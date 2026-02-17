Globalne agencje tracą czas, gdy briefy, opinie, pliki i śledzenie dostaw znajdują się w różnych narzędziach. W różnych strefach czasowych niewielkie opóźnienia w przekazywaniu zadań przekładają się na rzeczywiste opóźnienia w dostawach.

Badania Harvard Business School wykazały, że synchroniczna komunikacja, taka jak rozmowy telefoniczne i czaty wideo, spadła o 11%, gdy opóźnienie czasowe między współpracownikami wzrosło o godzinę.

W tym przewodniku przedstawiamy najlepsze narzędzia do zwiększania wydajności w chmurze dla globalnych agencji, ich mocne strony oraz sposoby tworzenia zestawu narzędzi, które zapewniają szybką realizację zadań w różnych strefach czasowych. Pokażemy również, w jaki sposób ClickUp łączy zadania, dokumenty, współpracę, raportowanie i sztuczną inteligencję w jednym obszarze roboczym, dzięki czemu globalne zespoły mogą poświęcić mniej czasu na poszukiwanie informacji, a więcej na realizację zadań.

Szukasz szybkiego porównania najlepszych narzędzi do zwiększania wydajności w chmurze? Oto przegląd najlepszych narzędzi do zwiększania wydajności w chmurze dla globalnych agencji oraz ich funkcji. 📊

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Wbudowane zarządzanie zadaniami, dokumenty, pulpity nawigacyjne, śledzenie czasu, narzędzia do automatyzacji i współpraca w czasie rzeczywistym. Agencje, które chcą mieć zarządzanie zadaniami, śledzenie projektów, dokumenty i raportowanie w jednym miejscu Free Forever; dostępne niestandardowe dostosowania dla Enterprise Notion Dokumenty i wiki, bazy danych, widoki śledzenia projektów, współpraca zespołowa, szablony Zespoły, które potrzebują elastycznych dokumentów i prostego zarządzania projektami w jednym obszarze roboczym. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 12 USD/użytkownik/miesiąc. Microsoft 365 Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, udostępnianie plików OneDrive, kalendarze Outlook Agencje ujednoliciły oprogramowanie Microsoft Office oraz kontrolę administracyjną na poziomie przedsiębiorstwa. Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 7,20 USD/użytkownik/miesiąc. Google Workspace Dysk Google, Dokumenty Google, Kalendarz Google, wideorozmowy Meet, współdzielone dyski i kontrolki administracyjne dla administratorów Zespoły rozproszone, które korzystają z Dokumentów Google i potrzebują szybkiego udostępniania plików oraz wydarzeń w kalendarzu. Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 8,40 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie. Figma/FigJam Projektowanie dla wielu użytkowników, prototypowanie, warsztaty FigJam, komentarze, historia wersji Zespoły kreatywne i produktowe, które potrzebują przekazywania projektów i informacji zwrotnych w tym samym pliku. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 5 USD za licencję miesięcznie. Adobe Creative Cloud Kreatywne aplikacje, wspólne biblioteki, przechowywanie zasobów, historia wersji i konsola dla administratorów. Agencje produkujące duże ilości zasobów kreatywnych dla różnych zespołów i klientów Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; ceny zaczynają się od 54,99 USD za licencję miesięcznie, rozliczane rocznie. Slack Kanały, spotkania, rozmowy wideo, udostępnianie ekranu, integracje i współpraca zewnętrzna za pośrednictwem Slack Connect. Narzędzia komunikacyjne dla agencji, które wymagają szybszego przekazywania zadań i mniej długich wątków e-mailowych. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 8,75 USD miesięcznie za użytkownika. Airtable Zarządzanie pracą w stylu bazy danych, widoki, automatyzacje, formularze, uprawnienia i funkcje raportowania. Zespoły operacyjne i dostawcze zarządzające cyklami pracy, zasobami i żądaniami klientów na dużą skalę Dostępny jest Free Plan; plan zespołowy kosztuje 24 USD miesięcznie za użytkownika. Miro Wizualne tablice, szablony, warsztaty, rozmowy wideo, głosowania, Talktracks Teams zajmujące się strategią, badaniami i warsztatami, które potrzebują asynchronicznej współpracy w różnych strefach czasowych. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 8 USD za użytkownika miesięcznie. Dropbox Business Przechowywanie plików, udostępnianie plików, kontrola administratora, uprawnienia, kontrola wersji, opcje odzyskiwania Agencje, które potrzebują niezawodnego przechowywania plików w chmurze i ustrukturyzowanego dostępu do zasobów klientów Płatne plany zaczynają się od 19,99 USD za użytkownika miesięcznie.

Kiedy zarządzasz projektami w różnych regionach, potrzebujesz oprogramowania zwiększającego wydajność, które pozwoli Ci utrzymać przejrzysty harmonogram i zadania. Zacznij od sprawdzenia, czy narzędzie obsługuje zaawansowane zarządzanie projektami i zadaniami bez zwiększania nakładu pracy administracyjnej dla członków zespołu.

✅ Oto, co ma największe znaczenie dla globalnych agencji:

Przejrzysta organizacja zadań , dzięki której możesz przydzielać zadania, śledzić postępy i spójnie prowadzić śledzenie wielu projektów jednocześnie.

Prawdziwa współpraca zespołowa z komentarzami, zatwierdzeniami i udostępnianiem kontekstu, dzięki czemu można zminimalizować problemy związane z komunikacją między strefami czasowymi.

Niezawodne udostępnianie plików z przechowywaniem plików, kontrolą wersji i kontrolą dostępu, dzięki czemu zasoby klientów pozostają dokładne i bezpieczne.

Wbudowane funkcje śledzenia czasu i szczegółowe raporty pozwalają monitorować wydajność, chronić marże i poprawiać satysfakcję klientów.

Narzędzia do automatyzacji powtarzalnych zadań , dzięki którym wydajność Twojego zespołu pozostaje na stałym poziomie podczas przekazywania zadań.

Narzędzia komunikacyjne , które zapewniają wsparcie dla rozmów wideo i udostępniania ekranu, gdy potrzebujesz szybkiej koordynacji, a także integracje z narzędziami takimi jak Google Drive, Kalendarz Google i Microsoft Teams.

Funkcje raportowania i zaawansowana analityka , które zapewniają cenne informacje na temat obciążenia pracą, ryzyka związanego z realizacją i postępów w ramach bieżących projektów.

Funkcje biznesowe, takie jak kontrola dla administratorów, bezpieczeństwo i niestandardowe ceny, dzięki czemu można skalować ten sam system w różnych regionach wraz ze wzrostem liczby pracowników.

Oto nasz wybór najlepszych narzędzi do zwiększania wydajności w chmurze, z których możesz skorzystać, jeśli jesteś globalną agencją pragnącą zarządzać projektami i zadaniami na czas.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do ograniczenia rozproszenia pracy i AI w globalnej realizacji projektów)

Współpracuj z zespołami na platformach hostowanych w chmurze dzięki ClickUp Chats

Globalne agencje tracą czas, gdy realizacja zadań zależy od systemów, które nie udostępniają kontekstu. Briefy, zatwierdzenia, opinie i śledzenie zadań trafiają do różnych miejsc. Ta fragmentacja nazywana jest rozproszeniem pracy i spowalnia realizację zadań przez zespoły zdalne.

Sztuczna inteligencja może stanowić dodatkowy poziom złożoności, gdy zespoły korzystają z wielu narzędzi AI bez wspólnego kontekstu. Wynikiem jest częstsze przełączanie się między narzędziami, większa ilość powielanej pracy i mniej spójne wykonywanie zadań.

ClickUp pomaga rozwiązać oba problemy, będąc zintegrowaną przestrzenią roboczą opartą na AI, która łączy podstawowe oprogramowanie zwiększające wydajność w jednym systemie. Pomaga to w utrzymaniu połączenia między realizacją zadań a kontekstem oraz tworzeniu cyklu pracy z mniejszą liczbą luk komunikacyjnych.

Oto krótki przewodnik pokazujący, w jaki sposób ClickUp może pomóc Ci to osiągnąć.

Utrzymuj połączenia między rozmowami związanymi z realizacją projektów dzięki ClickUp Chat i ClickUp SyncUps.

Komunikuj się ze swoim zespołem i twórz zadania w oknie czatu dzięki ClickUp Chat.

Gdy czat znajduje się poza narzędziami do zarządzania projektami, aktualizacje giną, a zadania do wykonania zostają pominięte. ClickUp Chat został stworzony, aby połączyć rozmowy z realizacją zadań, dzięki czemu można przekształcić wiadomości w zadania, powiązać wątki z powiązanymi zadaniami i ograniczyć wymianę wiadomości.

Synchronizuj zadania i notatki podczas rozmów dzięki ClickUp SyncUp.

Aby zapewnić koordynację w czasie rzeczywistym, gdy jest to potrzebne, ClickUp SyncUps oferuje wbudowane połączenia audio/wideo i udostępnianie ekranu w tym samym środowisku, którego używa Twój zespół do zarządzania projektami, dzięki czemu możesz przejść od dyskusji do przydzielenia zadania bez konieczności zmiany narzędzi.

📌 Przykład: Twój kierownik ds. klientów w Nowym Jorku publikuje w czacie prośbę klienta o zmianę, tworzy zadanie na podstawie wiadomości, przyczepia etykietę do właściciela projektu z regionu APAC, a zespół korzysta z krótkiej synchronizacji SyncUp, aby potwierdzić zakres przed przekazaniem zadania pod koniec dnia.

Zarządzaj zadaniami i prowadź śledzenie projektów w niezawodny sposób dzięki ClickUp Tasks.

Zautomatyzuj swoje zadania i kontynuuj pracę dzięki zadaniom ClickUp

Realizacja zadań przez agencję ulega zakłóceniu, gdy organizacja zadań jest niespójna w różnych zespołach. ClickUp Tasks ułatwia standaryzację przydzielania zadań i zapewnia przejrzystość śledzenia wielu projektów. Możesz zorganizować pracę, określając właścicieli, terminy, statusy i poziom szczegółowości wymagany w przypadku złożonych projektów, bez narzucania zespołom sztywnych cykli pracy.

Jest to szczególnie pomocne, gdy ta sama praca dla klienta angażuje różnych członków zespołu z różnych regionów.

Przechowuj briefy, opinie i decyzje w jednym miejscu dzięki ClickUp Dokumentom.

Stwórz połączenie swoich dokumentów z cyklem pracy w chmurze dzięki ClickUp Docs

Praca w agencji globalnej wymaga obszernej dokumentacji: briefy, notatki klientów, plany kampanii, kierunki kreatywne, wyniki spotkań i kontekst zmian są rozrzucone po różnych folderach.

ClickUp Docs przechowuje dokumentację blisko miejsca dostawy, dzięki czemu zespoły nie tracą czasu na poszukiwanie najnowszej wersji. Możesz współpracować w czasie rzeczywistym, dodawać komentarze do recenzji i utrzymywać dokumentację powiązaną z pracą, którą obsługuje.

Zmniejsza to ilość ponownej pracy w zespołach zdalnych, ponieważ „powód” wykonania zadania pozostaje dostępny, gdy inny region przejmuje je kilka godzin później.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj ClickUp Docs Hub jako „bibliotekę przekazów” dla każdego klienta. Twórz dokumenty i wiki z jednej lokalizacji dzięki ClickUp Docs Hub Gdy Twój zespół jest rozproszony w różnych strefach czasowych, najszybszym sposobem na uniknięcie ponownej pracy jest ułatwienie znalezienia „najnowszego briefu”. Docs Hub zapewnia jedno scentralizowane miejsce do organizowania, wyszukiwania i tworzenia dokumentów i stron wiki, dzięki czemu Twój zespół z regionu APAC (Azja-Pacyfik) nie rozpocznie pracy od nieaktualnego pliku, który zespół z USA zaktualizował w nocy.

Zapewnij zespołom operacyjnym widoczność dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp.

Twórz niestandardowe raporty zapewniające widoczność i możliwość śledzenia dzięki pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Kierownicy operacyjni i menedżerowie ds. realizacji potrzebują szybkich i wiarygodnych raportów. Panele ClickUp umożliwiają tworzenie portali dla klientów i widoków wydajności, które śledzą postępy w wielu projektach bez konieczności ręcznego aktualizowania statusów.

Jeśli śledzenie czasu ma znaczenie dla marż, pulpity nawigacyjne ClickUp zapewniają również wsparcie dla raportowania w stylu kart czasu pracy i widoków opartych na czasie, dzięki czemu można odpowiedzieć na pytania typu „Ile to zajęło?” przy mniejszym nakładzie pracy związanej z arkuszami kalkulacyjnymi.

💡 Porada dla profesjonalistów: Użyj kart ClickUp AI, aby obsługiwać asynchroniczne aktualizacje statusu w różnych strefach czasowych. Dodaj raportowanie oparte na sztucznej inteligencji do swoich pulpitów nawigacyjnych i przeglądów dzięki kartom ClickUp AI Cards Dodaj kartę AI Project Update lub AI Executive Summary do pulpitu nawigacyjnego ClickUp, aby móc udostępniać przejrzysty obraz postępów projektu bez konieczności planowania dodatkowych rozmów. Możesz również skierować kartę do konkretnej listy, folderu lub przestrzeni, a następnie uruchomić ją ponownie przed przekazaniem, aby aktualizacja była aktualna.

Zmniejsz liczbę powtarzalnych zadań dzięki automatyzacji ClickUp.

Zautomatyzuj swoje zadania i cykle pracy dzięki ClickUp Automations

Kiedy przekazywanie zadań zależy od pamięci, globalna realizacja spowalnia. Automatyzacje ClickUp pomagają zautomatyzować rutynowe procesy cyklu pracy (takie jak aktualizowanie statusów, kierowanie zadań, powiadamianie recenzentów lub przypisywanie właścicieli), dzięki czemu z góry określone działania mogą odbywać się automatycznie po spełnieniu określonych warunków.

ClickUp oferuje również ponad 100 gotowych szablonów automatyzacji cyklu pracy, które przyspieszają ustawienia. Jest to jeden z najbardziej praktycznych sposobów na ograniczenie powtarzalnych zadań przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedzialności za realizację zadań.

Chroń marże dzięki funkcji śledzenia czasu i widokowi obciążenia pracą w ClickUp.

Wizualizuj obciążenie swojego zespołu w czasie dzięki widokom obciążenia pracą ClickUp

Dla globalnych agencji śledzenie czasu pracy to nie tylko wymóg związany z kartami czasu pracy. To sygnał dotyczący marży i obciążenia.

ClickUp oferuje wsparcie dla śledzenia czasu poświęconego na zadania za pomocą timerów lub ręcznych wpisów, w tym kart czasu pracy i kart pulpitu nawigacyjnego, dzięki czemu można powiązać dane dotyczące czasu z rzeczywistą pracą.

A jeśli chodzi o planowanie wydajności, widok obciążenia pracą pomaga zespołom wizualizować, kto ma nadwyżkę lub niedobór wydajności, z opcjami ustawiania limitów wydajności i przeglądania obciążeń według dnia, tygodnia lub miesiąca.

Wykorzystaj potencjał sztucznej inteligencji dzięki ClickUp Brain i ClickUp Enterprise Search.

Uzyskaj natychmiastowe podsumowania dotyczące swoich projektów i obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain

Sztuczna inteligencja może zwiększyć szybkość działania, ale tylko wtedy, gdy uwzględnia kontekst i uprawnienia. ClickUp Brain dodaje warstwę sztucznej inteligencji do zadań i projektów, łącząc dokumenty i członków zespołu za pomocą ujednoliconych uprawnień i kontroli prywatności.

Polityka ClickUp dotycząca AI zapobiega również szkoleniu zewnętrznych dostawców AI na podstawie danych użytkownika i nie zezwala na przechowywanie danych przez strony trzecie. Jest to ważne dla agencji pracujących z danymi wrażliwymi.

Gdy najważniejszy problem brzmi „Gdzie jest najnowsza odpowiedź?”, funkcja Enterprise Search w ClickUp umożliwia przeszukiwanie połączonych narzędzi i aplikacji (na przykład Drive, Slack i Gmail) z jednego miejsca, dzięki czemu zespoły mogą znaleźć kontekst bez konieczności ponownego otwierania pięciu różnych systemów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przeprowadzaj szybsze aktualizacje statusu i synchronizuj przekazywanie zadań dzięki ClickUp Brain MAX. Korzystaj z dyktowania AI w dowolnej aplikacji dzięki funkcji ClickUp Brain MAX Talk to Text ClickUp Brain MAX pomaga przekształcić rozproszone aktualizacje w uporządkowane sygnały dostarczania, co jest dokładnie tym, czego potrzebujesz, gdy zespoły zdalne nie są online w tym samym czasie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Mapa cykli pracy kampanii w ClickUp Tablicach i zamieniaj karteczki samoprzylepne lub kształty w zadania, aby warsztaty zamieniły się w wykonalne plany projektów.

Rejestruj zgłoszenia klientów za pomocą formularzy ClickUp , które automatycznie tworzą zadania, stosują szablony i przypisują właścicieli, zapewniając spójność przyjmowania zgłoszeń w zespołach zdalnych.

Przeglądaj zasoby kreatywne za pomocą ClickUp Proofing , dodając adnotacje do obrazów, wideo i plików PDF bezpośrednio w załącznikach do zadań ClickUp oraz przypisując opinie w formie komentarzy.

Zsynchronizuj zarządzanie harmonogramem w kalendarzu ClickUp , który integruje się z Kalendarzem Google i kalendarzem Outlook, dzięki czemu wydarzenia z kalendarza są wyświetlane obok zadań do wykonania.

Wykorzystaj powtarzalne kroki realizacji zadań dzięki szablonom zadań ClickUp , aby zespoły mogły szybciej wykonywać spójne zadania w wielu projektach.

Ograniczenia ClickUp

Nowi członkowie zespołu mogą początkowo czuć się przytłoczeni, ponieważ platforma oferuje wiele opcji konfiguracyjnych.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4530 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 udostępnił pozytywną opinię na temat ClickUp:

Podoba mi się system integracji i rozbudowa platformy ClickUp. Dzięki temu proces jest naprawdę łatwiejszy i bardziej usprawniony. Czasami układ nie jest zbyt przyjazny dla użytkownika, a sekcja karty czasu pracy nie wyświetla moich zadań, chyba że wyszukuję je słowo po słowie. Początkowe ustawienia również były czasochłonne.

2. Notion (najlepsze do tworzenia wspólnych hubów wiedzy i obszarów roboczych dla klientów)

Za pośrednictwem Notion

Kiedy globalna agencja realizuje wiele projektów, najszybszym sposobem na stratę czasu jest rozproszenie „źródła prawdy” między dokumentami i wątkami czatu. Notion jest przydatny, ponieważ pozwala zachować kontekst projektu i dokumentację dostawy w jednym miejscu, dzięki czemu zespoły zdalne mogą podjąć pracę bez konieczności poszukiwania najnowszych informacji lub decyzji.

W zakresie zarządzania projektami mocną stroną Notion są bazy danych. Możesz skonfigurować bazę danych zadań ze statusem, osobą przypisaną i terminami, a następnie wyświetlić tę samą pracę w formie tabeli, tablicy, kalendarza lub osi czasu, w zależności od tego, w jaki sposób kierownicy projektów lubią śledzić projekty.

Notion pomaga również w zarządzaniu harmonogramem dzięki kalendarzowi Notion. Może on wyświetlać elementy bazy danych Notion wraz z wydarzeniami z Kalendarza Google, co jest przydatne, gdy trzeba dopasować terminy zadań do wydarzeń w różnych strefach czasowych.

Najlepsze funkcje Notion

Organizuj zadania i cykle pracy związane z zarządzaniem projektami , korzystając z baz danych z wsparciem dla podzadani i niestandardowych właściwości, które zapewniają przejrzystszą organizację zadań.

Wykonaj połączenie wielu kalendarzy, aby zarządzać wydarzeniami kalendarzowymi i harmonogramami dostaw w jednym miejscu.

Połącz narzędzia takie jak Slack i Google Drive, aby ograniczyć ręczne przenoszenie plików i usprawnić współpracę.

Kontroluj, kto ma dostęp do poszczególnych zasobów, co jest pomocne podczas zarządzania stronami dla klientów i wewnętrznymi dokumentami dostawczymi przez wielu członków zespołu.

Ograniczenia Notion

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że interfejs może wydawać się na początku skomplikowany, a ustawienia wymagają czasu, aby nauczyć się obsługiwać go w większych zespołach.

Wydajność często spada, gdy bazy danych i strony stają się duże, co może wpływać na codzienną wydajność zespołu.

Ceny Notion

Free

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za każdego członka

Business: 24 USD miesięcznie za członka

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,6/5 (ponad 9500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2670 recenzji)

Co mówią o Notion prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

„Jest bardzo elastyczny i można go modyfikować/wykorzystywać od zarządzania projektami i śledzenia zadań po zaspokajanie potrzeb CRM”.

3. Microsoft 365 (najlepsze rozwiązanie dla agencji standaryzujących dostawy w Teams i Microsoft Office)

Za pośrednictwem Microsoft 365

Jeśli Twoja agencja już tworzy oferty i raporty w Microsoft Office, Microsoft 365 może zmniejszyć utrudnienia w cyklu pracy, ponieważ podstawowe zadania związane z pisaniem i arkuszami kalkulacyjnymi pozostają w tym samym pakiecie, który Twój zespół już zna.

Microsoft Teams zazwyczaj staje się centrum współpracy zespołowej, oferując czat, rozmowy wideo i udostępnianie ekranu do przeglądów klientów i wewnętrznych przekazów. W przypadku udostępniania plików OneDrive i SharePoint obsługują przechowywanie plików w chmurze i kontrolę dostępu, co jest pomocne podczas współpracy z zewnętrznymi interesariuszami.

W przypadku pracy rozproszonej Microsoft 365 staje się bardziej przydatny dzięki funkcji współtworzenia. Gdy pliki są zapisywane w OneDrive, SharePoint lub Teams, wiele osób może jednocześnie pracować nad tym samym plikiem Word, Excel lub PowerPoint. Zmniejsza to problemy związane z kontrolą wersji, które pojawiają się, gdy zespoły przekazują załączniki między różnymi strefami czasowymi.

Najlepsze funkcje Microsoft 365

Korzystaj z wideorozmów i udostępniania ekranu do przeglądów klientów, wewnętrznych spotkań i przekazywania zadań między strefami czasowymi.

Współpracuj nad dokumentami Word, Excel i PowerPoint dzięki funkcji współtworzenia w czasie rzeczywistym, gdy pliki są przechowywane w OneDrive lub SharePoint.

Odzyskaj pliki po pomyłkach związanych z wersjami dzięki historii wersji i ustrukturyzowanemu wersjonowaniu dokumentów dla udostępniania pracy.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak rutynowe powiadomienia i proste procesy cyklu pracy, dzięki dodatkowym licencjom dla szerszych scenariuszy Enterprise.

Ograniczenia Microsoft 365

Wymaga oddzielnego oprogramowania do zarządzania projektami, gdy potrzebujesz bardziej szczegółowego śledzenia projektów, planowania zasobów lub wsparcia dla złożonych projektów.

Wymaga dodatkowych ustawień, jeśli chcesz zapewnić spójne zarządzanie w Teams, OneDrive i SharePoint na dużą skalę.

W wielu ustawieniach wymaga korzystania z opcji innych firm do śledzenia czasu pracy i raportowania wydajności specyficznej dla agencji.

Ceny Microsoft 365

Business Basic: 7,20 USD miesięcznie za użytkownika

Standard biznesowy: 15,00 USD miesięcznie za użytkownika

Business Premium : 26,40 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Plan: ceny niestandardowe

Bezpłatna wersja próbna: dostępna

Oceny i recenzje Microsoft 365

G2: 4,6/5 (ponad 5680 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 13 980 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Microsoft 365?

Użytkownik Capterra mówi:

„Microsoft 365 to doskonała wartość w stosunku do ceny, zwłaszcza biorąc pod uwagę wiele narzędzi zawartych w jednej subskrypcji. Udostępnianie plików i zarządzanie dokumentami działa idealnie dzięki OneDrive i SharePoint. Łatwość obsługi to kolejna zaleta, podobnie jak obsługa klienta”.

4. Google Workspace (najlepsze rozwiązanie dla agencji, które współpracują z klientami za pośrednictwem Google Drive, Dokumentów Google i Kalendarza Google)

Za pośrednictwem Google Workspace

Dla agencji, które wykonują wiele prac wymagających intensywnej weryfikacji, Google Workspace jest często doskonałym rozwiązaniem, ponieważ jego podstawowe funkcje opierają się na współpracy w czasie rzeczywistym. Google Drive obsługuje przechowywanie plików w chmurze i udostępnianie plików, a Dokumenty Google ułatwiają zespołom pracującym zdalnie wspólną edycję briefów i roboczych wersji dokumentów bez konieczności wysyłania ich za pośrednictwem e-maila.

Kalendarz Google jest również ważnym powodem, dla którego globalne zespoły wybierają obszary robocze. Wspólne kalendarze ułatwiają zarządzanie harmonogramem w różnych strefach czasowych, ponieważ godziny spotkań dostosowują się do lokalnego czasu i dostępności każdej osoby.

Google Meet oferuje natomiast wsparcie dla ważnych wydarzeń na żywo, takich jak przeglądy kreatywne i spotkania z interesariuszami, poprzez wideo rozmowy i udostępnianie ekranu.

Najlepsze funkcje Google Workspace

Kontroluj uprawnienia do udostępniania plików na poziomie folderów, w tym udostępnianie grupom i przestrzeniom współpracy.

Utrzymuj wielofunkcyjne przeglądy dzięki współpracy w czasie rzeczywistym dla rozproszonych członków zespołu.

Koordynuj wydarzenia w kalendarzu w różnych regionach dzięki ustawieniom stref czasowych dostosowanym do globalnych harmonogramów.

Prowadź rozmowy wideo z opcjami udostępniania ekranu, które zapewniają wsparcie dla wymagających cykli pracy w agencjach.

Dodaj współdzielone dyski i zaawansowane wersjonowanie dokumentów, przechodząc na droższe plany.

Ograniczenia Google Workspace

Jeśli potrzebujesz wbudowanych funkcji zarządzania zadaniami, wykresów Gantt lub kompleksowej organizacji zadań, potrzebujesz dedykowanych narzędzi do zarządzania projektami.

Wymaga silnego zarządzania, aby uniknąć chaotycznego udostępniania danych zewnętrznych w miarę rozszerzania się współpracy między klientem a freelancerem.

Wykorzystuje dodatki lub sąsiednie systemy do śledzenia czasu i zaawansowanej analityki wykraczającej poza podstawowe raportowanie dla administratorów.

Ceny Google Workspace

Pakiet Business Starter: 8,40 USD miesięcznie za użytkownika

Business Standard : 16,80 USD miesięcznie za użytkownika

Business Plus : 26,40 USD miesięcznie za użytkownika

Plany dla przedsiębiorstw: Ceny niestandardowe

Bezpłatna wersja próbna: dostępna bezpłatna 14-dniowa wersja próbna

Oceny i recenzje Google Workspace

G2: 4,6/5 (ponad 47 390 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 17 380 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Google Workspace?

Użytkownik serwisu Capterra powiedział:

„Uważam, że Google Workspace to doskonałe środowisko do zarządzania zespołem. Nawigacja między 20 współdzielonymi dyskami, które mamy w każdym z naszych oddziałów, jest niezwykle łatwa. Mogę łatwo przenosić dokumenty. Możliwość używania specjalnego znaku @ do wysyłania wiadomości e-mail sprawia, że komunikacja w zespole jest wydajna”.

5. Figma/FigJam (najlepsze do współpracy projektowej w czasie rzeczywistym w różnych strefach czasowych)

Za pośrednictwem Figma

Kiedy projektanci i klienci pracują w różnych strefach czasowych, pętle informacji zwrotnych mogą stać się wąskim gardłem. Figma pomaga, ponieważ zespoły pracują na jednym pliku w chmurze, co ogranicza problem „niewłaściwej wersji” i pozwala powiązać komentarze z konkretnym elementem projektu, który jest omawiany.

Figma jest również przeznaczona do współpracy na żywo w plikach. Czat kursora pozwala użytkownikom wpisywać tymczasowe wiadomości w pliku projektu, aby zadawać szybkie pytania i uzyskać potwierdzenia w godzinach nakładających się, co może zmniejszyć liczbę krótkich rozmów wideo, które zakłócają koncentrację.

Uprawnienia są powiązane z dostępem do przeglądania i edycji, dzięki czemu można zaprosić odpowiednich członków zespołu bez przyznawania wszystkim pełnej kontroli. W przypadku warsztatów i planowania na wczesnym etapie FigJam obsługuje wspólną pracę na tablicy z opcjami czatu na żywo, komentarzy i audio.

Najlepsze funkcje Figma/FigJam

Omawiaj opinie w pliku, bez konieczności zmiany narzędzi komunikacyjnych.

Kontroluj, co członkowie zespołu mogą zrobić, dzięki dostępowi View, Collab, Dev i Full.

Oferuj wsparcie dla dużych grup recenzentów, składających się z setek współpracowników, w jednym pliku.

Udostępniaj pracę za pomocą linków, aby recenzje pozostawały połączone z odpowiednim kontekstem.

Ograniczenia Figma/FigJam

Wydajność może spadać podczas realizacji złożonych projektów z większymi plikami.

Funkcjonalność offline jest ograniczona, co może stanowić problem podczas podróży.

Ceny Figma/FigJam

Starter: Free Plan

Profesjonalny: 5 USD (Collab) / 15 USD (Dev) / 20 USD (Full) za licencję miesięcznie

Organizacja: 5 USD (Collab) / 25 USD (Dev) / 55 USD (Full) za licencję miesięcznie

Enterprise: 5 USD (Collab) / 35 USD (Dev) / 90 USD (Full) za licencję miesięcznie

Oceny i recenzje Figma/FigJam

G2: 4,7/5 (ponad 1400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 840 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Figma/FigJam?

Recenzent G2 napisał:

„Współpraca z członkami zespołu przebiega płynnie, co pozwala nam przekształcać przemyślane pomysły w rzeczywistość. To narzędzie zapewnia nam wsparcie w naszych działaniach badawczych w zakresie UX, takich jak mapowanie ścieżek użytkowników, sesje burzy mózgów i przeprowadzanie krytycznych ocen projektów. ”

💡 Porada dla profesjonalistów: Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowy widok na to, jak ClickUp zapewnia wsparcie dla tego modelu operacyjnego, ClickUp dla agencji kreatywnych pomaga w planowaniu i prezentowaniu pracy w jednym miejscu. Zwiększ wydajność i szybciej realizuj zadania dzięki ClickUp dla agencji kreatywnych

6. Adobe Creative Cloud (najlepsze rozwiązanie do zarządzania produkcją kreatywną na dużą skalę)

Za pośrednictwem Adobe Creative Cloud

Globalne agencje, które dostarczają duże ilości zasobów kreatywnych, często napotykają ten sam problem: pliki i elementy marki są rozproszone, a recenzenci nie mają pewności, która wersja została zatwierdzona. Adobe Creative Cloud dla Teams został stworzony z myślą o takim środowisku, łącząc podstawowe aplikacje kreatywne z funkcjami kontroli biznesowej, które pomagają agencjom zarządzać zasobami i dostępem członków zespołu.

W codziennych działaniach kreatywnych ważne są wspólne biblioteki. Dzięki Adobe Creative Cloud zespoły mają dostęp do „bibliotek firmowych”, które pomagają zachować spójność elementów marki, takich jak kolory i komponenty, w wielu projektach.

Po stronie administratora użytkownicy uzyskują dostęp do internetowej konsoli administracyjnej oraz możliwość odzyskania zasobów, gdy ktoś odejdzie. Jest to przydatne dla agencji zatrudniających freelancerów, rotujących zespołów lub często zmieniających personel, ponieważ własność i dostęp mogą pozostać pod kontrolą firmy, a nie znajdować się na kontach osobistych.

Najlepsze funkcje Adobe Creative Cloud

Przechowuj wspólne zasoby i palety kolorów, aby zachować spójność marki we wszystkich projektach.

Przywracaj wcześniejsze wersje plików nawet do 180 dni wstecz.

Zarządzaj licencjami centralnie i odzyskuj zasoby firmy w miarę zmian ról.

Zapewnij zdalnym zespołom dostęp do plików roboczych w chmurze.

Ograniczenia Adobe Creative Cloud

Teams często potrzebują czasu na szkolenia, aby osiągnąć pełną biegłość.

Ceny mogą wydawać się wysokie, zwłaszcza dla małych zespołów z dużą liczbą licencji.

Ceny Adobe Creative Cloud

Creative Cloud Standard: 54,99 USD za licencję miesięcznie, rozliczane rocznie

Creative Cloud Pro: 69,99 USD za licencję miesięcznie, rozliczane rocznie

Creative Cloud Pro dla Teams: 99,99 USD za licencję miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Adobe Creative Cloud

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 7300 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Adobe Creative Cloud?

Recenzent G2 napisał:

„Moja codzienna praca obejmuje przygotowywanie krótkich zajęć, wideo edukacyjnych, materiałów informacyjnych dla pacjentów oraz sesji nauczania online. Używam tego (Adobe Creative Cloud) do projektowania tabel dietetycznych, postów edukacyjnych dla pacjentów oraz materiałów wizualnych związanych ze zdrowiem dla różnych warunków, które regularnie wykorzystuję w poradach klinicznych, postach edukacyjnych i sesjach nauczania online”.

7. Slack (najlepszy do szybkiej komunikacji między klientami i kanałami wewnętrznymi)

Za pośrednictwem Slacka

Kiedy globalna agencja realizuje dostawy w różnych strefach czasowych, największym spowolnieniem są zazwyczaj przerwy między aktualizacjami. Ludzie podejmują decyzje w jednym miejscu, ktoś traci kontekst, a następny region spędza pierwszą godzinę na zadawaniu pytania „co się zmieniło?”.

Slack jest zaprojektowany z myślą o nieliniowej, asynchronicznej komunikacji, dzięki czemu zespoły mogą wprowadzać aktualizacje, gdy są online, zamiast czekać na „odpowiedni moment” lub odpowiadać na długie wątki e-mailowe.

Zamiast rozpraszania informacji w losowych wiadomościach prywatnych i skrzynkach odbiorczych, podejście Slacka zachęca do prowadzenia dyskusji uporządkowanych według projektów lub tematów, co zmniejsza ryzyko pominięcia kluczowych członków zespołu. Może to poprawić wydajność zespołu, gdy wiele projektów jest realizowanych równolegle, a przekazywanie zadań odbywa się codziennie. Slack sprawdza się również dobrze, gdy agencje muszą współpracować z zewnętrznymi interesariuszami.

Najlepsze funkcje Slacka

Współpracuj z klientami i partnerami na wspólnych kanałach bez otwierania całego obszaru roboczego.

Prowadź rozmowy audio i wideo z udostępnianiem ekranu, aby szybko zatwierdzać i przekazywać zadania.

Zapewnij możliwość wyszukiwania wiadomości, plików i rozmów, aby kierownicy zarządzania projektami mogli szybko znaleźć decyzje.

Stwórz połączenie między ponad 2600 aplikacjami, w tym Google Drive, aby udostępnianie plików było powiązane z rozmowami.

Ograniczenia Slacka

Free Plan ogranicza historię wiadomości i plików, co może zmniejszyć widoczność długotrwałej pracy z klientami.

Slack nie jest oprogramowaniem do zarządzania projektami, więc nadal potrzebujesz narzędzi do zarządzania projektami, aby przydzielać zadania i śledzić postępy.

Ceny Slack

Zalety: 8,75 USD miesięcznie za użytkownika

Business+ : 18 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 37 990 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 23 975 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Slacka?

Recenzent serwisu G2 zostawił następujący komentarz:

„Spośród wszystkich programów do komunikacji, z których korzystałem, Slack jest zdecydowanie najbardziej kompletny, intuicyjny i ma piękny interfejs. Nie widzę żadnych obszarów wymagających poprawy... Możliwość tworzenia kanałów z osobami zarówno z mojej organizacji, jak i spoza niej jest niesamowita!”

8. Airtable (najlepsze rozwiązanie do ustrukturyzowanych cykli pracy i kampanii marketingowych)

Za pośrednictwem Airtable

Airtable pozycjonuje się jako platforma do tworzenia aplikacji biznesowych i łączenia cyklu pracy oraz danych od początku do końca, co jest przydatne dla zespołów operacyjnych, które potrzebują jednego systemu do obsługi powtarzających się procesów cyklu pracy.

Dla agencji prawdziwą zaletą jest kontrola i spójność. Możesz ujednolicić sposób śledzenia pracy w różnych regionach i ograniczyć chaos związany z raportowaniem, który pojawia się, gdy informacje o dostawach są powielane w wielu narzędziach. To sprawia, że Airtable jest praktycznym narzędziem zwiększającym wydajność zespołów, które zarządzają złożonymi zadaniami i bieżącymi projektami na dużą skalę.

Airtable kładzie również nacisk na zarządzanie i bezpieczeństwo jako część swojej platformy, co ma znaczenie podczas zarządzania informacjami o klientach i ustrukturyzowanymi danymi operacyjnymi wśród rozproszonych członków zespołu.

Najlepsze funkcje Airtable

Zmień bazy w widoki oparte na rolach dla twórców, operatorów i kierowników kont.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak aktualizacje statusu, powiadomienia i zatwierdzenia.

Przełączaj się między układem siatki a innymi układami w celu zapewnienia wsparcia dla różnych procesów cyklu pracy.

Gromadź zapytania klientów i wewnętrzne briefy w spójnym formacie.

Ograniczenia Airtable

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że podczas pierwszego ustawiania narzędzia do bardziej złożonych zadań konieczne jest przejście przez proces nauki obsługi.

Recenzenci często notują wzrost cen w przypadku konieczności korzystania z zaawansowanych funkcji lub większej przestrzeni dyskowej.

Ceny Airtable

Zespół: 24 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 54 USD miesięcznie za użytkownika

Skala przedsiębiorstwa: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Airtable

G2: 4,6/5 (ponad 3180 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2210 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Airtable?

Recenzent na G2 napisał:

„Zacząłem używać Airtable w momencie, gdy zdałem sobie sprawę, że wyczerpałem Wszystko, co oferuje program Excel. Po niezliczonych próbach wpasowania struktury bazy danych w arkusze kalkulacyjne, w końcu znalazłem Airtable i prawie dziesięć lat później nie żałuję tej decyzji. Airtable jest niezwykle łatwy w obsłudze już od samego początku”.

9. Miro (najlepsze do warsztatów, koordynacji i współpracy wizualnej)

Za pośrednictwem Miro

W agencjach rozproszonych praca nad koordynacją często staje się ukrytym projektem. Miro opiera się na powiększanej tablicy online, która oferuje wsparcie dla zarówno współpracy synchronicznej, jak i asynchronicznej, co ułatwia utrzymanie widoczności planowania pracy i możliwość ponownego wykorzystania jej w różnych strefach czasowych.

Dla liderów agencji Miro jest najbardziej wartościowe, gdy trzeba przekształcić niejasne dane wejściowe we wspólny plan. Zespoły używają go do burzy mózgów, mapowania cykli pracy i prowadzenia ustrukturyzowanych warsztatów, co pomaga ograniczyć nieporozumienia podczas przekazywania zadań. Biblioteka szablonów pomaga również zespołom szybciej rozpocząć pracę, zamiast tworzyć każdą tablicę od podstaw.

Miro również stawia na asynchroniczne wyjaśnienia, a nie tylko asynchroniczną edycję. Dzięki Talktrack zespoły mogą nagrywać instrukcje, które pozostają osadzone na Tablicy, dzięki czemu osoby z innych regionów mogą zrozumieć decyzje i intencje bez konieczności planowania kolejnego spotkania.

Najlepsze funkcje Miro

Prowadź interaktywne warsztaty z wykorzystaniem narzędzi ułatwiających pracę, takich jak timer i głosowanie.

Nagrywaj asynchroniczne prezentacje za pomocą Talktrack, aby zespoły w innych strefach czasowych mogły śledzić decyzje bezpośrednio na Tablicy.

Współpracuj podczas spotkań w Teams dzięki doświadczeniu Miro w Teams.

Organizuj wideo-konferencje z wykorzystaniem Tablicy, udostępnianiem ekranu, integracją kalendarza i transkrypcją na żywo do dokumentu (wersja beta).

Ograniczenia Miro

Miro dobrze wspiera współpracę, ale nadal potrzebujesz narzędzi do zarządzania projektami, aby zarządzać zadaniami, prowadzić śledzenie czasu i przeprowadzać raportowanie.

Bez silnych standardów dotyczących obszaru roboczego i własności nad nim, zarządzanie tablicami może stać się trudne na dużą skalę.

Ceny Miro

Free

Pakiet startowy: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 16 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Miro

G2: 4,7/5 (ponad 12 330 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1670 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Miro?

Recenzent G2 pisze:

„Podoba mi się, jak Miro sprawia, że wizualizacja pomysłów jest łatwa i naturalna. To jak posiadanie nieograniczonej Tablicy, do której każdy może się przyłączyć. Prowadzę wiele warsztatów dla klientów z branży reklamowej, a Miro pomaga mi współpracować w czasie rzeczywistym”

10. Dropbox Business (najlepszy do przechowywania plików, udostępniania i kontroli wersji)

Za pośrednictwem Dropbox Business

Globalne agencje przenoszą wiele plików, a błędy związane z plikami są kosztowne. Gdy zespoły udostępniają zasoby kreatywne między regionami, szybko pojawia się problem „najnowszej wersji”, a jedno nieprawidłowe przesłanie może opóźnić realizację projektu.

Dropbox Business jest pozycjonowany jako bezpieczna pamięć masowa w chmurze dla zespołów biznesowych, z funkcjami odzyskiwania plików i historii, które pomagają zmniejszyć ryzyko przypadkowego nadpisania lub usunięcia plików podczas aktywnej pracy.

Dla liderów operacyjnych Dropbox jest często „narzędziem zapewniającym stabilność”. Pomaga ono utrzymać przewidywalność udostępniania plików, zmniejsza ryzyko utraty zasobów i zapewnia wsparcie dla bardziej przejrzystego zarządzania folderami przeznaczonymi dla klientów. Jeśli Twoja agencja posiada już oprogramowanie do zarządzania projektami, Dropbox Business może nadal stanowić podstawę niezawodnego przechowywania plików dla zespołów pracujących zdalnie.

Najlepsze funkcje Dropbox Business

Zapewnij 5 TB przestrzeni dyskowej w planie Standard dla wspólnych zasobów agencji.

Przywracaj usunięte pliki przez okres do 180 dni w planie Standard, który oferuje wsparcie dla lepszych praktyk kontroli wersji.

Przesyłaj pliki o wielkości do 100 GB w ramach planu Standard, aby realizować duże projekty kreatywne.

Zarządzaj udostępnianiem i uprawnieniami zespołu w zakresie pracy z klientami.

Ograniczenia Dropbox Business

Dropbox pomaga przechowywać i udostępniać zasoby, ale nadal potrzebujesz oprogramowania do zarządzania projektami, aby przydzielać zadania i śledzić postępy.

Jeśli Twoja agencja potrzebuje bardziej zaawansowanych cykli pracy przeglądu kreatywnego, możesz polegać na Adobe Creative Cloud lub innych narzędziach do współpracy.

Ceny Dropbox Business

Profesjonalny: 19,99 USD miesięcznie

Standard: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Zaawansowane: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Dropbox Business

G2: 4,4/5 (ponad 30 850 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 21 670 recenzji)

Co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Dropbox Business?

Recenzent G2 pisze:

„W Dropbox najbardziej podoba mi się jego niezrównana niezawodność i prawdziwe poczucie, że wystarczy raz ustawić i można o nim zapomnieć. Dla mnie technologia delta-sync nadal stanowi złoty standard: przesyła tylko te części pliku, które uległy zmianie, co sprawia, że aktualizacje są niezwykle szybkie, nawet gdy pracuję z dużymi zbiorami danych”.

Jeśli masz już ustalone ustawienie podstawowego zestawu narzędzi, te trzy narzędzia do zwiększania wydajności w chmurze mogą wypełnić luki, z którymi borykają się globalne agencje, zwłaszcza w zakresie wirtualnych spotkań i automatyzacji powtarzalnych zadań w wielu narzędziach.

Zoom : narzędzie do wirtualnych spotkań, które jest przydatne, gdy klienci nadal potrzebują prezentacji na żywo. Zoom oferuje wsparcie dla rozmów wideo z udostępnianiem ekranu, dzięki czemu zespoły mogą wspólnie przeglądać prezentacje lub pulpity do raportowania bez konieczności wysyłania dziesiątek wersji tam i z powrotem.

Loom : Narzędzie do asynchronicznej komunikacji wideo, umożliwiające szybsze przekazywanie zadań między strefami czasowymi. Loom pozwala nagrywać ekran (z kamerą lub bez), natychmiast udostępniać linki i zbierać komentarze, co sprawdza się w przypadku kreatywnych opinii, gdy członkowie zespołu nie są online w tym samym czasie.

Zapier : narzędzie do automatyzacji cyklu pracy, które zapewnia połączenie między aplikacjami już używanymi przez Twoją agencję. Zapier pozwala tworzyć zautomatyzowane cykle pracy przy użyciu ustawień wyzwalacza-akcja i zapewnia wsparcie dla połączeń z ponad 7000 aplikacji, co jest pomocne, gdy proces dostarczania obejmuje narzędzia takie jak Google Drive, Slack i arkusze kalkulacyjne.

Zarządzaj globalną agencją w ClickUp

Wybór narzędzi do zwiększania wydajności w chmurze dla globalnej agencji to nie tylko kwestia przechowywania plików lub rozmów wideo. Chodzi o utrzymanie połączenia między zadaniami, kontekstem, zatwierdzeniami i raportowaniem, aby praca mogła być kontynuowana nawet wtedy, gdy zespoły są offline w różnych regionach.

ClickUp sprawdza się dobrze, gdy chcesz ograniczyć przełączanie się między narzędziami i zbudować jeden system dostarczania, na którym zespoły mogą polegać w różnych strefach czasowych. Możesz scentralizować realizację zadań w sekcji „Zadania”, przechowywać briefy i decyzje w sekcji „Dokumenty” oraz udostępniać informacje w czasie rzeczywistym za pomocą sekcji „Panele”. Automatyzacje pomagają w spójnym przekazywaniu zadań, a ClickUp Brain dodaje wsparcie AI w tym samym obszarze roboczym, w którym faktycznie odbywa się realizacja.

Jeśli jesteś gotowy do realizacji globalnych dostaw z mniejszą liczbą luk i szybszym przekazywaniem zadań, zarejestruj się w ClickUp i stwórz cykl pracy, który Twoje zespoły będą mogły przejąć bez utraty kontekstu.