10 przykładów treści wygenerowanych przez AI, które zainspirują Cię do tworzenia własnych

Marketerzy stoją przed prawdziwym wyzwaniem: tworzenie angażujących postów na blogu, aktualizacji w mediach społecznościowych i e-maili w czasach malejącej uwagi i rosnącego nadmiaru informacji. Najtrudniejsza część? Utrzymanie kreatywności i jakości przy tak wielu zadaniach i napiętych terminach.

Narzędzia AI stają się niezbędne do pokonania tych przeszkód.

48% liderów marketingu już wdrożyło narzędzia AI, aby pomóc swoim zespołom. Jeśli nie jesteś jednym z nich, prawdopodobnie brakuje Ci rozwiązania umożliwiającego tworzenie spójnych treści na dużą skalę.

Od generowania pomysłów, przez optymalizację pod kątem SEO, aż po personalizację tekstów — AI pomaga marketerom oszczędzać czas, ograniczać powtarzalne zadania i tworzyć treści, które trafiają do odbiorców.

Aby zobaczyć, jak AI zmienia zasady gry, przyjrzyjmy się kilku przykładom treści wygenerowanych przez AI, które zmieniają sposób, w jaki marketerzy tworzą, optymalizują i dostarczają treści.

Czym są treści generowane przez AI?

Zawartość generowana przez AI odnosi się do tekstu, obrazów, muzyki lub wideo tworzonych przez systemy sztucznej inteligencji w odpowiedzi na dane wprowadzone przez człowieka (podpowiedzi).

Te narzędzia AI (często oparte na dużych modelach językowych, takich jak GPT-4) są szkolone na ogromnych zbiorach danych i algorytmach uczenia maszynowego. Pomaga im to zrozumieć wzorce w języku, obrazach i dźwiękach, dzięki czemu mogą samodzielnie generować wysokiej jakości treści.

❌ Czym nie jest treść generowana przez AI? Emocjonalne : Brakuje głębi i niuansów ludzkich emocji

Prawdziwie oryginalne : AI syntetyzuje istniejące dane, a nie nowe, oryginalne pomysły

Świadomość kulturowa : może pomijać kluczowe niuanse kulturowe lub kontekst

Bez błędów : nadal podatna na błędy i generowanie nieprawdziwych informacji, zwłaszcza w przypadku złożonych tematów

Zastępstwo ludzkiej kreatywności: Treści generowane przez AI różnią się od treści tworzonych przez ludzi — są wydajne i skalowalne, ale często brakuje im kreatywności i osobistego charakteru, które wynikają z ludzkiej narracji

Dlaczego warto używać AI do tworzenia treści?

Oto dlaczego warto inwestować w treści marketingowe generowane przez AI:

Szybkość i skala: To, co zajmuje człowiekowi godziny lub dni, AI może zrobić w kilka minut. W rzeczywistości jedna strona internetowa osiągnęła To, co zajmuje człowiekowi godziny lub dni, AI może zrobić w kilka minut. W rzeczywistości jedna strona internetowa osiągnęła 750 000 odwiedzających w ciągu roku, publikując 7000 artykułów przy pomocy algorytmów AI i podpowiedzi

Obniż koszty, zwiększ wydajność: Dzięki szkicom generowanym przez AI autorzy mogą skupić się na dopracowywaniu treści, a nie na tworzeniu ich od podstaw, co czasami zajmuje zaledwie godzinę. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas, ale także obniżyć koszty produkcji treści

Personalizacja na dużą skalę: Dotarcie do właściwej osoby z właściwym komunikatem we właściwym czasie ma kluczowe znaczenie, ale ręczne skalowanie tego procesu jest praktycznie niemożliwe. AI radzi sobie z tym zadaniem, dostosowując treści, rekomendacje produktów i komunikaty do indywidualnych potrzeb każdej osoby, znacznie szybciej niż człowiek

Obawa przed pozostawaniem w tyle: 81% marketerów B2B już korzysta z AI. AI może pomóc im zdominować wyszukiwarki, zwiększyć zaangażowanie w mediach społecznościowych oraz wysyłać e-maile, które są faktycznie otwierane i klikane

Łatwa lokalizacja treści: AI z łatwością dostosowuje treści do różnych języków i regionów, zapewniając ich dostosowanie do każdego rynku bez dodatkowego wysiłku

🚨 Pamiętaj: Treści generowane przez AI mogą czasami budzić wątpliwości etyczne i prawne dotyczące praw autorskich, stronniczości, dezinformacji i prywatności danych. Dlatego niezbędny jest odpowiedni nadzór i przejrzystość.

10 najlepszych przykładów treści wygenerowanych przez AI

Przyjrzyjmy się, jak AI zmienia marketing treści, wraz z przykładami tego, jak ClickUp Brain, asystent AI ClickUp, idealnie się w to wpisuje.

1. Posty na blogu napisane przez AI

Każdy marketer treści chce częściej publikować treści bez wypalenia zawodowego. AI to umożliwia. W rzeczywistości 31% marketerów już korzysta z tej technologii do tworzenia szkiców postów, burzy mózgów lub tworzenia konspektów. Korzyści? Szybsze tworzenie treści, lepsze SEO, większy ruch.

Niektóre marki, które osiągnęły sukces w tej dziedzinie, to między innymi:

📌 Bankrate

Bankrate, znana strona z poradami finansowymi, od dłuższego czasu korzysta z AI, zwłaszcza do odpowiadania na typowe pytania finansowe, takie jak „Co to jest marża pokrycia?” lub „Co to jest płynność finansowa?”

AI zajmuje się podstawami, a następnie redaktorzy sprawdzają fakty, dopracowują treść i zapewniają jej dokładność oraz czytelność. Połączenie szybkości i interwencji redakcyjnej pomaga Bankrate zachować spójność i wiarygodność.

Wpis na blogu Bankrate, wygenerowany przy pomocy AI

📌 Workfellow

Workfellow, startup z branży automatyzacji procesów oparty na modelu SaaS, potrzebował rozwoju przy ograniczonych zasobach. W 2023 roku wykorzystał generatywną sztuczną inteligencję do tworzenia postów na blogu zoptymalizowanych pod kątem SEO oraz stron porównujących produkty.

Wybrali słowa kluczowe o wysokim potencjale, ale niskiej konkurencji, a następnie użyli ChatGPT do szybkiego stworzenia treści. Następnie zespół zhumanizował treści AI, sprawdził fakty, dostosował ton i przygotował je do publikacji.

Wyniki? Firma Workfellow opublikowała około 150 artykułów wspomaganych przez AI i zwiększyła ruch organiczny o 22 razy.

Wpis na blogu wygenerowany przez AI autorstwa Workfellow

🧠 W jaki sposób ClickUp Brain może Ci w tym pomóc? ClickUp Brain to jak posiadanie wbudowanego autora treści i asystenta SEO w uniwersalnym obszarze roboczym ClickUp. Jest to wielofunkcyjne, kontekstowe narzędzie AI, które można wykorzystać do: Generuj nowe pomysły na treści

Twórz uporządkowane konspekty z nagłówkami H2 i H3

Podkreślaj nagłówki sekcji i proś o dostosowanie tonu treści

Popraw ranking treści, prosząc o sugestie dotyczące słów kluczowych LSI i podtematów

2. Napisy w mediach społecznościowych generowane przez AI

Codzienne pisanie chwytliwych opisów do mediów społecznościowych jest wyczerpujące, nawet dla profesjonalistów. Nic dziwnego, że 63% marketerów mediów społecznościowych czuje się wypalonych.

AI działa jak partner do burzy mózgów dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, pomagając tworzyć szybciej posty zgodne z wizerunkiem marki, które przyciągają uwagę, oraz reagować na trendy w czasie rzeczywistym.

Oto kilka przykładów treści społecznościowych wygenerowanych przez AI:

📌 Mastercard

Mastercard posiada niestandardową sztuczną inteligencję, która działa jak „radar trendów”, nieustannie skanując platformy mediów społecznościowych w poszukiwaniu najnowszych informacji. Gdy tylko pojawia się temat zgodny z marką Mastercard — na przykład popularny hashtag dotyczący lokalnych zakupów — sztuczna inteligencja szybko tworzy posty lub reklamy w mediach społecznościowych.

Jedyne, co musi zrobić zespół Mastercard, to przejrzeć, poprawić i opublikować. Wynik? Mastercard może natychmiast włączyć się do odpowiednich rozmów, dzięki czemu treści publikowane w mediach społecznościowych są zawsze aktualne i na czasie.

Post na Instagramie wygenerowany przez sztuczną inteligencję Mastercard

🧠 W jaki sposób ClickUp Brain może Ci w tym pomóc? Nie jesteś mistrzem słownictwa o 8 rano? Pozwól ClickUp Brain zająć się opisami w mediach społecznościowych: Generuj podpisy dostosowane do konkretnych platform (Instagram, LinkedIn, X itp.)

Natychmiast dostosuj ton, długość i format do odbiorców docelowych i rodzaju publikacji

Przepisz istniejące teksty, aby były bardziej wyraziste, przyjazne lub lepiej dopasowane do marki

Zdobądź pomysły na hashtagi i ich odmiany, które zwiększą zasięg i zaangażowanie

Użyj ClickUp Brain do generowania podpisów do mediów społecznościowych

3. Teksty e-maili oparte na AI

Pisanie świetnych e-maili marketingowych to sztuka tworzenia angażujących tekstów i nauka testowania tego, co przyciąga uwagę odbiorców.

Oto, jak firmy wykorzystują AI, aby osiągnąć ten wynik:

📌 Domino’s Pizza

Domino's chciało, aby więcej osób otwierało marketingowe e-maile, nie tracąc przy tym zabawy i charakterystycznego dla marki tonu.

Nawiązali współpracę z narzędziem AI do pisania tematów wiadomości. Narzędzie to przeanalizowało, co sprawdziło się w przeszłości, nauczyło się tonu Domino i opracowało nowe opcje. Po przeprowadzeniu testów A/B wyniki były jednoznaczne: tematy wiadomości napisane przez AI uzyskały o 26% więcej otwarć niż te napisane przez ludzi.

W przypadku Domino's oznaczało to więcej kliknięć, więcej zamówień na pizzę i większe przychody z promocji e-mailowych.

Tematy wiadomości e-mail Domino

🧠 Jak ClickUp Brain może pomóc Ci to osiągnąć? ClickUp Brain działa jako asystent e-mailowy na żądanie. Oto jak możesz z niego korzystać: Pisz pełne e-maile marketingowe lub wprowadzające

Generuj różne wersje tematu wiadomości, aby przeprowadzić test A/B

Podsumuj długie treści w krótkie, jasne wiadomości e-mail

Tłumacz lub lokalizuj treści e-maili dla różnych regionów

Użyj ClickUp Brain do tworzenia szkiców e-maili zgodnych z wizerunkiem marki

4. Opisy produktów stworzone przez AI

Pisanie opisów produktów to żmudna praca, zwłaszcza gdy masz ich tysiące do zrobienia. Każdy opis musi być dokładny, unikalny i przyjazny dla SEO. Nic dziwnego, że firmy zwracają się ku AI, aby wypełnić swoje katalogi produktów atrakcyjnymi tekstami.

Oto przykład, który warto zobaczyć:

📌 Walmart

Firma Walmart wykorzystała generatywną sztuczną inteligencję do ulepszenia ponad 850 milionów opisów produktów. AI uzupełniła brakujące szczegóły, przepisała opisy i ujednoliciła listy produktów w całej witrynie i sklepach.

Pomogło to Walmart dopasować wyniki wyszukiwania do intencji klientów. Jeśli ktoś wpisze coś ogólnego, np. „impreza z oglądaniem meczu”, system wyświetli przekąski, głośniki, dekoracje — wszystko, co pasuje.

🧠 W jaki sposób ClickUp Brain może Ci w tym pomóc? Oprócz pisania opisów produktów od podstaw, ClickUp Brain może służyć do: Przepisz opisy produktów, aby były bardziej przejrzyste lub dostosowane do SEO

Twórz warianty do testów A/B

Skracaj lub rozszerzaj opisy dla różnych platform

Przetłumacz je lub zlokalizuj dla konkretnych regionów i odbiorców

Użyj ClickUp Brain do pisania opisów produktów o dowolnej długości

5. Teksty reklamowe generowane przez AI

Tekst reklamy ma kluczowe znaczenie. Kilka słów decyduje o kliknięciu lub przewinięciu strony. AI pisze te słowa szybciej, lepiej i na większą skalę. Ponadto można teraz generować warianty, testować emocjonalne punkty widzenia i optymalizować reklamy w czasie rzeczywistym pod kątem Google, Facebooka i reklam displayowych.

Oto jak teksty reklamowe napisane przez AI przynoszą rzeczywiste wyniki:

📌 JPMorgan Chase

JPMorgan Chase nawiązał współpracę z platformą AI do tworzenia tekstów reklamowych, aby przetestować teksty generowane przez AI w porównaniu z wersjami napisanymi przez ludzi.

W jednym z testów reklamy kredytu hipotecznego wersja stworzona przez AI — „To prawda — możesz uzyskać gotówkę z wartości swojej nieruchomości” — wygenerowała o 88% więcej potencjalnych klientów niż wersja napisana przez człowieka.

W szerszych kampaniach nagłówki i wezwania do działania generowane przez AI zapewniły nawet o 450% wyższy współczynnik klikalności. Eksperymentowano również z tonem, emocjami i sformułowaniami w celu optymalizacji wyników.

📌 Klarna

Klarna, marka FinTech oferująca usługę „kup teraz, zapłać później”, stworzyła własne narzędzie AI o nazwie Copy Assistant, które pisze około 80% wszystkich tekstów marketingowych. Obejmują one nagłówki reklam, opisy w mediach społecznościowych, kampanie e-mailowe i opisy produktów.

Szybko wykonuje również powtarzalne zadania związane z kopiowaniem, zachowuje ton marki Klarna i pozwala zespołowi skupić się na strategii marketingowej i ostatecznej edycji.

Ta zmiana pozwoliła Klarna przeprowadzić więcej kampanii przy mniejszych nakładach finansowych. Tylko w pierwszym kwartale 2024 r. firma obniżyła koszty marketingowe o 11%, a 37% tych oszczędności przypisano treściom opartym na AI.

🧠 W jaki sposób ClickUp Brain może Ci w tym pomóc? Jeśli potrzebujesz stworzyć zabójczy tekst reklamowy, pozwól ClickUp Brain stać się Twoim laboratorium copywriterskim. Pomoże Ci to: Generuj wiele wariantów tekstów reklamowych dla Google, Facebooka, LinkedIn itp.

Przepisz tekst reklamy, dostosowując ton do różnych segmentów odbiorców (np. pokolenie Z, osoby dbające o środowisko)

Lokalizuj lub tłumacz teksty reklamowe na różne rynki

6. Scenariusze wideo napisane przez AI

Wideo przyciąga uwagę, ale jak napisać scenariusz? Właśnie na tym większość zespołów utknęła.

Dzięki AI firmy mogą wprowadzić kilka punktów i otrzymać pełne scenariusze, zarysy scen lub dialogi brzmiące jak wypowiedziane przez człowieka.

Jeden na pięciu amerykańskich twórców treści już korzysta z AI do pisania lub edycji treści wideo.

Oto kilka przykładów, w których AI przejęła rolę scenarzysty:

📌 Mint Mobile (Ryan Reynolds)

Ryan Reynolds chciał sprawdzić, jak dobra jest sztuczna inteligencja, więc pozwolił ChatGPT napisać reklamę Mint Mobile.

Podpowiedź: Napisz scenariusz reklamy dla Mint Mobile głosem Ryana Reynoldsa. Dodaj żart, przekleństwo i wzmiankę o promocji świątecznej.

ChatGPT dostarczyło tekst. Skrypt był zabawny, zgodny z wizerunkiem marki i zaskakująco trafny. Ryan nazwał go nawet „nieco przerażającym”, ponieważ był tak zbliżony do jego zwykłego tonu. Ostatecznie przeczytał skrypt napisany przez AI przed kamerą i stał się on rzeczywistą reklamą.

📌 Serpstat

Serpstat, kompleksowa platforma SEO, potrzebowała szybszego i bardziej skalowalnego sposobu na pozyskiwanie nowych użytkowników. Chcieli stworzyć szybkie, przejrzyste filmy wideo, które przeprowadzą użytkowników przez produkt bez konieczności korzystania z czasochłonnych instrukcji lub długich dokumentów.

Zamiast pisać scenariusze od podstaw, zespół przekazał ChatGPT kluczowe informacje na temat funkcji, korzyści i tego, co użytkownicy powinni zrobić w pierwszej kolejności. ChatGPT wygenerował kompletne scenariusze wideo w ciągu kilku minut, napisane jasnym, przyjaznym dla użytkownika językiem.

Skrypt wideo wygenerowany przez AI za pomocą ChatGPT

🧠 W jaki sposób ClickUp Brain może Ci w tym pomóc? ClickUp Brain pomaga tworzyć scenariusze wideo bezpośrednio w obszarze roboczym. Możesz poprosić go o: Twórz pełne scenariusze promocyjne, wideo instruktażowe, krótkie skecze na TikTok i Reels z lektorem i wskazówkami wizualnymi

Nakreśl webinarium lub wprowadzenie do prezentacji, w tym haczyki, kluczowe punkty i przejścia

Zrób burzę mózgów, żeby wymyślić sceny do reklam lub spotów reklamowych

Użyj ClickUp Brain do tworzenia szkiców scenariuszy, krótkich skeczów i innych zasobów związanych z wideo

7. Chatboty oparte na AI i odpowiedzi obsługi klienta

Dzisiejsze chatboty oparte na sztucznej inteligencji są inteligentne, szybkie i zaskakująco podobne do ludzi. Pomagają firmom odpowiadać na pytania, rozwiązywać problemy i wspierać klientów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu — bez wyczerpywania zespołu wsparcia.

Oto jeden z najlepszych przykładów:

📌 Fin firmy Intercom

Intercom Fin to chatbot AI (oparty na GPT-4), który wykorzystuje artykuły centrum pomocy, często zadawane pytania i poprzednie treści wsparcia, aby natychmiast odpowiadać na pytania klientów za pośrednictwem czatu, e-maila i kanałów społecznościowych.

Może również podejmować działania w imieniu klientów, dostosowując się do ich potrzeb w czasie rzeczywistym.

A jeśli pytanie jest zbyt złożone, Fin przekazuje je ludzkiemu agentowi bez przerywania rozmowy.

za pośrednictwem Intercom

Jak wykorzystać AI do tworzenia treści?

Rozumiemy Cię. Przykłady są niesamowite. Ale prawdziwe pytanie brzmi: jak można wykorzystać AI w tworzeniu treści w praktyczny i skuteczny sposób?

Oto prosty czterokrokowy plan działania, który pomoże Ci zacząć:

Krok 1: Wybierz odpowiednie narzędzie AI

Dzięki wielu dostępnym narzędziom do generowania treści AI, tworzenie treści marketingowych za pomocą sztucznej inteligencji nie jest wielkim wyzwaniem — prawie każde narzędzie może to zrobić. Ale które narzędzie pomoże Ci tworzyć lepsze treści szybciej, bez komplikowania cyklu pracy?

To ClickUp Brain.

✨ Brain to kontekstowy asystent AI, który pomaga planować, pisać, edytować i zarządzać treścią bezpośrednio w obszarze roboczym ClickUp. Łączy dokumenty, zadania, osoby i narzędzia, dzięki czemu wszystko dzieje się w kontekście, dokładnie tam, gdzie już pracujesz.

A co najlepsze? Wszystkie możliwości głównych modeli LLM — od najnowszego GPT po najnowsze modele Claude i Gemini — są dostępne w jednej platformie.

Używaj lżejszych modeli, takich jak o3‑mini i Gemini Flash, do szybkiego tworzenia treści i uzyskiwania szybszych odpowiedzi, a następnie przełączaj się na bardziej zaawansowane modele (GPT‑4o, Claude 3. 7) w celu wykonywania złożonych zadań związanych z rozumowaniem i pisaniem, aby uzyskać lepsze wyniki.

Nie płacisz za wiele narzędzi AI, skoro możesz mieć dostęp do wszystkich w jednym — ClickUp Brain

Możesz poprosić ClickUp Brain o:

Generowanie pomysłów: Uzyskaj tematy blogów, konspekty i punkty widzenia w ciągu kilku sekund

Pisz mądrzej: Twórz treści bezpośrednio w Twórz treści bezpośrednio w zadaniach lub dokumentach ClickUp , zmieniaj ton, dopracowuj język i uzyskaj wiele wariantów w ciągu kilku sekund

Wykorzystaj rzeczywisty kontekst: czerp informacje z istniejących dokumentów lub notatek ze spotkań w obszarze roboczym ClickUp, aby wzbogacić treść i zwiększyć jej wartość

Zachowaj porządek: Twórz i przydzielaj zadania związane z pisaniem na podstawie briefów generowanych przez AI

Edytuj na bieżąco: Natychmiast poprawiaj gramatykę, ortografię i ton wypowiedzi zgodnie z wytycznymi i wymaganiami marki

Pracuj szybciej: automatycznie generuj odpowiedzi w automatycznie generuj odpowiedzi w czacie ClickUp , szablony i bloki treści w dokumentach ClickUp

Niezależnie od tego, w jakim celu wykorzystujesz generatywną sztuczną inteligencję, Brain może Ci w tym pomóc.

Użytkownik Reddita zgadza się z tym:

Używam go cały czas, aby rozpocząć pracę. Musisz napisać bloga? Zacznij od Brain. Musisz stworzyć matrycę umiejętności, aby podnieść poziom swojej wiedzy? Zacznij od Brain. Musisz stworzyć szablon e-maila, aby skontaktować się z klientami? Zacznij od Brain! Jest naprawdę dobry w pomaganiu w rozpoczęciu projektów lub po prostu w stworzeniu wstępnego szkicu treści.

Używam go cały czas, aby rozpocząć pracę. Musisz napisać bloga? Zacznij od Brain. Musisz stworzyć matrycę umiejętności, aby podnieść poziom swojej wiedzy? Zacznij od Brain. Musisz stworzyć szablon e-maila do klientów? Zacznij od Brain! Jest naprawdę dobry w pomaganiu w rozpoczęciu projektów lub po prostu w stworzeniu wstępnego szkicu treści.

Co więcej, ClickUp Brain jest przeznaczony zarówno dla zespołów, jak i indywidualnych twórców.

📌 Na przykład: 🧑‍💼 Menedżerowie marketingu mogą używać go do podsumowywania briefów blogowych i natychmiastowego udostępniania ich niezależnym autorom

✍️ Potencjalni klienci zainteresowani treścią mogą generować opisy do mediów społecznościowych na podstawie linków do blogów zawartych w komentarzach do zadań

🔍 Specjaliści SEO mogą przepisywać akapity z docelowymi słowami kluczowymi bezpośrednio w głównym dokumencie szkicu bloga

📮ClickUp Insight: 37% naszych respondentów używa AI do tworzenia treści, w tym do pisania, edycji i tworzenia wiadomości e-mail. * Jednak proces ten zazwyczaj wymaga przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania treści i obszar roboczy. Dzięki ClickUp otrzymujesz wsparcie w pisaniu oparte na sztucznej inteligencji w całym obszarze roboczym, w tym w e-mailach, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

Krok 2: Podaj jasne podpowiedzi

Słaba podpowiedź AI prowadzi do nijakiej, niejasnej treści. Jasna, szczegółowa podpowiedź pozwala uzyskać skoncentrowaną, użyteczną treść dostosowaną do Twoich celów.

📌 Na przykład:

❌ Napisz mi post na blogu o wydajności. ✅ Napisz 600-słowowy wpis na blogu dla menedżerów zespołów zdalnych na temat pięciu sposobów na zwiększenie wydajności przy użyciu ClickUp Brain. Zachowaj przyjazny i praktyczny ton oraz podaj prawdziwe przykłady

Zobacz różnicę na własne oczy:

⭐ Kilka wskazówek dotyczących pisania lepszych podpowiedzi: Określ konkretnie: podaj szczegóły, takie jak odbiorcy, ton, format, długość i punkt widzenia

Podaj wytyczne dotyczące stylu: Zamiast powiedzieć „Niech to będzie chwytliwe”, powiedz „Niech intro brzmi jak krótki post na LinkedIn z haczykiem”

Użyj kontekstu ClickUp: Wzmianka o konkretnych zadaniach, dokumentach lub komentarzach. Na przykład: *„Podsumuj notatki ze spotkania z dokumentu „Planowanie treści na II kwartał” i przekształć je w zarys bloga”

Testuj i dostosowuj: W razie potrzeby popraw podpowiedź. Traktuj ją jak rozmowę, a nie jednorazową komendę

Oto krótki, 3-minutowy kurs dotyczący inżynierii podpowiedzi, który może się przydać:

Pisanie skutecznych podpowiedzi AI może być niekonsekwentne — jedna osoba osiąga świetne wyniki, a inna nie, co prowadzi do straty czasu, prób i błędów oraz nierównej jakości treści.

Dzięki ClickUp Docs możesz utworzyć wspólną „bibliotekę podpowiedzi”, w której przechowasz i uporządkujesz wszystkie najlepiej sprawdzające się podpowiedzi. Następnie uporządkuj je według typu zawartości (blogi, posty w mediach społecznościowych, e-maile), przypadku użycia (SEO, konspekty, opisy produktów) lub tonu i odbiorców.

Twórz i organizuj podpowiedzi w ClickUp Docs, aby zapewnić spójność treści generowanych przez AI

Ponadto Twój zespół może edytować lub ulepszać podpowiedzi w czasie rzeczywistym, dzięki czemu biblioteka ewoluuje wraz z nabywaniem wiedzy przez zespół. Dodatkowo możesz dodawać komentarze lub notatki obok podpowiedzi, wyjaśniające, kiedy i dlaczego działają one najlepiej.

Użytkownik Reddita uwielbia połączenie Brain-Docs (i ma ku temu dobry powód!) 🤩

ClickUp Brain szczerze mówiąc oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z dość wydajnym bezpłatnym poziomem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami jest męczące. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie intensywnej pracy, jest to ostatnia rzecz, na którą mam ochotę. Korzystam z AI głównie do pisania, ponieważ pracuję w branży treści. Edytuje również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, są dokumenty. Uwielbiam opcje formatowania, zwłaszcza banery. Są takie urocze!

ClickUp Brain szczerze mówiąc oszczędza mi mnóstwo czasu. Wiem, że istnieją narzędzia AI z dość wydajnym bezpłatnym poziomem, ale ciągłe przełączanie się między zakładkami jest uciążliwe. I szczerze mówiąc, kiedy jestem w fazie intensywnej pracy, jest to ostatnia rzecz, którą chcę robić. Korzystam z AI głównie do pisania, ponieważ pracuję w branży treści. Edytuje również to, co napisałem (niesamowite!). Kolejną rzeczą, która naprawdę mi pomaga, są dokumenty. Uwielbiam opcje formatowania, zwłaszcza banery. Są takie urocze!

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Używaj szablonów podpowiedzi AI, aby zaoszczędzić czas i ujednolicić proces tworzenia treści AI.

Krok 3: Edytuj i optymalizuj zawartość

Po dostarczeniu przez ClickUp Brain pierwszego szkicu należy edytować treść AI, aby:

Usuń zbędne elementy: Usuń powtórzenia i wypełniacze, zachowując spójną strukturę i skupiając się na treści

Dodaj swoją wiedzę: Wstaw prawdziwe przykłady, dane i studia przypadków, których nie może wygenerować AI

Dopasuj ton swojej marki: Odzwierciedlaj swój niepowtarzalny styl, niezależnie od tego, czy jest on swobodny, czy profesjonalny

Sprawdź fakty i zweryfikuj informacje: Dokładnie sprawdź twierdzenia, statystyki i przykłady — AI może używać symboli zastępczych lub domysłów

Popraw tekst za pomocą sprawdzonych narzędzi: przed publikacją sprawdź go za pomocą narzędzi do wykrywania plagiatu, narzędzi poprawiających czytelność oraz listy kontrolnej SEO/marki

Gdy będziesz zadowolony z edytowanych treści, umieść je we wspólnym dokumencie ClickUp, gdzie Twój zespół będzie mógł:

Zaznacz sekcje, które wymagają zmian

Komentuj bezpośrednio poszczególne linijki

Oznacz współpracowników, aby uzyskać ich opinie

Korzystaj z list kontrolnych, aby śledzić, co zostało sprawdzone lub zatwierdzone

Współpracuj nad edycją treści generowanych przez AI w ClickUp Docs

Jeśli sekcja wymaga przepisania lub sprawdzenia faktów, po prostu zamień komentarz w zadanie. Ponadto historia wersji pozwala śledzić zmiany lub w razie potrzeby powrócić do poprzedniej wersji.

Krok 4: Wykorzystaj AI do tworzenia pomysłów na treści

Generowanie nowych, trafnych pomysłów na treści jest często trudniejsze niż samo pisanie. Możesz poprosić ClickUp Brain o:

Sugeruj tematy blogów na podstawie swojego produktu, odbiorców lub niszy rynkowej

Zmieniaj przeznaczenie treści, tworząc posty w mediach społecznościowych, biuletyny lub scenariusze wideo

Zamień pytania klientów lub często zadawane pytania w tematy na bloga

Twórz kalendarze treści wokół premier lub trendów

Odkryj niszowe tematy lub słowa kluczowe, które umykają Twojej konkurencji

📌 Wypróbuj podpowiedzi, takie jak: Zamień 5 najczęściej zadawanych pytań z naszego dokumentu pomocy technicznej na szczegółowe tytuły wpisów na blogu dla naszej bazy wiedzy

Na podstawie dokumentu dotyczącego wprowadzenia produktu na rynek zaproponuj pięć interesujących pomysłów na posty na LinkedIn, podkreślających nową funkcję i jej zalety

Stwórz tygodniowy kalendarz treści na maj, skupiający się na wskazówkach SEO dla marketerów e-commerce, korzystając z ClickUp

Użyj ClickUp Brain, aby błyskawicznie generować tematy blogów i wideo

📚 Więcej informacji: Najlepsze oprogramowanie i narzędzia do zarządzania treścią

Wkrocz w przyszłość treści AI dzięki ClickUp

Treści generowane przez AI nie są już fantazją science fiction — są tutaj, działają i zmieniają sposób, w jaki wyobrażamy sobie, tworzymy i dystrybuujemy treści, które edukują, bawią i motywują ludzi do działania.

Od postów na blogach, które generują ruch, po posty w mediach społecznościowych i podpisy pisane w kilka sekund, od e-maili, które zwiększają wartość klienta w całym okresie współpracy, po reklamy, które podnoszą średnią wartość zamówienia, oraz czaty wsparcia, które dorównują ludzkim standardom — te przykłady marketingu treści opartego na AI mówią same za siebie.

A co najlepsze? Nie potrzebujesz wielu narzędzi AI, aby to osiągnąć. ClickUp Brain pozwala Ci korzystać z AI do wszystkich Twoich potrzeb związanych z treścią — bezpośrednio w obszarze roboczym ClickUp. Dostosowuje się do przepływu treści, dostarczając sugestie dostosowane do kontekstu i automatyzując rutynowe zadania, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Po co męczyć się nad tworzeniem treści, skoro współpraca między AI a człowiekiem może uczynić ten proces mniej bolesnym i bardziej satysfakcjonującym? Zarejestruj się w ClickUp już dziś! 🙌