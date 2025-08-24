10 najlepszych narzędzi AI bez kodowania do automatyzacji cyklu pracy

Jeszcze niedawno tworzenie aplikacji wiązało się z niekończącymi się arkuszami kalkulacyjnymi, kodowaniem i nieporęcznymi narzędziami.

Obecnie 70% nowych aplikacji ma być tworzonych przy użyciu narzędzi low-code lub no-code — to prawie trzykrotnie więcej niż w 2020 roku. Nowoczesne platformy AI umożliwiają każdemu, niezależnie od umiejętności programistycznych, tworzenie mocnych, zautomatyzowanych cykli pracy.

Jednak przy tak wielu dostępnych opcjach znalezienie odpowiedniego rozwiązania nie jest łatwe. Potrzebujesz narzędzia, które będzie pasowało do umiejętności Twojego zespołu, zintegruje się z Twoim stosem technologicznym i zapewni realną wartość.

Dlatego zebraliśmy 10 najlepszych narzędzi do automatyzacji AI bez kodowania, które pomogą Ci dokonać wyboru z pewnością.

Oto wszystko, co musisz wiedzieć o najlepszych narzędziach AI bez kodowania:

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Zarządzanie zadaniami i zarządzanie projektami oparte na /AI Tworzenie zadań AI, spotkania AI, podsumowania stanu projektów, kreator automatyzacji, niestandardowe aplikacje, integracja z ClickUp Brain Free; ceny niestandardowe dla Enterprise Akkio Analityka predykcyjna i wnioski oparte na /AI Narzędzie do tworzenia modeli AI bez kodowania, integracja arkuszy kalkulacyjnych, ocena potencjalnych klientów, automatyzacja podejmowania decyzji Niestandardowe ceny DataRobot AutoML klasy Enterprise Testowanie wielomodelowe, wsparcie LLM, bezpieczne wdrażanie, elastyczność chmury Niestandardowe ceny Zams (oczywiście /AI) Prognozy AI bez kodowania + automatyzacja Agentic AI, zgodność z SOC 2 i HIPAA, modele szeregów czasowych i klasyfikacyjne Niestandardowe ceny Amazon SageMaker Skalowalne wdrażanie modeli /AI Automatyczne dostosowywanie modeli, współpraca w czasie rzeczywistym, wdrażanie w wielu chmurach Niestandardowe ceny Levity /AI Automatyzacja e-mail oparta na AI Czyta wiadomości e-mail, wyzwala cykle pracy, kreator typu „przeciągnij i upuść”, integracja z Zapier Niestandardowe ceny Google Teachable Machine Szkolenie modeli AI za pomocą narzędzi typu „przeciągnij i upuść” Trenuj modele na podstawie obrazów/dźwięków/pozycji, eksportuj do TensorFlow/Arduino Free Microsoft Lobe Tworzenie modeli ML bez kodowania Klasyfikacja obrazów w czasie rzeczywistym, szkolenia wizualne, modele gotowe do eksportu Niestandardowe ceny RunwayML Edycja wideo i obrazów oparta na /AI Tekst na wideo, edycja modelu Gen-3, synchronizacja ruchu warg, usuwanie tła, skalowanie Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD/miesiąc Nanonets Automatyzacja przetwarzania dokumentów Wyodrębnianie danych ze strukturalnych/niestrukturalnych dokumentów, integracja z QuickBooks/Xero, automatyzacja cyklu pracy Plany płatne zaczynają się od 0,30 USD za stronę (pierwsze 500 stron Free)

Znalezienie odpowiedniej platformy AI bez kodowania może być trudne. Jednak skupienie się na kluczowych funkcjach może pomóc w zawężeniu wyboru.

Oto, na co należy zwrócić uwagę:

*gotowe komponenty: Poszukaj kreatorów aplikacji z gotowymi do uży cia szablonami i modelami AI , w tym wstępnie wyszkolonymi opcjami, które pozwolą Ci zaoszczędzić tygodnie pracy nad rozwojem

integracja danych: *Wybierz narzędzia, które łatwo łączą się z istniejącymi źródłami danych i automatycznie przetwarzają dane

opcje niestandardowego dostosowywania: *Znajdź platformy, które pozwalają dostosować zawartość, funkcje lub modele do potrzeb Twojego Business — na przykład dostosować aplikację mobilną do konkretnego cyklu pracy

interfejs użytkownika: *Priorytetem są przejrzyste, intuicyjne pulpity nawigacyjne, które umożliwiają tworzenie za pomocą prostych czynności typu „wskaż i kliknij” zamiast kodowania

funkcje bezpieczeństwa: *Sprawdź zaawansowane techniki AI służące ochronie danych, takie jak szyfrowanie i kontrola dostępu

tworzenie metodą „przeciągnij i upuść”: *Wybierz aplikacje bez kodowania z redaktorami wizualnymi, które umożliwiają tworzenie cykli pracy poprzez przeciąganie elementów w odpowiednie miejsca — idealne do szybkiego tworzenia niestandardowych chatbotów

👀 Czy wiesz, że... Aż 80% użytkowników narzędzi low-code to programiści spoza branży IT, co pokazuje, jak szerokie zastosowanie znalazły te platformy w różnych Teams i branżach.

Platformy programistyczne bez kodowania zmieniają zasady gry — twórz, automatyzuj i wprowadzaj innowacje bez rozległej wiedzy z zakresu kodowania! Oto najlepsze narzędzia, które przyspieszą Twój cykl pracy.

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do zarządzania zadaniami i projektami oparte na AI)

ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Zakończony sposób zarządzania projektami przez Teams dzięki wbudowaniu AI i uczenia maszynowego w podstawy.

📮 ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników umysłowych wysyła codziennie od 1 do 3 wiadomości do innych osób, aby uzyskać potrzebne informacje. A co by było, gdyby wszystkie informacje były udokumentowane i łatwo dostępne? Dzięki menedżerowi wiedzy AI ClickUp Brain przełączanie się między kontekstami stanie się przeszłością. Po prostu zadaj pytanie w swoim obszarze roboczym ClickUp, a ClickUp Brain pobierze informacje z Twojego obszaru roboczego ClickUp i/lub połączonych aplikacji innych firm!

ClickUp Brain: Twój zawsze dostępny asystent projektowy

Z łatwością nawiąż połączenie z ulubionymi aplikacjami i uzyskaj dostęp do wiedzy ze wszystkich plików oraz źródeł danych historycznych, w tym Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce i innych, w ClickUp Brain

Sercem tej platformy jest ClickUp Brain — natywny silnik AI, który działa w całym obszarze roboczym ClickUp, sprawiając, że każdy aspekt zarządzania projektami staje się nieco inteligentniejszy.

Pomyśl o ClickUp Brain jako o swoim niestrudzonym asystencie projektu.

Chcesz stworzyć plan projektu? Po prostu opisz, co chcesz osiągnąć, a /AI opracuje szczegółową mapę zadań wraz z opisami i przypisaniem zadań do członków Teams — gotową do użycia.

Zarządzasz złożonym wprowadzeniem produktu na rynek? Narzędzie przeanalizuje Twój cykl pracy i zaproponuje najbardziej efektywny ciąg zadań, aby wszystko przebiegało sprawnie.

Oto kilka przykładów:

Możesz używać ClickUp Brain jako asystenta AI bez kodowania, aby natychmiast ustalać priorytety zadań — po prostu zapytaj go, na czym się skupić, a on przeanalizuje terminy, obciążenie pracą i pilność zadań, aby dać Ci jasny punkt wyjścia.

Pozwól ClickUp Brain ustalać priorytety mojej pracy, podsumowywać zawartość i maksymalizować wykorzystanie czasu

Innym sprytnym sposobem wykorzystania tego narzędzia jest identyfikacja zadań, które mogły zostać pominięte w zeszłym miesiącu. Dzięki prostemu poleceniu ClickUp Brain może przeskanować obszar roboczy ClickUp i wyświetlić wszystkie zadania, które zostały pominięte.

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi od ClickUp Brain dotyczące pracy, dokumentów i nie tylko

ClickUp Brain dostosowuje się do Twojej roli — niezależnie od tego, czy jesteś inżynierem opracowującym modele, kierownikiem zarządzania projektami ustalającym osie czasu, czy kierownikiem działu kadr tworzącym notatki służbowe, w ciągu kilku sekund zapewnia inteligentne punkty wyjścia. Dlaczego więc ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem bez kodowania? To proste — ponieważ każdą część platformy można dostosować za pomocą łatwych w użyciu narzędzi typu „przeciągnij i upuść”.

Twórz niestandardowe aplikacje, integruj cykle pracy i usprawniaj wszystko, od planowania zasobów po kontrolę jakości i marketing. Nie potrzebujesz kodowania, tylko wyniki.

🔊 ClickUp Brain Max: Twórz za pomocą głosu Chcesz zamienić pomysły w automatyzacje bez kiwnięcia palcem? ClickUp Brain Max pozwala zrealizować Twoje cykle pracy dzięki funkcji zamiany mowy na tekst, niezależnie od tego, czy planujesz wprowadzenie produktu na rynek, czy projektujesz niestandardową aplikację. Opisz na głos swoje zadanie, aplikację lub automatyzację, a ClickUp Brain Max uporządkuje je wraz z całym kontekstem z Twojego obszaru roboczego. Bez klikania, bez Toggl — tylko szybkie i płynne tworzenie. 🎤 Idealne dla: samodzielnych założycieli firm, zapracowanych menedżerów i wszystkich, którzy myślą szybciej niż piszą. 🚀 Wypróbuj Brain Max i twórz inteligentniejsze rozwiązania szybciej i bez użycia rąk.

Jako administrator ClickUp masz pełną kontrolę nad swoim obszarem roboczym dzięki ClickApp i API ClickUp. Dzięki ClickApp możesz dostosować swój obszar roboczy za pomocą wizualnych narzędzi bez kodowania, aby tworzyć wewnętrzne aplikacje do zarządzania pracą, współpracy, organizacji i raportowania — wszystko w jednym miejscu.

Skorzystaj z ClickUpApps, aby dostosować sposób pracy i wizualizować zadania w sposób niestandardowy

Planuj projekty w bardziej inteligentny sposób — automatycznie

Jeśli chodzi o automatyzację, ClickUp Brain i ClickUp Automatyzacje tworzą potężny zespół.

ClickUp AI pomaga tworzyć niestandardowe automatyzacje ClickUp przy użyciu prostego języka angielskiego. Wystarczy opisać cykl pracy, który chcesz usprawnić, a AI przeprowadzi Cię przez proces ustawienia wyzwalaczy, działań i warunków — bez konieczności zagłębiania się w szczegóły techniczne.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby uzyskać podpowiedź do niestandardowych automatyzacji i przyspieszyć cykl pracy

A co najlepsze? Możesz połączyć inteligencję sztucznej inteligencji ClickUp Brain z automatyzacją, aby włączyć do systemu narzędzia zewnętrzne. W ten sposób wszystko — od procesów wewnętrznych po aplikacje innych firm — działa razem w jednym, wydajnym i skalowalnym systemie. Koniec z żonglowaniem niepołączonymi narzędziami. Czysty, oparty na współpracy cykl pracy — działający jak dobrze naoliwiona maszyna.

🎥 Chcesz zobaczyć AI bez kodowania w akcji? Ten krótki wideo pokazuje, jak ClickUp AI pozwala usprawnić pracę za pomocą prostych wyzwalaczy i działań — bez konieczności kodowania. Idealne rozwiązanie do tworzenia szybszych i inteligentniejszych cykli pracy. Obejrzyj teraz →

Skorzystaj z ClickUp AI Agents, aby zautomatyzować żmudne zadania

Agenci ClickUp AI przenoszą automatyzację bez kodowania na wyższy poziom, działając w Twoim imieniu – autonomicznie. Zamiast ustawienia jednorazowych wyzwalaczy i działań, możesz teraz przypisywać powtarzające się zadania inteligentnym agentom, którzy monitorują obszar roboczy, podejmują inicjatywę i ograniczają ręczną pracę.

Ustawienia agenta AI kampanii zadań

*oto, jak możesz wykorzystać agentów AI w ClickUp

*codzienne spotkania: automatyczne kompilowanie aktualizacji Teams i oznaczanie przeszkód — bez konieczności przypominania nikomu o tym

Sprawdzanie statusu : Monitoruj stan projektów i otrzymuj powiadomienia o zbliżających się terminach

Recenzje zawartości : skanuj dokumenty pod kątem tonu, jasności lub brakujących fragmentów i sugeruj poprawki

segregacja zadań*: przypisuj nowe zadania na podstawie obciążenia pracą, terminu wykonania lub niestandardowej logiki

zarządzanie wiedzą*: Odpowiadaj na pytania zespołu na podstawie wewnętrznych dokumentów i plików

Bez kodowania. Bez mikrozarządzania. Po prostu inteligentniejsze cykle pracy, które skalują się wraz z Twoim Teams.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Połącz agentów AI z funkcją Talk-to-Tekst ClickUp Brain Max, aby w pełni zautomatyzować proces od głosu do wykonania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wypełnij populację pól niestandardowych podsumowaniami zadań, aktualizacjami projektów, analizami danych Business lub opiniami klientów

Wyszukaj powiązane aplikacje, takie jak Arkusze Google lub GitHub, aby znaleźć odpowiedzi łączące dane wewnętrzne i zewnętrzne

Użyj wbudowanego timera do śledzenia czasu, dodawania ręcznych wpisów i dołączania notatek

Przekształcaj język naturalny w szczegółowe plany projektów dzięki data powstaniu zadań opartym na AI

Uzyskaj informacje o stanie projektu dzięki natychmiastowym podsumowaniom generowanym przez A/AI

Automatycznie transkrybuj spotkania i wyodrębniaj elementy do wykonania

Limit ClickUp

Łatwa nauka obsługi dzięki wielu funkcjom dostępnym na platformie

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Automatyzacja i narzędzia AI pozwalają mi zaoszczędzić mnóstwo czasu na powtarzalnych zadaniach. Ustawienie przestrzeni projektowych, zadań i automatyzacji przebiegło zaskakująco sprawnie. Mój zespół opanował obsługę po kilku krótkich sesjach. Dokumentacja pomocy i czat na żywo są bardzo responsywne, dzięki czemu nigdy nie utkniemy na dłużej. Jedną z rzeczy, które zrobiliśmy, było zintegrowanie ClickUp z Google Drive za pomocą kilku kliknięć, co pozwoliło nam zaoszczędzić czas i uniknąć przełączania się między narzędziami.

Automatyzacja i narzędzia AI pozwalają mi zaoszczędzić mnóstwo czasu na powtarzalnych zadaniach. Ustawienie przestrzeni projektowych, zadań i automatyzacji przebiegło zaskakująco sprawnie. Mój zespół opanował obsługę po kilku krótkich sesjach. Dokumentacja pomocy i czat na żywo są bardzo responsywne, dzięki czemu nigdy nie utkniemy na dłużej. Jedną z rzeczy, które zrobiliśmy, było zintegrowanie ClickUp z Google Drive za pomocą kilku kliknięć, co pozwoliło nam zaoszczędzić czas i uniknąć przełączania się między narzędziami.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przestań śledzić aktualizacje —AI Standups automatycznie gromadzi informacje o postępach, przeszkodach i kolejnych krokach, dzięki czemu Twój zespół pozostaje zgrany w czasie rzeczywistym. ”

2. Akkio (najlepsze rozwiązanie do analizy predykcyjnej i wniosków opartych na /AI)

za pośrednictwem Akkio

Podejmowanie decyzji opartych na danych nie musi wymagać wiedzy z zakresu kodowania. Dzięki Akkio agencje reklamowe zyskują potężne możliwości uczenia maszynowego na platformie bez kodowania, zaprojektowanej dla użytkowników bez wiedzy technicznej.

Platforma idealnie nadaje się do analizowania arkuszy kalkulacyjnych i baz danych w celu przewidywania trendów i identyfikowania wzorców. Na przykład zespół sprzedaży może wprowadzić dane historyczne dotyczące sprzedaży do Akkio, aby uzyskać prognozę przyszłych przychodów, a zespół marketingowy może zidentyfikować potencjalnych klientów, którzy najprawdopodobniej dokonają konwersji. Akkio integruje się również z narzędziami takimi jak HubSpot, Snowflake i BigQuery, aby usprawnić przepływ danych.

Najlepsze funkcje Akkio

Twórz i wdrażaj modele AI za pomocą prostego interfejsu typu „wskaż i kliknij”

Zintegruj modele AI z istniejącymi źródłami danych i narzędziami Business

Zautomatyzuj procesy decyzyjne dzięki analizom opartym na AI

Ograniczenia limit Akkio

Nie sprawdza się tak dobrze w przypadku danych nieustrukturyzowanych, przez co jest mniej odpowiedni do przetwarzania obrazów lub wideo

Ceny Akkio

pakiet narzędzi analitycznych AI dla użytkowników indywidualnych: *Ceny niestandardowe

platforma analityczna Enterprise AI: *Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Akkio

G2: Zbyt mało ocen

Capterra: zbyt mało ocen

Co o Akiko mówią prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Akkio pozwala nam odkrywać nowe możliwości i pracować z znacznie wyższą wydajnością w mojej agencji marketingowej.

Akkio pozwala nam odkrywać nowe możliwości i pracować z znacznie wyższą wydajnością w mojej agencji marketingowej.

3. DataRobot (najlepsze rozwiązanie do enterprise-grade automatyzacji uczenia maszynowego)

za pośrednictwem DataRobot

Tworzenie i wdrażanie modeli uczenia maszynowego nie musi być skomplikowane. DataRobot ułatwia to dzięki środowisku bez kodowania, zaprojektowanemu dla użytkowników o różnych poziomach umiejętności. Chociaż nie jest to rozwiązanie całkowicie bez kodowania, platforma automatyzuje zadania takie jak wybór modelu, testowanie i dostosowywanie, dzięki czemu jest dostępna dla użytkowników technicznych bez głębokiej wiedzy z zakresu uczenia maszynowego. Jest idealna dla Teams analitycznych w Enterprise, które chcą bezpiecznie wdrożyć modele na dużą skalę.

Platforma oferuje wsparte wiele zastosowań AI, w tym wykrywanie obiektów, gdzie modele głębokiego uczenia mogą być szkolone do identyfikacji obiektów w strumieniach wideo.

Najlepsze funkcje DataRobot

Przetestuj setki algorytmów jednocześnie, aby uzyskać niezawodne i dokładne wyniki

Twórz aplikacje klasy Enterprise przy użyciu najnowocześniejszych modeli języka naturalnego (LLM)

Wdrażaj na dowolnej chmurze, serwerze prywatnym lub w ramach usługi zarządzanej

Ograniczenia DataRobot

Ceny dla Enterprise mogą być zbyt wysokie dla mniejszych firm

Ceny DataRobot

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje DataRobot

G2: 4,4/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba ocen

Co o DataRobot mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie mówi:

DataRobot to prawdopodobieństwo drugie najlepsze rozwiązanie autoML na rynku (przyznaję, że nie jestem obiektywny). Moim zdaniem w ciągu najbliższych 2–10 lat pojawi się nisza specjalistów ds. wdrażania, którzy będą korzystać z narzędzi takich jak DataRobot, aby pomóc organizacjom przejść od niemal zerowego poziomu analityki do podstawowego poziomu ML.

DataRobot to prawdopodobieństwo drugie najlepsze rozwiązanie autoML na rynku (przyznaję, że nie jestem obiektywny). Moim zdaniem w ciągu najbliższych 2–10 lat pojawi się nisza specjalistów ds. wdrażania, którzy będą korzystać z narzędzi takich jak DataRobot, aby pomóc organizacjom przejść od niemal zerowego poziomu analityki do podstawowego poziomu ML.

🧠 Ciekawostka: Firmy takie jak Microsoft wprowadziły autonomiczne agenty AI zdolne do obsługi zapytań klientów i planowania zadań. Tych „pracowników AI ” można stworzyć bez wiedzy z zakresu kodowania, co pokazuje potencjał AI bez kodowania w automatyzacji procesów biznesowych.

4. Zams (dawniej Obviously AI) (Najlepsze do analizy danych bez kodowania i prognozowania AI)

za pośrednictwem Zams

Dzięki Zams (dawniej Obviously AI) nie tylko tworzysz modele AI, ale także agentów AI, którzy realizują automatyzację prac back-office z szybkością, bezpieczeństwem i nadzorem.

W przeciwieństwie do innych platform AI bez kodowania, Zams wykracza poza analizę danych. „Agentic AI” firmy Zams umożliwia tworzenie agentów decyzyjnych, którzy wykraczają poza prognozowanie — są wyzwalaczami cykli pracy, kierują zadania lub generują wyniki automatycznie. Pomaga to Businessom przekształcić AI w narzędzie operacyjne, a nie tylko narzędzie do raportowania danych.

Najlepsze funkcje Zams

Skaluj działalność szybko dzięki Agentic AI dla rozwiązań Enterprise

Twórz modele klasyfikacyjne, regresyjne i szeregów czasowych, aby optymalizować decyzje

Zapewnij bezpieczeństwo danych dzięki zgodności z SOC 2 Type II, RODO i HIPAA

Limit Zams

Limit pamięci w tańszych planach może nie odpowiadać operacjom wymagającym dużej ilości danych

Ceny Zams

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zams

G2: Niewystarczająca liczba ocen

Capterra: Niewystarczająca liczba ocen

📖 Przeczytaj również: Jak zintegrować AI z witryną internetową

5. Amazon SageMaker (najlepsze rozwiązanie do skalowalnego wdrażania modeli /AI)

za pośrednictwem Amazon SageMaker

Wyróżniająca się jako zunifikowana platforma, Amazon SageMaker łączy w jednym miejscu narzędzia AWS do uczenia maszynowego i analizy danych. Oferuje scentralizowany dostęp do danych z wielu źródeł wraz z wbudowanymi narzędziami do etykiety, szkolenia i wdrażania.

Bezpieczeństwo na poziomie Enterprise gwarantuje ochronę danych i modeli podczas całego cyklu pracy uczenia maszynowego.

Najlepsze funkcje Amazon SageMaker

Zautomatyzuj wybór modelu i dostosowywanie, aby uzyskać szybkie wyniki dzięki SageMaker Autopilot

Współpracuj i twórz rozwiązania AI szybciej w zunifikowanym środowisku programistycznym

Skorzystaj z szerokiego zakresu kursów AI , od szkolenia modeli po wdrażanie

Stwórz połączenie z danymi z S3, Redshift i źródeł zewnętrznych

Ograniczenia Amazon SageMaker

Dla początkujących nauka może być trudna

Struktura cenowa może być skomplikowana dla małych Teams

Ceny Amazon SageMaker

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Amazon SageMaker

G2: 4,2/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Amazon SageMaker prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Dostarczanie wbudowanych algorytmów i frameworków. W wielu przypadkach to właśnie dane powodują problemy z prognozami. Gdy dane były prawidłowe, prognozy oparte na wbudowanych algorytmach sprawdziły się doskonale w technikach liniowych, logistycznych i klasyfikacyjnych. Współpraca z innymi analitykami danych. Łatwość integracji z innymi powiązanymi systemami, takimi jak Salesforce, gdy dane są przechowywane w zasobach S3, a obsługa klienta jest bardzo responsywna.

Dostarczanie wbudowanych algorytmów i frameworków. W wielu przypadkach to właśnie dane powodują problemy z prognozami. Kiedy dane były prawidłowe, prognozy oparte na wbudowanych algorytmach sprawdziły się doskonale w technikach liniowych, logistycznych i klasyfikacyjnych. Współpraca z innymi analitykami danych. Łatwość integracji z innymi powiązanymi systemami, takimi jak Salesforce, gdy dane są przechowywane w zasobach S3, a obsługa klienta jest bardzo responsywna.

6. Levity AI (najlepsze narzędzie do automatyzacji e-maila opartej na AI)

za pośrednictwem Levity AI

Toniesz w e-mailach? Levity AI pomaga Teams logistycznym i transportowym uporządkować bałagan, zamieniając chaos w skrzynce odbiorczej w zautomatyzowane działania.

Gdy pojawia się nowa wiadomość e-mail, Levity ją odczytuje, wyodrębnia kluczowe informacje i uruchamia odpowiednie zadania, takie jak wprowadzenie zamówień do systemu TMS lub przekazanie dokumentów do odpowiedniego Teams.

Najlepsze funkcje Levity AI

Interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia automatyzację rutynowych zadań w Gmailu, Slacku, Outlooku i innych aplikacjach

Levity odczytuje przychodzące wiadomości e-mail, wyodrębnia kluczowe informacje i uruchamia zadania, takie jak wprowadzanie zamówień do systemu TMS, przyczepianie etykiet do zapytań klientów lub aktualizowanie rekordów w systemie CRM

Zintegruj je z narzędziami takimi jak Gmail, Outlook, Slack i Zapier, aby zapewnić płynny przepływ danych

Limit Levity AI

Ceny mogą nie być odpowiednie dla mniejszych lub oszczędnych Teams

Ceny Levity AI/AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Levity AI/AI

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

za pośrednictwem Google Teachable Machine

Google Teachable Machine wyróżnia się jako platforma przeglądarkowa do tworzenia modeli AI, która nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej ani umiejętności kodowania.

Intuicyjny, wizualny interfejs pozwala szkolić modele do rozpoznawania obrazów, dźwięków i pozycji bez konieczności posiadania znacznej wiedzy technicznej. To praktyczny i angażujący sposób na odkrywanie możliwości data powstania sztucznej inteligencji.

Jest to idealne rozwiązanie do zgłębiania działania A/AI oraz tworzenia niewielkich, testowalnych modeli do celów edukacyjnych lub demonstracyjnych.

Możesz eksportować swoje modele do TensorFlow.js, Coral lub Arduino, ale nie są one przeznaczone do automatyzacji cyklu pracy w Business.

Najlepsze funkcje Google Teachable Machine

Korzystaj z obrazów, dźwięku i pozycji ciała bez konieczności wcześniejszego szkolenia w zakresie AI

Szybko i skutecznie testuj wyszkolone modele na nowych przykładach za pomocą Microsoft Lobe

Eksportuj modele w formatach kompatybilnych z TensorFlow.js, Coral i Arduino, aby ułatwić wdrażanie

Limit Google Teachable Machine

Wydajność przetwarzania zależy od zależności między możliwościami Twojego urządzenia

Ceny Google Teachable Machine

Free

Oceny i recenzje Google Teachable Machine

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

8. Microsoft Lobe (najlepsze do tworzenia niestandardowych modeli uczenia maszynowego bez kodowania)

za pośrednictwem Microsoft Lobe

Microsoft Lobe to naturalny wybór, jeśli nie masz doświadczenia w dziedzinie nauki o danych, ale chcesz tworzyć niestandardowe modele uczenia maszynowego za pomocą intuicyjnego interfejsu typu „wskaż i kliknij”. Automatycznie obsługuje złożone zadania techniczne, takie jak szkolenie i optymalizacja modeli, dzięki czemu uczenie maszynowe staje się dostępne dla każdego.

Możesz łatwo gromadzić i przyporządkowywać dane, a następnie przeglądać wyniki w czasie rzeczywistym. Ponadto Lobe integruje się z innymi narzędziami Microsoft, zapewniając płynną pracę od początku do końca.

Najlepsze funkcje Microsoft Lobe

Wystarczy kilka kliknięć, aby wyszkolić modele klasyfikacji obrazów — po prostu zaimportuj i dodaj etykietę do zdjęć

Obserwuj poprawę w czasie rzeczywistym, dodając przykłady i poprawki

Eksportuj platformy mobilne, takie jak CoreML i TensorFlow, do wykorzystania w aplikacjach i witrynach internetowych

Limit Microsoft Lobe

Obecnie wsparcie jest dostępne tylko dla klasyfikacji obrazów, ale planowane jest dodanie kolejnych typów modeli

Ceny Microsoft Lobe

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Microsoft Lobe

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

9. RunwayML (najlepsze narzędzie do edycji wideo i obrazów z wykorzystaniem AI)

za pośrednictwem RunwayML

RunwayML zapewnia twórcom dostęp do profesjonalnych narzędzi do edycji wideo i obrazów, oferując płynny cykl pracy skoncentrowany na generowaniu zawartości multimedialnej. Platforma wyróżnia się generatywnymi modelami AI, w tym Gen-1, Gen-2 i Gen-3 Alpha, które umożliwiają lepszą edycję wideo, data powstania obrazów i animacji.

Niezależnie od tego, czy tworzysz grafiki za pomocą modeli Gen-2, czy usuwasz tło za pomocą kilku kliknięć, Runway zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji edycji. Możesz nawet zsynchronizować ruchy ust z dźwiękiem i skalować wideo do rozdzielczości 4K w przeglądarce.

Integruje się również z popularnymi narzędziami kreatywnymi, oferując artystom, projektantom i filmowcom płynny cykl pracy, który pozwala ulepszyć ich projekty dzięki funkcjom opartym na AI.

Najlepsze funkcje RunwayML

Twórz zupełnie nowe wideo na podstawie tekstu podpowiedzi lub przekształcaj istniejące, zmieniając ich styl

Doskonała synchronizacja dźwięku z ruchem warg dla naturalnego brzmienia głosu

Zwiększ rozdzielczość wideo do 4K i wydłuż ich długość bez utraty jakości

Limit RunwayML

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają subskrypcji wyższego poziomu

Ceny RunwayML

Free

Standard: 15 USD/użytkownik miesięcznie

Pro: 35 USD/użytkownik miesięcznie

Unlimited: 95 USD/użytkownik miesięcznie

enterprise:* Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje RueyML

G2: Niewystarczająca liczba ocen

Capterra: zbyt mało ocen

🧠 Ciekawostka: RunwayML odegrało kluczową rola w nagrodzonym Oscarem filmie Wszystko Everywhere All At Once. Artysta efektów wizualnych Evan Halleck wykorzystał oparte na AI narzędzia do zielonego ekranu, aby precyzyjnie usunąć tło, co często daje lepsze wyniki niż tradycyjne metody.

10. Nanonets (najlepsze do automatyzacji przetwarzania dokumentów za pomocą AI)

za pośrednictwem Nanonets

Nanonets pomaga Teams zautomatyzować ekstrakcję danych z dokumentów z dokładnością do 99% dzięki przetwarzaniu języka naturalnego i zaawansowanej AI. Wyjątkowa zdolność Nanonets do pracy z dokumentami ustrukturyzowanymi i nieustrukturyzowanymi sprawia, że jest to narzędzie jedyne w swoim rodzaju.

Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z plikami PDF w formacie uporządkowanym, czy niechlujnymi plikami odręcznymi, AI może inteligentnie zidentyfikować i wyodrębnić kluczowe informacje, zweryfikować je i wyeksportować bezpośrednio do narzędzi takich jak QuickBooks, Xero lub NetSuite.

Możesz również ustawić przepływy zatwierdzania i kroki sprawdzania błędów — bez konieczności kodowania.

Najlepsze funkcje Nanonets

Szkol niestandardowe modele /AI dla różnych typów dokumentów bez konieczności kodowania

Przetwarzaj wiele dokumentów i eksportuj dane do narzędzi takich jak QuickBooks, Xero i NetSuite

Twórz cykle pracy z automatyzacją do kompleksowego przetwarzania danych, wraz z weryfikacją danych przed eksportem

Limit Nanonets

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania trudności w nauce podczas tworzenia złożonych modeli niestandardowych

Ceny Nanonets

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Nanonets

G2: 4,8/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 50 recenzji)

Co mówią o Nanonets prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Nanonets wykorzystuje zaawansowane algorytmy, które dokładnie wyodrębniają dane z faktur, nawet tych o złożonym lub niestandardowym układzie. AI nieustannie się uczy i poprawia dokładność wyodrębniania danych, zmniejszając liczbę błędów wprowadzanych ręcznie i oszczędzając czas naszego zespołu. Platforma umożliwia również użytkownikom tworzenie wysoce konfigurowalnych cykli pracy, które mogą automatycznie kierować faktury, wyzwalać procesy zatwierdzania i wykonywać działania na podstawie określonych reguł.

Nanonets wykorzystuje zaawansowane algorytmy, które dokładnie wyodrębniają dane z faktur, nawet tych o złożonym lub niestandardowym układzie. A/AI nieustannie się uczy i poprawia dokładność wyodrębniania danych, zmniejszając liczbę błędów wprowadzanych ręcznie i oszczędzając czas naszego zespołu. Platforma umożliwia również użytkownikom tworzenie wysoce konfigurowalnych cykli pracy, które mogą automatycznie kierować faktury, wyzwalać procesy zatwierdzania i wykonywać działania w oparciu o określone reguły.

