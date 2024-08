10 najlepszych narzędzi AI do tworzenia notatek ze spotkań w 2024 roku

Był taki czas, nie tak dawno temu, kiedy prowadzenie spotkania wymagało dużej wielozadaniowości. Pomiędzy śledzeniem agendy spotkania, zarządzaniem rozmową i ręcznym sporządzaniem notatek od podstaw, coś musiało wypaść przez pęknięcia. Na szczęście wraz z pojawieniem się narzędzi AI do sporządzania notatek ze spotkań, te czasy się skończyły. 🙌

Oprogramowanie sztucznej inteligencji (AI)

zmieniło sposób, w jaki pracujemy. Sztuczna inteligencja ułatwia rejestrowanie rozmów, a następnie ich przetwarzanie i organizowanie. Dzięki temu możesz swobodniej skupić się na tym, co się dzieje, wiedząc, że możesz przejrzeć notatki ze spotkania AI w swoim czasie, aby podejmować decyzje i wyodrębniać dane dla swoich pracowników

raport o stanie projektu

.

Tak więc z wszystkimi

Narzędzia do robienia notatek AI

które z nich byłoby najlepsze dla Twojej firmy? Dołącz do nas, aby zapoznać się z najważniejszymi cechami i funkcjonalnościami, których należy szukać, i przejrzeć najlepsze narzędzia AI do sporządzania notatek ze spotkań dostępne w tym roku. ✨

Czego należy szukać w narzędziach AI do notatek ze spotkań?

Asystent spotkań ze sztuczną inteligencją zwiększa produktywność, poprawia dokładność i obsługuje

przejrzystość projektu

. Ułatwia również udostępnianie notatek ze spotkań. Narzędzia AI oszczędzają również czas, dzięki czemu można łatwiej osiągnąć cele w ramach swoich możliwości

ograniczenia projektu

. 🛠️

Dobra sztuczna inteligencja do robienia notatek będzie w stanie wykonać dla ciebie pewną kombinację tych zadań:

Integracja z platformy wideokonferencyjne takimi jak Teams lub Zoom

Nagrywanie spotkania, a następnie zapisywanie nagrania

Zapewnienie transkrypcji na żywo, aby wszyscy uczestnicy spotkania mogli z łatwością śledzić jego przebieg

Ułatwienie wspólnego sporządzania notatek przez wielu członków zespołu

Korzystaj z zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji, aby podsumować kluczowe punkty, ułatwiając identyfikację głównych wniosków

Pomoc w tworzeniu protokołów ze spotkań

Identyfikacja elementy działań i zautomatyzować delegowanie zadań z notatek ze spotkań online

Zapewnienie doskonałego doświadczenia użytkownika, które usprawnia przepływ pracy

Oferuje bezpieczeństwo danych, dzięki czemu poufne rozmowy są chronione

10 najlepszych narzędzi AI do notatek ze spotkań do wykorzystania w 2024 roku

Przygotowaliśmy listę najlepszych narzędzi AI do spotkań, od genialnych aplikacji do robienia notatek po aplikacje do transkrypcji i nie tylko. Zobaczmy, co technologia AI może zrobić, aby zwiększyć produktywność spotkań na każdym poziomie.

1.

ClickUp

Podsumuj notatki ze spotkania w kilka sekund dzięki ClickUp AI

ClickUp jest jednym z

najlepszych narzędzi AI dla startupów

i małych firm dostępnych obecnie na rynku. Jest to kompleksowa aplikacja do zarządzania projektami, która pomaga zarządzać każdym aspektem działalności - usprawniając przepływy pracy, zwiększając produktywność i umożliwiając współpracę. A ponieważ jest w pełni konfigurowalna, można ją dostosować do własnych potrzeb.

To narzędzie AI do tworzenia notatek ze spotkań oferuje szereg funkcji do

poprawić wydajność procesu

i zwiększyć kreatywność. Zaoszczędź czas już na wstępie, korzystając z jednej z poniższych opcji

szablonów agendy spotkania

aby ustalić jasne oczekiwania i sprawić, by wszyscy byli na tej samej stronie. Stwórz natychmiastowe zaangażowanie za pomocą

Podpowiedzi ChatGPT ClickUp dla spotkań zespołowych

aby rozpocząć proces burzy mózgów i wygenerować punkty do dyskusji.

Natychmiastowe podsumowanie długich wątków komentarzy za pomocą kliknięcia przycisku przy użyciu ClickUp AI

Rób notatki ze spotkań za pomocą aplikacji

Szablon stylu notatki ze spotkania

lub użyć szablonu

ClickUp Doc

aby uchwycić kluczowe momenty i wnioski. Możesz także zapisywać szybkie notatki lub listy kontrolne na stronie

Notatnik ClickUp

. 📝

Zarówno Notatnik, jak i Dokumenty są dostarczane z

ClickUp Brain

wbudowany, abyś mógł pisać notatki szybciej, zwięźlej i bardziej kreatywnie. Dzięki asystentowi AI ClickUp Brain możesz usprawnić swój przepływ pracy i zwiększyć produktywność spotkań na kilka sposobów:

Twórz protokoły ze spotkań: Zamiast szamotać się, aby zanotować każde słowo podczas spotkań, pozwól, aby AI Writer Ci pomógł. Może on pomóc w przygotowaniu jasnego i uporządkowanego protokołu, który uchwyci istotę dyskusji, zapewniając, że nic ważnego nie umknie uwadze

Zamiast szamotać się, aby zanotować każde słowo podczas spotkań, pozwól, aby AI Writer Ci pomógł. Może on pomóc w przygotowaniu jasnego i uporządkowanego protokołu, który uchwyci istotę dyskusji, zapewniając, że nic ważnego nie umknie uwadze Podsumuj swoje notatki: Po długiej burzy mózgów lub nurkowaniu badawczym, możesz skończyć z wieloma stronami notatek. AI Writer może skondensować te informacje w zwięzłe podsumowania w Dokumentach, ułatwiając przeglądanie i udostępnianie głównych punktów

Następnie, ponieważ Dokumenty łączą się z przepływami pracy, można szybko i łatwo przekształcić te zadania w elementy działań i przypisać je członkom zespołu.

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp przechowuje wszystkie dokumenty spotkań w jednym miejscu, zapewniając łatwy dostęp i możliwość wyszukiwania

Możesz edytować te dokumenty w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem, znacznie usprawniając współpracę

W przypadku zespołów wielojęzycznych można przetłumaczyć dokumenty spotkania z angielskiego na hiszpański, francuski lub japoński, a także na inne języki

Niestandardowe widoki pomagają zobaczyć wszystkie zadania, przepływy pracy i projekty w sposób, który jest dla Ciebie najlepszy

Dostęp do ClickUp można uzyskać za pomocą przeglądarki internetowej, aplikacji komputerowej, aplikacji mobilnej na iOS lub Androida, lub aplikacji Rozszerzenie Chrome

ClickUp integruje się z ponad 1000 aplikacji do pracy, w tym Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot i Salesforce, aby usprawnić przepływ pracy

Ograniczenia ClickUp

Aplikacja mobilna nie oferuje jeszcze wszystkich widoków, które dostępne są w wersji desktopowej

Chociaż interfejs użytkownika jest bardzo intuicyjny, ponieważ jest tak wiele funkcji, przyzwyczajenie się do nich wszystkich może zająć trochę czasu 👀

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 8 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 500 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Otter.ai

przez

Otter.ai

Otter.ai to narzędzie do transkrypcji spotkań, które może konwertować rozmowy głosowe ze spotkań wideo lub plików audio na tekst. Może identyfikować mówców, oznaczać tekst imieniem i nazwiskiem mówcy oraz przechwytywać udostępniane slajdy.

Funkcja czatu na żywo umożliwia zespołowi czatowanie lub zadawanie pytań podczas spotkania, a każdy może dodawać komentarze do transkrypcji na żywo lub podkreślać kluczowe punkty. A w przypadku rozproszenia uwagi lub spóźnienia się na spotkanie, aplikacja tworzy podsumowanie na żywo w czasie rzeczywistym z notatek AI, dzięki czemu zawsze możesz nadrobić zaległości.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Otter.ai może identyfikować słowa kluczowe i frazy, dzięki czemu można je wyszukiwać w długiej transkrypcji

Jeśli połączysz go z kalendarzem Microsoft lub Google, automatycznie zarejestruje spotkania Zoom, Google Meet lub Microsoft Teams

Każdy kolejny pakiet umożliwia transkrypcję większej liczby minut na miesiąc i na rozmowę oraz przesyłanie większej liczby plików

Otter.ai jest dostępny na platformach internetowych i mobilnych, dzięki czemu można z niego korzystać w podróży 📱

Ograniczenia Otter.ai

Sztuczna inteligencja czasami się myli, gdy jest wielu mówców

Działa wyłącznie w celu transkrypcji spotkań i nie pozwala na robienie własnych notatek w aplikacji

Ceny Otter.ai

Podstawowy: Darmowy

Darmowy Pro : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Biznes: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4.0/5 (ponad 100 opinii)

4.0/5 (ponad 100 opinii) Capterra: 4.5/5 (ponad 60 opinii)

3. Laxis

przez

Laxis

Laxis został zaprojektowany z myślą o wsparciu sprzedaży, marketingu treści oraz zespołów ds. produktów i badań rynkowych - a także wszystkich innych osób, które rozmawiają z klientami lub potencjalnymi klientami. Aplikacja ta sporządza notatki podczas wirtualnych spotkań i rejestruje słowa każdego uczestnika, dzięki czemu można skupić się na rozmowie.

Następnie to narzędzie AI do notatek ze spotkań automatycznie generuje podsumowania, wyodrębniając spostrzeżenia i identyfikując wymagania klienta. Wyciąga wszelkie wymagane działania lub kolejne kroki, a także może automatycznie wysyłać wiadomość e-mail w celu zamknięcia pętli. 📤

Najlepsze cechy Laxis

Pomaga sortować i kategoryzować tematy w notatkach ze spotkań

Transkrypcje można szybko i łatwo pobierać i udostępniać

Możliwość zadawania pytań Laxis na podstawie poprzednich rozmów

Integruje się z Zoom, Microsoft Teams, Google Meet i Cisco Webex

Ograniczenia Laxis

Podczas gdy w planie darmowym można transkrybować do 300 minut miesięcznie, funkcja AI writer - która generuje treści uzupełniające - jest dostępna tylko w planie Premium i wyższych

Nie ma jeszcze integracji z CRM, choć jest ona planowana

Ceny Laxis

Podstawowy: Darmowy

Darmowy Premium: $13.33/miesiąc

$13.33/miesiąc Biznes: $24.99/miesiąc

$24.99/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Laxis

G2: 4.9/5 (ponad 20 recenzji)

4.9/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.7/5 (16 recenzji)

4. Doodle

przez

Doodle

Zanim będzie można utworzyć notatki ze spotkania, trzeba najpierw skoordynować kalendarze uczestników, aby mogli dotrzeć na spotkanie. Tutaj z pomocą przychodzi aplikacja Doodle. Możesz szybko i łatwo planować spotkania indywidualne i zespołowe.

Skonfiguruj swoją dostępność, a następnie udostępnij ją, wysyłając link do wybranych zaproszonych osób. Zaproszeni mogą wybrać dogodny dla siebie termin, który zostanie zablokowany w kalendarzu, dzięki czemu już nigdy nie dojdzie do podwójnej rezerwacji. A jeśli masz wielu zaproszonych, możesz łatwo znaleźć najbardziej odpowiedni czas dla wszystkich.

Ponadto Doodle integruje się z platformami spotkań, takimi jak Zoom, Microsoft Teams i Google Meet. 🗓️

Najlepsze funkcje Doodle

System wysyła przypomnienia o zaplanowanych spotkaniach, dzięki czemu nie trzeba martwić się nieobecnością

Konfigurowalny branding pozwala dostosować system do marki firmy

Doodle umożliwia także zbieranie danych za pomocą ankiet lub sondaży

Doodle działa również na urządzeniach mobilnych, więc możesz planować spotkania, gdy jesteś poza domem

Ograniczenia Doodle

Niektórzy użytkownicy uważają, że planowanie wielu wydarzeń dla dużych grup osób jest bardziej czasochłonne niż to konieczne

Może być trudny w użyciu podczas pracy z zaproszonymi osobami w różnych strefach czasowych

Ceny Doodle

Free: $0

$0 Pro : $6.95/miesiąc za użytkownika

: $6.95/miesiąc za użytkownika Team: $8.95/miesiąc za użytkownika

$8.95/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Doodle

G2: 3.7/5 (13 recenzji)

3.7/5 (13 recenzji) Capterra: Brak jeszcze recenzji

5. Fireflies.ai

przez

Fireflies.ai

Fireflies.ai może wykonywać transkrypcję w czasie rzeczywistym podczas rozmowy audio lub wideo lub transkrybować z nagrania spotkania. Następnie może podsumować kluczowe punkty, decyzje i działania wynikające ze spotkania. ✍️

Jeśli chcesz ponownie odsłuchać dowolną część spotkania, możesz wyszukać słowa kluczowe, a następnie uruchomić odtwarzanie z normalną lub nawet dwukrotnie większą prędkością. Narzędzia do współpracy pozwalają zespołowi komentować, przypinać lub reagować na rozmowę, a także wyciągać fragmenty, aby tworzyć urywki dźwiękowe.

Plan Free pozwala na przechowywanie do 800 minut, a plan Pro do 8000, podczas gdy plany Business i Enterprise oferują nieograniczoną przestrzeń.

Najlepsze cechy Fireflies.ai

Fireflies.ai działa w ponad 40 językach, obsługując różne akcenty i dialekty

Może wykrywać i oznaczać głosy różnych mówców

Integruje się z wieloma platformami spotkań, w tym Microsoft Teams, Zoom, Skype i Google Meet

Możliwość udostępniania notatek ze spotkań na innych platformach, takich jak Asana, Slack czy Notion

Ograniczenia Fireflies.ai

Jeśli ścieżka audio nie jest dobrej jakości, może to wpłynąć na dokładność transkrypcji

Integracje CRM, Zapier i Slack są dostępne tylko w planie Pro i wyższych

Ceny Fireflies.ai

Darmowy: Darmowy

Darmowy Pro : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Biznes: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Fireflies.ai oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (70+ recenzji)

4.5/5 (70+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (5 opinii)

6. Uwagi Dubbera

przez

Uwagi Dubbera

Wcześniej znana jako Notiv, aplikacja Notes by Dubber twierdzi, że pomaga "spotykać się mądrzej, a nie trudniej" Aplikacja synchronizuje się z kalendarzem Outlook lub Google, automatycznie dołączając i nagrywając zaplanowane rozmowy. Po spotkaniu tworzy transkrypcję, a następnie generuje podsumowanie, które można udostępnić.

Narzędzie AI wyodrębnia również elementy działań do wykonania i automatycznie tworzy zadania dla każdego uczestnika. Integracje z aplikacjami takimi jak Asana i Slack pomagają usprawnić przepływ pracy i ułatwiają śledzenie przydzielonych zadań. ✅

Najlepsze cechy aplikacji Notes by Dubber

Można również przesyłać i transkrybować nagrany plik audio lub wideo

To narzędzie AI do notatek ze spotkań jest skalowalne i dostosowane do zwykłych kanałów sprzedaży

Jest dostępne na całym świecie w ponad 170 sieciach komórkowych, a także u dostawców usług wideo, głosowych i czatu

Nagrania, transkrypcje lub notatki można udostępniać za pośrednictwem CRM lub innego narzędzia do współpracy

ograniczenia #### Notes by Dubber

To narzędzie AI obsługuje tylko język angielski, więc nie jest odpowiednie, jeśli chcesz spotkać się w innym języku

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika jest nieco zagmatwany w nawigacji

Ceny Notes by Dubber

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Notes by Dubber

G2: 5/5 (1 recenzja)

5/5 (1 recenzja) Capterra: Brak jeszcze recenzji

7. Timz.Flowers

przez

Timz.Flowers

Timz.Flowers to hybrydowa platforma konferencyjna przeznaczona dla rozproszonych zespołów, łącząca połączenia wideo z asynchroniczną współpracą.

Może ona nagrywać spotkania na żywo, a następnie generować tekstowe lub wideo podsumowania i protokoły ze spotkań, które można łatwo udostępniać wszystkim, którzy nie mogli dotrzeć na spotkanie. W przypadku spotkań asynchronicznych uczestnicy mogą przesyłać nagrane wiadomości wideo. 🙋‍♀️

Po każdym spotkaniu system automatycznie wysyła wiadomość e-mail z podsumowaniem. A jeśli chcesz wrócić do konkretnej sekcji, chatbot AI pomoże Ci szybko ją znaleźć.

Najlepsze funkcje Timz.Flowers

Schemat blokowy oparty na kwiatach zapewnia pomocną wizualizację wszystkich informacji zwrotnych i zapytań

Nawet jeśli spotkanie odbywa się asynchronicznie, system stwarza wrażenie rozmowy na żywo

Oferuje transkrypcje ze znacznikami czasu, dzięki czemu zawsze wiesz, gdzie jesteś na spotkaniu

Chociaż dostępna jest opcja bezpłatna, pakiety Pro i Business zapewniają więcej godzin nagrywania, a dane są zapisywane na dłużej

Ograniczenia Timz.Flowers

Niektórzy użytkownicy uważają, że początkowa konfiguracja jest nieco czasochłonna

Nie wszystkie przeglądarki są jeszcze obsługiwane, więc może być konieczne użycie przeglądarki, która nie jest Twoim pierwszym wyborem

Ceny Timz.Flowers

Podstawowy: Darmowy

Darmowy Pro : €6.99/miesiąc za zespół

: €6.99/miesiąc za zespół Biznes: €13.99/miesiąc na zespół

Oceny i recenzje Timz.Flowers

G2: 4.5/5 (13 recenzji)

4.5/5 (13 recenzji) Capterra: Brak jeszcze recenzji

8. Sembly AI

przez

Montaż AI

Jako narzędzie AI do notatek ze spotkań, Sembly AI nagrywa spotkania i transkrybuje je. Następnie tworzy podsumowania spotkań i protokoły, podkreślając kluczowe spostrzeżenia z dyskusji. A jeśli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu, możesz zamiast tego wysłać Sembly, a następnie przejrzeć notatki ze spotkania później. 🧑‍💻

Zadania są automatycznie identyfikowane i opisywane, a następnie przypisywane do członka zespołu. Integracje z narzędziami takimi jak Slack i Trello umożliwiają przesyłanie zadań wraz z notatkami bezpośrednio do tych obszarów roboczych.

Najlepsze cechy Sembly AI

Notatki ze spotkań są zapisywane w systemie i zawsze można do nich wrócić, aby wyszukać słowa kluczowe lub uczestników

Sembly AI działa w ponad 35 językach

Jest dostępny dla aplikacji na Androida i iOS, a także w Internecie

Ograniczenia Sembly AI

Czasami nie udaje się dołączyć lub nagrać spotkania

Sentyment spotkania nie zawsze odzwierciedla całe spotkanie, skupiając się tylko na jego części

Ceny Sembly AI

Osobisty: Darmowy

Darmowy Profesjonalista: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Zespół: 20 USD/miesiąc za użytkownika

20 USD/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Sembly AI

G2: 4.3/5 (11 recenzji)

4.3/5 (11 recenzji) Capterra: Brak jeszcze recenzji

9. Fathom

przez

Fathom

Fathom to narzędzie AI do notatek ze spotkań, które nagrywa, transkrybuje i podsumowuje spotkania. Zarówno nagranie, jak i transkrypcja są natychmiast dostępne po zakończeniu spotkania. Następnie można po prostu skopiować i wkleić podsumowania i elementy działań do Gmaila, Dokumentów Google lub narzędzia do zarządzania zadaniami.

Notatki z rozmów są automatycznie synchronizowane z CRM, dzięki czemu zawsze masz zapis interakcji z dowolną osobą w bazie danych. Możesz także utworzyć listę odtwarzania z najważniejszych wydarzeń ze spotkania i udostępnić ją innym zainteresowanym stronom.

Najlepsze funkcje Fathom

Współpracuje z Microsoft Teams, Zoom i Google Meetings

Po podświetleniu fragmentu rozmowy, Fathom podsumowuje ją dla Ciebie

System obsługuje siedem języków, w tym angielski, hiszpański i francuski

Płatna wersja Teams ma dodatkowe funkcje i jest przeznaczona do wdrożenia w całej organizacji 🏢

Ograniczenia Fathom

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest nieco ciemny i chcieliby mieć do wyboru jaśniejszą opcję

Chociaż działa dobrze w przypadku zaplanowanych spotkań, obecnie nie obsługuje niektórych zaimprowizowanych spotkań, szczególnie w Microsoft Teams

Ceny Fathom

Darmowy

Team Edition: $19/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5/5 (ponad 1300 recenzji)

5/5 (ponad 1300 recenzji) Capterra: 4.8/5 (8 recenzji)

10. Superpowered

przez

Superpowered

Superpowered transkrybuje spotkanie, ale bez nagrywania go lub używania botów - działa bezpośrednio z dźwięku urządzenia. Transkrypcje są przechowywane przez siedem dni, aby dać ci czas na wygenerowanie notatek przed ich usunięciem.

To narzędzie sztucznej inteligencji do tworzenia notatek ze spotkań automatycznie podsumowuje rozmowę i identyfikuje elementy działań.

Pozwala również na bieżąco kontrolować kalendarz. Przypomnienia o nadchodzących spotkaniach są wyświetlane na pasku menu i można z niego bezpośrednio przejść do spotkania. 🖱️

Najlepsze funkcje Superpowered

Działa z każdą platformą spotkań

Superpowered nawet identyfikuje i dokumentuje emocje podczas spotkania

Zespół programistów jest bardzo otwarty i reaguje na opinie i sugestie

Ograniczenia Superpowered

Darmowa wersja integruje się tylko z pocztą e-mail i Slackiem, więc jeśli chcesz używać jej na przykład z Dyskiem Google lub Salesforce, musisz wybrać płatny plan

Mobile i Linux nie są jeszcze obsługiwane

Cennik Superpowered

Darmowy

Podstawowy: $30/miesiąc

$30/miesiąc Pro : $90/miesiąc

: $90/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Superpowered

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Oszczędzaj czas i zwiększaj produktywność dzięki narzędziom AI do notatek ze spotkań

Sztuczna inteligencja na spotkania może pomóc w każdym aspekcie interakcji z zespołem, klientami lub potencjalnymi klientami. Najlepsza sztuczna inteligencja

narzędzia do spotkań

mogą uprościć planowanie, nagrywać i transkrybować notatki ze spotkań lub dostarczać szablony ze sztuczną inteligencją

narzędzia do pisania

aby pomóc w tworzeniu własnych notatek.

Narzędzia AI mogą również pomóc w podsumowaniu wszystkich notatek ze spotkań, podkreślając najważniejsze części rozmowy oraz identyfikując zadania i kolejne kroki. Mogą nawet integrować się z narzędziami do zarządzania zadaniami, oszczędzając więcej czasu i usprawniając przepływ pracy na każdym kroku. 🪄

Mówiąc o usprawnieniu przepływu pracy, ClickUp jest na to gotowy - nie tylko podczas prowadzenia spotkania, ale także podczas prowadzenia firmy lub zarządzania zespołem. Dzięki szablonom i

narzędzia do zarządzania projektami

które obejmują każdy aspekt Twojej działalności i integracje, które oszczędzają czas i wysiłek, jest to punkt kompleksowej obsługi dla wszystkich Twoich potrzeb biznesowych. 🤩

