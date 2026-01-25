Najlepsze narzędzia AI dla liderów marketingu, które pomogą zwiększyć skalę wzrostu

Podczas kwartalnego przeglądu zauważyłeś coś dziwnego. Wyniki kampanii wyglądały dobrze na pierwszy rzut oka: ruch wzrósł, produkcja zawartości podwoiła się, a zespół był zajęty. Jednak gdy pojawiły się dane dotyczące przychodów, nikt nie potrafił jasno wyjaśnić, które kampanie faktycznie wpłynęły na wyniki, ani dlaczego kampania o wysokim priorytecie nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.

Dane istniały, ale były rozproszone między pulpitami nawigacyjnymi, arkuszami kalkulacyjnymi i narzędziami.

W miarę jak zespoły zwiększają skalę zawartości, kanałów i eksperymentów, wyzwaniem dla liderów marketingu staje się koordynacja i wgląd w dane.

Dlatego w tym wpisie na blogu przyjrzymy się narzędziom AI dla liderów marketingu, które pomagają nawiązać połączenie między wynikami a rezultatami, wcześnie wykrywać ryzyko i kierować zespoły w stronę mądrzejszych decyzji. 📊

Większość zespołów kierowniczych nie potrzebuje więcej wyników AI. Potrzebują oni jaśniejszych odpowiedzi na dwa pytania: co napędza proces sprzedaży i co stanowi kolejne zagrożenie.

Oto kilka funkcji, które oferują najlepsze narzędzia marketingowe oparte na AI:

Ujednolicony obszar roboczy i centralizacja danych: Scentralizuj plany kampanii, dane dotyczące wydajności, zasoby i rozmowy, aby wyeliminować silosy raportowania i rozproszenie narzędzi.

Wnioski oparte na AI: przekształcaj dane dotyczące wydajności w jasne odpowiedzi, korzystając z pytań sformułowanych w języku naturalnym.

Analiza predykcyjna i wykrywanie ryzyka: przewiduj opóźnienia, przekroczenia budżetu i słabe wyniki na wczesnym etapie, aby móc interweniować, zanim wyniki ulegną pogorszeniu.

Śledzenie celów: dostosuj strategię marketingową do realizacji, korzystając z aplikacji do śledzenia celów , które zapewniają połączenie celów marketingu cyfrowego, wskaźników KPI i zadań, dzięki czemu liderzy mogą zobaczyć, jak codzienna praca przekłada się na przychody.

Zautomatyzowane raportowanie i podsumowania statusu: Zautomatyzuj aktualizacje Zautomatyzuj aktualizacje kierownictwa marketingowego , cotygodniowe raporty i podsumowania kampanii, aby skrócić czas poświęcany na śledzenie aktualizacji.

Personalizacja: Skaluj testy, warianty komunikatów i optymalizację kanałów bez zwiększania nakładów operacyjnych.

Wsparcie decyzji w czasie rzeczywistym: Podejmuj szybsze i pewniejsze decyzje dzięki pulpitom na żywo i rekomendacjom generowanym przez AI zamiast fragmentarycznych arkuszy kalkulacyjnych.

📮 ClickUp Insight: Tylko 10% respondentów naszej ankiety regularnie korzysta z narzędzi automatyzacji i aktywnie poszukuje nowych możliwości automatyzacji. Podkreśla to istotny, niewykorzystany czynnik wpływający na wydajność: większość zespołów nadal polega na pracy ręcznej, którą można usprawnić lub wyeliminować. Agenci AI ClickUp ułatwiają tworzenie zautomatyzowanych cykli pracy, nawet jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z automatyzacji. Dzięki gotowym szablonom i komendom opartym na języku naturalnym automatyzacja zadań staje się dostępna dla wszystkich członków zespołu! 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma QubicaAMF skróciła czas raportowania o 40% dzięki dynamicznym pulpitom nawigacyjnym i automatycznym wykresom ClickUp — przekształcając godziny ręcznej pracy w analizy w czasie rzeczywistym.

Oto krótki przegląd tego, jak wypadają te narzędzia AI dla liderów marketingu:

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny ClickUp Kompleksowe planowanie, realizacja i raportowanie działań marketingowych Wielkość zespołu: od małych zespołów po duże przedsiębiorstwa Zintegrowany obszar roboczy AI, super agenci, BrainGPT, podsumowania kampanii, informacje z pulpitu nawigacyjnego, automatyzacje, dokumenty, tablice, formularze, planowanie obciążenia pracą Bezpłatne na zawsze; możliwość niestandardowego dostosowania do potrzeb Enterprise. HubSpot Marketing Hub (AI) Automatyzacja marketingu przychodzącego i kampanie połączone z CRM Wielkość zespołu: średnie zespoły do dużych organizacji Ocena potencjalnych klientów za pomocą AI, sugestie dotyczące SEO, personalizacja Breeze AI, synchronizacja CRM, atrybucja, czat AI, optymalizacja formularzy Plan bezpłatnyIndywidualne ceny Salesforce Marketing Cloud + Einstein Wielokanałowe podróże na dużą skalę i personalizacja w Enterprise Wielkość zespołu: Enterprise Ocena predykcyjna, optymalizacja czasu wysyłania, wybór zawartości, kreator ścieżki klienta, atrybucja wielokanałowa, wiadomości mobilne Od 25 USD/użytkownik/miesiąc, poziomy zaawansowane rozliczane rocznie Adobe Marketo Engage Zarządzanie potencjalnymi klientami B2B i automatyzacja cyklu życiaWielkość zespołu: średnie i duże przedsiębiorstwa Ocena potencjalnych klientów za pomocą AI, czat GenAI, podsumowania webinarów, automatyzacja cyklu pracy, wielokanałowe działania pielęgnujące relacje z klientami, integracja CRM. Niestandardowe ceny 6sense Prognozowanie intencji, identyfikacja kont i prognoza potencjalnych klientów Wielkość zespołu: zespoły marketingowe i sprzedażowe B2B Ocena intencji kupujących, agenci AI obsługujący e-mail, dane Signalverse, identyfikacja tożsamości, koordynacja cykli pracy Bezpłatny poziom Niestandardowe ceny Demandbase Marketing oparty na kontach i koordynacja działań sprzedażowych Wielkość zespołu: zespoły GTM w Enterprise Analiza podróży, koordynacja nowej generacji, segmentacja AI, automatyzacja Agentbase, reklamy oparte na adresach IP. Niestandardowe ceny Dynamic Yield Personalizacja w czasie rzeczywistym dla witryn internetowych o dużym natężeniu ruchu i handluWielkość zespołu: Handel detaliczny, platformy handlowe, zespoły internetowe Enterprise Zalecenia AdaptML, testy A/B, eksperymenty wielowymiarowe, ocena predykcyjna, koordynacja doświadczeń Niestandardowe ceny Braze Zaangażowanie w wielu kanałach i marketing mobilny Wielkość zespołu: zespoły ds. rozwoju, cyklu życia i utrzymania klientów Podejmowanie decyzji oparte na AI, kreator ścieżek Canvas, SMS-y, e-maile, powiadomienia push, WhatsApp, wyzwalacze zero-copy, atrybuty predykcyjne. Niestandardowe ceny Amplitude AI Analiza produktów i strategia rozwoju oparta na zachowaniachWielkość zespołu: Produkt, rozwój, marketing Wykrywanie anomalii za pomocą AI, analizy języka naturalnego, eksperymenty, odtwarzanie sesji, segmentacja behawioralna. Bezpłatny poziom, płatne plany od 61 USD/miesiąc Canva Magic Studio Tworzenie zawartości wizualnej oparte na AI na potrzeby kampanii Wielkość zespołu: zespoły marketingowe, projektowe i społecznościowe Magic Media, Magic Write, Magic Design, Magic Edit, Magic Animate, zmiana rozmiaru w różnych kanałach Free pakiet Pro od 15 USD/użytkownik/miesiąc

🔍 Czy wiesz, że... Pojęcie „wirusowości” istniało na długo przed pojawieniem się zarządzania mediami społecznościowymi. Na początku XX wieku modele rozprzestrzeniania się informacji pocztą pantoflową były badane wraz z epidemiologią, kształtując późniejsze rozumienie przez marketerów pętli poleceń i efektów sieciowych.

Oto nasze propozycje dla liderów marketingu, którzy potrzebują przejrzystości w zakresie wyników i potencjalnych klientów:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowych działań marketingowych, planowania i realizacji)

Zoptymalizuj proces marketingowy i analizuj zebrane dane w ciągu kilku sekund, korzystając z ClickUp Brain

Na pierwszym miejscu naszej listy znajduje się ClickUp dla zespołów marketingowych, które łączy planowanie, współpracę, dokumentację i realizację w połączonym obszarze roboczym, eliminując rozproszenie pracy.

Jako pierwsze na świecie zintegrowane obszar roboczy oparty na AI, oferuje ono AI wbudowaną w dokumenty, czat, tablice, automatyzację i wiele innych funkcji. Podsumowuj dyskusje, generuj plany i przechodź od wizualizacji do działania bez zmiany kontekstu.

Przyjrzyjmy się niektórym z jego podstawowych funkcji konwergencji AI:

Kontekstowa AI w Twoim obszarze roboczym

ClickUp Brain jest zintegrowany z Twoją pracą i rozumie kontekst Twoich zadań, dokumentów, komentarzy i danych projektowych. W ten sposób, zamiast ogólnych odpowiedzi, udziela odpowiedzi dostosowanych do pracy, podsumowuje działania, wykrywa przeszkody, a nawet generuje zawartość na podstawie rzeczywistych danych dotyczących pracy.

Możesz je wykorzystać w następujących przypadkach marketingowych:

Automatyczne podsumowania kampanii: Poproś o „Podsumowanie naszych ostatnich zadań kampanii w IV kwartale, w tym postępów, kluczowych przeszkód i kolejnych kroków”, a narzędzie wyświetli status zadań, komentarzy i dokumentów.

Wnioski z opinii z różnych kanałów: Wklej opinie dotyczące kampanii lub arkusze kalkulacyjne dotyczące wyników, a następnie podpowiedź „Wyróżnienie najważniejszych trendów dotyczących opinii użytkowników i zalecanych poprawek”. Dzięki temu surowe dane zostaną przekształcone w praktyczne wnioski bez konieczności ręcznej analizy.

Natychmiastowe wsparcie w zakresie zawartości: Skorzystaj z ClickUp Brain, aby tworzyć szkice wiadomości e-mail, podpisy w mediach społecznościowych lub konspekty blogów na podstawie podpowiedzi, takich jak „Utwórz 5 tematów wiadomości e-mail dotyczących wyprzedaży z okazji Dnia Matki, dostosowanych do poprzednich wskaźników otwarć”.

Autonomiczne narzędzia wspomagające cykl pracy

Super agenci ClickUp to współpracownicy oparci na sztucznej inteligencji, którzy dostosowują się do zmian w Twoim miejscu pracy i podejmują działania zgodnie z Twoimi instrukcjami. Mogą monitorować przestrzenie, odpowiadać na zapytania, tworzyć zadania i organizować pracę przy minimalnym nadzorze.

Włącz specjalistę ds. AI do każdego kluczowego cyklu pracy marketingowej dzięki ClickUp Super Agents

Możesz je wykorzystać na przykład do:

Segregacja kampanii: Skonfiguruj agenta segregującego z podpowiedzią typu „Za każdym razem, gdy w wiadomości pojawi się wzmianka o „premierze” lub „terminie”, utwórz zadanie i oznacz kierownika kampanii” .

Agent odpowiedzi na często zadawane pytania: Wdroż agenta odpowiedzi na czacie, aby obsługiwał rutynowe pytania, takie jak „Jakie są wytyczne dotyczące komunikacji naszej marki?”.

Raportowanie wyników: Stwórz niestandardowego agenta, który agreguje cotygodniowe wskaźniki i publikuje podsumowania, np. „Generuj cotygodniowe wyniki punktów kontaktu w kanałach e-mailowych, społecznościowych i płatnych”. Agenci pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dzięki czemu Twój zespół zawsze ma dostęp do aktualnych informacji.

Agenci ci dostosowują się z czasem i coraz lepiej dostosowują się do sposobu pracy Twojego zespołu.

Jednolity pulpit AI do wszystkich zadań

Wykorzystaj potencjał ClickUp Brain i ClickUp Agents poza ClickUp w dedykowanej aplikacji komputerowej AI, która łączy wyszukiwanie, modele AI i kontekst ze wszystkich połączonych aplikacji za pomocą ClickUp BrainGPT. Eliminuje to rozproszenie AI i wyświetla kontekst pracy tam, gdzie jest to potrzebne.

Zyskaj centralny hub AI i zastąp wiele narzędzi do analizy kontekstowej jednym rozwiązaniem ClickUp BrainGPT .

Otrzymasz:

Ujednolicone wyszukiwanie we wszystkich narzędziach: unikaj przełączania się między Figma, Google Drive i ClickUp.

Tworzenie zadań za pomocą głosu: Użyj Użyj funkcji ClickUp Talk-to-Text , aby dyktować notatki ze spotkań lub pomysły na kampanie. BrainGPT przekształci wypowiedziane myśli w konkretne zadania bez konieczności pisania na klawiaturze.

Wnioski dotyczące różnych aplikacji: Poproś o „Podsumowanie trendów konkurencyjnych z ostatnich stron internetowych i źródeł linków”, a BrainGPT dostarczy Ci badania rynkowe z cytatami połączonymi z dokumentami dotyczącymi Poproś o „Podsumowanie trendów konkurencyjnych z ostatnich stron internetowych i źródeł linków”, a BrainGPT dostarczy Ci badania rynkowe z cytatami połączonymi z dokumentami dotyczącymi strategii marketingowej rozwoju.

Najlepsze funkcje ClickUp

Limity ClickUp

Zaawansowane funkcje wymagają czasu, aby się do nich przyzwyczaić.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Oto, co powiedział jeden z użytkowników:

…Zadania związane ze sztuczną inteligencją są bardzo przydatne, pomagają w tworzeniu podsumowań, przydzielaniu zadań, wyszukiwaniu zadań i ogólnie oszczędzają czas w przypadku drobnych spraw. Automatyzacja jest również bardzo skuteczna i może pomóc w ograniczeniu wielu powtarzalnych zadań związanych z przypisywaniem priorytetów itp. Można ją zastąpić agentami AI, które są w zasadzie automatyzacją na sterydach lol…Podoba mi się możliwość wyświetlania zarówno listy, jak i tablicy (w przeciwieństwie do Asany, która oferuje tylko listę, i Trello, które oferuje tylko tablicę). Kanały czatu przypominają Slacka, co jest świetne, ponieważ nie muszę płacić za kolejne oprogramowanie, a możliwość tworzenia dokumentów w ramach zadania jest bardzo przydatna – nie trzeba przechodzić do dysku, tworzyć dokumentu Google Doc, a następnie połączony dokument Google z zadaniem. Pomaga zachować zdrowie psychiczne…

…Zadania związane ze sztuczną inteligencją są bardzo przydatne, pomagają w tworzeniu podsumowań, przydzielaniu zadań, wyszukiwaniu zadań i ogólnie oszczędzają czas poświęcany na drobne sprawy. Automatyzacja jest również bardzo skuteczna i może pomóc w ograniczeniu wielu powtarzalnych zadań związanych z przypisywaniem priorytetów itp. Można je zastąpić agentami AI, które są w zasadzie automatyzacją na sterydach lol…Podoba mi się możliwość wyświetlania zarówno listy, jak i tablicy (w przeciwieństwie do Asany, która oferuje tylko listę, i Trello, które oferuje tylko tablicę).

Kanały czatu przypominają Slacka, co jest świetne, ponieważ nie muszę płacić za kolejne oprogramowanie, a możliwość tworzenia dokumentów w ramach zadania jest bardzo przydatna – nie trzeba przechodzić do dysku, tworzyć dokumentu Google Doc, a następnie umieszczać link do niego w zadaniu. Pomaga zachować zdrowie psychiczne…

🚀 Zaleta ClickUp: Przekształć rozproszone dane marketingowe w decyzje, korzystając z pulpitów nawigacyjnych ClickUp. Otrzymasz karty AI, które zapewniają widok w czasie rzeczywistym na wyniki kampanii, szybkość dostarczania zawartości i obciążenie zespołu. Zamiast ręcznie pobierać aktualizacje z zadań, dokumentów i komentarzy, karty AI automatycznie podsumowują postępy, sygnalizują zagrożenia i ujawniają spostrzeżenia w całym obszarze roboczym. Dodaj karty AI do pulpitu nawigacyjnego ClickUp, aby uzyskać natychmiastowy wgląd w swoje strategie marketingowe. Na przykład specjalista ds. marketingu wzrostowego może dodać kartę AI z podpowiedzią „Podsumuj status wszystkich kampanii generowania popytu w III kwartale i zaznacz przeszkody”, aby natychmiast zobaczyć, co jest na dobrej drodze, co jest opóźnione i dlaczego. Specjaliści ds. zawartości mogą zapytać „Które posty na blogu utknęły w procesie recenzji i na jak długo?”, podczas gdy specjaliści ds. marketingu wydajnościowego mogą monitorować tempo wydatków, gotowość do uruchomienia lub zależności między zasobami.

2. HubSpot Marketing Hub (AI) (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji marketingu przychodzącego i integracji CRM)

za pośrednictwem HubSpot Marketing Hub (AI)

HubSpot Marketing Hub wykorzystuje AI do wspierania codziennych zadań marketingowych, takich jak pozyskiwanie potencjalnych klientów, personalizacja i śledzenie wyników. Funkcje AI są wbudowane bezpośrednio w platformę, dzięki czemu zespoły mogą wykorzystywać dane CRM do kierowania kampaniami. Taka konfiguracja pomaga marketerom efektywniej zarządzać wiadomościami e-mail, stronami docelowymi i witrynami internetowymi, zwłaszcza w miarę wzrostu liczby kampanii.

Dla zespołów marketingowych już pracujących w HubSpot sztuczna inteligencja wydaje się naturalnym rozszerzeniem istniejących cykli pracy. Narzędzia platformy Breeze AI pomagają zautomatyzować typowe zadania marketingowe. Kierują odwiedzających stronę internetową do odpowiednich treści, dostosowują formularze w oparciu o zachowania odwiedzających i wspierają plany zawartości sugestiami dotyczącymi ulepszeń SEO.

Najlepsze funkcje HubSpot Marketing Hub (AI)

Dowiedz się, które kanały i komunikaty przyczyniają się do konwersji, korzystając z atrybucji wielokanałowej i informacji o ścieżce klienta.

Dostosuj zawartość witryny internetowej, wiadomości e-mail, opisy produktów i wezwania do działania na podstawie sygnałów zaangażowania.

Priorytetowo traktuj potencjalnych klientów o wysokim dopasowaniu, korzystając z opartego na AI systemu oceny potencjalnych klientów, który segmentuje potencjalnych klientów na podstawie ich zachowań.

Prowadź rozmowy za pomocą AI Marketing Agent (dawniej chatbot), który w czasie rzeczywistym kwalifikuje odwiedzających o wysokim poziomie zainteresowania, kieruje ich do odpowiednich zasobów i synchronizuje dane bezpośrednio z Twoim systemem CRM.

Ograniczenia HubSpot Marketing Hub (AI)

Nie można śledzić sprzedaży ani zamkniętych transakcji na podstawie kampanii e-mail marketingowych, co stanowi duże ograniczenie.

Użytkownicy skarżą się na ograniczone możliwości dostosowywania (w przypadku szablonów planów rozwoju e-maila) oraz problemy z wydajnością podczas zarządzania kampaniami.

Ceny HubSpot Marketing Hub (AI)

Free

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje HubSpot Marketing Hub (AI)

G2: 4,5/5 (ponad 14 200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 6100 recenzji)

Co użytkownicy mówią o HubSpot Marketing Hub (AI) w praktyce?

Według użytkownika Capterra:

Interfejs użytkownika jest bardzo intuicyjny, więc nawet nowi członkowie zespołu mogą szybko się wdrożyć. Szczególnie pomocna jest płynna integracja między funkcjami CRM i marketingowymi, ponieważ zapewnia spójność danych i automatyzację procesów. Oszczędza to mnóstwo czasu, ponieważ nie muszę już przełączać się między różnymi narzędziami. Bardzo podoba mi się narzędzie do obsługi e-maila, które jest niezwykle łatwe i intuicyjne w użyciu. Dzięki funkcji „przeciągnij i upuść” można bardzo szybko tworzyć i wysyłać świetne biuletyny... W niektórych przypadkach formularze kontaktowe i szablony/moduły mailingowe mają ograniczoną liczbę rozwijanych menu i różnych stopek zgody.

Interfejs użytkownika jest bardzo intuicyjny, więc nawet nowi członkowie zespołu mogą szybko się wdrożyć. Szczególnie pomocna jest płynna integracja między funkcjami CRM i marketingowymi, ponieważ zapewnia spójność danych i automatyzację procesów. Oszczędza to mnóstwo czasu, ponieważ nie muszę już przełączać się między różnymi narzędziami. Bardzo podoba mi się narzędzie do obsługi e-maila, które jest niezwykle łatwe i intuicyjne w użyciu. Dzięki funkcji „przeciągnij i upuść” można bardzo szybko tworzyć i wysyłać świetne biuletyny... W niektórych przypadkach formularze kontaktowe i szablony/moduły mailingowe mają ograniczoną liczbę rozwijanych menu i różnych stopek zgody.

🧠 Ciekawostka: W XV i XVI wieku weneccy drukarze i kupcy stosowali jedne z najwcześniejszych form segmentacji odbiorców. Drukarnie dostosowywały zawartość gazet, stosowały specyficzne dla danego gatunku etykiety na stronach tytułowych i tworzyły komunikaty skierowane do określonych grup czytelników.

3. Salesforce Marketing Cloud + Einstein (najlepsze rozwiązanie dla złożonych, wielokanałowych podróży i personalizacji na dużą skalę)

za pośrednictwem Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Salesforce Marketing Cloud wykorzystuje Einstein AI do wspierania marketingu opartego na danych w kanałach e-mailowych, mobilnych i internetowych. To narzędzie marketingowe oparte na sztucznej inteligencji działa w oparciu o Salesforce Data Cloud, co pozwala zespołom analizować zachowania klientów, przewidywać zaangażowanie i dostosowywać kampanie w czasie rzeczywistym.

Platforma ta jest popularnym wyborem wśród przedsiębiorstw zarządzających dużą liczbą interakcji z klientami i złożonymi ścieżkami zakupowymi. Einstein pomaga zautomatyzować decyzje dotyczące np. terminu wysyłania wiadomości, sposobu oceny zaangażowania i wyboru odbiorców, którym należy nadać priorytet, ułatwiając pracę menedżerom ds. marketingu.

Obsługuje również zawartość generowaną przez AI, taką jak tematy wiadomości, szkice e-maili i segmenty odbiorców. Jeśli chodzi o analitykę, zespoły marketingowe uzyskują widoczność w zakresie atrybucji wielokanałowej i skuteczności działań, a także rekomendacje dotyczące obszarów wymagających optymalizacji.

Najlepsze funkcje Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Przewiduj wskaźniki otwarć, kliknięć i rezygnacji z subskrypcji dzięki Einstein Engagement Scoring , aby udoskonalić segmenty odbiorców i uzyskać lepszy zwrot z inwestycji.

Zmaksymalizuj liczbę otwarć, korzystając z funkcji Einstein Send Time Optimization , która analizuje zachowania odbiorców w celu zaplanowania wysyłania wiadomości e-mail i powiadomień w momentach największego zaangażowania.

Dostarczaj spersonalizowane komunikaty za pomocą Einstein Content Selection , który wybiera najbardziej odpowiednie bloki zawartości na podstawie danych historycznych.

Zapobiegaj zmęczeniu, korzystając z funkcji Einstein Engagement Frequency, która rekomenduje optymalną częstotliwość kontaktów w celu utrzymania zainteresowania.

Ograniczenia Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Aby w pełni wykorzystać możliwości platformy (np. korzystać z zapytań SQL), musisz posiadać odpowiednią wiedzę techniczną, np. rozumieć język AMPScript.

Interfejs traci kontekst, a użytkownicy doświadczają zawieszania się struktur folderów podczas ponownego ładowania strony.

Ceny Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Salesforce Starter: 25 USD miesięcznie za użytkownika

Marketing Cloud Growth: 1500 USD miesięcznie dla całej organizacji (rozliczane rocznie)

Marketing Cloud Advanced: 3250 USD miesięcznie dla całej organizacji (rozliczane rocznie)

Personalizacja Salesforce: 8000 USD miesięcznie dla całej organizacji (rozliczane rocznie)

Marketing Intelligence: 10 000 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Zarządzanie lojalnością: 20 000 USD miesięcznie dla całej organizacji (rozliczane rocznie)

Account Engagement+: 1250 USD miesięcznie dla całej organizacji (rozliczane rocznie)

Engagement+: 2000 USD miesięcznie dla całej organizacji (rozliczane rocznie)

Intelligence+: 11 000 USD miesięcznie dla całej organizacji (rozliczane rocznie)

Personalizacja+: 15 000 USD miesięcznie dla całej organizacji (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Salesforce Marketing Cloud + Einstein

G2: 4/5 (ponad 4400 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 500 recenzji)

Co mówią użytkownicy Salesforce Marketing Cloud + Einstein w praktyce?

Według recenzji G2:

Salesforce Marketing Cloud Engagement wyróżnia się solidnym i wysoce elastycznym narzędziem Journey Builder, które oferuje znacznie bardziej zaawansowane funkcje niż platformy takie jak Pardot (MCAE), HubSpot i Marketo. Narzędzie to umożliwia marketerom wizualne mapowanie i automatyzację skomplikowanych, wielokanałowych ścieżek klientów, uwzględniając podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym i spersonalizowane doświadczenia. Kluczową zaletą jest wbudowane wsparcie dla kanałów komunikacji mobilnej, takich jak WhatsApp, SMS poprzez MobileConnect i powiadomienia push — funkcje, które często są dostępne tylko jako dodatki lub są ograniczone na innych platformach... W połączeniu z skalowalnością na poziomie przedsiębiorstwa, zaawansowanymi funkcjami zarządzania danymi i personalizacją opartą na AI poprzez Einstein, SFMC wyróżnia się jako prawdziwie kompleksowa i przyszłościowa platforma do automatyzacji marketingu.

Salesforce Marketing Cloud Engagement wyróżnia się solidnym i wysoce elastycznym narzędziem Journey Builder, które oferuje znacznie bardziej zaawansowane funkcje niż platformy takie jak Pardot (MCAE), HubSpot i Marketo. Narzędzie to umożliwia marketerom wizualne mapowanie i automatyzację skomplikowanych, wielokanałowych ścieżek klientów, uwzględniając podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym i spersonalizowane doświadczenia. Kluczową zaletą jest wbudowane wsparcie dla kanałów komunikacji mobilnej, takich jak WhatsApp, SMS przez MobileConnect i powiadomienia push — funkcje, które często są dostępne tylko jako dodatki lub są ograniczone na innych platformach... W połączeniu z skalowalnością na poziomie przedsiębiorstwa, zaawansowanymi funkcjami zarządzania danymi i personalizacją opartą na AI za pośrednictwem Einstein, SFMC wyróżnia się jako prawdziwie kompleksowa i przyszłościowa platforma do automatyzacji marketingu.

🧠 Ciekawostka: Psychologia kolorów ma głębokie korzenie w starożytnych cywilizacjach. W Egipcie pigmenty takie jak złoty, niebieski i zielony miały silne znaczenie symboliczne — sygnalizowały boskość, odrodzenie, płodność i władzę. Współczesna psychologia kolorów marek jest po prostu kontynuacją tych długoletnich tradycji, wykorzystującą kolory do wpływania na postrzeganie i zachowanie.

4. Adobe Marketo Engage (najlepsze rozwiązanie do zarządzania potencjalnymi klientami B2B i automatyzacji marketingu)

za pośrednictwem Adobe Marketo Engage

Adobe Marketo Engage jest często używane przez zespoły B2B, które muszą zarządzać długimi, złożonymi ścieżkami zakupowymi klientów w wielu kanałach. Jego funkcje AI zostały stworzone, aby wspierać personalizację na dużą skalę, czy to poprzez e-mail, internet, reklamy czy urządzenia mobilne.

W codziennej pracy AI Marketo do zarządzania realizacją pomaga w takich zadaniach, jak tworzenie wiadomości e-mail zgodnych z wizerunkiem marki, dostosowywanie tematów wiadomości i personalizacja zawartości w oparciu o zachowania użytkowników. Automatyzacja obsługuje ocenę potencjalnych klientów, kroki ścieżki zakupowej i decyzje dotyczące czasu, a analityka marketingowa zapewnia widoczność w zakresie wpływu na proces sprzedaży i skuteczności kampanii.

Najlepsze funkcje Adobe Marketo Engage

Wdroż Adobe Dynamic Chat z GenAI, aby uzyskać skrypty oparte na podpowiedziach, odpowiedzi oparte na wiedzy i routing w czasie rzeczywistym, które pomogą przekształcić odwiedzających w klientów.

Twórz rozdziały, streszczenia i kluczowe wnioski z nagranych interaktywnych webinarów za pomocą GenAI, zwiększając możliwości ponownego wykorzystania zawartości i jej dostępność.

Wdroż AI Marketing Agent, aby uzyskać ciągłą ocenę potencjalnych klientów, etapy cyklu życia i gotowe do sprzedaży podsumowania oparte na danych dotyczących zaangażowania.

Limity Adobe Marketo Engage

Proste zadania, takie jak czyszczenie danych, wymagają wsparcia na poziomie administratora lub są ukryte za wieloma krokami.

Brak zaawansowanych natywnych funkcji analitycznych, co ma na wyniku konieczność ręcznego wykonywania zadań w celu uzyskania głębszych informacji.

Ceny Adobe Marketo Engage

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Adobe Marketo Engage

G2: 4,1/5 (ponad 3000 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 700 recenzji)

Co mówią o Adobe Marketo Engage użytkownicy w praktyce?

Cytat z recenzji G2:

To przełomowe rozwiązanie, które płynnie integruje się z produktami Adobe, takimi jak Target, zapewniając wydajność w zakresie kierowania reklam do potencjalnych klientów, którzy mogą stać się naszymi klientami. Bardzo podoba mi się integracja z CRM w celu monitorowania sprzedaży. Jest to wszechstronne narzędzie do tworzenia kampanii i wykorzystywania wielu kanałów dystrybucji, dzięki czemu można dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o pielęgnowanie i segmentację potencjalnych klientów... Dostosowanie nie jest dla osób o słabych nerwach, wymaga czasu i zainteresowania.

To przełomowe rozwiązanie, które płynnie integruje się z produktami Adobe, takimi jak Target, zapewniając wydajność w zakresie kierowania reklam do potencjalnych klientów, którzy mogą stać się naszymi klientami. Bardzo podoba mi się integracja z CRM w celu monitorowania sprzedaży. Jest to wszechstronne narzędzie do tworzenia kampanii i wykorzystania wielu kanałów dystrybucji, dzięki czemu można dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o pielęgnowanie i segmentację potencjalnych klientów... Dostosowanie nie jest dla osób o słabych nerwach, wymaga czasu i zainteresowania.

🔍 Czy wiesz, że... Teoria obciążenia poznawczego pokazuje, że gdy marketerzy są przeciążeni zbyt wieloma jednoczesnymi decyzjami — tekstami, kreacjami, kanałami, budżetem — domyślnie wybierają „bezpieczne” rozwiązania. To wyjaśnia, dlaczego struktura, briefy, ramy i automatyzacja faktycznie zwiększają kreatywność.

5. 6sense (najlepsze narzędzie do identyfikacji kont B2B i danych dotyczących przewidywanych intencji)

za pośrednictwem 6sense

6sense zostało zaprojektowane, aby pomóc zespołom ds. przychodów B2B zrozumieć intencje kupujących na wcześniejszym etapie lejka sprzedażowego. Kluczową rolę odgrywa tutaj 6AI, które analizuje dane dotyczące intencji, firmografikę, technografikę i sygnały behawioralne w całym 6sense Signalverse, aby przewidzieć etapy zakupu, zanim potencjalni klienci się ujawnią.

Te informacje są bezpośrednio wykorzystywane do ustalania priorytetów kont, pomagając nowoczesnym zespołom marketingowym i sprzedażowym skupić się na kontach, które wykazują rzeczywistą intencję zakupu.

Narzędzia dla kierownictwa, takie jak modelowanie predykcyjne i segmentacja etapów zakupowych, oceniają konta i mapują komitety zakupowe. Dodatkowo Identity Graph łączy anonimową aktywność na stronie internetowej ze znanymi kontami w systemach CRM, takich jak Salesforce.

Najlepsze funkcje 6sense

Zautomatyzuj działania promocyjne w reklamach, wiadomościach e-mail i serwisach internetowych, korzystając z agentów e-mailowych opartych na AI, inteligentnych cyklach pracy i koordynacji wielokanałowej.

Wykorzystaj pulpity do raportowania, aby uzyskać informacje o kontach na rynku, ryzyku związanym z potencjalnymi klientami i terminach zaangażowania.

Uruchom agenty e-maila oparte na AI za pośrednictwem Conversational Email, generujące odpowiedzi uwzględniające kontekst i wielowątkowe wątki transakcyjne, aby przyspieszyć tempo realizacji projektów.

Ograniczenia 6sense

Użytkownicy narzekają na brak intuicyjnego interfejsu i częste występowanie błędów.

Ustawienie integracji, zwłaszcza Salesforce, jest czasochłonne.

Ceny 6sense

Free

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje 6sense

G2: 4,3/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 30 recenzji)

Co użytkownicy mówią o 6sense w praktyce?

Oto, co powiedział jeden z użytkowników:

Deanonimizacja sieci i narzędzia do budowania grupy odbiorców naprawdę zmieniają zasady gry. Wbudowane cykle pracy i narzędzia do koordynacji pozwalają wykorzystać te dane i łatwo je zastosować w praktyce. Wspaniałe jest to, że można to zmienić, aby nie skupiać się tylko na łatwych działaniach, ale także tworzyć złożony przepływ dynamicznych zmian. Nadaje się do różnych poziomów umiejętności. W praktyce, po zbudowaniu silnika, który robi to, czego potrzebujesz, możesz mieć pewność, że 6sense zajmie się resztą. Podczas korzystania z 6sense nieoceniona była obsługa klienta zarówno ze strony systemu zgłoszeń, jak i naszego CSM. Szybko udzielają wsparcia, omawiają z nami nowe funkcje i dzielą się spostrzeżeniami.

Deanonimizacja sieci i narzędzia do budowania odbiorców naprawdę zmieniają zasady gry. Dzięki wbudowanym cyklom pracy i narzędziom do koordynacji możesz wykorzystać te dane i łatwo je zastosować. Wspaniałe jest to, że możesz to zmienić, aby nie skupiać się tylko na łatwych działaniach, ale także tworzyć złożony przepływ dynamicznych zmian. Nadaje się do różnych poziomów umiejętności. W praktyce, po zbudowaniu silnika, który robi to, czego potrzebujesz, możesz mieć pewność, że 6sense zajmie się resztą. Podczas korzystania z 6sense nieoceniona była obsługa klienta zarówno ze strony systemu zgłoszeń, jak i naszego CSM. Szybko udzielają wsparcia, omawiają z nami nowe funkcje i dzielą się spostrzeżeniami.

⚡ Archiwum szablonów: Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp to gotowy do użycia folder, który pomaga przejść od ogólnego myślenia strategicznego do realizacji operacyjnej. Pobierz bezpłatny szablon Zidentyfikuj i oceń możliwości rynkowe, aby stworzyć praktyczny plan działania, korzystając z szablonu strategicznego planu marketingowego ClickUp. Szablon kampanii marketingowej zapewnia: Zaplanowane , Otwarte , Anulowane , W trakcie realizacji i Zakończone , pomagają śledzić każdy element strategii. Niestandardowe statusy ClickUp , takie jak, pomagają śledzić każdy element strategii.

Pola niestandardowe ClickUp, takie jak Kanał , Typ OKR i Kwartał , pozwalają uchwycić kontekst strategiczny każdego zadania ClickUp. Ułatwia to podział planu według kanałów (np. e-mail, media społecznościowe, płatne), obszarów zainteresowania lub osi czasu.

strona powitalna (aby zapoznać wszystkich z planem) i widok OKR (aby monitorować postępy w zakresie kluczowych wyników) Widoki ClickUp , takie jak(aby zapoznać wszystkich z planem) i(aby monitorować postępy w zakresie kluczowych wyników)

6. Demandbase (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego marketingu opartego na kontach i koordynacji sprzedaży)

za pośrednictwem Demandbase

Demandbase to narzędzie do zarządzania kampaniami stworzone z myślą o zespołach ds. wprowadzania produktów na rynek, które potrzebują wyraźniejszych sygnałów dotyczących tego, które konta są warte zaangażowania. Jego AI analizuje dane dotyczące intencji i aktywności na kontach w czasie rzeczywistym, aby wykazać gotowość do zakupu, skoordynować działania sprzedażowe i marketingowe oraz ukierunkować działania promocyjne.

JourneyIQ dostosowuje reklamy i zaangażowanie w miarę przechodzenia kont przez kolejne etapy zakupu. Ponadto Demandbase GPT umożliwia zespołom zadawanie pytań w języku naturalnym w celu generowania segmentów lub rekomendacji dotyczących kampanii. Jeśli chodzi o realizację, Buying Group Setup Agents i Filter Agents automatyzują mapowanie person i ustalanie priorytetów kont.

Najlepsze funkcje Demandbase

Wyzwalaj działania w reklamach, witrynach internetowych i cyklach pracy CRM za pomocą Next Gen Orchestration jako wyzwalacza.

Śledź postępy w realizacji celów, szybkość realizacji projektów i wpływ na przychody za pomocą Pipeline Influence i pulpitów nawigacyjnych opartych na AI.

Dostarczaj decydentom reklamy oparte na adresach IP bez plików cookie za pośrednictwem Demandbase One , optymalizując tendencyjność i kreacje dzięki AI.

Realizuj kompleksowe cykle pracy przy użyciu połączonych agentów AI Agentbase, od identyfikacji potencjalnych klientów po działania wielokanałowe i alerty sprzedażowe.

Limity Demandbase

Silnik dopasowujący potencjalnych klientów do kont nie jest intuicyjny, co utrudnia zapewnienie wysokiej jakości danych.

Często występują problemy z synchronizacją, które powodują opóźnienia w aktualizacji danych klientów, wpływając na podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.

Ceny Demandbase

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Demandbase

G2: 4,4/5 (ponad 1900 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Demandbase użytkownicy w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

Interfejs Demandbase One jest moim zdaniem bardzo intuicyjny. Nie wymaga on długiego szkolenia, aby rozpocząć pracę, dzięki czemu jest przystępny i przyjazny dla użytkowników, którzy nie muszą poświęcać dużo czasu na naukę obsługi platformy. Doceniam również jego możliwości w zakresie reklamy, a konkretnie w kierowaniu reklam displayowych do określonych kont, co byłoby niemożliwe bez tego narzędzia... Ustawienia Demandbase One są dość skomplikowane i wymagają dedykowanego zespołu do zarządzania wszystkimi niezbędnymi integracjami technicznymi. Ta złożoność może stanowić wyzwanie dla osób bez wiedzy technicznej. Ponadto proces integracji może ucierpieć, jeśli zespół wewnętrzny źle go przeprowadzi, jak miało to miejsce w moim przypadku.

Interfejs Demandbase One jest moim zdaniem bardzo intuicyjny. Nie wymaga on długiego szkolenia, aby rozpocząć pracę, dzięki czemu jest przystępny i przyjazny dla użytkowników, którzy nie muszą poświęcać dużo czasu na naukę obsługi platformy. Doceniam również jego możliwości w zakresie reklamy, a konkretnie w kierowaniu reklam displayowych do określonych kont, co byłoby niemożliwe bez tego narzędzia... Ustawienia Demandbase One są dość skomplikowane i wymagają dedykowanego zespołu do zarządzania wszystkimi niezbędnymi integracjami technicznymi. Ta złożoność może stanowić wyzwanie dla osób bez wiedzy technicznej. Ponadto proces integracji może ucierpieć, jeśli zespół wewnętrzny źle sobie z nim poradzi, jak to miało miejsce w moim przypadku.

🔍 Czy wiesz, że... Termin „marka” pochodzi od staroskandynawskiego słowa „brandr”, oznaczającego „palić”, ponieważ właściciele zwierząt gospodarskich dosłownie wypalali symbole na bydłu, aby je oznaczyć.

7. Dynamic Yield (najlepsze rozwiązanie do personalizacji i optymalizacji stron internetowych w czasie rzeczywistym oparte na AI)

za pośrednictwem Dynamic Yield

Firma Dynamic Yield, obecnie należąca do Mastercard, koncentruje się na personalizacji w czasie rzeczywistym we wszystkich punktach kontaktu z reklamami cyfrowymi. Jej system Experience OS wykorzystuje natywną AI, w tym AdaptML, do podejmowania decyzji dotyczących zawartości, produktów lub ofert, które mają być wyświetlane poszczególnym użytkownikom w oparciu o ich zachowania i kontekst.

Platforma jest powszechnie używana przez zespoły, które potrzebują spójnej personalizacji w sieci, na urządzeniach mobilnych, w aplikacjach, wiadomościach e-mail i reklamach, zwłaszcza w środowiskach o dużym natężeniu ruchu lub intensywnej działalności handlowej.

W tle AdaptML opiera się na modelach predykcyjnych i samouczącym się NLP. W ten sposób obsługuje funkcje takie jak rekomendacje produktów, doświadczenia związane z porzuconymi koszykami i kontynuowanie podróży od miejsca, w którym została przerwana. Silnik rekomendacji łączy głębokie uczenie się i uczenie się przez wzmocnienie, aby obsługiwać duże katalogi produktów i dostosowywać doświadczenia w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Dynamic Yield

Przewiduj i wyświetlaj kolejne najlepsze elementy dzięki modelom samouczącym się NextML , ponownie skupiając uwagę użytkowników na odpowiednich elementach poprzez analizę zachowań i logikę „kontynuuj od miejsca, w którym skończyłeś”.

Przeprowadzaj testy A/B i eksperymenty wielowymiarowe z automatyczną optymalizacją, wykorzystując AI do wyboru najlepszych wariantów na podstawie danych dotyczących rzeczywistych wyników.

Twórz adaptacyjne profile użytkowników jako strategię przywódczą z wykorzystaniem algorytmów predykcyjnego oceny potencjalnych klientów, łącząc dane firmograficzne, technograficzne i interakcje w czasie rzeczywistym w celu uzyskania indywidualnego podejścia w skali Enterprise.

Limity Dynamic Yield

Musisz posiadać wiedzę techniczną, aby stworzyć niestandardowy cykl pracy i go kontrolować.

Połączenie z narzędziami innych firm jest czasochłonne, ponieważ trzeba je integrować strona po stronie.

Dynamiczne ceny Yield

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Dynamic Yield

G2: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Dynamic Yield w praktyce?

Cytując użytkownika:

Dynamic Yield to najlepsza w swojej klasie platforma personalizacyjna, która znacznie zwiększyła nasz wysiłek w zakresie personalizacji w wielu markach. Jej solidne narzędzia do segmentacji i targetowania pozwalają nam realizować skuteczne, oparte na danych kampanie w Internecie, na urządzeniach mobilnych i w e-mailach, tworząc płynne doświadczenie wielokanałowe. Lubię i gorąco polecam Dynamic Yield. Nie ma nic, czego bym nie lubił, ale drobne limity, które można pokonać, to: ograniczone wbudowane możliwości analityczne (gdzie wymagane są kompleksowe szczegóły) – pracujemy nad przesyłaniem surowych danych do naszych wewnętrznych narzędzi analitycznych, aby uzyskać ten widok.

Dynamic Yield to najlepsza w swojej klasie platforma personalizacyjna, która znacznie zwiększyła nasz wysiłek personalizacyjny w wielu markach. Jej solidne narzędzia do segmentacji i targetowania pozwalają nam realizować skuteczne, oparte na danych kampanie w Internecie, na urządzeniach mobilnych i w e-mailach, tworząc płynne doświadczenie wielokanałowe. Lubię i gorąco polecam Dynamic Yield. Nie ma nic, czego bym nie lubił, ale drobne limity, które można pokonać, to: ograniczone wbudowane możliwości analityczne (gdzie wymagane są kompleksowe szczegóły) – pracujemy nad przesyłaniem surowych danych do naszych wewnętrznych narzędzi analitycznych, aby uzyskać ten widok.

🧠 Ciekawostka: W XIX wieku francuska gazeta La Presse wprowadziła pierwszy model masowej monetyzacji zawartości, obniżając ceny subskrypcji i wykorzystując reklamy do finansowania działalności. Była to wczesna lekcja strategii rozwoju, redukcji CAC i dywersyfikacji przychodów.

8. Braze (najlepsze rozwiązanie do wielokanałowej interakcji z klientami i marketingu mobilnego)

za pośrednictwem Braze

Jeśli chcesz realizować spersonalizowane ścieżki klientów, Braze jest dobrym wyborem. BrazeAI stanowi centralny element platformy i pomaga zespołom w podejmowaniu decyzji w czasie rzeczywistym na podstawie danych dotyczących wiadomości e-mail, SMS-ów, powiadomień push, WhatsApp i wiadomości w aplikacjach. Łączy dane własne z predykcyjną i generatywną sztuczną inteligencją, aby wspierać kampanie dostosowujące się do zachowań użytkowników.

Canva i Canva Context umożliwiają elastyczną koordynację działań dzięki tymczasowym zmiennym, które pozwalają na głębszą personalizację. Dodatkowo Zero-copy Canvas Wyzwalacze aktywują dane bezpośrednio z magazynów w chmurze.

Najlepsze funkcje Braze

Precyzyjnie dostosowuj grupę odbiorców za pomocą obliczonych atrybutów, korzystając z narzędzia Segment Builder .

Aktywuj BrazeAI Decisioning Studio , aby dokonywać optymalnych wyborów dotyczących kanałów, zawartości i czasu dla każdego użytkownika, automatycznie optymalizując wskaźniki KPI, takie jak zaangażowanie i utrzymanie klientów.

Wprowadź personalizację bez kopiowania z hurtowni danych za pomocą Canva Triggers , umożliwiając natychmiastowe przepływy po zakupie lub dynamiczne segmenty.

Obliczaj na bieżąco takie atrybuty, jak średnia wartość zamówienia i częstotliwość zakupów, aby uzyskać inteligentniejszą segmentację i dostosowane komunikaty w ramach kampanii.

Limity Braze

Nie można tworzyć kampanii w środowisku testowym i publikować ich bezpośrednio.

Brak funkcji analitycznych i raportowania zorientowanych na klienta.

Ceny Braze

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Braze

G2: 4,5/5 (ponad 1400 recenzji)

Capterra: 4,74/5 (ponad 160 recenzji)

Co o Braze mówią użytkownicy w praktyce?

Użytkownik Capterra powiedział:

W porównaniu z podobnymi produktami i firmami Braze zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji. Braze oferuje bogatszy zestaw funkcji i możliwości, które są stale udoskonalane i aktualizowane. Oprócz dostarczania potężnego narzędzia biznesowego, organizacja zapewnia również wiele informacji na temat tego, jak efektywnie z niego korzystać. Dzięki pomocy personelu ds. wdrażania nowych użytkowników byliśmy w stanie szybko opanować obsługę narzędzia, a obsługa klienta jest doskonała.

W porównaniu z podobnymi produktami i firmami Braze zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji. Braze oferuje bogatszy zestaw funkcji i możliwości, które są stale udoskonalane i aktualizowane. Oprócz dostarczania potężnego narzędzia biznesowego, organizacja zapewnia wiele informacji na temat tego, jak efektywnie z niego korzystać. Dzięki pomocy personelu ds. wdrażania nowych użytkowników byliśmy w stanie szybko opanować obsługę narzędzia, a obsługa klienta jest doskonała.

🧠 Ciekawostka: Beatlemania, która wybuchła w Wielkiej Brytanii w 1963 r. i osiągnęła szczyt popularności na całym świecie w 1964 r., jest często badana przez socjologów jako wczesny przykład szybkiego, zaraźliwego rozprzestrzeniania się kultury. Była napędzana przez środki masowego przekazu, sieci fanów i emocjonalną zaraźliwość.

9. Amplitude AI (najlepsze rozwiązanie do analizy produktów i rozwoju cyfrowego opartego na AI)

za pośrednictwem Amplitude AI

Amplitude jest używane przez zespoły ds. produktów, marketingu i rozwoju, które chcą zrozumieć, dlaczego użytkownicy zachowują się w określony sposób. Przekształca dane behawioralne w jasne informacje dzięki analizie produktów, analizie stron internetowych i odtwarzaniu sesji, które działają razem.

AI jest wykorzystywana, aby pomóc zespołom w wykrywaniu wzorców, diagnozowaniu problemów i szybszym wprowadzaniu zmian, zwłaszcza podczas śledzenia aktywacji, utrzymania klientów lub zmian w konwersji.

Funkcje takie jak AI Agents stale monitorują dane, aby wykrywać anomalie i sugerować kolejne kroki. Możesz zadawać zapytania w języku naturalnym, np. „Dlaczego w zeszłym tygodniu spadła liczba konwersji?”, i uzyskać bezpośrednie odpowiedzi. Wsparcie funkcji Feature and Web Experimentation obejmuje testy A/B i wielowymiarowe bez konieczności pisania kodu.

Najlepsze funkcje Amplitude AI

Wprowadź oparte na zachowaniach wdrażanie nowych pracowników i zbieranie opinii wewnątrz produktu za pomocą przewodników i ankiet .

Monitoruj wskaźniki 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, pod kątem skoków lub spadków dzięki wykrywaniu anomalii opartemu na AI, w tym analizie przyczyn źródłowych w celu diagnozowania problemów.

Twórz eksperymenty internetowe i przewodniki w aplikacjach w celu osiągnięcia określonych celów na podstawie segmentów behawioralnych, optymalizując ścieżki użytkowników dzięki powtórkom sesji i mapom cieplnym.

Limity Amplitude AI

Użytkownicy zgłaszają trudności z przypisaniem analiz opartych na kontach do analiz opartych na użytkownikach.

Brakuje elementów oceny powodzenia klienta i kondycji, które są dostępne w niestandardowych rozwiązaniach Amplitude.

Ceny Amplitude AI/AI

Starter: Free

Dodatkowo: 61 USD/miesiąc

Wzrost: Niestandardowe ceny

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Amplitude AI

G2: 4,5/5 (ponad 2600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 60 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Amplitude AI w praktyce?

W recenzji G2 zauważono:

W Amplitude Analytics najbardziej podoba mi się idealne połączenie łatwości obsługi, szybkości i elastyczności. Platforma jest bardzo łatwa we wdrożeniu i płynnie integruje się z naszym istniejącym zestawem danych, co sprawiło, że jej przyjęcie przez Teams przebiegło bezproblemowo... Jednym z wyzwań związanych z Amplitude Analytics jest limit tworzenia wizualizacji tylko do jednego roku naraz. Dla zespołów, które chcą analizować wieloletnie trendy lub historyczne wyniki na pierwszy rzut oka, może to być ograniczeniem. Rozszerzenie zakresu czasowego wizualizacji sprawiłoby, że platforma byłaby jeszcze bardziej wydajna w przypadku analiz długoterminowych.

W Amplitude Analytics najbardziej podoba mi się idealne połączenie łatwości obsługi, szybkości i elastyczności. Platforma jest bardzo łatwa we wdrożeniu i płynnie integruje się z naszym istniejącym zestawem danych, co sprawiło, że jej przyjęcie przez Teams przebiegło bezproblemowo... Jednym z wyzwań związanych z Amplitude Analytics jest limit tworzenia wizualizacji tylko do jednego roku naraz. Dla zespołów, które chcą analizować wieloletnie trendy lub historyczne wyniki na pierwszy rzut oka, może to stanowić ograniczenie. Rozszerzenie zakresu czasowego wizualizacji sprawiłoby, że platforma byłaby jeszcze bardziej wydajna w przypadku analiz długoterminowych.

⚡ Archiwum szablonów: Szablon ClickUp Marketing Team Operations Template pomaga zespołom marketingowym organizować pracę, poprawiać widoczność i usprawniać działania związane z zawartością, kampaniami, współpracą i raportowaniem. Pobierz bezpłatny szablon Przejdź od planowania kampanii do jej realizacji i analizy wyników dzięki szablonowi ClickUp Marketing Team Operations Template. Możesz: Śledź status każdej inicjatywy (niezależnie od tego, czy jest to przegląd zawartości marketingowej, czy kamień milowy w realizacji kampanii) dzięki 17 predefiniowanym statusom niestandardowym.

Dodaj znaczące atrybuty do zadań, takie jak priorytet, typ kampanii, segmenty odbiorców, linki do wyników i inne dzięki polom niestandardowym.

Skróć czas ustawień i zapewnij każdemu członkowi zespołu jasną ścieżkę do pracy dzięki sześciu niestandardowym widokom, w tym Marketing Wiki, Schemat organizacyjny i Dokumenty zespołu .

10. Canva Magic Studio (najlepsze narzędzie do tworzenia i projektowania zawartości wizualnej wzbogaconej o AI)

za pośrednictwem Canva Magic Studio

Canva Magic Studio wprowadza AI bezpośrednio do cyklu pracy Canva. Pakiet łączy generowanie tekstu, obrazów i wideo, dzięki czemu można tworzyć posty w mediach społecznościowych, prezentacje i materiały wizualne do kampanii na podstawie prostych podpowiedzi.

Narzędzia takie jak Magic Media i Magic Design obsługują datę powstania, podczas gdy Magic Edit, Magic Grab i Magic Expand zapewniają wsparcie dla szczegółowych poprawek bez zaawansowanych umiejętności projektowych. Magic Switch dostosowuje projekty do różnych kanałów, a Magic Write pomaga udoskonalać teksty wraz z elementami wizualnymi.

Najlepsze funkcje Canva Magic Studio

Przekształcaj podpowiedzi w niestandardowe obrazy, grafiki lub ilustracje za pomocą Magic Media i Dream Lab .

Zastosuj efekty ruchu, przejścia i fragmenty wideo za pomocą Magic Animate i Beat Sync , zamieniając statyczną zawartość w angażujące prezentacje i relacje społecznościowe.

Dostosuj pojedyncze projekty do różnych formatów (Instagram, LinkedIn, e-mail) za pomocą Magic Switch, zachowując jakość i automatycznie dostosowując układy i tekst.

Limity Canva Magic Studio

Brak opcji mieszania dla każdej warstwy, które są dostępne w alternatywnych rozwiązaniach.

Użytkownicy narzekają, że generowanie obrazów przez AI nie spełnia oczekiwań i wiąże się z dodatkowymi kosztami pomimo płatnych planów.

Ceny Canva

Free

Pro: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Canva Magic Studio

G2: 4,7/5 (ponad 6400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 13 000 recenzji)

Co mówią użytkownicy Canva Magic Studio w praktyce?

Użytkownik udostępnił swoje doświadczenie:

Canva jest niezwykle wszechstronna i przez ostatnie kilka lat intensywnie z niej korzystałem... Canva dodała tak wiele funkcji, że stała się zbyt skomplikowana. Znacznie ucierpiała na tym łatwość obsługi i postanowiłem nie przedłużać subskrypcji po wygaśnięciu obecnej. Funkcje AI nie do końca spełniają moje oczekiwania, a obrazy są czasami naprawdę dziwne. Niektóre funkcje AI wiążą się z dodatkowymi kosztami, czego nie oczekiwałem, płacąc za subskrypcję.

Canva jest niezwykle wszechstronna i przez ostatnie kilka lat intensywnie z niej korzystałem... Canva dodała tak wiele funkcji, że stała się zbyt skomplikowana. Znacznie ucierpiała na tym łatwość obsługi i postanowiłem nie przedłużać subskrypcji po wygaśnięciu obecnej. Funkcje AI nie do końca spełniają moje oczekiwania, a obrazy są czasami naprawdę dziwne. Niektóre funkcje AI wiążą się z dodatkowymi kosztami, czego nie oczekiwałem, płacąc za subskrypcję.

🔍 Czy wiesz, że... W latach 20. XX wieku psycholog Daniel Starch opracował jeden z pierwszych modeli skuteczności reklamy, podkreślając, że reklamy muszą być widoczne, czytane, wiarygodne i zapamiętywane. Jego praca stanowi podstawę współczesnych metod pomiaru kreatywności.

ClickUp Knows It AI-L

AI może pomóc Ci pisać szybciej, testować mądrzej, personalizować głębiej i wcześniej przewidywać wyniki. Jednak w przypadku marketingu powinna ona również wiedzieć, kiedy działać, co ignorować i jak utrzymać spójność zespołów. W tym miejscu wiele rozwiązań zawodzi — informacje są przechowywane w jednym narzędziu, a kampanie w innym.

Jako zintegrowany obszar roboczy oparty na AI, ClickUp łączy planowanie, współpracę, dokumentację, realizację i AI w jednym systemie. ClickUp Brain podsumowuje wyniki kampanii, przekształca dyskusje w działania i generuje plany bez utraty kontekstu.

