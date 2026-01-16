Najlepsze szablony Bubble.io do tworzenia aplikacji bez kodowania

Nie musisz posiadać wiedzy technicznej, aby stworzyć świetną aplikację.

Potrzebujesz jednak inteligentnego punktu wyjścia.

Dla większości przedsiębiorców i twórców bez kodowania problemem nie są pomysły, ale ich realizacja. Rozpoczęcie od pustego projektu Bubble spowalnia pracę. Próba podjęcia decyzji, od czego zacząć — od uwierzytelniania, cykli pracy, ról użytkowników czy pulpitów — często powoduje niepotrzebne tarcia.

Dlatego szablony mają znaczenie. Odpowiedni szablon do tworzenia aplikacji Bubble bez kodowania zapewnia działającą podstawę z podstawowymi funkcjami aplikacji od pierwszego dnia, dzięki czemu możesz skupić się na dostosowywaniu zamiast na ustawieniach.

W tym przewodniku udostępniamy darmowe szablony Bubble.io, z których możesz zacząć korzystać już dziś, a także szablony ClickUp, które pomogą Ci zaplanować budowę, śledzić postępy i szybciej wysłać produkt.

Znajdźmy szablon, który pomoże Ci z pewnością siebie uruchomić aplikację bez kodowania.

Bezpłatne szablony Bubble.io w skrócie

Co sprawia, że szablon do tworzenia aplikacji bez kodowania Bubble.io jest dobry?

Podczas tworzenia aplikacji bez kodowania najważniejsza jest szybkość i przejrzystość. Dobry szablon Bubble.io skraca czas ustawień i zapewnia przejrzystą ścieżkę od pomysłu do uruchomienia.

Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze szablonu Bubble.io dla aplikacji bez kodowania. 👇

Przejrzysta struktura aplikacji od samego początku: wybierz szablon z logicznie nazwanymi stronami, sensownymi typami danych i przewidywalnymi cyklami pracy.

Stworzone z myślą o rzeczywistych zastosowaniach: Priorytetowo traktuj szablony zaprojektowane z myślą o wdrażaniu użytkowników, płatnościach, pulpitach nawigacyjnych lub panelach dla administratorów.

Łatwe dostosowywanie bez naruszania struktury: wybierz szablon, który pozwala zmieniać nazwy pól, dostosowywać cykle pracy i dodawać funkcje bez naruszania podstawowej struktury.

Przejrzyste i czytelne cykle pracy: wybierz szablony z cyklami pracy, które są łatwe do śledzenia i kontroli.

Zaprojektowane z myślą o skalowaniu wraz z rozwojem aplikacji: Poszukaj ustrukturyzowanych danych i logiki wielokrotnego użytku, aby z czasem rozwijać swoją aplikację.

Responsywny projekt domyślnie: Wybierz szablony, które dobrze działają na różnych rozmiarach ekranów (komputer stacjonarny, tablet i telefon komórkowy).

Pomocna dokumentacja lub wskazówki w aplikacji: Wybierz szablony, które zawierają pomocne notatki lub instrukcje, ponieważ pozwalają one zaoszczędzić wiele godzin podczas tworzenia aplikacji, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz korzystać z platformy Bubble.

Bezpłatne szablony Bubble.io do tworzenia aplikacji bez kodowania

Oto kilka najpopularniejszych szablonów z rynku Bubble, które pomogą Ci szybko uruchomić podstawową wersję aplikacji bez zbędnej złożoności.

1. Szablon strony startowej Bubble Startup

za pośrednictwem Bubble.io

Szablon strony docelowej Bubble Startup to gotowa strona docelowa stworzona, aby pomóc Ci zweryfikować i wstępnie uruchomić pomysł na aplikację. Prowadzi ona odwiedzających przez historię Twojej aplikacji w płynny, logiczny przepływ, zaczynając od przyciągających wzrok elementów wizualnych aplikacji, przechodząc do objaśnień funkcji, a kończąc na sekcjach zwiększających wiarygodność, takich jak zrzuty ekranu, zespół i ceny.

Dzięki jasnym wezwaniom do działania i podglądom wizualnym możesz zebrać wczesne rejestracje i śmiało udostępniać swoją koncepcję użytkownikom lub inwestorom, zanim poświęcisz dużo czasu lub pieniędzy na pełny rozwój.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Pokaż dynamikę, korzystając z elastycznej sekcji liczbowej, aby wyróżnić rejestracje na liście oczekujących lub użytkowników wersji beta.

Przetestuj ceny, eksperymentując z planami, zakresami lub ofertami „wkrótce dostępnymi” bez podejmowania zbyt wczesnych zobowiązań.

Wykorzystaj tę strukturę w wielu koncepcjach aplikacji, niezależnie od tego, czy są to aplikacje społecznościowe, SaaS, marketplace czy użytkowe.

✅ Idealne dla: założycieli, twórców bez kodowania i zespołów na wczesnym etapie rozwoju, którzy chcą zaprezentować pomysł na aplikację przed stworzeniem całego produktu.

👀 Czy wiesz, że... Dla 49% kupujących to właśnie prezentacja produktu na żywo jest tym, co faktycznie ich przekonuje, nawet bardziej niż jakakolwiek wersja próbna, recenzja lub strona marketingowa.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: AI nie jest już opcjonalnym elementem tworzenia oprogramowania i aplikacji bez kodowania. Jest już częścią codziennej pracy. Według raportu DORA opracowanego przez Google Cloud: Ponad 75% profesjonalistów korzysta codziennie z AI do zadań takich jak pisanie kodu, wyjaśnianie logiki lub podsumowywanie pracy.

Ponadto 25-procentowy wzrost wykorzystania AI prowadzi do 7,5-procentowej poprawy jakości dokumentacji. Ten sam wzrost poprawia również jakość kodu o 3,4% i szybkość przeglądu kodu o 3,1%. Dla twórców aplikacji bez kodowania największą zaletą jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do jasnego planowania przed rozpoczęciem tworzenia. Korzystanie z narzędzi AI, takich jak ClickUp Brain, pomaga w planowaniu i przyspieszeniu prac związanych z tworzeniem aplikacji. Działa jak asystent AI świadomy pracy, który rozumie Twoje zadania, dokumenty i kontekst projektu. Możesz go używać do: Generuj logikę cyklu pracy

Napisz fragmenty kodu API lub JavaScript

Twórz diagramy Mermaid dla przepływów aplikacji i

Nawet debuguj logikę, gdy coś nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Na przykład użyj następującej podpowiedzi: „Wygeneruj przepływ użytkownika dla tej funkcji (rejestracja użytkownika z weryfikacją adresu e-mail) i dostarcz diagram Mermaid, który mogę wykorzystać do dokumentacji. ”

2. Szablon Bubble Social Media Like Instagram

za pośrednictwem Bubble.io

Jeśli chcesz zbudować platformę do udostępniania zdjęć i wideo, taką jak Instagram, dobrym rozwiązaniem będzie szablon Bubble Social Media Like Instagram. Zawiera on konta użytkowników, profile, posty i działający kanał informacyjny zorganizowany podobnie jak Instagram.

Szablon tworzy już połączenie między postami, użytkownikami i interakcjami poprzez bazę danych Bubble, więc działania takie jak polubienia, komentowanie, tagowanie i obserwowanie działają od razu. Ponadto każdy post jest powiązany z jego twórcą, więc aktualizacje zaangażowania są widoczne w czasie rzeczywistym, a strony profilowe automatycznie pokazują zawartość i aktywność użytkowników.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Skorzystaj z w pełni zintegrowanej ścieżki użytkownika obejmującej przeglądanie kanałów, interakcje, profile i tworzenie zawartości.

Zarządzaj dynamicznymi związkami między użytkownikami dzięki wbudowanej logice obserwowania, przestawania obserwować i wzajemnych połączeń.

Publikuj historie oparte na czasie, które pozwalają użytkownikom udostępniać szybkie, tymczasowe aktualizacje wykraczające poza zwykłe posty.

✅ Idealne dla: założycieli, start-upów i twórców mediów społecznościowych, którzy chcą uruchomić MVP mediów społecznościowych lub aplikację w stylu Instagrama.

3. Szablon Bubble Event Management Marketplace

za pośrednictwem Bubble.io

Szablon Bubble Event Management Marketplace to kompletny zestaw startowy bez kodowania do tworzenia platformy wydarzeń w stylu Eventbrite na Bubble. Pozwala on organizatorom tworzyć i promować wydarzenia, a odwiedzającym łatwo przeglądać listy, szybko zapoznać się ze szczegółami wydarzeń i zapisać je w swoim kalendarzu. Układ jest intuicyjny, dzięki czemu nawet początkujący użytkownicy mogą bez trudu znaleźć interesujące ich wydarzenia.

Szablon zawiera również wbudowaną funkcję zakupu biletów za pomocą Stripe i PayPal, umożliwiającą użytkownikom płynne przejście od przeglądania do realizacji transakcji i pomagającą Ci generować przychody od pierwszego dnia.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Filtruj wydarzenia według kategorii i lokalizacji, aby odwiedzający mogli szybko znaleźć to, co ich interesuje, bez konieczności niekończącego się przewijania.

Pozwól użytkownikom dodawać wydarzenia do kalendarzy jednym kliknięciem, pomagając im zapamiętać plany i pojawić się na czas.

Szybko uruchom działający MVP, aby przetestować lokalne lub niszowe pomysły, zacznij od kilku wydarzeń, a gdy zauważysz zainteresowanie, zwiększ skalę.

✅ Idealne dla: Twórców i społeczności eventowych, którzy chcą szybko uruchomić niszowy lub lokalny rynek wydarzeń.

📊 Statystyki: 65% uczestników wydarzeń twierdzi, że aplikacja mobilna może zdecydować o ich ogólnym wrażeniu z wydarzenia. Pokazuje to, jak ważny dla satysfakcji klientów jest interfejs użytkownika aplikacji wydarzenia.

4. Szablon responsywnej aplikacji internetowej Bubble (Flexbox)

za pośrednictwem Bubble.io

Szablon Bubble Responsive Webapp (Flexbox) to nowoczesny framework interfejsu użytkownika pulpitu nawigacyjnego SaaS, zbudowany przy użyciu nowego silnika responsywnego Flexbox firmy Bubble. Zauważysz przejrzysty wygląd, delikatne odstępy i układ podobny do narzędzi takich jak pulpity analityczne, panele administracyjne lub wewnętrzne oprogramowanie biznesowe.

Ten szablon jest również oparty na strukturze typu Single Page App (SPA). W aplikacji jednostronicowej użytkownik nie przechodzi ciągle między oddzielnymi stronami. Dzięki temu aplikacja działa płynniej, ponieważ główna struktura pozostaje niezmienna, a zmienia się tylko zawartość.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Podkreśl kluczowe wskaźniki, korzystając z gotowych komponentów kart dla użytkowników, przychodów, rejestracji lub innych ważnych wskaźników KPI.

Wizualizuj trendy za pomocą dwóch komponentów wykresów, które mają już zaplanowaną przestrzeń i układ dla rzeczywistych danych.

Zaprezentuj najlepsze produkty w sekcji „najlepsze produkty”, którą można ponownie wykorzystać dla użytkowników, usług, kategorii lub rankingów wydajności.

✅ Idealne dla: Założycieli i zespołów SaaS, którzy chcą szybko stworzyć profesjonalnie wyglądający interfejs użytkownika pulpitu nawigacyjnego w Bubble.

👀 Czy wiesz, że... Przeciętna firma korzysta obecnie z około 101 różnych aplikacji jednocześnie. W praktyce oznacza to, że większość organizacji nie polega już tylko na kilku narzędziach, korzystając z różnych aplikacji do CRM, marketingu, finansów, HR, wsparcia, analiz i współpracy wewnętrznej. Z powodu rozrostu narzędzi: Teams codziennie przełączają się między wieloma pulpitami nawigacyjnymi.

Dane są dystrybuowane między różne narzędzia.

Zarządzanie dostępem, bezpieczeństwem i kosztami staje się trudniejsze.

5. Bubble Tasky – szablon do zarządzania projektami

za pośrednictwem Bubble.io

Bubble Tasky — szablon do zarządzania projektami to aplikacja do zarządzania projektami i zadaniami bez kodowania, zbudowana na platformie Bubble. Zapewnia w pełni działający system, w którym użytkownicy mogą tworzyć projekty, dodawać zadania w ramach projektów, przydzielać zadania członkom zespołu, śledzić postępy z poziomu pulpitu nawigacyjnego i współpracować za pomocą komentarzy.

Możesz ustawić jasne terminy, takie jak „Prześlij propozycję do piątku” lub „Przegląd klienta we wtorek”, co pomaga zespołom zrozumieć, co jest pilne, i lepiej planować obciążenie pracą. Dodatkowo zadania można oznaczyć jako zakończone po ich zakończeniu i ponownie otworzyć, jeśli konieczne są zmiany, dzięki czemu cykl pracy jest realistyczny i elastyczny.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Nadaj priorytet ważnym projektom za pomocą głosów i sortuj je, aby zdecydować, nad czym należy pracować w pierwszej kolejności.

Organizuj rosnące obszary robocze za pomocą wbudowanych filtrów i wyszukiwania, aby szybciej znajdować projekty.

Monitoruj użytkowników, projekty i zadania dzięki widoczności na poziomie administratora, aby uzyskać lepszy nadzór.

✅ Idealne dla: zespołów projektowych lub agencji poszukujących aplikacji do zarządzania projektami, która pomoże zorganizować pracę i śledzić postępy.

📊 Stat Alert: Według globalnego badania przeprowadzonego przez Project Management Institute (PMI) organizacje zgłosiły, że około 8% ich projektów zakończyło się niepowodzeniem w ciągu ostatnich 12 miesięcy. PMI definiuje niepowodzenie projektu jako projekt, który nie osiągnął celów lub nie przyniósł oczekiwanej wartości. Podkreśla to, że lepsze narzędzia i praktyki mogą zmniejszyć liczbę niepowodzeń. Aplikacje do zarządzania projektami i zadaniami pomagają poprzez: widoczność celów, priorytetów i postępów

dostosowanie zadań do wyników biznesowych

poprawa koordynacji między zespołami

wczesne wykrywanie ryzyka zamiast późnego

📚 Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia do zarządzania produktami

Ograniczenia związane z wykorzystaniem Bubble do tworzenia aplikacji bez kodowania

Bubble oferuje zaawansowane funkcje do uruchamiania aplikacji internetowych i mobilnych bez kodowania, szczególnie w przypadku MVP. Jednak opinie użytkowników na platformach recenzujących i w społeczności Bubble wskazują na kilka limitów, które stają się bardziej zauważalne w miarę rozwoju aplikacji poza początkową fazę, takich jak:

Bardziej stroma krzywa uczenia się w porównaniu z prostszymi narzędziami bez kodowania, zwłaszcza gdy cykle pracy i logika baz danych stają się złożone.

Ceny mogą wydawać się nieprzewidywalne w miarę skalowania aplikacji, z funkcjami płatnymi do odblokowania i wzrostem kosztów w oparciu o obciążenie pracą.

Wraz ze wzrostem liczby użytkowników, ilości danych i złożoności cyklu pracy mogą pojawić się problemy z wydajnością i szybkością działania.

Funkcje współpracy mogą wydawać się ograniczające dla większych lub bardziej technicznych zespołów programistycznych.

📚 Czytaj więcej: Oprócz Bubble możesz również zapoznać się z kompletną kolekcją narzędzi AI bez kodowania, aby tworzyć inteligentniejsze cykle pracy i uniknąć limitów platformy.

Alternatywa dla szablonów Bubble: ClickUp do planowania i wysyłania

Podczas tworzenia aplikacji bez kodowania rozwój jest tylko jedną z części procesu. Nadal musisz mieć jasność co do tego, co chcesz stworzyć, jak funkcje się ze sobą łączą, kto nad czym pracuje i jak daleko jesteś od uruchomienia. W tym momencie wiele projektów Bubble.io bez kodowania zwalnia tempo, ponieważ planowanie i realizacja zaczynają wydawać się chaotyczne.

Właśnie dlatego wielu programistów Bubble i twórców aplikacji bez kodowania łączy swoje narzędzia do tworzenia aplikacji z ClickUp. Chociaż ClickUp nie jest narzędziem do tworzenia aplikacji bez kodowania, odgrywa kluczową rolę w tym samym cyklu pracy. Pomaga zaprojektować logikę aplikacji, zarządzać funkcjami, śledzić postępy i przejść od pomysłu do uruchomienia z dużo większą strukturą i widocznością.

Współpracuj ze swoim zespołem i zarządzaj osiami czasu oraz obciążeniem pracą za pomocą ClickUp.

📝 Notatka: Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje, przeczytaj ten przewodnik dotyczący korzystania z ClickUp do tworzenia oprogramowania, który szczegółowo wyjaśnia wszystkie ustawienia.

Zapoznajmy się z szablonami ClickUp do tworzenia oprogramowania, które stanowią doskonałą alternatywę dla szablonów Bubble w zakresie planowania i realizacji rozwoju bez kodowania:

1. Szablon ClickUp do opracowywania nowych produktów

Pobierz darmowy szablon Dotrzymuj terminów wszystkich kamieni milowych i dostarczaj wyniki zgodnie z planem dzięki szablonowi ClickUp do opracowywania nowych produktów.

Szablon ClickUp do opracowywania nowych produktów pomaga płynnie przejść od pomysłu do rozwoju produktu bez nieporozumień. Dzięki temu szablonowi możesz zaplanować każdy krok procesu rozwoju produktu w logicznej kolejności i śledzić postępy na różnych etapach.

Funkcje szablonu dodają również praktyczny kontekst do planowania, umożliwiając ocenę złożoności zadania, nakładu pracy, jaki wymaga, oraz jego wpływu na cały produkt. Dzięki temu ustalanie priorytetów jest bardziej realistyczne, a zespoły mogą skupić się na naprawdę ważnych zadaniach, zamiast traktować wszystkie zadania jako równorzędne.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Przypisuj własność, przypisując każde zadanie do konkretnego zespołu, takiego jak produkt, inżynieria, sprzedaż, dział prawny, kontrola jakości lub operacje.

Planuj osie czasu i zależności za pomocą widoku wykresu Gantta ClickUp , w którym zadania są rozmieszczone według dat i połączone ze sobą.

Automatycznie obliczaj czas trwania zadań na podstawie daty rozpoczęcia i terminu wykonania oraz dbaj o dokładność harmonogramów w miarę zmian w terminach.

✅ Idealne dla: menedżerów produktu, założycieli start-upów i zespołów międzyfunkcyjnych, którzy chcą planować i wprowadzać nowe produkty bez utraty kontroli nad harmonogramami lub zależnościami.

📮 ClickUp Insight: 1 na 4 pracowników używa czterech lub więcej narzędzi tylko po to, aby stworzyć kontekst w pracy. Kluczowy szczegół może być ukryty w wiadomości e-mail, rozwinięty w wątku Slacka i udokumentowany w oddzielnym narzędziu, co zmusza zespoły do marnowania czasu na poszukiwanie informacji zamiast wykonywania pracy. ClickUp łączy cały cykl pracy w jedną zunifikowaną platformę. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Zarządzanie projektami e-mailowymi, ClickUp Chat, ClickUp Dokumenty i ClickUp Brain wszystko pozostaje połączone, zsynchronizowane i natychmiast dostępne. Pożegnaj się z „pracą nad pracą” i odzyskaj swoją wydajność. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp Teams mogą zaoszczędzić ponad 5 godzin tygodniowo — czyli ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

2. Szablon ClickUp do tworzenia oprogramowania

Pobierz darmowy szablon Zobacz plan rozwoju oprogramowania na pierwszy rzut oka, organizując inicjatywy, zespoły i statusy wydawania dzięki szablonowi ClickUp Software Development Template.

Jeśli potrzebujesz systemu, który zapewnia wsparcie dla całego cyklu życia oprogramowania, od planowania mapy drogowej i realizacji sprintów po śledzenie błędów, kontrolę jakości i monitorowanie po wydaniu, szablon ClickUp Software Development Template jest odpowiednim rozwiązaniem dla Ciebie.

Główny pulpit nawigacyjny zawiera przegląd zablokowanych zadań, zaległych prac i błędów o wysokim priorytecie, dzięki czemu zespoły mogą rozwiązywać problemy na wczesnym etapie, zamiast wykrywać je podczas codziennych spotkań.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Monitoruj obciążenie pracą zespołu i stan realizacji zadań, aby wcześnie wykrywać przeciążenia i zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

Śledź szybkość dostaw dzięki informacjom o czasie cyklu, aby zrozumieć, gdzie praca zwalnia, i poprawić tempo realizacji zadań od początku do końca.

Ustandaryzuj raportowanie błędów dzięki wbudowanemu formularzowi, który przechwytuje jasne opisy, linki, zrzuty ekranu i szczegóły dotyczące zgłaszającego, aby przyspieszyć proces selekcji.

Oddziel pilne problemy produkcyjne do dedykowanego przepływu wsparcia technicznego, zachowując ich połączenie z głównym planem rozwoju produktu.

✅ Idealne dla: zespołów programistów i menedżerów produktu, którzy potrzebują jednego systemu do planowania harmonogramów, przeprowadzania sprintów, śledzenia błędów, zarządzania kontrolą jakości i dostarczania nowych wersji.

Oto, co prawdziwy użytkownik mówi o korzystaniu z ClickUp do tworzenia oprogramowania:

ClickUp zmienił zasady gry dla naszego zespołu, przekształcając przestarzałe cykle pracy zarówno w zakresie śledzenia błędów, jak i rozwoju nowych produktów. Dzięki możliwości tworzenia ustrukturyzowanych statusów, które dokładnie odzwierciedlają postępy w realizacji zadań, wyeliminowaliśmy niejasności i poprawiliśmy widoczność wszystkich projektów. Nasz system śledzenia błędów, który kiedyś był umieszczony w Redmine, wydawał się odłączony i nie miał żadnej widoczności. Po stworzeniu naszego nowego systemu w ClickUp, mieliśmy płynne uruchomienie i nadal mamy świetny cykl pracy od segregacji do rozwiązania, zapewniając, że nic nie zostanie pominięte. Z łatwością wdrożyliśmy automatyzacje, aby oszczędzić naszemu zespołowi czasochłonnej pracy ręcznej, co naprawdę nam pomogło.

ClickUp zmienił zasady gry w naszym zespole, przekształcając przestarzałe cykle pracy zarówno w zakresie śledzenia błędów, jak i opracowywania nowych produktów. Dzięki możliwości tworzenia ustrukturyzowanych statusów, które dokładnie odzwierciedlają postępy w realizacji zadań, wyeliminowaliśmy niejasności i poprawiliśmy widoczność wszystkich projektów. Nasz system śledzenia błędów, który kiedyś był umieszczony w Redmine, wydawał się odłączony i nie miał widoczności. Po stworzeniu naszego nowego systemu w ClickUp, mieliśmy płynne uruchomienie i nadal mamy świetny cykl pracy od segregacji do rozwiązania, zapewniając, że nic nie zostanie pominięte. Z łatwością wdrożyliśmy automatyzacje, aby oszczędzić naszemu zespołowi czasochłonnej pracy ręcznej, co naprawdę nam pomogło.

📚 Więcej informacji: Aby uzyskać szerszy widok wykraczający poza szablony, zapoznaj się z naszym szczegółowym omówieniem narzędzi do tworzenia oprogramowania używanych przez nowoczesne zespoły produktowe.

3. Szablon planu rozwoju aplikacji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zorganizuj proces tworzenia aplikacji, obejmujący badania, planowanie, projektowanie, rozwój i testowanie, korzystając z szablonu planu rozwoju aplikacji ClickUp.

Szablon planu rozwoju aplikacji ClickUp zawiera listę wszystkich zadań niezbędnych do stworzenia aplikacji, takich jak określenie celów aplikacji, badanie konkurencji, tworzenie makiet, przeprowadzanie testów jakości i tak dalej. Możesz również szybko edytować zadania, opisy, przypisywać właścicieli, zmieniać priorytety, aktualizować daty i śledzić postępy.

Po dodaniu zadań możesz zarządzać nimi wizualnie za pomocą widoku tablicy statusów, gdzie zadania płynnie przechodzą od statusu „Do zrobienia” do „Zakończone”. Możesz również realistycznie planować osie czasu zadań za pomocą widoku harmonogramu projektu Gantta, który pokazuje zależności i ogólny przepływ projektu.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Umożliwiaj współpracę w czasie rzeczywistym, udostępniając link do formularza zadania, aby programiści, projektanci, testerzy i zespoły produktowe mogli przesyłać swoje zadania.

Wizualizuj pracę w bardziej inteligentny sposób, łącząc status zadań z konkretnymi etapami projektu, aby sprawdzić, czy zadania znajdują się na etapie badań, planowania, projektowania, rozwoju, testowania czy wdrażania.

Śledź postępy automatycznie, korzystając z pola „% wykonane”, które pokazuje, jak daleko zaszły Twoje zadania.

✅ Idealne dla: menedżerów produktu i zespołów programistów, którzy chcą tworzyć i uruchamiać udane projekty aplikacji bez utraty widoczności zadań i obowiązków.

📚 Więcej informacji: Aby zrozumieć, jakie wsparcie oferuje tworzenie aplikacji od początku do końca, zapoznaj się z naszym przeglądem nowoczesnych narzędzi do tworzenia aplikacji i ich zastosowań.

4. Szablon planu rozwoju produktu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przejrzyj kwartalne inicjatywy produktowe i priorytety za pomocą szablonu planu działania produktu ClickUp.

Najtrudniejszą częścią planu rozwoju produktu jest zarządzanie zmieniającymi się priorytetami bez utraty spójności.

Szablon planu działania produktu ClickUp pomaga logicznie ustalać priorytety pracy za pomocą widoków niestandardowych.

Widok kwartalnego planu działania jest idealny do planowania średnioterminowego z zaplanowanymi funkcjami, kamieniami milowymi i inicjatywami pogrupowanymi według kwartałów. Plany działania według inicjatyw to widok tablicy Kanban, w którym działania projektowe są przedstawione za pomocą kart, które można przenosić między etapami postępu za pomocą prostej funkcji przeciągania i upuszczania.

Widok Product Master Backlog View zawiera widok listy pomysłów i priorytetów dotyczących produktów oraz matrycę wpływu i wysiłku, które pozwalają uniknąć chaosu w backlogu i zapewnić widoczność kompromisów.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Zbieraj pomysły na produkty za pomocą formularza zgłoszenia produktu, który automatycznie przekształca opinie w zadania do wykonania.

Ustal priorytety pracy, korzystając z punktacji opartej na formułach i narzędzi wizualnych, takich jak matryca wpływu i wysiłku, aby decyzje były przejrzyste i powtarzalne.

Zautomatyzuj przepływ od zaległości do realizacji za pomocą inteligentnych automatyzacji ClickUp , które synchronizują wszystko bez konieczności ręcznego wysiłku.

✅ Idealne dla: menedżerów produktu i zespołów międzyfunkcyjnych, którzy chcą ustalać priorytety pomysłów dotyczących produktów i udostępniać plan działania interesariuszom.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dzięki tablicom ClickUp zespoły mogą wizualnie zapoznać się z wizją produktu i ustalić priorytety, zanim cokolwiek zostanie ostatecznie ustalone. Jest to szczególnie przydatne podczas przeglądania lub tworzenia przykładowych planów rozwoju produktu, aby porównać różne podejścia i zdecydować, które najlepiej pasuje do Twojego produktu. Wprowadź jasność do swojej strategii produktowej i wspólnie kształtuj swoją wizję dzięki tablicom ClickUp Whiteboards.

5. Szablon harmonogramu rozwoju ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj osie czasu rozwoju i czas trwania zadań na poszczególnych etapach produktu, korzystając z szablonu harmonogramu rozwoju ClickUp.

Szablon harmonogramu rozwoju ClickUp pomaga zarządzać rozwojem produktu, odpowiadając na trzy kluczowe pytania: Nad czym się pracuje, na jakim etapie znajduje się projekt i ile czasu zajmie jego zakończenie.

Możesz podzielić cały proces tworzenia aplikacji na małe zadania, takie jak definiowanie wymagań, projektowanie funkcji, budowanie funkcjonalności, testowanie lub przygotowywanie się do uruchomienia, wszystkie starannie pogrupowane według etapów, dzięki czemu zawsze wiesz, na jakim etapie znajduje się produkt i co będzie dalej.

Ponadto, w miarę postępu prac szablon pozostaje elastyczny. Możesz dodawać istotne notatki, przesyłać dowolne pliki referencyjne, aktualizować osie czasu i przenosić zadania między etapami. Dzięki temu łatwo jest śledzić postępy i trudno przeoczyć wąskie gardła. Jeśli zadania zaczną się gromadzić na jednym etapie lub nic nie posuwa się do przodu, natychmiast to zauważysz i będziesz mógł rozwiązać problem, zanim przerodzi się on w opóźnienie.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Dodaj jasne notatki w polu „Uwagi”, aby wyjaśnić ważne decyzje lub powody opóźnienia zadania.

Porównaj planowane osie czasu z rzeczywistym wysiłkiem, korzystając z pól szacowanego i rzeczywistego czasu trwania, aby sprawdzić, jak dokładne jest Twoje planowanie.

Ustaw zależności zadań , aby zapewnić wykonywanie pracy we właściwej kolejności i aby zespoły nie rozpoczynały zadań przed zakończeniem warunków wstępnych.

✅ Idealne dla: menedżerów produktu, założycieli i zespołów programistycznych, którzy chcą mieć jasny, etapowy widok na cykl rozwoju produktu.

📊 Statystyki: Średni czas opracowania produktu wynosi około 22 miesiące, czyli prawie 2 lata od pomysłu do wprowadzenia na rynek. Dlatego tak ważne jest posiadanie odpowiednich procesów, szablonów, narzędzi i punktów kontrolnych. Pomagają one zespołom zachować spójność od wczesnego etapu odkrywania do dostarczenia produktu.

🎥 Oto krótki przewodnik dotyczący strukturyzowania pracy i postępów w całym procesie tworzenia produktu.

6. Szablon ClickUp do planowania sprintów w metodologii Agile

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj zadaniami sprintu na różnych etapach za pomocą szablonu ClickUp Agile Sprint Planning Template.

Szablon ClickUp Agile Sprint Planning pomaga zespołom planować sprinty z większą pewnością, przekształcając zaległe zadania w dobrze oszacowane zadania z jasno określonymi właścicielami. Ponieważ wszystkie zadania, błędy, historie użytkowników, ulepszenia i funkcje są sortowane według priorytetów, Twój zespół zawsze koncentruje się na pracy, która zapewnia największą wartość podczas sprintu.

Największą zaletą tego szablonu jest to, że tworzy ono połączenie między codziennymi zadaniami sprintu a większymi celami produktowymi. Zadania są pogrupowane w epiki, takie jak aktualizacje UI/UX, zarządzanie plikami lub uwierzytelnianie. Śledzi również różnicę między planowanym a rzeczywistym wysiłkiem za pomocą formuły (szacowana liczba godzin minus zarejestrowana liczba godzin), dzięki czemu można szybko dostosować zakres i uniknąć niespodzianek w ostatniej chwili.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wyjaśnij każdy element zaległości, podając typ, epic, szacunki i własność, aby nic nie trafiło do sprintu w stanie niedopracowanym.

Śledź postępy w przejrzysty sposób, korzystając z etapów statusu rozwoju, takich jak „Do zrobienia” → „Wdrożenie” → „Przegląd” → „Wdrożone”.

Zrównoważ obciążenie sprintu dzięki widokowi obciążenia pracą ClickUp , aby zapobiec przeciążeniu przed rozpoczęciem sprintu.

✅ Idealne dla: zwinnych zespołów produktowych i inżynieryjnych, które chcą planować realistyczne sprinty i unikać nadmiernych zobowiązań.

⚡ Archiwum szablonów: Jeśli chcesz uzyskać większą elastyczność w planowaniu i przeprowadzaniu sprintów, szablony planowania sprintów ClickUp oferują wbudowane ustawienia dla różnych stylów Agile i potrzeb zespołów. Od udoskonalania backlogu i planowania obciążenia po realizację sprintów i retrospektywy — szablony te pomagają zespołom zachować realizm i przewidywalność dostaw.

7. Szablon zarządzania projektami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Monitoruj wiele projektów w jednym widoku portfolio, korzystając z szablonu zarządzania projektami ClickUp.

W zarządzaniu projektami zespoły często borykają się z problemem rozszerzania zakresu projektu i niewidocznego przeciążenia. Szablon zarządzania projektami ClickUp działa jako kompletny system realizacji projektów.

Wszystkie zadania związane z projektem są uporządkowane w folderach według etapów projektu, takich jak planowanie, odkrywanie, projektowanie, rozwój, testowanie i dostarczanie. Każde zadanie reprezentuje wynik, poprawkę, ulepszenie lub działanie związane z kamieniem milowym, z jasno określonymi właścicielami, priorytetami, terminami i kontekstem.

To, co naprawdę wyróżnia ten szablon spośród podstawowych list kontrolnych projektów, to wykorzystanie pól niestandardowych ClickUp. Pełnią one rolę dodatkowych etykiet i elementów śledzenia, dzięki czemu każde zadanie staje się bardziej znaczące.

Możesz na przykład dodać pole „priorytet”, aby pokazać, co należy zrobić w pierwszej kolejności, pole „wysiłek”, aby pokazać, jak trudne jest dane zadanie, lub pole „dział”, aby pokazać, który zespół jest odpowiedzialny za daną pracę. Szablon wspiera również lepszą współpracę, zachęcając do dokumentowania i kontekstualizacji w ramach tego samego obszaru roboczego.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wizualizuj harmonogramy i zależności za pomocą widoku Gantta, osi czasu kalendarza , aby wcześnie identyfikować ryzyka i realistycznie planować działania.

Dokładnie śledź wysiłek dzięki szacowanym czasom i śledzeniu czasu, aby poprawić prognozę i zapobiec przekroczeniu budżetu lub terminów.

Zautomatyzuj rutynowe działania następcze dzięki automatyzacji, aby ograniczyć ręczne przypomnienia i zapewnić płynny przebieg pracy.

✅ Idealne dla: kierowników projektów i zespołów międzyfunkcyjnych, którzy potrzebują kompleksowego systemu do planowania projektów i utrzymywania spójności działań wszystkich osób bez konieczności ciągłego monitorowania postępów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: W projektach związanych z oprogramowaniem kontekst może szybko ulec zagubieniu, ponieważ wymagania ulegają zmianom, pojawiają się błędy, a decyzje są podejmowane w trakcie sprintu. Dzięki ClickUp Chat zespoły programistów mogą prowadzić dyskusje bezpośrednio związane z zadaniami, sprintami i wydaniami. Zbierz pracę i rozmowy swojego zespołu programistów w jednym miejscu dzięki czatowi ClickUp.

8. Szablon historii użytkownika ClickUp

Pobierz darmowy szablon Podziel potrzeby użytkowników na działania, zadania i fazy wydania, korzystając z szablonu ClickUp User Story Template.

Szablon ClickUp User Story Template został zaprojektowany, aby pomóc zespołom Agile w tworzeniu historii użytkowników, które są bezpośrednio połączone z rzeczywistymi potrzebami użytkowników.

Po pierwsze, pozwala zdefiniować, kim jest użytkownik i co chce osiągnąć. Na przykład użytkownik może chcieć przeprowadzić śledzenie zamówienia, umówić się na spotkanie, pobrać raport lub zresetować hasło bez dzwonienia do wsparcia technicznego.

Następnie szablon krok po kroku odwzorowuje oczekiwane działania użytkownika, pomagając zespołom zrozumieć, jak dana funkcja powinna być faktycznie wykorzystywana w praktyce. Na przykład, jeśli celem jest „śledzenie mojego zamówienia”, działania mogą obejmować otwarcie aplikacji, przejście do zamówień, wybranie zamówienia, przeglądanie aktualizacji dotyczących dostawy i otrzymywanie powiadomień.

Wreszcie, dzięki jasnym kryteriom akceptacji, możesz zdefiniować, jak wygląda „gotowe zadanie”, ograniczając przeróbki spowodowane niejasnymi oczekiwaniami.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Określ jasne funkcje i wyniki, aby wszyscy dokładnie wiedzieli, co należy zbudować i jak wygląda powodzenie z punktu widzenia użytkownika.

Ustal priorytety zadań na podstawie ich wpływu, wysiłku lub pilności, aby zdecydować, nad czym należy pracować teraz, a co może poczekać.

Planuj wydania etapami, aby szybko dostarczać wartość, jednocześnie zachowując widoczność i spójność przyszłych ulepszeń.

✅ Idealne dla: zespołów produktowych i zwinnych, które chcą przekształcić potrzeby użytkowników w testowalne historie bez konieczności ponownej pracy lub rozszerzania zakresu projektu.

⚡ Archiwum szablonów: Zapoznaj się z szablonami marketingowymi ClickUp, aby planować kampanie marketingowe.

✈️ Zaleta ClickUp: Pomysły na historie użytkowników pojawiają się czasem w trakcie dyskusji lub podczas przeglądania opinii. W takiej sytuacji nie musisz czekać, aby je zapisać. Dzięki funkcji Talk-to-Text możesz uchwycić potrzeby użytkowników w momencie, gdy się pojawiają. Wszystko, co powiesz, jest natychmiast przekształcane w uporządkowany tekst w ClickUp. To idealny sposób na wykorzystanie AI do tworzenia historii użytkowników dla zespołów Agile, które myślą szybciej niż piszą.

📹 Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach zamiany mowy na tekst w ClickUp.

9. Szablon ClickUp do śledzenia błędów i problemów

Pobierz darmowy szablon Sporządź mapę całego cyklu pracy dotyczącej zgłaszania błędów, ich klasyfikacji i rozwiązywania, korzystając z szablonu ClickUp Bug and Issue Tracking Template.

Szablon ClickUp do śledzenia błędów i problemów zapewnia system przenoszenia błędów poprzez przejrzysty przepływ przyjmowania i segregacji, który pomaga zespołom oddzielić rzeczywiste usterki od duplikatów lub wniosków dotyczących nowych funkcji.

Po potwierdzeniu błędu trafia on do centralnej listy defektów, gdzie jego ważność (jak poważny jest błąd) i priorytet (co należy załatwić w pierwszej kolejności) pomagają w podejmowaniu mądrzejszych decyzji. Własność pozostaje jasna dla wszystkich zespołów, a postępy są widoczne od momentu naprawy do wydania.

Szablon zawiera również przestrzeń na dokumentowanie znanych ograniczeń i rozwiązań alternatywnych, dzięki czemu zespoły nie tracą czasu na ponowne omawianie oczekiwanych zachowań. Jasno określone procesy zespołowe opisane w ClickUp Docs zapewniają wszystkim spójność, zwłaszcza w miarę rozwoju zespołu.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Rejestruj zgłoszenia błędów za pomocą dedykowanego formularza zgłoszenia błędów zawierającego podsumowania, szczegółowe kroki, zrzuty ekranu i oczekiwane wyniki.

Wcześnie identyfikuj powtarzające się problemy i połącz je z istniejącymi defektami podczas selekcji.

Śledź każdą usterkę na poszczególnych etapach, od przypisania zadania do wydania, z pełną widocznością.

✅ Idealne dla: zespołów ds. produktów i kontroli jakości, które potrzebują systematycznego procesu raportowania, klasyfikowania, ustalania priorytetów i rozwiązywania błędów.

📌 Czy wiesz, że... 50% organizacji nie mierzy kosztów błędów, które trafiają do produkcji. Tylko 30% faktycznie prowadzą śledzenie tych kosztów, a 20% nie mają nawet pewności, czy to robią. Oznacza to, że błędy są dostarczane, użytkownicy odczuwają ich skutki, ale rzeczywisty wpływ na przychody, odejścia klientów i czas pracy inżynierów pozostaje ukryty.

10. Szablon ryzyka związanego z wnioskiem o dodanie funkcji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przejrzyj prośby o dodanie funkcji według stopnia złożoności i źródła, korzystając z szablonu ryzyka związanego z prośbami o dodanie funkcji ClickUp.

Szablon ryzyka związanego z wnioskami o dodanie funkcji ClickUp pomaga gromadzić wnioski o dodanie funkcji w jednym miejscu i przekształcać je w przemyślane decyzje dotyczące produktu. Każdy wniosek o dodanie funkcji staje się zadaniem w ClickUp, a zadanie to zawiera wszystkie niezbędne szczegóły, których potrzebuje Twój zespół.

Szablon posiada główną bazę danych, w której każde zgłoszenie funkcji jest przechowywane w spójnym formacie. Nawet jeśli zgłoszenia pochodzą z różnych źródeł, takich jak e-mail od klienta, zgłoszenie do pomocy technicznej, rozmowa handlowa lub wewnętrzny członek zespołu, wszystko trafia do tego samego systemu, wykorzystującego te same pola.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Grupuj prośby o funkcje według poziomu złożoności (poziom 1 – łatwy, poziom 2 – umiarkowany i poziom 3 – trudny), aby jasno ocenić wysiłek, niepewność i ryzyko związane z realizacją.

Organizuj zgłoszenia według funkcji produktu, aby zidentyfikować trendy popytu, luki i problemy związane z użytecznością.

Wizualnie ustalaj priorytety wniosków dotyczących funkcji, aby jasno określić kompromisy i uniknąć fałszywej pilności.

Ustandaryzuj cały cykl pracy dzięki wbudowanemu SOP, który zapewnia spójność decyzji we wszystkich Teams.

✅ Idealne dla: zespołów ds. produktów i operacji, które potrzebują świadomego ryzyka sposobu oceny i zatwierdzania wniosków dotyczących funkcji przed commitowaniem czasu inżynierów na ich realizację.

11. Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź różne zadania związane z wprowadzeniem produktu na rynek za pomocą szablonu listy kontrolnej ClickUp Product Launch Checklist Template.

Wprowadzenie produktu na rynek zazwyczaj wiąże się z wieloma zmiennymi elementami, takimi jak badania, komunikacja, ustalanie cen, kampanie, przygotowanie sprzedaży, koordynacja wewnętrzna i realizacja w dniu premiery. Szablon listy kontrolnej ClickUp dotyczącej wprowadzenia produktu na rynek dzieli proces wprowadzenia produktu na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania zadania, a następnie grupuje je w różne kategorie związane z wprowadzeniem produktu na rynek.

Zacznij od zweryfikowania popytu poprzez analizę rynku, zrozumienie konkurencji i identyfikację odpowiedniej grupy docelowej przy użyciu rzeczywistych danych i informacji o klientach. Następnie ustal cenę i pozycjonowanie wartości, a potem określ, jak produkt powinien być pozycjonowany i przedstawiany na rynku.

Zadania związane z realizacją, takie jak kontrole przed uruchomieniem, aktualizacje stron internetowych, wydania i wdrażanie kampanii, są jasno określone. Po uruchomieniu szablon pomaga śledzić wczesne wskaźniki wydajności i zbierać opinie od klientów, działu sprzedaży i zespołów wsparcia.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledź najważniejsze punkty kontrolne związane z uruchomieniem, korzystając z widoku Kamieni Milowych, aby kierownictwo mogło skupić się na wynikach, takich jak zatwierdzenia i gotowość.

Współpracuj bezpośrednio w ramach zadań, dodając komentarze, przypisując etykiety członkom zespołu i dodając załączniki, dzięki czemu wszystkie dyskusje dotyczące uruchomienia będą w jednym miejscu.

Planuj harmonogramy w przejrzysty sposób dzięki widokom Gantt i oś czasu, aby zrozumieć kolejność zadań, zależności i pełny przepływ uruchomienia na pierwszy rzut oka.

✅ Idealne dla: menedżerów produktu i wielofunkcyjnych zespołów ds. wprowadzania produktów na rynek, którzy potrzebują systemu umożliwiającego planowanie i śledzenie wprowadzania produktów na rynek krok po kroku.

⚡ Archiwum szablonów: Jeśli planujesz wprowadzenie na rynek wielu produktów lub udoskonalenie procesu w miarę upływu czasu, archiwum szablonów ClickUp dotyczących wprowadzania produktów na rynek oferuje gotowe ustawienia dla różnych stylów wprowadzania produktów i potrzeb zespołów. Są one szczególnie przydatne, gdy potrzebujesz powtarzalnego procesu wprowadzania produktów na rynek, który nadal pozostawia miejsce na elastyczność.

Zmień swoją aplikację bez kodowania w gotowy produkt dzięki ClickUp

Szablony Bubble ułatwiają tworzenie aplikacji bez kodowania. Zapewniają gotową strukturę i solidną podstawę do przekształcenia pomysłów w działające produkty bez konieczności posiadania rozległej wiedzy na temat kodowania. W przypadku MVP i wczesnych wersji pozwalają zaoszczędzić czas i wysiłek.

Jednak stworzenie aplikacji to tylko połowa zadania. Nadal potrzebujesz jasnego planu, śledzenia funkcji i sposobu na utrzymanie porządku w miarę postępów prac. W tym miejscu przydają się wysoce konfigurowalne szablony ClickUp. Pomagają one w mapowaniu logiki aplikacji i utrzymaniu realizacji na właściwym torze w miarę zbliżania się do premiery.

W połączeniu Bubble i ClickUp tworzą płynniejszy cykl pracy bez kodowania, od pomysłu do uruchomienia.

Zarejestruj się w ClickUp i kontynuuj swój projekt bez kodowania.