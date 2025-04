12 najlepszych generatorów obrazów AI w 2025 roku

Generowanie obrazów za pomocą AI zmienia sposób, w jaki tworzymy wizualizacje, zwłaszcza w przypadku materiałów marketingowych, projektowania i rozrywki.

Narzędzia te ułatwiają każdemu, zarówno profesjonalistom, jak i hobbystom, szybkie przekształcanie pomysłów w wysokiej jakości obrazy.

Chcesz wykorzystać sztuczną inteligencję do tworzenia postów w mediach społecznościowych, obrazów kampanii reklamowych, projektów 3D produktów lub ilustracji do książek? Wystarczy szczegółowa podpowiedź lub obraz referencyjny, aby uzyskać doskonały rezultat.

W tym wpisie na blogu podzielę się 12 najlepszymi generatorami obrazów AI do tworzenia oszałamiających wizualnie obrazów.

Czego szukać w generatorach obrazów AI?

Najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze generatora obrazów AI jest prompt-to-image fidelity, czyli wyrównanie podpowiedzi. Odnosi się to do tego, jak dokładnie narzędzie AI interpretuje tekst i przekłada go na pożądany efekt wizualny.

Oceń wiele narzędzi, aby zobaczyć, które z nich poradzi sobie ze złożonymi opisami i stworzy najlepsze obrazy generowane przez AI.

Oprócz podpowiedzi, przy wyborze odpowiedniego narzędzia do generowania obrazów AI należy wziąć pod uwagę kilka innych kluczowych czynników.

Należą do nich: 🖼️ Wysoka rozdzielczość obrazu: Generatory AI tworzą wyraźne, wysokiej jakości obrazy, które można łatwo wydrukować lub zmienić ich rozmiar

Różnorodne style artystyczne: Korzystaj z narzędzi, które umożliwiają projektowanie różnorodnych obrazów, takich jak abstrakcyjne projekty, realistyczne lub artystyczne obrazy, ilustracje, storyboardy i komiksy

✏️ Łatwa niestandardowa edycja i branding: Narzędzie powinno umożliwiać edycję wygenerowanych przez AI wizualizacji i dodawanie logo, znaków wodnych lub innych elementów brandingowych.

Podpowiedź: Poszukaj generatorów obrazów AI, które wspierają łatwe podpowiedzi lub załączanie obrazów referencyjnych w celu uzyskania najlepszych efektów wizualnych

🛠️ Zaawansowane funkcje projektowania: Najlepszy generator obrazów AI powinien również oferować dodatkowe funkcje projektowania, takie jak projektowanie 3D, tworzenie wielu odmian tego samego obrazu i stosowanie stylu jednego obrazu do innego

Koszt i dostępność: Narzędzie powinno oferować wersję Free lub próbną, aby użytkownicy mogli przetestować narzędzie przed podjęciem decyzji o płatnej subskrypcji

12 najlepszych generatorów obrazów AI

Po dokładnych testach i badaniach, wraz z zespołem ClickUp znaleźliśmy najlepsze generatory obrazów AI na 2025 rok. Te narzędzia są jak osobisty artysta na wyciągnięcie ręki.

Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, czy dopiero początkującym, dzięki nim tworzenie niesamowitych obrazów jest szybkie, łatwe i przyjemne!

Generowanie obrazów za pomocą ClickUp Konwertuj teksty na zadania bezpośrednio z Tablic za pomocą ClickUp Brain

ClickUp AI Tablica tworzy obrazy AI za pomocą ClickUp Brain, potężnego asystenta AI. Po prostu dodałem szczegółową podpowiedź, a mój obraz był gotowy w ciągu kilku sekund. Pomaga to lepiej wizualizować pomysły i szybciej je realizować.

Wypróbuj ClickUp Brain Wizualizuj pomysły na projekty w ClickUp Tablica za pomocą ClickUp Brain

Tablica umożliwia współpracę z innymi osobami w czasie rzeczywistym, przypisywanie im zadań w celu zwiększenia ich odpowiedzialności, dodawanie notatek oraz załączanie plików i dokumentów.

Wnioski z badania ClickUp: 11% naszych respondentów wykorzystuje AI głównie do burzy mózgów i tworzenia pomysłów. Ale co dzieje się z tymi genialnymi pomysłami później? Tutaj potrzebna jest tablica oparta na AI, taka jak ClickUp AI, która pomaga natychmiast przekształcić pomysły z sesji burzy mózgów w zadania. A jeśli nie potrafisz do końca wyjaśnić jakiejś koncepcji, po prostu poproś generator obrazów AI o stworzenie wizualizacji na podstawie podpowiedzi. To aplikacja Wszystko do pracy, która umożliwia szybsze tworzenie pomysłów, wizualizację i realizację!

ClickUp najlepsze funkcje

Błyskawicznie popraw swoje teksty dzięki podpowiedziom opartym na AI, aby uzyskać przejrzystą, profesjonalną zawartość

Automatycznie twórz podsumowania i elementy działań, aby pozostać zorganizowanym i skoncentrowanym

Łatwe tłumaczenie tekstu i sprawdzanie gramatyki, ortografii i interpunkcji

Współpracuj w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie za pomocą tablic cyfrowych

Usprawnij swój proces dzięki konfigurowalnym cyklom pracy i szablonom

Limity ClickUp

Generowanie obrazów AI na Tablicach nie jest jeszcze dostępne na urządzeniach mobilnych

Cennik ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

ClickUp sprawił, że asynchroniczne uzgadnianie stało się znacznie prostsze i bardziej efektywne. Budując ramy, w których można nakreślić i ustrukturyzować cele i wyniki, zdalne teamy są w stanie zrozumieć oczekiwania i płynnie dostarczać aktualizacje statusu. Burza mózgów z tablicami jest łatwa, reorganizacja priorytetów jest łatwa, a dodawanie obrazów referencyjnych itp. jest bardzo płynne.

2. Adobe Firefly (najlepszy do tworzenia fotorealistycznych obrazów)

via Adobe Firefly

Adobe Firefly to narzędzie do generowania AI w ramach usługi Creative Cloud firmy Adobe, która obejmuje takie aplikacje jak Photoshop i Illustrator. Może ono konwertować podpowiedzi tekstowe na obrazy w różnych stylach, w tym abstrakcyjnym, portretowym i krajobrazowym.

Mogę dostarczyć odniesienie do stylu obrazu, a on zastosuje unikalne efekty tekstowe i tekstury do dowolnego obrazu, za pomocą prostego podpowiedzi tekstowej. Funkcja Generative Fill pomoże mi usunąć lub dodać obiekty do istniejącej grafiki, w wyniku czego otrzymam fotorealistyczny obraz. Firefly pozwala również na zapisywanie projektów AI jako edytowalnych szablonów, umożliwiając płynne zarządzanie projektami.

Najlepsze funkcje Adobe Firefly

Uzyskaj wysokiej jakości grafikę generowaną przez AI w rozdzielczości do 2K za dodatkowe kredyty

Generowanie projektów wektorowych (wykonanych z kształtów geometrycznych) z wieloma wariantami kolorystycznymi

Zmień rozmiar obrazów i naturalnie wypełnij dodatkową przestrzeń dzięki funkcji Generative Extend

Tworzenie wideo z podpowiedziami tekstowymi (obecnie w wersji beta)

Ograniczenia Adobe Firefly

Jakość może spaść przy wielu wersjach próbnych, a obrazy mogą czasami wydawać się zniekształcone lub niespójne

Cennik Adobe Firefly

Free

$4. 99/miesiąc za 100 kredytów

Adobe Firefly - oceny i recenzje

G2: 4. 6/5 (50+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Adobe Firefly?

Moją ulubioną funkcją jest możliwość wczytywania obrazów referencyjnych w celu tworzenia efektów lub elementów kompozycji, aby stworzyć nową i oryginalną grafikę! Integracja platformy z moim przepływem pracy nie wymaga wysiłku.

3. DALL-E 3 (najlepszy do tworzenia obrazów z tekstem)

DALL-E 3 to generator tekstu na obraz autorstwa OpenAI. Jest on natywnie zbudowany na ChatGPT i działa skutecznie dla użytkowników zaznajomionych z ChatGPT. Podoba mi się, jak dodaje żywe tekstury, oświetlenie i skomplikowane szczegóły, aby stworzyć bardziej dopracowane i ostre wizualizacje.

Jedną z najlepszych funkcji DALL-E 3 jest to, że generuje dokładny i czytelny tekst na obrazach. Można go również użyć do modyfikacji części istniejącego obrazu. Pomaga dopracować, zastąpić lub dodać elementy do sceny, zachowując spójność z oryginalnym projektem. Korzystając z planu ChatGPT Free można jednak utworzyć tylko dwa obrazy dziennie.

Najlepsze funkcje DALL-E 3

Twórz plakaty, banery, memy i inne projekty wymagające tekstu

Określ style artystyczne w zakresie od fotorealizmu po impresjonizm, kreskówki lub estetykę futurystyczną

Projektuj obrazy z bardzo złożonymi scenami, wieloma postaciami, szczegółowym tłem i skomplikowanymi relacjami

Limity DALL-E 3

Generuje jeden obraz na raz z limitem proporcji i niedoskonałymi ludzkimi szczegółami

Ceny DALL-E 3

Free

ChatGPT Plus: 20$/miesiąc

DALL-E 3 oceny i recenzje

Za mało recenzji

Fun Fact: Nazwa Dall-E jest połączeniem imion Salvadora Dalí, znanego hiszpańskiego artysty, i WALL-E, słynnego robota Pixar. Reprezentuje połączenie kreatywności i technologii.

4. Canva (najlepszy do wizualizacji produktów lub szkiców)

via Canva

Generator obrazów AI online Canva to przyjazne dla początkujących narzędzie do wizualizacji szkiców i pomysłów na produkty. Wystarczy dodać tekst i wybrać styl, taki jak Watercolor, Filmic, Neon, Color Pencil lub Retrowave, a Canva stworzy obraz za Ciebie.

Jedną z wyróżniających się funkcji tego narzędzia są oparte na sztucznej inteligencji rekomendacje dotyczące kombinacji czcionek i palet kolorów, automatycznie sugerowane na podstawie motywu projektu, dzięki czemu proces twórczy jest płynniejszy.

Najbardziej podoba mi się w Canva to, że integruje różne generatory grafiki AI w aplikacji. Aby zwiększyć swoją kreatywność, wypróbuj Magic Media od Canva, Dream Lab od Leonardo.AI, Dall-E od OpenAI lub Imagen od Google Cloud.

Najlepsze funkcje Canva

Generowanie niestandardowych szablonów na podstawie podpowiedzi dzięki Magic Design

Twórz obrazy z opisów tekstowych, wybierając style graficzne za pomocą narzędzia Text to Image AI

Szybkie generowanie krótkiej zawartości generowanej przez AI, takiej jak tytuły i podpisy do obrazów za pomocą Magic Write

Łatwo dopracuj obrazy wygenerowane za pomocą AI przy użyciu ikon i ilustracji, aby udoskonalić swój projekt na platformie

Limity Canva

Oferuje on mniej odmian stylu i funkcji niż niektóre inne generatory obrazów AI

Cennik Canva

Free (do 50 generacji obrazów)

Pro: 15$ miesięcznie

Teams: $10 miesięcznie za użytkownika

Canva - oceny i recenzje

Capterra : 4. 7/5 (12,000+ recenzji)

G2: 4. 7/5 (4,300+) recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Canva?

Canva to moja ulubiona aplikacja do tworzenia wszelkiego rodzaju projektów. Używam jej do tworzenia logo, wizytówek, miniaturek na YouTube, a nawet do łączenia wideo. Uwielbiam fakt, że jest ona przeznaczona dla wszystkich użytkowników na wszystkich poziomach zaawansowania. Nie wymaga tak wielu umiejętności technicznych do zrobienia z niego użytku. Jego integracja z różnymi narzędziami AI sprawiła, że stał się jeszcze bardziej interesujący i jest jak punkt kompleksowej obsługi wszystkiego. Uwielbiam Canvę i nadal będę z niej korzystać i polecać ją innym.

5. Midjourney (najlepszy do tworzenia wariantów obrazów)

via Midjourney

Midjourney to kolejny popularny wśród artystów i grafików generator obrazów AI do generowania fotorealistycznych obrazów z podpowiedzi tekstowych. Działa za pośrednictwem Discord, gdzie można dostosować swoje podpowiedzi i uzyskać kilka wariantów wyjścia.

Najlepsze jest to, że mogę ustawić domyślne parametry dla wszystkich podpowiedzi Midjourney, aby dostosować proporcje, styl, różnorodność obrazów lub szybkość generowania. Chociaż MidJourney przenosi się do interfejsu internetowego, jest on nadal w wersji alfa i dostępny tylko dla niektórych użytkowników.

Najlepsze funkcje Midjourney

Wybieraj spośród różnych modeli AI, w tym V6 i Niji, aby tworzyć różne style artystyczne

Generowanie obrazów w wysokiej rozdzielczości z możliwością ustawienia jasności, kontrastu i nasycenia

Pobieraj, organizuj i filtruj obrazy za pomocą zakładki Archiwum

Uzyskaj dostęp do praw do użytku komercyjnego, prywatnych funkcji tworzenia i zasobów społecznościowych w celu uzyskania inspiracji

Ograniczenia Midjourney

Interfejs Discord jest trudny dla początkujących, a kanały publiczne mogą wpływać na prywatność

Cennik Midjourney

Podstawowy: $10/miesiąc

Standard: 30 USD/miesiąc

Pro: $60/miesiąc

Mega: $120/miesiąc

Oceny i recenzje Midjourney

G2: 4. 4/5 (80+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Midjourney?

Midjourney konsekwentnie tworzy oszałamiające wizualnie obrazy w wysokiej rozdzielczości, które często przekraczają oczekiwania pod względem szczegółowości i jakości. Jego zdolność do kreatywnej interpretacji podpowiedzi czyni go fantastycznym narzędziem do tworzenia koncepcji, moodboardów i eksperymentalnych projektów. Największym limitem Midjourney jest brak integracji z innymi programami do projektowania, co może spowolnić cykl pracy. Wymaga dodatkowych kroków w celu wyeksportowania i zaimportowania obrazów do narzędzi takich jak Photoshop w celu dodatkowej edycji, co może zakłócić przepływ kreatywności.

6. Ideogram (najlepszy do tworzenia niestandardowych obrazów)

via Ideogram

Ideogram to kolejny przyjazny dla początkujących generator obrazów AI, który tworzy wysokiej jakości zdjęcia na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika. Możesz wybrać niestandardową paletę kolorów, aby upewnić się, że wszystkie projekty AI są zgodne z wytycznymi marki.

Aplikacja umożliwia również dodawanie własnych obrazów w celu ich udoskonalenia lub jako punkt odniesienia do tworzenia nowych obrazów. Funkcja kafelków Ideogram pomaga tworzyć cyfrowe dzieła sztuki bez żadnych granic, zapewniając, że obrazy mają jednolite tła, wzory lub tekstury.

Najlepsze funkcje Ideogram

Generowanie wysokiej jakości obrazów w ostrej rozdzielczości 2K i szybkie opcje renderowania, w tym tryby turbo, standardowy i wysokiej szczegółowości

Wypoleruj swoje obrazy za pomocą Magic Fill i Extend

Zachowaj prywatność dzięki poufnemu generowaniu obrazów, nawet po zakończeniu subskrypcji

Twórz obrazy masowo, korzystając z funkcji pro

Limity ideogramów

Większość funkcji, w tym kafelki i przesyłanie obrazów, jest dostępna w płatnych planach

Ceny ideogramów

Free

Podstawowy: 8 USD/miesiąc

Plus: 20 USD/miesiąc

Pro: $60/miesiąc

Ideogram - oceny i recenzje

Za mało recenzji

Fun Fact: Ponad 34 miliony obrazów AI jest tworzonych dziennie. To pokazuje nam, że narzędzia AI odgrywają obecnie kluczową rolę w demokratyzacji kreatywności, umożliwiając osobom fizycznym generowanie wysokiej jakości niestandardowych wizualizacji na masową skalę.

7. WOMBO Dream (najlepszy do tworzenia abstrakcyjnych obrazów)

via WOMBO Dream

Wombo Dream to generator obrazów AI powszechnie używany do tworzenia obiektów, abstrakcyjnych projektów i NFT. Zapewnia on podstawowe podstawy do tworzenia grafiki generowanej przez AI i jest przeznaczony zarówno dla artystów, jak i nowicjuszy.

Pomimo łatwości obsługi, program ten najlepiej nadaje się dla osób, które chcą szybkich i eksperymentalnych pomysłów, a nie skomplikowanych lub wyrafinowanych prac. Podobało mi się tworzenie obrazów w unikalnych stylach, takich jak glina, anime, malarstwo olejne i retro pop.

Najlepsze funkcje WOMBO Dream

Niestandardowe projekty ze spersonalizowanymi podpowiedziami i ustawieniami dla nieskończonej kreatywności

Ciesz się szybkim, przyjaznym dla użytkownika doświadczeniem, które pozwala uzyskać profesjonalne wyniki w ciągu kilku minut

Kupuj odbitki obrazów wygenerowanych przez AI i bierz udział w konkursach artystycznych na Discordzie

Wymarzone limity WOMBO

Może to nie działać dobrze w przypadku tradycyjnych lub realistycznych projektów

Cennik WOMBO Dream

Free Plan

$9. 99/miesiąc

$169. 99 jednorazowa płatność

Oceny i recenzje WOMBO Dream

Za mało recenzji

Pro Tip: Użyj kontrastu i nieoczekiwanych kombinacji w swoich podpowiedziach, aby odblokować nowe kreatywne możliwości. Na przykład, zamiast po prostu prosić o "stację kosmiczną", spróbuj czegoś w rodzaju "średniowiecznego zamku unoszącego się w przestrzeni kosmicznej, z rycerzami w skafandrach kosmicznych strzegącymi wejścia". " Podpowiedzi te zmuszają AI do łączenia drastycznie różnych epok, stylów lub tematów, w wyniku czego powstają wizualnie urzekające i pomysłowe obrazy.

8. DreamStudio (najlepszy do tworzenia wysokiej jakości wizualizacji)

via DreamStudio

DreamStudio, stworzony przez Stability AI, to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do tworzenia obrazów z tekstu. Zapewnia ono wsparcie dla szerokiego zakresu stylów artystycznych, dzięki czemu idealnie nadaje się do różnych kreatywnych projektów, takich jak grafiki koncepcyjne, projektowanie gier i wizualizacje marketingowe. Platforma zawiera również funkcję skalowania w górę, aby utrzymać spójną jakość obrazu przy wielu zastosowaniach.

Przyjazny dla użytkownika interfejs DreamStudio sprawia, że jest on dostępny zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Jest to prosty sposób na przekształcenie pomysłów w wysokiej jakości wizualizacje, z elastycznością pozwalającą na spełnienie szerokiego zakresu wymagań projektowych.

Najlepsze funkcje DreamStudio

Śledzenie wszystkich wygenerowanych projektów

Usuń dodatkowe elementy z obrazu za pomocą inpaintingu

Dodaj głębię i wymiar do swoich obrazów za pomocą narzędzia Depth-to-Image

Limity DreamStudio

Oferuje niestandardowe opcje obrazu w ograniczonym zakresie

Cennik DreamStudio

10 USD za 1000 kredytów

DreamStudio - oceny i recenzje

Za mało recenzji

🧠 Czy wiesz, że? Wielu projektantów gier i twórców światów używa generatorów obrazów AI do wizualizacji skomplikowanych światów fantasy lub science-fiction, których ręczne narysowanie zajęłoby tygodnie.

9. Meta AI (najlepszy do generowania zdjęć stockowych)

via Meta AI

Korzystając z ogromnego zbioru danych 1,1 miliarda zdjęć z Facebooka i Instagrama, nowy generator obrazów AI firmy Meta, zasilany modelem Emu, przyjmuje nowatorskie podejście do tworzenia obrazów. W porównaniu do innych narzędzi, takich jak DALL-E czy Midjourney, oferuje prostsze i bardziej przyjazne dla użytkownika doświadczenie.

Narzędzie generuje cztery opcje obrazu na podstawie podpowiedzi tekstowej, którą użytkownicy po prostu wprowadzają. Pomimo braku zaawansowanych funkcji, takich jak kontrola proporcji i podpowiedzi negatywne, narzędzie to doskonale radzi sobie z szybkim tworzeniem wysokiej jakości obrazów, takich jak zdjęcia stockowe, wizualizacje blogów i zawartość mediów społecznościowych .

Najlepsze funkcje Meta AI

Natychmiastowe generowanie wysokiej jakości obrazów dzięki demonstracjom AI na żywo

Edytuj i niestandardowe zdjęcia bez wysiłku za pomocą prostych komend

Animuj statyczne obrazy i zapisuj je w wielu formatach do wykorzystania w przyszłości

Limity Meta AI

Wymaga zalogowania się na Facebooku lub Instagramie i ma ograniczone opcje stylizacji i edycji

Cennik Meta AI

Free

Oceny i recenzje Meta AI

Za mało recenzji

🧠 Czy wiesz, że? Meta AI wykorzystuje model Make-A-Scene AI do tworzenia obrazów. Jest to koncepcja, która łączy zgrubne szkice z wprowadzaniem tekstu w celu stworzenia bardziej szczegółowych i realistycznych obrazów.

10. Stable Diffusion (najlepszy do generowania obrazów w różnych stylach)

via Stable Diffusion

Stable Diffusion to open-source'owy generator obrazów AI, który tworzy wysokiej jakości obrazy o rozdzielczości do jednego megapiksela. Jest on dostępny na wielu platformach, takich jak Playground AI i Google Colab, z dostępnymi darmowymi kredytami.

Najnowsza wersja, Stable Diffusion 3. 5, zapewnia ipoprawiony fotorealizm i dokładniejsze skupienie się na podpowiedziach użytkownika. Zapewnia również wsparcie dla inpaintingu (naprawiania lub modyfikowania części obrazu) i outpaintingu (rozszerzania obrazu poza jego oryginalne granice). Chociaż jest to potężne narzędzie, użytkownicy mogą napotkać krzywą uczenia się.

Najlepsze funkcje Stable Diffusion

Przekładanie złożonych instrukcji na precyzyjne, dostosowane do potrzeb efekty wizualne

Generuj wyczyszczone, czytelne teksty w obrazach, idealne do brandingu i marketingu

Remiksuj wygenerowane obrazy dla lepszej kreatywności

Dostosuj ustawienia, takie jak oświetlenie, emocje i schemat kolorów, aby tworzyć szczegółowe obrazy

Stabilne limity dyfuzji

Niestandardowe tworzenie obrazów może być skomplikowane i wymaga solidnej wiedzy technicznej

Stabilna wycena dyfuzji

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Stable Diffusion

Za mało recenzji

🧠 Czy wiesz? Model Stable Diffusion Large 3. 5 ma ponad 8 miliardów parametrów, które pomagają tworzyć obrazy wysokiej jakości.

11. Leonardo AI (najlepszy do projektowania portretów)

via Leonardo AI

Leonardo AI to narzędzie do generowania grafiki, które pozwala użytkownikom tworzyć wysokiej jakości grafiki koncepcyjne, projekty cyfrowe, portrety, animacje 3D i ilustracje z tekstu lub rysunków. Pomaga użytkownikom być na bieżąco z trendami w projektowaniu graficznym.

Platforma wykorzystuje modele Stable Diffusion do generowania obrazów, gier wideo i projektów graficznych. Najlepszą rzeczą w tym narzędziu jest to, że przekształca prosty pomysł na podpowiedź w złożoną podpowiedź, aby tworzyć dokładniejsze obrazy.

Najlepsze funkcje Leonardo AI

Zapewnia oszałamiające, wysokiej jakości wizualizacje na podstawie szczegółowych i złożonych podpowiedzi

Wybierz liczbę obrazów, które chcesz utworzyć z jednego podpowiedzi

Twórz projekty postaci generowane przez AI, przesyłając obrazy referencyjne

Leonardo AI Limit

Oferuje limit opcji edycji obrazów generowanych przez AI

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że interfejs użytkownika nie działa płynnie

Leonardo AI ceny

Free

Apprentice: $12/miesiąc

Artisan Unlimited: $30/miesiąc

Maestro Unlimited: $60/miesiąc

Leonardo for Teams: 24$ za licencję

Leonardo AI oceny i recenzje

Za mało recenzji

12. Craiyon (najlepszy do tworzenia prostych ilustracji)

via Craiyon

Craiyon, wcześniej znany jako DALL-E Mini, to darmowy generator obrazów AI, który może tworzyć zdjęcia, rysunki lub ilustracje wektorowe. Możesz dodać obraz referencyjny, wybrać format obrazu i wzmiankę o tym, co chcesz wykluczyć z wygenerowanych wyników.

Narzędzie zawiera różnorodne szablony, takie jak zwierzęta, ludzie i tła, które pomogą ci zacząć. Chociaż Craiyon jest prosty w użyciu i darmowy, jego obrazy mogą czasami wydawać się podobne i mniej unikalne.

To prosty sposób na eksperymentowanie z podpowiedziami AI bez konieczności rejestrowania się.

Najlepsze funkcje Craiyon

Tworzy do dziewięciu wysokiej jakości obrazów w mniej niż minutę

Pobierz obrazy bez znaków wodnych

Usuń tło z obrazów za pomocą generatora tła

Ograniczenia Craiyon

Wersja Free oferuje limit funkcji i doświadcza dużego ruchu

Cennik Craiyon

Free

Wsparcie: 12 USD miesięcznie

Profesjonalne: 24 USD miesięcznie

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Craiyon

Za mało recenzji

Twórz wspaniałe obrazy i wizualizuj projekty dzięki ClickUp

Generatory obrazów AI ewoluowały od nowatorskich narzędzi do niezbędnych zasobów dla twórców z różnych branż. Dzięki takim programom jak Adobe Firefly, DALL-E 3, Midjourney i Canva, granice między wyobraźnią a rzeczywistością zatarły się.

Każdy, niezależnie od poziomu umiejętności, może tworzyć obrazy, które kiedyś były limitowane dla profesjonalnych artystów. W platformach tych nie chodzi tylko o automatyzację; mają one na celu zwiększenie ludzkiej kreatywności, oferując nieskończone możliwości eksperymentowania i wprowadzania innowacji.

Jeśli jednak szukasz kreatora obrazów AI, który zwiększy kreatywność i pomoże ci lepiej wizualizować pracę, wypróbuj ClickUp. Możesz tworzyć obrazy i przeprowadzać burze mózgów ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym.

Zarejestruj się za darmo na ClickUp i wizualizuj swoje cele i postępy w pracy.