10 najlepszych streszczaczy spotkań AI

Bądźmy szczerzy - robienie notatek podczas spotkań może być nie lada sztuką. Próbujesz skupić się na kluczowej dyskusji, a jednocześnie starasz się ją notować, aby nie zapomnieć.

Ale co by było, gdybyś nie musiał wybierać między uwagą a uchwyceniem każdego ważnego szczegółu?

Dzięki podsumowaniom spotkań z wykorzystaniem AI nie musisz. Dzięki tym narzędziom możesz w pełni skupić się na rozmowie, wiedząc, że AI przechwytuje i podsumowuje notatki ze spotkania. 🤖

Od rejestrowania elementów działań po generowanie wyczyszczonych podsumowań, podsumowania spotkań AI eliminują potrzebę ręcznego sporządzania notatek, pozwalając ci być bardziej obecnym i wydajnym podczas spotkań.

Czy to wzbudza Twoje odsetki? 🤔

W takim razie czytaj dalej, ponieważ odkrywamy 10 najlepszych podsumowań spotkań AI, które mogą pomóc Ci przekształcić Twój cykl pracy.

**Czego należy szukać w podsumowującym notatce AI?

Wybór odpowiedniego podsumowującego spotkania narzędzia AI to coś więcej niż tylko znalezienie narzędzia, które "działa" Powinno być ono wydajne, łatwe w użyciu i responsywne. Oprócz tego, oto kilka podstawowych cech, na które należy zwrócić uwagę:

Dokładność: Wybierz streszczacz spotkań AI, który generuje dokładne transkrypcje spotkań. Ułatwia to robienie notatek i zapewnia maksymalną niezawodność

Wybierz streszczacz spotkań AI, który generuje dokładne transkrypcje spotkań. Ułatwia to robienie notatek i zapewnia maksymalną niezawodność Możliwość dostosowania: Wybierz narzędzie, które oferuje niestandardowe opcje. Na przykład, wysokiej jakości narzędzie do podsumowywania spotkań AI powinno umożliwiać personalizację różnych notatek ze spotkań w oparciu o długość, szczegóły, kluczowe punkty itp.

Wybierz narzędzie, które oferuje niestandardowe opcje. Na przykład, wysokiej jakości narzędzie do podsumowywania spotkań AI powinno umożliwiać personalizację różnych notatek ze spotkań w oparciu o długość, szczegóły, kluczowe punkty itp. Możliwości integracji: Wybierz podsumowanie, które integruje się z narzędziami i oprogramowaniem innych firm. Obejmuje to popularne aplikacje i narzędzia do wideokonferencji, takie jak Zoom i Google Meet, platformy do współpracy, takie jak Microsoft Teams, oraz narzędzia kalendarza, takie jak Calendly

Wybierz podsumowanie, które integruje się z narzędziami i oprogramowaniem innych firm. Obejmuje to popularne aplikacje i narzędzia do wideokonferencji, takie jak Zoom i Google Meet, platformy do współpracy, takie jak Microsoft Teams, oraz narzędzia kalendarza, takie jak Calendly Wsparcie językowe: Znajdź narzędzie, które obsługuje różne języki globalne i regionalne. Ułatwia to transkrypcję w czasie rzeczywistym i pomaga efektywniej nagrywać spotkania

Znajdź narzędzie, które obsługuje różne języki globalne i regionalne. Ułatwia to transkrypcję w czasie rzeczywistym i pomaga efektywniej nagrywać spotkania Bezpieczeństwo: Wybierz streszczacz notatek AI, który zapewnia solidne środki bezpieczeństwa i przestrzega przepisów o ochronie danych, zapewniając, że szczegóły udostępniane w nagraniach wideo są bezpieczne przed nieautoryzowanym dostępem

10 najlepszych podsumowań notatek AI

Oto krótkie porównanie najlepszych narzędzi na rynku, które pomoże ci wybrać odpowiednie narzędzie AI do podsumowywania spotkań. Podzieliliśmy je na podstawie najlepszych przypadków użycia, kluczowych funkcji, cen i tego, czy oferują darmowy plan. W ten sposób możesz łatwo znaleźć narzędzie, które pasuje do twojego przepływu pracy i budżetu.

Narzędzie Najlepsze dla Free Plan Płatny plan od Kluczowe funkcje ClickUp AI streszcza notatki ze spotkań Tak $7/miesiąc Transkrypcja w czasie rzeczywistym, konwersja zadań, przechowywanie dokumentów Fireflies.ai Automatyczne przechwytywanie notatek ze spotkań Tak $18/miesiąc Podsumowuje spotkania wideo, rozszerzenie do przeglądarki ułatwiające korzystanie Otter.ai Podsumowywanie spotkań online Tak $16.99/miesiąc Generuje podsumowania spotkań, aplikacja mobilna, podkreśla kluczowe punkty Avoma Uzyskiwanie wglądu w spotkania Tak $24/miesiąc Dostawca wglądu w spotkania, edytuje transkrypcje, integracja z CRM Fathom Podsumowywanie spotkań wideo Tak 19 USD/miesiąc Podsumowuje spotkania wideo, rozszerzenie przeglądarki ułatwiające korzystanie Fellow Tworzenie agend spotkań Tak $11/miesiąc Przechwytywanie notatek na żywo, przydzielanie zadań, powiadomienia w czasie rzeczywistym Sembly AI Nagrywanie spotkań Tak $29/miesiąc za licencję Etykiety kluczowych momentów, wsparcie 48 języków, wyszukiwanie słów kluczowych Laxis Wyciąganie notatek ze spotkań Tak $13.33/miesiąc Podsumowuje niestandardowe spotkania, generuje przydatne wnioski Jamie AI Podsumowywanie spotkań (wirtualnych i osobistych) Tak $26.31/miesiąc Tłumaczy transkrypcje na ponad 20 języków, etykieta ważnych momentów Rewatch Notatka wideo Tak $23.75/miesiąc Organizuje spotkania według kanałów, dostarcza analizy, udostępnia podsumowania

Tabela porównawcza podsumowań spotkań AI

Teraz, gdy zapoznałeś się już z szybkim porównaniem najlepszych podsumowań spotkań AI, przyjrzyjmy się bliżej temu, co wyróżnia każde z narzędzi. Od transkrypcji w czasie rzeczywistym po płynną integrację i funkcje automatyzacji, zbadamy unikalne zalety i limity tych narzędzi, abyś mógł podjąć świadomą decyzję, które z nich najlepiej odpowiada potrzebom Twojego zespołu.

1. ClickUp (najlepszy do podsumowywania notatek ze spotkań z wykorzystaniem AI)

Potrzebujesz solidnego, wszechstronnego i wydajnego asystenta AI w miejscu pracy? Nie szukaj więcej - ClickUp to najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. 🏆

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami, która oferuje wszystkie narzędzia i funkcje potrzebne do uproszczenia każdego aspektu pracy - a robienie notatek nie jest wyjątkiem.

Co sprawia, że ClickUp jest najlepszy w branży? Sekret jest powszechnie znany - jego kompleksowość! W przeciwieństwie do innych narzędzi, ClickUp oferuje rozwiązania optymalizujące notatki dla spotkań synchronicznych i asynchronicznych.

Wyobraź sobie kompleksowe rozwiązanie do tworzenia agend spotkań, podsumowywania ich zawartości i uzyskiwania zautomatyzowanych notatek ze spotkań. Wejdź ClickUp Meetings .

Wszechstronne narzędzie do zarządzania spotkaniami, które jest wybawieniem dla wszystkich przeszkód związanych z pracą zespołową w czasie rzeczywistym.

Ale czekaj - to nawet nie połowa tego, co oferuje ClickUp.

Generuj natychmiastowe podsumowania i notatki w czasie rzeczywistym z każdego spotkania dzięki ClickUp Brain

Ulepszona transkrypcja spotkań wideo z ClickUp Brain i Clipami ClickUp Brain pomaga generować agendy spotkań, transkrypcje spotkań w czasie rzeczywistym, podsumowania, kluczowe spostrzeżenia i dokumenty - a wszystko to za pomocą kilku podpowiedzi. Pomaga również analizować dyskusje i automatycznie wyróżniać elementy działań. Następnie przekształca je w zadania i przypisuje do odpowiednich interesariuszy.

Funkcja podsumowania narzędzia generuje również krótki przegląd kluczowych decyzji, elementów działań i wniosków za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

To jeszcze nie wszystko! Połącz ClickUp Brain z ClickUp Clip aby doskonale transkrybować wszystkie asynchroniczne spotkania wideo!

organizuj notatki ze spotkań, agendy, dyskusje itp. w jednym miejscu dzięki ClickUp Docs_

Zorganizowane zapiski z ClickUp Docs

Główną pułapką związaną ze zwykłymi podsumowaniami spotkań AI jest skalowalność. W miarę powiększania się zespołu, prowadzenie rejestru krytycznych punktów omawianych na każdym spotkaniu staje się trudne. Ale nie z ClickUp Dokumenty .

Narzędzie to pozwala skonsolidować wszystkie notatki z poprzednich spotkań, transkrypcje, podsumowania i wideo w jednym miejscu.

Ponadto, ClickUp oferuje również dwa gotowe do użycia, konfigurowalne szablony do zarządzania spotkaniami i notatkami.

Szablony spotkań, z których możesz korzystać

Z Szablon notatek ze spotkania ClickUp clickUp automatycznie tworzy zadania na podstawie elementów spotkania, centralizuje dokumenty spotkania w celu łatwego dostępu i usprawnia współpracę dzięki aktualizacjom i komentarzom w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo Szablon protokołu ze spotkania ClickUp dostarcza szkieletową strukturę do rejestrowania protokołów ze spotkań w formie dokumentu na platformie ClickUp. Pomaga rejestrować protokoły ze spotkań, organizować dyskusje, decyzje i działania następcze w ustrukturyzowanym formacie, a także łatwo udostępniać i aktualizować zapisy spotkań w zespole.

✅ Idealny dla: Kierowników projektów i zespołów zajmujących się wieloma projektami, które wymagają szczegółowych podsumowań spotkań, przypisywania zadań i płynnej integracji z innymi narzędziami do zarządzania pracą.

Najlepsze funkcje ClickUp

Konwersja notatek i elementów działań bezpośrednio na zadania, przypisywanie obowiązków w czasie rzeczywistym

Ustawienie automatycznych przypomnień o kolejnych zadaniach, dzięki czemu żaden element nie zostanie pominięty po spotkaniu

Współpracuj na żywo nad dokumentami ze spotkań z członkami Teams, pozwalając wszystkim na jednoczesny wkład

Korzystaj z opcji tekstu sformatowanego, takich jak pogrubienie, nagłówki i wypunktowania, aby formatować i organizować notatki ze spotkań w przejrzysty sposób

Łatwe przeszukiwanie notatek i dyskusji z poprzednich spotkań, zapewniające szybki dostęp do ważnych informacji

Synchronizacja z głównymi platformami spotkań i kalendarzami, takimi jak Google Meet i Outlook, w celu planowania spotkań i łączenia notatek z konkretnymi wydarzeniami

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą napotkać niewielką krzywą uczenia się

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Fireflies.ai (najlepsza do robienia notatek ze spotkań)

via Firefiles.ai Fireflies.ai to intuicyjny asystent spotkań AI, który generuje automatyczne notatki ze spotkań .

Narzędzie umożliwia filtrowanie i odsłuchiwanie kluczowych tematów, dodawanie komentarzy, przypinanie członków zespołu, śledzenie czasu rozmów i wiele więcej. Jest idealne do tworzenia krótkich podsumowań, które przebijają się przez bałagan długich spotkań.

idealne rozwiązanie dla: zdalnych lub rozproszonych zespołów, które potrzebują szybkich, krótkich podsumowań długich spotkań i chcą łatwo udostępniać notatki na platformach takich jak Slack lub Asana.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai

Przeszukiwanie poprzednich spotkań i transkrypcji za pomocą słów kluczowych i fraz z wyszukiwaniem opartym na AI

Przechwytywanie i podsumowywanie elementów akcji z dyskusji przy użyciu inteligencji konwersacyjnej

Udostępnianie notatek ze spotkań z zespołem za pośrednictwem aplikacji Slack, Notion, Asana itp.

Integracja z aplikacjami kalendarza, takimi jak Kalendarz Google, w celu planowania i synchronizacji spotkań

Fireflies.ai limit

Wysokie koszty zaawansowanych funkcji

Wymaga ręcznego ustawienia niestandardowych cykli pracy

Minimalne wsparcie offline

Ceny Fireflies.ai

Free Forever

Pro: $18/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie)

$18/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie) Business: $29/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie)

$29/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie) Enterprise: $39/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Fireflies.ai

G2: 4.8/5 (490+ recenzji)

4.8/5 (490+ recenzji) Capterra: NA

3. Otter.ai (najlepszy do podsumowywania spotkań online)

via Otter.aiOtter.ai to dobrze znany streszczacz spotkań AI zaprojektowany w celu ułatwienia współpracy między zdalnymi teamami.

Narzędzie to całkowicie automatyzuje wszystkie czynności wykonywane w sali spotkań. Generuje podsumowania spotkań, przypisuje elementy działań do członków zespołu, dostarcza podpisy do spotkań osobistych i wirtualnych itp.

idealny dla: Teams, które muszą generować przejrzyste podsumowania spotkań w podróży, z silnym wsparciem aplikacji mobilnych i integracją z narzędziami do wideokonferencji.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Oszczędność czasu dzięki odsłuchiwaniu 30-sekundowych podsumowań 1-godzinnych spotkańprotokoły ze spotkań Korzystaj z aplikacji mobilnej, aby uczestniczyć w spotkaniach i generować ich transkrypcje w podróży

Uzyskaj bezpośredni wgląd w kluczowe tematy omawiane podczas spotkania dzięki funkcji Otter AI Chat

limity Otter.ai

Ograniczone opcje eksportu

Free Plan ma ograniczenia

Ograniczona integracja z narzędziami innych firm

Cennik Otter.ai

Basic: Free Forever

Free Forever Pro: $16.99/miesiąc za użytkownika

$16.99/miesiąc za użytkownika Business: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4.3/5 (ponad 240 recenzji)

4.3/5 (ponad 240 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 80 opinii)

4. Avoma (najlepsza do uzyskiwania wglądu w spotkania)

via Avoma Avoma to asystent spotkań AI znany z automatyzacji całego cyklu życia spotkania - od planu do realizacji.

Pomaga tworzyć agendy spotkań , transkrypcji spotkań, uzyskiwania dokładnych podsumowań i notatek ze spotkań i nie tylko. Avoma koncentruje się na poprawie wyników sprzedaży i marketingu oraz dostarcza kluczowych informacji ze spotkań z klientami, które okazują się cenne w zamykaniu transakcji.

idealne rozwiązanie dla: Teamów sprzedażowych, które chcą uzyskać przydatne informacje ze spotkań z klientami, śledzić wzorce konwersacji i poprawić efektywność spotkań, aby szybciej zamykać transakcje.

Najlepsze funkcje Avoma

Edycja i niestandardowe ustawieniatranskrypcje spotkań w czasie rzeczywistym, aby dostosować podsumowania lub dodać dodatkowe notatki

Śledzenie spostrzeżeń dotyczących konwersacji, takich jak współczynniki rozmów, tempo mówienia i wzorce interakcji w celu poprawy wydajności spotkań

Integracja z różnymi narzędziami CRM, kalendarzem, konferencjami i dialerami

Avoma limit

Wyższa krzywa uczenia się

Drogie dla małych teamów

Nie nadaje się idealnie do transkrypcji spotkań w języku innym niż angielski ze względu na problemy z dokładnością

Ceny Avoma

Basic: Free Forever

Free Forever Start: $24/miesiąc na użytkownika

$24/miesiąc na użytkownika Plus: $59/miesiąc za użytkownika

$59/miesiąc za użytkownika Business: $99/miesiąc na użytkownika

$99/miesiąc na użytkownika Enterprise: 109 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Avoma

G2: 4.6/5 (1,320+ recenzji)

4.6/5 (1,320+ recenzji) Capterra: NA

5. Fathom (najlepszy do podsumowywania wideo ze spotkań)

via Fathom Jeśli szukasz podsumowującego spotkania AI, aby ułatwić wewnętrzne spotkania w swojej organizacji, sprawdź Fathom. Jest wszechstronny, ale dość łatwy w nawigacji.

Fathom robi wszystko - od nagrywania wideo ze spotkań po ich transkrypcję. Pomaga generować podsumowania spotkań, synchronizować zadania z CRM i udostępniać notatki ze spotkań współpracownikom. Ponadto Fathom oferuje wstępnie zaprojektowane szablony notatek ze spotkań aby przyspieszyć ten proces.

Idealny dla: Organizacji, które często organizują spotkania wideo i chcą łatwych do przyswojenia podsumowań i punktów działania, bez konieczności przeczesywania godzin wideo.

Najlepsze funkcje Fathom

Otrzymuj zwięzłe podsumowania po każdym spotkaniu, aby uniknąć przeglądania długich transkrypcji

Etykiety do oznaczania ważnych dyskusji, aby zapewnić, że kluczowe spostrzeżenia i punkty działania są wyróżnione i łatwo dostępne

Korzystaj z rozszerzenia Fathom do przeglądarki, aby rejestrować i transkrybować spotkania bez instalowania aplikacji komputerowej

Fathom limit

Wsparcie tylko dla połączeń wideo

Ograniczone funkcje eksportu i udostępniania w planie Free

Ceny Fathom

Free Forever

Premium: $19/miesiąc na użytkownika

$19/miesiąc na użytkownika Team Edition: $29/miesiąc na użytkownika

$29/miesiąc na użytkownika Teams Edition Pro: $39/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5/5 (3,270+ opinii)

5/5 (3,270+ opinii) Capterra: 5/5 (490+ opinii)

6. Fellow (najlepszy do tworzenia agend spotkań)

via Kolega Oprócz tego, że jest popularnym podsumowaniem spotkań AI, Fellow jest najbardziej znany z tworzenia dobrze zaplanowanych agend spotkań opartych na AI.

Narzędzie jest idealne do robienia notatek ze spotkań i pomaga uzyskać zakończone transkrypcje, wyróżnić kluczowe momenty, przeglądać notatki ze spotkań AI i podsumowania w celu uzyskania kontekstu.

Mimo to nawigacja może być skomplikowana, zwłaszcza jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z podobnego narzędzia.

idealny dla: Teams, które wymagają ustrukturyzowanych spotkań opartych na agendzie, zapewniając, że każdy kluczowy punkt dyskusji zostanie uchwycony, a kolejne zadania zostaną jasno określone.

Inne najlepsze funkcje

Przechwytywanie notatek ze spotkań podczas rozmów na żywo na Zoom, Google Meet itp., aby zapewnić, że wszystkie kluczowe punkty są dokumentowane w czasie rzeczywistym

Otrzymywanie w czasie rzeczywistym powiadomień o elementach działań wynikających ze spotkań

Przypisywanie zadań i elementów działań z transkrypcji spotkań do członków zespołu bezpośrednio z platformy

Kolejne limity

Ograniczone funkcje automatyzacji

Drogie dla większych teamów

Inne ceny

Free Forever

Pro: $11/miesiąc za użytkownika

$11/miesiąc za użytkownika Business: $10/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$10/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2200 recenzji)

4,7/5 (ponad 2200 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 30 recenzji)

7. Sembly AI (najlepsza do nagrywania spotkań)

via Montaż AI Sembly jest Narzędzie do spotkań AI dostawca automatycznych notatek ze spotkań i inteligentnych podsumowań.

Narzędzie umożliwia udostępnianie całej transkrypcji nagranego spotkania swojemu zespołowi. Co więcej, Sembly integruje się z kilkoma narzędziami w celu optymalizacji współpracy i cyklu pracy oraz zapewnia wsparcie dla 48 języków.

idealny dla: Globalnych teamów, które potrzebują narzędzia oferującego wielojęzyczne wsparcie i automatyczną transkrypcję notatek ze spotkań, ułatwiając współpracę w różnych językach.

Najlepsze funkcje AI

Etykieta umożliwiająca oznaczanie kluczowych momentów podczas spotkań, co ułatwia późniejszą lokalizację ważnych punktów rozmowy w transkrypcji

Przeszukiwanie podsumowań spotkań za pomocą filtrów słów kluczowych w celu szybkiego znalezienia konkretnych dyskusji lub punktów działania

Automatyczna synchronizacja notatek ze spotkań z narzędziami takimi jak Asana, Trello i Slack w celu usprawnienia współpracy

Limity AI

Brak możliwości edycji w czasie rzeczywistym

Transkrypcje mogą być niedokładne

Stroma krzywa uczenia się korzystania z narzędzia

Cena AI

Personal: Free Forever

Free Forever Profesjonalista: $15/miesiąc (rozliczane rocznie)

$15/miesiąc (rozliczane rocznie) Teams: $29/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie)

$29/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje AI

G2: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

4.6/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: NA

8. Laxis-Najlepszy do wyciągania notatek

via Laxis Szukasz narzędzi AI do podsumowywania spotkań, które mogą wydobyć krytyczne informacje z długich interakcji z klientami? Sprawdź Laxis.

Zbudowany w oparciu o motto "konwersje do konwersji", ten notatnik AI tworzy zwięzłe podsumowania transkrypcji spotkań z klientami. W ten sposób można uzyskać dostęp do kluczowych elementów działań, nad którymi należy pracować i osiągać wyniki. Ponadto Laxis integruje się z narzędziami CRM, aby pomóc Ci organizować notatki ze spotkań i trzymaj je pod ręką.

✅ Idealny dla: zespołów ds. powodzenia klienta i sprzedaży, które muszą szybko przekształcić rozmowy z klientami w przydatne informacje, koncentrując się na osiąganiu wyników ze spotkań.

Najlepsze funkcje Laxis

Podsumowanie spotkań dzięki spostrzeżeniom opartym na AI, aby automatycznie generować elementy działań, kluczowe punkty i kroki następcze

Przechwytywanie kluczowych punktów i fraz podczas spotkań w celu późniejszego łatwego dostępu do nich

Laxis limit

Podstawowe opcje wyodrębniania notatek

Minimalne wsparcie dla spotkań na żywo i współpracy

Ceny Laxis

Podstawowy: Free Forever

Free Forever Premium: $13.33/miesiąc

$13.33/miesiąc Business: $24.99/miesiąc

$24.99/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Laxis

G2: 4.9/5 (ponad 20 recenzji)

4.9/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: NA

9. Jamie AI (najlepszy do podsumowywania spotkań)

via Jamie AI Jamie jest Aplikacja AI do robienia notatek która automatycznie generuje notatki na platformach takich jak Google Meet. Ale nie ogranicza się tylko do tego.

Nawet jeśli uczestniczysz w osobistym spotkaniu, Jamie może pomóc ci wyodrębnić zwięzłe podsumowania spotkań, transkrypcje i elementy działań. Umożliwia również oglądanie podsumowań spotkań lub poprzednich spotkań w celu uzyskania wglądu i dostępu do ważnych informacji.

idealny dla: Teams, które działają zarówno w ustawieniach wirtualnych, jak i fizycznych, ponieważ skutecznie przechwytuje i podsumowuje kluczowe punkty dyskusji zarówno ze spotkań osobistych, jak i online.

Najlepsze funkcje Jamie AI

Użyj AI Jamie, aby zidentyfikować punkty akcji i kolejne kroki do szybkiego działania

Automatyczna etykieta kluczowych momentów w czasie rzeczywistym w celu ponownego odwiedzenia istotnych punktów

Tłumacz transkrypcje spotkań na ponad 20 języków, aby zapewnić płynną komunikację

limity Jamie AI

Ograniczona integracja z platformami

Minimalne opcje formatu

Ceny Jamie AI (aktualne na dzień 07/10/2024)

Free Forever

Standard: $26.31/miesiąc (przeliczone 7/10/24)

$26.31/miesiąc (przeliczone 7/10/24) Pro: $51.53/miesiąc (przeliczone 7/10/24)

$51.53/miesiąc (przeliczone 7/10/24) Executive: 108,54 USD/miesiąc (przeliczone w dniu 7/10/24)

oceny i recenzje Jamie AI

G2: NA

NA Capterra: NA

10. Rewatch (Najlepsze do notatek wideo)

via Rewatch Kolejny dość popularny notatnik AI, Rewatch, podwaja się jako rejestrator ekranu dla Teams i profesjonalistów.

Dzięki Rewatch można uzyskać podsumowania spotkań, transkrypcje, elementy działań - wszystko. Narzędzie współpracuje i jest wszechstronne, służąc jako kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich potrzeb związanych ze spotkaniami online.

Idealne rozwiązanie dla: Teamów, które nagrywają i polegają na zawartości wideo, dostarczając szczegółowych podsumowań, analiz zaangażowania zespołu i zorganizowanych archiwów spotkań dla łatwego dostępu.

Zobacz najlepsze funkcje

Twórz kanały, aby organizować spotkania według teamów lub projektów,

Udostępnianie zespołowi zautomatyzowanych podsumowań lub konkretnych clipów ze spotkania

Otrzymuj analizy dotyczące zaangażowania zespołu, odtworzeń wideo, wyszukiwań itp.

Rewatch limit

Drogie do regularnego użytku

Wymaga dużej przepustowości łącza

Nie transkrybuje połączeń telefonicznych

Rewatch pricing

Free: Free Forever

Free Forever Teams: $23.75/miesiąc za użytkownika

$23.75/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Zobacz oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (190+ recenzji)

4.5/5 (190+ recenzji) Capterra: NA

**Zanotuj wszystkie swoje spotkania za pomocą najlepszego podsumowania AI - ClickUp!

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, ręczne robienie notatek ze spotkań może być bardzo czasochłonne i rozpraszające. W tym miejscu do akcji wkracza podsumowujący spotkania AI, aby usprawnić ten proces.

Narzędzia te oszczędzają czas, generując automatyczne notatki ze spotkań i zapewniają, że wszystkie najważniejsze informacje, kluczowe wnioski i elementy działań ze spotkań są dokładnie rejestrowane. ✍️

Wiele z tych narzędzi bez trudu integruje się z popularnym oprogramowaniem do wideokonferencji, takim jak Google Meet, pozwalając ci całkowicie skupić się na rozmowie, podczas gdy AI zajmuje się sporządzaniem notatek. Sprawia to, że są one niezbędnym narzędziem do poprawy wydajności, dokładności i współpracy.

Nie czekaj więc - pobierz ClickUp już dziś. Zarejestruj się tutaj na darmową wersję próbną! 🚀