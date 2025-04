10 najlepszych narzędzi zwiększających wydajność dla agencji i teamów w 2025 roku

W dynamicznym świecie agencji terminy gonią terminy, a komunikacja odbywa się non-stop. Utrzymanie wydajności pracowników i zapewnienie wszystkim stresu w takim środowisku jest zarówno wyzwaniem, jak i priorytetem dla liderów.

Narzędzia zwiększające wydajność są doskonałym rozwiązaniem tego problemu. Inwestując w odpowiednie narzędzia, agencje mogą umożliwić swoim teamom sprawną realizację zadań i utrzymanie wysokiego morale.

Czego należy szukać w narzędziach zwiększających wydajność?

Wydajność może oznaczać różne rzeczy dla różnych teamów. Może to być kompleksowy CRM dla sprzedawców, a dla kierowników projektów,

narzędzia do śledzenia czasu pracy

mogą okazać się niezbędne do solidnego zarządzania projektami.

Oto kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzi wydajności dla swojej agencji:

Funkcje współpracy: Wybierz oprogramowanie zwiększające wydajność z wbudowanymi narzędziami do współpracy i zarządzania projektami, aby ułatwić wewnętrzną komunikację zespołu podczas realizacji projektów lub podczas edycji dokumentów i prezentacji

Łatwość integracji: Upewnij się, że możesz łatwo zintegrować wybraną platformę wydajności ze swoim stosem technologicznym, aby uniknąć silosów danych

Dobre doświadczenie użytkownika: Wybierz narzędzia z intuicyjnym doświadczeniem użytkownika, aby zminimalizować krzywe uczenia się i zakłócenia cyklu pracy

Skalowalność: Priorytetem są narzędzia zwiększające wydajność, odpowiednie do zarządzania wieloma projektami dla zespołów różnej wielkości, ponieważ zapewni to dostosowanie narzędzia do rozwoju agencji bez konieczności zmiany platformy

Zgodność z przepisami: Bądź na bieżąco z przepisami (takimi jak HIPAA w USA, RODO w UE i nie tylko), aby uniknąć blokad w przyszłości

Wybierając platformy, które wzajemnie się uzupełniają pod względem funkcji, można cieszyć się cyklami pracy bez redundancji i zwiększoną wydajnością.

Gotowy na podniesienie poziomu wydajności?

Sprawdź naszą listę najlepszych narzędzi do wyboru w 2024 roku!

10 najlepszych narzędzi zwiększających wydajność dla agencji w 2024 roku

Teraz, gdy widzieliśmy już, na jakie cechy należy zwrócić uwagę przy wyborze

narzędzia wydajności

poznajmy najlepsze narzędzia agencyjne i zrozummy, w jaki sposób mogą one pomóc Twojemu zespołowi poprawić wydajność.

1. ClickUp

ClickUp to kompleksowa platforma do wydajności i zarządzania projektami. Pomaga firmom zarządzać projektami, tworzyć i przechowywać dokumentację, obsługiwać kampanie sprzedażowe i marketingowe i nie tylko.

Jest to szczególnie pomocne dla agencji poszukujących prostego, ale skalowalnego rozwiązania, które spełniałoby unikalne wymagania zespołu i sprzyjało współpracy międzyfunkcyjnej.

Na przykład, zespół marketingowy może tworzyć i zarządzać kampaniami marketingowymi od początku do końca w

Dokumenty ClickUp

podczas gdy kierownik projektu może nadzorować projekty za pomocą

Zarządzanie zadaniami ClickUp

narzędzie. Twoje zespoły sprzedaży i powiązań z klientami również nie pozostają w tyle: Pozwól im korzystać z ClickUp CRM do generowania leadów i angażowania niestandardowych klientów.

Zarządzanie wieloma projektami za pomocą zadań, podzadań i list kontrolnych ClickUp

ClickUp jest najbardziej znany ze swoich możliwości zarządzania projektami. Platforma posiada zaawansowane funkcje, takie jak zadania i podzadania (do podziału dużego projektu), opisy zadań, pola niestandardowe, statusy (do dodawania odpowiednich szczegółów, osób przypisanych, terminów i załączników itp. na temat każdego zadania),

śledzenie celów

(do mierzenia postępu i wydajności projektu) i nie tylko.

Możesz użyć

Śledzenie czasu przez ClickUp

narzędzie do blokowania czasu w ciągu dnia w celu skoncentrowania się na pracy, szacowania czasu dla poszczególnych zadań i zakończonych projektów, dodawania notatek do wpisów czasu, aby zrozumieć, gdzie i jak spędzasz czas, oraz widoku raportowania czasu z dowolnego miejsca!

Stań się bardziej zorganizowany i lepiej wykorzystuj swój czas, korzystając ze śledzenia czasu w projektach ClickUp

Możesz śledzić swój czas z dowolnego urządzenia, aktualizować czas z dowolnego miejsca oraz tworzyć i niestandardowe arkusze czasu, aby efektywnie zarządzać godzinami pracy!

A jeśli chcesz być jeszcze bardziej rozsądny w zarządzaniu swoim czasem, użyj

Automatyzacja ClickUp

. Możesz wybierać spośród ponad 100 wbudowanych sekwencji automatyzacji lub niestandardowych, aby rutynowe, przyziemne zadania były wykonywane na autopilocie, podczas gdy Ty skupiasz się na bardziej znaczącej i wpływowej pracy.

Wyeliminuj czasochłonną pracę i usprawnij cykl pracy dzięki ClickUp Automation

Korzystanie z wbudowanych szablonów ClickUp dla różnych projektów, kampanii i zarządzania klientami jest również doskonałym sposobem na szybsze zrobienie większej ilości pracy - bez konieczności korzystania z wielu narzędzi. Korzystanie z gotowych formatów dla powtarzalnych cykli pracy oznacza, że nie musisz tworzyć dokumentów, raportów i innych materiałów od podstaw. Tworzenie niestandardowych szablonów jest bardzo proste; można ich używać jako planów dla przyszłych kampanii i procesów.

Szablon wydajności ClickUp

oferuje prosty sposób śledzenia działań i wyników w całej agencji. Możesz ustawić tygodniowe i miesięczne cele dla teamów. Następnie wystarczy podzielić zadania dla każdego celu na jeden z trzech niestandardowych statusów - do zrobienia, w trakcie realizacji i zrealizowane - aby monitorować postępy.

Szablon ten jest pomocny nie tylko w mierzeniu wydajności w miejscu pracy - można go również używać do śledzenia osobistej wydajności.

Rozpocznij pracę w kilka minut, korzystając z szablonu ClickUp Productivity Template, który zawiera gotowe zadania, widoki i automatyzację

Wreszcie, agencje mogą używać

ClickUp Brain

jako ich partner w zakresie wydajności oparty na AI, aby zapewnić lepsze wyniki i rezultaty przy jednoczesnym zmniejszeniu wysiłków manualnych. ClickUp Brain pomaga agencjom na trzy sposoby:

AI Writer for Work to kreatywny partner do burzy mózgów, który może pisać i edytować atrakcyjne teksty od podstaw. Wystarczy wprowadzić podpowiedź, aby w ciągu kilku minut otrzymać zawartość dostosowaną do roli - od briefów blogowych i pełnych postów na blogach po kopie stron docelowych i raportowanie dla klientów. Może sprawdzać pisownię i gramatykę, a także tłumaczyć zawartość na różne języki

Menedżer wiedzy AI pomaga wszystkim zadawać pytania i uzyskiwać kontekstowe i zakończone odpowiedzi z ich dokumentów, zadań i projektów

AI Project Manager pomaga zarządzać i automatyzować pracę, w tym raportowanie postępów, indywidualne standupy i aktualizacje zespołu

Zapewnij członkom agencji wirtualnego asystenta dzięki ClickUp Brain

Członkowie Twojego zespołu otrzymują asystenta AI, który pomaga im pracować mądrzej i szybciej, zapewniając wszystkim wydajność!

ClickUp najlepsze funkcje

Płynne zarządzanie projektami : Podziel każdy projekt klienta na zadania i podzadania, ustaw szacowany czas, śledź swój czas pracy i nie tylko

: Podziel każdy projekt klienta na zadania i podzadania, ustaw szacowany czas, śledź swój czas pracy i nie tylko Monitoruj postępy dzięki śledzeniu celów : Analizuj wydajność swojego zespołu, łącząc projekty z celami i ustawiając mierzalne cele

: Analizuj wydajność swojego zespołu, łącząc projekty z celami i ustawiając mierzalne cele Tworzenie wspólnych dokumentów : Twórz dokumenty i wiki za pomocą ClickUp Docs, udostępniaj opinie za pomocą komentarzy i klipów wideo oraz edytuj dokumenty jednocześnie

: Twórz dokumenty i wiki za pomocą ClickUp Docs, udostępniaj opinie za pomocą komentarzy i klipów wideo oraz edytuj dokumenty jednocześnie Pracuj mądrzej z ClickUp Brain : Wykorzystaj generatywne możliwości ClickUp AI do pisania, edytowania i podsumowywania zawartości, znajdowania przydatnych informacji i nie tylko

: Wykorzystaj generatywne możliwości ClickUp AI do pisania, edytowania i podsumowywania zawartości, znajdowania przydatnych informacji i nie tylko Uzyskaj dostęp do ponad 1000 szablonów: Zwiększ wydajność zespołu dzięki dostępowi do gotowych szablonów ClickUp dla wszystkich zespołów i przypadków użycia, zamiast tworzyć dokumenty od zera

Limity ClickUp

Dla początkujących użytkowników może istnieć stroma krzywa uczenia się

ClickUp Brain jest dostępny tylko w płatnych planach

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/użytkownika miesięcznie

: $12/użytkownika miesięcznie Business Plus: $19/użytkownika na miesiąc

$19/użytkownika na miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,300+ recenzji)

: 4.7/5 (9,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (4,000+ recenzji)

2. WorkFlowy

przez

WorkFlowy

WorkFlowy to oparte na tekście narzędzie do tworzenia zagnieżdżonych list wydajności, w którym użytkownicy mogą tworzyć wypunktowane listy z dowolną liczbą hierarchii. Oferuje jeden z najprostszych sposobów dla całego zespołu na robienie notatek, zarządzanie projektami i śledzenie zadań do wykonania.

Minimalistyczny i nie rozpraszający uwagi interfejs użytkownika (UI) sprawia, że jest to świetny wybór dla małych agencji, które nie chcą tracić czasu na skomplikowane procesy. Niektóre funkcje WorkFlowy obejmują wypunktowane listy, linki do udostępniania bez logowania i komentarze. Ułatwiają one zespołom zarządzanie projektami i współpracę nad dokumentami.

Najlepsze funkcje WorkFlowy

Zarządzanie projektami na poziomie szczegółowym poprzez tworzenie wielu poziomów podzadań z indywidualnymi terminami i interesariuszami

Zapewnienie spójności dokumentu za każdym razem, gdy kopiujesz i wklejasz informacje, ponieważ Workflowy zastępuje wszystkie instancje tych informacji w innym miejscu

Zapewnij klientom dostęp do swoich dokumentów za pomocą linku bez logowania, aby mogli przeglądać pracę bez konieczności tworzenia konta Workflowy

Limity Workflowy

Plan Free zawiera minimalną liczbę funkcji

Workflowy nie zapewnia integracji z innymi narzędziami

Workflowy stawia na minimalny interfejs użytkownika, co utrudnia indywidualnym użytkownikom jego personalizację

Cennik WorkFlowy

Free Forever

Pro: 4,99 USD/użytkownika miesięcznie

WorkFlowy oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (20+ recenzji)

: 4.5/5 (20+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

3. Google Keep

przez

Google Keep

Wprowadzona na rynek w 2013 roku, Google Keep jest darmową aplikacją Google do robienia notatek. Jej prosty i nieskomplikowany interfejs użytkownika ułatwia użytkownikom notowanie myśli, organizowanie list do zrobienia i zarządzanie pracą bez żadnych zakłóceń.

Agencje korzystające z obszaru roboczego Google mogą czerpać znaczne korzyści z aplikacji, ponieważ płynnie synchronizuje się ona z kontami Google. Ułatwia to śledzenie pomysłów i zarządzanie wszystkimi informacjami w jednym miejscu.

Google Keep ma solidną aplikację na iOS i Androida, ułatwiając Tobie i Twoim Teamsom robienie notatek w dowolnym miejscu i czasie!

Najlepsze funkcje Google Keep

Rejestrowanie pomysłów za pomocą funkcji nagrywania głosu Google Keep, gdy jesteś w drodze

Dostęp do notatek z dowolnego urządzenia po zalogowaniu się na konto Google

Organizowanie notatek za pomocą kolorowych etykiet w celu ich kategoryzacji

Udostępnianie notatek współpracownikom i ich wspólna edycja w ramach współpracy

Limity Google Keep

Google Keep ma ograniczone opcje formatu tekstu

Brak historii zmian

Limit funkcji w porównaniu do innych aplikacji w tej kategorii

Cennik Google Keep

Google Keep jest Free do użytku w obszarze roboczym Google

Oceny i recenzje Google Keep

G2 (obszar roboczy Google) : 4.6/5 (42 000+ recenzji)

: 4.6/5 (42 000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

4. DeskTime

via

DeskTime

DeskTime to narzędzie do śledzenia czasu, które umożliwia firmom monitorowanie aktywności pracowników, śledzenie czasu spędzonego na zadaniach i analizowanie trendów wydajności. Pomaga agencjom optymalizować alokację zasobów, identyfikować działania marnujące czas i usprawniać procesy zarządzania projektami.

Wdrażając time tracker, taki jak DeskTime, agencje mogą również zwiększyć odpowiedzialność, wspierać przejrzystość i mierzyć wydajność . Może to być przydatne w przypadku stosowania godzinowego harmonogramu płatności z wykonawcami.

Jednak narzędzia takie jak DeskTime - które stale monitorują czas pracowników - mogą stworzyć kulturę mikrozarządzania, dlatego ważne jest ustawienie jasnych celów i oczekiwań przed wprowadzeniem ich do cyklu pracy.

Najlepsze funkcje DeskTime

Automatyzacja śledzenia czasu dzięki aplikacji komputerowej DeskTime. Uzyskaj dokładne dane na temat godzin pracy swoich pracowników bez kłopotów związanych z ręcznymi kartami czasu pracy

Uzyskaj szczegółowe raportowanie wydajności zespołu z przeglądem godzin pracy i poziomów wydajności. Możesz także porównywać trendy wydajności, aby sprawdzić, czy w zespole nie występują spadki wydajności

Ustawienie przypomnień o przerwach, aby zachęcić pracowników do naładowania baterii

Wykonywanie zrzutów ekranu z okien pracowników w losowych odstępach czasu, aby uzyskać dowód pracy i upewnić się, że zasoby firmy nie są niewłaściwie wykorzystywane

Limity DeskTime

Free Plan zapewnia wsparcie tylko dla jednego użytkownika

DeskTime nie zapewnia szczegółowych poziomów dostępu

Połączenia nie są śledzone, co oznacza, że czas spędzony na spotkaniach nie jest liczony jako czas wydajności

Cennik DeskTime

Lite : Free

: Free Pro : $5/użytkownika miesięcznie

: $5/użytkownika miesięcznie Premium : $7/użytkownik miesięcznie

: $7/użytkownik miesięcznie Enterprise: $14/użytkownika miesięcznie

DeskTime oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (200+ recenzji)

: 4.6/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (500+ recenzji)

5. Calendly

przez

Calendly

Calendly to "platforma automatyzacji planowania", która umożliwia osobom i zespołom tworzenie linków do planowania spotkań i przypisywanie spotkań na podstawie dostępności członków zespołu.

Korzystanie z terminarza spotkań, takiego jak Calendly, oszczędza czas agencji, zmniejsza liczbę konfliktów w harmonogramie i zapewnia koordynację spotkań (i komunikacji z klientem). Ostatecznie zwiększa to wydajność, zwalniając cenny czas na bardziej krytyczne zadania.

Najlepsze funkcje Calendly

Utwórz stronę docelową z terminami spotkań i udostępniaj ją swoim klientom, aby mogli łatwo zarezerwować u ciebie czas

Stwórz stronę ze spotkaniami dla swojego zespołu i przypisuj spotkania do dostępnych członków zespołu, gdy ktoś zarezerwuje miejsce

Przeprowadzanie ankiet dotyczących spotkań

Połączenie Calendly z CRM, narzędziem do zarządzania projektami lub kalendarzem i śledzenie spotkań

Limity Calendly

Strony planowania spotkań mają minimalne opcje niestandardowe i brandingowe

Lokalizacje nie mogą być zmieniane ani aktualizowane po zarezerwowaniu spotkania

Brak niestandardowych cykli pracy na poziomie organizacyjnym

Cennik Calendly

Free: Darmowy

Darmowy Standardowy: 12 USD za licencję miesięcznie

12 USD za licencję miesięcznie Teams: 20 USD za licencję miesięcznie

20 USD za licencję miesięcznie Enterprise: Zaczyna się od $15,000 rocznie

Calendly oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

6. Zapier

przez

Zapier

Zapier to wiodąca na rynku platforma automatyzacji umożliwiająca organizacjom połączenie i integrację różnych aplikacji i narzędzi bez konieczności kodowania. Agencje mogą wykorzystać Zapier do automatyzacji powtarzalnych zadań, synchronizacji danych między różnymi platformami i usprawnienia cyklu pracy w całej organizacji.

Oszczędza to czas, redukuje błędy manualne, zwiększa efektywność zarządzania projektami, poprawia komunikację z klientem i ułatwia zadania administracyjne.

Zapier zawiera gotowe wyzwalacze i akcje, które umożliwiają połączenie ponad 6000 aplikacji i uruchamianie cykli pracy obejmujących wiele aplikacji.

Najlepsze funkcje Zapier

Ustawienie automatyzacji bez użycia kodu dzięki kreatorowi przeciągnij i upuść Zapier. Połączenie aplikacji w celu ustawienia zautomatyzowanych cykli pracy

Ustawienie wielozadaniowych przepływów pracy w wielu aplikacjach lub platformach w celu zapewnienia płynnych przepływów pracy i synchronizacji danych w czasie rzeczywistym

Twórz automatyzację, po prostu podając podpowiedzi tekstowe botowi AI Zapier i ułatwiaj pracę swoim pracownikom nietechnicznym

Dodawanie formularzy zatwierdzeń do cykli pracy

Limity Zapier

Automatyzacja z wieloma zapami, zadaniami lub działaniami może być kosztowna

Niektóre przepływy pracy i integracje mają ograniczone wyzwalacze i działania

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w znajdowaniu błędów i debugowaniu automatyzacji

Cennik Zapier

Free Forever

Starter : 29,99 USD miesięcznie

: 29,99 USD miesięcznie Professional : $73.50 miesięcznie

: $73.50 miesięcznie Teams : 103,50 USD miesięcznie

: 103,50 USD miesięcznie Firma: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Zapier

G2 : 4.5/5 (1,000+ recenzji)

: 4.5/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

7. Slack

przez

Slack

Slack to popularna aplikacja do komunikacji wewnętrznej, która ułatwia przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym i współpracę między członkami zespołu. Slack jest szczególnie przydatny dla agencji do łatwego wdrażania klientów i wykonawców do ich obszaru roboczego.

W przeciwieństwie do poczty e-mail, Slack pomaga tworzyć grupy dla teamów i klientów, zapewniając kontekstowe rozmowy, w których nikt nie jest pomijany.

Slack oferuje również różne rozszerzenia innych firm, które ułatwiają wdrażanie dodatkowych funkcji hacki na wydajność , takie jak otrzymywanie powiadomień o statusach zadań i śledzenie czasu na zadaniach i projektach.

Najlepsze funkcje Slack

Dodawanie klientów do obszaru roboczego Slack w celu lepszej współpracy i uporządkowania wszystkich rozmów

Zachęcanie do komunikacji wewnątrz zespołu za pomocą bezpośrednich wiadomości (DM) oraz połączeń audio i wideo

Integracja aplikacji Slack z innymi narzędziami i otrzymywanie powiadomień na podstawie ustawionych wyzwalaczy, np. o ważnych e-mailach od klientów lub aktualizacjach zadań

Organizuj konwersacje w dedykowanych kanałach dla klientów, Teams lub projektów i zapewnij przejrzystość wśród wszystkich członków grupy

Limity Slack

Jakość audio-wizualna rozmów w Slack nie jest tak dobra, jak w innych zaawansowanych aplikacjach do wideokonferencji

Pasek nawigacyjny Slack może wydawać się przytłaczający, jeśli masz wiele kanałów i DM

Aplikacja może stać się droższa, zwłaszcza w przypadku dodatkowych kosztów związanych z subskrypcjami rozszerzeń i integracji innych firm

Cennik Slack

Free Plan: Free na zawsze

Free na zawsze Pro Plan: $8.75/użytkownika miesięcznie

$8.75/użytkownika miesięcznie Business+ Plan : $15/użytkownika miesięcznie

: $15/użytkownika miesięcznie Enterprise Grid: Niestandardowy cennik

Slack oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (32 000+ recenzji)

: 4.5/5 (32 000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (23,000+ recenzji)

8. Asana

przez

Asana

Kolejnym narzędziem, które może zwiększyć wydajność zespołu jest Asana. Ta wszechstronna platforma oprogramowania do zarządzania projektami pozwala Teams (i agencjom) organizować, zarządzać i śledzić ich pracę plany dzienne skutecznie.

Asana oferuje 50 gotowych do użycia szablonów zaprojektowanych w celu wsparcia współpracy między funkcjami. Dodatkowo, Twój zespół może korzystać z możliwości AI Asany do tworzenia inteligentnych celów, otrzymywania aktualizacji statusu zadań i nie tylko.

Najlepsze funkcje Asany

Tworzenie indywidualnych projektów dla każdego klienta i śledzenie postępów za pomocą zadań i podzadań

Widok wykresu obciążenia pracą zespołu w czasie rzeczywistym i odpowiednie przypisywanie nowych projektów

Ustawienie celów i wskaźników KPI dla każdego klienta i dopasowanie ich do projektówmierzyć wydajność zespołu i świętować osiągnięcia

Oszczędzaj czas dzięki automatyzacji. Ustaw wyzwalacze i akcje, aby przenosić zadania, przypisywać DRI i wysyłać przypomnienia, aby zapewnić sensowny przydział pracy

Limity Asany

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników może okazać się limitem dla dużych Teams

Zadanie może być przypisane tylko do jednego użytkownika, co stanowi wyzwanie, gdy nad zadaniem pracuje wielu użytkowników

Projekty Asana można eksportować tylko jako pliki CSV, a nie JSON lub Excel, co może ograniczać elastyczność

Cennik Asany

Personal: Free na zawsze

Free na zawsze Starter : 13,49 USD/użytkownika miesięcznie

: 13,49 USD/użytkownika miesięcznie Zaawansowany : $30.49/użytkownika miesięcznie

: $30.49/użytkownika miesięcznie Enterprise : Cennik niestandardowy

: Cennik niestandardowy Enterprise+: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Asana

G2 : 4.3/5 (9,000+ recenzji)

: 4.3/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (12,000+ recenzji)

9. HubSpot

HubSpot można wykorzystać do generowania leadów, prowadzenia kampanii marketingowych i obsługi zgłoszeń do wsparcia klienta.

Najlepsze funkcje HubSpot

Zarządzanie wszystkimi funkcjami związanymi ze sprzedażą, marketingiem, a nawet obsługą klienta na tej platformie typu "wszystko w jednym"

Automatyzacja pracy . Konfiguracja zautomatyzowanych cykli pracy dla procesów sprzedażowych i marketingowych, takich jak wysyłanie e-maili i kontaktowanie się z potencjalnymi klientami

Konfiguracja zautomatyzowanych cykli pracy dla procesów sprzedażowych i marketingowych, takich jak wysyłanie e-maili i kontaktowanie się z potencjalnymi klientami Korzystaj z darmowych narzędzi HubSpot, takich jak CRM i asystent kampanii, aby zwiększyć wydajność swojego zespołu i spotkać się z klientamicele w zakresie wydajności Łatwe wdrażanie zespołu dzięki nowoczesnemu interfejsowi użytkownika HubSpot i rozbudowanym sekwencjom wdrażania



Limity HubSpot

HubSpot może okazać się kosztowny dla małych i średnich teamów, ponieważ podstawowe funkcje są dostępne tylko w planie Professional i innych planach wyższego poziomu

Rocznym umowom HubSpot brakuje elastyczności

Testy A/B nie są dostępne w niższych planach

Podczas niestandardowego dostosowywania szablonów HubSpot wymagana jest pewna wiedza techniczna (np. z zakresu CSS)

Cennik HubSpot

Free

Starter : 20 USD miesięcznie

: 20 USD miesięcznie Profesjonalny : 800 USD miesięcznie

: 800 USD miesięcznie Enterprise: 3600 USD miesięcznie (rozliczane rocznie)

HubSpot oceny i recenzje

G2 ( HubSpot Marketing Hub ) : 4.4/5 (10,000+ recenzji)

: 4.4/5 (10,000+ recenzji) Capterra ( HubSpot Marketing Hub ): 4.5/5 (4,000+ recenzji)

10. Miro

przez

Miro

Miro to popularna platforma do współpracy online, umożliwiająca zespołom współpracę w czasie rzeczywistym, niezależnie od lokalizacji. Dzięki Miro możesz efektywnie tworzyć pomysły, przeprowadzać burze mózgów, planować i organizować swoje pomysły.

Aplikacja posiada kilka funkcji współpracy, takich jak TalkThrough (który tworzy klipy wideo i nagrania ekranu tablic Miro) i Interactive Presentation Mode (który wspiera dwukierunkową komunikację między użytkownikami podczas spotkań i prezentacji).

Co więcej, Miro posiada wbudowane szablony wydajności do wszystkiego - od zwinnych cykli pracy i zarządzania projektami po lodołamacze i gry.

Miro najlepsze funkcje

Prowadzenie interaktywnych spotkań z dwukierunkowymi prezentacjami i umożliwienie członkom zespołu wnoszenia wkładu do tablicy w czasie rzeczywistym

Wspieranie współpracy asynchronicznej . Twórz przejścia wideo swoich Tablic (i prezentacji) za pomocą Talktrack i pozwól zespołowi współpracować w swoim czasie

Twórz przejścia wideo swoich Tablic (i prezentacji) za pomocą Talktrack i pozwól zespołowi współpracować w swoim czasie Zbuduj narzędzie do zarządzania projektami w stylu Kanban, używając notatek samoprzylepnych, pól tekstowych i kształtów do wizualnego śledzenia projektów

Zadawaj pytania, twórz mapy myśli i nie tylko dzięki wbudowanym funkcjom GenAI Miro

Limity Miro

Ograniczone funkcje w planie Free Plan

Brak domyślnej opcji zapisywania niestandardowych tablic jako szablonów

Niektórzy użytkownicy uważają, że sesje wygasają w sposób losowy, co powoduje utratę pracy

Ceny Miro

**Free

Starter: $10/użytkownika miesięcznie

$10/użytkownika miesięcznie Business: 20 USD/użytkownik miesięcznie

20 USD/użytkownik miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Miro oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (5,000+ recenzji)

: 4.8/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,000+ recenzji)

Zwiększ wydajność swojej agencji dzięki ClickUp

Małe zmiany prowadzą do dużych wyników. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli chodzi o wydajność.

W przypadku agencji oznacza to optymalizację cyklu pracy i zapewnienie pracownikom wsparcia potrzebnego do zrobienia tego, co do nich należy - niezależnie od tego, czy jest to narzędzie do zarządzania projektami, umożliwienia komunikacji z członkami zespołu, czy wykonywania codziennych czynności.

Pamiętaj, aby wybrać narzędzia do zarządzania projektami, które będą wsparciem dla Twoich działań i procesów. Dzięki ClickUp możesz to osiągnąć z łatwością!

Pracuj lepiej, zarządzając projektami, tworząc wspólne dokumenty, przeprowadzając burze mózgów przy użyciu tablic, a nawet uzyskując dostęp do inteligentnego asystenta AI - dzięki kompleksowej platformie ClickUp.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zarejestruj się za Free

i znajdź wygodę wydajnego cyklu pracy na wyciągnięcie ręki.