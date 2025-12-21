Wispr Flow vs ClickUp: które rozwiązanie jest lepsze do transkrypcji w czasie rzeczywistym?

Wpisywanie tekstu nie zawsze nadąża za Twoimi myślami. W jednej chwili nagrywasz notatki głosowe, a w następnej przeskakujesz między dokumentami, e-mailami i narzędziami do projektów, próbując przekształcić te pomysły w coś użytecznego.

W tym miejscu do akcji wkraczają narzędzia głosowe AI i transkrypcja w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz mówić naturalnie i kontynuować pracę bez zmagania się z klawiaturą.

Wispr Flow działa jak klawiatura oparta na sztucznej inteligencji dla Twojego komputera stacjonarnego, zamieniając dyktowanie na czysty tekst w Twoich ulubionych aplikacjach do pracy. Z kolei ClickUp łączy wiele funkcji i narzędzi w jednym obszarze roboczym, który jest obsługiwany przez głos i sztuczną inteligencję.

W tym artykule przyjrzymy się Wispr Flow i ClickUp, porównując sposób, w jaki każde z tych narzędzi radzi sobie z zarządzaniem zadaniami sterowanym głosem, kontekstowymi funkcjami AI i funkcjami zwiększającymi wydajność.

Wispr Flow vs ClickUp w skrócie

Porównując wyspecjalizowane narzędzie do dyktowania z pełną platformą zwiększającą wydajność, warto przyjrzeć się różnicom między nimi:

Funkcja ClickUp Wispr Flow Transkrypcja w czasie rzeczywistym i przechwytywanie notatek ClickUp AI Notetaker rejestruje obsługiwane połączenia, generuje transkrypcje i podsumowania oraz przekształca działania następcze w zadania w ClickUp Tasks and Docs. Koncentruje się na dyktowaniu na żywo w dowolnym wybranym polu tekstowym; nie łączy połączeń, ale umożliwia dyktowanie notatek w dowolnej aplikacji. Zarządzanie projektami i zadaniami Pełna hierarchia projektu (obszary robocze → przestrzenie → foldery → listy → zadania → podzadania) z dokumentami, pulpitami nawigacyjnymi i raportowaniem w jednym miejscu. Brak wbudowanego zarządzania zadaniami lub projektami; opiera się na zewnętrznych narzędziach, takich jak ClickUp, Jira lub CRM, do przechowywania i śledzenia pracy. Automatyzacja cyklu pracy i modele AI ClickUp Automations i ClickUp Brain obsługują zmiany statusu, przydziały, powiadomienia, podsumowania i generowane przez AI projekty powiązane z danymi obszaru roboczego. Wykorzystuje modele AI do czyszczenia, przepisywania i formatowania dyktowanego tekstu, ale nie powoduje zmian w cyklu pracy ani działań związanych z zadaniami. Współpraca i komunikacja Współdzielone dokumenty, przypisywanie komentarzy, czat i Clipy pozwalają przechowywać rozmowy, pliki i zadania w jednym wspólnym obszarze roboczym. Przyspiesza odpowiedzi i dokumentację w narzędziach takich jak e-mail, Slack, Docs lub IDE, ale nie oferuje wspólnego obszaru roboczego. Ceny Free Forever Plan; płatne plany od 7 USD/miesiąc za użytkownika, z dodatkami AI, takimi jak Brain i BrainGPT, dostępnymi w płatnych pakietach. Podstawowy: Free; Pro: 15 USD/miesiąc na użytkownika; Enterprise: niestandardowa cena Najlepsze dla Zespoły, które chcą mieć dostęp do funkcji głosowych, transkrypcji, zadań, dokumentów i automatyzacji AI w jednej platformie do zarządzania wydajnością i zarządzania projektami. Osoby i zespoły, które potrzebują szybkiej, elastycznej warstwy dyktowania, z której mogą korzystać w istniejących aplikacjach i cyklach pracy.

Czym jest ClickUp?

Zachowaj porządek, działaj szybciej i zarządzaj wszystkimi zadaniami w jednym miejscu dzięki ClickUp

Wyobraź sobie, że kierujesz wprowadzeniem produktu na rynek: notatki głosowe w telefonie, przypomnienia o zadaniach rozrzucone po różnych aplikacjach i opinie ukryte w wątkach e-maili. Za każdym razem, gdy przełączasz się między narzędziami, tracisz tempo i kontekst. To klasyczny przykład rozproszenia pracy.

ClickUp to pierwsza na świecie zintegrowana przestrzeń robocza AI, stworzona w celu ograniczenia rozproszenia pracy i rozproszenia AI poprzez zebranie wszystkich aplikacji roboczych, danych i modeli AI w jednej platformie.

Możesz planować projekty, tworzyć zadania, redagować dokumenty i dodawać komentarze bez przełączania się między zakładkami. Wszystkie narzędzia i funkcje ClickUp są połączone w jednej platformie, dzięki czemu Twój cykl pracy przypomina jedną ciągłą przestrzeń roboczą, a nie zestaw niepowiązanych ze sobą narzędzi.

ClickUp zawiera również wbudowanego asystenta AI o nazwie ClickUp Brain. Działa on jako kontekstowa aplikacja AI, która rozumie Twoje zadania, dokumenty i komentarze oraz pomaga tworzyć zawartość bezpośrednio w miejscu pracy.

Dla zespołów, które wolą dyktować niż pisać, ClickUp BrainGPT dodaje funkcję Talk to Text do ClickUp Brain. Dzięki BrainGPT na komputerze stacjonarnym lub poprzez rozszerzenie Chrome wystarczy nacisnąć prosty skrót klawiszowy, mówić naturalnie, a Twoje słowa pojawią się jako sformatowany tekst w zadaniach, dokumentach, komentarzach lub innych aplikacjach roboczych, z których już korzystasz.

Jeden z użytkowników doskonale to opisał:

ClickUp zastąpił wiele narzędzi, z których dotychczas korzystaliśmy — menedżery zadań, narzędzia do obsługi dokumentów, pulpity nawigacyjne, a nawet aplikacje do tworzenia notatek oparte na sztucznej inteligencji. Możliwość dostosowywania cyklu pracy, automatyzacji aktualizacji i zapewnienia wszystkim dostępu do aktualnych informacji w czasie rzeczywistym całkowicie zmieniła sposób, w jaki działamy.

ClickUp zastąpił wiele narzędzi, z których dotychczas korzystaliśmy — menedżery zadań, narzędzia do obsługi dokumentów, pulpity nawigacyjne, a nawet aplikacje do tworzenia notatek oparte na AI. Możliwość dostosowywania cyklu pracy, automatyzacji aktualizacji i zapewnienia wszystkim dostępu do aktualnych informacji w czasie rzeczywistym całkowicie zmieniła sposób, w jaki działamy.

Funkcje ClickUp

ClickUp łączy zadania, dokumenty, współpracę i AI w jednej platformie. Oto kluczowe funkcje, które mają największe znaczenie, gdy zależy Ci na transkrypcji, dyktowaniu pomysłów i przekształcaniu rozmów w pracę.

Funkcja nr 1: ClickUp AI Notetaker

Zamień każde spotkanie w natychmiastowe notatki, transkrypcje i zadania do wykonania dzięki ClickUp AI Notetaker

Zamiast polegać na odręcznych notatkach lub rozproszonych nagraniach, ClickUp AI Notetaker może automatycznie dołączać się do obsługiwanych połączeń i generować przeszukiwalne transkrypcje oraz podsumowania. Na tej podstawie możesz tworzyć zadania, przypisywać ich właścicieli i dodawać terminy wykonania bezpośrednio z podsumowania, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte między połączeniem a listą zadań.

Ponieważ notatki i transkrypcje znajdują się w zadaniach ClickUp i dokumentach ClickUp, Twój zespół może dodawać komentarze, opinie i śledzić dalsze działania bez konieczności przechodzenia do oddzielnego oprogramowania do transkrypcji.

Na przykład kierownik sprzedaży przeprowadza codzienne spotkania z zespołem. Zamiast wpisywać zadania do wykonania podczas rozmowy, korzystają z funkcji ClickUp AI Notetaker. Po spotkaniu podsumowanie zawiera najważniejsze decyzje, a zadania do wykonania są tworzone i przypisywane automatycznie, więc kierownik musi tylko je przejrzeć i dostosować.

Funkcja nr 2: ClickUp Brain i BrainGPT

Zadaj pytania, analizuj i automatyzuj pracę dzięki AI, która rozumie całe Twoje obszary robocze dzięki BrainGPT.

ClickUp Brain to Twój asystent AI w ClickUp. Wykorzystuje zaawansowane modele AI, aby odpowiadać na pytania dotyczące Twoich zadań i dokumentów, tworzyć zadania i dokumenty, podsumowywać długie notatki i pomagać w uporządkowaniu informacji zwrotnych w jasny plan.

Dzięki BrainGPT na komputerze stacjonarnym i jako rozszerzeniu Google Chrome możesz używać funkcji Talk to Text, aby natychmiast rejestrować pomysły i pozwolić AI zająć się żmudnymi zadaniami.

BrainGPT zamienia Twoją mowę na tekst w aplikacjach komputerowych, dokumentach, witrynach i formularzach, dzięki czemu możesz dyktować aktualizacje lub konspekty zamiast je wpisywać. Dzięki transkrypcji opartej na AI użytkownicy oszczędzają średnio 1,1 dnia tygodniowo i wykonują zadania 4 razy szybciej niż podczas pisania na klawiaturze.

Oparty na najlepszych modelach AI, takich jak ClickUp Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek i Claude, ClickUp BrainGPT inteligentnie rozumie kontekst, edytuje tekst w trakcie mówienia i dostarcza dopracowany tekst do różnych aplikacji.

Obsługuje interpunkcję, strukturę i formatowanie, dzięki czemu dyktowana zawartość jest przekształcana w przejrzyste akapity lub listy kontrolne zamiast surowych transkrypcji. Ta superaplikacja AI pozwala zaoszczędzić nawet 88% kosztów, zastępując wiele aplikacji AI i narzędzi do transkrypcji, a jednocześnie zapewniając szybkość i dokładność obsługi głosowej.

Możesz również używać funkcji Talk to Text w klasycznych cyklach pracy transkrypcji. BrainGPT może:

Nagraj krótkie notatki głosowe po spotkaniu i wrzuć je do dokumentu ClickUp

Zamień pomysły wypowiedziane na głos w uporządkowaną dokumentację projektu lub briefy.

Wypełniaj formularze i pola bez użycia rąk, a automatyzacje zajmą się resztą.

Funkcja nr 3: ClickUp dokumenty, zadania i współpraca

Twórz, udostępniaj i łącz dokumenty bezpośrednio z cyklami pracy, aby przyspieszyć realizację zadań dzięki ClickUp Docs

ClickUp Docs umożliwia zespołom tworzenie dokumentów, stron wiki i hubów wiedzy, które są bezpośrednio połączone z zadaniami i projektami. Możesz dodawać komentarze, dodawać komentarze dla konkretnych członków zespołu i przekształcać te komentarze w elementy działania, a wszystko to bez opuszczania dokumentu. Dokumenty i zadania są wyświetlane obok siebie, dzięki czemu można śledzić, jak dokument przekształca się w rzeczywistą pracę.

Dzięki funkcji Talk to Text możesz dyktować fragmenty dokumentu, podsumowanie spotkania lub artykuł wiedzy zamiast je wpisywać. Wygłoś swój zarys lub całe akapity, pozwól funkcji Talk to Text je zapisać, a następnie użyj BrainGPT, aby dopracować tekst lub przekształcić długie opinie w przejrzystą listę kontrolną.

Oprócz dokumentów, zadania ClickUp zapewniają elastyczną strukturę (zadania, podzadania, pola niestandardowe, zależności), która pozwala śledzić wszystko, od prostych list kontrolnych po złożone projekty. Po załączeniu dokumentów i plików do zadań otrzymujesz „dokumenty zadań”, w których kontekst i wykonanie współistnieją.

Planuj, organizuj i śledź każde zadanie dzięki polom niestandardowym, priorytetom i terminom w zadaniach ClickUp

📌 Przykład: Zespół marketingowy pisze brief dotyczący premiery w ClickUp Docs. Recenzenci zostawiają komentarze, a potem zamieniają kluczowe wątki w zadania związane z tekstem, projektem i kontrolą jakości. Te zadania są połączone z oryginalnym dokumentem, dzięki czemu wszyscy mogą śledzić zmiany, zatwierdzenia i daty premiery w jednym miejscu.

Aby zwiększyć tę synergię, narzędzia do współpracy ClickUp ( ClickUp Chat, Assign Comments i ClickUp Clips ) umożliwiają zespołom pozostawianie komentarzy, udostępnianie krótkich klipów ekranowych lub głosowych oraz pracę w ramach tej samej platformy. Zapobiega to przełączaniu się między narzędziami i pomaga zespołom skupić energię na wykonywaniu zadań bez zmiany kontekstu.

Ceny ClickUp

Czym jest Wispr Flow?

za pośrednictwem Wispr Flow

Wispr Flow to oparte na AI narzędzie do dyktowania głosowego, zaprojektowane w celu wyeliminowania tej przeszkody. Pozwala ono mówić naturalnie i natychmiast przekształca głos w dobrze sformatowany tekst w niemal każdej aplikacji na komputerach Mac, Windows lub iPhone. Możesz dyktować w Dokumentach Google, przeglądarce, e-mailu, Notion, IDE lub CRM, a Wispr Flow wpisze tekst za Ciebie.

W przeciwieństwie do podstawowych narzędzi zamiany mowy na tekst, Wispr Flow jest aplikacją AI działającą w kontekście. Automatycznie dodaje znaki interpunkcyjne, usuwa słowa wypełniające i może dostosować ton oraz formatowanie w oparciu o to, co piszesz, niezależnie od tego, czy jest to dokument projektowy, odpowiedź na czacie, czy blok kodu. Oferuje wsparcie dla ponad 100 języków, co sprawia, że jest przydatny dla globalnych zespołów i wielojęzycznych cykli pracy.

Funkcje Wispr Flow

Wispr Flow ma jeden główny cel: pomóc Ci dyktować pomysły i zakończyć prace pisemne szybciej niż podczas pisania na klawiaturze, w dowolnej aplikacji lub na dowolnym urządzeniu. Oto kluczowe funkcje, które należy wziąć pod uwagę podczas porównywania Wispr Flow i ClickUp.

Funkcja nr 1: Dyktafon bez użycia rąk

za pośrednictwem Wispr Flow

Dzięki Wispr Flow możesz rozpocząć dyktowanie za pomocą skrótu klawiaturowego lub paska Flow. Po aktywacji narzędzie wpisuje tekst do wybranego pola tekstowego, niezależnie od tego, czy jest to wiadomość e-mail, Dokument Google, wiadomość czatu czy redaktor kodu.

Narzędzie zostało zaprojektowane tak, aby dorównać szybkości generowania pomysłów przez mózg, a nie szybkości pisania na klawiaturze. Wispr Flow twierdzi, że dyktowanie może być 3–4 razy szybsze niż pisanie na klawiaturze, zwłaszcza w przypadku długich dokumentów, takich jak raporty lub notatki ze spotkań.

📌 Przykład: Menedżer produktu dołącza do wirtualnego spotkania, przeglądając swoją tablicę. Zamiast przerywać pracę, aby wpisać notatki, przytrzymuje skrót, dyktuje aktualizacje na tyle głośno, aby mikrofon je zarejestrował, a Wispr Flow zapisuje wszystko w otwartym zadaniu lub dokumencie.

Funkcja nr 2: Automatyczne edycje i komendy oparte na AI

Wispr Flow wykorzystuje modele AI do porządkowania mowy. Usuwa słowa wypełniające, dodaje znaki interpunkcyjne i zamienia instrukcje głosowe, takie jak „nowy akapit” lub „zamień to na punkty”, w rzeczywiste zmiany formatowania.

Możesz również używać prostych komend głosowych, takich jak „przepisz to bardziej formalnie” lub „skróć ten akapit”, a Wispr przepisze zaznaczony tekst. Dzięki temu jest to przydatne nie tylko do dyktowania, ale także do poprawiania szkiców i dostosowywania struktury bez dotykania klawiatury.

Funkcja nr 3: Osobisty słownik z synchronizacją między urządzeniami

za pośrednictwem Wispr Flow

Wispr Flow zawiera słownik osobisty, dzięki czemu można nauczyć go nazw produktów, akronimów i terminów specyficznych dla danej dziedziny. Można tworzyć fragmenty tekstu wielokrotnego użytku, wyzwalane przez krótkie frazy, co jest przydatne w przypadku podpisów lub powtarzających się notatek.

Twoje słownictwo i preferencje są synchronizowane między urządzeniami, dzięki czemu możesz przełączać się między pulpitem a urządzeniem mobilnym bez utraty sposobu działania dyktowania. W przypadku Teams wspólne słowniki pomagają zachować spójność ortograficzną i terminologiczną, gdy wiele osób korzysta z tego samego narzędzia.

📌 Przykład: Autor tekstów technicznych dodaje do słownika terminy „SaaS”, „SDK” oraz nazwy konkretnych klientów. Później, podczas dyktowania długiego dokumentu, terminy te pojawiają się za każdym razem poprawnie, co zmniejsza potrzebę ręcznego wprowadzania poprawek.

Ceny Wispr Flow dla przepływu

Podstawowy : Free

Pro : 15 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Enterprise: Niestandardowe ceny

Wispr Flow vs ClickUp: porównanie funkcji przepływu

Zarówno Wispr Flow, jak i ClickUp pomagają Ci częściej korzystać z głosu, a rzadziej z klawiatury, ale w bardzo różny sposób dopasowują się do Twojego cyklu pracy. Wispr Flow działa jak narzędzie do transkrypcji AI i klawiatura, które można włączyć do dowolnej aplikacji, natomiast ClickUp to pełna platforma zwiększająca wydajność z wbudowaną sztuczną inteligencją w zadaniach, dokumentach i spotkaniach.

Porównajmy Wispr Flow i ClickUp pod kątem transkrypcji w czasie rzeczywistym, zarządzania zadaniami, automatyzacji AI, współpracy i cen.

Funkcja nr 1: Transkrypcja w czasie rzeczywistym i przechwytywanie notatek

ClickUp

ClickUp łączy AI Notetaker, dokumenty i zadania, dzięki czemu rozmowy podczas spotkań zamieniają się bezpośrednio w uporządkowane notatki i zadania do wykonania. ClickUp AI Notetaker rejestruje dźwięk, tworzy transkrypcję, podsumowuje rozmowę i pozwala wyodrębnić zadania do wykonania za pomocą kilku kliknięć.

Ponieważ wszystko znajduje się w ClickUp, możesz przeglądać transkrypcje w ramach zadań ClickUp, dodawać komentarze i śledzić zmiany statusu w czasie. Jeśli wolisz dodawać własne uwagi po rozmowie, funkcja Talk to Text w ClickUp pozwala dyktować notatki głosowe bezpośrednio do dokumentów lub zadań ClickUp. Następnie możesz użyć ClickUp Brain, aby je podsumować lub przekształcić w listy kontrolne, bez konieczności ręcznego wpisywania.

Wispr Flow

Wispr Flow koncentruje się raczej na dyktowaniu niż na rejestrowaniu spotkań. Nie łączy się z połączeniami, ale pozwala na transkrypcję mowy do dowolnej aplikacji, z której korzystasz. Jeśli słuchasz nagrania lub głośno myślisz po spotkaniu, możesz podyktować swoje podsumowanie do Dokumentu Google, zadania ClickUp lub swojego CRM.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa, jeśli potrzebujesz pełnej transkrypcji spotkań powiązanej z zadaniami i dokumentami. Wispr Flow wygrywa, jeśli potrzebujesz elastycznej warstwy dyktowania, którą można wprowadzić do każdej aplikacji, z której już korzystasz.

Funkcja nr 2: Zarządzanie projektami i zadaniami

ClickUp

Organizuj pracę za pomocą uporządkowanej hierarchii od obszaru roboczego po zadania, aby zapewnić przejrzystość w ClickUp

ClickUp został stworzony przede wszystkim jako platforma do zarządzania projektami i zadaniami. Jego hierarchia projektów (obszary robocze → przestrzenie → foldery → listy → zadania → podzadania) ułatwia organizowanie dużych projektów i codziennych zadań w jednej strukturze. Zadania mogą zawierać pola niestandardowe, priorytety, listy kontrolne i zależności, a także linki do dokumentów ClickUp i pulpitów nawigacyjnych ClickUp.

Możesz tworzyć zadania na podstawie podsumowań spotkań, z poziomu Dokumentów lub poprzez konwersję komentarzy, dzięki czemu Twoje dyktanda i transkrypcje zawsze mają jasno określone przeznaczenie.

Wispr Flow

Wispr Flow nie zarządza zadaniami samodzielnie. Pomaga wypełniać opisy zadań, pisać aktualizacje i szybciej tworzyć dokumenty dzięki dyktowaniu głosowemu, ale nadal musisz polegać na innych narzędziach (takich jak ClickUp, Jira lub CRM), aby faktycznie przechowywać i śledzić te zadania.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wyraźnie wygrywa w zakresie zarządzania zadaniami i projektami, ponieważ łączy planowanie, śledzenie i raportowanie w jednej platformie, a nie stanowi dodatkową warstwę.

Funkcja nr 3: Automatyzacja cyklu pracy i modele AI

ClickUp

Zautomatyzuj powtarzalne cykle pracy dzięki niestandardowym wyzwalaczom i warunkom w ClickUp Automations

ClickUp zawiera wbudowane funkcje automatyzacji poprzez ClickUp Automations i ClickUp Brain, dzięki czemu można zautomatyzować zmiany statusu, przypisywanie zadań, powiadomienia, a nawet działania AI, takie jak podsumowywanie dokumentów lub generowanie szkicu na podstawie podpowiedzi.

Dzięki ClickUp BrainGPT możesz dyktować zadania i dokumenty, a następnie poprosić sztuczną inteligencję o podsumowanie informacji lub aktualizację pól. Możesz używać tych samych modeli sztucznej inteligencji, które pomagają w generowaniu tekstu, do „odczytywania” Twojego obszaru roboczego i udzielania odpowiedzi na temat statusu Twojej pracy.

Wispr Flow

Wispr Flow wykorzystuje modele AI głównie do przetwarzania danych głosowych. Oczyszcza dyktowany tekst, przepisuje zawartość na żądanie i formatuje wynik w postaci list, akapitów lub podsumowań.

Jednak nie zna on Twoich projektów, zadań ani tablic. Automatyzacja ogranicza się do przepisywania i formatowania; nie uruchamia ona działań związanych z cyklem pracy, takich jak zmiana statusu lub przypisywanie zadań.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa pod względem automatyzacji cyklu pracy i zaawansowania modeli AI powiązanych z zadaniami i dokumentami. Wispr Flow wygrywa, jeśli Twoim głównym priorytetem jest przekształcanie mowy w czysty tekst w dowolnej aplikacji.

Funkcja nr 4: Współpraca i komunikacja

ClickUp

ClickUp został stworzony z myślą o współpracy zespołowej. Możesz:

Udostępniaj dokumenty i pozwól członkom zespołu dodawać komentarze lub sugerować zmiany.

Użyj funkcji „Przypisz komentarze” , aby przekształcić opinie w zadania, które można śledzić.

Czatuj w ClickUp , korzystając z rozmów połączonych z zadaniami i dokumentami.

Nagrywaj krótkie Clips wideo lub głosowe i dodawaj je jako załączniki do zadań, aby zapewnić kontekst.

Ponieważ wszystko dzieje się w ClickUp, Twój zespół może pracować na jednej platformie i utrzymywać połączenie między rozmowami, zadaniami i dokumentami.

Wispr Flow

Wispr Flow nie posiada własnej wspólnej przestrzeni roboczej. Współpraca odbywa się w narzędziach, z których korzystasz: Slack, e-mail, Dokumenty lub menedżery zadań. Przyspiesza ona współpracę, pomagając osobom, które mają problemy z pisaniem na klawiaturze lub koncentracją, odpowiadać szybciej i bardziej konsekwentnie, a wielu użytkowników z ADHD podkreśla, jak wiele czasu dzięki temu zyskują.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa w kategorii zorganizowanej współpracy, ponieważ zapewnia zespołom jedno środowisko do śledzenia zadań, dokumentów, komentarzy i powiadomień. Wispr Flow jest doskonałym narzędziem uzupełniającym, które przyspiesza pisanie w tych aplikacjach.

ClickUp vs. Wispr Flow na Reddicie

Użytkownicy Reddit dyskutujący na temat ClickUp i Wispr Flow podkreślają, w jaki sposób narzędzia te zaspokajają różne potrzeby w zakresie wydajności.

W przypadku ClickUp wielu użytkowników docenia możliwość konsolidacji wielu cykli pracy w jednym interfejsie:

Jestem pod wrażeniem, ponieważ nie potrzebuję żadnego dodatkowego narzędzia, aby to wszystko zrobić. Wszystko znajduje się w interfejsie ClickUp. Ma połączenie z moim Kalendarzem Google i działa po prostu bez zarzutu.

Jestem pod wrażeniem, ponieważ nie potrzebuję żadnego dodatkowego narzędzia, aby wszystko zrobić. Wszystko znajduje się w interfejsie ClickUp. Ma połączenie z moim Kalendarzem Google i działa po prostu bez zarzutu.

Jednak niektórzy użytkownicy napotkali problemy z rozpoznawaniem języka w niektórych scenariuszach:

Czasami występują problemy z rozpoznawaniem języka. ClickUp NoteTaker często błędnie identyfikuje język arabski jako farsi, co prowadzi do nieprawidłowego transkrybowania notatek.

Czasami występują problemy z rozpoznawaniem języka. ClickUp NoteTaker często błędnie identyfikuje język arabski jako farsi, co prowadzi do nieprawidłowego transkrybowania notatek.

Jeśli chodzi o Wispr Flow, użytkownicy Reddita uwielbiają to, jak zmienia ono wydajność osób, które mają problemy z szybkością pisania lub koncentracją:

Absolutnie uwielbiam Wispr Flow. Mam ADHD, a to narzędzie pozwala mi odzyskać kilka godzin dziennie i pracować w zawrotnym tempie bez ograniczeń związanych z pisaniem na klawiaturze.

Absolutnie uwielbiam Wispr Flow. Mam ADHD, a to narzędzie pozwala mi odzyskać kilka godzin dziennie i pracować w zawrotnym tempie bez ograniczeń związanych z pisaniem na klawiaturze.

Inni jednak zwracają uwagę na problemy techniczne, które mogą zakłócić ich cykl pracy:

Z jakiegoś powodu aplikacja psuje mi menu kontekstowe prawego przycisku myszy w przeglądarce Firefox. Opcje rozszerzeń w menu kontekstowym prawego przycisku myszy znikają po najechaniu kursorem. Spędziłem wiele godzin na rozwiązywaniu tego problemu, a nawet skasowałem ustawienia przeglądarki Firefox, tylko po to, aby dowiedzieć się, że winowajcą był Flow.

Z jakiegoś powodu aplikacja psuje mi menu kontekstowe prawego przycisku myszy w przeglądarce Firefox. Opcje rozszerzeń w menu kontekstowym prawego przycisku myszy znikają po najechaniu kursorem. Spędziłem wiele godzin na rozwiązywaniu tego problemu, a nawet skasowałem ustawienia przeglądarki Firefox, tylko po to, aby dowiedzieć się, że winowajcą był przepływ.

Które narzędzie zwiększające wydajność jest najlepsze?

Wispr Flow jest idealnym rozwiązaniem, jeśli chcesz skupić się wyłącznie na dyktowaniu zamiast pisaniu. Sprawdzi się doskonale, jeśli spędzasz dzień na pisaniu e-maili, dokumentowaniu pomysłów lub aktualizowaniu kart w różnych narzędziach i po prostu chcesz szybciej wprowadzać tekst na ekran.

ClickUp jest lepszym rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz również organizować, śledzić i dostarczać zadania. Dzięki ClickUp AI Notetaker do transkrypcji w czasie rzeczywistym, ClickUp Brain i BrainGPT do tworzenia podsumowań i dyktowania opartych na sztucznej inteligencji oraz ClickUp Tasks i Docs do przechowywania wszystkich danych, otrzymujesz jedną platformę, na której rozmowy, notatki i realizacja zadań pozostają ze sobą połączone.

Jeśli wybierasz między Wispr Flow a ClickUp i chcesz mieć obszar roboczy, w którym narzędzia AI, zadania, dokumenty i projekty współistnieją, ClickUp jest lepszym długoterminowym rozwiązaniem dla Twojego zespołu.

