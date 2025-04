10 najlepszych generatorów losowego tekstu w 2025 roku

Czy kiedykolwiek wpatrywałeś się w pustą makietę projektu, zastanawiając się, jak sprawić, by wyglądała realistycznie? Tekst zastępczy jest tutaj przydatny, niezależnie od tego, czy jesteś projektantem stron internetowych prezentującym układy, czy programistą testującym przepływ zawartości. Ale spójrzmy prawdzie w oczy - "Lorem Ipsum" staje się przestarzałe.

Jak Narzędzia AI do tworzenia zawartości aby przekształcić branżę, musimy wyjść poza tradycyjny tekst zastępczy. Właśnie dlatego przygotowaliśmy tę świeżą listę generatorów losowego tekstu, aby ułatwić i uprzyjemnić proces projektowania i generowania zawartości.

Zapoznaj się z 10 generatorami losowego tekstu:

ClickUp (Najlepsze do generowania tekstu w obszarze roboczym z wykorzystaniem AI)

(Najlepsze do generowania tekstu w obszarze roboczym z wykorzystaniem AI) ChatGPT (najlepszy do generowania zawartości z uwzględnieniem kontekstu)

(najlepszy do generowania zawartości z uwzględnieniem kontekstu) Perplexity (najlepsze do generowania tekstów opartych na badaniach)

(najlepsze do generowania tekstów opartych na badaniach) Gemini (najlepsze do multimodalnego generowania tekstu)

(najlepsze do multimodalnego generowania tekstu) Lorem Ipsum (najlepszy do klasycznego tekstu zastępczego)

(najlepszy do klasycznego tekstu zastępczego) Dummy Text Generator (najlepszy do konfigurowalnego tekstu zastępczego)

(najlepszy do konfigurowalnego tekstu zastępczego) RANDOM.ORG (najlepszy do generowania prawdziwie losowych słów)

(najlepszy do generowania prawdziwie losowych słów) Lipsumator (najlepszy do prostego generowania tekstu zastępczego)

(najlepszy do prostego generowania tekstu zastępczego) Random.Onl (najlepszy dla wyspecjalizowanych formatów tekstu)

(najlepszy dla wyspecjalizowanych formatów tekstu) Get Random Tools (najlepsze dla różnych potrzeb generowania tekstu)

Czego należy szukać w generatorach losowego tekstu?

Zanim zagłębimy się w nasze najlepsze propozycje, oto co sprawia, że narzędzie do generowania losowych słów jest naprawdę wartościowe dla twojego cyklu pracy:

Opcje niestandardowe : Szukaj narzędzi, które pozwalają kontrolować długość, format i strukturę tekstu. Możliwość określenia akapitów, liczby słów i limitów znaków gwarantuje, że wygenerowany tekst będzie dokładnie odpowiadał twoim potrzebom

: Szukaj narzędzi, które pozwalają kontrolować długość, format i strukturę tekstu. Możliwość określenia akapitów, liczby słów i limitów znaków gwarantuje, że wygenerowany tekst będzie dokładnie odpowiadał twoim potrzebom Adekwatność zawartości : Podczas gdy tradycyjne Lorem Ipsum sprawdza się w przypadku podstawowych układów, nowoczesne narzędzia mogą generować zawartość specyficzną dla branży, która sprawia, że makiety są bardziej znaczące i kontekstowe

: Podczas gdy tradycyjne Lorem Ipsum sprawdza się w przypadku podstawowych układów, nowoczesne narzędzia mogą generować zawartość specyficzną dla branży, która sprawia, że makiety są bardziej znaczące i kontekstowe Możliwości integracji : Wybierz generatory, które płynnie współpracują z istniejącymi narzędziami do projektowania i rozwoju. Dostęp do API i łatwa funkcja kopiuj-wklej są niezbędne dla płynnego cyklu pracy

: Wybierz generatory, które płynnie współpracują z istniejącymi narzędziami do projektowania i rozwoju. Dostęp do API i łatwa funkcja kopiuj-wklej są niezbędne dla płynnego cyklu pracy Wsparcie językowe : Zastanów się, czy potrzebujesz wielojęzycznego generowania tekstu dla międzynarodowych projektów. Niektóre narzędzia oferują tekst zastępczy w wielu językach i ustawieniach znaków

: Zastanów się, czy potrzebujesz wielojęzycznego generowania tekstu dla międzynarodowych projektów. Niektóre narzędzia oferują tekst zastępczy w wielu językach i ustawieniach znaków Szybkość generowania: Podczas pracy nad dużymi projektami potrzebne jest narzędzie do szybkiego generowania tekstu bez opóźnień. Poszukaj generatorów z wydajnymi możliwościami przetwarzania

czy wiesz, że **generowanie tekstu ma swoje korzenie w badania informatyczne z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku xX wieku, ze znaczącym postępem w latach 80. i 90. dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu.

Przeczytaj również: Jak zautomatyzować tworzenie zawartości za pomocą AI

10 najlepszych generatorów losowego tekstu

Oto 10 najlepszych generatorów losowego tekstu:

1. ClickUp (najlepszy do generowania tekstu opartego na AI)

Jak wszystko aplikacja do pracy, która łączy zadania, czat i wiedzę, ClickUp wykracza poza bycie aplikacją zwiększającą wydajność opartą na AI.

Wśród niezliczonych innych rzeczy, może również pełnić funkcję Generator losowego tekstu napędzany przez AI . Wyróżnia się tym, że wprowadza możliwości generowania tekstu bezpośrednio do cyklu pracy nad projektem poprzez ClickUp Brain wewnętrzny asystent AI ClickUp.

ClickUp Brain

Ta funkcja zmienia sposób, w jaki Teams radzą sobie z generowaniem tekstu w ramach swoich cykli pracy. Zamiast przeskakiwać między różnymi narzędziami, możesz tworzyć i zarządzać całym tekstem zastępczym tam, gdzie planujesz i realizujesz swoje projekty.

Dla projektantów i programistów, którzy potrzebują tekstu zastępczego, możesz generować, zarządzać i współpracować nad zawartością, zachowując połączenie z projektami, zadaniami i zasobami projektowymi.

Ta integracja jest szczególnie cenna dla Teams pracujących nad projektami na dużą skalę, które wymagają spójnej zawartości zastępczej w wielu komponentach.

Pozbądź się Lorem Ipsum i spraw, aby losowe generowanie tekstu było zabawne dzięki ClickUp Brain

System zarządzania dokumentami platformy, Dokumenty ClickUp to centralny hub dla cyklu pracy związanego z zarządzaniem zawartością.

Napisz, wygeneruj lub wklej tekst w lokalizacji dostępnej dla ClickUp Brain, a następnie przetłumacz go

ClickUp Brain integruje się bezpośrednio z edytorem dokumentów, umożliwiając generowanie różnych typów tekstu bez opuszczania obszaru roboczego. Możesz tworzyć zawartość o różnych długościach i stylach, co świetnie nadaje się do testowania różnych układów projektu. Możesz nawet tłumaczyć i lokalizować swoją zawartość za pomocą tego narzędzia Generator zawartości AI .

Asystent AI może pomóc rozszerzyć krótkie opisy do pełniejszych bloków zawartości lub skompresować dłuższy tekst do krótszych wersji dla różnych elementów interfejsu użytkownika.

Automatyczne generowanie zawartości bezpośrednio do ClickUp Docs za pomocą ClickUp Brain

Teams mogą współpracować nad wygenerowaną zawartością tekstową w czasie rzeczywistym w ClickUp Docs. Wielu członków Teams może jednocześnie edytować dokumenty, zostawiać komentarze i sugerować zmiany.

Dodatkowo, ClickUp Brain może natychmiast generować szablony dla zadań, dokumentów i projektów z zastępczymi komponentami tekstowymi. Oznacza to, że możesz tworzyć struktury wielokrotnego użytku dla różnych potrzeb związanych z tekstem, od kopii interfejsu użytkownika po bloki zawartości, i łatwo dostosowywać je w różnych projektach.

Szablony te pomagają zachować spójność w użyciu tekstu zastępczego podczas tworzenia makiet stron internetowych, interfejsów aplikacji lub materiałów marketingowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z AI w dokumentacji, obejrzyj to pomocne wideo wyjaśniające!

ClickUp najlepsze funkcje

Automatyczna transkrypcja i generowanie tekstu z nagrań głosowych za pomocą ClickUp Brain

Ustawienie zautomatyzowanych cykli pracy do przeglądu i zatwierdzania zawartości za pomocą if-then Automations w ClickUp

Organizuj i kategoryzuj zawartość tekstu za pomocą niestandardowych etykiet i hierarchii

Współpracuj na żywo nad tym samym dokumentem z członkami swojego zespołu w ClickUp

Śledzenie wersji zawartości dzięki wbudowanej historii wersji w ClickUp Docs

Limity ClickUp

Użytkownicy raportowali krzywą uczenia się ze względu na rozszerzenie funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,500+ recenzji)

: 4.7/5 (9,500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

przez ChatGPT ChatGPT wyróżnia się w tworzeniu tekstu zastępczego specyficznego dla projektu, który zachowuje znaczenie semantyczne. Projektanci szczególnie cenią sobie jego zdolność do generowania tekstu, który pasuje do kontekstu różnych elementów interfejsu użytkownika, takich jak menu nawigacyjne, szablony stron internetowych i opisy produktów.

Dzięki temu prototypy mają większe znaczenie podczas prezentacji dla klientów i testów z użytkownikami.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Generowanie zawartości tekstu w różnych tonach i stylach na podstawie Podpowiedzi pisarskie AI Tworzenie zawartości o określonej długości w celu dopasowania do wymagań projektowych

Tworzenie tekstów w wielu językach na potrzeby międzynarodowych projektów

Limity ChatGPT

Generowane dane wyjściowe mogą być czasami niespójne z wymaganiami użytkownika

Warstwa Free ma limity użytkowania

Ceny ChatGPT

Free

ChatGPT Plus : $20/miesiąc

: $20/miesiąc Pro : $200/miesiąc

: $200/miesiąc Team: $30/użytkownika miesięcznie

ChatGPT oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (650+ recenzji)

: 4.7/5 (650+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (90+ recenzji)

Przeczytaj również: Imponujące przykłady generatywnego AI przekształcające branże

3. Perplexity (najlepsze do generowania tekstów opartych na badaniach)

przez Perplexity AI Perplexity AI to przede wszystkim narzędzie badawcze, które pobiera informacje z cytowanych źródeł i generuje wysokiej jakości tekst z niezwykłą precyzją. Może tworzyć spójną zawartość dla wielu przypadków użycia, w tym kreatywnego pisania, podsumowań i zakończonych zdań.

Funkcja generowania języka AI pozwala użytkownikom tworzyć tekst przy minimalnym wkładzie, co czyni go doskonałym narzędziem dla pisarzy szukających inspiracji lub szybkiego generowania zawartości, tak, nawet losowego tekstu.

Perplexity najlepsze funkcje

Generowanie tekstu zawierającego aktualne, rzeczowe informacje

Uzyskiwanie cytatów i źródeł w wygenerowanym tekście

Limity Perplexity

Główny nacisk kładziony jest na wyszukiwanie informacji, a nie na możliwość generowania tekstu zastępczego

Perplexity pricing

Standard: Free

Free Pro: $20/miesiąc

Perplexity oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (30+ recenzji)

: 4.7/5 (30+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

przez Gemini Gemini firmy Google łączy generowanie tekstu ze zrozumieniem kontekstu wizualnego, dzięki czemu jest pomocny w tworzeniu tekstu zastępczego, który pasuje do elementów projektu. Jego zdolność do przetwarzania multimodalnych danych wejściowych może pomóc w generowaniu kontekstowo odpowiedniej zawartości zastępczej.

Ścisła integracja Gemini może uprościć cykl pracy dla projektantów, którzy już korzystają z obszaru roboczego Google (Dokumenty Google, Slajdy itp.).

Najlepsze funkcje Gemini

Płynne tłumaczenie i generowanie tekstu w wielu językach

Tworzenie tekstu z niuansowym zrozumieniem semantyki i kontekstu

Zapewnienie spójnego formatu w powiązanej zawartości

Limity Gemini

Wersja Free ma limity użytkowania

Odpowiedzi mogą być często zwięzłe

Ceny Gemini

Free

Gemini Business: $24/użytkownika miesięcznie

$24/użytkownika miesięcznie Gemini Enterprise: 36 USD/użytkownika miesięcznie

36 USD/użytkownika miesięcznie AI Meetings and Messaging: $12/użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Gemini

G2 : 4.4/5 (150+ recenzji)

: 4.4/5 (150+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

5. Lorem Ipsum (najlepsze dla klasycznego tekstu zastępczego)

przez Lorem Ipsum Tradycyjny generator Lorem Ipsum (lipsum.com) pozostaje branżowym standardem tworzenia neutralnego tekstu zastępczego.

Oto klasyczny przykład tekstu Lorem Ipsum:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do zrobienia eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Ten standardowy fragment Lorem Ipsum pokazuje, dlaczego jest skuteczny w makietach projektowych - zachowuje naturalny przepływ tekstu i dystrybucję znaków, pozostając na tyle neutralnym, aby nie odwracać uwagi od elementów projektu.

Najlepsze funkcje Lorem Ipsum

Generowanie standardowego tekstu Lorem Ipsum o różnych długościach

Kopiowanie tekstu w różnych formatach (zwykły tekst, HTML)

Wybór określonej liczby słów, bajtów lub akapitów

Rozpoczynanie tekstu tradycyjnym "Lorem ipsum" lub niestandardowymi frazami

Limity Lorem Ipsum

Limit tekstu zastępczego w stylu łacińskim

Ceny Lorem Ipsum

Free

Lorem Ipsum oceny i recenzje

G2 : Brak ocen

: Brak ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

🧠 Fun Fact: Co oznacza Lorem Ipsum?

Pochodzi z zakodowanego fragmentu De finibus bonorum et malorum, (O końcu dobra i zła), dzieła Cycerona napisanego w 45 roku p.n.e..

Sam tekst jest w większości bełkotem, ale naśladuje naturalne wzorce językowe, dzięki czemu jest przydatny do testowania czcionek, przestrzeni i ogólnej czytelności projektu.

6. Generator fikcyjnego tekstu (najlepszy do dostosowywania fikcyjnego tekstu)

przez Generator fałszywych tekstów Ten generator specjalizuje się w tworzeniu tekstu zastępczego z konfigurowalnymi parametrami.

Dummy Text Generator pozwala projektantom generować tekst pasujący do wizualnych cech różnych języków, pozostając jednocześnie bez znaczenia, pomagając skupić się na elementach projektu.

Najlepsze funkcje Dummy Text Generator

Wybór spośród wielu stylów tekstu zastępczego wykraczających poza tradycyjny tekst zastępczy

Niestandardowe długości akapitów i zdań

Generowanie tekstu w różnych formatach (TXT, HTML, Word)

Wybór spośród różnych stylów i wzorów tekstu

Ograniczenia Dummy Text Generator

Ograniczone opcje niestandardowe w wersji Free

Ceny Dummy Text Generator

Free do użytku online

Dummy Text Generator oceny i recenzje

G2 : Brak ocen

: Brak ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

7. RANDOM.ORG (najlepsze do naprawdę losowego generowania słów)

przez RANDOM.ORG RANDOM.ORG jest szczególnie cenny do testowania przypadków brzegowych w rozwoju interfejsu użytkownika.

Użytkownicy mogą tworzyć pliki zawierające do 20 milionów losowych wartości za pośrednictwem usługi generowania plików, co czyni ją szczególnie cenną dla potrzeb na dużą skalę, takich jak kody promocyjne, dane testowe lub aplikacje naukowe.

RANDOM.ORG najlepsze funkcje

Zapewnienie prawdziwej losowości w generowanych tekstach przy użyciu źródeł szumu atmosferycznego

Eksport plików w wielu formatach, w tym zwykły tekst, CSV i Excel

Tworzenie niestandardowych wartości losowych (np. kodów alfanumerycznych)

Limity RANDOM.ORG

Wywołania API są ograniczone do warstwy Free

Cennik RANDOM.ORG

Deweloper: Dostępna warstwa Free

Dostępna warstwa Free Komercyjny (bez hazardu): $12/miesiąc

RANDOM.ORG oceny i recenzje

G2 : Brak dostępnych ocen

: Brak dostępnych ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

8. Lipsumator (najlepszy do prostego generowania tekstu zastępczego)

przez Lipsumator Prosty generator tekstu zastępczego, Lipsumator, pozwala na niestandardowy tekst zastępczy poprzez określenie liczby potrzebnych akapitów lub słów.

Narzędzie zachowuje klasyczny wzór dystrybucji liter, dzięki czemu ten styl tekstu zastępczego jest skuteczny w przypadku makiet projektowych.

Lipsumator najlepsze funkcje

Opcja rozpoczęcia od tradycyjnego otwarcia "Lorem Ipsum

Generowanie tekstu z naturalnymi podziałami na akapity

Kopiowanie wygenerowanego tekstu jednym kliknięciem

Limity Lipsumatora

Limit tekstu zastępczego opartego na alfabecie łacińskim

Podstawowe opcje niestandardowe

Ceny Lipsumator

Free

Lipsumator oceny i recenzje

G2 : Brak ocen

: Brak ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

9. Random.Onl (Najlepszy dla specjalistycznych formatów tekstu)

przez Random.Onl Random.Onl oferuje proste, ale wszechstronne narzędzie do generowania tekstu, które tworzy fikcyjny tekst na żądanie. Platforma jest przeznaczona dla projektantów stron internetowych potrzebujących fikcyjnego tekstu do makiet stron internetowych i pisarzy szukających kreatywnej inspiracji.

Doskonale radzi sobie z generowaniem tekstu dla określonych typów zawartości, takich jak adresy, opisy produktów i profile użytkowników, dzięki czemu jest cenna w handlu elektronicznym i prototypach aplikacji.

Najlepsze funkcje Random.Onl

Natychmiastowe generowanie tekstu o określonej liczbie słów

Dostęp do generowania tekstu wraz z innymi generatorami losowymi (liczby, nazwy, daty)

Prosty, oparty na przeglądarce interfejs niewymagający instalacji

Limity Random.Onl

Posiada tylko podstawowe opcje niestandardowe

Ceny Random.Onl

Free

Oceny i recenzje Random.Onl

G2 : Brak ocen

: Brak ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

przez Pobierz losowe narzędzia Ta platforma jest dostawcą narzędzia do generowania losowego tekstu online, które tworzy ciągi o określonej długości do różnych celów. Get Random Tools generuje tekst do testów, wypełniania danych, zawartości zastępczej i próbek tekstowych.

Niestandardowe ustawienie znaków dla różnych potrzeb zawartości

Tworzenie tekstu zastępczego z określonymi wymaganiami dotyczącymi znaków

Dostęp do dodatkowych narzędzi do manipulacji tekstem w celu dalszych niestandardowych ustawień

Uzyskaj limit losowych narzędzi

Podstawowy interfejs z minimalnymi opcjami formatu

Limit do generowania tekstu na podstawie ciągu znaków

Free do użytku online

G2 : Brak ocen

: Brak ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

Najlepsze rozwiązanie do generowania fałszywych tekstów

Znalezienie odpowiedniego generatora fikcyjnego tekstu może znacznie uprościć proces projektowania i rozwoju. Podczas gdy tradycyjne Lorem Ipsum wciąż ma swoje miejsce, nowoczesne narzędzia AI do tworzenia zawartości, takie jak ClickUp, oferują bardziej wszechstronne i kontekstowe możliwości generowania tekstu.

Zrozumienie równowagi między Zawartością generowaną przez AI a zawartością tworzoną przez ludzi pomaga tworzyć bardziej autentycznie wyglądające makiety i prototypy. ClickUp zmienia sposób, w jaki Teams radzą sobie z generowaniem tekstu w ramach swoich cykli pracy. Dzięki wbudowanym funkcjom szablony do pisania zawartości i podpowiedzi AI do pisania, możesz tworzyć i zarządzać całym tekstem zastępczym podczas nauki jak humanizować zawartość AI poprzez wspólne udoskonalanie.

Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie makiet, testowanie układów, czy opracowywanie struktur zawartości, narzędzia te zapewniają elastyczność i funkcje potrzebne do dzisiejszych wyzwań projektowych. Zarejestruj się w ClickUp i poznaj przyszłość tworzenia zawartości opartej na AI.