10 najlepszych narzędzi do zarządzania /AI, zapewniających zgodność z przepisami i przejrzystość

W pośpiechu, aby wdrożyć AI, wiele firm pomija kluczowy element: zarządzanie. Nawet najlepsze systemy AI mogą powodować ryzyko, stronniczość lub problemy z zgodnością bez jasnego nadzoru.

Jednak 56% kadry kierowniczej nie ma pewności, czy ich firma posiada standardy etyczne dotyczące /AI.

Tej niepewności można uniknąć.

Rozwiązanie? Narzędzia do zarządzania sztuczną inteligencją, które pomagają odpowiedzialnie zarządzać sztuczną inteligencją — dzięki wbudowanym funkcjom zapewniającym przejrzystość, dokumentację i zgodność z przepisami. W tym przewodniku zebraliśmy najlepsze opcje, które pomogą Ci rozpocząć pracę — w tym ClickUp AI, zaprojektowany w celu zapewnienia spójności i odpowiedzialności cykli pracy związanych ze sztuczną inteligencją.

Wyzwania związane z AI nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Potrzebujesz narzędzia do zarządzania, które zajmie się wszystkimi szczegółami, abyś nie przeoczył błędów związanych z zgodnością.

Wybierając platformę do zarządzania AI, należy zwrócić uwagę na te funkcje.

wykrywanie stronniczości i ryzyka:* integruje etyczne ramy zarządzania /AI w celu skanowania zbiorów danych i wyników, sygnalizuje potencjalną stronniczość i oferuje sugestie dotyczące jej ograniczenia

kontrole przejrzystości: *Oferuje przejrzyste ścieżki audytu i wyjaśnienia dotyczące generowanych wyników i decyzji

szablony zarządzania AI: *Oferuje konfigurowalne szablony poleceń AI do śledzenia zadań opartych na AI oraz zarządzania przepisami dotyczącymi AI i wytycznymi dotyczącymi zgodności

powiadomienia w czasie rzeczywistym: *Wysyła natychmiastowe powiadomienia i alerty, gdy narzędzie wykryje ryzyko lub tendencyjność

śledzenie przepisów:* monitoruje cykle pracy AI pod kątem aktualnych przepisów dotyczących zgodności, takich jak ustawa UE o AI, ramy zarządzania ryzykiem AI NIST (AI RMF) i inne

👀 Czy wiesz, że... Wprowadzony w 2023 r. MACHIAVELLI to nowy benchmark zaprojektowany w celu oceny etycznego zachowania systemów AI podczas interakcji w ustawieniu społecznym.

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny* ClickUp Scentralizowane zarządzanie AI dzięki automatyzacji Zadania AI, dokumenty, pulpity nawigacyjne, ClickUp Brain do tworzenia inteligentnych podsumowań, automatyzacji i śledzenia zgodności Free; dostępne są niestandardowe ceny dla Enterprise Credo /AI Małe i średnie przedsiębiorstwa wdrażające /AI po raz pierwszy Rejestr AI, Credo AI Assist dla scenariuszy ryzyka, synchronizacja danych z narzędzi MLOps Niestandardowe ceny Holistyczna /AI Operacje AI ukierunkowane na innowacje Mapa ryzyka, ograniczanie stronniczości, szybka cenzura podpowiedzi Niestandardowe ceny Fiddler /AI Monitorowanie modeli Enterprise Wykrywanie dryftu modelu, ścieżki audytu, obserwowalność LLM, wykrywanie stronniczości Niestandardowe ceny Fairly /AI Start-upy i małe Businessy Monitorowanie cyklu życia, śledzenie zgodności, modelowanie zagrożeń Plany zaczynają się od 99 USD Monitaur Pełna dokumentacja cyklu życia AI Dzienniki audytowe, śledzenie tendencyjności, wykrywanie odchyleń, walidacje przedprodukcyjne Niestandardowe ceny Amazon SageMaker Kompleksowe tworzenie i monitorowanie /AI Testowanie modeli, słowniki /AI, pełne wsparcie cyklu życia ML Niestandardowe ceny IBM Watson Usprawnianie operacji związanych z cyklem życia /AI Śledzenie stronniczości, analizowanie przepisów, przejrzystość łańcucha dostaw Niestandardowe ceny Datatron Ryzyko związane z bezpieczeństwem i śledzenie stanu zdrowia /AI Kontrola zawartości oparta na progach, wykrywanie odchyleń, rejestrowanie aktywności Niestandardowe ceny Microsoft Azure Testowanie nowych wersji /AI przed wdrożeniem Podpowiedź testowanie przepływu, wytyczne RAI, filtry zawartości obraźliwej Niestandardowe ceny

Teraz, gdy znasz już podstawy, przedstawiamy 10 najlepszych narzędzi do odpowiedzialnego zarządzania AI. Omówimy ich kluczowe funkcje, limit, ceny i oceny, abyś mógł wybrać narzędzie odpowiednie do swoich potrzeb.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do dokumentacji zarządzania AI i automatyzacji cyklu pracy)

Łatwo skonfiguruj automatyzację zadań opartą na AIO dzięki ClickUp

Odpowiedzialne zarządzanie AI nie jest łatwym zadaniem. Od ryzyka etycznego i przeglądów zgodności po współpracę z interesariuszami — może to przypominać żonglowanie dziesięcioma zadaniami jednocześnie. W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp — aplikacja do pracy, która organizuje, prowadzi śledzenie i automatyzuje nadzór nad AI.

Zautomatyzuj cykl pracy zarządzania AI dzięki zadaniu ClickUp

Zadanie ClickUp może zautomatyzować powtarzalne zadania związane z zarządzaniem AI i przypomnienia, przypisywać zadania do przeglądu oraz ustawiać cykle pracy związane z zatwierdzaniem dla dowolnego działania.

Możesz również wykorzystać automatyzacje ClickUp, aby automatycznie przypisywać osoby odpowiedzialne za weryfikację zgodności, uruchamiać przypomnienia o terminach regulacyjnych i usprawniać cykl pracy zatwierdzania, zmniejszając nakład pracy ręcznej i minimalizując ryzyko przeoczenia.

Dodatkowo możesz łatwo śledzić postęp projektu i monitorować jego wpływ. Połącz zadania związane z zarządzaniem AI i zależności, a ClickUp przedstawi Ci cały łańcuch komendy!

Zautomatyzuj cykl pracy zarządzania AI, przypisuj priorytet i łatwo nadaj kontekst dzięki zadaniu ClickUp

Zarządzanie AI to prawdziwa układanka przepisów dotyczących zgodności, prawda? Od RODO i UE AI Act po normy ISO i lokalne audyty zgodności – to naprawdę DUŻO! A przepisy wciąż się zmieniają.

O ile nie masz fotograficznej pamięci, śledzenie każdego z nich jest mrzonką, prawda?

ClickUp Brain to wbudowany asystent AI ClickUp, który pomaga wyszukiwać, podsumowywać i organizować informacje dotyczące zarządzania i zgodności w całym obszarze roboczym. Można go używać do szybkiego wyszukiwania odpowiedniej dokumentacji, generowania podsumowań i automatyzacji raportowania zadań związanych z zarządzaniem AI.

Otrzymuj aktualizacje dotyczące zarządzania zgodnością i wgląd w dane dzięki ClickUp Brain

Możesz również skorzystać z ClickUp Brain, aby uzyskać automatyczne aktualizacje postępów i podsumowania działań związanych z zadaniami zarządzania.

Możesz na przykład poprosić Brain o podsumowanie statusu projektów związanych z zgodnością lub wyświetlenie dokumentacji dotyczącej konkretnych przepisów.

clickUp Brain Max: Talk to Text dla cykli pracy zgodności*

Zarządzanie sztuczną inteligencją wymaga rejestrowania każdego ryzyka, zatwierdzenia i ścieżki audytu bez pominięcia żadnego szczegółu — i właśnie tu z pomocą przychodzi ClickUp Brain Max . Zamiast wpisywać długie notatki dotyczące zgodności lub aktualizacje audytowe, użyj funkcji Talk to Text , aby natychmiast dyktować ustalenia dotyczące ryzyka, wnioski ze spotkań lub aktualizacje przepisów i przekształcić je w uporządkowane zadania lub dokumenty.

Połącz to z Enterprise Search , aby zadawać pytania typu „Pokaż mi wszystkie zadania związane z RODO, które należy wykonać w tym miesiącu” lub „Podsumuj postęp w naszym rejestrze ryzyka związanego ze sztuczną inteligencją” — a Brain Max natychmiast wyświetli dokładne informacje z Twojego obszaru roboczego.

Łącząc wprowadzanie danych głosowych z AI rozpoznającą kontekst, Teams zarządzające mogą szybciej dokumentować dane, ograniczyć ręczne raportowanie i zachować zgodność z przepisami bez konieczności zajmowania się papierkową robotą.

Jednak sama dokumentacja nie wystarczy — potrzebujesz również ustrukturyzowanego sposobu na zebranie opinii swojego zespołu. Dzięki ClickUp Formularz możesz gromadzić oceny ryzyka, raporty dotyczące incydentów lub listy kontrolne zgodności i natychmiast przekształcać odpowiedzi w zadania, które można zrealizować. Dzięki temu nic nie umknie Twojej uwadze w procesie zarządzania.

Oczywiście, chociaż systemy AI mogą uprościć cykl pracy, niosą one również ze sobą ryzyko związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych. Dlatego tak ważne jest połączenie automatyzacji z silnymi mechanizmami kontroli zarządzania — pozwala to usprawnić raportowanie bez naruszania zgodności z przepisami.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Chroń poufne informacje dotyczące zarządzania dzięki zaawansowanym uprawnieniom i kontrolom prywatności ClickUp, dzięki czemu tylko autorzy zespołu będą mieli dostęp do dokumentów i zadań dotyczących zgodności lub będą mogli je edytować.

uprość ocenę ryzyka dzięki agentom ClickUp Governance AI*

Agenci ClickUp AI

Agenci ClickUp Governance AI mogą pomóc w automatyzacji cyklu pracy zarządzania poprzez przypisywanie przeglądów zgodności, śledzenie zadań związanych z oceną ryzyka i wyświetlanie oznaczonych elementów na podstawie niestandardowych reguł.

📮 ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta ze sztucznej inteligencji do zadań osobistych, ale ponad 50% unika jej stosowania w pracy. Trzy główne bariery to brak płynnej integracji, braki w wiedzy i obawy dotyczące bezpieczeństwa. A co, jeśli sztuczna inteligencja jest wbudowana w obszar roboczy ClickUp i jest już bezpieczna? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, sprawia, że staje się to rzeczywistością. Rozumie podpowiedzi w prostym języku, rozwiązując wszystkie trzy problemy związane z wdrażaniem AI, jednocześnie łącząc czat, zadania ClickUp, dokumenty i wiedzę w całym obszarze roboczym. Znajdź odpowiedzi i spostrzeżenia za pomocą jednego kliknięcia!

ClickUp łączy wbudowaną AI z funkcjami bezpieczeństwa klasy Enterprise, dzięki czemu dane dotyczące zarządzania pozostają chronione, a Twój zespół może bezpiecznie łączyć czaty, zadania, dokumenty i wiedzę w całym obszarze roboczym.

Współpracuj ze swoim zespołem w ClickUp Dokument

twój zespół zarządzający może wspólnie edytować rejestr ryzyka w ClickUp Dokument, przyznawać interesariuszom etykiety w celu uzyskania opinii i dodawać komentarze bezpośrednio w odpowiednich miejscach. *

📌 Przykład: Dział prawny może zgłosić problem dotyczący zgodności z RODO, a dział inżynierii aktualizuje kroki zaradcze — wszystko w jednym, aktualizowanym dokumencie.

Współpracuj ze swoim zespołem w ClickUp Dokument

Ponieważ dokumenty są bezpośrednio połączone z cyklami pracy, możesz zautomatyzować zadania związane z oceną bezpieczeństwa i ryzyka, przypisać je odpowiednim osobom i powiązać z przestrzeniami projektowymi. Dzięki temu zarządzanie danymi nie jest tylko teorią — jest ono integralną częścią codziennych operacji

Tego rodzaju struktura ma znaczenie w miarę jak AI staje się coraz bardziej powszechna w miejscu pracy. Zamiast rozproszonych arkuszy kalkulacyjnych i odizolowanych notatek otrzymujesz scentralizowany system, w którym zarządzanie zgodnością, ramy zarządzania i oceny ryzyka są aktualne, podlegają audytowi i można je wykorzystać w praktyce.

Krótko mówiąc, w ten sposób Teams zmieniają AI w miejscu pracy z czynnika ryzyka w przejrzysty, dobrze zarządzany proces.

Najlepsze funkcje ClickUp

Podsumowuj i wyszukuj dokumentację dotyczącą zarządzania oraz informacje dotyczące zgodności z przepisami za pomocą ClickUp Brain

Zautomatyzuj powtarzalne cykle pracy zarządzania i przydzielaj zadania związane z przeglądem/zatwierdzaniem za pomocą zadań ClickUp i AI Agents

Twórz plany zarządzania ryzykiem i planuj każdy krok jako zadanie

Monitoruj status zgodności i poziomy ryzyka w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom ClickUp

Dodawaj notatki do każdego wpisu czasu, aby mierzyć czas poświęcony na każde zadanie, zarządzanie AI lub inne czynności, korzystając z funkcji śledzenia czasu projektu ClickUp

Zapewnij członkom zespołu więcej kontekstu na temat złożoności zarządzania AI, ustawując pola niestandardowe ClickUp

Śledź działania podejmowane przez swój zespół w ramach poszczególnych zadań związanych z zarządzaniem AI w pasku aktywności na pulpitach nawigacyjnych ClickUp

Zidentyfikuj ryzyka wymagające natychmiastowej uwagi dzięki szablonowi tablicy do oceny ryzyka ClickUp

Limit ClickUp

agenci AI w ClickUp Brain mogą wydawać się skomplikowani dla początkujących*, zwłaszcza bez doświadczenia w automatyzacji, ale z czasem stają się łatwiejsi w obsłudze

zaawansowane funkcje ClickUp wymagają pewnego nakładu pracy, aby się ich nauczyć*, ale oferują szerokie możliwości niestandardowego dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkowników

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Jodi Salice, dyrektor kreatywny w United Way Suncoast, mówi

Nie mogę się nachwalić tego rozwiązania. Dzięki automatyzacji, szablonom i różnorodnym funkcjom śledzenia i widoków, ClickUp po prostu nie ma żadnych wad.

Nie mogę się nachwalić tego rozwiązania. Dzięki automatyzacji, szablonom i różnorodnym funkcjom śledzenia i widoków, ClickUp po prostu nie ma żadnych wad.

💡 Porada dla profesjonalistów: Utwórz i dodaj zasoby, takie jak odpowiedzialne praktyki zarządzania AI i podstawy przepisów dotyczących zgodności, do swoich zadań ClickUp AI. W ten sposób wszyscy członkowie Twojego zespołu zrozumieją sygnały ostrzegające o ryzyku i będą odpowiednio przeprowadzać kontrole.

2. Credo AI (najlepsze rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie AI po raz pierwszy)

za pośrednictwem Credo AI

Wdrożenie AI po raz pierwszy może wydawać się przytłaczające — zwłaszcza gdy musisz poruszać się po nieznanych przepisach. Credo AI pomaga uprościć ten proces, centralizując cykle pracy związane z zarządzaniem AI i przekształcając dokumentację techniczną w zrozumiałe dla Business informacje dotyczące polityki.

Dzięki funkcjom takim jak Credo AI Assist platforma ta wykorzystuje generatywną AI do automatycznej populacji scenariuszy ryzyka i pomaga w tworzeniu rejestrów zgodnych z ramami prawnymi, takimi jak UE ustawa o AI i NIST AI RMF.

Najlepsze funkcje Credo AI

Rejestruj inicjatywy związane z AI zgodnie z oficjalnymi przepisami dotyczącymi AI i polityką firmy w zakresie AI oraz przechwytuj metad

Ustawienie i przypisz działania łagodzące oraz śledź kontrolę w obszarze roboczym zarządzania AI

Zsynchronizuj dane dotyczące zarządzania z Credo /AI z narzędziami MLOps, z których obecnie korzystasz

Ograniczenia Credo AI limit

Wymaga intensywnej nauki $$a$$$

Nie jest to najlepsze narzędzie do monitorowania operacji /AI na dużą skalę

Ceny Credo /AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Credo /AI

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

🧠 Ciekawostka: Sztuczna inteligencja wykorzystywana do rozpoznawania twarzy jest czasami dokładniejsza niż ludzie w identyfikowaniu osób, zwłaszcza w dużych bazach danych.

3. Holistyczna AI (najlepsza do wprowadzania innowacji w nowych operacjach AI)

za pośrednictwem Holistic AI

Holistic AI to idealne narzędzie dla Enterprise planującego rozwój sztucznej inteligencji zgodny z UE ustawą o sztucznej inteligencji i innymi przepisami. Ta platforma do zarządzania sztuczną inteligencją służy do śledzenia globalnych standardów i wymagań dotyczących zgodności z przepisami, które są istotne dla Twojej organizacji, oraz do automatyzacji audytów sztucznej inteligencji.

Najlepsze funkcje holistycznej AI

Zrób mapę i monitoruj ryzyko oraz uzyskaj dostęp do sugestii dotyczących ograniczania ryzyka dla poszczególnych systemów AI

Cenzuruj wrażliwe dane, aby nie były dodawane do generatywnych podpowiedzi AI

Zapobiegaj stronniczości i halucynacjom systemowym w aplikacjach LLM

Holistyczne limity AI

Interfejs nie jest przyjazny dla użytkownika

Znalezienie konkretnych zadań związanych z zarządzaniem danymi może być trudne, gdy zaczniesz uruchamiać wiele cykli pracy

Kompleksowe ceny AI/AI

Niestandardowe ceny

Kompleksowe oceny i recenzje /AI

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

📖 Przeczytaj również: Imponujące przykłady generatywnej AI zmieniającej branże

4. Fiddler AI (najlepsze rozwiązanie do monitorowania złożonych modeli AI dla Enterprise i instytucji rządowych)

za pośrednictwem Fiddler AI

Fiddler AI to potężna platforma obserwacyjna stworzona dla Enterprise zarządzającego wdrożeniami sztucznej inteligencji na dużą skalę. Monitoruje ona i wyjaśnia zachowanie modeli uczenia maszynowego i LLM, pomagając Teams wykrywać odchylenia, tendencyjność, halucynacje i problemy z wydajnością, zanim się one nasilą.

Fiddler, szeroko stosowany w organizacjach finansowych, ubezpieczeniowych i sektorze publicznym, pomaga zapewnić, że decyzje podejmowane przez AI są sprawiedliwe, zrozumiałe i zgodne z normami regulacyjnymi, jednocześnie generując dowody na poziomie audytowym do celów kontroli zgodności.

Najlepsze funkcje Fiddler /AI

Wykrywaj wydajność modelu i ustaw alerty dotyczące niespójności i tendencyjności dzięki monitorowaniu modelu

Zastosuj zabezpieczenia AI, aby chronić swoje wrażliwe dane w ramach prewencyjnego zarządzania ryzykiem

Monitoruj i analizuj generatywne modele AI oraz aplikacje LLM, które projektujesz, aby upewnić się, że są one zgodne z wytycznymi dotyczącymi etyki /AI/

Wyjaśnij prognozy ML dla systemów autonomicznych, takich jak drony — mające kluczowe znaczenie w środowiskach wrażliwych pod względem bezpieczeństwa, gdzie precyzja i nadzór etyczny są niepodważalne

Ograniczenia Fiddler AI

Interfejs może być przytłaczający

Ceny Fiddler /AI

Lite : Ceny niestandardowe

Business : Niestandardowe ceny

Premium: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Fiddler AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Fiddler AI w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

Na rynku dostępnych jest bardzo niewiele dobrych narzędzi do monitorowania modeli AI. Funkcje monitorowania Fiddlera, zwłaszcza w zakresie modeli LLM, są niezwykle wydajne. Funkcja wyjaśniania modeli jest po prostu niesamowita. Integracje są bardzo dobre.

Na rynku dostępnych jest bardzo niewiele dobrych narzędzi do monitorowania modeli sztucznej inteligencji. Funkcje monitorowania Fiddlera, zwłaszcza w zakresie modeli LLM, są niezwykle wydajne. Funkcja wyjaśniania modeli jest po prostu niesamowita. Integracje są bardzo dobre.

📮 ClickUp Insight: 22% naszych respondentów nadal podchodzi ostrożnie do wykorzystania AI w pracy. Spośród tych 22% połowa martwi się o prywatność swoich danych, a druga połowa po prostu nie jest pewna, czy może ufać informacjom przekazywanym przez AI. ClickUp rozwiązuje oba problemy, stosując solidne środki bezpieczeństwa i generując szczegółowe linki do zadań i źródeł wraz z każdą odpowiedzią. Oznacza to, że nawet najbardziej ostrożne Teams mogą zacząć cieszyć się wzrostem wydajności, nie martwiąc się o bezpieczeństwo swoich informacji ani o wiarygodność wyników.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z tablic ClickUp, aby wizualnie przedstawić mapę ram zarządzania, mapę obowiązków interesariuszy i cykl pracy związane z regulacjami, co pozwoli zespołowi lepiej zrozumieć i dostosować się do nowych zasad.

5. Fairly /AI (najlepsze rozwiązanie dla start-upów i małych i średnich przedsiębiorstw)

za pośrednictwem Fairly AI

Jesteś start-upem lub małą firmą, która odkłada odpowiedzialne zarządzanie AI, ponieważ nie możesz znaleźć niezawodnego narzędzia w ramach swojego budżetu? Fairly AI jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Pozwala ono uzyskać dostęp do wszystkich ważnych funkcji zarządzania AI bez zbędnych komplikacji.

Najlepsze funkcje Fairly AI

Monitoruj systemy /AI przez cały cykl ich życia dzięki strukturze typu „agent jako sędzia”

Automatycznie wykrywaj zagrożenia dzięki bazie danych modelowania zagrożeń związanych z A/AI

Dodaj politykę firmy i prowadź śledzenie systemów AI pod kątem zgodności z rejestrem AI

Współpracuj z interesariuszami, aby ustalić punkty kontrolne i ocenić zgodność z przepisami

Ograniczenia Fairly AI limit

Może to okazać się niewystarczające po rozszerzeniu działalności

Interfejs nie jest intuicyjny

Uczciwe ceny /AI

Brąz : 99 USD/miesiąc

Silver : 299 USD/miesiąc

Gold: 2500 USD/miesiąc

Rzetelne oceny i recenzje AI

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

👀 Czy wiesz, że... Ustawa UE o AI jest pierwszym na świecie ważnym aktem prawnym, którego celem jest odpowiedzialne zarządzanie sztuczną inteligencją. Klasyfikuje ona systemy AI według ryzyka i egzekwuje zgodność z przepisami, dzięki czemu zarządzanie tymi systemami jest prawnie egzekwowalne.

6. Monitaur (najlepsze narzędzie do dokumentowania cyklu życia systemu AI)

za pośrednictwem Monitaur

Monitaur został stworzony specjalnie dla firm, które muszą dokumentować cały cykl życia swoich modeli AI — od rozwoju po wdrożenie. Oferuje wsparcie w zarządzaniu w branżach podlegających regulacjom, takich jak ubezpieczenia i opieka zdrowotna, oferując szczegółowe wersjonowanie, śledzenie tendencyjności, wykrywanie odchyleń i logi gotowe do audytu.

Struktura Policy-to-Proof pomaga Teams w definiowaniu standardów zarządzania, wdrażaniu kontroli i tworzeniu dowodów potwierdzających zgodność z przepisami dla organów regulacyjnych i interesariuszy.

Najlepsze funkcje Monitaur

Sprawdź odchylenia danych wejściowych i modeli oraz zidentyfikuj tendencyjność technik /AI

Wyszukuj i filtruj transakcje przeprowadzane przez Twoje modele, aby uzyskać dostęp do tych, których szukasz

Upewnij się, że Twoje wewnętrzne modele są gotowe dzięki walidacjom przedprodukcyjnym, zanim zintegrujesz je z narzędziami AI służącymi do podejmowania decyzji

Limit Monitaur

Brakuje funkcji cenzurowania danych

Ceny Monitaur

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Monitaur

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Amazon SageMaker w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

Minotaur Business Systems to bardzo przyjazny dla użytkownika i wielofunkcyjny system. Personel posiada ogromną wiedzę i zawsze służy wsparciem.

Minotaur Business Systems to bardzo przyjazny dla użytkownika i wielofunkcyjny system. Personel posiada ogromną wiedzę i zawsze służy wsparciem.

7. Amazon SageMaker (najlepsze rozwiązanie do opracowywania i monitorowania wewnętrznych modeli AI)

za pośrednictwem Amazon SageMaker

Amazon SageMaker, część Amazon Web Services, oferuje narzędzia do tworzenia, wdrażania i zarządzania odpowiedzialnymi modelami AI i uczenia maszynowego. Możesz ustawić środowiska testowe ML i przeprowadzać śledzenie wydajności modeli.

Najlepsze funkcje Amazon SageMaker

Uzyskaj dostęp do katalogów zawierających słowniki AI i formularze metadanych, które ułatwiają zarządzanie AI

Stwórz zapisy dotyczące środowisk /AI i przetestuj dostęp do modeli uczenia maszynowego oraz zasobów danych

Rejestruj kluczowe założenia, cechy i artefakty dla każdego modelu, od momentu powstania koncepcji aż po wdrożenie

Ograniczenia Amazon SageMaker

Zbyt wiele funkcji dla osób poszukujących wyłącznie narzędzi do zarządzania /AI

Ceny Amazon SageMaker

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Amazon SageMaker

G2: 4,2/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Amazon SageMaker w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

Jest to rozwiązanie wysoce skalowalne, bardzo wydajne obliczeniowo, doskonale zintegrowane z magazynami danych i jeziorami danych większości dostawców, dostępne w przeglądarce internetowej.

Jest to rozwiązanie wysoce skalowalne, bardzo wydajne obliczeniowo, doskonale zintegrowane z magazynami danych i jeziorami danych większości dostawców, dostępne w przeglądarce internetowej.

8. IBM Watson (najlepsze rozwiązanie do skracania cyklu życia /AI)

za pośrednictwem IBM Watson

IBM Watson to idealne oprogramowanie do zarządzania AI, jeśli Twoim głównym celem jest usprawnienie logistyki systemów AI. Oprócz zapewnienia zgodności z przepisami, narzędzie to pomoże Ci monitorować cykl życia AI, identyfikować i ograniczać tendencyjność w łańcuchu dostaw oraz zmniejszać zużycie energii.

Najlepsze funkcje IBM Watson

Monitoruj i zastępuj modele w systemach IBM, OpenAI i Amazon SageMaker

Wykryj luki w zabezpieczeniach i nieprawidłowe konfiguracje oraz zidentyfikuj ukrytą sztuczną inteligencję

Zautomatyzuj proces identyfikacji i przekładania zmian regulacyjnych na kompleksowe zasady

Śledź czaty AI pod kątem stronniczości i nieodpowiednich odpowiedzi dzięki automatycznym alertom

IBM Watson limit

Nie jest to rozwiązanie przyjazne dla początkujących

Jest to kosztowne

Ceny IBM Watson

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje IBM Watson

G2: 4,5/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co użytkownicy mówią o IBM Watson w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

Wyniki są szybsze niż w przypadku innych wyszukiwarek AI i dobrze zorganizowane. Są łatwe do odczytania i szybkiego zrozumienia. Posiadają wiele funkcji.

Wyniki są szybsze niż w przypadku innych wyszukiwarek AI i dobrze zorganizowane. Są łatwe do odczytania i szybkiego zrozumienia. Posiadają wiele funkcji.

9. Datatron (najlepszy do zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa)

za pośrednictwem Datatron

Czy ostatnio często spotykasz się z zagrożeniami dla bezpieczeństwa danych? Być może Twoje podpowiedzi AI importują poufne informacje do generowanych wyników. Możesz użyć Datatron do zarządzania AI i identyfikowania potencjalnych wycieków poufnych danych. Pozwala to zdefiniować próg, aby zapobiec uwzględnianiu przez systemy AI krytycznych danych w podpowiedziach i generowanych wynikach.

Najlepsze funkcje Datatron

Uzyskaj dostęp do oceny stanu AI na pulpicie nawigacyjnym

Wykrywaj dryf danych, dryf koncepcji i anomalie dzięki odpowiedzialnemu zarządzaniu /AI

Ustaw alerty i automatyczne wyłączanie, gdy model przekroczy wcześniej zdefiniowany próg

Rejestruj działania AI i ścieżki audytu, aby zrozumieć, jak zachowuje się system i dlaczego

Limit Datatron

Funkcje przetwarzania rozproszonego nie są wystarczająco zaawansowane

Może nie zidentyfikować wszystkich instancji jednocześnie

Ceny Datatron

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Datatron

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co mówią o Datatron użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Integracja danych z wielu źródeł bardzo mi pomaga. Ich płynne działanie pozwala mi zaoszczędzić cenny czas. Data Tron zapewnia mi szerokie możliwości niestandardowego dostosowania i jest naprawdę łatwy w użyciu. Podoba mi się również ich zespół wsparcia. Pomagają swoim klientom. Ostatnio utknąłem przy transferach FTP, ale DataTron rozwiązał ten problem. Poza tym poświęciłem mniej czasu na walidację modelu.

Integracja danych z wielu źródeł bardzo mi pomaga. Ich płynne działanie pozwala mi zaoszczędzić cenny czas. Data Tron zapewnia mi szerokie możliwości dostosowania i jest naprawdę łatwy w użyciu. Podoba mi się również ich zespół wsparcia technicznego. Pomagają swoim klientom. Ostatnio utknąłem przy transferach FTP, ale DataTron rozwiązał ten problem. Poza tym poświęciłem mniej czasu na walidację modelu.

🧠 Ciekawostka: Pierwszy chatbot, Eliza, powstał w połowie lat 60. XX wieku! Stworzył go informatyk Joseph Weizenbaum w Laboratorium Sztucznej Inteligencji MIT.

10. Microsoft Azure (najlepsze rozwiązanie do testowania nowych rozwiązań AI przed wdrożeniem w całej firmie)

za pośrednictwem Microsoft Azure

Platforma Microsoft Azure oferuje imponujące funkcje zarządzania AI. Możesz ustawić wewnętrzne wytyczne dotyczące odpowiedzialnych praktyk w zakresie AI i współpracować nad szybkim przepływem informacji w celu oceny stronniczości.

Najlepsze funkcje platformy Microsoft Azure

Monitoruj teksty i obrazy, aby wykrywać obraźliwą lub nieodpowiednią zawartość

Twórz generatywne aplikacje AI i niestandardowe systemy wspomagające na jednej platformie

Zrozum przyczyny wyników generowanych przez /AI i wprowadź odpowiednie ulepszenia

Ograniczenia platformy Microsoft Azure

Plan oparty na zużyciu utrudnia identyfikację problemów podczas awarii funkcji

Ceny Microsoft Azure

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Microsoft Azure

G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1900 recenzji)

Co mówią o Microsoft Azure użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Trudno jest wybrać narzędzie w ramach platformy, które najbardziej mi się podoba, ponieważ jest ona bardzo wszechstronna. Bardzo podoba mi się jednak integracja z Microsoft Entra ID, gdzie można przypisywać role użytkownikom, a także ustawiać zasady dostępu do zasobów w ramach Microsoft Azure.

Trudno jest wybrać narzędzie w ramach platformy, które najbardziej mi się podoba, ponieważ jest ona bardzo wszechstronna. Bardzo podoba mi się jednak integracja z Microsoft Entra ID, gdzie można przypisywać role użytkownikom, a także ustawiać zasady dostępu do zasobów w ramach Microsoft Azure.

⭐ Wyróżnienia specjalne

Narzędzia te nie są może w pełni rozwiniętymi platformami do zarządzania sztuczną inteligencją, ale oferują unikalne funkcje, które zapewniają wsparcie dla odpowiedzialnych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji.

1. Arthur AI — monitorowanie modeli i stronniczości w czasie rzeczywistym

Arthur AI to zaufana platforma do monitorowania sztucznej inteligencji, umożliwiająca firmom monitorowanie wydajności modeli, ich sprawiedliwości, odchyleń i stronniczości w produkcji. Jest ona szczególnie cenna w branżach podlegających regulacjom, takich jak finanse i opieka zdrowotna, które wymagają ścisłego zarządzania wdrożonymi modelami.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym pod kątem sprawiedliwości, stronniczości i odchyleń

Integracja z procesami tworzenia modeli i produkcją

Zaufały nam Enterprise potrzebujące zrozumiałej, etycznej AI

2. Knostic — niezbędne zarządzanie dostępem dla modeli LLM

Knostic został zaprojektowany, aby zapobiegać nadmiernej ekspozycji wrażliwych danych w podpowiedziach i odpowiedziach AI. Wdraża on kontrolę dostępu opartą na zasadzie „wiedzy niezbędnej” na poziomie LLM, pomagając firmom zmniejszyć ryzyko naruszenia prywatności i wycieku danych.

Egzekwuj zasady zarządzania w ramach rozmów LLM

Rejestruje wrażliwe interakcje i stosuje automatyczne maskowanie

Idealne rozwiązanie dla aplikacji czatowych opartych na AIO, kopilotów i botów obsługujących klientów

3. CalypsoAI — Bezpieczne wdrażanie generatywnej AI

CalypsoAI zapewnia testowanie LLM i zabezpieczenia dla Enterprise wdrażających generatywne narzędzia AI. Pozwala organizacjom na weryfikację podpowiedzi, wykrywanie halucynacji i egzekwowanie zasad — wszystkie te elementy są kluczowe dla odpowiedzialnego korzystania z AI.

Blokuje podpowiedzi wysokiego ryzyka i halucynacyjne wyniki

Wykonywanie śledzenia zgodności modeli LLM z wewnętrznymi wytycznymi dotyczącymi użytkowania

Często wykorzystywane w sektorze obronnym, wywiadowczym i branżach podlegających regulacjom prawnym

Wspieraj odpowiedzialne praktyki w zakresie AI dzięki ClickUp

55% Amerykanów uważa, że firmy nie zwracają uwagi na kwestie etyczne związane z AI podczas opracowywania systemów AI. Ten sceptycyzm odbiorców może mieć wpływ na reputację Twojej marki i jej rentowność. Odpowiedzialne zarządzanie AI jest więc niezbędne dla zapewnienia przejrzystego i pozytywnego wizerunku marki.

Proces ten może jednak wydawać się przytłaczający. Nie daj się zastraszyć żargonem związanym z AI. Po prostu zainwestuj w niezawodny system zarządzania AI i dbaj o zgodność z przepisami i praktykami etycznymi, niezależnie od tego, jak szeroko wykorzystujesz AI w swojej firmie.

Lub wybierz ClickUp, aplikację, która zastąpi wszystkie inne. Oferujemy cykle pracy związane z zarządzaniem AI wraz z konfigurowalnymi szablonami, których można używać do śledzenia wszystkich rutynowych kontroli AI. Nasz system zidentyfikuje potencjalne zagrożenia i powiadomi o nich Twoje Teams.

To nie wszystko! Dzięki ClickUp możesz zarządzać ryzykiem za pomocą cyklu pracy oceny, zajmować się najpilniejszymi sprawami w pierwszej kolejności i stopniowo przechodzić do mniej poważnych problemów.

Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij stosować przepisy dotyczące AI dzięki starannemu zarządzaniu!