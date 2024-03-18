Dzień z życia menedżera ds. marketingu: Spostrzeżenia ekspertów

Menedżerowie ds. marketingu to wszechstronni specjaliści mający kluczowe znaczenie dla powodzenia działań marketingowych. Ich zadaniem jest planowanie działań marketingowych z uwzględnieniem ogólnej strategii biznesowej. Przydzielają zasoby i monitorują postęp operacji oraz rozwój biznesu, pomagając przekształcić pomysły w kampanie przynoszące wyniki. 🙌

Lista codziennych obowiązków kierownika ds. marketingu jest długa i zróżnicowana. Od udziału w spotkaniach z kierownictwem wyższego szczebla i kolegami z zespołu po rozwiązywanie pojawiających się problemów - ich dzień jest pełen zajęć. Dlatego muszą być zorganizowani i korzystać z dostępnych narzędzi i automatyzacji.

Jeśli jesteś zainteresowany tym wymagającym, ale satysfakcjonującym zawodem, dowiedz się więcej w tym artykule. Przedstawimy w nim dzień z życia menedżera ds. marketingu, zajmując się typowymi zadaniami, wyzwaniami i technologią.

Kim jest kierownik ds. marketingu?

Marketing to wieloaspektowa operacja obejmująca różnego rodzaju specjalistów, takich jak copywriterzy, analitycy badań rynku i graficy. Kierownik ds. marketingu pełni rolę łącznika między tymi wszystkimi rolami.

Planuje, koordynuje i nadzoruje wysiłki marketingowe lub reklamowe w całym zespole lub agencji, zapewniając sprawne działanie. Oprócz zarządzania, często uczestniczą w produkcji i edycji zawartości, tworzeniu pomysłów i utrzymywaniu relacji publicznych.

Aby poradzić sobie z tymi wszystkimi zadaniami, kierownik ds. marketingu musi posiadać:

Umiejętności organizacji i zarządzania czasem

Umiejętności komunikacyjne

Zdolności przywódcze

Kreatywność i ciekawość

Myślenie strategiczne

Umiejętności rozwiązywania problemów

Menedżerowie ds. marketingu muszą wypracować sobie odpowiednią rolę. Zaczynają jako marketerzy, a następnie uzyskują certyfikację w określonym obszarze marketingu i osiągnąć wymarzoną pracę poprzez wewnętrzną lub zewnętrzną promocję. W większości przypadków dyplom z marketingu nie jest konieczny do rozpoczęcia tej kariery, ale doświadczenie i odpowiednia wiedza techniczna są. 📚

Role i obowiązki kierownika ds. marketingu

Obowiązki kierownika ds. marketingu różnią się w zależności od branży, wielkości organizacji i wielu innych czynników. Ich typowe obowiązki obejmują:

Planowanie kampanii marketingowych **Menedżer musi zrozumieć misję pracodawcy i potrzeby klienta, a następnie wykorzystać swoją kreatywność i strategiczne myślenie do generowania i rozwijania pomysłów na kampanie. Uczestniczy również w definiowaniu, wdrażaniu i rewizji kampanii marketingowychcelów marketingowych i kluczowych wskaźników wydajności (KPI)

Zarządzanie różnymi zasobami: Menedżer ds. marketingu przydziela pracę w oparciu o indywidualne obciążenie i ustawienie umiejętności oraz dokonuje dystrybucjibudżet marketingowy Nadzór nad realizacją kampanii: Kierownik monitoruje i uczestniczy w realizacji kampanii, dostarczając wsparcia w razie potrzeby. Musi dopilnować, aby zadania związane z projektem marketingowym zostały zakończone na czas

Menedżer ds. marketingu przydziela pracę w oparciu o indywidualne obciążenie i ustawienie umiejętności oraz dokonuje dystrybucjibudżet marketingowy Analizowanie wskaźników wydajności: Wraz ze specjalistami menedżer monitoruje wskaźniki KPI podczas trwania kampanii i po jej zakończeniu. Piszą raporty marketingowe, aby informować kierownictwo wyższego szczebla o postępach i wydajności

Wraz ze specjalistami menedżer monitoruje wskaźniki KPI podczas trwania kampanii i po jej zakończeniu. Piszą raporty marketingowe, aby informować kierownictwo wyższego szczebla o postępach i wydajności Tworzenie strategii poprawy: Oceniając wyniki zespołu i porównując je z wynikami konkurencji, menedżer identyfikuje obszary wymagające poprawy i dostosowuje swoje podejście do przyszłych projektów

Pro tip: Menedżerowie ds. marketingu mają wiele na głowie, ale narzędzie zwiększające wydajność, takie jak ClickUp bardzo pomaga. Pomaga im przez cały cykl życia projektu. Pozwala im być na bieżąco ze wszystkimi ruchomymi częściami i automatyzować powtarzalne prace administracyjne. The Szablon ClickUp Marketing Teams zawiera wszystkie narzędzia potrzebne menedżerowi marketingu do rozpoczęcia planowania. ⭐

Planuj kampanie marketingowe i prowadź swój zespół do powodzenia dzięki szablonowi zespołów marketingowych ClickUp

Wgląd w codzienne życie menedżera ds. marketingu

Codzienne obowiązki kierownika ds. marketingu zmieniają się wraz z kolejnymi scenami projektów, pojawiającymi się problemami i zmieniającymi się potrzebami klientów. Poniżej opiszemy typowy dzień pracy.

Pierwsza połowa dnia: Strategia i planowanie

Zazwyczaj pierwsza godzina dnia pracy marketing managera zaczyna się od kawy i sprawdzenia e-maili i wiadomości. ☕

Po wypiciu zastrzyku kofeiny przygotowują się do dnia pracy, przeglądając osobistą listę rzeczy do zrobienia i platformę do zarządzania zadaniami. Oddelegowuje pracę członkom swojego zespołu, przypominając im o przestrzeganiu terminów i aktualizowaniu bazy danych.

Znaczną część dnia zajmują spotkania, takie jak:

Codzienne stand-upy

Cotygodniowe sesje burzy mózgów

Indywidualne spotkania z członkami zespołu

Spotkania z przełożonym i innymi wyżej postawionymi osobami

Ponieważ większość komunikacji odbywa się asynchronicznie, spotkanie oferuje cenną okazję do bezpośredniej interakcji i szybkiego podejmowania decyzji.

Menedżer ds. marketingu musi regularnie kontaktować się z członkami zespołu, aby oceniać ich postępy, oferować pomoc i odpowiadać na wszelkie pytania lub wątpliwości. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów, ich rozwiązanie staje się priorytetem menedżera. Działając szybko, może on zapewnić plan projektu marketingowego pozostaje zgodnie z harmonogramem.

Spotkania z kadrą kierowniczą zazwyczaj obejmują ideację, plan strategiczny i aktualizacje postępów.

Pro tip: Menedżerowie mogą korzystać z funkcji Szablon spotkań ClickUp do planowania spotkań, tworzenia agend i gromadzenia notatek ze spotkań.

Szablon spotkań ClickUp zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby zaplanować i przygotować się do spotkań

Część dnia menedżera ds. marketingu to badania i tworzenie pomysłów. Śledzą oni trendy w mediach społecznościowych i innych kanałach, badają strategie marketingowe konkurencji i wymyślają nowe, kreatywne kampanie.

Pomimo swoich nadprzyrodzonych zdolności, menedżerowie marketingu są również ludźmi. Lubią przerwę na lunch tak samo, jak każda inna osoba. 🌮

Druga połowa dnia: Aplikacja i przegląd

Menedżer ds. marketingu zazwyczaj spędza drugą część dnia nadzorując pracę i upewniając się, że jest ona zgodna ze strategią - zarządza zespołami. Może to obejmować:

Monitorowanie działań marketingowych i indywidualnych wyników

Sprawdzanie i zatwierdzanie zawartości przed publikacją

Identyfikowanie luk w kalendarzu

Burza mózgów na temat nowej zawartości i kampanii

Pisanie kluczowej zawartości, takiej jak reklamy, strony docelowe i posty w mediach społecznościowych

Tworzenie map procesów w celu oceny i usprawnienia cyklu pracy

Analiza wydajności w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy

Informacje zwrotne są istotną częścią działań marketingowych. Menedżer jest odpowiedzialny za ich otrzymywanie, dostarczanie i wdrażanie

Są oni pomostem między wyższymi i niższymi szczeblami organizacji. Reprezentują i równoważą potrzeby obu tych grup. Gdy przełożeni przekazują informacje zwrotne, menedżer musi upewnić się, że znajdują one odzwierciedlenie w pracy każdego uczestnika. Jeśli zespół menedżera ma jakiekolwiek obawy, które wymagają zaangażowania kierownictwa wyższego szczebla, menedżer jest odpowiedzialny za ich przekazanie.

Pod koniec dnia pracy kierownik ds. marketingu zazwyczaj zajmuje się administracją, utrzymując porządek w obszarach roboczych. Odpowiada na wszelkie pozostałe wiadomości i przygotowuje się na następny dzień. 🌇

Zarządzanie marketingiem w sektorze Business-to-Business

Marketing business-to-business (B2B) wymaga innego podejścia do zarządzania niż marketing business-to-consumer (B2C). Grupa docelowa jest mniejsza i bardziej świadoma, a stawka jest wyższa, co oznacza dłuższe cykle sprzedaży.

Celem marketingu B2B jest budowanie wiarygodności i zaufania do marki. Ma on również na celu pielęgnowanie długoterminowych relacji z klientem za pomocą celowo dobranej zawartości i spersonalizowanych wiadomości. Podczas gdy B2C opiera się na masowej i spersonalizowanej komunikacji media społecznościowe zwykłe kanały marketingowe B2B obejmują:

Content marketing

E-mail marketing

Wydarzenia

Profesjonalny networking

Strategia marketingu treści B2B obraca się wokół zaawansowanej zawartości edukacyjnej, która dostarcza wartość klientom i odpowiada na ich potrzeby. Podkreśla również wpływ sprzedawanego produktu lub usługi na firmę klienta.

Jeśli chodzi o wskaźniki, menedżerowie marketingu B2B koncentrują się na wynikach długoterminowych, a nie natychmiastowych. Zazwyczaj mierzą wartość życiową klienta (CLV), współczynniki konwersji i zwrot z inwestycji (ROI).

**Z powodu tych wszystkich zawiłości, podejmowanie decyzji przez menedżera ds. marketingu B2B jest bardziej złożone i angażuje więcej interesariuszy. Dlatego tak ważne jest posiadanie skutecznego narzędzia do organizowania całej wiedzy, uczestników i operacji. The Szablon planu marketingowego firmy ClickUp B2B jest do tego idealnym narzędziem! ❣️

Prowadź skuteczne kampanie marketingowe B2B dzięki szablonowi planu marketingowego dla firm B2B ClickUp

Najczęstsze wyzwania związane z byciem menedżerem ds. marketingu

Menedżerowie ds. marketingu codziennie stają przed wieloma wyzwaniami. Podczas gdy niektóre z nich są nagłe i nieoczekiwane, inne są częścią tej pracy. Poniżej przedstawiamy najczęstsze wyzwania związane z tym zawodem i najlepsze sposoby radzenia sobie z nimi.

Ograniczony budżet

Większość menedżerów marketingu musi w pewnym momencie poradzić sobie z limitami budżetowymi. Ograniczenia mogą wynikać z wielu powodów, takich jak zmiana priorytetów organizacyjnych i warunków ekonomicznych.

Aby sobie z nimi poradzić, menedżerowie ds. marketingu muszą opracować swoje plan marketingowy i ostrożnie alokować zasoby. Muszą zdefiniować jasne cele, aby mogli nadać priorytet inicjatywom, które są najbardziej istotne. Następnie muszą ocenić i wyróżnić kanały i taktyki, które kosztują najmniej, ale przynoszą największe wyniki. Zazwyczaj są to media społecznościowe, e-mail, marketing zawartości i polecenia klientów.

Menedżer może być w stanie obniżyć koszty poprzez negocjacje z dostawcami. Skupienie swojej strategii na utrzymaniu klientów zamiast na ich pozyskiwaniu również może być opłacalne. Badania wielokrotnie wykazały, że pozyskiwanie nowych klientów jest znacznie droższe niż utrzymanie istniejących.

Kierownik ds. marketingu powinien nadzorować operacje, aby zapewnić wydajność agencji marketingowej różnych zadań. Muszą monitorować analizy wydajności, aby mogli dostosować swój plan marketingowy w celu uzyskania optymalnych wyników i zwrotu z inwestycji. 💸

Ciągłe zmiany

Plan marketingowca nigdy nie może być statyczny. Powinien on ewoluować wraz ze zmianami w zachowaniach klientów i trendach marketingowych. Aby upewnić się, że ich dział lub agencja nadąża, menedżer musi prowadzić ciągłe badania i być na bieżąco. Może to zrobić poprzez:

Badania rynku: Zbieranie i analizowanie danych ilościowych, takich jak analizy klientów, oraz danych jakościowych przy użyciu ankiet i grup fokusowych

Zbieranie i analizowanie danych ilościowych, takich jak analizy klientów, oraz danych jakościowych przy użyciu ankiet i grup fokusowych Źródła online: Menedżer powinien regularnie czytać odpowiednie i wiarygodne publikacje, aby być na bieżąco

Menedżer powinien regularnie czytać odpowiednie i wiarygodne publikacje, aby być na bieżąco Analiza konkurencji: Inne agencje mogły już zauważyć zmiany, a przyjrzenie się ich praktykom i metodom adaptacji może być przydatne

Inne agencje mogły już zauważyć zmiany, a przyjrzenie się ich praktykom i metodom adaptacji może być przydatne Wydarzenia branżowe: Konferencje i inne wydarzenia są doskonałym sposobem na poznanie aktualnego stanu branży i omówienie trendów z innymi profesjonalistami

Pro tip: Menedżerowie ds. marketingu mogą tworzyć swoje idealne ankiety i udostępniać je niestandardowym klientom bez wysiłku, korzystając z Formularze ClickUp . A co najlepsze? Platforma może automatycznie przekształcać odpowiedzi w zadania, które można wykonać.

Duże ilości danych

Chociaż dane mają kluczowe znaczenie dla powodzenia agencji marketingowej lub reklamowej, mogą łatwo stać się przytłaczające w miarę rozwoju agencji. 😶‍🌫️

Dlatego kierownik ds. marketingu musi ostrożnie wybierać źródła danych. Powinien zidentyfikować KPI dla swoich celów i wyeliminować nieistotne dane, które tylko zajmują przestrzeń. Powinien również mieć solidny system zarządzania danymi, aby integrować dane z wielu źródeł, organizować je i udostępniać.

Zaleca się wykorzystanie automatyzacji do gromadzenia, przechowywania i analizowania danych, ponieważ oszczędza to czas i zmniejsza liczbę błędów

Dane muszą być również bezpieczne, dokładne i zakończone - menedżer powinien wdrożyć solidne środki bezpieczeństwa danych. Powinien również monitorować i weryfikować dane, aby upewnić się, że nadają się do analizy.

Duże obciążenie pracą i stres

Biorąc pod uwagę liczbę obowiązków każdego dnia, rola menedżera ds. marketingu jest stresująca. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli są nowicjuszami na stanowisku kierowniczym lub mają trudne zadanie skalowania operacji, standaryzacji procesów i tworzenia strategii, aby poprowadzić następne kilka lat wzrostu .

Nawet jeśli nie zawsze wydaje się to możliwe, menedżerowie muszą robić przerwy i dbać o siebie. Poza tym powinni robić wszystko, co w ich mocy, aby uczynić swoją pracę łatwiejszą do zrobienia.

Kluczem do radzenia sobie z dużym obciążeniem pracą jest skrupulatna organizacja. Menedżer nie może brać na siebie pracy innych. Musi wiedzieć, jak skutecznie oddelegować zadania, aby nikt nie był przepracowany, w tym on sam. Może to zrobić, analizując cykl pracy swojego zespołu marketingowego i stale go korygując w miarę pojawiania się nowych informacji.

Wskazówka dla profesjonalistów: Wizualizacja procesu ułatwia wykrywanie przeszkód, opracowywanie strategii usprawnień i dostosowywanie pracy zespołowej. The Szablon schematu blokowego ClickUp Swimlane to szybki i kreatywny sposób na stworzenie mapy dowolnego cyklu pracy, podzielenie działań na działy i wskazanie uczestników odpowiedzialnych za każdy z nich.

Zrozum i dostosuj swój zespół do dowolnego procesu dzięki szablonowi Swimlane Flowchart firmy ClickUp

Obecnie istnieje wiele technologii, które pomagają w planowaniu i nadzorowaniu działań marketingowych. Menedżer powinien z nich skorzystać, aby odciążyć swoje barki.

Narzędzia używane przez menedżerów marketingu do codziennych zadań i projektów

Niezależnie od tego, czy są to marketing małego biznesu lub globalnej organizacji, kierownik ds. marketingu powinien korzystać z narzędzi usprawniających codzienne operacje marketingowe, zapewniających widoczność pracy i zapobiegających błędom lub nieporozumieniom.

Narzędzia analityczne

Menedżerowie ds. marketingu polegają na narzędziach analitycznych do gromadzenia i oceny danych dotyczących wydajności kampanii marketingowych. Narzędzia te pozwalają im podejmować decyzje oparte na danych w celu optymalizacji wysiłków.

Narzędzia Business Intelligence

Podczas gdy narzędzia analityczne koncentrują się na najnowszych i konkretnych spostrzeżeniach, narzędzia business intelligence (BI) dają menedżerom szerszy obraz krajobrazu biznesowego, obejmując dane z wielu źródeł. **Narzędzia BI i ich spostrzeżenia pomagają zrozumieć docelową bazę klientów i kierować ogólną strategią firmy

Narzędzia do zarządzania kanałami

Wyspecjalizowane narzędzia do optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO), e-maili, mediów społecznościowych i zarządzania zawartością pozwalają menedżerom ds. marketingu planować i realizować kampanie w różnych kanałach. Możesz użyć:

Narzędzia SEO: Zapewniają wgląd w wydajność witryny i istotne słowa kluczowe, aby pomóc zwiększyć ruch organiczny w wynikach wyszukiwania Narzędzia do marketingu e-mailowego: Umożliwiają menedżerom tworzenie celowych wiadomości, automatyzację dystrybucji e-maili i kierowanie klientów w dół lejka sprzedażowego Narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi: Ułatwiają organizowanie, planowanie, publikowanie zawartości na różnych platformach i śledzenie jej powodzenia, zapewniając spójność i zaangażowanie Narzędzia do zarządzania zawartością: Dają menedżerowi ds. marketingu treści przestrzeń do wspólnego tworzenia i edytowania tekstów, a następnie ich przechowywania i późniejszej dystrybucji

Narzędzia do zarządzania projektami

Gdyby marketing był misją w przestrzeni kosmicznej, narzędzie do zarządzania projektami byłoby centrum kontroli. 🧑‍🚀

Narzędzia te sprawiają, że praca jest widoczna i pozwalają menedżerowi skutecznie ją przydzielać, wspierając go we wszystkich projektach. Pakiet marketingowy ClickUp to kompleksowy, elastyczny i skalowalny obszar roboczy zaprojektowany z myślą o menedżerach. Pozwala z łatwością tworzyć i realizować złożone kampanie wielokanałowe. Możesz tworzyć i planować zadania, dzielić je na podzadania oraz dodawać listy kontrolne, pliki i opisy. Aby przydzielić pracę, przejdź do sekcji Widok obciążenia pracą ClickUp aby ocenić indywidualną dostępność i upewnić się, że nikt nie jest przeciążony.

Z Widok Gantt programu ClickUp i Widok osi czasu , można opracować skuteczne mapy drogowe projektów i być na bieżąco z harmonogramami kampanii. Widok Widok kalendarza podwaja się jako interaktywny kalendarz zawartości, który można ozdobić kolorami i naklejkami, aby uczynić go mniej przyziemnym.

Wizualizuj oś czasu kampanii za pomocą widoku Gantt ClickUp

ClickUp może być Twoim pojedynczym źródłem prawdy. Oprócz pracy, możesz przechowywać i organizować wszystkie swoje dokumenty, dane pracowników i dane niestandardowych klientów, w tym dane kontaktowe i spostrzeżenia behawioralne.

Mówiąc o danych, możesz zbudować swój idealny Pulpit ClickUp z ponad 50 kartami i oceniaj postępy w projektach na pierwszy rzut oka.

Śledź postępy w realizacji celów marketingowych za pomocą pulpitów ClickUp

Narzędzia do automatyzacji

Automatyzacja i sztuczna inteligencja (AI) w marketingu odcisnęły znaczące piętno na branży i pracy menedżera. 🤖

AI może gromadzić i interpretować wiele danych naraz oraz przewidywać potrzeby i trendy klientów. Dzięki temu menedżerowie mogą uzyskać wgląd i podjąć proaktywne działania, aby zapewnić powodzenie swoich kampanii teraz i w przyszłości.

AI i automatyzacja zmniejszają wysiłek manualny i oszczędzają czas Mogą planować i personalizować e-maile i posty, a także usprawniać planowanie i wydajność.

Uznając znaczenie tych postępów technologicznych, ClickUp również je wdrożył. ClickUp jest w stanie zautomatyzować różne powtarzalne i administracyjne prace. Pełni funkcję ponad 100 automatyzacji, a nawet umożliwia tworzenie niestandardowych.

Do tego dochodzi asystent AI platformy, ClickUp Brain może:

Tworzyć raportowanie statusu

Dzielić zadania na podzadania

Automatycznie wypełniać tabele danymi

Pisać i edytować zawartość, taką jak artykuły, e-maile, studia przypadków i briefy

Sprawdzać pisownię, podsumowywać i dostosowywać ton tekstów

Generowanie pomysłów na kampanie ClickUp integruje się z ponad 1000 narzędzi umożliwiając stworzenie usprawnionego cyklu pracy przy użyciu ulubionego stosu.

ClickUp Brain pomaga pisać studia przypadków, raportowania statusu, blogi i wiele innych materiałów kluczowych dla teamów marketingowych

Narzędzia do współpracy i komunikacji

Marketing to wysiłek zespołowy, ale potrzebuje narzędzi, które go ułatwią i sprawią, że będzie spójny. 🤝

ClickUp dostarcza zespołom marketingowym wiele sposobów na współpracę w czasie rzeczywistym. Możesz pisać i korygować zawartość za pomocą Dokumenty ClickUp -Redaktor tekstu sformatowanego na platformie. ClickUp zawiera możliwości proofingu umożliwiając recenzentom przekazywanie konkretnych opinii na temat kreatywnych zasobów za pomocą adnotacji. A jeśli chcesz przeprowadzić burzę mózgów i tworzyć diagramy, użyj Tablica ClickUp .

Komunikacja jest równie łatwa, ponieważ Ty i Twój zespół możecie udostępniać dane wejściowe w aplikacji za pomocą komentarzy do zadań, funkcji Widok czatu i zintegrowany e-mail.

Napisz i dopracuj swój tekst jako zespół w ClickUp Docs

Zarządzanie marketingiem z ClickUp

Teraz, gdy przeczytałeś o codziennej rutynie menedżera ds. marketingu, czy uważasz, że masz to, czego potrzeba do zrobienia sukcesu w tej roli?

Zarządzanie marketingiem to nie bułka z masłem. Wiąże się z wieloma różnymi obowiązkami i może przyczynić się do powodzenia zespołu marketingowego. Poprzez żmudne planowanie i dokładny nadzór, menedżerowie pomagają wypełnić lukę między początkową strategią a końcowym produktem - świadomością marki i sprzedażą.

Jeśli cała ta praca wydaje się onieśmielająca, nie rozpaczaj. Większość menedżerów marketingu rozpoczyna swoją karierę jako marketingowcy i z czasem kształtuje swoją wiedzę. Każdy może się tam dostać dzięki motywacji, ciężkiej pracy i odpowiednim narzędziom. Zarejestruj się w ClickUp i rozpocznij swoją podróż w kierunku doskonałego zarządzania marketingiem już dziś! 🛩️