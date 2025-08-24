10 najlepszych narzędzi AI bez kodowania do automatyzacji cyklu pracy

Jeszcze niedawno tworzenie aplikacji wiązało się z niekończącymi się arkuszami kalkulacyjnymi, kodowaniem i nieporęcznymi narzędziami.
Obecnie 70% nowych aplikacji ma być tworzonych przy użyciu narzędzi low-code lub no-code — to prawie trzykrotnie więcej niż w 2020 roku. Nowoczesne platformy AI umożliwiają każdemu, niezależnie od umiejętności programistycznych, tworzenie mocnych, zautomatyzowanych cykli pracy.
Jednak przy tak wielu dostępnych opcjach znalezienie odpowiedniego rozwiązania nie jest łatwe. Potrzebujesz narzędzia, które będzie pasowało do umiejętności Twojego zespołu, zintegruje się z Twoim stosem technologicznym i zapewni realną wartość.
Dlatego zebraliśmy 10 najlepszych narzędzi do automatyzacji AI bez kodowania, które pomogą Ci dokonać wyboru z pewnością.
Najlepsze narzędzia AI bez kodowania w skrócie
Oto wszystko, co musisz wiedzieć o najlepszych narzędziach AI bez kodowania:
|Narzędzie
|Najlepsze dla
|Kluczowe funkcje
|Ceny
|ClickUp
|Zarządzanie zadaniami i zarządzanie projektami oparte na /AI
|Tworzenie zadań AI, spotkania AI, podsumowania stanu projektów, kreator automatyzacji, niestandardowe aplikacje, integracja z ClickUp Brain
|Free; ceny niestandardowe dla Enterprise
|Akkio
|Analityka predykcyjna i wnioski oparte na /AI
|Narzędzie do tworzenia modeli AI bez kodowania, integracja arkuszy kalkulacyjnych, ocena potencjalnych klientów, automatyzacja podejmowania decyzji
|Niestandardowe ceny
|DataRobot
|AutoML klasy Enterprise
|Testowanie wielomodelowe, wsparcie LLM, bezpieczne wdrażanie, elastyczność chmury
|Niestandardowe ceny
|Zams (oczywiście /AI)
|Prognozy AI bez kodowania + automatyzacja
|Agentic AI, zgodność z SOC 2 i HIPAA, modele szeregów czasowych i klasyfikacyjne
|Niestandardowe ceny
|Amazon SageMaker
|Skalowalne wdrażanie modeli /AI
|Automatyczne dostosowywanie modeli, współpraca w czasie rzeczywistym, wdrażanie w wielu chmurach
|Niestandardowe ceny
|Levity /AI
|Automatyzacja e-mail oparta na AI
|Czyta wiadomości e-mail, wyzwala cykle pracy, kreator typu „przeciągnij i upuść”, integracja z Zapier
|Niestandardowe ceny
|Google Teachable Machine
|Szkolenie modeli AI za pomocą narzędzi typu „przeciągnij i upuść”
|Trenuj modele na podstawie obrazów/dźwięków/pozycji, eksportuj do TensorFlow/Arduino
|Free
|Microsoft Lobe
|Tworzenie modeli ML bez kodowania
|Klasyfikacja obrazów w czasie rzeczywistym, szkolenia wizualne, modele gotowe do eksportu
|Niestandardowe ceny
|RunwayML
|Edycja wideo i obrazów oparta na /AI
|Tekst na wideo, edycja modelu Gen-3, synchronizacja ruchu warg, usuwanie tła, skalowanie
|Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD/miesiąc
|Nanonets
|Automatyzacja przetwarzania dokumentów
|Wyodrębnianie danych ze strukturalnych/niestrukturalnych dokumentów, integracja z QuickBooks/Xero, automatyzacja cyklu pracy
|Plany płatne zaczynają się od 0,30 USD za stronę (pierwsze 500 stron Free)
Na co należy zwrócić uwagę w narzędziach AI bez kodowania?
Znalezienie odpowiedniej platformy AI bez kodowania może być trudne. Jednak skupienie się na kluczowych funkcjach może pomóc w zawężeniu wyboru.
Oto, na co należy zwrócić uwagę:
- *gotowe komponenty: Poszukaj kreatorów aplikacji z gotowymi do uży cia szablonami i modelami AI, w tym wstępnie wyszkolonymi opcjami, które pozwolą Ci zaoszczędzić tygodnie pracy nad rozwojem
- integracja danych: *Wybierz narzędzia, które łatwo łączą się z istniejącymi źródłami danych i automatycznie przetwarzają dane
- opcje niestandardowego dostosowywania: *Znajdź platformy, które pozwalają dostosować zawartość, funkcje lub modele do potrzeb Twojego Business — na przykład dostosować aplikację mobilną do konkretnego cyklu pracy
- interfejs użytkownika: *Priorytetem są przejrzyste, intuicyjne pulpity nawigacyjne, które umożliwiają tworzenie za pomocą prostych czynności typu „wskaż i kliknij” zamiast kodowania
- funkcje bezpieczeństwa: *Sprawdź zaawansowane techniki AI służące ochronie danych, takie jak szyfrowanie i kontrola dostępu
- tworzenie metodą „przeciągnij i upuść”: *Wybierz aplikacje bez kodowania z redaktorami wizualnymi, które umożliwiają tworzenie cykli pracy poprzez przeciąganie elementów w odpowiednie miejsca — idealne do szybkiego tworzenia niestandardowych chatbotów
👀 Czy wiesz, że... Aż 80% użytkowników narzędzi low-code to programiści spoza branży IT, co pokazuje, jak szerokie zastosowanie znalazły te platformy w różnych Teams i branżach.
10 najlepszych narzędzi AI bez kodowania
Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp
Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów.
Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.
Platformy programistyczne bez kodowania zmieniają zasady gry — twórz, automatyzuj i wprowadzaj innowacje bez rozległej wiedzy z zakresu kodowania! Oto najlepsze narzędzia, które przyspieszą Twój cykl pracy.
1. ClickUp (najlepsze narzędzie do zarządzania zadaniami i projektami oparte na AI)
ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.
Zakończony sposób zarządzania projektami przez Teams dzięki wbudowaniu AI i uczenia maszynowego w podstawy.
📮 ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników umysłowych wysyła codziennie od 1 do 3 wiadomości do innych osób, aby uzyskać potrzebne informacje. A co by było, gdyby wszystkie informacje były udokumentowane i łatwo dostępne?
Dzięki menedżerowi wiedzy AI ClickUp Brain przełączanie się między kontekstami stanie się przeszłością. Po prostu zadaj pytanie w swoim obszarze roboczym ClickUp, a ClickUp Brain pobierze informacje z Twojego obszaru roboczego ClickUp i/lub połączonych aplikacji innych firm!
ClickUp Brain: Twój zawsze dostępny asystent projektowy
Sercem tej platformy jest ClickUp Brain — natywny silnik AI, który działa w całym obszarze roboczym ClickUp, sprawiając, że każdy aspekt zarządzania projektami staje się nieco inteligentniejszy.
Pomyśl o ClickUp Brain jako o swoim niestrudzonym asystencie projektu.
Chcesz stworzyć plan projektu? Po prostu opisz, co chcesz osiągnąć, a /AI opracuje szczegółową mapę zadań wraz z opisami i przypisaniem zadań do członków Teams — gotową do użycia.
Zarządzasz złożonym wprowadzeniem produktu na rynek? Narzędzie przeanalizuje Twój cykl pracy i zaproponuje najbardziej efektywny ciąg zadań, aby wszystko przebiegało sprawnie.
Oto kilka przykładów:
Możesz używać ClickUp Brain jako asystenta AI bez kodowania, aby natychmiast ustalać priorytety zadań — po prostu zapytaj go, na czym się skupić, a on przeanalizuje terminy, obciążenie pracą i pilność zadań, aby dać Ci jasny punkt wyjścia.
Innym sprytnym sposobem wykorzystania tego narzędzia jest identyfikacja zadań, które mogły zostać pominięte w zeszłym miesiącu. Dzięki prostemu poleceniu ClickUp Brain może przeskanować obszar roboczy ClickUp i wyświetlić wszystkie zadania, które zostały pominięte.
ClickUp Brain dostosowuje się do Twojej roli — niezależnie od tego, czy jesteś inżynierem opracowującym modele, kierownikiem zarządzania projektami ustalającym osie czasu, czy kierownikiem działu kadr tworzącym notatki służbowe, w ciągu kilku sekund zapewnia inteligentne punkty wyjścia. Dlaczego więc ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem bez kodowania? To proste — ponieważ każdą część platformy można dostosować za pomocą łatwych w użyciu narzędzi typu „przeciągnij i upuść”.
Twórz niestandardowe aplikacje, integruj cykle pracy i usprawniaj wszystko, od planowania zasobów po kontrolę jakości i marketing. Nie potrzebujesz kodowania, tylko wyniki.
🔊 ClickUp Brain Max: Twórz za pomocą głosu
Chcesz zamienić pomysły w automatyzacje bez kiwnięcia palcem? ClickUp Brain Max pozwala zrealizować Twoje cykle pracy dzięki funkcji zamiany mowy na tekst, niezależnie od tego, czy planujesz wprowadzenie produktu na rynek, czy projektujesz niestandardową aplikację.
Opisz na głos swoje zadanie, aplikację lub automatyzację, a ClickUp Brain Max uporządkuje je wraz z całym kontekstem z Twojego obszaru roboczego. Bez klikania, bez Toggl — tylko szybkie i płynne tworzenie.
🎤 Idealne dla: samodzielnych założycieli firm, zapracowanych menedżerów i wszystkich, którzy myślą szybciej niż piszą.
🚀 Wypróbuj Brain Max i twórz inteligentniejsze rozwiązania szybciej i bez użycia rąk.
Jako administrator ClickUp masz pełną kontrolę nad swoim obszarem roboczym dzięki ClickApp i API ClickUp. Dzięki ClickApp możesz dostosować swój obszar roboczy za pomocą wizualnych narzędzi bez kodowania, aby tworzyć wewnętrzne aplikacje do zarządzania pracą, współpracy, organizacji i raportowania — wszystko w jednym miejscu.
Planuj projekty w bardziej inteligentny sposób — automatycznie
Jeśli chodzi o automatyzację, ClickUp Brain i ClickUp Automatyzacje tworzą potężny zespół.
ClickUp AI pomaga tworzyć niestandardowe automatyzacje ClickUp przy użyciu prostego języka angielskiego. Wystarczy opisać cykl pracy, który chcesz usprawnić, a AI przeprowadzi Cię przez proces ustawienia wyzwalaczy, działań i warunków — bez konieczności zagłębiania się w szczegóły techniczne.
A co najlepsze? Możesz połączyć inteligencję sztucznej inteligencji ClickUp Brain z automatyzacją, aby włączyć do systemu narzędzia zewnętrzne. W ten sposób wszystko — od procesów wewnętrznych po aplikacje innych firm — działa razem w jednym, wydajnym i skalowalnym systemie. Koniec z żonglowaniem niepołączonymi narzędziami. Czysty, oparty na współpracy cykl pracy — działający jak dobrze naoliwiona maszyna.
🎥 Chcesz zobaczyć AI bez kodowania w akcji? Ten krótki wideo pokazuje, jak ClickUp AI pozwala usprawnić pracę za pomocą prostych wyzwalaczy i działań — bez konieczności kodowania. Idealne rozwiązanie do tworzenia szybszych i inteligentniejszych cykli pracy. Obejrzyj teraz →
Skorzystaj z ClickUp AI Agents, aby zautomatyzować żmudne zadania
Agenci ClickUp AI przenoszą automatyzację bez kodowania na wyższy poziom, działając w Twoim imieniu – autonomicznie. Zamiast ustawienia jednorazowych wyzwalaczy i działań, możesz teraz przypisywać powtarzające się zadania inteligentnym agentom, którzy monitorują obszar roboczy, podejmują inicjatywę i ograniczają ręczną pracę.
*oto, jak możesz wykorzystać agentów AI w ClickUp
- *codzienne spotkania: automatyczne kompilowanie aktualizacji Teams i oznaczanie przeszkód — bez konieczności przypominania nikomu o tym
- Sprawdzanie statusu: Monitoruj stan projektów i otrzymuj powiadomienia o zbliżających się terminach
- Recenzje zawartości: skanuj dokumenty pod kątem tonu, jasności lub brakujących fragmentów i sugeruj poprawki
- segregacja zadań*: przypisuj nowe zadania na podstawie obciążenia pracą, terminu wykonania lub niestandardowej logiki
- zarządzanie wiedzą*: Odpowiadaj na pytania zespołu na podstawie wewnętrznych dokumentów i plików
Bez kodowania. Bez mikrozarządzania. Po prostu inteligentniejsze cykle pracy, które skalują się wraz z Twoim Teams.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Połącz agentów AI z funkcją Talk-to-Tekst ClickUp Brain Max, aby w pełni zautomatyzować proces od głosu do wykonania.
Najlepsze funkcje ClickUp
- Wypełnij populację pól niestandardowych podsumowaniami zadań, aktualizacjami projektów, analizami danych Business lub opiniami klientów
- Wyszukaj powiązane aplikacje, takie jak Arkusze Google lub GitHub, aby znaleźć odpowiedzi łączące dane wewnętrzne i zewnętrzne
- Użyj wbudowanego timera do śledzenia czasu, dodawania ręcznych wpisów i dołączania notatek
- Przekształcaj język naturalny w szczegółowe plany projektów dzięki data powstaniu zadań opartym na AI
- Uzyskaj informacje o stanie projektu dzięki natychmiastowym podsumowaniom generowanym przez A/AI
- Automatycznie transkrybuj spotkania i wyodrębniaj elementy do wykonania
Limit ClickUp
- Łatwa nauka obsługi dzięki wielu funkcjom dostępnym na platformie
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)
Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?
W recenzji G2 czytamy:
Automatyzacja i narzędzia AI pozwalają mi zaoszczędzić mnóstwo czasu na powtarzalnych zadaniach. Ustawienie przestrzeni projektowych, zadań i automatyzacji przebiegło zaskakująco sprawnie. Mój zespół opanował obsługę po kilku krótkich sesjach. Dokumentacja pomocy i czat na żywo są bardzo responsywne, dzięki czemu nigdy nie utkniemy na dłużej. Jedną z rzeczy, które zrobiliśmy, było zintegrowanie ClickUp z Google Drive za pomocą kilku kliknięć, co pozwoliło nam zaoszczędzić czas i uniknąć przełączania się między narzędziami.
Automatyzacja i narzędzia AI pozwalają mi zaoszczędzić mnóstwo czasu na powtarzalnych zadaniach. Ustawienie przestrzeni projektowych, zadań i automatyzacji przebiegło zaskakująco sprawnie. Mój zespół opanował obsługę po kilku krótkich sesjach. Dokumentacja pomocy i czat na żywo są bardzo responsywne, dzięki czemu nigdy nie utkniemy na dłużej. Jedną z rzeczy, które zrobiliśmy, było zintegrowanie ClickUp z Google Drive za pomocą kilku kliknięć, co pozwoliło nam zaoszczędzić czas i uniknąć przełączania się między narzędziami.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Przestań śledzić aktualizacje —AI Standups automatycznie gromadzi informacje o postępach, przeszkodach i kolejnych krokach, dzięki czemu Twój zespół pozostaje zgrany w czasie rzeczywistym. ”
2. Akkio (najlepsze rozwiązanie do analizy predykcyjnej i wniosków opartych na /AI)
Podejmowanie decyzji opartych na danych nie musi wymagać wiedzy z zakresu kodowania. Dzięki Akkio agencje reklamowe zyskują potężne możliwości uczenia maszynowego na platformie bez kodowania, zaprojektowanej dla użytkowników bez wiedzy technicznej.
Platforma idealnie nadaje się do analizowania arkuszy kalkulacyjnych i baz danych w celu przewidywania trendów i identyfikowania wzorców. Na przykład zespół sprzedaży może wprowadzić dane historyczne dotyczące sprzedaży do Akkio, aby uzyskać prognozę przyszłych przychodów, a zespół marketingowy może zidentyfikować potencjalnych klientów, którzy najprawdopodobniej dokonają konwersji. Akkio integruje się również z narzędziami takimi jak HubSpot, Snowflake i BigQuery, aby usprawnić przepływ danych.
Najlepsze funkcje Akkio
- Twórz i wdrażaj modele AI za pomocą prostego interfejsu typu „wskaż i kliknij”
- Zintegruj modele AI z istniejącymi źródłami danych i narzędziami Business
- Zautomatyzuj procesy decyzyjne dzięki analizom opartym na AI
Ograniczenia limit Akkio
- Nie sprawdza się tak dobrze w przypadku danych nieustrukturyzowanych, przez co jest mniej odpowiedni do przetwarzania obrazów lub wideo
Ceny Akkio
- pakiet narzędzi analitycznych AI dla użytkowników indywidualnych: *Ceny niestandardowe
- platforma analityczna Enterprise AI: *Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Akkio
- G2: Zbyt mało ocen
- Capterra: zbyt mało ocen
Co o Akiko mówią prawdziwi użytkownicy?
W recenzji G2 czytamy:
Akkio pozwala nam odkrywać nowe możliwości i pracować z znacznie wyższą wydajnością w mojej agencji marketingowej.
Akkio pozwala nam odkrywać nowe możliwości i pracować z znacznie wyższą wydajnością w mojej agencji marketingowej.
3. DataRobot (najlepsze rozwiązanie do enterprise-grade automatyzacji uczenia maszynowego)
Tworzenie i wdrażanie modeli uczenia maszynowego nie musi być skomplikowane. DataRobot ułatwia to dzięki środowisku bez kodowania, zaprojektowanemu dla użytkowników o różnych poziomach umiejętności. Chociaż nie jest to rozwiązanie całkowicie bez kodowania, platforma automatyzuje zadania takie jak wybór modelu, testowanie i dostosowywanie, dzięki czemu jest dostępna dla użytkowników technicznych bez głębokiej wiedzy z zakresu uczenia maszynowego. Jest idealna dla Teams analitycznych w Enterprise, które chcą bezpiecznie wdrożyć modele na dużą skalę.
Platforma oferuje wsparte wiele zastosowań AI, w tym wykrywanie obiektów, gdzie modele głębokiego uczenia mogą być szkolone do identyfikacji obiektów w strumieniach wideo.
Najlepsze funkcje DataRobot
- Przetestuj setki algorytmów jednocześnie, aby uzyskać niezawodne i dokładne wyniki
- Twórz aplikacje klasy Enterprise przy użyciu najnowocześniejszych modeli języka naturalnego (LLM)
- Wdrażaj na dowolnej chmurze, serwerze prywatnym lub w ramach usługi zarządzanej
Ograniczenia DataRobot
- Ceny dla Enterprise mogą być zbyt wysokie dla mniejszych firm
Ceny DataRobot
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje DataRobot
- G2: 4,4/5 (ponad 20 recenzji)
- Capterra: Niewystarczająca liczba ocen
Co o DataRobot mówią prawdziwi użytkownicy?
DataRobot to prawdopodobieństwo drugie najlepsze rozwiązanie autoML na rynku (przyznaję, że nie jestem obiektywny). Moim zdaniem w ciągu najbliższych 2–10 lat pojawi się nisza specjalistów ds. wdrażania, którzy będą korzystać z narzędzi takich jak DataRobot, aby pomóc organizacjom przejść od niemal zerowego poziomu analityki do podstawowego poziomu ML.
DataRobot to prawdopodobieństwo drugie najlepsze rozwiązanie autoML na rynku (przyznaję, że nie jestem obiektywny). Moim zdaniem w ciągu najbliższych 2–10 lat pojawi się nisza specjalistów ds. wdrażania, którzy będą korzystać z narzędzi takich jak DataRobot, aby pomóc organizacjom przejść od niemal zerowego poziomu analityki do podstawowego poziomu ML.
🧠 Ciekawostka: Firmy takie jak Microsoft wprowadziły autonomiczne agenty AI zdolne do obsługi zapytań klientów i planowania zadań. Tych „pracowników AI ” można stworzyć bez wiedzy z zakresu kodowania, co pokazuje potencjał AI bez kodowania w automatyzacji procesów biznesowych.
4. Zams (dawniej Obviously AI) (Najlepsze do analizy danych bez kodowania i prognozowania AI)
Dzięki Zams (dawniej Obviously AI) nie tylko tworzysz modele AI, ale także agentów AI, którzy realizują automatyzację prac back-office z szybkością, bezpieczeństwem i nadzorem.
W przeciwieństwie do innych platform AI bez kodowania, Zams wykracza poza analizę danych. „Agentic AI” firmy Zams umożliwia tworzenie agentów decyzyjnych, którzy wykraczają poza prognozowanie — są wyzwalaczami cykli pracy, kierują zadania lub generują wyniki automatycznie. Pomaga to Businessom przekształcić AI w narzędzie operacyjne, a nie tylko narzędzie do raportowania danych.
Najlepsze funkcje Zams
- Skaluj działalność szybko dzięki Agentic AI dla rozwiązań Enterprise
- Twórz modele klasyfikacyjne, regresyjne i szeregów czasowych, aby optymalizować decyzje
- Zapewnij bezpieczeństwo danych dzięki zgodności z SOC 2 Type II, RODO i HIPAA
Limit Zams
- Limit pamięci w tańszych planach może nie odpowiadać operacjom wymagającym dużej ilości danych
Ceny Zams
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Zams
- G2: Niewystarczająca liczba ocen
- Capterra: Niewystarczająca liczba ocen
5. Amazon SageMaker (najlepsze rozwiązanie do skalowalnego wdrażania modeli /AI)
Wyróżniająca się jako zunifikowana platforma, Amazon SageMaker łączy w jednym miejscu narzędzia AWS do uczenia maszynowego i analizy danych. Oferuje scentralizowany dostęp do danych z wielu źródeł wraz z wbudowanymi narzędziami do etykiety, szkolenia i wdrażania.
Bezpieczeństwo na poziomie Enterprise gwarantuje ochronę danych i modeli podczas całego cyklu pracy uczenia maszynowego.
Najlepsze funkcje Amazon SageMaker
- Zautomatyzuj wybór modelu i dostosowywanie, aby uzyskać szybkie wyniki dzięki SageMaker Autopilot
- Współpracuj i twórz rozwiązania AI szybciej w zunifikowanym środowisku programistycznym
- Skorzystaj z szerokiego zakresu kursów AI, od szkolenia modeli po wdrażanie
- Stwórz połączenie z danymi z S3, Redshift i źródeł zewnętrznych
Ograniczenia Amazon SageMaker
- Dla początkujących nauka może być trudna
- Struktura cenowa może być skomplikowana dla małych Teams
Ceny Amazon SageMaker
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Amazon SageMaker
- G2: 4,2/5 (ponad 30 recenzji)
- Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji
Co mówią o Amazon SageMaker prawdziwi użytkownicy?
Recenzent G2 pisze:
Dostarczanie wbudowanych algorytmów i frameworków. W wielu przypadkach to właśnie dane powodują problemy z prognozami. Gdy dane były prawidłowe, prognozy oparte na wbudowanych algorytmach sprawdziły się doskonale w technikach liniowych, logistycznych i klasyfikacyjnych. Współpraca z innymi analitykami danych. Łatwość integracji z innymi powiązanymi systemami, takimi jak Salesforce, gdy dane są przechowywane w zasobach S3, a obsługa klienta jest bardzo responsywna.
Dostarczanie wbudowanych algorytmów i frameworków. W wielu przypadkach to właśnie dane powodują problemy z prognozami. Kiedy dane były prawidłowe, prognozy oparte na wbudowanych algorytmach sprawdziły się doskonale w technikach liniowych, logistycznych i klasyfikacyjnych. Współpraca z innymi analitykami danych. Łatwość integracji z innymi powiązanymi systemami, takimi jak Salesforce, gdy dane są przechowywane w zasobach S3, a obsługa klienta jest bardzo responsywna.
6. Levity AI (najlepsze narzędzie do automatyzacji e-maila opartej na AI)
Toniesz w e-mailach? Levity AI pomaga Teams logistycznym i transportowym uporządkować bałagan, zamieniając chaos w skrzynce odbiorczej w zautomatyzowane działania.
Gdy pojawia się nowa wiadomość e-mail, Levity ją odczytuje, wyodrębnia kluczowe informacje i uruchamia odpowiednie zadania, takie jak wprowadzenie zamówień do systemu TMS lub przekazanie dokumentów do odpowiedniego Teams.
Najlepsze funkcje Levity AI
- Interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia automatyzację rutynowych zadań w Gmailu, Slacku, Outlooku i innych aplikacjach
- Levity odczytuje przychodzące wiadomości e-mail, wyodrębnia kluczowe informacje i uruchamia zadania, takie jak wprowadzanie zamówień do systemu TMS, przyczepianie etykiet do zapytań klientów lub aktualizowanie rekordów w systemie CRM
- Zintegruj je z narzędziami takimi jak Gmail, Outlook, Slack i Zapier, aby zapewnić płynny przepływ danych
Limit Levity AI
- Ceny mogą nie być odpowiednie dla mniejszych lub oszczędnych Teams
Ceny Levity AI/AI
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Levity AI/AI
- G2: Zbyt mało recenzji
- Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji
7. Google Teachable Machine (najlepsze do szkolenia modeli AI za pomocą prostych narzędzi typu „przeciągnij i upuść”)
Google Teachable Machine wyróżnia się jako platforma przeglądarkowa do tworzenia modeli AI, która nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej ani umiejętności kodowania.
Intuicyjny, wizualny interfejs pozwala szkolić modele do rozpoznawania obrazów, dźwięków i pozycji bez konieczności posiadania znacznej wiedzy technicznej. To praktyczny i angażujący sposób na odkrywanie możliwości data powstania sztucznej inteligencji.
Jest to idealne rozwiązanie do zgłębiania działania A/AI oraz tworzenia niewielkich, testowalnych modeli do celów edukacyjnych lub demonstracyjnych.
Możesz eksportować swoje modele do TensorFlow.js, Coral lub Arduino, ale nie są one przeznaczone do automatyzacji cyklu pracy w Business.
Najlepsze funkcje Google Teachable Machine
- Korzystaj z obrazów, dźwięku i pozycji ciała bez konieczności wcześniejszego szkolenia w zakresie AI
- Szybko i skutecznie testuj wyszkolone modele na nowych przykładach za pomocą Microsoft Lobe
- Eksportuj modele w formatach kompatybilnych z TensorFlow.js, Coral i Arduino, aby ułatwić wdrażanie
Limit Google Teachable Machine
- Wydajność przetwarzania zależy od zależności między możliwościami Twojego urządzenia
Ceny Google Teachable Machine
- Free
Oceny i recenzje Google Teachable Machine
- G2: Brak dostępnych ocen
- Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji
8. Microsoft Lobe (najlepsze do tworzenia niestandardowych modeli uczenia maszynowego bez kodowania)
Microsoft Lobe to naturalny wybór, jeśli nie masz doświadczenia w dziedzinie nauki o danych, ale chcesz tworzyć niestandardowe modele uczenia maszynowego za pomocą intuicyjnego interfejsu typu „wskaż i kliknij”. Automatycznie obsługuje złożone zadania techniczne, takie jak szkolenie i optymalizacja modeli, dzięki czemu uczenie maszynowe staje się dostępne dla każdego.
Możesz łatwo gromadzić i przyporządkowywać dane, a następnie przeglądać wyniki w czasie rzeczywistym. Ponadto Lobe integruje się z innymi narzędziami Microsoft, zapewniając płynną pracę od początku do końca.
Najlepsze funkcje Microsoft Lobe
- Wystarczy kilka kliknięć, aby wyszkolić modele klasyfikacji obrazów — po prostu zaimportuj i dodaj etykietę do zdjęć
- Obserwuj poprawę w czasie rzeczywistym, dodając przykłady i poprawki
- Eksportuj platformy mobilne, takie jak CoreML i TensorFlow, do wykorzystania w aplikacjach i witrynach internetowych
Limit Microsoft Lobe
- Obecnie wsparcie jest dostępne tylko dla klasyfikacji obrazów, ale planowane jest dodanie kolejnych typów modeli
Ceny Microsoft Lobe
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Microsoft Lobe
- G2: Brak dostępnych ocen
- Capterra: Brak dostępnych ocen
9. RunwayML (najlepsze narzędzie do edycji wideo i obrazów z wykorzystaniem AI)
RunwayML zapewnia twórcom dostęp do profesjonalnych narzędzi do edycji wideo i obrazów, oferując płynny cykl pracy skoncentrowany na generowaniu zawartości multimedialnej. Platforma wyróżnia się generatywnymi modelami AI, w tym Gen-1, Gen-2 i Gen-3 Alpha, które umożliwiają lepszą edycję wideo, data powstania obrazów i animacji.
Niezależnie od tego, czy tworzysz grafiki za pomocą modeli Gen-2, czy usuwasz tło za pomocą kilku kliknięć, Runway zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji edycji. Możesz nawet zsynchronizować ruchy ust z dźwiękiem i skalować wideo do rozdzielczości 4K w przeglądarce.
Integruje się również z popularnymi narzędziami kreatywnymi, oferując artystom, projektantom i filmowcom płynny cykl pracy, który pozwala ulepszyć ich projekty dzięki funkcjom opartym na AI.
Najlepsze funkcje RunwayML
- Twórz zupełnie nowe wideo na podstawie tekstu podpowiedzi lub przekształcaj istniejące, zmieniając ich styl
- Doskonała synchronizacja dźwięku z ruchem warg dla naturalnego brzmienia głosu
- Zwiększ rozdzielczość wideo do 4K i wydłuż ich długość bez utraty jakości
Limit RunwayML
- Niektóre zaawansowane funkcje wymagają subskrypcji wyższego poziomu
Ceny RunwayML
- Free
- Standard: 15 USD/użytkownik miesięcznie
- Pro: 35 USD/użytkownik miesięcznie
- Unlimited: 95 USD/użytkownik miesięcznie
- enterprise:* Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje RueyML
- G2: Niewystarczająca liczba ocen
- Capterra: zbyt mało ocen
🧠 Ciekawostka: RunwayML odegrało kluczową rola w nagrodzonym Oscarem filmie Wszystko Everywhere All At Once. Artysta efektów wizualnych Evan Halleck wykorzystał oparte na AI narzędzia do zielonego ekranu, aby precyzyjnie usunąć tło, co często daje lepsze wyniki niż tradycyjne metody.
10. Nanonets (najlepsze do automatyzacji przetwarzania dokumentów za pomocą AI)
Nanonets pomaga Teams zautomatyzować ekstrakcję danych z dokumentów z dokładnością do 99% dzięki przetwarzaniu języka naturalnego i zaawansowanej AI. Wyjątkowa zdolność Nanonets do pracy z dokumentami ustrukturyzowanymi i nieustrukturyzowanymi sprawia, że jest to narzędzie jedyne w swoim rodzaju.
Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z plikami PDF w formacie uporządkowanym, czy niechlujnymi plikami odręcznymi, AI może inteligentnie zidentyfikować i wyodrębnić kluczowe informacje, zweryfikować je i wyeksportować bezpośrednio do narzędzi takich jak QuickBooks, Xero lub NetSuite.
Możesz również ustawić przepływy zatwierdzania i kroki sprawdzania błędów — bez konieczności kodowania.
Najlepsze funkcje Nanonets
- Szkol niestandardowe modele /AI dla różnych typów dokumentów bez konieczności kodowania
- Przetwarzaj wiele dokumentów i eksportuj dane do narzędzi takich jak QuickBooks, Xero i NetSuite
- Twórz cykle pracy z automatyzacją do kompleksowego przetwarzania danych, wraz z weryfikacją danych przed eksportem
Limit Nanonets
- Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania trudności w nauce podczas tworzenia złożonych modeli niestandardowych
Ceny Nanonets
Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Nanonets
- G2: 4,8/5 (ponad 90 recenzji)
- Capterra: 4,9/5 (ponad 50 recenzji)
Co mówią o Nanonets prawdziwi użytkownicy?
Recenzja G2 mówi:
Nanonets wykorzystuje zaawansowane algorytmy, które dokładnie wyodrębniają dane z faktur, nawet tych o złożonym lub niestandardowym układzie. AI nieustannie się uczy i poprawia dokładność wyodrębniania danych, zmniejszając liczbę błędów wprowadzanych ręcznie i oszczędzając czas naszego zespołu. Platforma umożliwia również użytkownikom tworzenie wysoce konfigurowalnych cykli pracy, które mogą automatycznie kierować faktury, wyzwalać procesy zatwierdzania i wykonywać działania na podstawie określonych reguł.
Nanonets wykorzystuje zaawansowane algorytmy, które dokładnie wyodrębniają dane z faktur, nawet tych o złożonym lub niestandardowym układzie. A/AI nieustannie się uczy i poprawia dokładność wyodrębniania danych, zmniejszając liczbę błędów wprowadzanych ręcznie i oszczędzając czas naszego zespołu. Platforma umożliwia również użytkownikom tworzenie wysoce konfigurowalnych cykli pracy, które mogą automatycznie kierować faktury, wyzwalać procesy zatwierdzania i wykonywać działania w oparciu o określone reguły.
