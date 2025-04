Recenzja monday.com z plusami i minusami

Wszyscy polegamy na narzędziach - czy to notatkach, arkuszach kalkulacyjnych, czy prostych aplikacjach - aby zachować porządek. Jednak narzędzia te po prostu nie nadążają za złożonymi cyklami pracy, napiętymi terminami i koordynacją zespołu. W tym miejscu oprogramowanie do zarządzania projektami staje się niezbędne, zmieniając sposób, w jaki firmy planują, realizują i monitorują projekty na dużą skalę.

Wśród najlepszych konkurentów znajduje się monday.com, znany ze swojej elastyczności w obsłudze różnorodnych cykli pracy i zarządzania projektami. Jednak nawet najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami ma swoje limity.

Jeśli jesteś liderem biznesu lub kierownikiem projektu rozważającym korzystanie z monday. com lub jego alternatyw, ta recenzja monday.com pomoże Ci podjąć decyzję. Przeczytaj o mocnych i słabych stronach Monday i dowiedz się, dlaczego warto rozważyć bardziej zaawansowane narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp.

⏰60-sekundowe podsumowanie Oto przegląd monday.com i jego alternatyw: monday.com to elastyczne, atrakcyjne wizualnie rozwiązanie do zarządzania projektami z konfigurowalnymi tablicami i różnymi opcjami widoku

Oferuje silne możliwości automatyzacji dzięki interfejsowi bez kodu, zwiększając wydajność cyklu pracy

Jego pulpity i funkcje raportowania pozwalają na skuteczne monitorowanie postępów zespołu i wykorzystania zasobów

Jego integracja z popularnymi aplikacjami innych firm, takimi jak Slack i Google Drive, usprawnia cykl pracy

Plany cenowe obejmują zakres od Free do poziomu Enterprise, z różnymi funkcjami i kosztami

Zalety to łatwość obsługi, solidne wizualizacje i wiele integracji, ale niektórym użytkownikom może brakować struktury

ClickUp to bardziej wszechstronna alternatywa, oferująca podejście "wszystko w aplikacji" z zaawansowaną AI (ClickUp Brain) i niestandardową automatyzacją

Dzięki funkcjom takim jak zintegrowany czat, solidna współpraca nad dokumentami i szerszy zakres integracji, ClickUp wykracza poza zarządzanie projektami, aby zarządzać całym życiem zawodowym w jednym narzędziu

Przegląd monday.com jako narzędzia do zarządzania projektami

monday.com wyróżnia się spośród wielu dostępnych w chmurze darmowych programów do zarządzania projektami intuicyjnym wyglądem i przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Jest on podzielony na obszary robocze, zespoły, tablice i podtematy. Wizualizując zadania jako wiersze w widoku tabeli Monday, można niestandardowo ustawić odpowiednie kolumny, aby śledzić dane zadań, w tym aktualizacje statusu, oś czasu i etykiety.

Platforma oferuje podstawowe zarządzanie zadaniami z 15 typami widoków, w tym wykresami Gantta, tablicami Kanban, kalendarzami, mapami i migawkami. Widoki te umożliwiają zespołom monitorowanie postępów z wielu perspektyw z aktualizacjami w czasie rzeczywistym. Zadania są oznaczone kolorami w celu łatwej identyfikacji, co ułatwia śledzenie postępów na pierwszy rzut oka.

Kolumny w każdym widoku można dostosować. Możesz dodać szczegóły, takie jak budżet, oś czasu lub inne istotne informacje. Tablicę można udostępniać użytkownikom spoza Monday. com za pomocą połączonego widoku z dostępem gościa. Dzięki temu wszyscy interesariusze są na bieżąco informowani bez konieczności posiadania oddzielnych kont.

monday.com zawiera również rozszerzoną bibliotekę samouczków. Pomaga ona zarówno początkującym, jak i doświadczonym użytkownikom zmaksymalizować funkcje platformy. Platforma oferuje różnorodne narzędzia do wizualizacji danych, umożliwiając użytkownikom niestandardowe dostosowanie obszarów roboczych do konkretnych potrzeb. Przyjrzyjmy się funkcjom monday. com i zobaczmy, jak wykorzystać je w praktyce.

🧠Fun Fact: Henry Gantt wynalazł szeroko stosowany wykres Gantta w latach 1910-1950. Został on stworzony do zarządzania projektami stoczniowymi podczas I wojny światowej i od tego czasu stał się podstawą zarządzania projektami.

Automatyzacja zadań i procesów

monday.com to rozwiązanie typu no-code, pozwalające użytkownikom na automatyzację zadań i procesów bez wysiłku, bez konieczności posiadania doświadczenia w kodowaniu. Użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe cykle pracy automatyzacji za pomocą komend when-then lub wybierać spośród różnych gotowych szablonów automatyzacji, aby zaspokoić swoje potrzeby.

Asystent przepływu pracy AI Monday zwiększa wydajność, wykonując różne zadania, takie jak wysyłanie powiadomień, aktualizowanie statusów, tworzenie nowych elementów i przypisywanie członków zespołu, gdy spełnione są określone warunki.

Monitoruj postępy swojego zespołu

pulpity nawigacyjne monday.com umożliwiają widok wszystkich projektów w jednym układzie. Dzięki ponad 30 dostępnym widżetom i aplikacjom możesz skutecznie monitorować postępy projektów, śledzić budżety i szacować obciążenie pracą zespołu.

Możesz wybierać i organizować grupy z różnych tablic w jeden pulpit, centralizując wszystkie dane w jednej lokalizacji i wykorzystując widżety, aby uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych narzędzi i informacji na pierwszy rzut oka.

Śledzenie czasu i efektywne zarządzanie nim

monday.com oferuje solidne funkcje śledzenia czasu, które pozwalają na widok przedziałów czasowych i postępów każdego zadania, po prostu klikając w określoną komórkę śledzenia czasu. Możesz edytować wszystkie wpisy w dzienniku śledzenia czasu, zapewniając dokładne zapisy.

Dodatkowo platforma wspiera blokowanie czasu. Zwiększ wydajność, dzieląc swój dzień na możliwe do zarządzania bloki czasowe, koncentrując się na jednym zadaniu naraz i utrzymując uporządkowany przepływ pracy przez cały dzień.

Optymalizacja wykorzystania zasobów

Organizuj zadania w grupy i łatwo przypisuj je poszczególnym członkom zespołu lub całym teamom. Kolumna Ludzie umożliwia przypisywanie zadań do poszczególnych osób, całych zespołów lub pod-zespołów. Możesz także dodawać szacowany czas i priorytety do zadań, aby lepiej zarządzać obciążeniem pracą w monday. com.

Widok obciążenia pracą umożliwia kierownikom projektów monitorowanie obciążenia pracą członków zespołu w czasie rzeczywistym. Niebieskie bąbelki wskazują obciążenie pracą, a czerwone bąbelki sygnalizują potencjalne przeciążenie.

Integracja z innymi aplikacjami innych firm

monday.com integruje się z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Google Drive, Microsoft Teams i Salesforce. Umożliwia automatyzację za pomocą aplikacji takich jak Zapier, pełni funkcję dwukierunkowej synchronizacji z narzędziami takimi jak Kalendarz Google i dostarcza aktualizacje w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platform komunikacyjnych.

Dzięki otwartemu API użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe integracje dla bardziej dostosowanych cykli pracy, zapewniając płynną współpracę i zwiększoną wydajność na wielu platformach.

💡Pro Tip: Skorzystaj z integracji ClickUp Monday, aby sprawdzić nowe impulsy w poniedziałek i automatycznie utworzyć odpowiednie zadania w ClickUp.

monday.com ceny

Free

Podstawowy plan: $12/miejsce na miesiąc

Standardowy plan: 14 USD za licencję miesięcznie

Plan Pro: 24 USD za licencję miesięcznie

Plan Enterprise: Niestandardowy cennik

Zalety monday.com

monday.com zostało założone w 2012 roku przez Roya Manna, Erana Kampfa i Erana Zinmana, początkowo do zrobienia pod nazwą Dapulse. W 2017 r. firma zmieniła nazwę na monday. com.

monday.com jest przeznaczony dla firm, które potrzebują struktury bez poświęcania kreatywności. Niezależnie od tego, czy żonglujesz terminami, zarządzasz współpracą między Teams, czy śledzisz zasoby, oferuje zestaw narzędzi do zarządzania pracą, dzięki którym praca wydaje się mniej chaotyczna.

Korzystałem z Monday w dwóch różnych firmach i uwielbiam to rozwiązanie. Jasne, są chwile, kiedy walczę z tym, że chcę więcej, ale czuję, że dzieje się tak z każdym systemem. W Monday najbardziej podoba mi się to, że "każdy" może ustawić w nim "dowolny" cykl pracy.

Ale co dokładnie sprawia, że jest popularny? Oto kilka zalet korzystania z monday.com.

Łatwy w użyciu interfejs o estetycznym wyglądzie

Możliwość niestandardowej wizualizacji projektów i zadań przy użyciu różnych widoków, kolorów i opcji stylu

Rozszerzenie integracji w celu automatyzacji procesów i połączenia wielu aplikacji lub bezproblemowego przesyłania danych między nimi

Doskonałe zasoby pomocy i samouczki dla użytkowników

Możliwość synchronizacji zadań z kalendarzem i dotrzymywanie terminów

Podoba mi się, że monday.com jest oparty na społeczności. Dzięki rynkowi aplikacji i dostępowi do API, na koncie monday.com można zrobić wiele niestandardowych rzeczy. Bardzo elastyczne.

Wady monday.com

Chociaż oferuje szeroki zakres funkcji, recenzje monday.com online wyjaśniają, gdzie ma braki:

Limit opcji zgodności z HIPAA dla mniejszych potrzeb

Dodatkowe funkcje automatyzacji często wiążą się z dodatkowymi kosztami

Formuły mogłyby zostać ulepszone w celu lepszego sortowania i filtrowania danych w różnych widokach

Rozmowy na czacie, klipy wideo i wiki są oddzielone od projektów

Używałem Monday w mojej poprzedniej organizacji. Nie podobało mi się - naprawdę podstawowe rzeczy były trudne do zrobienia bez mnóstwa skomplikowanych obejść.

Innym częstym zarzutem jest ograniczona elastyczność platformy w zakresie zaawansowanego raportowania i automatyzacji.

Moją największą przeszkodą było raportowanie. Możliwość generowania raportów do śledzenia na poziomie mikro jest trudna. Nie wszystkie widoki raportowania pozwalają na poziom śledzenia czasu lub grupowania, którego oczekuję.

Użytkownik Reddit dodaje,

aplikacja mobilna monday.com, choć ulepszona od czasu jej pierwszej wersji, nadal nie jest elastyczna.

Alternatywa dla monday.com

Chociaż Monday.com jest solidnym narzędziem, wiele Teams szuka bardziej zakończonego rozwiązania, takiego jak ClickUp do zarządzania projektami.

Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy zarządzanie zadaniami, automatyzację cyklu pracy oraz dokumenty, wiki i czat zespołowy w jednym miejscu, a wbudowane narzędzia oparte na AI pracują ciężej, dzięki czemu możesz pracować mądrzej.

Dzięki planowi ClickUp Unlimited, zespoły otrzymują nieograniczoną liczbę zadań, pulpitów i pól niestandardowych, co czyni go potężnym, ale opłacalnym wyborem dla zespołów Agile.

Nie pamiętam dokładnych szczegółów, ale spędziłem sporo czasu przyglądając się im obu i doszedłem do wniosku, że Monday to przerost stylu nad treścią. ClickUp zrobił na mnie duże wrażenie.

Porównajmy monday.com i ClickUp w skrócie:

Funkcja ClickUp monday.com Interfejs użytkownika Elastyczny i wysoce konfigurowalny Intuicyjny i atrakcyjny wizualnie Widoki i układy Wiele widoków, w tym listy, tabele, tablice Kanban, kalendarze, wykresy Gantta, tablice, mapy myśli i inne ponad 15 widoków, w tym Gantt, Kanban i kalendarz Automatyzacja Bardziej zaawansowana automatyzacja, wieloetapowe cykle pracy i automatyzacja oparta na AI Automatyzacja bez kodu, ale zaawansowane funkcje są płatne Zarządzanie zadaniami Połącz zadania i pracę asynchroniczną dzięki wbudowanemu czatowi, rozmowom audio i wideo Rozmowy i zadania istnieją oddzielnie, wymagając zewnętrznych narzędzi do współpracy w czasie rzeczywistym Funkcje AI Zintegrowany asystent AI (ClickUp Brain) za $7/użytkownika/miesiąc w dowolnym płatnym planie; dostępna wersja próbna za darmo AI do automatyzacji zadań i generowania zawartości; obecnie w fazie beta dla użytkowników Pro i Enterprise Spint Wbudowane zarządzanie sprintami i raportowanie Brak wbudowanego zarządzania sprintami Współpraca Dokumenty z edycją w czasie rzeczywistym, przypisane komentarze dla odpowiedzialności, tablice do burzy mózgów i połączony czat Komentarze, wzmianki @, udostępnianie Tablic. Brak przypisanych komentarzy dla odpowiedzialności Integracje ponad 1000 natywnych integracji aplikacji; integruje się z większą liczbą za pomocą Zapier ponad 200 natywnych integracji aplikacji; integruje się z innymi przez Zapier Przechowywanie Free Plan ma ograniczenie do 100MB Free Plan zapewnia 500 MB przestrzeni dyskowej na pliki Aplikacja mobilna Dobrze zoptymalizowany dla urządzeń mobilnych Niektórzy użytkownicy raportują ograniczoną elastyczność Ceny Bogaty Free Plan ze wszystkimi funkcjamiNieograniczony: $7/użytkownikaBiznes: $12/użytkownika Enterprise: CustomClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 7 USD za członka/obszar roboczy Ograniczony plan Free z podstawowymi funkcjamiBasic: $12/miejsce, Standard: $14/miejsce, Pro: $24/miejsce, Enterprise: Niestandardowy Najlepsze dla Teams szukający kompleksowej platformy do zarządzania pracą z zaawansowaną automatyzacją i AI Teams, które potrzebują wizualnie intuicyjnego narzędzia do zarządzania projektami z dobrą automatyzacją

Przyjrzyjmy się teraz bliżej ClickUp vs. monday.com.

Zarządzanie celami i zadaniami

Rozbij złożone zadania w celu pomyślnego zakończenia projektu za pomocą ClickUp Tasks

Na początek, ClickUp oferuje zaawansowane zarządzanie zadaniami z funkcjami takimi jak podzadania, listy kontrolne, śledzenie czasu i wykresy Gantta dostępne we wszystkich planach, w tym w planie Free. Zadania można tworzyć z różnych miejsc, takich jak czat lub tablice, płynnie integrując je z cyklem pracy.

monday.com zapewnia intuicyjne tworzenie i przydzielanie zadań, ale wymaga wyższych planów dla funkcji takich jak wykresy Gantta i śledzenie czasu.

Nie pamiętam dokładnych szczegółów, ale spędziłem sporo czasu przyglądając się im obu i doszedłem do wniosku, że Monday to przerost stylu nad treścią. ClickUp zrobił na mnie duże wrażenie.

W ClickUp można łatwo organizować zadania za pomocą dostosowywanych list i tablic, sortując je według priorytetu lub statusu. Złożone zadania są podzielone na podzadania i listy kontrolne dla przejrzystości. Ustaw priorytety zadań i zależności, aby upewnić się, że wszystko zostanie zrobione we właściwej kolejności. Przypisywanie zadań do wielu członków zespołu pomaga w tworzeniu wspólnej własności i odpowiedzialności.

Możesz także przekazywać ważne informacje w zadaniach za pomocą komentarzy i wzmianek. Ponadto ClickUp oferuje doskonałą widoczność dzięki wyszukiwaniu, filtrom, strumieniowi aktywności i powiadomieniom, abyś był na bieżąco z zadaniami i terminami.

W porównaniu do monday.com, ClickUp wyróżnia się jako coś więcej niż tylko narzędzie do zarządzania zadaniami - to kompleksowa platforma wydajności. Możliwość tworzenia zarówno prywatnych, jak i wspólnych zadań zwiększa jego wszechstronność.

ClickUp Goals oferuje kompleksowe podejście do zarządzania projektami, pomagając Teams ustawić jasne, wykonalne cele i precyzyjnie je śledzić.

Twórz cele dla swojego zespołu i zarządzaj nimi za pomocą ClickUp

Ustaw cele wysokiego poziomu dostosowane do Twojej wizji przy użyciu ram takich jak OKR, sprinty lub karty wyników. Cele można podzielić na konkretne, mierzalne cele, takie jak zadania, kamienie milowe lub wyniki typu prawda/fałsz. ClickUp oferuje również śledzenie postępów w czasie rzeczywistym za pomocą dynamicznych pasków postępu do wizualnego monitorowania realizacji celów.

Podczas gdy ClickUp oferuje pełną funkcję, Monday. com używa prostego widżetu do celów. Oferuje również szczegółowe szablony do ustawienia wszystkich rodzajów celów, ale jest znacznie bardziej podstawową alternatywą dla szczegółowego śledzenia ClickUp, oferty OKR i głębokiej niestandardowej.

Jako prosty przykład, korzystanie z widżetu celów w monday.com wymaga dodania kolumny liczb do tablicy i wypełnienia jej kluczowymi danymi. Śledzenie wartości innych niż numeryczne jest wyzwaniem, w przeciwieństwie do ClickUp, gdzie dostępne są cztery rodzaje celów: Liczba, Prawda/Fałsz, Waluta i Zadanie.

Współpraca i zarządzanie dokumentami

ClickUp Docs umożliwia tworzenie wszechstronnych dokumentów i wiki z zagnieżdżonymi stronami, szablonami i opcjami stylizacji dla różnych potrzeb, od map drogowych po bazy wiedzy. W przeciwieństwie do Monday. com's Workdocs, który działa jak aplikacja do wspólnego robienia notatek i nie pozwala jeszcze na organizowanie firmowej wiedzy w wiki, Dokumenty ClickUp mogą być używane do tworzenia scentralizowanej bazy wiedzy lub pojedynczego źródła prawdy.

Przechowuj całą wiedzę zespołu w centralnej przestrzeni współpracy za pomocą ClickUp Docs

Automatyzacja

Chociaż monday.com oferuje niestandardowy kreator automatyzacji, koncentruje się głównie na prostych scenariuszach automatyzacji. Użytkownicy mogą tworzyć automatyzacje, wybierając predefiniowane wyzwalacze i akcje, ale platforma może nie wspierać tego samego poziomu złożoności i niestandardowych rozwiązań, co ClickUp.

Ponadto automatyzacje w monday.com są płatne w planach wyższego poziomu, podczas gdy ClickUp oferuje niestandardowy kreator automatyzacji dostępny w każdym planie, w tym w planie Free.

Twórz automatyzacje w języku naturalnym w ClickUp z wykorzystaniem AI

Bonus: ClickUp pozwala również budować automatyzacje w języku naturalnym, korzystając z pomocy AI ClickUp Brain!

Możliwości AI

Zarówno ClickUp, jak i monday.com oferują funkcje AI do podsumowywania zadań i tworzenia elementów działań, ale ClickUp idzie dalej dzięki ClickUp Brain. Dostarcza on natychmiastowych, kontekstowych odpowiedzi ze wszystkiego, co znajduje się w ClickUp i jest z nim połączone, analizuje dane w celu przewidywania problemów i oferuje wgląd w projekty w czasie rzeczywistym.

Potężni agenci ClickUp AI mogą pomóc w prognozie ryzyka i dostosowaniu się do zmian, automatycznym tworzeniu zadań z czatów pomocy, łączeniu ich z projektami, pisaniu raportów standup, budowaniu zautomatyzowanych cykli pracy, a nawet generowaniu zawartości dla wielu przypadków użycia - od PRD po kampanie marketingowe.

Podsumowuj aktualizacje projektów i pisz osobiste standupy z ClickUp Brain

Dodatkowo, Connected Search w ClickUp szybko znajduje to, czego potrzebujesz w połączonych aplikacjach, takich jak Google Drive, GitHub, Salesforce, Figma, Dropbox, Confluence, Box i innych.

📮ClickUp Insight: Monday blues? Okazuje się, że poniedziałek jest słabym ogniwem w tygodniowej wydajności (gra słów niezamierzona), a 35% pracowników określa go jako swój najmniej produktywny dzień. Ten spadek można przypisać czasowi i energii spędzonym na poszukiwaniu aktualizacji i tygodniowych priorytetów w poniedziałkowe poranki. Aplikacja Wszystko do pracy, taka jak ClickUp, może ci tu pomóc. Na przykład ClickUp Brain, wbudowany asystent ClickUp AI, może "nadrobić zaległości" we wszystkich krytycznych aktualizacjach i priorytetach w ciągu kilku sekund. Wszystko, czego potrzebujesz do pracy, w tym zintegrowane aplikacje, można przeszukiwać za pomocą połączonego wyszukiwania ClickUp. Dzięki zarządzaniu wiedzą ClickUp zbudowanie wspólnego punktu odniesienia dla Twojej organizacji jest łatwe! 💁

Szablony

Kolejną mocną stroną ClickUp jest szeroki zakres konfigurowalnych szablonów do zarządzania projektami, obejmujących wszystko, od rozwoju oprogramowania po cyfrowe kampanie marketingowe. Szablony te zawierają wstępnie zdefiniowane zadania, statusy i cykle pracy, pomagając zespołom rozpocząć pracę.

Na przykład szablon zarządzania projektami ClickUp zapewnia ustrukturyzowane ramy dla przepływu pracy, prowadząc zespół od rozpoczęcia do zakończenia projektu.

Pobierz szablon Oszczędzaj czas, ponownie wykorzystując istniejące ramy dzięki szablonowi do zarządzania projektami ClickUp

Kluczowe funkcje obejmują:

Predefiniowane statusy: Szablon pełni funkcję statusów, takich jak "Otwarte", "W trakcie" i "Zablokowane", zapewniając przejrzystą strukturę śledzenia postępów w realizacji zadań

Widoki: Dzięki opcjom takim jak tablice Kanban, widoki list, kalendarze i wiele innych, Widoki ClickUp umożliwiają skuteczną wizualizację danych projektu, pomagając w podejmowaniu świadomych decyzji

Pola niestandardowe: Twórz unikalne pola, aby dostosować swój obszar roboczy, przechwytywać istotne informacje w celu uzyskania głębszego wglądu i lepszej realizacji projektów

Wgląd w ClickUp: Przełączanie kontekstów po cichu wpływa na wydajność Twojego zespołu. Nasze badania pokazują, że 42% zakłóceń w pracy wynika z żonglowania platformami, zarządzania e-mailami i przeskakiwania między spotkaniami. A gdyby tak wyeliminować te kosztowne przerwy? ClickUp łączy cykle pracy (i czat) w ramach jednej, usprawnionej platformy. Uruchamiaj i zarządzaj swoimi zadaniami z poziomu czatu, dokumentów, tablic i nie tylko - podczas gdy funkcje oparte na AI zapewniają połączenie kontekstu, możliwość wyszukiwania i zarządzania!

Prawdziwa zbieżność między Twoimi zadaniami i rozmowami

Moja dzisiejsza praca jest zepsuta. Nasze projekty, wiedza i komunikacja są rozproszone po różnych narzędziach, które nas spowalniają. ClickUp naprawia to, łącząc projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Jako część platformy do zarządzania pracą ClickUp, ClickUp Chat pozwala zarządzać aktualizacjami zespołu bezpośrednio w zadaniach.

W przeciwieństwie do monday.com, które oddziela czat od zarządzania zadaniami, ClickUp Chat płynnie łączy rozmowy z pracą. Pozwala użytkownikom przekształcać wiadomości bezpośrednio w zadania, przypisywać je na miejscu i śledzić postępy (wszystko w tym samym oknie czatu).

Dyskusje pozostają praktyczne, ponieważ wątki mogą być połączone z konkretnymi zadaniami, dzięki czemu ważne decyzje nie giną w niekończącym się przełączaniu kontekstu. Dzięki wbudowanym połączeniom głosowym i wideo, tworzeniu zadań w oparciu o AI i czatowi mobilnemu, ClickUp eliminuje przełączanie kontekstu, utrzymując skupienie i spójność Teams.

Ułatwiaj natychmiastowe rozmowy związane z projektami za pomocą ClickUp Chat

Skrzynka odbiorcza ClickUp konsoliduje całą komunikację w projekcie, zapewniając łatwy dostęp do ważnych wiadomości i aktualizacji, promując przejrzystość i efektywność interakcji w zespole. Dla porównania, Monday. com używa powiadomień do wyróżnienia aktualizacji, które mogą łatwo zostać zagubione wśród innych alertów.

Zapisuj całą komunikację związaną z projektem w jednym miejscu dzięki skrzynce odbiorczej ClickUp

ClickUp oferuje ponad 1000 integracji, podczas gdy monday.com zapewnia ponad 200, dzięki czemu ClickUp jest idealnym narzędziem, które płynnie wpasuje się w Twój ekosystem.

Integracje ClickUp to połączenie z popularnymi platformami, takimi jak Google Drive, Dropbox, Slack, Zoom i Microsoft Teams. Integracje te pozwalają zespołom scentralizować cykl pracy, zminimalizować przełączanie kontekstu i wyeliminować silosy danych.

Integracja ze wszystkimi narzędziami w ekosystemie projektu dzięki ClickUp Integrations

Nadal nie jesteś pewien, czy dokonałeś właściwego wyboru dla swojego zespołu?

Oto, co jeden z naszych użytkowników, Winser Espinal, ma do powiedzenia na temat ClickUp po wypróbowaniu innych programów do zarządzania projektami:

Zakochany w ClickUp, to trochę jak Monday lub Asana, ale lepiej. Nie żartuję, nie jestem profesjonalistą, jeśli chodzi o śledzenie miliona rzeczy, które robię bez aplikacji, więc zauważalna zmiana w mojej wydajności wprawiła mnie w dobry nastrój.

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 7 USD na członka za obszar roboczy miesięcznie

ClickUp: Jedyne oprogramowanie do zarządzania projektami, jakiego kiedykolwiek będziesz potrzebować

Efektywność każdego zespołu w dużej mierze zależy od wykorzystywanych przez niego platform do zarządzania projektami. Podczas gdy monday.com dostarcza elegancki i przyjazny dla użytkownika interfejs, ClickUp oferuje elastyczność i integrację, której monday.com nie jest w stanie dorównać.

W przeciwieństwie do Monday. com, które może wymagać innych narzędzi do zarządzania projektami, aby wypełnić luki w funkcjach, centralizuje wszystkie interakcje projektu na jednej platformie, eliminując zamieszanie, które często wiąże się z korzystaniem z wielu narzędzi.

🧠Fun Fact: 40,9% klientów korzystających z ClickUp wyeliminowało 3 lub więcej narzędzi ze swojego stosu technologicznego od czasu zmiany!

Niezależnie od tego, czy zarządzasz zadaniami, współpracujesz nad dokumentami, automatyzujesz cykl pracy, czy komunikujesz się ze swoim zespołem, ClickUp ma wszystkie funkcje potrzebne do zarządzania złożonymi projektami i utrzymania wydajności zespołu.

