ClickUp kontra Monday: Które narzędzie do zarządzania projektami jest dla Ciebie odpowiednie?

Wybór wydajnego narzędzia do zarządzania projektami oznacza podjęcie odpowiedzialnej decyzji. Stawka jest wysoka.

Niewłaściwe narzędzie nie tylko frustruje Twój zespół, ale także przyczynia się do miliardowych strat ponoszonych co roku z powodu nieudanej realizacji projektów. Z drugiej strony, właściwe narzędzie może zwiększyć prawdopodobieństwo, że Twój zespół osiągnie cele na czas i zmieści się w budżecie.

Wybierając między ClickUp a Monday, dwoma popularnymi opcjami, prawdziwym pytaniem jest to, które z nich najlepiej odpowiada codziennym potrzebom Twojego zespołu.

Podczas gdy jedno oferuje niemal nieograniczoną listę zaawansowanych funkcji (wystarczy wymienić, a prawdopodobnie tam jest), drugie jest nieco łatwiejsze do wdrożenia i obsługi. I podczas gdy jedno pozwala zaoszczędzić czas, drugie chroni Twoje zdrowie psychiczne.

Kompromisy nie zawsze są oczywiste (przynajmniej na pierwszy rzut oka).

Oto dokładniejsze porównanie ClickUp i monday.com, dzięki czemu możesz zdecydować, które z tych narzędzi faktycznie odpowiada Twoim potrzebom.

ClickUp vs. Monday w skrócie

Oto krótki przegląd głównych różnic (i podobieństw) między ClickUp a Monday:

Aspect ClickUp monday.com Hierarchia projektów Głęboka hierarchia projektów z wieloma poziomami (Przestrzenie → Foldery → Lista → Zadania → Podzadania). Stworzona z myślą o złożonych cyklach pracy. Płaska struktura z ograniczonym zagnieżdżaniem zadań. Łatwiejsze w zarządzaniu w przypadku prostszych cykli pracy, ale mniej odpowiednie dla wielowarstwowych struktur projektów. Elastyczność dostosowywania niestandardowego Wysoki poziom dostosowania: widoki, statusy, pola, cykle pracy, automatyzacje, ClickApps, uprawnienia. Idealne rozwiązanie dla zespołów poszukujących precyzyjnej kontroli. Umiarkowana możliwość dostosowania: intuicyjne tablice, kolumny, cykle pracy i automatyzacje. Prostota jest ważniejsza niż rozbudowana konfiguracja. Komfort użytkowania i łatwość wdrożenia Bogaty w funkcje, ale wymaga dłuższego czasu na opanowanie. Przeznaczony dla zespołów gotowych zainwestować w ustawienia w celu osiągnięcia długoterminowej wydajności. Bardzo intuicyjne i przyjazne dla początkujących. Często chwalone za przejrzysty interfejs użytkownika i szybkie wdrożenie. Widoki projektów Bogaty wybór widoków (lista, Tablica, wykres Gantt, oś czasu, kalendarz, tabela, Tablica suchościeralna, mapa myśli itp.), z płynną nawigacją między widokami. Wyraziste tablice wizualne (Kanban, Oś czasu, Gantt) o dopracowanym, przejrzystym układzie. Mniej specjalistycznych typów widoków w porównaniu z ClickUp. Współpraca Wbudowane dokumenty, Tablice, czat w ramach zadania, komentarze, przypisane komentarze, wersje robocze, adnotacje na obrazach oraz połączone dokumenty związane z zadaniem. Ogranicza potrzebę korzystania z narzędzi zewnętrznych. Rozbudowana sekcja komentarzy i aktualizacji. W większym stopniu opiera się na integracjach (Slack/Teams/Dokumenty Google) w celu zapewnienia głębszej współpracy. Automatyzacje Solidny kreator automatyzacji z wyzwalaczami, warunkami, akcjami i opcjami opartymi na AI. Oferuje wsparcie dla zarówno prostych, jak i zaawansowanych cykli pracy, a także automatyzacji opartej na języku naturalnym. Solidny kreator automatyzacji z intuicyjnymi recepturami. Najlepszy do automatyzacji cykli pracy; zaawansowana logika może wymagać więcej ustawień. Funkcje AI Oferuje wsparcie AI w zakresie zawartości, podsumowań i sugestii dotyczących cyklu pracy. Nie obejmuje jeszcze autonomicznych agentów ani głęboko kontekstowej sztucznej inteligencji dostosowanej do obszarów roboczych. Oferuje wsparcie AI w zakresie zawartości, podsumowań i sugestii dotyczących cyklu pracy. Nie obejmuje jeszcze autonomicznych agentów ani głęboko kontekstowej sztucznej inteligencji uwzględniającej obszar roboczy. Zintegrowany obszar roboczy Prawdziwe rozwiązanie typu „wszystko w jednym”: zadania, dokumenty, cele, pulpity nawigacyjne, tablice, czat, baza wiedzy i automatyzacja na jednej platformie. To przede wszystkim system operacyjny do pracy, skupiony na tablicach i zadaniach. Zawiera dokumenty, formularze i pulpity nawigacyjne, ale są one mniej zintegrowane w porównaniu z ClickUp. Skalowalność dla złożonych zespołów Doskonale sprawdza się w ustawieniach z wieloma zespołami i obszarami roboczymi oraz przy dużych zbiorach danych dzięki hierarchii, uprawnieniom i szerokim możliwościom dostosowywania. Dobrze skaluje się w przypadku zespołów, które cenią sobie przejrzystość i spójność, ale złożone struktury wielozespołowe mogą wymagać większej ilości powtórzeń lub rozwiązań zastępczych. Integracje Oferuje bogaty zestaw integracji oraz narzędzia wewnętrzne, które zmniejszają zależność od nich. Bardzo rozbudowany ekosystem integracji; w dużym stopniu opiera się na połączeniach zewnętrznych w zakresie współpracy, czatu, dokumentacji i zaawansowanych cykli pracy. Raportowanie i pulpity nawigacyjne Solidne pulpity nawigacyjne z niestandardowymi kartami, widokami portfolio, zarządzaniem obciążeniem pracą, zależnościami i śledzeniem postępów. Eleganckie pulpity nawigacyjne z przejrzystą grafiką; prostsze niż ClickUp, ale bardzo przyjazne dla kadry kierowniczej i użytkowników bez wiedzy technicznej. Obsługa urządzeń mobilnych i wielu urządzeń Coraz lepsze wrażenia z użytkowania na urządzeniach mobilnych; potężne narzędzie, ale może wymagać pewnej wprawy ze względu na bogactwo funkcji. Bardzo przejrzysty i intuicyjny interfejs mobilny; świetny do szybkich aktualizacji i zwiększenia widoczności w podróży. Najlepsze dla Zespoły, które potrzebują rozbudowanej struktury, koordynacji międzyfunkcjonalnej, zaawansowanych cykli pracy, zintegrowanej dokumentacji/bazy wiedzy lub kompleksowych obszarów roboczych. Idealne rozwiązanie dla działów marketingu, produktów, agencji, operacji, inżynierii oraz organizacji realizujących wiele projektów. Zespoły, które poszukują przejrzystego, prostego i wysoce wizualnego narzędzia, które można szybko wdrożyć. Idealne rozwiązanie dla działów sprzedaży, HR, małych zespołów, organizatorów wydarzeń, zespołów obsługujących klientów oraz organizacji, które przedkładają prostotę nad niestandardową personalizację.

Czym jest ClickUp?

Zarządzaj wszystkimi dokumentami, projektami, rozmowami i nie tylko na jednej kompleksowej platformie dzięki ClickUp

ClickUp to pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy oparte na AI — ujednolicone środowisko cyfrowe , które łączy wiele narzędzi i cykli pracy w jedną platformę.

Oznacza to, że ClickUp to nie tylko jedno z popularnych narzędzi do zarządzania projektami. To również platforma do współpracy nad dokumentami, a nawet aplikacja do komunikacji zespołowej. Łączy wszystko — od śledzenia zadań i zarządzania wiedzą po wyznaczanie celów i automatyzację — w jednym, konfigurowalnym obszarze roboczym opartym na sztucznej inteligencji.

Podstawową filozofią ClickUp jest elastyczność dostosowywania, dzięki której każdy obszar roboczy można dostosować do konkretnych cykli pracy bez narzucania zespołom sztywnych szablonów (niezależnie od tego, jak złożone lub skomplikowane są Twoje cykle pracy).

📮 ClickUp Insight: 16% menedżerów ma trudności z integracją aktualizacji z wielu narzędzi w spójny widok sytuacji. Gdy aktualizacje są rozproszone, poświęcasz więcej czasu na zbieranie informacji, a mniej na kierowanie zespołem. Wynik? Niepotrzebne obciążenia administracyjne, utracone spostrzeżenia i brak koordynacji. Dzięki kompleksowemu obszarowi roboczemu ClickUp menedżerowie mogą scentralizować zadania, dokumenty i aktualizacje, ograniczając zbędną pracę i wydobywając najważniejsze spostrzeżenia dokładnie wtedy, gdy są potrzebne. 💫 Prawdziwe wyniki: Zgromadź 200 specjalistów w jednym obszarze roboczym ClickUp, korzystając z dostosowywalnych szablonów i funkcji śledzenia czasu, aby zmniejszyć koszty ogólne i skrócić czas realizacji w wielu lokalizacjach.

Funkcje ClickUp

To, co wyróżnia ClickUp na tle innych narzędzi do zarządzania projektami, to jego wszechstronność. Sprawdza się równie dobrze w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność, zarządzających prostymi zadaniami, jak i zespołów korporacyjnych zajmujących się złożonymi, wielopoziomowymi projektami. Płynnie dostosowuje się do potrzeb Twojego zespołu i cykli pracy w miarę ich rozwoju.

Funkcja nr 1: Zarządzanie projektami i zadaniami

Wykorzystaj zadania ClickUp, aby lepiej organizować i ustalać priorytety prac projektowych

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp to najlepsze rozwiązanie dla zespołów. Łączy ono ogólny nadzór nad projektami z precyzyjną kontrolą zadań, dzięki czemu możesz planować i realizować każdy etap pracy w jednym miejscu.

Jego system zarządzania zadaniami działa na wielu poziomach hierarchicznych, z czym inne platformy do zarządzania projektami mają trudności. Dzięki niemu możesz stworzyć niestandardową przestrzeń roboczą i podzielić ją na dedykowane przestrzenie dla różnych zespołów, z których każdy ma własne foldery dla różnych projektów, listy do grupowania podobnych zadań oraz indywidualne zadania z zagnieżdżonymi podzadaniami.

Chcesz podzielić duży projekt na łatwiejsze do opanowania części? Zadania ClickUp pozwalają to zrobić, zachowując kontekst i połączenia z całością.

Oto, co możesz zrobić dzięki funkcjom zarządzania zadaniami w ClickUp:

Dodaj wielu osób przypisanych i obserwujących : przydzielaj zadania wymagające współpracy kilku członków zespołu jednocześnie, informując jednocześnie interesariuszy za pomocą powiadomień dla osób obserwujących

pól niestandardowych i niestandardowych statusów zadań : dodaj Zarządzaj pracą za pomocą: dodaj pola niestandardowe , aby śledzić dane dotyczące konkretnych projektów, takie jak budżety, informacje o klientach lub specyfikacje techniczne, bezpośrednio w zadaniach. Monitoruj postępy dzięki niestandardowym statusom zadań , takim jak „Pomysł”, „W trakcie przeglądu”, „Zatwierdzone” i inne.

zależności między zadaniami i nakreśl ścieżkę krytyczną : Skorzystaj z Ustal: Skorzystaj z funkcji zależności w ClickUp , aby połączyć połączone zadania z różnych projektów i ustalić kluczowe kamienie milowe, aby uporządkować realizację zadań we właściwej kolejności

Śledź czas poświęcony na każde zadanie i projekt przez każdego członka zespołu: rejestruj godziny bezpośrednio przy zadaniach dzięki funkcji automatycznego timera i zaawansowanemu raportowaniu

szablony w celu standaryzacji: Korzystaj z gotowych Skonfiguruj (lub uruchom istniejące): Korzystaj z gotowych szablonów zarządzania projektami , aby wdrożyć spójne cykle pracy dla sprintów agile, projektów klientów lub operacji wewnętrznych bez konieczności tworzenia ich od podstaw. Skonfiguruj powtarzające się zadania dla rutynowych zadań, które automatycznie pojawiają się jako zadania do wykonania zgodnie z określonym harmonogramem

Ta precyzyjna kontrola oznacza, że kierownicy projektów mogą zagłębiać się w szczegóły poszczególnych zadań, zachowując jednocześnie widoczność w całym portfolio projektów.

Zarządzaj datami rozpoczęcia i terminami, osobami przypisanymi, powiadomieniami i nie tylko w jednym centralnym widoku dzięki zadaniom ClickUp

Patrząc z szerszej perspektywy, ClickUp dla zespołów zajmujących się zarządzaniem projektami pozwala planować, śledzić i zarządzać projektami na pełną skalę, umożliwiając jednocześnie wizualizację ich wpływu w ponad 15 widokach ClickUp. Przełączaj się między wykresami Gantt, tabelami i tablicami Kanban. Wybieraj spośród ponad 50 konfigurowalnych kart pulpitu nawigacyjnego, aby uzyskać podgląd w czasie rzeczywistym na stan projektu, obciążenie zespołu i przeszkody w realizacji projektu.

Wbudowane są również funkcje zwinnego zarządzania projektami, takie jak tablice Scrum, narzędzia do planowania sprintów i wykresy burndown. Możesz pożegnać się z silosami i kosztami drogich dodatków, umożliwiając zespołom programistycznym zarządzanie zaległościami i przeprowadzanie retrospektyw bez uciążliwego przełączania się między oddzielnymi narzędziami.

💡 Porada eksperta: Wykorzystaj ClickUp jako jedyne źródło informacji dla swojego zespołu. Połącz zadania bezpośrednio z dokumentami ClickUp Docs, aby zapewnić kontekst, dodawaj komentarze dokładnie tam, gdzie odbywa się praca, i opatruj załączniki do zadań (takie jak obrazy i pliki PDF) precyzyjnymi aktualizacjami — dzięki temu każda decyzja, poprawka i kontekst pozostają w jednym miejscu.

Funkcja nr 2: ClickUp Brain

Skorzystaj z ClickUp Brain, AI rozpoznającej kontekst, aby podsumować wątki zadań lub notatki, generować zawartość, przeprowadzać burzę mózgów lub zadawać pytania dotyczące obszaru roboczego

ClickUp Brain to najbardziej kontekstowy asystent AI na świecie, który łączy zadania, dokumenty, osoby i wiedzę firmową w jedną inteligentną przestrzeń roboczą. Automatyzuje cykle pracy, usprawnia aktualizacje i odpowiada na pytania, czerpiąc informacje z rzeczywistych rozmów Twojego zespołu, historii projektów i dokumentacji.

Oto jak możesz usprawnić zarządzanie projektami za pomocą Brain.

Dzięki ClickUp Brain możesz:

Uzyskaj natychmiastowe podsumowania projektów : Zapytaj „Jaki jest status planu marketingowego na III kwartał?” i uzyskaj przejrzyste podsumowanie zadań, dokumentów i aktualizacji

Tworzenie i dopracowywanie zawartości pisemnej : Generuj opisy zadań, wiadomości e-mail z aktualizacjami, dokumentację projektową, instrukcje przekazywania zadań i notatki wewnętrzne w kilka sekund (w stylu charakterystycznym dla Twojej firmy)

Generuj zawartość na podstawie kontekstu : Twórz porządki obrad spotkań lub plany projektów, które odwołują się do rzeczywistych zadań z dokumentów ClickUp i baz danych projektów

Zautomatyzuj komunikację w zespole : skonfiguruj inteligentne odpowiedzi i asystentów, aby odpowiadali na powtarzające się pytania, takie jak „Gdzie jest najnowszy plan działania?” lub „Kto zajmuje się tym błędem?”, pobierając odpowiedzi w czasie rzeczywistym z Twojego obszaru roboczego

Inteligentne przydzielanie zadań : Uzyskaj oparte na AI sugestie dotyczące tego, kto powinien podjąć się zadania, w oparciu o aktualne obciążenie pracą i dostępność ról

Gotowe szablony podpowiedzi: Oszczędź sobie ciągłego wprowadzania podpowiedzi, korzystając z gotowych Oszczędź sobie ciągłego wprowadzania podpowiedzi, korzystając z gotowych szablonów podpowiedzi AI , które zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać spójne wyniki

📍 Bonus: Użytkownicy ClickUp Brain mogą wybierać spośród wielu zewnętrznych modeli AI, w tym najnowszych od GPT, Claude i Gemini, do różnych zadań związanych z pisaniem, rozumowaniem i kodowaniem, bezpośrednio z poziomu platformy ClickUp! Zmaksymalizuj wydajność projektów dzięki wybranemu modelowi AI w ClickUp! Korzystaj z wielu modeli LLM z poziomu jednego interfejsu w ClickUp

Funkcja nr 3: Automatyzacje

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, wybierając wyzwalacze i działania z prostych list rozwijanych w ClickUp

Automatyzacje ClickUp pomagają wyeliminować ręczne, żmudne czynności, umożliwiając tworzenie opartych na wyzwalaczach cykli pracy, które obsługują powtarzalne działania, takie jak przydzielanie zadań, aktualizowanie statusów, publikowanie komentarzy lub przenoszenie elementów między listami.

Możesz tworzyć automatyzacje za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu z gotowymi szablonami automatyzacji i opcjami dostosowywania, które pomogą Ci opanować tę funkcję.

A kiedy to zrobisz, będziesz mógł:

Zautomatyzuj przydzielanie zadań i powiadomienia: Na przykład, gdy zadanie przechodzi do statusu „W trakcie przeglądu”, automatycznie przydziel je osobie odpowiedzialnej za przegląd i powiadom ją o tym.

Usprawnij powtarzające się zadania: Twórz reguły generujące cotygodniowe raporty lub comiesięczne podsumowania z ustalonymi datami i polami

Zarządzaj zależnościami między zadaniami: Gdy jedno zadanie zostanie zakończone, zaktualizuj połączone zadania lub przenieś je do następnego etapu

Połącz z innymi narzędziami: przesyłaj aktualizacje do Slacka, synchronizuj z GitHubem lub automatycznie aktualizuj rekordy CRM w HubSpot

👀 Czy wiesz, że... Możesz użyć ClickUp Brain do skonfigurowania automatyzacji. Wystarczy wpisać, co chcesz, np. „Przenieś zadania do folderu »Przegląd« po zmianie statusu na »Gotowe«”, a narzędzie stworzy dla Ciebie regułę automatyzacji na podstawie tych podpowiedzi w języku naturalnym.

Funkcja nr 4: Czat ClickUp

Łącz projekty z rozmowami i zamieniaj wiadomości w zadania za pomocą ClickUp Chat

ClickUp Chat to wbudowany system komunikacyjny, który pozwala omawiać projekty, udostępniać aktualizacje i koordynować działania z członkami zespołu bezpośrednio w ramach przestrzeni projektowych, list lub folderów. System czatu działa na wielu poziomach — od ogłoszeń dotyczących całej firmy, przez kanały poświęcone konkretnym projektom, po prywatne wiadomości bezpośrednie.

Możesz omawiać problemy związane z projektem w czasie rzeczywistym, odwoływać się do powiązanych zadań, udostępniać pliki asynchronicznie i podejmować decyzje bez utraty wątku rozmowy lub kontekstu. W razie potrzeby możesz również przekształcić dowolną wiadomość w zadanie lub przenieść szczegóły do dokumentu za pomocą oprogramowania ClickUp do zarządzania projektami i współpracy.

📮 ClickUp Insight: Około 41% profesjonalistów preferuje komunikatory internetowe do komunikacji w zespole. Chociaż zapewnia szybką i sprawną komunikację, wiadomości są często rozproszone po wielu kanałach, wątkach lub wiadomościach bezpośrednich, co utrudnia późniejsze odzyskanie informacji. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, takiemu jak ClickUp Chat, Twoje wątki czatu są przypisane do konkretnych projektów i zadań, dzięki czemu rozmowy pozostają w kontekście i są łatwo dostępne.

Funkcja nr 5: Agenci ClickUp AI

Wykorzystaj agenty ClickUp AI do automatyzacji zadań, odpowiadania na pytania i zwiększenia wydajności

ClickUp oferuje gotowe i niestandardowe agenty AI zaprojektowane do samodzielnego wykonywania codziennych zadań w różnych rolach. Może to obejmować zarówno proste zadania, takie jak publikowanie aktualizacji projektu w połączonym kanale czatu pod koniec każdego dnia, jak i złożone, wieloetapowe procesy, takie jak przeglądanie lub klasyfikowanie nowych zgłoszeń projektowych na podstawie określonych kryteriów akceptacji.

Agenci ci są świadomi kontekstu, co oznacza, że czerpią wiedzę z Twojego obszaru roboczego i wykorzystują ją do zapewnienia Ci wsparcia w realizacji Twoich zadań.

Powierz swoje rutynowe zadania agentom ClickUp AI

Możesz również eksperymentować i tworzyć agenty, korzystając z instrukcji w języku naturalnym, bez konieczności pisania kodu. Oto kilka pomysłów na agentów:

Kierownicy zarządzania projektami → Podsumowuj aktualizacje lub zmiany statusu zadań i wątków czatu

Inżynierowie → Twórz historie użytkowników, generuj przypadki testowe

Operacje → Twórz raporty lub plany działania na podstawie notatek ze spotkań

HR → Odpowiadanie na pytania pracowników dotyczące zasad firmy w oparciu o kontekst obszaru roboczego

Ceny ClickUp

👀 Czy wiesz, że? Ponad połowa (54%) specjalistów ds. zarządzania projektami nie ma dostępu do skutecznych narzędzi do współpracy. A jest jeszcze gorzej: 36% osób poświęca od 4 godzin do całego dnia w miesiącu na ręczne zbieranie aktualizacji dotyczących projektów. To nawet 100 godzin rocznie na osobę, zmarnowanych na powtarzalne zadania.

Czym jest Monday?

Monday to wizualne narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga organizować pracę za pomocą tablic oznaczonych kolorami, konfigurowalnych kolumn i podstawowych automatyzacji. Umożliwia tworzenie elastycznych cykli pracy, które pozwalają zarządzać zadaniami, śledzić osie czasu, realizować projekty i współpracować z zespołem bez nadmiernego obciążenia.

Monday stawia na przyjazny dla użytkownika interfejs, który zespoły mogą szybko wdrożyć bez długiego procesu wdrażania. Dzięki przejrzystemu układowi graficznemu każdy, od kadry kierowniczej po pracowników pierwszej linii, może łatwo śledzić status projektu już na pierwszy rzut oka.

Funkcje Monday

Monday.com, jako narzędzie do zarządzania projektami, koncentruje się na tworzeniu konfigurowalnych cykli pracy, które na pierwszy rzut oka wydają się proste, ale skalują się wraz z rozwojem Twojej działalności. Zostało zaprojektowane, aby pomóc Ci planować, śledzić i zarządzać zespołami oraz pracą bez konieczności ciągłego nadzorowania.

Przyjrzyjmy się bliżej funkcjom zarządzania pracą w Monday:

Funkcja nr 1: Automatyzacje

System automatyzacji Monday wykorzystuje prosty format typu „wypełnij puste pola”, w którym użytkownicy wybierają wyzwalacze i działania z list rozwijanych. Oferuje również gotowe receptury automatyzacji dla typowych przypadków użycia, takich jak przekazywanie zadań, powiadomienia o terminach i zmiany statusu, pomagając zespołom szybko rozpocząć pracę.

🧠 Ciekawostka: Chociaż Monday pozwala konfigurować wieloetapowe automatyzacje (wiele działań na jedną regułę), użytkownicy często zgłaszają, że brakuje mu solidnego wsparcia dla złożonej logiki rozgałęzień (takiej jak AND/OR/IF-ELSE w wielu warunkach) — co sprawia, że głęboko warunkowe cykle pracy są trudniejsze lub bardziej uciążliwe. W przypadku bardzo złożonych, wieloprogramowych automatyzacji z dużą liczbą warunków mogą być potrzebne obejścia lub narzędzia zewnętrzne.

Funkcja nr 2: Pulpit nawigacyjny i raportowanie

Monday oferuje konfigurowalne pulpity nawigacyjne, które pobierają dane z wielu tablic w celu generowania wykresów, tabel, kalendarzy i wskaźników postępu. Dzięki temu zyskujesz spójny widok na pracę w wielu projektach.

Wizualizacje oznaczone kolorami pomagają w śledzeniu stanu projektu, statusów zadań i osi czasu, ułatwiając identyfikację wąskich gardeł.

Funkcja nr 3: Wizualne tablice i widoki

System tablic w Monday stanowi podstawową zasadę organizacyjną platformy. Każda tablica działa jak rozbudowany arkusz kalkulacyjny z konfigurowalnymi kolumnami, ale prezentuje informacje za pomocą przyjemnego wizualnie interfejsu, który jest od razu zrozumiały dla większości użytkowników.

Możesz przełączać się między widokami Kanban, Kalendarz, Oś czasu (w stylu Gantta), Obciążenie pracą i Tabela, aby śledzić harmonogramy, wskaźniki statusu, załączniki i przypisane zadania.

Ceny Monday

Free Forever Plan

Pakiet Basic: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Standard: 14 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 24 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

ClickUp kontra Monday: porównanie funkcji

Zarówno ClickUp, jak i Monday.com stały się pełnoprawnymi narzędziami do zarządzania pracą, które pozwalają zespołom planować projekty, śledzić kamienie milowe i współpracować w ramach różnych cykli pracy dzięki szerokiemu zakresowi intuicyjnych funkcji.

ClickUp to kompleksowe, zintegrowane środowisko pracy oparte na AI, które 41% zespołów wdrożyło w miejsce co najmniej trzech innych narzędzi. Z kolei Monday koncentruje się na zarządzaniu projektami, dzięki czemu jest prosty i intuicyjny.

Przyjrzyjmy się, czym różnią się te narzędzia (ClickUp vs. Monday.com) pod względem podstawowych funkcji.

Funkcja nr 1: AI

Kontekstowa sztuczna inteligencja ClickUp Brain łączy Twoje zadania, dokumenty, aktualizacje i wiedzę zespołu. Możesz poprosić ją o wsparcie podstawowych funkcji w różnych rolach, takich jak podsumowywanie dokumentów lub generowanie list zadań na podstawie planów projektów. Jednak równie dobrze radzi sobie z zadaniami złożonymi. Generuje i udoskonala treści produktowe, historie użytkowników, materiały kampanii i nie tylko. Pola AI automatycznie przypisują zadania, ustalają priorytety i aktualizują postępy w zadaniach za Ciebie. Brain mapuje nawet relacje wiedzy między różnymi zasobami w Twoim obszarze roboczym ClickUp i połączonych aplikacjach. Dodatkowo zapewnia dostęp do wielu modeli AI w cenie jednego!

Monday AI zapewnia pomocne wsparcie w zakresie tablic, dokumentów i aktualizacji. Obsługuje codzienne funkcje we wszystkich rolach, takie jak streszczanie długich aktualizacji lub tworzenie zawartości pisemnej w ramach zadań. Może pomóc w rutynowych zadaniach, takich jak sugerowanie automatyzacji lub ulepszanie tekstu. Różnica polega na głębokości — jego możliwości koncentrują się bardziej na wsparciu na poziomie powierzchniowym niż na rozumowaniu w pełni kontekstowym lub uwzględniającym obszar roboczy. W przypadku bardziej zaawansowanych cykli pracy lub procesów wieloetapowych nadal będziesz polegać na ręcznych ustawieniach lub integracjach zewnętrznych.

🏆 Zwycięzca: ClickUp AI wygrywa dzięki głęboko zintegrowanym zastosowaniom. Narzędzie zebrało bardzo pozytywne recenzje od użytkowników za rzeczywistą oszczędność czasu i zmniejszenie wysiłku ręcznego.

Funkcja nr 2: Współpraca zespołowa

ClickUp oferuje wbudowaną opcję czatu, umożliwiającą zespołom prowadzenie dyskusji dotyczących zadań bezpośrednio w obszarze roboczym ClickUp. Dzięki ClickUp Chat możesz oznaczać członków w wiadomościach, udostępniać pliki, przypisywać wiadomości jako elementy do wykonania oraz zostawiać wizualne uwagi bezpośrednio na obrazach i dokumentach. Otrzymujesz również ClickUp Clips, wbudowane narzędzie do nagrywania ekranu, służące do rejestrowania i udostępniania instrukcji zespołowi.

Z kolei Monday umożliwia współpracę zespołową poprzez komentarze, wzmianki, udostępnianie plików i aktualizacje statusu wbudowane w każde zadanie. Możesz oznaczać członków zespołu i dołączać odpowiednie pliki, aby zachować kontekst w ramach zadania. Jednak w przypadku rozmów w czasie rzeczywistym lub aktualizacji za pośrednictwem e-maila będziesz musiał polegać na zewnętrznych integracjach, takich jak Slack lub Gmail, co oznacza, że Twoja komunikacja pozostanie w izolacji, zamiast odbywać się bezpośrednio tam, gdzie wykonywana jest praca.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa dzięki większej liczbie funkcji współpracy, kontroli powiadomień oraz wbudowanemu czatowi, który umożliwia współpracę zarówno w czasie rzeczywistym, jak i asynchroniczną.

Funkcja nr 3: Integracje

ClickUp obsługuje ponad 1000 integracji z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive, Zoom, Figma, GitHub i HubSpot. Możesz z nich korzystać, aby połączyć swoje zewnętrzne aplikacje bezpośrednio z obszarem roboczym, a nawet tworzyć automatyzacje reagujące na zdarzenia na różnych platformach, takie jak aktualizacja zadania, gdy coś się zmieni w Twoim CRM.

Monday oferuje również integrację z ponad 200 aplikacjami, w tym Zoom, Outlook, Jira i Slack. Jednak możliwość korzystania z integracji jest ograniczona w zależności od planu. Zespoły o większych potrzebach w zakresie automatyzacji mogą uznać te limity za zbyt restrykcyjne.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa dzięki swoim wszechstronnym możliwościom integracji i większej dostępności.

Funkcja nr 4: Szablony i widoki

ClickUp oferuje ponad 1000 konfigurowalnych szablonów dla różnych cykli pracy, w tym planów rozwoju produktów, wdrażania klientów, planowania sprintów agile oraz kalendarzy zawartości. Zapewnia również ponad 15 opcji widoku, w tym listę, Tablicę, Wykres Gantt, Kalendarz, obciążenie pracą i oś czasu. Dostępne są również mapy myśli ClickUp, które pozwalają na wizualną burzę mózgów i organizowanie pomysłów w czasie rzeczywistym.

Z kolei Monday oferuje łatwe w użyciu i szybkie we wdrożeniu szablony do szerokiego zakresu zastosowań. Jednak jeśli chodzi o wizualizację pracy, Monday ogranicza się do podstawowych widoków — Kanban, Oś czasu, Gantt, Kalendarza, Tabeli i Widoku obciążenia pracą. Wiele z nich jest dostępnych tylko w planach Pro i Enterprise, a funkcje takie jak prywatne tablice są również ograniczone do planów najwyższego poziomu.

🏆 Zwycięzca: To zależy od Twoich potrzeb! ClickUp jest odpowiedni dla zespołów, które potrzebują wielowarstwowych szablonów i różnorodnych opcji widoków, takich jak mapy myśli. Jeśli jednak potrzebujesz jedynie prostej wizualizacji danych, wybierz Monday.

Funkcja nr 5: Komfort użytkowania i personalizacja niestandardowa

ClickUp oferuje możliwość dostosowania na poziomie szczegółowym. Możesz dostosować każdy aspekt swojego obszaru roboczego, od pól niestandardowych i widoków po pulpity nawigacyjne, uprawnienia oparte na rolach i zagnieżdżone podzadania. Chociaż jest to elastyczne rozwiązanie, taki poziom kontroli wiąże się z trudną nauką obsługi, zwłaszcza dla nowych użytkowników.

Z kolei Monday stawia na prostotę. Interfejs jest na tyle intuicyjny, że większość użytkowników może poruszać się po nim i konfigurować ustawienia bez konieczności korzystania z dokumentacji pomocy lub samouczków. Oferuje opcje dostosowywania, w tym modyfikowanie kolumn, konfigurowanie układów tablic oraz dostosowywanie cykli pracy. Jednak zaawansowane zmiany wymagają obejść lub przejścia na wyższe plany taryfowe.

🏆 Zwycięzca: ClickUp ze względu na zaawansowane możliwości niestandardowego dostosowywania, a Monday ze względu na prosty, intuicyjny interfejs użytkownika i łatwą naukę obsługi.

ClickUp kontra Monday na Reddicie

Aby zakończyć tę dyskusję, zajrzeliśmy na Reddit. Chociaż nie ma tam konkretnych wątków dogłębnie porównujących te narzędzia, oto kilka opinii użytkowników na temat obu z nich.

Jeden z użytkowników Reddita, który przeszedł z Monday, uznał wbudowaną funkcję czatu w ClickUp za niezwykle pomocną w unikaniu rozpraszania uwagi.

ClickUp posiada integrację z Gmailem/e-mailem, która pozwala tworzyć lub dodawać zadania bez konieczności zatrzymywania się i przełączania okien (lub przerywania pracy, aby coś zapisać). Odkryłem, że ta jedna funkcja stanowi ogromną poprawę w stosunku do tego, co robiłem w Monday.com. Jestem bardzo wrażliwy na zakłócenia i czynniki rozpraszające, więc im dłużej mogę pozostać w przepływie pracy, tym lepiej.

Inny użytkownik, który zdecydował się na zmianę, uznał, że bogata oferta widoków w ClickUp stanowi przewagę nad Monday.

W kwietniu przeszliśmy na ClickUp i jest to zdecydowanie najlepsze narzędzie, a nasz zespół składający się z 29 użytkowników również bardzo je lubi. Pozwala ono tworzyć listy jako projekty lub listy dla poszczególnych osób (lub jedno i drugie), a Ty możesz wybrać sposób widoku tych informacji (kalendarz, wykres Gantt, lista, tabela lub wszystkie powyższe).

Chociaż Monday zebrał kilka pozytywnych recenzji, jedną z najczęściej powtarzających się negatywnych opinii, którą znaleźliśmy w wielu recenzjach, był ograniczony dostęp. Według jednego z użytkowników,

Wygląda na to, że obecnie każda podstawowa funkcja jest ukryta za paywallem. Mamy plan PRO, który jest w zasadzie ich najwyższym planem przed przejściem na „Enterprise”, a nadal nie mamy możliwości ograniczenia dostępu do konkretnych elementów na Tablicy i nie otrzymujemy prostych rzeczy, takich jak „Projekty” i „Portfolios”. Można by pomyśleć, że w planie PRO otrzymuje się Wszystko.

🧠 Ciekawostka: Odkąd przeszły na ClickUp, Teams zgłaszały raportowanie: Oszczędność ponad 3 godziny tygodniowo ( 60,2% klientów

Oszczędności (54,7% klientów)

Większa wydajność (96,7% klientów)

Lepsza współpraca (87,9% klientów)

Które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze?

Werdykt padł i mamy zwycięzcę! To ClickUp! 👑

Chociaż Monday jest dopracowany i intuicyjny, idealnie nadaje się tylko dla mniejszych zespołów zarządzających prostymi lub umiarkowanie złożonymi cyklami pracy. Tak, ustawienia przebiegają dość szybko, a ponadto masz pewne możliwości dostosowania niestandardowego.

Ale gdy skala Twojej pracy rośnie, Twoje narzędzia muszą oferować więcej. ClickUp, jako kompleksowy system operacyjny do zarządzania pracą, upraszcza wszystko za Ciebie. Za pomocą jednego narzędzia możesz zarządzać pracą, komunikować się z zespołem, śledzić postępy i zautomatyzować większość ręcznych cykli pracy.

Dzięki ClickUp, który działa w tle, możesz naprawdę skupić się na wykonywaniu swojej pracy.

