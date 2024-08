Jak skalować agencję marketingową: 10 sprawdzonych wskazówek na drodze do sukcesu

W marketingu kluczem jest zdolność adaptacji i organizacja. W ciągu ostatnich trzech lat od naszego założenia, Marketing na wyspie Nantucket przeszła niezwykły rozwój, współpracując z ponad 200 Businessami i powiększając się do ponad 20 członków zespołu.

Nasza podróż w kierunku stania się wiodącą agencją marketingową w Nowej Anglii była możliwa, w niemałej części, dzięki wszechstronnej i konfigurowalnej platformie, która stała się naszą tajną bronią: ClickUp .

Zawsze rozumieliśmy, że skalowanie jako agencja marketingowa wymaga nie tylko ambicji, ale także skutecznego sposobu zarządzania projektami, zasobami, komunikacją i relacjami z klientami .

ClickUp okazał się kotwicą w naszej strategii, umożliwiając nam osiągnięcie naszych celów, obsługę naszych klientów w najdrobniejszych szczegółach i utrzymanie kursu. Przyjrzyjmy się praktycznym podejściom, które sprawdziły się w naszym przypadku, wykorzystując ClickUp do napędzania rozwoju naszej agencji.

1. Definiowanie i śledzenie celów wzrostu

Pierwszym krokiem w naszym rozwoju było ustawienie jasnych i ambitnych celów.

ClickUp oferuje zestaw narzędzi do ustawienia celów, które okazały się nieocenione w trakcie śledzenia postępów naszych wysiłków marketingowych i wizualizacji naszej drogi do powodzenia. Dzięki Śledzenie celów ClickUp dzięki tej funkcji stworzyliśmy plan rozwoju, który pozwala naszemu zespołowi na dostosowanie i skupienie się na celach indywidualnych, a także na ustawieniu celów i analizie porównawczej dla całego zespołu.

Śledzenie celów dla ofert usług, kampanii marketingowych i nie tylko w ClickUp

Cele ClickUp pozwalają na ustawienie jasnych oś czasu projektu i mierzalne cele, które pomagają organizować i śledzić cele - z istniejącymi klientami lub bez nich. Funkcja ta zapewnia agencjom marketingu cyfrowego jasną drogę do powodzenia, pomagając agencji marketingowej skupić się na naprawdę wpływowych celach, dzięki czemu można je osiągnąć jeszcze szybciej.

2. Segmentacja procesów pracy przy użyciu statusów zadań

Skuteczne zarządzanie projektami jest podstawą agencji marketingu cyfrowego. Narzędzia ClickUp do zarządzania zadaniami i projektami zrewolucjonizowały sposób, w jaki optymalizujemy cykl pracy dla usług marketingowych.

Używamy ClickUp do dzielenia złożonych projektów na możliwe do zarządzania zadania, przydzielania obowiązków i monitorowania postępów w czasie rzeczywistym. To nie tylko utrzymuje wszystkich na tej samej stronie, ale także zwiększa odpowiedzialność, dzięki czemu wszyscy, od stażystów po najwyższe kierownictwo, dokładnie wiedzą, co się dzieje, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Niestandardowe statusy w ClickUp w celu rozróżnienia różnych usług marketingu cyfrowego

Na przykład: Nasi stratedzy marketingowi, copywriterzy i Account Managerowie mogą płynnie współpracować, ściśle monitorując statusy zadań. Jako zdalny zespół, funkcje te okazują się nieocenione w utrzymywaniu nas w dobrej informacji podczas pracy nad naszą rozszerzoną listą priorytetów.

Proste, ale skuteczne funkcje, takie jak zmiana statusu zadania z "Utwórz wizualizacje" na "Utwórz kopię", sygnalizują zespołowi copywriterów, aby przejął stery. Jest to rodzaj wydajności, który przemawia do naszych codziennych działań.

3. Wzmocnij komunikację dzięki narzędziom do zdalnej współpracy

W naszym zdalnym zespole platforma pomaga naszemu zespołowi w wewnętrznej komunikacji i współpracy , zwłaszcza biorąc pod uwagę różne strefy czasowe, w których działamy. The Komentarze do zadania ClickUp funkcja ułatwia płynne dyskusje, informując wszystkich na bieżąco, niezależnie od ich lokalizacji lub strefy czasowej, w której się znajdują.

Wzmianki pozwalają na bezpośrednią i sprawną komunikację między członkami zespołu, upraszczając koordynację.

Zbieraj opinie, dostarczaj zatwierdzenia, śledź szybkie zwycięstwa i formatuj zawartość w komentarzach ClickUp

Aktualizacje w czasie rzeczywistym odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu spójnego cyklu pracy pomimo fizycznych odległości. Możliwości udostępniania i edycji w Dokumenty ClickUp są podstawą naszego procesu tworzenia zawartości, zapewniając płynną współpracę nad inicjatywami marketingowymi.

W kontekście pracy zdalnej, ClickUp wyróżnia się jako jedno z najbardziej praktycznych narzędzi do zarządzania projektami, które niweluje luki i wspiera efektywną współpracę w naszym zespole. Im lepsza współpraca w naszej agencji cyfrowej, tym więcej klientów możemy z powodzeniem obsługiwać.

Wzmacnianie relacji z nimi_ pomysły na prezenty dla klientów !

4. Optymalizacja alokacji zasobów dla wydajności całego Teams

Wydajność jest kluczem dla każdej agencji marketingowej, a dzięki ofercie usług takich jak alokacja zasobów te funkcje zmieniają zasady gry w ClickUp. Umożliwiają naszej agencji cyfrowej przydzielanie członków zespołu do projektów i zadań w oparciu o ich konkretne umiejętności i aktualną dostępność.

To strategiczne podejście zapewnia, że zadania są zgodne z unikalnymi mocnymi stronami każdego członka zespołu, zapobiegając przepracowaniu i wypaleniu zawodowemu, jednocześnie gwarantując, że projekty korzystają z odpowiedniej wiedzy specjalistycznej.

Widok indywidualnego i zespołowego obciążenia pracą w czasie rzeczywistym w celu przydzielenia zadań

Unikając niepotrzebnego obciążania naszych teamów, funkcja alokacji zasobów ClickUp znacząco przyczynia się do zmniejszenia kosztów ogólnych agencji. Jest to scenariusz korzystny dla obu stron: Maksymalizacja wydajności Teams, optymalizacja wyników projektów i ostatecznie minimalizacja kosztów operacyjnych dla agencji marketingowych.

5. Uproszczenie zadań wdrożeniowych i szkoleniowych dzięki hubowi zasobów

Dla zespołu, który stale się powiększa, ClickUp odgrywa kluczową rolę w usprawnianiu naszych procesów wdrożeniowych i szkoleniowych w Nantucket Island Marketing.

Stworzyliśmy automatyzacje i narzędzia do Pola niestandardowe w ClickUp które pozwalają nam płynnie wdrażanie nowych członków zespołu i udostępniać im dokładnie te wideo szkoleniowe, których potrzebują w oparciu o ich rolę w ciągu kilku sekund.

Użyj ClickUp Docs do udostępniania trendów branżowych, przeprowadzania badań rynkowych i nie tylko

Wszystkie materiały szkoleniowe, w tym wideo i dokumenty tekstowe, są uporządkowane w ClickUp, tworząc scentralizowany hub zasobów dla łatwego dostępu - niezależnie od tego, czy chodzi o przyjmowanie obecnych, czy nowych klientów.

6. Automatyzacja w celu zwiększenia wydajności operacyjnej

Platforma funkcje automatyzacji służą jako niezawodne narzędzie do usprawnić powtarzalne zadania uwalniając cenny czas i zasoby. Ta wydajność przełożyła się na redukcję pracy ręcznej, pozwalając naszemu zespołowi działać bardziej dynamicznie i sprawnie reagować na potrzeby związane z rozwojem.

Zaangażowanie ClickUp w upraszczanie procesów bez uszczerbku dla jakości było cichym, ale znaczącym motorem naszej lepszej skalowalności.

Używaj gotowych receptur w ClickUp do automatyzacji procesu wdrażania klienta

Oprócz elastyczności uzyskanej dzięki automatyzacji, możliwości ClickUp w zakresie oszczędzania czasu stały się kamieniem węgielnym naszych codziennych operacji. Minimalizując ręczne wysiłki, nie tylko zwiększyliśmy wydajność, ale także odnotowaliśmy znaczną redukcję kosztów ogólnych w całej naszej agencji marketingu cyfrowego.

7. Organizuj szczegóły dzięki zaawansowanym narzędziom do zarządzania klientami i CRM

ClickUp służy jako nasz centralny hub do zarządzania klientami, zapewniając bezproblemowe marketingowe rozwiązanie CRM dla Nantucket Island Marketing. Dzięki udostępnianiu zadań, plików i integracji e-mail, usprawniamy komunikację z klientem bez wysiłku.

Śledzenie nowych i istniejących klientów w jednym pulpicie ClickUp Integracja ClickUp z Google Drive usprawnia współpracę z klientem, zapewniając naszemu zespołowi dostęp do najnowszych dokumentów i informacji w jednej scentralizowanej lokalizacji. Działa również jako "baza domowa" dla wszystkich szczegółów związanych z klientem, wspierając przejrzystość i dostępność wśród członków naszego zespołu.

8. Budowanie i pielęgnowanie relacji z klientami

Poza profesjonalnymi spostrzeżeniami, liczą się przemyślane szczegóły. Nantucket Island Marketing pielęgnuje relacje z niestandardowymi klientami, wykorzystując funkcje ClickUp do ustawienia przypomnień dla urodzin klientów i ważnych dat.

Te małe, ale znaczące gesty wzmacniają nasze zaangażowanie w spersonalizowaną komunikację, dzięki czemu klienci czują się naprawdę docenieni i otoczeni opieką.

Łatwe ustawienie przypomnień za pomocą skrótu klawiaturowego "R" w ClickUp

Ostateczny cel jest jasny: utrzymanie klienta. Utrzymując zadowolonych i szczęśliwych klientów, nie tylko wspieramy długoterminową współpracę, ale także otwieramy drzwi do wartościowych poleceń.

9. Zaangażowanie w inicjatywy PR

Angażowanie się w możliwości wystąpień, zapewnianie funkcji prasowych, udział w wywiadach podcastowych, ubieganie się o nagrody i utrzymywanie aktywnej obecności w lokalnej społeczności mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia naszej ekspozycji i budowania solidnej reputacji.

ClickUp wkracza na tę arenę jako cenny sojusznik, pomagając nam w systematycznym śledzeniu postępów każdej inicjatywy PR. Dzięki intuicyjnemu Etykiety ClickUp i narzędzia do kategoryzacji, widzimy, że każde zadanie jest skrupulatnie monitorowane i oceniane.

Dodawaj niestandardowe etykiety i korzystaj z opcji filtrowania w widokach listy i tablicy, aby identyfikować zadania o najwyższym priorytecie

Ułatwia to nie tylko strategiczne podejście do PR, ale także pozwala nam podejmować świadome decyzje, które przyczyniają się do realizacji naszego nadrzędnego celu, jakim jest trwały wzrost i większa widoczność.

10. Bądź aktywny w mediach społecznościowych

Utrzymywanie aktywnej obecności w mediach społecznościowych jest kluczowym elementem strategii Nantucket Island Marketing. Udostępnianie naszych projektów, zwycięstw klientów, ogłoszeń i inspirującej zawartości naszym celom sprzyja nawiązywaniu znaczących połączeń.

ClickUp odgrywa kluczową rolę w tym przedsięwzięciu, działając jako nasz hub informacyjny. Nasz centralny pulpit klienta konsoliduje dane, aktualizacje i wydarzenia związane z klientem w jednej scentralizowanej lokalizacji.

Użycie ClickUp AI do generowania pomysłów na kampanię z uwzględnieniem odbiorców docelowych i celów kampanii

Nie tylko usprawnia to naszą strategię w mediach społecznościowych, ale także zapewnia, że nasze komunikaty pozostają spójne i dostosowane na różnych platformach.

Zwiększ wydajność swojej agencji marketingowej dzięki ClickUp

Gdy analizujemy naszą podróż rozwojową, prawda jest jasna - ClickUp jest niedocenianym bohaterem NIM. Bez zbędnego gadania, po prostu cholernie dobre narzędzie, które pomogło Nantucket Island Marketing ewoluować w szorstką, zorientowaną na wyniki agencję, którą jest dzisiaj.

Z ClickUp w naszym arsenale, jesteśmy gotowi do nawigacji po nieprzewidywalnych morzach świata marketingu, dostarczając imponujące wyniki i pchając NIM na nowe wyżyny!

Guest Writer:

Renee Perkins jest założycielką i dyrektorem generalnym Nantucket Island Marketing, agencji marketingu cyfrowego oferującej pełen zakres usług na wschodnim wybrzeżu. NIM współpracowała z ponad 200 firmami i ma 20-osobowy zespół wsparcia. W 2022 roku Renee znalazła się na liście Boston Business Journals 25 Under 25, wyróżniającej młode, ambitne osoby i przyszłych liderów bostońskiej sceny startupowej.