11 najlepszych alternatyw dla Claude AI w 2025 roku

Claude AI, stworzony przez Anthropic, to popularne narzędzie do pisania oparte na AI dla osób, które preferują przemyślane, bezpieczne odpowiedzi i naturalny ton rozmowy.

W zależności od zależności od potrzeb możesz jednak potrzebować modelu, który jest szybszy, bardziej konfigurowalny i inteligentniejszy w zakresie weryfikacji faktów i tworzenia podsumowań.

Istnieje wiele alternatyw dla Claude AI, które wykorzystują zaawansowane modele językowe (LLM) do obsługi różnych zadań związanych z konwersacyjną sztuczną inteligencją, niezależnie od tego, czy chodzi o kreatywne pisanie, treści marketingowe w czasie rzeczywistym, czy automatyzację zadań.

A co najlepsze, ClickUp może wkrótce stać się Twoim nowym pomocnikiem AI. Pokażemy Ci dlaczego — poprzez szczegółowe porównanie niektórych z najlepszych alternatyw dla Claude!

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Claude AI

Nie każde narzędzie AI nadaje się do każdego zadania. Claude AI oferuje ulepszone generowanie zawartości kreatywnej w oparciu o szczegółowe wytyczne dotyczące marki, ale nie spełnia konkretnych wymagań dotyczących bezbłędnego kodowania. Nie ma dostępu do Twojego obszaru roboczego w celu uzyskania kontekstu, ani nie może połączyć się z Internetem, aby zaktualizować swoje odpowiedzi o dane w czasie rzeczywistym.

Użytkownik serwisu Reddit zwrócił uwagę na rosnące problemy Claude'a z generowaniem kodu i zarządzaniem złożonymi instrukcjami:

Jestem użytkownikiem Claude Pro i od kilku dni zauważam pewne problemy. Kod generowany przez Claude wydaje się teraz wymagać znacznie więcej poprawek. Kiedyś był dość solidny, ale ostatnio stał się mniej niezawodny. Claude ma obecnie większe trudności z długimi kontekstami i złożonymi zadaniami. Wydaje się, że gubi śledzenie lub udziela mniej spójnych odpowiedzi niż wcześniej.

Oto, czego brakuje Claude /AI, a czego powinieneś aktywnie szukać w lepszych alternatywach:

Dostęp do sieci w czasie rzeczywistym : pobieraj aktualne dane, najświeższe wydarzenia i najnowsze badania bezpośrednio do swojego cyklu pracy, aby zapewnić dokładność faktów bez konieczności zmiany narzędzi.

Dokładne generowanie kodu : generuj czysty, funkcjonalny kod dla złożonych kompilacji bez przepisywania uszkodzonej logiki lub debugowania błędnych wyników.

Obsługa długich kontekstów : zarządzaj dłuższymi podpowiedziami, dokumentami i złożonymi wątkami bez utraty struktury lub dokładności modelu.

Szybkie zapisywanie i ponowne wykorzystywanie : przechowuj i stosuj ustawione : przechowuj i stosuj ustawione szablony poleceń AI , aby uzyskać szybsze odpowiedzi podczas pisania, analizowania i wykonywania zadań.

Wsparcie danych wielomodalnych : analizuj obrazy, zrzuty ekranu, dokumenty lub wykresy wraz z tekstem, aby wyodrębnić dane lub odpowiedzieć z uwzględnieniem kontekstu.

Zaawansowane funkcje asystenta : korzystaj z niestandardowych : korzystaj z niestandardowych osobistych asystentów AI do pisania, edycji, automatyzacji, kodowania, tworzenia podsumowań i planowania.

Elastyczność: Uzyskaj dostęp do bardziej zróżnicowanego wsparcia językowego i funkcji wielojęzycznych.

📖 Przeczytaj również: Jak korzystać z Claude /AI do wydajnego i dokładnego kodowania

Alternatywy dla Claude AI w skrócie

Oto krótka lista najlepszych alternatyw dla Claude AI, z których każda oferuje funkcje premium, aby pomóc Ci wybrać systemy AI najlepiej dopasowane do Twoich celów.

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny* ClickUp Osoby prywatne, przedsiębiorstwa i zespoły każdej wielkości, które potrzebują kompleksowego rozwiązania do zarządzania projektami i współpracy opartego na AI — z dostępem do wielu modeli LLM. Asystent pisania oparty na AI, automatyzacja przepływu pracy, połączenie wyszuki Dostępny jest bezpłatny plan; dla przedsiębiorstw dostępne są niestandardowe opcje. ChatGPT Użytkownicy indywidualni oraz małe i średnie zespoły, które potrzebują wszechstronnej, multimodalnej AI zapewniającej szybszy dostęp do informacji. Silne zdolności wnioskowania, wsparcie kodowania i ekosystem wtyczek Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 20 USD/miesiąc. Perplexity AI Osoby poszukujące możliwości wyszukiwania informacji i prowadzenia badań w czasie rzeczywistym Integracja wyszukiwania internetowego na żywo, śledzenie cytowań i funkcje multimodalne. Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 20 USD/miesiąc. Microsoft Copilot Średniej wielkości zespoły i przedsiębiorstwa, które potrzebują profesjonalnych cykli pracy AI w ekosystemie Microsoft 365. Natywna integracja z ekosystemem Microsoft, pomoc kontekstowa i bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa. Dostępny jest Free Plan; płatne plany kosztują 20 USD miesięcznie. Google Gemini Średniej wielkości zespoły i przedsiębiorstwa, które potrzebują wielomodalnego rozumowania i integracji z ekosystemem Google. Funkcja międzyaplikacyjna, silne rozumowanie w różnych formatach i rozległa wiedza. Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 19,99 USD/miesiąc. Jasper AI Freelancerzy, przedsiębiorcy indywidualni i zespoły, które chcą tworzyć zawartość marketingową zgodną z wizerunkiem marki. Dostosowanie głosu marki, funkcje SEO i współpraca zespołowa Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plan od 49 USD miesięcznie. Copy. ai Freelancerzy, przedsiębiorcy indywidualni i zespoły poszukujące rozwiązań AI do copywritingu Ponad 200 cykli pracy, możliwość dostosowania głosu marki, zaawansowane funkcje współpracy Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 49 USD/miesiąc. HuggingChat Programiści pracujący nad projektami AI typu open source Ponad 1000 otwartych modeli, narzędzi do współpracy i dostosowywania modeli. Free Poe Freelancerzy, przedsiębiorcy indywidualni i zespoły poszukujące dostępu do wielu modeli LLM w jednym miejscu. Dostęp do wielu modeli AI, wsparcie dla stron internetowych, systemów iOS, Android itp. Dostępny jest Free Plan; płatne plany zaczynają się od 4,99 USD miesięcznie. Character. ai Tworzenie interaktywnych postaci AI Reakcje postaci podobne do ludzkich, interaktywne dialogi Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 9,99 USD miesięcznie. YouChat Osoby, które potrzebują wspomaganej wyszukiwaniem conversational AI Zintegrowane wyniki wyszukiwania, śledzenie cytowań, rozumienie multimodalne Dostępny jest Free Plan; płatne plany od 20 USD/miesiąc.

Najlepsze alternatywy dla Claude AI

Na podstawie powyższych punktów i praktycznych testów wielu narzędzi, przedstawiamy szczegółową recenzję alternatyw dla Claude AI, w tym bezpłatnych narzędzi zwiększających wydajność, kreatywność i umiejętności podejmowania decyzji.

ClickUp (najlepszy do zwiększania wydajności opartej na zadaniach i planowania projektów)

Wypróbuj ClickUp Brain za darmo Skorzystaj z ClickUp Brain, aby zintegrować potężny model AI ze swoim środowiskiem pracy i uzyskać wydajne generowanie zawartości, tworzenie podsumowań i zarządzanie projektami.

Potrzebujesz potężnej alternatywy dla Claude AI, która doskonale sprawdza się w pisaniu, burzy mózgów, tworzeniu podsumowań i automatyzacji zadań bez zakłócania cyklu pracy?

ClickUp, aplikacja wszystko do pracy, łączy zarządzanie projektami, współpracę nad dokumentami i funkcje AI w jednej platformie.

W przeciwieństwie do większości innych chatbotów, asystent AI ClickUp, ClickUp Brain, jest silnikiem AI, który jest w pełni zintegrowany z Twoim obszarem roboczym ClickUp i został stworzony specjalnie z myślą o wydajności. Jeśli Claude AI jest eleganckim dyplomatą świata AI — uprzejmym i opanowanym — to ClickUp Brain jest geniuszem taktycznym: szybkim, elastycznym i gotowym do rzeczywistego wykonywania pracy z Tobą, a nie tylko udostępniania sugestii.

Niezależnie od tego, czy piszesz zawartość, streszczasz notatki ze spotkań, zarządzasz zadaniami, czy wyszukujesz ważne informacje ukryte w zadaniach ClickUp, dokumentach lub czacie ClickUp, Brain jest zawsze pod ręką — rozumie kontekst i jest gotowy do pomocy.

Wykorzystaj ClickUp Brain jako menedżera wiedzy AI, aby uzyskać odpowiedzi z zadań, dokumentów i od innych osób.

Gdy ktoś z zespołu potrzebuje informacji — czy to dokumentu referencyjnego sprzed trzech miesięcy, decyzji podjętej w długim wątku komentarzy, czy aktualizacji projektu z zintegrowanych aplikacji, takich jak Google Drive lub Slack — po prostu o nią prosi. Brain przeszukuje wiki, dokumenty i czaty w Twoim obszarze roboczym, aby dostarczyć odpowiednie odpowiedzi w czasie rzeczywistym.

Twórz blogi, raporty, e-maili i inne treści zgodne z wizerunkiem marki dzięki wspomaganiu pisania opartemu na AI ClickUp Brain.

Dla twórców treści i marketerów, Brain staje się doskonałym asystentem pisarskim. Tworzysz blogi, e-maili lub raporty? Wystarczy podać kluczowe punkty w prostym, naturalnym języku, a Brain przekształci je w dopracowaną, zgodną z wizerunkiem marki zawartość.

Dzięki ClickUp Brain tworzenie tekstów marketingowych, dokumentacji technicznej lub odpowiedzi wsparcia technicznego opartych na danych i kontekście Twojej firmy zajmuje zaledwie kilka sekund. Wbudowane narzędzia do poprawiania gramatyki i tonu zapewniają, że Twoja zawartość jest nie tylko szybka, ale także bezbłędna.

A co najlepsze? Podobnie jak Claude, Brain może pomóc Ci również w pisaniu kodu. Twórz kod od podstaw, debuguj istniejący kod i generuj pomysły, aby poprawić jakość kodu.

Twórz fragmenty kodu w kilka sekund za pomocą ClickUp Brain.

Użytkownik Reddita dobrze to podsumowuje:

Chcesz napisać bloga? Zacznij od Brain. Chcesz stworzyć matrycę umiejętności, aby podnieść poziom swojej wiedzy? Zacznij od Brain. Chcesz stworzyć szablon wiadomości e-mail do kontaktów z klientami? Zacznij od Brain!

Chcesz napisać bloga? Zacznij od Brain. Chcesz stworzyć matrycę umiejętności, aby podnieść poziom swojej wiedzy? Zacznij od Brain. Chcesz stworzyć szablon wiadomości e-mail do kontaktów z klientami? Zacznij od Brain!

Co więcej, w przeciwieństwie do Claude, który jest ograniczony do jednego modelu, Brain pozwala przełączać się między wiodącymi modelami LLM, takimi jak GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet, GPT-3. 5, Gemini Flash 2. 0 i innymi. Oznacza to, że nie musisz wybierać jednej inteligencji do pisania, kodowania lub innych zadań — możesz koordynować je wszystkie z jednego miejsca.

Wykorzystaj wiele modeli LLM w jednym narzędziu AI dzięki ClickUp Brain.

ClickUp Brain pełni również funkcję menedżera projektów AI, automatyzując aktualizacje, śledzenie zaległych zadań i przekształcając notatki ze spotkań w praktyczne podzadania. Generuj automatyczne, asynchroniczne raporty standup, podsumowuj wątki dotyczące aktywności zadań i publikuj aktualizacje projektów bezpośrednio na odpowiednich kanałach czatu ClickUp.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z funkcji autouzupełniania ClickUp AI, aby zautomatyzować osoby przypisane do zadań i ustalanie priorytetów na podstawie podanych przez Ciebie podpowiedzi. Powiedz ClickUp AI, kiedy przydzielić konkretne osoby Wypróbuj AI Assign, aby uzyskać sugestie dotyczące optymalnego przydzielania zadań w oparciu o takie czynniki, jak wiedza specjalistyczna członków zespołu, dostępność i aktualne obciążenie pracą, a AI Prioritize automatycznie ustala priorytety zadań, pomagając zespołom skupić się na działaniach o dużym znaczeniu!

Ale to nie wszystko. Większość dzisiejszych silników AI jest pasywna. Opierają się one na tym, że ludzie pamiętają, gdzie znajdują się informacje, jak są one zorganizowane lub kto jest ich właścicielem — i nie są w stanie samodzielnie wykonywać cykli pracy.

Wspomagane sztuczną inteligencją agenty Autopilot™ firmy ClickUp oferują więcej niż tylko generatywną sztuczną inteligencję. Dzięki tym funkcjom sztucznej inteligencji można zautomatyzować rzeczywiste cykle pracy bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności. Oto, co można osiągnąć dzięki gotowym agentom Autopilot w ClickUp:

Agent Co jest do zrobienia Agent raportów tygodniowych Publikuje cotygodniową aktualizację o określonej porze dla wybranych przestrzeni, folderów i list. Agent raportowania dziennego Codziennie o określonej godzinie publikuje aktualizacje aktywności dla wybranych przestrzeni, folderów i list. Team StandUp Agent Podsumowuje aktywność zespołu w określonym czasie każdego dnia roboczego dla wybranych przestrzeni, folderów i list. Agent automatycznych odpowiedzi Odpowiadaj na pytania dotyczące Twojego produktu, usługi lub organizacji w wybranych kanałach czatu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz określić, z jakich źródeł wiedzy mogą korzystać wszystkie gotowe agenty Autopilot, aby udzielać odpowiedzi. Ponadto wszystkie sekcje gotowych agentów Autopilot — wyzwalacze, warunki, opisy, źródła — z wyjątkiem automatycznych odpowiedzi, można w pełni dostosować do własnych potrzeb. Zrób więcej dzięki agentom AI Autopilot firmy ClickUp.

W przypadku bardziej specjalistycznych potrzeb, niestandardowi agenci autopilota ClickUp pozwalają dostosować AI do Twojej unikalnej wiedzy i cyklu pracy. Możesz:

Określ jasny cel działania swojego agenta (np. „Pomoc w szkoleniu nowych pracowników” lub „Odpowiadanie na często zadawane pytania dotyczące produktów”).

Zapewnij mu konkretne źródła wiedzy, takie jak dokumenty, zadania lub foldery.

Dodaj wskazówki, aby kształtować sposób, w jaki odpowiada (ton, styl, kontekst).

Przetestuj i udoskonal wyniki agenta przed jego wdrożeniem.

📮ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników umysłowych codziennie wysyła wiadomości do 1–3 osób, aby uzyskać potrzebne informacje. A co by było, gdybyś miał wszystkie informacje udokumentowane i łatwo dostępne? Dzięki menedżerowi wiedzy AI ClickUp Brain zmiana kontekstu staje się przeszłością. Po prostu zadaj pytanie bezpośrednio ze swojego obszaru roboczego, a ClickUp Brain pobierze informacje z Twojego obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

ClickUp Brain MAX – sztuczna inteligencja oparta na głosie, umożliwiająca tworzenie inteligentniejszych list zadań do zrobienia

ClickUp Brain MAX opiera się na automatyzacji ClickUp Brain, dodając asystenta AI obsługującego przede wszystkim polecenia głosowe, który rozumie kontekst Twojego obszaru roboczego. Dzięki funkcji Talk to Text możesz dyktować zadania, notatki lub aktualizacje bez użycia rąk i natychmiast zobaczyć, jak zamieniają się one w dopracowane, uporządkowane elementy — gotowe do przypisania, ustalenia priorytetów lub dodania do dokumentów.

Brain MAX może łączyć Twoje instrukcje głosowe z odpowiednimi członkami zespołu, projektami i terminami, przeszukiwać ClickUp i połączone narzędzia w poszukiwaniu kontekstu, a nawet generować wyniki w wielu językach. To łatwy sposób na przekształcenie pomysłów i instrukcji w działania bez zakłócania przepływu pracy.

Co więcej, w przeciwieństwie do Claude AI, który może oferować ogólne rozwiązania, ClickUp Automatyzacje aktywnie kierują zgłoszenia błędów, przydziela programistów w oparciu o obciążenie pracą lub pilność sprawy oraz powiadamia o powtarzających się problemach — przenosząc uwagę zespołu z organizacji na rozwiązywanie problemów.

Zautomatyzuj codzienne zadania za pomocą języka naturalnego dzięki ClickUp Automatyzacji.

A wszystko to przy zachowaniu bezpieczeństwa na poziomie korporacyjnym. ClickUp Brain zapewnia prywatność Twoich informacji, nie trenuje publicznych modeli AI i ogranicza dostęp do zawartości wyłącznie do osób, które upoważnisz. To ogromna korzyść dla organizacji zarządzających wrażliwymi danymi klientów lub regulowanymi cyklami pracy.

Najlepsze funkcje ClickUp

Usprawnij planowanie projektów, zautomatyzuj zarządzanie zadaniami i popraw komunikację dzięki podsumowaniom w czasie rzeczywistym i analizom opartym na AI.

Nagrywaj, transkrybuj i podsumowuj spotkania za pomocą ClickUp AI Notetaker , który automatycznie rejestruje elementy do wykonania, aby każde spotkanie było wydajne.

Skorzystaj z ClickUp Goals , aby wyznaczyć jasne cele produkcyjne, podzielić duże projekty na mniejsze części i śledzić postępy.

Szkicuj, rysuj, przeprowadzaj burzę mózgów i korzystaj z generowania obrazów AI, aby ożywić swoje pomysły na wspólnym cyfrowym płótnie za pomocą ClickUp Whiteboards

Zaplanuj swój harmonogram dzięki sugestiom opartym na sztucznej inteligencji, które pomogą Ci zarezerwować czas na skupienie się i zaplanować spotkania za pomocą kalendarza ClickUp

Eksperymentuj z zaawansowanym przetwarzaniem języka, badaniami nad sztuczną inteligencją i narzędziami do automatyzacji bezpośrednio w ramach wspólnej przestrzeni roboczej.

Natychmiast lokalizuj zadania, dokumenty, pliki, wiadomości czatu i nie tylko, korzystając z funkcji Connected Search w ClickUp , która rozumie język naturalny i łączy połączone dane w całym obszarze roboczym (oraz połączonych aplikacjach zewnętrznych).

Limitations ClickUp

Rozszerzony zestaw funkcji może wymagać pewnego nakładu pracy, aby użytkownicy mogli poznać narzędzia najbardziej odpowiednie dla ich cyklu pracy.

Ceny ClickUp

Recenzje i oceny ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

ClickUp Brain naprawdę pozwala zaoszczędzić czas. Wbudowana sztuczna inteligencja może teraz podsumowywać długie wątki, tworzyć szkice dokumentów, a nawet transkrybować klipy głosowe bezpośrednio w ramach zadania, co pozwala mojemu zespołowi ograniczyć przełączanie się między kontekstami i korzystać z mniejszej liczby dodatkowych narzędzi.

ClickUp Brain naprawdę pozwala zaoszczędzić czas. Wbudowana sztuczna inteligencja może teraz podsumowywać długie wątki, tworzyć szkice dokumentów, a nawet transkrybować klipy głosowe bezpośrednio w ramach zadania, co pozwala mojemu zespołowi ograniczyć przełączanie się między kontekstami i korzystać z mniejszej liczby dodatkowych narzędzi.

👀 Czy wiesz, że? Szacuje się, że 75% inżynierów oprogramowania dla przedsiębiorstw będzie korzystać z asystentów konwersacyjnych opartych na AI w ciągu najbliższych kilku lat.

2. ChatGPT (najlepsza wszechstronna, multimodalna AI z analizami w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem OpenAI

Jeśli porównasz Claude z ChatGPT, różnica sprowadza się do mocy, elastyczności i użyteczności w rzeczywistych warunkach. Zaawansowany model GPT-4o ChatGPT zapewnia płynność języka naturalnego i natychmiastowe odpowiedzi dzięki przejrzystemu, łatwemu w użyciu interfejsowi.

Jego multimodalne możliwości pozwalają użytkownikom na interakcję za pomocą tekstu, obrazów, a nawet głosu, co czyni go elastycznym narzędziem do burzy mózgów, tworzenia zawartości i rozwiązywania problemów w czasie rzeczywistym.

Funkcja Deep Research w ChatGPT pozwala zadawać złożone pytania i oferuje niestandardowe modele GPT, przeglądanie stron internetowych w czasie rzeczywistym, analizę plików PDF i obrazów oraz DALL-E do tworzenia grafiki. Dzięki GPT-4o i GPT-4o mini możesz w ciągu kilku sekund wyszukiwać informacje, wyciągać wnioski i tworzyć zakończone raporty.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Twórz szkice blogów, posty w mediach społecznościowych i teksty marketingowe, korzystając z podpowiedzi opartych na AI.

Udoskonalaj zawartość, aby zwiększyć jej przejrzystość, zaangażowanie odbiorców lub poprawić pozycję w wynikach wyszukiwania.

Twórz lub korzystaj z niestandardowych modeli GPT stworzonych do konkretnych zadań, takich jak doradztwo prawne, korepetycje lub marketing treści, które odzwierciedlają Twoją branżę, głos marki lub cele biznesowe.

Ciesz się interakcjami w czasie rzeczywistym oraz integracjami wtyczek, które zapewniają aktualne przeglądanie stron internetowych.

Limiti ChatGPT

Użytkownicy muszą przejść na wersję Plus lub Pro, jeśli chcą uzyskać dostęp do inteligentniejszych odpowiedzi.

Ceny ChatGPT

Free

Dodatkowo: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Pro : 200 USD/miesiąc

Zespół: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Recenzje i oceny ChatGPT

G2 : 4,7/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o ChatGPT prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra uważa, że świetnie nadaje się do generowania pomysłów:

Uważam, że jest to przydatne narzędzie do wyszukiwania nowych kierunków badań, których wcześniej nie odkryłem. Istnieje wyraźna różnica w jakości między modelem wyższego poziomu (który ma limit zastosowania) a modelem całkowicie darmowym.

Uważam, że jest to przydatne narzędzie do wyszukiwania nowych kierunków badań, których wcześniej nie odkryłem. Istnieje wyraźna różnica w jakości między modelem wyższego poziomu (który ma limit zastosowania) a modelem całkowicie darmowym.

📮ClickUp Insight: 62% naszych respondentów korzysta z narzędzi AI do konwersacji, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota i wszechstronne możliwości — generowanie zawartości, analiza danych i wiele innych — mogą być powodem, dla którego są one tak popularne w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się do innej zakładki, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie w przypadku ClickUp Brain. Działa on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, wie, nad czym pracujesz, rozumie proste polecenia w zwykłym tekście i udziela odpowiedzi, które są bardzo istotne dla Twoich zadań! Zwiększ swoją wydajność dwukrotnie dzięki ClickUp!

3. Perplexity AI (najlepsze rozwiązanie do wyszukiwania informacji i badań w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Perplexity AI

Narzędzia takie jak Claude i ChatGPT skupiają się bardziej na symulowaniu naturalnych rozmów. Perplexity AI jest nieco inne. Zostało zaprojektowane dla użytkowników, którzy priorytetowo traktują informacje w czasie rzeczywistym, badania i weryfikację faktów.

Perplexity nie tylko przeszukuje internet, ale także dostarcza zwięzłe odpowiedzi z wiarygodnymi odniesieniami do źródeł. Dzięki temu, gdy podaje dane lub statystyki, wskazuje dokładne źródła, w przeciwieństwie do większości innych asystentów AI, w tym Claude.

To sprawia, że jest to doskonały wybór do analizy danych, weryfikacji zawartości oraz dla użytkowników potrzebujących wiarygodnych, aktualnych informacji – czego Claude AI nie oferuje w swojej podstawowej wersji.

Najlepsze funkcje Perplexity AI

Sprawdź prawdziwe źródła dla każdego twierdzenia, statystyki lub informacji bezpośrednio w odpowiedzi.

Uzyskaj aktualne informacje odzwierciedlające bieżącą sytuację na świecie.

Zadawaj pytania uzupełniające i uzyskaj odpowiedzi uwzględniające kontekst, które zapewniają ciągłość.

Przełączaj się między wiodącymi modelami AI w zależności od preferencji dotyczących szybkości, tonu lub dokładności.

Skorzystaj z szybkich odpowiedzi, dokładności i mniejszej liczby halucynacji.

Ograniczenia Perplexity AI

Aby uzyskać większe możliwości użytkowania i dostęp do zaawansowanych funkcji związanych z zawartością, musisz dokonać aktualizacji.

Ceny Perplexity AI

Free : limit dziennych zapytań

Pro : 20 USD/miesiąc

Zespół i przedsiębiorstwo: ceny niestandardowe

Recenzje i oceny Perplexity AI

G2 : 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (zbyt mało recenzji)

Co użytkownicy mówią o Perplexity AI w praktyce?

Recenzja G2 mówi:

Uwielbiam szybkość i elastyczność, jaką oferuje Perplexity Pro. Doskonale radzi sobie z wykorzystaniem dostarczonego przeze mnie kontekstu i zewnętrznych wyszukiwań internetowych. Tempo wprowadzanych przez nich innowacji jest oszałamiające. Są w stanie włączyć najnowsze modele, co sprawia, że Perplexity jest tak trwałym produktem AI i ułatwia korzystanie z najlepszych dostępnych modeli.

Uwielbiam szybkość i elastyczność, jaką oferuje Perplexity Pro. Doskonale radzi sobie z wykorzystaniem dostarczonego przeze mnie kontekstu i zewnętrznych wyszukiwań internetowych. Tempo wprowadzanych przez nich innowacji jest oszałamiające. Są w stanie włączyć najnowsze modele, co sprawia, że Perplexity jest tak trwałym produktem AI i ułatwia korzystanie z najlepszych dostępnych modeli.

4. Microsoft Copilot (najlepszy pod względem wydajności w przedsiębiorstwie i integracji z ekosystemem Microsoft)

za pośrednictwem Microsoft Copilot

Copilot to chatbot AI i narzędzie do wyszukiwania w Internecie, które płynnie integruje się z pakietem Microsoft. Niezależnie od tego, czy pracujesz w programie Word, Excel, PowerPoint, Outlook czy Teams, Copilot pomoże Ci tworzyć e-maili, podsumowywać dokumenty, automatyzować zadania lub przetwarzać dane bez konieczności przerywania cyklu pracy.

Platforma wykorzystuje GPT-4 do wspierania tych zadań poprzez interfejs konwersacyjny, który natychmiast przetwarza zapytania. Podczas gdy Claude AI koncentruje się na bezpiecznej, etycznej sztucznej inteligencji konwersacyjnej, przewagą Copilot jest praktyczna, oparta na cyklu pracy automatyzacja i bezpośrednie zwiększenie wydajności — jeśli jesteś użytkownikiem Microsoft.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Korzystaj z Copilot bezpośrednio w programach Excel, Word, Outlook, PowerPoint i Teams bez konieczności przełączania się między platformami.

Wyzwalacz odpowiedzi e-mailowe, planowanie spotkań i generowanie podsumowań za pomocą prostych podpowiedzi.

Analizuj arkusze kalkulacyjne lub wyciągaj wnioski ze złożonych zestawów danych za pomocą zapytań w języku naturalnym.

Pobieraj aktualne, sprawdzone informacje z internetu, aby natychmiast zapewnić wsparcie dla swojej pracy.

Ograniczenia Microsoft Copilot

Użytkownicy mogą spodziewać się mniejszej elastyczności, jeśli będą korzystać z narzędzi spoza platformy Microsoft.

Ceny Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: Free

Microsoft Copilot Pro: 20 USD/miesiąc

Microsoft 365 Copilot: 31,50 USD/miesiąc

Recenzje i oceny Microsoft Copilot

G2 : 4,3/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Microsoft Copilot prawdziwi użytkownicy?

Najważniejsze informacje z recenzji Capterra:

Podoba mi się, że mogę wysyłać dość duże pliki do Copilota, aby uzyskać jego opinię na ich temat. Podoba mi się, że czasami Copilot pokazuje kontekst przypominający ludzki.

Podoba mi się, że mogę wysyłać dość duże pliki do Copilota, aby uzyskać jego opinię na ich temat. Podoba mi się, że czasami Copilot pokazuje kontekst przypominający ludzki.

👀 Czy wiesz, że... Prawie 86% marketerów twierdzi, że AI pozwala im zaoszczędzić co najmniej godzinę dziennie dzięki usprawnieniu zadań kreatywnych.

5. Google Gemini (najlepszy pod względem możliwości multimodalnych i integracji z ekosystemem Google)

za pośrednictwem Google Gemini

Gemini, wcześniej znane jako Google Bard, to zaawansowany chatbot oparty na sztucznej inteligencji, który odpowiada na zapytania za pomocą tekstu, kodu, audio, obrazów i wideo.

Gemini dobrze radzi sobie z zadaniami wymagającymi szczegółowego rozumowania, zwłaszcza w zakresie pisania lub kodowania. Chociaż może nie dorównywać kreatywności Claude'a w zakresie języka naturalnego, dzięki dostępowi do Internetu w czasie rzeczywistym Gemini szybciej przetwarza informacje i zwraca dokładniejsze wyniki.

Korzystając z planu premium, zyskujesz również dostęp do Gemini w ramach produktów Google Cloud. Możesz pisać w sposób bardziej inteligentny w Dokumentach Google lub wykonywać obliczenia w Arkusze Google bez konieczności zmiany narzędzi. Claude nie oferuje takiego poziomu integracji. Dodatkowo, połącz Gemini z Google Search Console, aby przeprowadzać badania oparte na danych lub wykorzystać je jako narzędzie zwiększające wydajność w swoim cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Google Gemini

Zadawaj pytania lub uruchamiaj podpowiedzi w wielu formatach i uzyskaj szybkie, dokładne odpowiedzi.

Korzystaj z podstawowych funkcji Gemini bez konieczności płacenia za subskrypcję lub licencję.

Komunikuj się w ponad 40 językach w ponad 195 krajach.

Uzyskaj natywne wsparcie dla multimediów i zadań związanych z danymi na dużą skalę.

Limiti Google Gemini

Gemini często generuje odpowiedzi, które są niedokładne lub niezwiązane z podpowiedzą.

Ceny Google Gemini

Gemini Free : podstawowe funkcje bez żadnych kosztów

Gemini Advanced : 19,99 USD/miesiąc (wliczone w Google One AI Premium)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Recenzje i oceny Google Gemini

G2 : 4,4/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Google Gemini prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Kiedy tworzę e-mail dla mojego klienta, bardzo pomaga mi to zachować profesjonalizm w moich wiadomościach. Jako specjalista ds. bezpieczeństwa, kiedy mam wątpliwości co do wykrycia luk w zabezpieczeniach — niezależnie od tego, czy są to zamierzone działania, czy nie — Gemini bardzo pomaga mi w uzyskaniu prawidłowego wyjaśnienia, czy jest to problem, czy nie […] Czasami, kiedy szukam informacji, kontekst, który podałem, jest mylący i trudno jest zrozumieć, czy rozwiązanie jest prawidłowe, czy nie.

Jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Kiedy tworzę e-mail dla mojego klienta, bardzo pomaga mi to zachować profesjonalizm w moich wiadomościach. Jako specjalista ds. bezpieczeństwa, kiedy mam wątpliwości co do wykrycia luk w zabezpieczeniach — niezależnie od tego, czy są to zamierzone działania, czy nie — Gemini bardzo pomaga mi w uzyskaniu prawidłowego wyjaśnienia, czy jest to problem, czy nie […] Czasami, kiedy szukam informacji, kontekst, który podałem, jest mylący i trudno jest zrozumieć, czy rozwiązanie jest prawidłowe, czy nie.

👀 Czy wiesz, że... Los Angeles Times stało się pierwszą gazetą, która opublikowała artykuł o trzęsieniu ziemi napisany przez sztuczną inteligencję. Dziennikarz i programista Ken Schwencke stworzył algorytm, który natychmiast generuje krótkie artykuły po wystąpieniu trzęsienia ziemi, co stanowi odważny krok w kierunku automatyzacji dziennikarstwa.

6. Jasper AI (najlepszy do tworzenia zawartości marketingowej dostosowanej do marki)

za pośrednictwem Jasper AI

Jasper AI zapewnia dostęp do asystenta pisania, który pomaga w tworzeniu długiej zawartości lub artykułów związanych z marką, oferując szczegółową strukturę i podpowiedzi. Zapewnia również spójność marki dzięki wykorzystaniu wstępnie ustawionych informacji o firmie lub zapisanych zasobów.

Otrzymasz również Jasper Chat, który lepiej sprawdza się w przypadku zawartości wymagającej szybkiej realizacji, takiej jak reklamy na Facebooku, nagłówki lub slogany. Możesz użyć pisarza AI do tworzenia szczegółowych konspektów z już zdefiniowanym stylem pisania, tonem i długością. Dodatkowo, wybierz spośród ponad 500 podpowiedzi AI w wbudowanej bibliotece, aby przyspieszyć generowanie pomysłów.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Uzyskaj dostosowane do swoich potrzeb narzędzia do pozycjonowania stron internetowych (SEO), zapewnienia spójności komunikacji marki oraz współpracy zespołowej, które pomogą Ci w tworzeniu materiałów marketingowych i zawartości.

Korzystaj z wielojęzycznego wspierania — pisz i tłumacz zawartość w ponad 25 językach.

Połącz się z narzędziami takimi jak Grammarly i SurferSEO, aby usprawnić proces pisania.

Uzyskaj dostęp do gotowych szablonów dostosowanych do różnych potrzeb marketingowych i generowania zawartości na dużą skalę.

Przejdź na Jasper Chat, aby uzyskać szybsze wyniki, które nadal brzmią elegancko i wyraźnie.

Ograniczenia Jasper AI

Brak Free Plan

Prostsze wyniki pisania niż w przypadku chatbotów AI typu open source, takich jak ChatGPT.

Ceny Jasper AI /AI

Twórca: 49 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 69 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: Ceny niestandardowe

Recenzje i oceny Jasper AI

G2 : 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1840 recenzji)

Co mówią o Jasper AI prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

JasperChat tworzy przyzwoitą zawartość po otrzymaniu konkretnych instrukcji. Jego silnik neuronowy jest szybki i zdecydowany.

JasperChat tworzy przyzwoitą zawartość po otrzymaniu konkretnych instrukcji. Jego silnik neuronowy jest szybki i zdecydowany.

📮ClickUp Insight: 37% naszych respondentów używa sztucznej inteligencji do tworzenia zawartości, w tym pisania, edycji i wysyłania e-maili. Jednak proces ten zazwyczaj wymaga przełączania się między różnymi narzędziami, takimi jak narzędzie do generowania treści i miejsce pracy. Dzięki ClickUp zyskujesz wsparcie AI w zakresie pisania w całym obszarze roboczym, w tym w wiadomościach e-mail, komentarzach, czatach, dokumentach i nie tylko — a wszystko to przy zachowaniu kontekstu z całego obszaru roboczego.

7. Copy. ai (najlepsze rozwiązanie do tworzenia treści reklamowych z wykorzystaniem AI)

za pośrednictwem Copy.ai

Copy. ai to znana platforma AI do tworzenia treści reklamowych, która pomaga zespołom marketingowym generować długie posty na blogach, strony docelowe, e-maili i treści dotyczące przywództwa myślowego przy użyciu podpowiedzi AI.

Jako alternatywa dla Jasper AI, Copy. ai doskonale nadaje się dla firm, które potrzebują dużej ilości zawartości, dzięki modelowi cenowemu opartemu na nieograniczonej liczbie słów. Możesz przesłać brief i otrzymać wpis na blogu w ciągu kilku sekund, korzystając z wbudowanych cykli pracy. Możesz również pisać reklamy do marketingu w mediach społecznościowych, w tym kampanie na Facebooku, w oparciu o zapisane dane dotyczące osobowości klientów.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Wybierz spośród ponad 200 cykli pracy, aby tworzyć e-mail, reklamy, posty na blogu lub strony docelowe w mniejszej liczbie kroków.

Zastosuj styl i język charakterystyczny dla Twojej firmy, aby cała zawartość była spójna z wizerunkiem marki.

Zapraszaj członków zespołu, przydzielaj role i wspólnie edytuj zawartość w ramach udostępnianych projektów i folderów kampanii.

Ciesz się bardziej wyspecjalizowanym doświadczeniem z naciskiem na automatyzację cyklu pracy i spójność marki.

Ograniczenia Copy.ai

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że wyniki są zbyt mechaniczne i mniej naturalne niż teksty pisane przez ludzi.

Organizacja projektów staje się trudna bez podfolderów, w przeciwieństwie do niektórych innych alternatyw dla Claude AI.

Ceny Copy.ai

Free

Pakiet startowy: 49 USD/miesiąc

Zaawansowany : 249 USD/miesiąc

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Recenzje i oceny Copy.ai

G2 : 4,7/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Co mówią o Copy.ai prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 udostępnia swoją opinię:

Uwielbiam copy.ai, ponieważ jest bardzo prosty w użyciu. Mogę wybrać ton, a format jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Do wyboru jest wiele szablonów, a zawartość jest zawsze świetna.

Uwielbiam copy.ai, ponieważ jest bardzo prosty w użyciu. Mogę wybrać ton, a format jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Do wyboru jest wiele szablonów, a zawartość jest zawsze świetna.

8. HuggingChat (najlepszy do projektów AI typu open source)

za pośrednictwem Hugging Face

HuggingChat, stworzony przez Hugging Face, zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do pracy nad projektami AI typu open source bez ograniczeń platformowych.

Pierwotnie stworzony dla programistów, HuggingChat może być teraz używany przez każdego do tłumaczenia, generowania tekstu lub innych zadań bez uzależnienia od dostawcy. Uzyskujesz również dostęp do ogromnej kolekcji wstępnie wytrenowanych modeli, które pomagają działać szybciej i testować więcej pomysłów.

Elastyczność tego chatbota AI sprawia, że jest on idealnym rozwiązaniem dla programistów i entuzjastów technologii, którzy potrzebują pełnej niestandardowej personalizacji i niezależnego od platformy wsparcia w zakresie cyklu pracy AI.

Najlepsze funkcje HuggingChat

Wybierz spośród tysięcy modeli, które usprawnią tłumaczenie, czat, tworzenie podsumowań lub inne niestandardowe zadania.

Modyfikuj dane szkoleniowe, parametry lub architekturę, aby stworzyć rozwiązanie dostosowane do Twoich konkretnych celów.

Dołącz do dyskusji, udostępniaj opinie i uzyskaj pomoc od współpracowników pracujących nad podobnymi wyzwaniami związanymi z oprogramowaniem open source.

Zyskaj przejrzystość i kontrolę dzięki otwartemu kodowi źródłowemu i integracji z innymi narzędziami open source.

Limit HuggingChat

Aby w pełni wykorzystać jego zakres możliwości, potrzebna jest wiedza techniczna.

Najlepiej sprawdza się w przypadku programistów doświadczonych w pracy z frameworkami open source.

Ceny HuggingChat

Free

Recenzje i oceny HuggingChat

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o HuggingChat prawdziwi użytkownicy?

Jeden z użytkowników Reddit był pod ogromnym wrażeniem jakości odpowiedzi:

Wypróbowałem dzisiaj HuggingChat i byłem absolutnie zachwycony odpowiedzią, jaką udzielił na ogólne pytanie, którego używam do testowania modeli. Natychmiast pobrałem ten model i próbowałem wywołać z niego tę samą odpowiedź... ale nic z tego nie wyszło. Zarówno model Llama2 70b, jak i CodeLlama-34b wydają się być 10 razy inteligentniejsze dla HuggingChat niż dla mnie.

Wypróbowałem dzisiaj HuggingChat i byłem absolutnie zachwycony odpowiedzią, jaką udzielił na ogólne pytanie, którego używam do testowania modeli. Natychmiast pobrałem ten model i próbowałem wywołać tę samą odpowiedź... ale nic z tego nie wyszło. Zarówno model Llama2 70b, jak i CodeLlama-34b wydają się być 10 razy inteligentniejsze dla HuggingChat niż dla mnie.

9. Poe (najlepszy do jednoczesnego korzystania z wielu modeli AI)

za pośrednictwem Poe

Poe by Quora zapewnia ujednolicony interfejs do interakcji z wieloma wiodącymi modelami AI, w tym Claude, GPT-4, DeepSeek, Gemini i innymi. Możesz rozmawiać z różnymi botami, przeglądać odpowiedzi modeli lub tworzyć własne chatboty AI do użytku prywatnego lub publicznego.

W porównaniu z podejściem opartym na jednym modelu Claude AI, Poe łączy wszystko w jednym pulpicie, zapewniając elastyczne, wielomodelowe doświadczenie. Możesz zadawać pytania, prowadzić długie dyskusje lub generować natychmiastowe odpowiedzi za pomocą dowolnego modelu z wsparciem w Poe.

Możesz nawet używać Claude'a w Poe, ale otrzymujesz tylko mniejsze okno kontekstowe, np. 200 tys. token dla Claude'a lub 128 tys. dla GPT-4o.

Najlepsze funkcje Poe

Porównaj odpowiedzi z różnych silników AI w jednym miejscu.

Łatwo generuj obrazy, wideo i pliki audio za pomocą odpowiedniego modelu.

Uzyskaj dostęp do narzędzia w przeglądarce internetowej, na urządzeniach z systemem iOS, Android i innych platformach.

Limity Poe

W zależności od używanego modelu AI możesz doświadczyć nierównomiernej wydajności.

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania sporadycznych błędów, ponieważ platforma pozostaje w fazie beta.

Ceny Poe

Subskrypcja: od 4,99 USD miesięcznie

Recenzje i oceny Poe

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co o Poe mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie chwali to narzędzie:

Bardzo lubię Poe. Mam lepszy dostęp do Opus. Mogę też bardzo łatwo skłonić modele do współpracy. Na przykład GPT4o znacznie lepiej radzi sobie z pisaniem kodu mermaid dla schematów przepływów. Dzięki temu oszczędzam mnóstwo czasu. Następnie mogę @Claude_opus i poprosić go o sprawdzenie wyników GPT4o i przedstawienie rekomendacji. Następnie przekazuję to z powrotem do GPT i ponownie sprawdzam. Dodatkowo szybko dodają nowe modele. *

Bardzo lubię Poe. Mam lepszy dostęp do Opus. Mogę też bardzo łatwo skłonić modele do współpracy. Na przykład GPT4o znacznie lepiej radzi sobie z pisaniem kodu mermaid dla schematów przepływów. Dzięki temu oszczędzam mnóstwo czasu. Następnie mogę @Claude_opus i poprosić go o sprawdzenie wyników GPT4o i sformułowanie zaleceń. Następnie przekazuję te informacje z powrotem do GPT i ponownie sprawdzam. Ponadto szybko dodają nowe modele. *

🧠 Ciekawostka: W mitologii greckiej Hefajstos, bóg ognia i metalurgii, był jednym z pierwszych wizjonerów /AI/. Zbudował mechanicznych sług, takich jak brązowy gigant Talos, który chronił Kretę, oraz złote dziewczęta, które pomagały mu w warsztacie.

10. Character. ai (najlepsze rozwiązanie do odgrywania rola i interaktywnych rozmów)

za pośrednictwem Character.ai

Character. ai oferuje użytkownikom zabawny sposób interakcji z niestandardowymi postaciami stworzonymi do opowiadania historii, odgrywania ról, kreatywnego myślenia, a nawet swobodnych rozmów z postaciami generowanymi przez AI.

Platforma pozwala tworzyć unikalne postacie i angażować się w różne działania, od żartów po głębokie, przemyślane rozmowy. Dzięki fikcyjnym rozmowom i scenariuszom można łatwo odkrywać różne osobowości postaci lub tworzyć dialogi.

Pisarze, gracze i wszyscy zainteresowani kreatywnymi podpowiedziami mogą korzystać z Character.ai, aby generować nowe pomysły. Rozwiązanie to sprawdza się dobrze w przypadku użytkowników, którzy chcą interakcji opartej na fabule, bez konieczności korzystania z tradycyjnych chatbotów.

Najlepsze funkcje Character.ai

Uzyskaj dostęp do ponad 10 milionów znaków o unikalnych funkcji i twórz złożone wątki fabularne, rozwijaj dialogi lub symuluj fikcyjne światy.

Z czasem otrzymuj lepsze odpowiedzi, ponieważ AI dostosowuje się do Twojego unikalnego stylu pisania i preferencji.

Ciesz się bardziej osobistymi i zabawnymi interakcjami AI niż w przypadku bardziej utylitarnego Claude AI.

Ograniczenia Character.ai

Nie każda odpowiedź wydaje się głęboka lub bogata emocjonalnie.

Może wymagać większej kreatywności od użytkowników, aby zainicjować bardziej złożone dialogi.

Ceny Character.ai

Free

Character. AI+: 9,99 USD miesięcznie za użytkownika

Recenzje i oceny Character.ai

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Character.ai prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Reddita nazywa tę aplikację uzależniającą, mówiąc:

Wydawało mi się to podobne do grania w grę, na przykład tekstową przygodówkę, tylko fajniejsze, ponieważ można wpływać na fabułę. Głównym problemem jest to, że mam kiepską pamięć i zapominam najważniejsze punkty.

Wydawało mi się to podobne do grania w grę, na przykład tekstową grę przygodową, tylko fajniejsze, ponieważ można wpływać na fabułę. Głównym problemem jest to, że mam kiepską pamięć i zapominam najważniejsze punkty.

11. YouChat (najlepszy do osobistej pomocy i przeglądania stron internetowych)

za pośrednictwem YouChat

YouChat łączy konwersacyjną sztuczną inteligencję z wyszukiwaniem w czasie rzeczywistym, dostarczając aktualne odpowiedzi i wspierając zapytania multimodalne (tekst, obrazy, kod). Narzędzie to sprawdza się najlepiej, gdy potrzebujesz szybkich aktualizacji lub pomocy w śledzeniu trendów lub tematów wymagających natychmiastowej reakcji.

W przeciwieństwie do Claude AI, ten chatbot AI koncentruje się na bezpośrednich odpowiedziach z odpowiednimi i wiarygodnymi cytatami i może generować tekst podobny do ludzkiego. Możesz poprosić go o pobranie aktualnych informacji, wygenerowanie uproszczonych wyników lub pomoc w przyspieszeniu podstawowych badań.

Najlepsze funkcje YouChat

Pobieraj najnowsze artykuły, streszczenia i fakty bezpośrednio z Internetu w ciągu kilku sekund.

Skorzystaj z wbudowanych cytatów, aby zweryfikować fakty lub zagłębić się w konkretne fragmenty odpowiedzi.

Z łatwością przetwarzaj złożone żądania, od odpowiadania na pytania po tworzenie zawartości, zamawianie streszczeń książek i dostarczanie dokładnych źródeł.

Twórz dobrze zbadaną zawartość dzięki dostępowi do danych internetowych na żywo.

Limit YouChat

Oczekuj podstawowych wyników podczas zajmowania się tematami wymagającymi abstrakcyjnego myślenia lub opowiadania historii.

Ceny YouChat

Free

Pro : 20 USD/miesiąc na użytkownika

Zespół : 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Recenzje i oceny YouChat

G2 : 4,7/5 (ponad 10 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5000 recenzji)

Co mówią o YouChat prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Jest bezpłatny, a serwer prawie nigdy nie jest przeciążony. Stosunkowo łatwy w użyciu. [Ale] nie jest tak dobry jak ChatGpt. Nie zawsze osiąga powodzenie w uzyskaniu prawidłowych odpowiedzi. Nie ma tak wielu funkcji.

Jest bezpłatny, a serwer prawie nigdy nie jest przeciążony. Stosunkowo łatwy w użyciu. [Ale] nie jest tak dobry jak ChatGpt. Nie zawsze osiąga powodzenie w uzyskaniu prawidłowych odpowiedzi. Nie ma tak wielu funkcji.

Zwiększ wydajność swojej pracy dzięki wielojęzycznemu modelowi ClickUp Brain, który rozpoznaje kontekst.

Claude AI i jego alternatywy oferują różną jakość odpowiedzi, opcje niestandardowego dostosowywania i ceny. Jednak większość z nich wymaga dostosowania cyklu pracy lub wykonania kroku poza narzędziami do zarządzania projektami, aby włączyć funkcje AI do swoich projektów.

Właśnie dlatego ClickUp wyróżnia się spośród innych modeli i narzędzi AI. Nie zakłóca on dotychczasowego sposobu pracy, a zamiast tego dodaje wartość dzięki ClickUp Brain wbudowanemu w przestrzeń, w której już znajdują się zadania, dokumenty i zespół. Dzięki każdemu zadaniu, które wykonujesz, plikowi, którego szukasz, i przepływowi pracy, który automatyzujesz za pomocą AI w ClickUp, system uczy się Twoich preferencji i dostosowuje się do Twojego sposobu pracy, stając się coraz bardziej wydajny i kontekstowy.

A co najlepsze? Rejestrując się w ClickUp, zyskujesz dostęp nie tylko do Brain, ale także do najnowszych modeli GPT, Claude i Gemini, dzięki czemu przejście z Claude'a będzie mniej bolesne... a właściwie nie będzie żadnym przejściem! 🦄✨

Chcesz ulepszyć swoje miejsce pracy i jak najlepiej wykorzystać AI, nie tracąc przy tym tego, co oferuje Claude? Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś!