Porzuć pióro i papier: Jak używać AI do notatek ze spotkań?

Czy zdarza ci się utknąć w martwym punkcie notatek do zrobienia na spotkaniu, podczas gdy genialne pomysły przelatują ci przez głowę? Cóż, nie jesteś sam!

Ludzie wypowiadają średnio 110-150 słów na minutę. W przeciwieństwie do nich, mogą tylko taktować 20-45 słów na minutę jako prędkość pisania odręcznego!

O ile nie jesteś ekspertem od stenografii, utkniesz w wiecznej grze polegającej na nadrabianiu zaległości. Podczas tych zmagań przegapisz również nowe pomysły, które są wymieniane, co sprawi, że poczujesz się pominięty, zdezorientowany i przytłoczony.

A gdyby istniał sposób na sporządzanie dokładnych notatek ze spotkań bez tych wszystkich kłopotów?

Do zrobienia? W takim razie przywitaj się z Asystentem spotkań AI - narzędziem do inteligentnej automatyzacji sporządzania notatek podczas uczestnictwa w spotkaniach.

Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć o tym, jak używać AI do sporządzania notatek ze spotkań.

Zrozumienie AI do robienia notatek

Ręczne metody sporządzania notatek są czasochłonne i wymagają dużych zasobów. W tym kontekście sztuczna inteligencja (AI) przekształca notatki z przyziemnego zadania w strategiczną przewagę.

Oto krótkie spojrzenie na magię generowanych przez AI notatki ze spotkań :

Automatyczne rozpoznawanie mowy (ASR): Podstawa generowanych przez AI notatek ze spotkań

Sercem każdej notatki generowanej przez AI jest automatyczne rozpoznawanie mowy (ASR) - znane również jako Speech-to-Text (STT).

Technologia ta wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) lub uczenie maszynowe (ML) do przekształcania wypowiadanych słów w dokładny, czytelny tekst. Ma ona obciążenie pozwalające dotrzymać kroku nawet najszybszym rozmowom głosowym. Taka skalowalna transkrypcja w czasie rzeczywistym zapewnia możliwość uchwycenia każdego szczegółu rozmowy w miarę jej rozwoju.

**Czy wiesz?

ASR jest trzy razy szybszy niż pisanie na klawiaturze! Zaoszczędzony w ten sposób czas możesz poświęcić na wykonywanie zadań o wysokiej wartości lub złożonych - lub, jeśli wolisz, na przeglądanie wideo z kotami w Internecie!

Transkrypcja, streszczanie i nie tylko

Podczas gdy głównym celem narzędzi do robienia notatek ze spotkań jest transkrypcja spotkań w czasie rzeczywistym, narzędzia AI dodają więcej wartości do tego zadania. Oto jak:

Łatwo rozróżniać poszczególnych uczestników spotkania, ponieważ rozpoznaje różnych mówców ; wiedza o tym, kto co powiedział, ułatwia jasne przypisywanie pomysłów i eliminuje nieporozumienia

; wiedza o tym, kto co powiedział, ułatwia jasne przypisywanie pomysłów i eliminuje nieporozumienia Mierzenie efektywności spotkania poprzez analizę luk w wiedzy, odkrywanie obszarów wymagających poprawy , ograniczanie nadmiernego mówienia lub powtarzania i nie tylko

, ograniczanie nadmiernego mówienia lub powtarzania i nie tylko Szukaj transkrypcje według słów kluczowych i nazwisk mówców, umożliwiając szybkie i łatwe wyszukiwanie informacji

według słów kluczowych i nazwisk mówców, umożliwiając szybkie i łatwe wyszukiwanie informacji Uchwyć istotę spotkania za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Narzędzia AI oszczędzają czas i wysiłek, automatycznie generując bogate podsumowania spotkań i kluczowe wnioski z najważniejszych punktów rozmów i decyzji

z najważniejszych punktów rozmów i decyzji Zidentyfikuj elementy działań, aby nigdy więcej nie przegapić działań następczych . Notatki ze spotkań generowane przez AI rejestrują i podkreślają kluczowe decyzje, zadania i działania

. Notatki ze spotkań generowane przez AI rejestrują i podkreślają kluczowe decyzje, zadania i działania Lepsza dostępność i udostępnianie wiedzy wśród wielojęzycznych Teams dziękiNarzędzia do pisania AI które generują notatki ze spotkań w wielu językach

Użyj ClickUp Brain do konwersji notatek ze spotkań w różnych językach

Korzyści z używania AI do notatek ze spotkań

Teraz, gdy już rozumiesz rolę Narzędzia AI w tworzeniu notatek przejdźmy szybko do korzyści płynących z notatek ze spotkań z AI:

Zwiększona wydajność : Oprogramowanie do robienia notatek AI uwalnia cię od ciężaru ręcznego robienia notatek. W wyniku tego możesz swobodnie przeprowadzać burze mózgów, udostępniać spostrzeżenia i aktywnie uczestniczyć w dyskusjach, podczas gdy AI rejestruje każdy szczegół. Przekłada się to na wzrost ogólnej wydajności podczas spotkań

: Oprogramowanie do robienia notatek AI uwalnia cię od ciężaru ręcznego robienia notatek. W wyniku tego możesz swobodnie przeprowadzać burze mózgów, udostępniać spostrzeżenia i aktywnie uczestniczyć w dyskusjach, podczas gdy AI rejestruje każdy szczegół. Przekłada się to na wzrost ogólnej wydajności podczas spotkań Zwiększona dokładność i zakończone : Transkrypcja oparta na AI skrupulatnie konwertuje każdy dźwięk z aplikacji do wideokonferencji na jego pisemny odpowiednik. Dzięki wiernemu udokumentowaniu wszystkiego - od szybkich dyskusji po żargon techniczny - łatwiej jest polegać na dokładności i kompletności notatek generowanych przez AI

: Transkrypcja oparta na AI skrupulatnie konwertuje każdy dźwięk z aplikacji do wideokonferencji na jego pisemny odpowiednik. Dzięki wiernemu udokumentowaniu wszystkiego - od szybkich dyskusji po żargon techniczny - łatwiej jest polegać na dokładności i kompletności notatek generowanych przez AI Lepsza współpraca: Ponieważ wszyscy uczestnicy spotkania mają dostęp do tych samych informacji, te notatki sprawiają, że znajdują się oni na tej samej stronie. To wspólne zrozumienie toruje drogę do współpracy z jasnymi, przejrzystymi i jednoznacznymi celami

Współpracuj nad notatkami ze spotkań i planami działania dzięki ClickUp Docs

Aktywne wyniki : Narzędzia AI woprogramowanie do protokołowania spotkań automatycznie wykrywają i podkreślają kluczowe zadania i decyzje w notatkach. Umieszczając te elementy na samej górze, ułatwiają szybkie i skuteczne przydzielanie zadań. Co więcej, mając jasność co do oczekiwań, oś czasu itp., łatwiej jest zapewnić pozytywne wyniki

: Narzędzia AI woprogramowanie do protokołowania spotkań automatycznie wykrywają i podkreślają kluczowe zadania i decyzje w notatkach. Umieszczając te elementy na samej górze, ułatwiają szybkie i skuteczne przydzielanie zadań. Co więcej, mając jasność co do oczekiwań, oś czasu itp., łatwiej jest zapewnić pozytywne wyniki Lepsze podejmowanie decyzji : Asystent spotkań AI może wyciągać kluczowe spostrzeżenia ze spotkania, generować podsumowania, a także planować przyszłe działania. Stanowi to wsparcie przy podejmowaniu decyzji, a jednocześnie może służyć jako punkt odniesienia do identyfikacji powtarzających się tematów lub obszarów, na których należy się skupić

: Asystent spotkań AI może wyciągać kluczowe spostrzeżenia ze spotkania, generować podsumowania, a także planować przyszłe działania. Stanowi to wsparcie przy podejmowaniu decyzji, a jednocześnie może służyć jako punkt odniesienia do identyfikacji powtarzających się tematów lub obszarów, na których należy się skupić Szybsze zarządzanie wiedzą : Notatki ze spotkań to zapis wszystkich spotkań. Dzięki narzędziom AI można dokumentować, przechowywać, a także organizować tę bazę wiedzy w celu łatwego dostępu i przyszłego odniesienia. Sprawia to również, że te rezerwy danych można przeszukiwać, dzięki czemu można szybko zlokalizować informacje z poprzednich spotkań

: Notatki ze spotkań to zapis wszystkich spotkań. Dzięki narzędziom AI można dokumentować, przechowywać, a także organizować tę bazę wiedzy w celu łatwego dostępu i przyszłego odniesienia. Sprawia to również, że te rezerwy danych można przeszukiwać, dzięki czemu można szybko zlokalizować informacje z poprzednich spotkań Ciągły rozwój : Wraz z rosnącą popularnością narzędzi AI do sporządzania notatek ze spotkań, możesz być również pewien ciągłego doskonalenia. Ponieważ technologia ta ma charakter iteracyjny, każda wersja narzędzia do tworzenia notatek ze spotkań jest bardziej dopracowana i jeszcze lepiej spełnia potrzeby użytkowników. W wyniku tego można oczekiwać rosnącej wartości od asystenta AI podczas spotkań

: Wraz z rosnącą popularnością narzędzi AI do sporządzania notatek ze spotkań, możesz być również pewien ciągłego doskonalenia. Ponieważ technologia ta ma charakter iteracyjny, każda wersja narzędzia do tworzenia notatek ze spotkań jest bardziej dopracowana i jeszcze lepiej spełnia potrzeby użytkowników. W wyniku tego można oczekiwać rosnącej wartości od asystenta AI podczas spotkań Krok w kierunku inkluzywności: Wzmocnij pozycję różnorodnych teamów, przełamując bariery dzięki notatkom ze spotkań AI. Niezależnie od tego, czy chodzi o tłumaczenie agend spotkań z jednego języka na inny, czy też zapewnienie zamkniętych napisów w czasie rzeczywistym, aby umożliwić osobom niedosłyszącym, asystent spotkań AI przybliża Cię do celu, jakim jest integracyjne i dostępne miejsce pracy

ClickUp Pro Tip: Dostępność nie jest już miłą funkcją, ale ma kluczowe znaczenie dla powodzenia organizacji. Od napędzania innowacji i zwiększania zasięgu rynkowego po utrzymanie zgodności z przepisami, ma ona duży wpływ.

Przeczytaj także: ClickUp's Commitment to Accessibility (Zaangażowanie ClickUp w dostępność)

Praktyczne przypadki użycia i zastosowania asystentów spotkań AI do sporządzania notatek

Wiele zalet korzystania z Narzędzia AI do notatek ze spotkań prawdopodobnie wzbudziły twoją ciekawość, aby je wypróbować. Jeśli tak, to oto kilka sposobów, w jakie można korzystać z narzędzia AI do tworzenia notatek:

Generowanie materiałów przed spotkaniem

Przykładowe podpowiedzi:

Na podstawie notatek z poprzednich spotkań dotyczących <tematu/projektu>, zidentyfikuj kluczowe punkty dyskusji, nierozstrzygnięte pytania i potencjalne elementy porządku obrad

Wygeneruj projekt agendy spotkania w oparciu o powtarzające się tematy związane z <tematem/projektem>

Pracuję nad prezentacją sprzedaży <produkt/usługa> dla . Co powinna zawierać prezentacja?

Generowanie wstępnych agend spotkań za pomocą ClickUp Brain

Masz zaplanowane spotkanie z krótkim wyprzedzeniem? Pracuj inteligentnie i wykorzystaj asystentów AI do generowania materiałów przed spotkaniem, takich jak agendy, punkty dyskusji, slajdy itp.

Narzędzia AI przeanalizują notatki z poprzednich spotkań i zidentyfikują obszary zainteresowania, powtarzające się tematy, nierozstrzygnięte pytania i każdy szczegół, który doprowadził do tego spotkania. Wyposażone w te dane, rozpoczną przygotowania do spotkania, generując i udostępniając odpowiednie materiały przed spotkaniem. Dzięki temu wszyscy uczestnicy spotkania będą poinformowani i gotowi do zagłębienia się w najważniejsze tematy. Taka strategia oszczędza czas i promuje ukierunkowane dyskusje, dzięki czemu spotkania są wydajne i wydajne.

Co dwa tygodnie odbywam spotkania z moim przełożonym i korzystamy z ClickUp w celu przygotowania agendy. Czuję się bardziej na bieżąco, ponieważ wszystkie moje wydarzenia i prezentacje są dostępne tutaj, wraz z aktualnym wskaźnikiem statusu, który może sprawdzić.

-Michel Turner, Associate Director (Career Communities), Uniwersytet Miami

Przeczytaj również:_ Jak używać ClickUp Brain do generowania notatek ze spotkań

Transkrypcja na żywo i tworzenie notatek

Przykładowe podpowiedzi:

Włącz transkrypcję tego spotkania w czasie rzeczywistym

Przetłumacz tę rozmowę

Zidentyfikuj i rozróżnij mówców w transkrypcji

przetłumacz swój tekst na inny język w kilka sekund za pomocą ClickUp Brain_

Transkrypcja w czasie rzeczywistym i robienie notatek to podstawowe wartości proponowane przez asystenta spotkań AI. Narzędzia do robienia notatek rejestrują wszystkie dyskusje i punkty rozmów podczas spotkania w najdrobniejszych szczegółach, niezależnie od liczby uczestników. Jakość ta jest szczególnie istotna w przypadku spotkań o szybkim tempie, dyskusji na dużą skalę i połączeń konferencyjnych, ponieważ będziesz mieć jasność co do tego, kto co powiedział i kiedy. Pomaga również uczestnikom przezwyciężyć wyzwania związane z językiem i akcentami, które w przeciwnym razie mogą spowodować, że przegapią szczegóły lub źle zinterpretują informacje.

Oprogramowanie do transkrypcji AI rozpoznaje głos każdego mówcy, przypisuje jego pomysły w notatkach, tłumaczy w czasie rzeczywistym i generuje wyraźną i dokładną dokumentację spotkania. Omówiliśmy już jego wpływ na integrację i dostępność, więc jest to łatwy, nisko wiszący owoc, jeśli chcesz wykorzystać Narzędzia AI do spotkań .

Zapisz protokół spotkania lub kluczowe punkty

Przykładowe podpowiedzi:

Podsumuj kluczowe punkty omówione podczas spotkania

Zidentyfikuj wszystkie elementy działań i utwórz ich listę wraz z odpowiadającymi im terminami

Wygeneruj zwięzły protokół z rozmowy na spotkaniu

Sumowanie notatek ze spotkań w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

Nie trać czasu na wyodrębnianie kluczowych punktów z długich dyskusji. Zamiast tego użyj narzędzi AI do generowania podsumowań spotkań, które uchwycą sedno całej rozmowy!

Narzędzia AI do sporządzania notatek ze spotkań wyodrębniają kluczowe spostrzeżenia, aby opracować zwięzły przegląd wniosków ze spotkania. Dzięki temu wszyscy uczestnicy mają dostęp do tej samej strony bez konieczności przeglądania długich stron transkrypcji. Udostępniają również znaczniki czasu tych kluczowych wydarzeń, dzięki czemu zawsze można wrócić do nagrań spotkań lub plików audio i zastanowić się nad rozmową.

Protokoły te działają jako wiarygodny zapis, oferując przegląd każdego kiedykolwiek przeprowadzonego spotkania.

Rozpocznij kreatywną burzę mózgów

Przykładowe podpowiedzi:

Omówiliśmy krok po kroku proces <projekt/temat>. Przekształć to w schemat blokowy

Jakie wyzwania i przeszkody pojawiły się podczas spotkania? Jakie są możliwe obejścia tych problemów?

Zamień swoje notatki w wizualne mapy myśli ClickUp Mind Maps

Znajdziesz tu platformy do spotkań, które wykorzystują technologię AI do wspomagania myślenia wizualnego. Konwertują one słowa mówione lub pliki audio na diagramy koncepcyjne i mapy myśli. Taka wizualizacja odblokowuje kreatywną eksplorację i współpracujące sesje burzy mózgów z uwzględnieniem wielu perspektyw i wiedzy specjalistycznej.

Korzystając z takich narzędzi, dystrybucje mogą wizualnie łączyć pomysły, identyfikować relacje i pobudzać innowacje podczas wspólnej pracy nad problemami. Oprócz zilustrowania tych koncepcji, platforma spotkań będzie je również dokumentować i przechowywać w scentralizowanej lokalizacji, aby zapewnić szybki i łatwy dostęp dla wszystkich uczestników.

Funkcja tablicy? Obsesja. Narzędzie to było często używane podczas spotkań Teams w celu przeprowadzenia burzy mózgów lub dopracowania pewnych inicjatyw.

-Brittney Curtner, kierownik programu, Utah Valley University

Przeglądanie i edytowanie raportów po spotkaniu

Przykładowe podpowiedzi:

Wygenerowanie szczegółowego raportu ze spotkania wraz z identyfikacją mówców

Zweryfikuj pomysły omówione na spotkaniu pod kątem dokładności

Generuj, podsumowuj, koryguj, ulepszaj i tłumacz swoje raporty, e-maile i czaty za pomocą ClickUp Brain's AI Writer for Work

Oprócz generowanych przez AI podsumowań i protokołów ze spotkań, niektóre aplikacje do robienia notatek AI mogą również generować kompleksowe raporty po spotkaniu. Zawierają one istotę spotkania, wraz z punktami rozmowy, czasem trwania spotkania, znacznikami czasu, profilami uczestników itp. i można je przeglądać nawet po zakończeniu spotkania.

Ponadto istnieje kilka sposobów na wykorzystanie informacji lub wdrożenie spostrzeżeń z każdego przeglądu. Można na przykład zidentyfikować konkretne osoby, które były orędownikami lub zwolennikami pomysłu między wieloma mówcami, poprosić je o wyjaśnienia, przyznać im uznanie i przypisać własność powiązanych zadań.

Oceń efektywność spotkania

*Przykładowe podpowiedzi:

Przejrzyj przepływ rozmowy i zidentyfikuj sekcje z częstymi powtórzeniami

Jak mogliśmy skrócić czas trwania tego spotkania?

Stwórz agendę na następne spotkanie i udostępniaj spostrzeżenia na temat tego, jak możemy przeprowadzić je bardziej efektywnie

Narzędzia AI przeszkolone w zakresie analizy konwersacji mogą uchwycić cenne spostrzeżenia wykraczające poza słowo mówione. Oferują one zaawansowane funkcje do analizowania rozmów głosowych i podkreślania dynamiki spotkań. Rejestrując wskaźniki takie jak dystrybucja czasu wypowiedzi, sekcje powtarzających się punktów, obszary braku zaangażowania i nadmierne rozmowy, można zidentyfikować obszary wymagające poprawy w istniejącej strukturze spotkania.

W związku z tym można planować interwencje, takie jak lepsze planowanie agendy spotkania, równoważenie uczestnictwa itp. w celu optymalizacji przyszłych spotkań w celu zwiększenia koncentracji i wydajności.

Spersonalizowany plan działania na spotkanie

*Przykładowe podpowiedzi:

Jakie zadania zostały mi przydzielone podczas tego spotkania? Dodaj je do mojej listy zadań

Przygotuj plan działania z priorytetowymi zadaniami i terminami na podstawie elementów działania z tego spotkania

Zsynchronizuj mój Kalendarz Google z zadaniami określonymi w tych notatkach ze spotkania

Rozwiązania AI do robienia notatek ze spotkań mogą również przekształcać listy rzeczy do zrobienia lub punkty działania w spersonalizowane mapy drogowe. Aby to ułatwić, mogą analizować historyczne notatki ze spotkań, indywidualne profile, osobiste kalendarze, harmonogramy itp. w celu lokalizacji powtarzających się tematów, roli użytkownika w tych spotkaniach, nadchodzących terminów itp.

Następnie, w oparciu o takie spostrzeżenia, generują spersonalizowane plany, które ustalają priorytety zadań, przypisują role i obowiązki oraz określają terminy. Takie płynne przejście od platformy spotkań, przez notatki, aż po zarządzanie zadaniami ułatwia i usprawnia działania następcze. Pomaga to uczestnikom spotkania skupić się na najważniejszych zadaniach i wnieść znaczący wkład w ogólne powodzenie zespołu.

Jak włączyć narzędzia AI do notatek ze spotkań

Istnieje kilka sposobów generowania notatek za pomocą asystenta spotkań AI. Oto kilka opcji do rozważenia:

Użyj ASR do transkrypcji AI na żywo

ASR umożliwia ustawienie transkrypcji w czasie rzeczywistym i automatyzację tworzenia notatek. Inteligentne funkcje oparte na AI, takie jak ClickUp Brain do zrobienia czegoś więcej niż tylko wygenerowania notatek. Użyj go do automatycznej transkrypcji nagrań ze spotkań przechwyconych przez Clip (więcej na ten temat później). Następnie możesz użyć transkrypcji AI do skanowania w poszukiwaniu najważniejszych wydarzeń, przeskakiwania wideo za pomocą znaczników czasu i kopiowania fragmentów

Wykorzystaj narzędzia AI do robienia notatek do przeglądania nagrań

Podczas gdy narzędzia ASR generują transkrypcje spotkań w czasie rzeczywistym, narzędzia AI z możliwością tworzenia notatek działają z nagraniami audio.

używaj ClickUp Clips do nagrywania ekranów i udostępniania wideo uczestnikom spotkań ClickUp Clips to inteligentny sposób na przekształcenie ręcznych notatek opartych na tekście w bogate multimedia. Oto jak można je wykorzystać podczas spotkań:

Przechwytywanie nagrań aktywności na ekranie, okien aplikacji lub pulpitu podczas prezentacji, prezentacji wideo, demonstracji itp.

Automatycznie wypełniaj transkrypcje, adnotacje i znaczniki czasu z nagrań, aby podkreślić kluczowe punkty w dyskusji

Udostępnianie klipów wideo do asynchronicznego udziału członków zespołu, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu na żywo

Takie narzędzia AI przeanalizują te pliki audio lub wideo, aby generować szczegółowe notatki. Możesz także majstrować przy ich zaawansowanych funkcjach AI, takich jak identyfikacja mówcy, wyszukiwanie oparte na słowach kluczowych, generowanie znaczników czasu i wyróżnianie kluczowych momentów.

Wykorzystaj narzędzia do podsumowywania spotkań

W niektórych przypadkach możesz mieć nagrania ze spotkań, które chcesz przekonwertować na notatki i wygenerować zwięzłe podsumowania z takich wyników. W innych przypadkach możesz już mieć transkrypcje spotkań i chcieć je tylko podsumować. Dzięki ClickUp Brain możesz:

Analizować rozmowy i automatycznie podświetlać elementy akcji . Następnie przekształcić te punkty rozmów w zadania i przypisać je do interesariuszy, aby promować odpowiedzialność od samego początku

. Następnie przekształcić te punkty rozmów w zadania i przypisać je do interesariuszy, aby promować odpowiedzialność od samego początku Generować zwięzłe podsumowania długich dyskusji lub wątków rozmów. Brain przebija się przez szum, aby przedstawić najważniejsze decyzje i kolejne kroki spotkania, aby ułatwić dostosowanie zespołu

Podsumowanie notatek ze spotkań z dużą szczegółowością dzięki ClickUp Brain

Skorzystaj z funkcji podsumowania, aby wygenerować krótki przegląd kluczowych decyzji, elementów działania i wniosków za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Połączenie z narzędziami do zarządzania projektami

Można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, można wybrać narzędzie do tworzenia notatek ASR lub AI, które integruje się z platformami do zarządzania projektami. Po drugie, możesz wybrać narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp z wbudowanymi funkcjami AI do tworzenia notatek i zarządzania dokumentami.

Oto kilka funkcji, które sprawiają, że ClickUp jest najlepszym oprogramowaniem opartym na AI do tworzenia notatek ze spotkań:

1. Dokumenty

Dokumentuj notatki ze spotkań i zostawiaj komentarze na ClickUp Docs Dokumenty ClickUp to scentralizowany hub dla wszystkich dokumentów związanych z projektem. Służy jako przestrzeń współpracy, w której Ty i Twój zespół możecie:

Dokumentować notatki ze spotkań dla łatwego odniesienia i wyczyszczonej organizacji. Możesz edytować notatki ze spotkań, aby ułatwić ich skanowanie, korzystając z różnych opcji formatu, takich jak nagłówki, wypunktowania i tabele (PS. Możesz także użyć ClickUp Brain w Docs)

dla łatwego odniesienia i wyczyszczonej organizacji. Możesz edytować notatki ze spotkań, aby ułatwić ich skanowanie, korzystając z różnych opcji formatu, takich jak nagłówki, wypunktowania i tabele (PS. Możesz także użyć ClickUp Brain w Docs) Przeglądanie i współtworzenie notatek ze spotkań. Ponieważ Dokumenty są przeznaczone do współpracy i udostępniania, uczestnicy mogą zostawiać komentarze , aby dodać więcej kontekstu i tła do tego, co zostało omówione, a także poprawić wszelkie błędy lub błędne interpretacje

, aby dodać więcej kontekstu i tła do tego, co zostało omówione, a także poprawić wszelkie błędy lub błędne interpretacje Zbuduj centralne repozytorium wszystkich notatek ze spotkań. Udostępnianie notatek zainteresowanym stronom w celu zapewnienia przejrzystości, odpowiedzialności i dostępu do informacji przy jednoczesnym utrzymaniu spójności całego zespołu

2. Tablice Tablica ClickUp tablica Whiteboard jest jednym z wielu narzędzi do współpracy w ClickUp. Pomaga w wizualnej burzy mózgów i tworzeniu pomysłów podczas spotkań w następujący sposób:

Przekładanie pomysłów i koncepcji na wizualne formaty, takie jak mapy myśli, schematy blokowe i diagramy, które promują kreatywną eksplorację i współpracę

Wizualizowanie relacji i współzależności między zadaniami lub pomysłami w celu utrzymania koncentracji na szerszej perspektywie podczas pracy nad najdrobniejszymi szczegółami

podczas pracy nad najdrobniejszymi szczegółami Osadzanie Tablic w zawartości spotkań w Dokumentach w celu zintegrowania burzy mózgów i rozwoju projektu

Buduj zintegrowany ekosystem na ClickUp Whiteboards

3. Szablony

ClickUp oferuje również bogatą bibliotekę darmowych szablonów, które można 100% dostosować w oparciu o potrzeby projektu lub cyklu pracy.

Udokumentuj całą dyskusję podczas spotkania za pomocą szablonu ClickUp Meeting Minutes Template

Instancja Szablon protokołu ze spotkania ClickUp oferuje dobrze zdefiniowaną strukturę do rejestrowania protokołów ze spotkań jako dokumentów w ClickUp. Od szczegółowego porządku obrad, przez zmiany w poprzednich protokołach ze spotkań, po ogłoszenia - ten szablon obejmuje wszystko.

Nadaj kierunek dyskusjom zespołowym dzięki szablonowi notatek ze spotkań ClickUp

Podobnie, konfigurowalny szablon Dokumentów dla Notatki ze spotkania ClickUp oferuje wskazówki. Ustalając wytyczne i strukturę spotkań, możesz sprawić, że każde spotkanie będzie miało znaczenie, niezależnie od tego, czy przeprowadzasz je codziennie, czy raz w roku.

Śledź wszystkie swoje spotkania za pomocą szablonu ClickUp Meeting Note Style

Ponieważ będziesz musiał prowadzić rejestr wszystkich swoich notatek ze spotkań, mamy również ten szablon na stronie Styl notatki ze spotkania ClickUp . Szablon spotkania rejestruje krótkie podsumowania każdego spotkania w prostym formacie i tworzy centralne repozytorium z możliwością wyszukiwania. Ułatwia to organizowanie notatek, jednocześnie umożliwiając terminowe aktualizacje postępów dla Teams i interesariuszy.

4. Integracje

zsynchronizuj Kalendarz Google z ClickUp, aby efektywnie zarządzać dostępnością spotkań

Jakby funkcje i możliwości ClickUp nie były wystarczające, masz również możliwość integracji ClickUp z istniejącymi narzędziami, platformami i systemami. Na przykład,

ClickUp integruje się z Google Meet i Microsoft Teams dla spotkań wideo. Podobnie, można go połączyć z Fireflies i MeetGeek dla transkrypcji na żywo. Takie integracje pozwalają dodać potężne możliwości zarządzania projektami do innych narzędzi i uczynić je skalowalnymi.

Sprostaj oczekiwaniom i nie tylko dzięki AI do tworzenia notatek ze spotkań

Niezależnie od tego, czy korzystasz z Narzędzia AI do prezentacji i agendy lub używać ich do generowania zamkniętych napisów na żywo - AI zyskuje na popularności w dziale notatek ze spotkań. Co ważniejsze, maluje to pozytywną i obiecującą przyszłość na przyszłość.

W miarę dojrzewania technologii, asystenci spotkań AI staną się bardziej intuicyjni, skoncentrowani na wartościach i zdolni do działania. Zaawansowane funkcje, takie jak analiza nastrojów, będą informować o morale zespołu, a tłumaczenie na żywo umożliwi połączenie geograficzne. To tylko kwestia czasu, kiedy będziemy świadkami tej zmiany.

Tak więc wykorzystanie tej technologii tak wcześnie, jak to możliwe, jest jednym z najlepszych sposobów na wyprzedzenie zbliżającej się krzywej. Zamiast rozkładać swoje inwestycje na szereg narzędzi, wybierz jedno rozwiązanie, aby uzyskać większy zwrot z inwestycji. Innymi słowy, zacznij od ClickUp AI i pozwól AI przekształcić Twoje operacje biznesowe. Zarejestruj się za darmo na ClickUp, aby dowiedzieć się jak to zrobić!