powinna obejmować komunikację następczą, abyś mógł pomóc pracownikowi w doskonaleniu jego umiejętności.

Kolejną kluczową różnicą między tymi dwoma procesami jest to, że ocena 360 stopni jest anonimowa, podczas gdy ocena wyników jest zrobiona twarzą w twarz. Anonimowość umożliwia bezpośrednim raportującym i menedżerom przekazywanie prawdziwych, autentycznych informacji zwrotnych.

Stwórz lepszy system informacji zwrotnej dzięki ClickUp

