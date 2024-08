Jak skalować zespół marketingowy?

Jako właściciel firmy wiesz, że marketing odgrywa kluczową rolę w cyklu życia klienta, od tworzenia świadomości marki i budowania zaufania po pozyskiwanie i utrzymywanie klientów.

Bez skutecznego zespołu marketingowego budżety są przepalane, biznes i potencjalni klienci prześlizgują się przez szczeliny, a czas wszystkich jest marnowany na kampanie typu "spray and pray", przynosząc więcej frustracji niż przychodów.

A co, jeśli istnieje lepszy sposób na skalowanie działań marketingowych, taki, który zachwyca klientów i przynosi napływ potencjalnych klientów?

W tym przewodniku dzielimy się wszystkim na temat skalowania zespołów marketingowych, wykorzystania technologii, najlepszych praktyk komunikacyjnych i wyzwań związanych ze skalowaniem, o których należy pamiętać.

Zrozumienie znaczenia zespołu marketingowego w organizacji

Czy możesz sobie wyobrazić firmę bez zespołu marketingowego? Jak zapewniłbyś, że Twój produkt zostanie odkryty? Kto powiedziałby potencjalnym klientom o Twojej ofercie?

Oczywiście, istnieją opinie klientów i opinie zwrotne, ale możesz zaufać ustnie tylko tak daleko. W tym miejscu wkracza marketing - łącząc dane, zaufanie i talent, aby aktywować wzrost.

Oto jak zespół marketingowy może zmienić Twoją organizację:

Zwiększa świadomość marki: Marketing odgrywa ważną rolę w rozpowszechnianiu informacji o marce za pomocą komunikatów produktowych i pozycjonowania, edukując potencjalnych klientów o bolączkach, które rozwiązuje Twój produkt lub usługa oraz budując zaufanie jako partner, który im pomoże

Jako marketer ściśle współpracujesz z zespołem sprzedaży, aby generować leady i przekształcać je w klientów Prowadzenie badań marketingowych: Członkowie zespołu marketingowego przeprowadzają ankiety, analizują trendy rynkowe i dane branżowe oraz rozmawiają z klientami. Nawet jeśli badania przeprowadzają osoby trzecie, dział marketingu analizuje te dane, aby opracować niestandardową strategię wejścia na rynek marketingowa mapa drogowa w oparciu o wyniki badań

Kiedy skalować zespół marketingowy

Twoja funkcja marketingowa musi żonglować wieloma celami i obowiązkami związanymi z celami dotyczącymi przychodów.

Jednak w miarę rozwoju firmy podejście polegające na "robieniu więcej za mniej" może się nie sprawdzić. W rzeczywistości może to całkowicie wypalić zespół marketingowy i uczynić go nieproduktywnym.

To powiedziawszy, ogromne inwestycje w budowanie pełnoprawnego działu marketingu na wczesnych etapach również mogą nie być rozsądne.

Kiedy więc wiadomo, że nadszedł czas na skalowanie zespołu marketingowego? Poniżej przedstawiamy, czego marketing będzie potrzebował na każdym etapie rozwoju.

Słowo przestrogi: Aby ułatwić zrozumienie sposobu skalowania, wybraliśmy inwestycje lub kapitał do sklasyfikowania skali. Oczywiście nie jest to podejście uniwersalne. Istnieje wiele innych sposobów rozwoju i skalowania zespołów marketingowych.

Etap zalążkowy

Skupienie się na etapie zalążkowym: Znalezienie minimalnego realnego produktu MVP i wczesnych użytkowników.

Czego potrzebujesz: Marketingowca, który może opracować komunikację marki, pomóc w budowaniu społeczności, przetestować MVP i zebrać opinie użytkowników.

Seria A

Skupienie się na etapie serii A: Zbudowanie PMF dopasowanego do rynku produktu, zaplanowanie strategii wejścia na rynek, skalowanie 1-2 kanałów i wykazanie, że firma może napędzać przewidywalny wzrost.

Czego potrzebujesz: Jest to moment, w którym skalujesz jednoosobowy zespół marketingowy i dodajesz więcej ról, w tym:

Stratega treści i pisarza do opowiadania historii i specjalistę SEO, aby przyciągnąć ruch na stronie internetowej

do opowiadania historii i specjalistę SEO, aby przyciągnąć ruch na stronie internetowej Performance marketer dla rozwoju i przeoczenia cyfrowych kampanii marketingowych

dla rozwoju i przeoczenia cyfrowych kampanii marketingowych Projektant wizualny projektant graficzny lub projektant UX UI do tworzenia markowych obrazów i innych zasobów wizualnych



Seria B

Skupienie się na etapie Serii B: Poszerzenie bazy klientów,

skupienie się na marketingu wzrostu

i skalować operacje, jednocześnie dodając właścicieli zespołów, aby rozwijać i skalować poszczególne kanały.

Czego potrzebujesz: Zatrudnisz CMO i/lub dyrektora marketingu do nadzorowania działu marketingu.

Oprócz członków zespołu marketingowego serii A, dodatkowe role będą obejmować:

Analityk danych do mierzenia wpływu kampanii, identyfikowania najlepiej działających kanałów i możliwości rozwoju oraz podejmowania decyzji opartych na danych przy użyciu narzędzi do automatyzacji

do mierzenia wpływu kampanii, identyfikowania najlepiej działających kanałów i możliwości rozwoju oraz podejmowania decyzji opartych na danych przy użyciu narzędzi do automatyzacji Ekspert technologiczny do budowania systemów automatyzacji i przepływów pracy

do budowania systemów automatyzacji i przepływów pracy Kierownik ds. generowania popytu do wdrażania strategii napędzania wzrostu i przychodów

do wdrażania strategii napędzania wzrostu i przychodów Kierownik ds. marketingu produktów który rozumie propozycję wartości produktu i komunikację dewelopera dla klientów, potencjalnych klientów i odbiorców wewnętrznych

Seria C

Koncentracja na etapie Serii C: Marketing tworzy rozpoznawalność marki i pomija budowanie marki, wiąże się ze wzrostem przychodów, przyspiesza produkcję treści, koncentruje się na zaangażowaniu klientów i rozszerza działalność na nowe rynki.

czego potrzebujesz:* Wraz ze wszystkimi wyżej wymienionymi rolami, zbudujesz zespół marketingu produktowego i dodasz stratega komunikacji lub specjalistę ds. public relations, aby zbudować zespół marketingu produktowego

strategię komunikacji marketingowej

dla zespołu.

Topowe strategie i wskazówki dotyczące skalowania zespołu marketingowego

Aby stworzyć dobrze naoliwiony dział marketingu z wyspecjalizowanymi ekspertami w celu optymalizacji wydajności, potrzebne są następujące strategie:

1. Ustalanie, śledzenie i osiąganie celów wzrostu

Wszystko, co robi zespół marketingowy, ma cel związany z celami organizacji.

Jako marketer, traktujesz ich jak swoją Gwiazdę Północną - pomagają Ci w osiąganiu celów

ustalić priorytety pracy

i pociągać do odpowiedzialności.

Zestaw narzędzi ClickUp do wyznaczania celów może pomóc w dążeniu do Gwiazdy Północnej poprzez wyznaczanie realistycznych celów, śledzenie postępów i wizualizację drogi do sukcesu.

Możesz użyć

Cele ClickUp

aby stworzyć mapę drogową rozwoju, która dostosowuje zespoły, utrzymuje koncentrację poszczególnych osób i umożliwia wyznaczanie celów dla całego zespołu oraz analizę porównawczą.

Wyznaczaj miesięczne i tygodniowe cele dla poszczególnych działów i osób za pomocą ClickUp Goals_

Możesz śledzić postępy swoich

cele marketingowe

i rozwoju poprzez ustawienie Celów i dodanie zadań do wykonania, wartości liczbowych i pól prawda/fałsz. ClickUp automatycznie aktualizuje postępy, jeśli cele są powiązane z zadaniami.

Przykładowo, nasz wewnętrzny zespół dokonuje przeglądu Celów Tygodniowych w każdy poniedziałek i wyznacza cele na kolejny tydzień w piątek. W ten sposób jako zespół stale się rozwijamy i każdy jest odpowiedzialny za swoje wspólne postępy.

2. Dokumentuj wszystko

Kompleksowa dokumentacja jest krytycznym punktem odniesienia do prowadzenia rejestru wszystkiego, od dotychczasowych postępów, kamieni milowych, szczegółów produktu i decyzji, po szczegółowe informacje o postępach w realizacji projektu

plany projektu

a nawet zwykłe listy rzeczy do zrobienia.

Jeśli Twój zespół współpracuje z innymi działami, dokumentacja pomaga uniknąć nieporozumień i błędnych interpretacji. Każdy ma dostęp do tych samych specyfikacji produktu i projektu.

Z

Dokumenty ClickUp

pozwala uporządkować całą wiedzę o produktach i pracy w jednym miejscu, dzięki czemu informacje są natychmiast dostępne i łatwe do znalezienia. Dzięki tej wiedzy zespoły marketingowe będą pracować znacznie szybciej i pewniej.

dokumenty ClickUp mogą pomieścić wszystkie informacje o działaniach marketingowych_

Niektóre z najbardziej lubianych i powszechnie używanych

Funkcje dokumentów dla zespołów marketingowych

są:

Marketing Space Wikis

Są idealnym miejscem do zamieszczania informacji o inicjatywach marketingowych dla zewnętrznych zespołów współpracujących z Tobą.

Tworzenie dokumentu wiki Marketing Space w ClickUp w celu efektywnej współpracy z zespołami zewnętrznymi

Repozytorium dokumentów

Użyj tego do przechwytywania dokumentacji, w tym

Szablony SOP

, briefy kampanii e-mailowych, optymalizacji pod kątem wyszukiwarek, płatnych reklam i innych inicjatyw marketingowych.

Utwórz repozytorium dokumentów w każdym folderze zespołu, aby usprawnić dokumentację marketingową w ClickUp

Szablon planu działań marketingowych

Szablon planu działań marketingowych ClickUp

zapewnia wszystkim jasne zrozumienie tego, co należy zrobić, aby wykonać działania marketingowe, jak śledzić wyniki w zorganizowany sposób i jak wizualizować strategię marketingową w różnych kanałach.

Twórz i zarządzaj udanymi projektami reklamowymi dzięki szablonowi planu działań marketingowych

Pobierz ten szablon

W miarę skalowania marketingu należy utworzyć

plany marketingowe

które zespół może wdrożyć bez twoich ciągłych wskazówek.

Ten szablon daje potężny wgląd w każde zadanie i projekt, pozwala liderom marketingu śledzić postępy w stosunku do budżetów i harmonogramów oraz standaryzuje procesy, przenosząc grę marketingową na wyższy poziom.

Czytaj więcej:

Jak skalować swoją agencję marketingową

3. Zorganizuj swój zespół w ramach skalowalnej hierarchii

Powiedzmy, że rok temu Twój zespół marketingowy liczył dwie osoby. Po rundzie finansowania serii B obejmuje on ponad 15 osób, z których każda ma unikalny zestaw potrzeb i przepływów pracy.

Naturalnie zakres pracy zwiększa się wraz ze skalą, co sprawia, że ważne jest, aby pozostać zorganizowanym, aby dostosować działania marketingowe do celów biznesowych całej firmy.

Hierarchia ClickUp

ułatwia organizację zespołu i zapewnia elastyczność w rozszerzaniu działalności, niezależnie od tego, czy jesteś jednoosobowym zespołem, czy ponad 15-osobowym.

użyj Hierarchii ClickUp, aby zorganizować swój zespół marketingowy i operacje_

Dlaczego warto korzystać z Hierarchii ClickUp?

Po pierwsze, zapewnia ona przejrzystość w zakresie tego, kto co robi w całym zespole

Przestrzenie, listy i foldery do organizowania różnych inicjatyw i edytowania ich zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami

Uzyskaj widok wszystkiego z datami, osobami przypisanymi, polami niestandardowymi

Nie chcesz skalować kosztem utraty kontroli. W widoku Hierarchy można zobaczyć wszystko z widokiem szczegółowym z góry na dół. Dzięki temu widokowi możesz przenieść swoje inicjatywy na wyższy poziom.

Czytaj więcej:

Jak zespół marketingowy ClickUp korzysta z ClickUp

4. Przeglądaj wszystkie swoje działania marketingowe w jednym miejscu

Chociaż możesz myśleć, że wszystkie narzędzia martech pomogą Ci usprawnić działania marketingowe, prawda jest taka, że gdy zwiększysz zatrudnienie w marketingu, więcej narzędzi będzie oznaczać tylko większy chaos.

Większość zespołów marketingowych stoi przed tymi samymi wyzwaniami: silosowe kanały, pytania o zwrot z inwestycji i kampanie startowe, by wymienić tylko niektóre.

Potrzebujesz jednego źródła prawdy, aby zobaczyć wszystko, nad czym pracujesz w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Innowacyjne rozwiązania, takie jak

ClickUp dla zespołów marketingowych

pomaga zbudować marketingowe koło zamachowe na sterydach.

planuj, współpracuj i realizuj swoje plany marketingowe za pomocą platformy ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi

Jeśli tak jak my

Zespół ClickUp

wierzymy, że świetny marketing nie polega tylko na robieniu rzeczy, ale na tym, aby każdy wysiłek się liczył, oto kilka funkcji ClickUp, które pomogą Ci pozostać zorganizowanym, działać szybko i łamać rzeczy.

Twórz kampanie z prędkością błyskawicy dzięki ClickUp Brain

Jednym z najczęstszych przypadków użycia

ClickUp Brain

dla zespołów marketingowych jest tworzenie briefów kampanii marketingowych, notatek o wydaniu produktu i briefów treści za pomocą kilku kliknięć.

Wprowadź kilka podpowiedzi za pomocą narzędzi marketingowych AI, a ClickUp Brain wypełni briefy i konspekty. Tworzy nawet

raporty z projektów

w ciągu kilku sekund, które można dalej dostroić.

Szybkie tworzenie treści, takich jak studium przypadku, za pomocą ClickUp Brain

Chcesz poznać więcej pomysłów na rozpoczęcie pracy z ClickUp Brain?

Użyj go jako menedżera projektów AI, aby zautomatyzować podsumowania projektów, stand-upy i aktualizacje postępów

Jako menedżer wiedzy AI, ClickUp Brain zapewnia natychmiastowe i dokładne odpowiedzi w oparciu o kontekst

Jako pisarz AI, używaj ClickUp Brain do generowania szablonów zadań i studiów przypadku dla istniejących klientów, tworzenia tabel bogatych w dane i transkrypcji z notatek ze spotkań

Współpracuj między strumieniami pracy dzięki ClickUp Docs i Whiteboards

Utrzymuj wszystkich członków zespołu na tej samej stronie i w synchronizacji od etapu tworzenia pomysłu do wprowadzenia produktu na rynek. W tym celu skorzystaj z funkcji obszaru roboczego ClickUp, takich jak:

Niezależnie od tego, czy piszesz szablon SOP dla procesu marketingowego, czy dokument z wytycznymi dotyczącymi kampanii,

ClickUp Docs

pomoże ci przechowywać wszystkie szczegóły w jednym miejscu.

Członkowie zespołu mogą edytować dokument w czasie rzeczywistym, oznaczać współpracowników w komentarzach, przypisywać elementy działań i osadzać elementy multimedialne, takie jak arkusze kalkulacyjne, filmy, pliki PDF itp.

wykorzystaj ClickUp Docs do współpracy z zespołem i przekształcania pomysłów w zadania, które można śledzić

Użyj

Tablice ClickUp

jako wspólne miejsce pracy do mapowania pomysłów, podróży użytkowników przez każdy etap lejka i kluczowych kamieni milowych oraz sprawdzania, jak wszystko do siebie pasuje.

Pro tip💡: _Możesz osadzić ClickUp Docs na żywo w ClickUp Whiteboards, aby uzyskać dostęp do ważnych dokumentów projektowych i dodać kontekst bez opuszczania tablicy

osadzanie na żywo dokumentów ClickUp bezpośrednio w tablicach Whiteboard w celu uzyskania dostępu do ważnych dokumentów projektowych, badań i kontekstu bez opuszczania tablicy

Przekształć pracę zespołową w dane dzięki ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards

umożliwiają śledzenie i analizowanie postępów w realizacji celów marketingowych na pierwszy rzut oka. W ten sposób wszyscy są na bieżąco bez konieczności korzystania z wielu narzędzi do raportowania.

Najlepsze jest to, że możesz osadzać raporty z innych platform, takich jak Arkusze Google, bezpośrednio w Dashboardach i głębiej w metrykach wydajności.

korzystaj z konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych ClickUp, aby śledzić najważniejsze wskaźniki

"W ClickUp moje 3 najważniejsze funkcje do codziennego zarządzania mediami społecznościowymi to pulpity nawigacyjne, widok kalendarza i automatyzacje" Pulpity nawigacyjne zapewniają nam konfigurowalny przegląd kluczowych wskaźników, wydajności kampanii i aktywności zespołu, pomagając nam podejmować decyzje oparte na danych na pierwszy rzut oka Widok kalendarza pozwala nam wizualizować nasz harmonogram treści, efektywnie planować kampanie i utrzymywać spójny rytm publikowania Automatyzacje usprawniają powtarzalne zadania, takie jak przypisywanie członków zespołu lub aktualizowanie statusów, uwalniając nasz czas na kreatywną strategię i zaangażowanie Te funkcje nie tylko zwiększają wydajność mojego zespołu społecznościowego, ale także pozwalają mi być kreatywnym i śledzić wszystkie sprawy społecznościowe płynnie i łatwo."

Chris Cunningham, dyrektor ds. marketingu społecznościowego w ClickUp

Pro tip💡: Podczas gdy członkowie zespołu i kierownicy projektów używają ClickUp Dashboards do śledzenia codziennych postępów i metryk, interesariusze używają tego

Funkcja raportowania pulpitu nawigacyjnego

_aby zapewnić ogólny przegląd postępów projektu lub kampanii

5. Outsourcing czasochłonnych i powtarzalnych lub specjalistycznych zadań

Outsourcing pracy związanej z marketingiem jest idealnym rozwiązaniem, gdy zespół nie ma wystarczającej przepustowości, aby podjąć się dodatkowych zadań potrzebnych do osiągnięcia ważnych celów.

Na przykład, rozważ zlecenie produkcji treści freelancerom, jeśli masz kalendarz treści. Spójrzmy prawdzie w oczy -

skalowanie produkcji treści

jest czasochłonne i kluczowe dla sukcesu zespołu.

Niezależnie od tego, czy piszesz więcej blogów, produkujesz więcej ebooków, czy dostarczasz więcej projektów, możesz współpracować z freelancerami lub ekspertami na podstawie umowy, jednocześnie kontrolując budżet marketingowy.

Pro tip💡: Użyj

Szablon SOP tworzenia treści ClickUp

aby podzielić się szczegółami, wytycznymi i kompleksowymi instrukcjami dotyczącymi procedur pisania w Twojej firmie szablon ten zawiera trzy ważne sekcje zapewniające spójność tworzonych treści: cel, zakres i procedury

Skorzystaj z szablonu SOP tworzenia treści ClickUp, aby zapewnić jasne i spójne wytyczne dotyczące pisania dla freelancerów

Pobierz ten szablon

Lub jeśli masz freelancerów, którzy rozliczają się za godzinę, szablon

zautomatyzowany system śledzenia czasu pracy

dokładnie rejestruje godziny pracy bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

Śledzenie czasu pracy ClickUp

umożliwia

Dodanie opisu wpisu czasu

Oznaczanie wpisów czasu podlegających rozliczeniu

Dodawanie etykiet do wpisów czasu

Śledzenie czasu niezwiązanego z konkretnym zadaniem

tworzenie i dostosowywanie arkuszy czasu pracy dla członków zespołu za pomocą ClickUp's Time Tracking_

Czytaj więcej:

Jak rozwinąć agencję marketingu cyfrowego

6. Uprość wdrażanie i szkolenie nowych pracowników

W przypadku stale rosnącego zespołu chcesz usprawnić wdrażanie i szkolenie, aby nowi pracownicy mogli szybko zacząć dostarczać doskonałą pracę.

Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest marnowanie czasu na szukanie zasobów. Stwórz wiki zasobów za pomocą ClickUp Docs z linkami i samouczkami wideo dostępnymi dla wszystkich pracowników.

Posłuchaj słów Kathryn Recchia, kierownika ds. szkoleń i rozwoju w ClickUp:

"_Organizacja i skalowalność! Gdy co miesiąc do zespołu dołącza ponad 100 osób, konieczne jest zachowanie organizacji i skalowalności powtarzać te same czynności płynnie lub nawet bez klikania (cześć, automatyzacje)!_ ClickUp pozwala nam właśnie na to, dodając kluczowych informacji w tym samym miejscu Każda osoba może sortować, filtrować i zmieniać kolejność w zależności od tego, co musi zobaczyć lub wiedzieć w danym momencie." W ClickUp stworzyliśmy automatyzacje, aby wdrażać nowych członków zespołu i udostępniać dokładnie te filmy, których potrzebują w ciągu kilku sekund.

Kathryn Recchia, menedżer ds. szkoleń i rozwoju w ClickUp

Rozważ przechowywanie wszystkich materiałów szkoleniowych, w tym tekstu, filmów i dokumentów, w scentralizowanym repozytorium ClickUp, aby zapewnić do nich łatwy dostęp.

7. Wzmocnij komunikację dzięki narzędziom do współpracy

Staje się to jeszcze ważniejsze, jeśli pracujesz ze zdalnym lub asynchronicznym zespołem marketingowym, w którym wszyscy działają w różnych strefach czasowych. Na przykład,

ClickUp's Assign Comments

gwarantuje, że nic ważnego nie umknie uwadze.

nie pozwól, aby sprawy ginęły w komentarzach i działaj szybko, korzystając z funkcji przypisywania komentarzy ClickUp_

Twórz elementy działań, przypisuj je innym lub sobie, rozwiązuj komentarze lub ponownie przypisuj je innym i zarządzaj wszystkimi komentarzami w jednym miejscu. Ułatwia to płynne dyskusje i informuje wszystkich niezależnie od lokalizacji lub strefy czasowej.

8. Optymalizacja alokacji zasobów

Biorąc pod uwagę liczbę codziennych obowiązków, zespół marketingowy ma stresującą pracę. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku skalowania operacji przy jednoczesnej standaryzacji procedur i tworzeniu strategii wzrostu, które będą ich prowadzić w następnym kwartale lub roku.

Kluczem do radzenia sobie z dużym obciążeniem pracą jest optymalna

alokacja zasobów

i

zarządzanie obciążeniem pracą

. Nie chodzi tylko o rozdzielenie równej liczby zadań między wszystkich członków zespołu, ale także o poznanie stylu pracy i umiejętności każdej osoby oraz upewnienie się, że nikt nie jest przepracowany.

Ręczne określanie obciążenia pracą każdego pracownika lub śledzenie zadań w arkuszach kalkulacyjnych nie jest skalowalne. Poszukaj funkcji zarządzania obciążeniem zespołu, które ci w tym pomogą.

ClickUp's Workload View pomaga zarządzać zasobami zespołu i wydajnością pracy

Widok obciążenia ClickUp

pozwala ustawić dzienne, tygodniowe i miesięczne obciążenie pracą dla każdego marketera w zespole. Możesz ustawić wydajność dla zadań lub godzin, a jeśli postępujesz zgodnie z

zwinne metodologie marketingowe

następnie dla

Punkty historii Scrum

.

Kiedy przydzielasz zadania, poproś swoich pracowników o ich wkład prywatnie, aby zrozumieć, jak się z tym czują. Decyzja o tym, czy mogą wziąć na siebie więcej czy mniej zadań, staje się łatwiejsza, gdy wiesz, co jest na ich talerzu.

Pro tip💡: Innym sposobem na monitorowanie obciążenia pracą zespołu jest użycie

ClickUp Team View

pokazuje, nad czym pracuje każda osoba, aby zidentyfikować, kto jest przeciążony pracą i odpowiednio przydzielić zadania

efektywne zarządzanie zasobami zespołu dzięki ClickUp's Team View_

"Nie znam innej agencji, która udostępnia wykresy Gantta tak jak my. Dzięki temu od razu widać, że coś nie zostało dostarczone, ale to dobrze, ponieważ zwiększa to przejrzystość, którą doceniają klienci."

Germano Matta, partner wykonawczy,

V4 Company

9. Zwiększ wydajność operacyjną dzięki automatyzacji

Każdy świetny zespół wie, że bardziej dynamiczne działanie i reagowanie na wymagania związane z rozwojem wymaga automatyzacji i poprawy wydajności.

Oto niektóre z najlepszych

ClickUp Automation

funkcje maksymalizujące produktywność zespołu marketingowego:

Przenieś do listy

Utwórz

Automatyzacja dla zespołu marketingowego

aby przenieść nowe zgłoszenia marketingowe w Zgłoszeniach przychodzących do odpowiedniego folderu zespołu, gdy pole niestandardowe zadania zostanie zmienione.

Dostosowywane automatyzacje ClickUp dla zespołów marketingowych

Zastosuj szablon

Twórz automatyzacje, które stosują szablon, gdy wykonywane są określone działania.

Gdy zmieni się status zadania, Automatyzacja zastosuje szablon specyficzny dla bieżącego statusu postępu kampanii.

konfiguracja automatyzacji w celu zastosowania szablonu na podstawie określonych działań_

Dodaj komentarz

Inną opcją jest utworzenie automatyzacji powiadamiającej określone zespoły lub członków zespołu o ważnych kamieniach milowych.

Na przykład, gdy autor przesyła wpis na blogu, automatyzacja może zostawić komentarz do zadania, wspominając o redaktorze, który przejrzy wersję roboczą.

Główne wyzwania w skalowaniu zespołów marketingowych i jak je pokonać

1. Silosy danych przerywające przepływy pracy

Zespoły marketingowe wykorzystują różne narzędzia do wykonywania różnych zadań. Bez platformy centralizującej wszystkie informacje, trudno jest płynnie przepływać z jednego narzędzia do drugiego, co prowadzi do błędów transferu danych i ręcznego wprowadzania danych do różnych systemów.

Rozwiązanie : Potrzebujesz zintegrowanego systemu zarządzania projektami, takiego jak ClickUp, który integruje się z Twoim stosem technologii marketingowych, w tym HubSpot CRM, Figma, Vimeo i innymi.

Integracje ClickUp

łączy się z ponad 1000 narzędzi i umożliwia tworzenie niestandardowych integracji, pomagając zapewnić dokładność i terminowość danych podczas ich przesyłania.

2. Przeciążenie komunikacyjne

Podczas gdy komunikacja leży u podstaw każdego odnoszącego sukcesy zespołu, zespół marketingowy otrzymuje informacje z różnych źródeł, w tym z wiadomości e-mail, mediów społecznościowych, Slack i innych kanałów.

Łatwo jest stracić z oczu ważne informacje, co prowadzi do przytłoczenia. Ciągłe przełączanie się między narzędziami i platformami może dezorientować pracowników, marnować ich czas i utrudniać produktywność, co czyni go najczęstszym problemem w zespole marketingowym

wyzwanie związane z komunikacją w miejscu pracy

.

Rozwiązanie: Potrzebujesz niezawodnego kanału komunikacji wewnętrznej w zespołach i zewnętrznej między działami.

Widok czatu ClickUp

to narzędzie komunikacyjne w aplikacji do komunikacji w miejscu pracy. Umożliwia zespołom udostępnianie dokumentów, aktualizacji i zasobów pod jednym dachem.

Uprość komunikację w zespole dzięki widokowi czatu ClickUp

Profesjonalna wskazówka 💡: _Utwórz widok czatu wewnątrz projektu specyficznego dla zespołu w ClickUp. Użyj funkcji @mention, aby oznaczyć członków zespołu i osadzić arkusze kalkulacyjne, filmy i pliki PDF w celu łatwego dostępu

3. Równowaga między procesem, nadzorem i autonomią

Najtrudniejszą częścią wzrostu i skalowania jest to, że procesy, które działają dla 5-osobowego zespołu, byłyby nieefektywne dla większych zespołów.

Na przykład w mniejszym zespole wiesz, nad czym wszyscy pracują

Łatwo jest ze sobą współpracować

Jednak gdy przekroczysz zespół 5-7 osób, jak zrównoważyć proces, nadzór i autonomię?

Pomocne jest ustanowienie ram i szablonów, które można rozwijać i skalować wraz z zespołem.

Rozwiązanie: Wysoko wydajne zespoły mają szablony do efektywnego skalowania. Na przykład, niezależnie od tego, czy zespół liczy dwie czy 20 osób,

Szablon planu działań marketingowych ClickUp

przedstawia strategie promocji lub sprzedaży produktów i usług.

Każdy może podłączyć i odtwarzać dane, w tym strategie marketingu wzrostu w tym przyjaznym dla początkujących szablonie i używać go ponownie w razie potrzeby. Każdy, kto go używa, wie, czego się od niego oczekuje i ma odpowiednie szczegóły dotyczące produktu dla przyszłych inicjatyw marketingowych.

Przyjazny dla początkujących szablon planu działań marketingowych ClickUp wypełnia lukę między procesami, nadzorem i autonomią

Pobierz ten szablon

Skaluj swoje operacje marketingowe z ClickUp

Skalowanie zespołu marketingowego to coś więcej niż tylko zwiększenie liczby pracowników - wymaga dodania odpowiednich osób, narzędzi i procesów, które pomogą zespołowi zwiększyć zwrot z inwestycji. Głównym celem skalowania zespołu marketingowego jest wyposażenie go w zasoby umożliwiające osiągnięcie celów organizacyjnych.

Jeśli chcesz, aby Twój zespół marketingowy rozwijał się i działał na dużą skalę, potrzebujesz narzędzia, które będzie go wspierać na każdym kroku.

Od łączenia się i współpracy z zespołem po śledzenie celów i zarządzanie liczbą pracowników, ustawianie procesów wdrażania i szkolenia nowych pracowników oraz automatyzację w celu zwiększenia wydajności operacyjnej - ClickUp pozwala Ci to wszystko zrobić.

Aby rozpocząć,

zarejestruj się na ClickUp za darmo

.