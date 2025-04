Jak stworzyć własnego asystenta AI (przypadki użycia i narzędzia)

Asystenci AI stali się nieodłączną częścią naszej codziennej rutyny, od korzystania z asystentów strony głównej w celu uzyskania przepisów kulinarnych po sprawdzanie pobliskich restauracji na naszych smartfonach.

Przewiduje się, że do końca 2024 roku w użyciu będzie ponad 8,4 miliarda asystentów AI - więcej niż wynosi populacja świata!

Obecnie asystenci AI mają do zrobienia znacznie więcej niż tylko odpowiadanie na pytania. Pomagają w tworzeniu zawartości, automatyzacji cyklu pracy i nie tylko. Jest jednak pewien haczyk: publicznie dostępni asystenci czatu nie są w stanie sprostać konkretnym wymaganiom.

Dlatego wiedza o tym, jak stworzyć własnego asystenta AI, jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. A my jesteśmy tutaj, aby cię poprowadzić!

Pod koniec tego bloga nie tylko dowiesz się, jak zbudować własnego asystenta czatu dla swoich konkretnych wymagań, ale także dostarczymy Ci inteligentniejszą, łatwiejszą alternatywę, która eliminuje wszelkie domysły!

⏰60-sekundowe podsumowanie Asystent AI to aplikacja AI oparta na czacie, zaprojektowana do wykonywania zadań związanych z pracą i osobistych Wykorzystuje ona uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego do rozumienia zapytań w prostym języku i może być wykorzystywana do wykonywania określonych funkcji Możesz zbudować własnego asystenta AI dzięki starannemu planowi i treningowi modelu Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp oferuje wbudowanego asystenta AI, który jest bezpośrednio zintegrowany z Twoim obszarem roboczym Możesz wykorzystać funkcje ClickUp Brain do łatwego wykonywania działań specyficznych dla projektu, takich jak tworzenie dokumentów, sprawdzanie postępów itp.

Czym jest asystent AI?

Asystent AI to program komputerowy zaprojektowany do automatycznego wykonywania czynności, które w innym przypadku wymagałyby wysiłku i inteligencji człowieka. Wykorzystując AI do automatyzacji zadań, możesz poświęcić swój czas na bardziej złożone projekty.

Ci cyfrowi pomocnicy rozumieją zapytania w ludzkim języku dzięki mocy przetwarzania języka naturalnego (NLP) i uczenia maszynowego (ML). Pomaga im to wykonywać określone czynności wymagane przez użytkownika.

Podczas gdy możliwości asystenta AI zależą od tego, do czego został zaprogramowany, przykłady niektórych zadań, które mogą wykonać, obejmują:

Odpowiadanie na pytania użytkownika w oparciu o jego wiedzę lub informacje pozyskane z Internetu

Ustawienie i wykonanie przypomnień w wybranym przez nas czasie

Pisanie e-maili lub wiadomości tekstowych

Kontrolowanie inteligentnych gadżetów w naszych domach

Generowanie obrazów i grafiki

Podsumowanie strony internetowej (lub dowolnej innej informacji)

Przykłady popularnych wirtualnych asystentów AI to Google Assistant, Siri, Alexa i ChatGPT.

Korzyści z budowy własnego asystenta AI

Podczas gdy osobistych asystentów A I można używać do wielu rzeczy i integrować je za pomocą API, zbudowanie asystenta AI oferuje cztery unikalne zalety.

Niestandardowe możliwości: Gdy zbudujesz własnego asystenta AI, możesz niestandardowo dostosować jego interfejs użytkownika lub inne funkcje, czego nie można zrobić w przypadku asystentów AI innych firm Wydajność: Asystent innej firmy często przetwarza zapytania miliona użytkowników w danym momencie. Twój własny asystent AI przetwarzałby tylko zapytania twoje i twojej organizacji, zapewniając wydajność Prywatność: Twój osobisty asystent AI zapewnia lepszą prywatność i bezpieczeństwo danych niż asystent innej firmy. Dane pozostają prywatne w twojej organizacji, a ty decydujesz, w jaki sposób są wykorzystywane Skalowalność: Niestandardowy asystent AI dla twojej organizacji jest niezwykle skalowalny i elastyczny. Można go zintegrować z dowolną niestandardową aplikacją i z łatwością dodawać nowe funkcje i możliwości

Jak stworzyć własnego asystenta AI: przewodnik krok po kroku

Krok 1: Zdefiniuj przypadek użycia i możliwości

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest zdefiniowanie przypadku użycia asystenta AI - jego możliwości i limitów.

Jeśli plan ten nie zostanie zrobiony starannie, otrzymasz kompilację, która nie będzie w stanie wykonać zamierzonych zadań w pożądany sposób. Oto rzeczy, które musisz jasno zdefiniować i zanotować na temat swojego asystenta AI, zanim zaczniesz nad nim pracować:

Typ asystenta

Budujesz osobistego asystenta AI? A może asystenta, który będzie wykorzystywany w niestandardowych przypadkach, takich jak obsługa klienta lub operacje biznesowe? Podczas gdy osobisty asystent AI ogólnego przeznaczenia ma wiele możliwości, które pozwalają mu wykonywać wiele rodzajów działań, asystenci specyficzni dla konkretnych przypadków wymagają specjalnego szkolenia.

Docelowi użytkownicy i ich ustawienie umiejętności

Kim są docelowi użytkownicy Twojego asystenta AI i jakie jest ich ustawienie umiejętności? Dowiedz się, w jakim stopniu są zaznajomieni z aplikacjami AI, jakiego języka używają do zdefiniowania problemu i w jaki sposób wolą korzystać z wirtualnego asystenta (tj. wysyłając komendy lub używając głosu w aplikacji lub w sieci).

Problemy do rozwiązania

Zastanów się nad możliwościami asystenta AI i tym, co chcesz, aby rozwiązywał. Na przykład, asystent wydajności musi mieć możliwość zarządzania kalendarzem, e-mailem i listą rzeczy do zrobienia. Możesz też chcieć, aby podsumowywał twoje spotkania i pisał dla ciebie e-maile.

Limity

Deweloperzy często ustawiają pewne limity dla asystenta AI, aby upewnić się, że nie doprowadzi on do żadnych niekorzystnych rezultatów. Zdefiniuj więc te limity z dużym wyprzedzeniem. Na przykład, jak długo powinien zapisywać dane użytkownika? Jakich działań nie powinien wykonywać? Zdefiniuj i udokumentuj te i wszelkie inne limity, które chcesz wprowadzić w swoim asystencie.

Pro Tip: Podczas ustawienia limitów, stwórz listę "Will Do / Won't Do". Na przykład: do zrobienia: Odpowiadać na niestandardowe pytania klientów, dostarczać informacje o śledzeniu zamówień nie do zrobienia: Przetwarzać płatności, przechowywać wrażliwych danych użytkownika

Krok 2: Identyfikacja stosu technologicznego

Po udokumentowaniu możliwości i limitów swojego asystenta AI, możesz pomyśleć o odpowiednim stosie technologicznym, aby go zbudować. Obejmuje on wszystkie biblioteki i frameworki, których będziesz używać do szybkiego śledzenia rozwoju swojego asystenta oraz inną infrastrukturę, taką jak:

Język programowania, którego będziesz używać (np. Python, Java, C++ itp.)

Instalatory pakietów dla języka, którego planujesz używać (np. menedżer pakietów dla Pythona)

Środowisko hostingowe (np. własny hosting, hosting w chmurze itp.)

Biblioteka lub framework NLP (np. NLTK, spaCy, Gensim itp.)

Biblioteki i frameworki ML (SciPy, TensorFlow, NumPy itp.)

Biblioteki rozpoznawania głosu (jeśli chcesz, aby Twój asystent miał funkcje oparte na mowie)

💡 Pro Tip: Wybierz stos technologiczny w oparciu o skalowalność i łatwość integracji. ✅ Unikaj nadmiernej inżynierii na wczesnych scenach

Krok 3: Znajdź dane treningowe

Teraz musisz znaleźć dane do trenowania swojego osobistego asystenta AI. Dane te można pozyskać z wielu miejsc , takich jak witryny z danymi stron trzecich, źródła danych generowanych przez użytkowników oraz dzienniki aktywności organizacji lub dane niestandardowe.

Jeśli chodzi o typy danych, będziesz potrzebować trzech rodzajów danych treningowych dla swojego asystenta AI:

Dane ludzkiego języka do szkolenia NLP

Dane mowy do treningu związanego z mową (jeśli chcesz zintegrować funkcje związane z mową)

Dane specyficzne dla zadania, aby przeszkolić asystenta w zakresie zadań, które będzie wykonywał

Pro Tip: Niezależnie od wybranego zbioru danych, upewnij się, że jest on wystarczająco duży, aby wytrenować model AI. Dobrym punktem wyjścia jest zasada 10x , która sugeruje posiadanie zbioru danych co najmniej 10 razy większego niż liczba parametrów w twoim modelu.

Krok 4: Oczyszczenie i przygotowanie danych treningowych

Gdy masz już swoje dane, nadszedł czas, aby je wyczyścić, nadać im etykiety i przygotować je do szkolenia modelu asystenta. Jest to kluczowy krok, ponieważ określi sposób, w jaki model interpretuje dane, więc nie spiesz się z tym krokiem. Oto jak wykonać każdy z nich:

Cleaning: W tym procesie usuwasz wszystkie błędy i anomalie z danych, takie jak puste wiersze, wartości odstające, zduplikowane wartości itp. Jest to zrobione w celu zapewnienia, że dane, na których model będzie trenowany, są dokładne i wolne od wszelkiego rodzaju przekłamań

Etykieta: Jest to proces poprawnej etykiety, kategoryzacji i etykietowania danych w zbiorze danych, aby zapewnić, że model może je poprawnie interpretować podczas szkolenia. Od tego procesu zależą relacje, jakie model ustanowi między różnymi punktami danych

Pro Tip: Po oczyszczeniu i nadaniu etykiety danym, podziel je na dwa zbiory - po jednym do celów szkoleniowych i testowych. Zachowaj 70% zbioru danych do treningu i 30% do testów.

Krok 5: Trenuj swojego asystenta

Twoje dane są już gotowe, a stos technologiczny jest na swoim miejscu. Nadszedł czas, aby rozpocząć szkolenie asystenta AI. Zainstaluj i uruchom niezbędne narzędzia w swoim środowisku hostingowym i zasil je zestawem danych treningowych. Dostosuj parametry szkolenia, takie jak szybkość szkolenia i wielkość partii, i rozpocznij proces szkolenia.

Dokładne kroki tego procesu różnią się w zależności od wybranych bibliotek NLP i ML, więc zapoznaj się z instrukcjami swojego stosu technologicznego. Aby zmniejszyć liczbę błędów, należy stale monitorować proces szkolenia.

Pro Tip: Jeśli prędkość uczenia jest niska, dostosuj parametry szybkości uczenia i wielkości partii, a następnie uruchom proces ponownie. Jeśli napotkasz jakiekolwiek błędy, zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów w swoich bibliotekach.

Krok 6: Przetestuj asystenta

Po przeszkoleniu asystenta AI, przetestuj go na testowym zbiorze danych. Sprawdź dokładność jego działania. Na tej scenie możesz napotkać dwa rodzaje problemów:

Overfitting: Dzieje się tak, gdy model treningowy zapamiętuje dane treningowe zamiast generalizować na ich podstawie. W wyniku tego działa on dokładnie podczas testowania z zestawem danych treningowych, ale słabo podczas testowania z nowymi danymi. Techniki, które można zastosować, aby rozwiązać ten problem, obejmują regularyzację, ensembling itp.

Niedostosowanie: Dzieje się tak, gdy model nie buduje relacji między parametrami wejściowymi i wyjściowymi użytkownika, ostatecznie nie działając zarówno na treningowych, jak i testowych zestawach danych. Ogólnie rzecz biorąc, można to naprawić, wydłużając czas treningu lub używając większego / bardziej złożonego zestawu danych. Jeśli to nie zadziała, możesz wypróbować zaawansowane techniki, takie jak inżynieria funkcji lub przejście na bardziej złożoną architekturę modelu

Przetrenuj swój model asystenta AI za pomocą rozwiązań dostarczonych powyżej, aby dostroić jego funkcję. Gdy zacznie on generować dokładne wyniki z testowym zestawem danych, przejdź do następnego kroku.

Pro Tip: Twórz scenariusze, które przekraczają granice możliwości twojego asystenta, w tym długie/krótkie dane wejściowe, dane wejściowe w różnych językach, dane wejściowe ze znakami specjalnymi lub nietypowym formatem oraz niekompletne lub niejednoznaczne żądania.

Krok 7: Zaprojektuj interfejs użytkownika (UI)

Gdy twój asystent AI zacznie działać zgodnie z oczekiwaniami, możesz skupić się na jego interfejsie użytkownika. Ostatecznie, osobowość asystenta czatu jest tak dobra, jak jego doświadczenie użytkownika (UX) - nikt nie chce korzystać z takiego, który wygląda i jest niestabilny. Musisz więc zaprojektować dla niego przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika. Jeśli nigdy sam go nie projektowałeś, zatrudnij do tego projektanta UX!

Po zaprojektowaniu interfejsu użytkownika połącz go z asystentem i wdróż w swoim środowisku hostingowym, aby przeprowadzić ostateczne testy i debugowanie.

Porady dla profesjonalistów: Dodaj inteligentne funkcje interfejsu użytkownika, takie jak automatyczne sugestie i szybkie odpowiedzi, aby przyspieszyć interakcje z inteligentnymi przewidywaniami.

Krok 8: Przeprowadź końcowe testy i debugowanie

Nadszedł czas, aby przeprowadzić ostateczne testy zbudowanego asystenta AI. Upewnij się, że UX, model AI asystenta i wszystkie inne elementy działają zgodnie z zamierzeniami. Wyślij podpowiedzi do wykonania pożądanych zadań i sprawdź, jak dokładne są wyniki. Przetestuj również funkcje oparte na mowie.

Do zrobienia tego, zaproś kilku użytkowników z docelowej bazy użytkowników asystenta do wypróbowania go. Zobacz, jak formułują swoje zapytania i jak dobrze asystent na nie odpowiada. Jeśli coś nie działa zgodnie z przeznaczeniem, debuguj i napraw to.

Pro Tip: Zaproś kilku użytkowników z bazy docelowych użytkowników asystenta, aby go wypróbowali. Zobacz, jak formułują swoje zapytania i jak dobrze asystent na nie odpowiada. Jeśli coś nie działa zgodnie z przeznaczeniem, debuguj i napraw to.

Krok 9: Uruchomienie i monitorowanie

Wreszcie, możesz udostępnić go docelowym użytkownikom w swojej organizacji lub poza nią. Monitoruj, jak dobrze radzi sobie w świecie rzeczywistym i analizuj opinie użytkowników. W oparciu o informacje zwrotne, ulepszaj ją zgodnie z potrzebami.

Porady dla profesjonalistów: Pomóż swojemu asystentowi AI w ciągłym doskonaleniu się poprzez dostarczanie mu nowych danych. Dodaj rzeczywiste interakcje, aby poprawić dokładność i dostosuj modele językowe, aby lepiej zrozumieć intencje użytkownika.

Nie chcesz zaczynać od zera? Bierz przykład z najlepszych graczy! Jednym z popularnych podejść jest wykorzystanie potężnych modeli językowych OpenAI. Dostęp do tych modeli można uzyskać na kilka sposobów: bezpośrednio przez ich API (co wymaga klucza API) lub, wygodniej, za pomocą ich biblioteki Python, co znacznie ułatwia pracę. Kluczową wskazówką dla każdego asystenta AI jest zarządzanie historią konwersacji. To tak, jakby dać asystentowi dobrą pamięć! Będziesz musiał przechowywać przeszłe interakcje, czy to w kodzie do szybkich czatów, pliku do bardziej zaangażowanych rozmów, czy w bazie danych dla złożonych projektów. Kiedy pytasz o coś swoją AI, dołącz odpowiednią historię do "podpowiedzi", aby zrozumiała kontekst. Jeśli korzystasz z OpenAI, ich biblioteka Python jest twoim najlepszym przyjacielem, obsługując wszystkie szczegóły techniczne komunikacji z ich serwerami.

Wyzwania związane z budową własnego asystenta AI

Pomimo wszystkich dostępnych bibliotek, frameworków i wsparcia społeczności, stworzenie własnego osobistego asystenta AI nie jest łatwe. Będziesz musiał stawić czoła wyzwaniom, w tym:

Złożoność techniczna: Proces budowania asystenta AI jest złożony. Przedstawiliśmy go tutaj w uproszczonej formie, ale w rzeczywistości jest on trudny technicznie (zwłaszcza jeśli nie jesteś programistą lub inżynierem)

Koszt: Koszt stworzenia, utrzymania i ciągłego ulepszania niestandardowego asystenta AI jest dość wysoki. Projekt interfejsu użytkownika, koszt serwera i koszty rozwoju mogą łatwo sięgnąć tysięcy dolarów, jeśli chcesz jak najlepiej wykorzystać swojego asystenta AI

Problemy z prywatnością: Choć niestandardowy asystent AI może dać ci większą kontrolę nad prywatnością twoich danych, kontrola ta wiąże się również z większą odpowiedzialnością. Kiedy wszystkie dane użytkownika znajdują się na twoim serwerze, odpowiedzialność za zapewnienie ich bezpieczeństwa spoczywa na tobie. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia danych, ty i twoja organizacja jesteście pociągnięci do odpowiedzialności

Dlaczego ClickUp Brain jest mądrzejszą alternatywą dla własnego asystenta AI?

Jeśli chcesz uniknąć wyzwań związanych z budową własnego asystenta AI, ale nadal korzystać z niego w swojej organizacji, istnieje już bezproblemowe rozwiązanie!

ClickUp - aplikacja do wszystkiego w pracy - posiada własnego asystenta AI, ClickUp Brain, z którego zespoły mogą korzystać w różnych przypadkach.

Dzięki głębokiej integracji z funkcjami zarządzania projektami ClickUp, ClickUp Brain pomaga wyszukiwać informacje, tworzyć zawartość i wykonywać inne działania specyficzne dla projektu za pomocą prostego podpowiedzi tekstowej.

Dowiedzmy się, czym jest sztuczna inteligencja i jak może pomóc Ci zrobić więcej w miejscu pracy.

Czym jest ClickUp Brain?

ClickUp Brain to funkcja AI wbudowana w platformę ClickUp do zarządzania projektami. Jest ona ściśle zintegrowana ze wszystkimi funkcjami ClickUp w obszarze roboczym, w tym z funkcją komunikacji wewnętrznej, ClickUp Chat. Więcej informacji o ClickUp Brain znajdziesz tutaj.

Dzięki głębokiej integracji z Twoimi cyklami pracy i wszelką dokumentacją dostępną w obszarze roboczym, ClickUp Brain jest zawsze świadomy kontekstu. Niezależnie od tego, czy używasz go do tworzenia wiadomości do współpracowników na temat projektów, czy podczas wyszukiwania dokumentu, zawsze znajdzie odpowiednie informacje z obszaru roboczego ClickUp.

📮ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań w celu śledzenia elementów działań, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach. Bez ujednoliconego systemu do przechwytywania decyzji, kluczowe informacje, których potrzebujesz, mogą zostać ukryte w czatach, e-mailach lub arkuszach kalkulacyjnych. ClickUp umożliwia natychmiastowe przekształcanie konwersacji w wykonalne zadania we wszystkich zadaniach, czatach i dokumentach - zapewniając, że nic nie umknie uwadze.

Korzyści z używania ClickUp Brain

ClickUp AI Brain pozwala wykorzystać mocne strony AI bez konieczności stawiania czoła wyzwaniom związanym z budową własnego asystenta. Oto cztery z jego głównych zalet:

Większa wydajność: Umożliwia łatwe wdrażanie hacków wydajności AI, które głęboko integrują się ze wszystkimi projektami i ich plikami, zadaniami, tablicami itp. Eliminuje to potrzebę przeskakiwania między różnymi narzędziami do przepływu pracy

Łatwość ustawienia i użytkowania: ClickUp Brain jest również znacznie łatwiejszy w ustawieniu i użyciu niż niestandardowy asystent AI. Wystarczy założyć konto ClickUp i od razu można zacząć korzystać z ClickUp Brain

Przystępność cenowa: ClickUp Brain kosztuje tylko 7$ miesięcznie, co jest znacznie niższe niż koszt budowy i obsługi niestandardowego asystenta AI. Jest również znacznie tańszy niż inni asystenci AI o podobnych możliwościach (np. ChatGPT Plus i Gemini Advanced)

Lepsze bezpieczeństwo i prywatność: ClickUp Brain oferuje również lepsze bezpieczeństwo i prywatność danych, ponieważ jest zgodny ze standardami bezpieczeństwa danych, takimi jak RODO, HIPAA i AICPA SOC2

Jak używać ClickUp Brain jako asystenta AI?

Istnieje wiele sposobów na wykorzystanie ClickUp AI Brain jako asystenta AI do pracy. Możesz zapytać go o statusy projektów i zadań, a on udzieli Ci aktualnej odpowiedzi.

Użyj ClickUp AI do automatyzacji zadań i wyszukiwania dokumentów specyficznych dla projektu

Możesz również poprosić ją o podsumowanie dokumentów, spotkań, wątków na czacie, transkrypcję nagranych Clipów lub innych informacji, które znalazłeś gdzie indziej. Mózg ClickUp nie skąpi ważnych szczegółów!

Podsumuj wątki czatu za pomocą ClickUp AI

AI posiada również funkcję "catch-me-up", która umożliwia łatwe pobieranie aktualizacji dla określonych okresów podczas twojej nieobecności. Wystarczy zadać AI pytanie, a powie ci, co działo się podczas twojej nieobecności, w tym zakończone zadania, opóźnione zadania, aktualizacje od członków zespołu, utworzone dokumenty itp.

Wreszcie, co nie mniej ważne, tworzy dokumenty, mapy myśli, e-maile i wiele więcej. ClickUp Brain integruje się z ClickUp Docs, dodając funkcję generatywnej AI do funkcji edycji dokumentów w ClickUp.

Za każdym razem, gdy tworzysz dokument, możesz skorzystać z jego mocy, aby wygenerować szybki konspekt lub nawet cały dokument, w zależności od potrzeb.

Pisz briefy swoich projektów z ClickUp Brain

Zwiększ wydajność dzięki asystentowi AI od ClickUp

AI nie jest już tylko modnym hasłem - na nowo definiuje sposób, w jaki pracujemy i żyjemy. Może tworzyć wiadomości e-mail, pomagać w badaniach i automatyzować przyziemne zadania. Tak więc, jeśli chcesz pokonać konkurencję, integracja AI z Twoim cyklem pracy nie jest już opcjonalna!

Jak pokazaliśmy tutaj, stworzenie własnego asystenta AI jest skomplikowane i kosztowne. Jednak dzięki ClickUp otrzymujesz wszechstronne, niedrogie rozwiązanie w postaci ClickUp Brain.

Jego potężne funkcje pobierają szczegóły projektu, podsumowują czaty, tworzą mapy myśli i wiele więcej - wszystko na potrzeby zarządzania projektami!

Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp i doświadcz potęgi AI na własnej skórze!