9 najlepszych alternatyw dla Stansa AI dla Teams w [roku]

Stansa AI to platforma do generowania zawartości oparta na AI, znana z elastycznych, nieograniczonych interakcji AI, która doskonale nadaje się do kreatywnego pisania.

Jednak podczas pracy w zespole korzystanie z samodzielnego narzędzia AI powoduje frustrującą lukę między generowaniem zawartości a wykonaniem pracy.

Ta rozbieżność, znana jako rozproszenie kontekstu — kiedy zespoły tracą czas na przełączanie się między aplikacjami i poszukiwanie informacji rozproszonych na wielu platformach — zmusza Cię do ciągłego kopiowania, wklejania i ponownego formatowania wyników AI w systemie zarządzania projektami.

Obecnie firmy korzystają średnio z 275 różnych aplikacji SaaS, co sprawia, że ta fragmentacja stała się poważnym wyzwaniem dla wydajności.

W tym przewodniku omówiono 10 alternatyw dla Stansa AI, które rozwiązują różne problemy. Niektóre z nich koncentrują się na pisaniu fikcji z mniejszymi ograniczeniami dotyczącymi zawartości. Inne, takie jak ClickUp, oferują sztuczną inteligencję, która współpracuje z Twoimi zadaniami i komunikacją zespołową.

Zacznijmy.

9 alternatyw dla Stansa AI w skrócie

Dlaczego warto szukać alternatyw dla Stansa AI?

Teams często poszukują alternatyw dla Stansa AI z kilku kluczowych powodów:

Potrzeba funkcji współpracy zespołowej: Stansa AI działa jako narzędzie do samodzielnej pracy, nie posiada solidnych Stansa AI działa jako narzędzie do samodzielnej pracy, nie posiada solidnych połączonych cykli pracy niezbędnych do realizacji projektów zespołowych.

Kwestie związane z zarządzaniem zawartością : Organizacje często wymagają większej kontroli nad Organizacje często wymagają większej kontroli nad wynikami AI , aby zachować spójność wizerunku marki i dokładność.

Luki w integracji cyklu pracy: Samodzielne narzędzia AI powodują utrudnienia, ponieważ zawartość nie jest automatycznie przenoszona do systemów roboczych. Wiele zespołów potrzebuje AI, która łączy się bezpośrednio z ich Samodzielne narzędzia AI powodują utrudnienia, ponieważ zawartość nie jest automatycznie przenoszona do systemów roboczych. Wiele zespołów potrzebuje AI, która łączy się bezpośrednio z ich planami projektów i oficjalną dokumentacją, aby zapewnić spójność.

Wybór odpowiedniej alternatywy zależy od Twoich celów. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz większej swobody twórczej, profesjonalnego generowania zawartości, czy też narzędzia AI w pełni zintegrowanego z platformą do zarządzania pracą, na rynku znajdziesz odpowiednią opcję.

Najlepsze alternatywy dla Stansa AI

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie dla zespołów potrzebujących funkcji tworzenia zawartości opartej na AI zintegrowanej z zarządzaniem pracą)

Korzystanie z samodzielnego narzędzia do pisania opartego na AI w projektach zespołowych często prowadzi do frustracji. Tworzysz świetną zawartość w jednej aplikacji, ale potem musisz ręcznie skopiować ją do swoich dokumentów, utworzyć zadania dla swojego zespołu i ponownie wyjaśnić kontekst w osobnym czacie.

Converged AI obszar roboczy firmy ClickUp — pojedyncza platforma, na której projekty, dokumenty i rozmowy współistnieją z AI wbudowaną jako warstwa inteligencji — pomaga zespołom uniknąć ciągłego przełączania się między aplikacjami, przechowując wszystko w jednym miejscu.

Stansa AI doskonale sprawdza się w generowaniu dużych ilości nieprzefiltrowanej zawartości. ClickUp jest natomiast przeznaczony dla profesjonalnych zespołów zajmujących się tworzeniem zawartości, które potrzebują sztucznej inteligencji do zrozumienia konkretnych danych biznesowych, współpracy w czasie rzeczywistym i automatycznego przenoszenia elementów przez proces produkcyjny.

Oto, jak wyróżniają się podstawowe funkcje ClickUp w tym kontekście:

Kreatywność uwzględniająca kontekst dzięki ClickUp Brain

Burza mózgów, tworzenie zawartości i dopracowywanie szkiców dzięki ClickUp Brain

Podczas gdy Stansa AI generuje tekst na podstawie ogólnych danych szkoleniowych, ClickUp Brain generuje tekst na podstawie Twoich danych. Jest to sieć neuronowa dla Twojego obszaru roboczego ClickUp, która łączy Twoje zadania, dokumenty i osoby.

Zamiast korzystać z wielu narzędzi, możesz generować zawartość bezpośrednio w miejscu, w którym znajdują się Twoje projekty, dokumenty i komunikacja zespołu. Narzędzie to zna terminy realizacji projektów, poprzednie dokumenty Twojej marki oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania.

Brain eliminuje konieczność kopiowania i wklejania, ponieważ AI ma już dostęp do Twojej wewnętrznej bazy wiedzy.

Wspólne tworzenie zawartości za pomocą ClickUp Docs

Twórz wspólnie bezbłędne dokumenty w ClickUp Docs.

Stansa AI to w dużej mierze doświadczenie indywidualne — Ty podajesz podpowiedź, a ona pisze. ClickUp Docs przekształca tworzenie zawartości w pracę zespołową. Zastępuje ono potrzebę korzystania z oddzielnych narzędzi, takich jak Dokumenty Google.

Możesz usprawnić proces tworzenia zawartości, sporządzając szkic w ClickUp Dokumencie, rozbudowując go za pomocą ClickUp Brain, a następnie tworząc zadania ClickUp do edycji i przeglądu — wszystko to bez opuszczania platformy.

Członkowie zespołu mogą dodawać kontekst, zostawiać komentarze w czasie rzeczywistym lub @wspominać się nawzajem, aby uzgodnić zmiany. Dzięki bogatym opcjom formatowania i zmiennym uprawnieniom Docs staje się bezpieczną przestrzenią współpracy dla wszelkiego rodzaju projektów związanych z zawartością.

Zmień dowolne zaznaczenie w dokumencie w zadanie, które można śledzić. Jeśli redaktor zostawi komentarz „popraw to wprowadzenie”, komentarz ten można przypisać jako formalne zadanie z terminem wykonania, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte — to poziom odpowiedzialności, którego nie oferuje Stansa AI.

Utrzymuj płynność cyklu pracy dzięki automatyzacji ClickUp.

ClickUp Automations zajmuje się „pracochłonnymi zadaniami” procesu redakcyjnego. Zespoły mogą zachować spójność podczas tworzenia zawartości, korzystając z ClickUp Automations do tworzenia zautomatyzowanych cykli pracy w celu powiadamiania interesariuszy i przenoszenia zawartości przez etapy zatwierdzania.

Możesz na przykład skonfigurować wyzwalacze, tak aby po ukończeniu przez autora szkicu w ClickUp Documents status automatycznie zmieniał się na „Gotowy do przeglądu”, a redaktor był powiadamiany za pośrednictwem Slacka lub e-maila.

Możesz nawet korzystać z automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji. Na przykład, gdy zadanie zostanie przeniesione do statusu „Zakończone”, ClickUp Brain może automatycznie wygenerować podsumowanie wykonanej pracy i opublikować je jako komentarz dla interesariuszy, dzięki czemu wszyscy będą na bieżąco, a Ty nie będziesz musiał napisać ani jednego słowa.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wspólne pisanie: Twórz zawartość wspólnie z zespołem w czasie rzeczywistym, przekształcając opinie bezpośrednio w zadania, które można śledzić, aby mieć pewność, że każda edycja jest faktycznie zakończona.

Podpowiedzi oparte na personach: Generuj specjalistyczne wyniki przy użyciu gotowych frameworków AI dostosowanych do ról takich jak specjaliści SEO, redaktorzy lub menedżerowie produktu.

Dynamiczne pola AI: automatycznie wyodrębniaj wnioski, tłumacz teksty lub podsumowuj opisy zadań w kalendarzu zawartości, aby uzyskać szybki dostęp do danych wysokiego poziomu.

Uniwersalna wyszukiwarka dla przedsiębiorstw: Znajdź dowolny plik lub rozmowę w ClickUp, Google Drive, Slack i innych serwisach za pomocą jednego paska wyszukiwania, eliminując czas stracony na przeszukiwanie wielu platform.

Automatyzacja oparta na AI: używaj wyzwalaczy do uruchamiania powtarzalnych zadań, takich jak aktualizacje statusu, generowanie podsumowań i powiadomienia dla zespołu, w oparciu o niestandardowe reguły, aby zapewnić ciągłość przepływu zawartości bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

Zweryfikowane wiki: Scentralizuj wytyczne dotyczące marki i standardowe procedury operacyjne w bezpiecznej Scentralizuj wytyczne dotyczące marki i standardowe procedury operacyjne w bezpiecznej bazie wiedzy , która sygnalizuje nieaktualną zawartość, dzięki czemu Twój zespół zawsze korzysta z najdokładniejszych informacji.

Zalety i wady ClickUp

Ogranicz rozproszenie kontekstu, przechowując zawartość, projekty i komunikację w jednym miejscu dzięki zintegrowanemu obszarowi roboczemu AI ClickUp. Pełne zapoznanie się z ogromną liczbą funkcji może zająć trochę czasu. AI rozpoznaje kontekst, co pozwala generować bardziej trafną i użyteczną zawartość. Aplikacja mobilna różni się nieco od wersji na komputery stacjonarne. Zawartość jest płynnie połączona z zadaniem, usprawniając cały cykl pracy od początku do końca. Nowi użytkownicy mogą napotkać trudności podczas ustawiania początkowej struktury obszaru roboczego.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Recenzent G2 notatkuje:

W ClickUp najbardziej podoba mi się to, że wszystko jest w jednym miejscu — zadania, osie czasu, komentarze, dokumenty i odpowiedzialność są ze sobą powiązane. Ogranicza to niepotrzebne przepychanki i sprawia, że praca jest o wiele bardziej przejrzysta. Elastyczność w dostosowywaniu cykli pracy, statusów i widoków pozwala różnym zespołom pracować w sposób, który naprawdę pasuje do ich procesów, przy jednoczesnym zachowaniu widoczności i kontroli. ClickUp znacznie poprawił koordynację, działania następcze i ogólną realizację codziennych zadań.

W ClickUp najbardziej podoba mi się to, że wszystko jest w jednym miejscu — zadania, osie czasu, komentarze, dokumenty i odpowiedzialność są ze sobą powiązane. Dzięki temu nie ma niepotrzebnych przepływów informacji, a praca jest bardziej przejrzysta. Elastyczność w dostosowywaniu cykli pracy, statusów i widoków pozwala różnym zespołom pracować w sposób, który naprawdę pasuje do ich procesów, przy jednoczesnym zachowaniu widoczności i kontroli. ClickUp znacznie poprawił koordynację, działania następcze i ogólną realizację codziennych zadań.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: W ClickUp możesz tworzyć Super Agentów do praktycznie każdego zadania. Spróbuj stworzyć jednego już dziś, aby wyszukiwać informacje, pisać konspekty blogów, a nawet przekształcać opublikowane artykuły w formaty przyjazne dla mediów społecznościowych!

Dowiedz się więcej o Super Agents tutaj:

2. DreamGen (najlepsze rozwiązanie dla pisarzy poszukujących nieograniczonych możliwości tworzenia fikcji literackiej)

za pośrednictwem DreamGen

Wiele narzędzi AI do pisania posiada rygorystyczne filtry zawartości, które mogą ograniczać kreatywność, zwłaszcza w przypadku autorów powieści, którzy chcą zgłębiać złożone postacie lub niekonwencjonalne wątki fabularne.

DreamGen to platforma przeznaczona dla kreatywnych pisarzy beletrystycznych, którzy potrzebują większej elastyczności. Koncentruje się ona na generowaniu historii bez restrykcyjnych ograniczeń dotyczących zawartości, które występują na innych platformach, umożliwiając eksplorację szerszego zakresu tematów i scenariuszy.

Dzięki DreamGen możesz tworzyć niestandardowe postacie, budować szczegółowe scenariusze fabularne i generować treści narracyjne przy minimalnej ingerencji moderatorów zawartości. Pomaga to zachować spójność głosu i wątku fabularnego, co ma kluczowe znaczenie w przypadku dłuższych projektów fabularnych.

Najlepsze funkcje DreamGen

Tworzenie nieocenzurowanych opowieści: odkrywaj niekonwencjonalne narracje bez filtrów zawartości, które zakłócają kreatywny przepływ w popularnych narzędziach AI.

Personalizacja postaci i pamięć: Twórz szczegółowe profile postaci, które AI zapamiętuje, zapewniając spójność całej historii bez konieczności ciągłego ponownego podawania danych.

Wiele opcji modeli AI: Uzyskaj dostęp do różnych modeli AI zoptymalizowanych pod kątem różnych stylów pisania, co daje Ci elastyczność w wyborze najlepszego rozwiązania dla Twojego projektu.

Zalety i wady DreamGen

Zapewnia pisarzom beletrystycznym swobodę twórczą, umożliwiając odkrywanie różnorodnych wątków fabularnych. Ograniczona integracja z zewnętrznymi narzędziami do pisania lub zarządzania projektami Silna spójność charakteru pomaga zachować spójność narracji w długich opowiadaniach. Skupiają się one na literaturze pięknej, przez co są mniej odpowiednie do tworzenia zawartości profesjonalnej lub marketingowej. Dostęp do zawartości tworzonej przez społeczność stanowi inspirację dla nowych projektów. Aby uzyskać najlepsze wyniki, trzeba się nauczyć optymalizować podpowiedzi.

Ceny DreamGen

Free

Pakiet startowy: 7,83 USD/miesiąc na użytkownika

Zaawansowane: 19,35 USD miesięcznie za użytkownika

Zalety: 48,30 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje DreamGen

G2: Niedostępne

Capterra: Niedostępne

Co użytkownicy mówią o DreamGen?

Oto, co udostępnił użytkownik Reddita:

Bardzo podoba mi się koncepcja tworzenia wielu postaci dla jednej historii. Jest to wyjątkowe rozwiązanie, a ta strona ma ogromny potencjał! Stworzyłem własnego (prywatnego) bota, który ma 16 postaci, wszystkie z bardzo długimi opisami. W połowie tworzenia działał bez zarzutu, ale teraz, gdy jest zrobione, pojawiają się błędy.

Bardzo podoba mi się koncepcja tworzenia wielu postaci dla jednej historii. Jest to wyjątkowe rozwiązanie, a strona ma ogromny potencjał! Stworzyłem własnego (prywatnego) bota, który ma 16 postaci, wszystkie z bardzo długimi opisami. W połowie tworzenia działał bez zarzutu, ale teraz, gdy jest gotowy, pojawiają się błędy.

Potrzebujesz pomocy przy tworzeniu scenariusza? To wideo pokazuje, jak wykorzystać AI, aby uzyskać najlepsze wyniki!

3. NovelAI (najlepsze dla autorów powieści, którzy chcą korzystać z dostosowywalnej AI do tworzenia opowieści z generowaniem obrazów)

za pośrednictwem NovelAI

Ogólne narzędzia AI często generują przewidywalne, pozbawione inspiracji teksty, które nie nadają się do tworzenia fikcji literackiej. Pisarze potrzebują sztucznej inteligencji, która rozumie konwencje literackie i potrafi dostosować się do konkretnych gatunków i stylów.

NovelAI to platforma stworzona specjalnie dla autorów opowiadań. Jej modele są szkolone na podstawie literatury, dzięki czemu lepiej rozumieją strukturę narracji i styl prozy, co sprawia, że wyniki są bardziej literackie.

Możesz tworzyć niestandardowe moduły oparte na ulubionych autorach lub gatunkach, a nawet generować obrazy, które pomogą Ci wizualizować postacie i sceny.

NovelAI kładzie również nacisk na prywatność użytkowników, zapewniając, że Twoje historie pozostaną prywatne i nie zostaną wykorzystane do celów szkoleniowych.

Najlepsze funkcje NovelAI

Modele AI szkolone na literaturze: AI jest szkolona na podstawie utworów literackich, co daje wynik w postaci prozy, która rozumie tempo narracji i konwencje dialogowe.

Niestandardowe moduły AI: dostosuj styl pisania AI do konkretnych autorów lub gatunków, zyskując większą kontrolę nad końcowym rezultatem.

Zintegrowane generowanie obrazów: Wizualizuj swoje postacie i sceny za pomocą wbudowanego Wizualizuj swoje postacie i sceny za pomocą wbudowanego generatora obrazów , który pomoże Ci rozwinąć kreatywną wizję.

Zalety i wady NovelAI

Tworzy prozę o jakości literackiej, która wydaje się bardziej naturalna niż w przypadku AI ogólnego przeznaczenia. Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji i modeli, wymagana jest subskrypcja. Twoje historie pozostają prywatne i nie są wykorzystywane do szkolenia modeli. Jakość generowanych obrazów może się różnić. Rozbudowane opcje niestandardowego dostosowywania pozwalają kształtować wyniki pracy AI zgodnie z własnymi potrzebami. Nie są przeznaczone do tworzenia zawartości profesjonalnej ani marketingowej.

Ceny NovelAI

Free

Tablet: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Scroll: 15 USD/miesiąc za użytkownika

Opus: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje NovelAI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niedostępne

Co mówią o NovelAI prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 pojawiła się wzmianka:

Do kreatywnego pisania używam głównie NovelAI. Podoba mi się jego elastyczność i to, jak dobrze dostosowuje się do różnych stylów pisania. Pomaga mi, gdy mam blok twórczy i nie wiem, jak kontynuować opowieść. Elastyczność pozwala mi dostosować ton lub styl bez konieczności zaczynania od nowa, co oszczędza mnóstwo czasu. Doceniam to, że zachowuje spójność kontekstu i postaci, nawet gdy zmieniam styl. Dzięki temu eksperymentowanie jest znacznie łatwiejsze i mniej frustrujące. Jest to naprawdę pomocne podczas pracy nad dłuższymi opowiadaniami i utrzymywania spójności.

Do kreatywnego pisania używam głównie NovelAI. Podoba mi się jego elastyczność i to, jak dobrze dostosowuje się do różnych stylów pisania. Pomaga mi, gdy mam blok twórczy i nie wiem, jak kontynuować opowiadanie. Elastyczność pozwala mi dostosować ton lub styl bez konieczności zaczynania od nowa, co oszczędza mnóstwo czasu. Doceniam to, że zachowuje spójność kontekstu i postaci, nawet gdy zmieniam styl. Dzięki temu eksperymentowanie jest znacznie łatwiejsze i mniej frustrujące. Jest to naprawdę pomocne podczas pracy nad dłuższymi opowiadaniami i utrzymywaniu spójności.

🌟 Bonus: ClickUp BrainGPT to idealny asystent AI dla pisarzy. Eliminuje „toggle tax” (czas stracony na przełączanie się między aplikacjami), centralizuje badania i pisanie oraz automatyzuje powtarzalne kroki. Dzięki temu pisarze i badacze mogą skupić się na pracy o wysokiej wartości — tworzeniu pomysłów, analizie i kreatywności — podczas gdy AI zajmuje się ciężką pracą związaną z tworzeniem szkiców, podsumowywaniem i organizowaniem. Natychmiast wyszukuj i podsumowuj wyniki badań w całym obszarze roboczym, dokumentach i połączonych aplikacjach, aby gromadzić referencje i spostrzeżenia bez konieczności zmiany narzędzi.

Dyktuj pomysły lub podpowiedzi za pomocą funkcji Talk to Text , a BrainGPT wygeneruje wiele wariantów tekstu, konspektów lub kreatywnych haczyków dla dowolnego formatu pisania.

Edytuj, sprawdzaj i optymalizuj projekty pod kątem przejrzystości, tonu i SEO dzięki sugestiom opartym na AI.

Generuj obrazy i zasoby wizualne na podstawie podpowiedzi i zachowaj ich połączenie z zadaniami pisarskimi, aby zapewnić płynne tworzenie zawartości.

Zautomatyzuj powtarzalne cykle pracy pisania, przydzielaj zadania i zarządzaj poprawkami — wszystko w ramach jednego, zunifikowanego obszaru roboczego.

Przechowuj i ponownie wykorzystuj szablony podpowiedzi oraz szybko odwołuj się do wewnętrznych wytycznych, aby zapewnić spójność i dokładność swoich tekstów.

4. AI Dungeon (najlepsze do interaktywnego opowiadania historii i narracyjnych doświadczeń przypominających gry)

za pośrednictwem AI Dungeon

Tradycyjne narzędzia AI do pisania generują statyczny tekst, ale co, jeśli chcesz stworzyć historię, która reaguje na Twoje wybory? Dla twórców, którzy chcą uzyskać dynamiczne wrażenia przypominające grę, prosty generator tekstu nie wystarczy.

AI Dungeon jest pionierem w dziedzinie interaktywnego opowiadania historii opartego na sztucznej inteligencji. Tworzy dynamiczne narracje, które reagują na Twoje dane wejściowe, działając bardziej jak tekstowa gra przygodowa niż asystent pisania.

Możesz zacząć od gotowych scenariuszy lub stworzyć niestandardowe światy. AI dostosowuje się do Twoich działań w czasie rzeczywistym. Oferuje również funkcje dla wielu graczy, dzięki czemu jest doskonałym narzędziem do wspólnego tworzenia opowieści lub gier planszowych.

Najlepsze funkcje AI Dungeon

Interaktywny format narracji: historia dostosowuje się do Twoich wyborów, tworząc rozgałęzioną narrację, która jest dynamiczna i wciągająca.

Tworzenie niestandardowych światów: Twórz szczegółowe światy i postacie, które posłużą jako podstawa dla interaktywnych opowieści.

Wspólne tworzenie opowieści: zaproś innych do udziału w tworzeniu swojej opowieści i wzbogacania jej treści, dzięki czemu narzędzie to stanie się świetną zabawą dla wspólnej kreatywności.

Zalety i wady AI Dungeon

Unikalny interaktywny format sprawia, że opowiadanie historii jest bardziej osobiste i angażujące. Mniej odpowiednie do tworzenia dopracowanej zawartości nadającej się do publikacji Silna społeczność i biblioteka zawartości zapewniają nieograniczoną inspirację do tworzenia nowych historii. Zasady moderacji zawartości uległy zmianie, co może mieć wpływ na niektóre przypadki użycia. Format przypominający grę stanowi przystępny punkt wyjścia dla nowych użytkowników opowiadania historii z wykorzystaniem AI. Jakość wyników może być niejednolita w zależności od złożoności scenariusza.

Ceny AI Dungeon

Free

Champion: 14,99 USD/miesiąc za użytkownika

Legenda: 29,99 USD/miesiąc na użytkownika

Mythic: 49,99 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje AI Dungeon

G2: Niedostępne

Capterra: Niedostępne

Dowiedz się, jak korzystać z agentów AI do tworzenia zawartości 👇

5. Sudowrite (najlepsze dla profesjonalnych autorów beletrystyki potrzebujących pomocy w pisaniu tekstów o ustalonej strukturze)

za pośrednictwem Sudowrite

Profesjonalni pisarze potrzebują czegoś więcej niż tylko generowania surowego tekstu. Potrzebują narzędzi, które rozumieją strukturę opowieści i mogą pomóc w konkretnych wyzwaniach związanych z pisaniem, takich jak tworzenie barwnych opisów lub dopracowywanie dialogów.

Sudowrite jest przeznaczony dla poważnych pisarzy beletrystycznych i oferuje specjalistyczne funkcje, które wykraczają poza proste generowanie zawartości przez AI. Działa jak partner pisarski, pomagając w burzy mózgów, rozwijaniu i dopracowywaniu Twojej pracy.

Dzięki narzędziom takim jak „Describe” do opisywania szczegółów sensorycznych i „Story Engine” do tworzenia fabuł o długości powieści, Sudowrite pomaga utrzymać tempo pracy nad długimi projektami. Wielu profesjonalnych autorów korzysta z niego, ponieważ pasuje on do poważnego cyklu pracy pisarskiej.

Najlepsze funkcje Sudowrite

Funkcja opisywania zmysłowego pisania: Generuj opisy wzrokowe, dźwiękowe, zapachowe i dotykowe, aby wzbogacić swoje sceny i uczynić je bardziej wciągającymi.

Story Engine do tworzenia powieści: ustrukturyzowany system, który prowadzi użytkownika przez proces tworzenia fabuły i charakterystyki postaci, ułatwiając pisanie długich utworów literackich.

Narzędzia do przepisywania i rozbudowywania tekstu: Udoskonal swoją prozę, przepisując fragmenty w różnych stylach, rozbudowując krótkie opisy lub skracając rozwlekłe sekcje.

Zalety i wady Sudowrite

Każda funkcja została zaprojektowana specjalnie z myślą o wyzwaniach związanych z pisaniem fikcji literackiej. Skupia się wyłącznie na literaturze pięknej, więc nie nadaje się do innych rodzajów zawartości. Story Engine zapewnia wsparcie dla projektów długoformatowych, a nie tylko dla zawartości krótkoformatowej. Aby w pełni wykorzystać wartość tych narzędzi, trzeba poświęcić trochę czasu na naukę obsługi konkretnych narzędzi i cyklu pracy. Zyskało popularność wśród publikujących autorów, co świadczy o jego profesjonalnej jakości. Model subskrypcyjny może stanowić znaczną inwestycję dla pisarzy-hobbystów.

Ceny Sudowrite

Free

Hobby: 19 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalna: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Maksymalnie: 59 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Sudowrite

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Sudowrite użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 udostępnia następujące informacje:

Oferuje różnorodne narzędzia pomagające w pisaniu i przepisywaniu fragmentów opowieści. Dodanie biblii opowieści jest bardzo pomocne i pozwala uniknąć konieczności korzystania z wielu narzędzi. AI działa zarówno w manuskrypcie, jak i biblii opowieści, dzięki czemu można szybko opracować wszystkie aspekty opowieści.

Oferuje różnorodne narzędzia pomagające w pisaniu i przepisywaniu fragmentów opowieści. Dodanie biblii opowieści jest bardzo pomocne i pozwala uniknąć konieczności korzystania z wielu narzędzi. AI działa zarówno w manuskrypcie, jak i biblii opowieści, dzięki czemu można szybko opracować wszystkie aspekty opowieści.

📖 Przeczytaj również: Alternatywne narzędzia Sudowrite dla pisarzy

6. Claude (najlepsze rozwiązanie dla zespołów potrzebujących konwersacyjnej AI z dopracowanymi, przemyślanymi odpowiedziami)

za pośrednictwem Claude

Wiele narzędzi AI generuje odpowiedzi, które brzmią jak wypowiedzi robota i nie oddają niuansów. Kiedy masz do czynienia ze złożonymi tematami, potrzebujesz AI, która zapewni przemyślane, rozważne odpowiedzi zamiast ogólnych, schematycznych tekstów.

Claude, asystent AI firmy Anthropic, znany jest ze swoich wysokiej jakości umiejętności konwersacyjnych. Jego odpowiedzi często wydają się bardziej przemyślane, co czyni go doskonałym wyborem w przypadku zawartości wymagającej subtelności lub złożonego rozumowania.

Jedną z kluczowych zalet Claude'a jest duże okno kontekstowe, które pozwala mu przetwarzać długie dokumenty w celu podsumowania lub analizy. Możesz przesłać plik PDF, a Claude dostarczy Ci spostrzeżenia, co znacznie oszczędza czas w przypadku cykli pracy wymagających intensywnych badań.

Najlepsze funkcje Claude

Rozszerzone okno kontekstowe: przetwarzaj i odwołuj się do długich dokumentów, co idealnie nadaje się do podsumowywania raportów lub analizowania badań.

Subtelne odpowiedzi w rozmowie: Claude radzi sobie ze złożonymi tematami z większą subtelnością niż wielu konkurentów, tworząc zawartość, która wydaje się bardziej przemyślana.

Możliwości analizy dokumentów: Przesyłaj pliki bezpośrednio do Claude'a w celu analizy, podsumowania lub wykorzystania jako materiał referencyjny do tworzenia zawartości.

Zalety i wady Claude

Tworzy przemyślane, zróżnicowane treści, które wydają się mniej mechaniczne. Może być bardziej ostrożny w przypadku niektórych tematów lub próśb. Silne możliwości przetwarzania dokumentów świetnie sprawdzają się w zadaniach wymagających intensywnych badań. Bezpłatna wersja ma limity użytkowania, które mogą nie zapewnić wystarczającego wsparcia dla intensywnych cykli pracy. Interakcje są bardziej naturalne i przypominają rozmowę. Brak natywnej integracji z platformami do zarządzania projektami

Ceny Claude

Free

Zalety: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Zespół: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Claude

G2: 4,4/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Claude prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra udostępnia swoją opinię:

W przypadku Claude najbardziej uderzające jest jego konwersacyjne podejście. Interakcje nie sprawiają wrażenia zwykłych zapytań do bazy danych, ale raczej współpracy. Claude zadaje pytania wyjaśniające, gdy moje prośby są niejasne, co często pomaga mi doprecyzować moje własne przemyślenia na temat tego, czego faktycznie potrzebuję. Ta wymiana zdań okazała się cenna nie tylko dla uzyskania lepszych wyników, ale przede wszystkim dla wypracowania jaśniejszych pomysłów.

W przypadku Claude najbardziej uderzające jest jego konwersacyjne podejście. Interakcje nie sprawiają wrażenia zwykłych zapytań do bazy danych, ale raczej współpracy. Claude zadaje pytania wyjaśniające, gdy moje prośby są niejasne, co często pomaga mi doprecyzować moje własne przemyślenia na temat tego, czego faktycznie potrzebuję. Ta wymiana zdań okazała się cenna nie tylko dla uzyskania lepszych wyników, ale przede wszystkim dla wypracowania jaśniejszych pomysłów.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Claude AI

7. DeepFiction AI (najlepsze do szybkiego tworzenia opowiadań przy użyciu szablonów dostosowanych do konkretnego gatunku)

za pośrednictwem DeepFiction AI

Czasami nie potrzebujesz skomplikowanego narzędzia do pisania, którego obsługa wymaga długiego szkolenia. Chcesz po prostu szybko stworzyć opowiadanie dla rozrywki lub pobudzić kreatywność, bez konieczności poświęcania dużej ilości czasu na ustawienia.

DeepFiction AI to przystępny punkt wyjścia do generowania opowiadań przez AI. Oferuje szablony dostosowane do konkretnych gatunków, które pozwalają szybko tworzyć opowiadania bez konieczności bycia ekspertem w dziedzinie inżynierii podpowiedzi.

Możesz wybierać spośród kategorii takich jak romans, fantasy lub kryminał, a AI wygeneruje zawartość zgodną z konwencjami tych gatunków. Jest to proste narzędzie skupiające się na dostępności i wartości rozrywkowej.

Najlepsze funkcje DeepFiction AI

Szablony dostosowane do gatunku: wybierz gatunek i uzyskaj zawartość generowaną przez AI, która jest zgodna z konwencjami tego stylu, ułatwiając tworzenie historii.

Szybkie generowanie opowiadań: prosty interfejs stawia na szybkość, umożliwiając tworzenie opowiadań przy minimalnych ustawieniach.

Funkcje kontynuacji historii: Rozszerzaj istniejące historie lub kontynuuj narrację z pomocą AI.

Zalety i wady DeepFiction AI

Podejście oparte na szablonach sprawia, że jest ono dostępne dla użytkowników, którzy dopiero zaczynają korzystać z narzędzi AI. Mniej niestandardowych możliwości dostosowania niż w przypadku bardziej zaawansowanych platform do pisania powieści. Szybkie generowanie zawartości doskonale nadaje się do szybkich ćwiczeń kreatywnych lub rozrywki. Jakość wyników może nie być tak dopracowana, jak w przypadku bardziej specjalistycznych narzędzi. Wyniki dostosowane do gatunku pomagają zapewnić zgodność zawartości z Twoimi oczekiwaniami. Ograniczone funkcje dla długich lub profesjonalnych projektów literackich

Ceny DeepFiction AI

Pakiet startowy: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Pro Creator: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Studio: 75 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje DeepFiction AI

G2: Niedostępne

Capterra: Niedostępne

8. ChatGPT (najlepsze do wszechstronnej pomocy AI ogólnego przeznaczenia dla różnych typów zawartości)

za pośrednictwem ChatGPT

Potrzeby Twojego zespołu w zakresie zawartości są zróżnicowane. Jednego dnia redagujesz e-maile, następnego tworzysz teksty marketingowe, a kolejnego próbujesz uprościć złożony temat techniczny. Korzystanie ze specjalistycznych narzędzi do każdego zadania jest nieefektywne i kosztowne.

ChatGPT to szwajcarski scyzoryk wśród asystentów AI, zdolny do obsługi ogromnego zakresu zadań związanych z zawartością. Jego wszechstronność sprawia, że jest to idealna opcja dla zespołów, które potrzebują jednego narzędzia do wszystkiego, od kreatywnego pisania po wyjaśnienia techniczne.

Dzięki ChatGPT możesz tworzyć szkice wiadomości e-mail, pisać kod, przeprowadzać burzę mózgów i upraszczać złożone tematy za pomocą naturalnego interfejsu konwersacyjnego. Jednak działa on jako samodzielne narzędzie, więc nadal będziesz mieć do czynienia z rozproszeniem kontekstu — problemem, który ma rozwiązać obszar roboczy ClickUp AI.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Wszechstronne generowanie zawartości: obsługuj szeroki zakres zadań, od tworzenia wiadomości e-mail, przez kreatywne pisanie, po generowanie kodu — wszystko w jednym miejscu.

Wtyczki i niestandardowe GPT: Rozszerz funkcjonalność za pomocą połączeń z usługami zewnętrznymi lub tworząc niestandardowe GPT dostosowane do konkretnych potrzeb.

Udoskonalenie konwersacji: powtarzaj swoje wyniki poprzez naturalny dialog, dzięki czemu proces data powstania stanie się bardziej intuicyjny.

Zalety i wady ChatGPT

Niezrównana wszechstronność sprawia, że jest to niezawodna opcja dla zespołów o zróżnicowanych potrzebach. Działa jako samodzielne narzędzie bez natywnej integracji z platformami roboczymi. Regularne aktualizacje i ulepszenia modelu oznaczają, że jego możliwości są stale rozszerzane. Zawartość musi być ręcznie przenoszona do miejsca, w którym faktycznie odbywa się praca. Duża społeczność użytkowników zapewnia bogate zasoby i wspólne podpowiedzi. Filtry zawartości mogą czasami zakłócać kreatywne lub profesjonalne zastosowania.

Ceny ChatGPT

Free

Dodatkowo: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Zalety: 200 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 1400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o ChatGPT prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 udostępnia następujące informacje:

W ChatGPT najbardziej podoba mi się jego intuicyjność i niezawodność; szybko rozumie kontekst i udziela jasnych, dobrze skonstruowanych odpowiedzi bez konieczności długich dyskusji. Szczególnie doceniam to, jak dostosowuje się do różnych tonów i wymagań, niezależnie od tego, czy potrzebuję czegoś profesjonalnego, kreatywnego czy zwięzłego.

W ChatGPT najbardziej podoba mi się jego intuicyjność i niezawodność; szybko rozumie kontekst i udziela jasnych, dobrze skonstruowanych odpowiedzi bez konieczności wielokrotnego dopytywania. Szczególnie doceniam to, jak dostosowuje się do różnych tonów i wymagań, niezależnie od tego, czy potrzebuję czegoś profesjonalnego, kreatywnego czy zwięzłego.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla ChatGPT

9. Jasper (najlepszy dla zespołów marketingowych potrzebujących spójną zawartość na dużą skalę)

za pośrednictwem Jasper AI

Zespoły marketingowe znajdują się pod stałą presją tworzenia dużej ilości zawartości zgodnej z wizerunkiem marki. Ogólne narzędzia AI nie rozumieją głosu Twojej marki, co oznacza, że Twój zespół traci cenny czas na edytowanie wyników, aby dostosować je do standardów firmy.

Jasper to platforma treści AI zaprojektowana specjalnie dla zespołów marketingowych. Koncentruje się na spójności marki i zapewnia szablony, które wspierają produkcję zawartości na dużą skalę.

Dzięki funkcji Brand Voice firmy Jasper możesz wyszkolić AI zgodnie z własnymi wytycznymi, zapewniając zgodność wszystkich generowanych zasobów z wizerunkiem Twojej marki. Oferuje również narzędzia do współpracy i funkcje zarządzania kampaniami, co czyni ją doskonałym wyborem dla zespołów marketingowych.

Jednak nadal jest to raczej specjalistyczne narzędzie do tworzenia zawartości, a nie kompleksowa platforma do zarządzania pracą.

Najlepsze funkcje Jasper

Szkolenie w zakresie głosu marki: przeszkol AI w zakresie wytycznych dotyczących marki, aby zapewnić spójność wszystkich generowanych rodzajów zawartości i ich zgodność z wizerunkiem marki.

Szablony przeznaczone do marketingu: Uzyskaj dostęp do szablonów tekstów reklamowych, postów w mediach społecznościowych i artykułów na blogi, które zawierają najlepsze praktyki marketingowe.

Narzędzia do kampanii i współpracy: Zarządzaj kampaniami marketingowymi dzięki funkcjom współpracy zespołowej, które zapewniają wsparcie dla cyklu pracy.

Zalety i wady Jasper

Każda funkcja została zaprojektowana z myślą o potrzebach zespołów marketingowych. Mniej odpowiednie dla innych funkcji biznesowych lub typów zawartości Funkcja Brand Voice zapewnia spójność marki na dużą skalę. Wymaga początkowej inwestycji czasu na ustawienie funkcji Brand Voice. Wbudowane narzędzia do współpracy wspierają cykl pracy zespołu marketingowego. Użytkownicy indywidualni mogą uznać, że ma ono więcej funkcji, niż potrzebują.

Ceny Jasper

Bezpłatna wersja próbna

Zalety: 69 USD/miesiąc za użytkownika

Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)

Co mówią o Jasper użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja Capterra mówi:

Jasper może służyć do burzy mózgów, przeformułowywania pomysłów, porządkowania myśli i pisania znacznie szybciej niż w przypadku rozpoczynania pracy od zera. Ogólnie rzecz biorąc, wprowadził on wymierną poprawę wydajności pracy indywidualnej i zespołowej, a my jesteśmy bardzo zadowoleni z ciągłych ulepszeń wprowadzanych do platformy!

Jasper może być wykorzystywany do burzy mózgów, przeformułowywania pomysłów, porządkowania myśli i znacznie szybszego pisania niż w przypadku rozpoczynania pracy od zera. Ogólnie rzecz biorąc, wprowadził on wymierną poprawę wydajności pracy indywidualnej i zespołowej, a my jesteśmy bardzo zadowoleni z ciągłych ulepszeń wprowadzanych do platformy!

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Jasper AI

Znajdź odpowiednie narzędzie AI dla cyklu pracy swojego zespołu

Wybór odpowiedniej alternatywy dla Stansa AI zależy od tego, co chcesz osiągnąć. Twórczy pisarze beletrystyki skorzystają ze specjalistycznych narzędzi, takich jak NovelAI lub Sudowrite. Zespoły marketingowe docenią platformy skupione na marce, takie jak Jasper.

Jednak prawdziwym wyzwaniem nie jest tylko znalezienie sztucznej inteligencji, która generuje dobrą zawartość — chodzi o znalezienie takiej, która pasuje do sposobu pracy Twojego zespołu. Samodzielne narzędzia AI powodują tarcia, zmuszając Cię do ręcznego przenoszenia zawartości między systemem zarządzania projektami, dokumentami i czatami zespołu.

Najskuteczniejsze rozwiązanie AI to takie, które wypełnia lukę między tworzeniem zawartości a jej realizacją. Niezależnie od tego, czy wybierzesz specjalistyczne narzędzie do tworzenia fikcji, czy platformę marketingową, priorytetowo traktuj rozwiązania, które zmniejszają tarcia w Twoim cyklu pracy.

Często zadawane pytania (FAQ)

Stansa AI to platforma do generowania zawartości oparta na AI, znana z elastycznych interakcji, przeznaczona głównie do kreatywnego i profesjonalnego pisania. Teams często poszukują alternatywnych rozwiązań, aby uzyskać takie funkcje, jak współpraca zespołowa, lepsza integracja z systemami zarządzania pracą lub specjalistyczne możliwości w zakresie marketingu lub fikcji.

Niefiltrowane narzędzia AI do pisania mają mniej ograniczeń dotyczących zawartości, co pozwala na eksplorację niekonwencjonalnych tematów, które mogą być blokowane przez narzędzia głównego nurtu. Platformy takie jak ChatGPT stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i szeroką dostępność, co czasami może zakłócać kreatywny przepływ pomysłów w przypadku niektórych gatunków literackich.

Dla zespołów, które muszą współpracować nad zawartością i integrować ją ze swoimi cyklami pracy, ClickUp jest najlepszym wyborem. Łączy ono generowanie zawartości AI z zarządzaniem projektami i dokumentacją, eliminując potrzebę przełączania się między oddzielnymi narzędziami.

Tak, większość alternatywnych narzędzi do pisania opartych na sztucznej inteligencji, w tym ClickUp i Jasper, jest przeznaczona do tworzenia treści komercyjnych i pozwala na wykorzystanie wygenerowanych treści do celów biznesowych. Jednak zawsze warto zapoznać się z warunkami usługi w zakresie własności zawartości.