10 najlepszych podsumowań wideo AI, które pozwolą ci zaoszczędzić cenny czas

Czy kiedykolwiek chciałeś mieć asystenta, który obejrzałby dla ciebie godziny ważnych (być może nudnych!) materiałów wideo, a następnie szybko opowiedział ci o elementach, które można wykorzystać w praktyce?

No cóż, do zrobienia tego właśnie służy streszczacz wideo AI! Ten mały, niestrudzony robot może oglądać wszystkie webinary, samouczki lub niekończące się nagrania ze spotkań, a następnie napisać zgrabne, zwięzłe podsumowanie.

Ta inteligentna technologia (czytaj: zaawansowane algorytmy) pozwala szybko uchwycić najważniejsze punkty w łatwym do przyswojenia formacie, bez wchodzenia w nieistotne szczegóły. Może również prześlizgnąć się przez długie wideo i działać jako

narzędzie do transkrypcji

oszczędzając cenny czas i wysiłek.

Znalezienie odpowiedniego streszczacza wideo AI może być jednak przytłaczające, ponieważ pojedyncze wyszukiwanie w Google daje miliony opcji. Poświęciłem ponad 36 godzin na zbadanie i przetestowanie najlepszych streszczaczy wideo AI dostępnych online.

W tym przewodniku omówię dziesięć najlepszych streszczaczy wideo AI, szczegółowo opisując ich funkcje, ceny i zalety. Tak więc, następnym razem, gdy będziesz musiał wyodrębnić informacje z długiego wideo, możesz pozwolić AI wykonać ciężką pracę związaną z oglądaniem i zrozumieniem go, abyś mógł jak najlepiej go wykorzystać!

**Czego należy szukać w streszczaczu wideo AI?

Moim celem w tym artykule było zidentyfikowanie najbardziej wydajnych narzędzi, które mogą zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność. W tym procesie przeanalizowałem, w jaki sposób streszczacze wideo AI integrują się z istniejącymi cyklami pracy, szczególnie koncentrując się na ich możliwościach w zakresie

AI dla dokumentacji

.

Wybierając streszczacz wideo AI, weź pod uwagę następujące czynniki, aby upewnić się, że wybierasz ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom:

Dokładność : Streszczacz powinien wychwytywać kluczowe punkty i główne idee bez pomijania ważnych szczegółów

: Streszczacz powinien wychwytywać kluczowe punkty i główne idee bez pomijania ważnych szczegółów Szybkość : Narzędzie powinno szybko przetwarzać wideo, dostarczając podsumowania w odpowiednim czasie

: Narzędzie powinno szybko przetwarzać wideo, dostarczając podsumowania w odpowiednim czasie Łatwość użytkowania : Przyjazny dla użytkownika interfejs ma kluczowe znaczenie dla efektywnej integracji cyklu pracy

: Przyjazny dla użytkownika interfejs ma kluczowe znaczenie dla efektywnej integracji cyklu pracy Integracja : Sprawdź, czy podsumowanie integruje się z istniejącym stosem technologicznym, aby zapewnić płynne działanie zarządzanie komunikacją

: Sprawdź, czy podsumowanie integruje się z istniejącym stosem technologicznym, aby zapewnić płynne działanie zarządzanie komunikacją Koszt: Oceń plany cenowe, aby upewnić się, że pasują do Twojego budżetu bez uszczerbku dla funkcji

10 najlepszych podsumowań wideo AI do wykorzystania w 2024 roku

1. ClickUp: Najlepszy do transkrypcji wideo AI i zarządzania zadaniami

Użyj ClickUp Clips, aby nagrać wideo i lektora i udostępniać swoje pomysły w przejrzysty sposób

ClickUp posiada ogromny zakres funkcji stworzonych w celu uproszczenia zarządzania projektami i zwiększenia wydajności. Wśród nich są

ClickUp Clip

, który umożliwia nagrywanie ekranów, wycinanie nagrań wideo, udostępnianie ich i współpracę nad nimi.

ClickUp Clips naprawdę ożywa, gdy działa razem z

ClickUp Brain

asystent AI, który transkrybuje nagrania i klipy bardzo szybko i z dużą dokładnością. Oznacza to, że dokumentowanie, kondensowanie i udostępnianie informacji staje się znacznie łatwiejsze.

Automatyczna transkrypcja nagrań za pomocą ClickUp Brain w kilka minut

Najlepsze funkcje ClickUp

Automatyczna transkrypcja klipów wideo, zakończona znacznikami czasu i tekstem z możliwością wyszukiwania

Natychmiastowe udostępnianie poprzez osadzanie klipów bezpośrednio w ClickUp, poprzez publiczny link lub poprzez pobranie pliku wideo

Bezproblemowe połączenie ze Slackiem, Dyskiem Google i wieloma innymi narzędziami

Dodawaj komentarze bezpośrednio do klipów wideo, ułatwiając przekazywanie jasnych i zwięzłych informacji zwrotnych

Zarządzanie wszystkimi klipami wideo w jednym zorganizowanym hubie Clip, ułatwiającym dostęp i wyszukiwanie określonej zawartości

limity ClickUp

Początkowe ustawienia mogą być czasochłonne (jak każda konfiguracja AI, naprawdę)

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają nauki

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

oceny ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (4,000+ recenzji)

2. Claude 3: Najlepszy do przetwarzania języka naturalnego

przez

Claude

Claude 3, opracowany przez firmę Anthropic, to zaawansowany model AI przeznaczony do różnych zadań, w tym podsumowywania wideo. Znany z wysokiego okna kontekstowego i niemal doskonałych możliwości przywoływania, Claude 3 wyróżnia się w podsumowywaniu wideo przez AI.

Claude 3 dostarcza precyzyjne i kontekstowo istotne podsumowania wideo. To sprawia, że jest

idealne rozwiązanie dla komunikacji Business

i zastosowań edukacyjnych, zwłaszcza na polu danych powstania, edukacji i praktyki językowej. Poleciłbym go każdemu, kto regularnie korzysta z długiej zawartości wideo i potrzebuje szybko wyodrębnić kluczowe informacje z materiałów wideo.

Klauzula 3 najlepszych funkcji

Generowanie dokładnych podsumowań, które zachowują kontekst i kluczowe punkty

Szybkie rozpoczęcie pracy dzięki intuicyjnemu interfejsowi z płaską krzywą uczenia się

Integracja z wieloma platformami edukacyjnymi i profesjonalnymi za pomocą API i uproszczenie cyklu pracy

Transkrybuj i podsumowuj w dowolnym wybranym języku

limity Claude 3

Wyższe ceny w porównaniu do niektórych konkurentów

Niestandardowe opcje długości streszczenia w ograniczonym zakresie

Claude 3 ceny

Free Plan

Pro: $20/miesiąc na użytkownika (minimum pięciu członków)

Teams: $30/miesiąc za użytkownika (minimum pięciu członków)

Claude 3 oceny

G2 : 4.7/5 (22+ recenzji)

: 4.7/5 (22+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (4+ recenzji)

3. Knowt: Najlepsze do wspólnej nauki

przez

Knowt

Knowt to streszczacz wideo AI zaprojektowany, aby pomóc uczniom uczyć się bardziej efektywnie. Wykorzystuje AI do tworzenia fiszek, notatek i podsumowań z różnych źródeł, takich jak pliki PDF, prezentacje PowerPoint i wideo z wykładów.

Jeśli jesteś

nieśmiały

i nie czujesz się komfortowo zadając pytania podczas zajęć na żywo, lub po prostu chcesz powrócić do koncepcji i poświęcić czas na jej zrozumienie, jest to świetne narzędzie, które możesz mieć po swojej stronie.

Knowt posiada funkcję powtarzania w przestrzeniach, która może pomóc uczniom zachować informacje na dłużej. Może to sprawić, że nauka w ostatniej chwili będzie bardziej efektywna.

Najlepsze funkcje Knowt

Łatwa współpraca dzięki możliwości pracy grupowej i wzajemnej oceny

Łatwe dostosowywanie długości podsumowania i obszarów tematycznych

Konwersja długich materiałów wideo (takich jak wykłady i webinaria) na notatki i fiszki

Płynna integracja z platformami edukacyjnymi, takimi jak Google Classroom

Poznaj limity

Ograniczone do kontekstu edukacyjnego

Limit zaawansowanych funkcji w porównaniu do innych streszczaczy wideo AI

Ceny Knowt

Student Basic: Free

Student Plus: 5,99 USD/miesiąc

Student Ultra: 12,99 USD/miesiąc

Poznaj oceny

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

4. Fireflies.ai: Najlepsze do transkrypcji i podsumowań spotkań

via

Fireflies.ai

Fireflies.ai to oparty na AI asystent spotkań, który upraszcza proces transkrypcji i analizy spotkań. Jego kluczowe funkcje obejmują nagrywanie głosu, transkrypcję w czasie rzeczywistym i generowanie podsumowań spotkań.

Narzędzie zapewnia szczegółowe podsumowania spotkań i działa jako uczestnik spotkania. Jest to cenne oprogramowanie dla profesjonalistów, którzy uczestniczą w spotkaniach zdalnie i potrzebują

płynnego i łatwego udostępniania ekranu

podczas połączeń wideo.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai

Automatyczna transkrypcja i podsumowanie nagrań ze spotkań

Łatwe znajdowanie i przeglądanie kluczowych punktów z poprzednich spotkań za pomocą opcji wyszukiwania w notatkach

Aktualizacja informacji kontaktowych za pomocą nagrań ze spotkań i notatek z rozmów dzięki integracji z CRM

Integracja z Zoom, Google Meet i innymi popularnymi narzędziami do spotkań

limity Fireflies.ai

Transkrypcje mogą czasami zawierać drobne błędy, szczególnie w przypadku silnych akcentów lub żargonu technicznego

Niektóre zaawansowane funkcje i integracje są dostępne tylko w planach premium

Ceny Fireflies.ai

Free Plan

Plan Pro: $18/miesiąc za licencję

Plan Business: $29/miesiąc na licencję

Plan Enterprise: $39/miesiąc za licencję

Oceny Fireflies.ai

G2: 5/5 (434+ opinii)

5/5 (434+ opinii) Capterra: 4.2/5 (9 recenzji)

5. Summarize.tech: Najlepszy do szybkich streszczeń wideo z YouTube

via

Summarize.tech

Summarize.tech to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które tworzy streszczenia długich wideo z YouTube. Wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego, aby skondensować długą zawartość w krótkie, strawne streszczenia. Jest to więc idealne rozwiązanie dla każdego, kto ogląda dużo wideo na YouTube.

Możesz przejrzeć bibliotekę podsumowanych filmów lub dodać połączony link do konkretnego wideo, które chcesz podsumować.

Summarize.tech najlepsze funkcje

Szybkie streszczanie wideo z YouTube o dowolnej długości

Bezproblemowa obsługa dzięki intuicyjnemu interfejsowi

Dostosuj długość podsumowania do swoich potrzeb

Summarize.tech limit

Działa tylko z materiałami wideo z YouTube

Nie jest idealny dla wysoce technicznej zawartości

Ceny Summary.tech

Free to use

Oceny Summarize.tech

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

6. Notta AI: Najlepsza do transkrypcji wielojęzycznej i w czasie rzeczywistym

via

Notta

Notta AI specjalizuje się w dostarczaniu wielojęzycznych streszczeń wideo. Dostarcza transkrypcję w czasie rzeczywistym i integrację z różnymi platformami. Może obsługiwać zarówno transkrypcje audio, jak i wideo, co sprawia, że Notta jest przyjazna dla użytkownika.

Notta umożliwia szybką i dokładną transkrypcję spotkań na żywo, plików audio i wideo na tekst. Można również przesyłać pliki audio lub wideo do transkrypcji lub importować je za pomocą adresu URL. Narzędzie wspiera ponad 104 języki i oferuje funkcje takie jak identyfikacja mówcy, znaczniki czasu i automatyczne korekty, zapewniając wysoką jakość transkrypcji.

To, co naprawdę mi się spodobało, to fakt, że aplikacja nie tylko transkrybuje notatki ze spotkań, ale także je podsumowuje. Ponadto, bardzo podobał mi się jej przejrzysty interfejs użytkownika.

Najlepsze funkcje Notta AI

Transkrypcja spotkań na żywo i nagranych plików w czasie rzeczywistym

Transkrypcja wideo w ponad 104 językach

Integracja z platformami takimi jak Zoom, Google Meet i Microsoft Teams

Notta AI limit

Niektóre zaawansowane funkcje, takie jak transkrypcja wielojęzyczna, wymagają planu Pro lub Business

Warstwa Free ma limit minut transkrypcji na miesiąc

Cennik Notta AI

Free Plan

Pro: $14.99 /miesiąc na licencję

Business: $27.99 /miesiąc na licencję

Enterprise: Ceny niestandardowe

Notta AI ocen

G2: 4.6/5 (103 opinie)

4.6/5 (103 opinie) Capterra: Niedostępne

7. Podsumowanie wideo: Najlepszy do użytku osobistego

via

Przypomnienie

Recall doskonale podsumowuje zawartość online i organizuje ją w osobistą bazę wiedzy. Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą zapisywać, kategoryzować i przeglądać informacje z różnych źródeł online. Narzędzie automatycznie kategoryzuje i łączy

streszczenia filmów szkoleniowych

, wideo do nauki itp. i ułatwia wyszukiwanie wiedzy.

Funkcje Recall obejmują podsumowywanie stron internetowych, blogów, artykułów i plików PDF. Bardzo podoba mi się to, że oferuje dostęp offline, dzięki czemu jest narzędziem do ciągłego uczenia się i zarządzania informacjami.

Najlepsze funkcje podsumowania wideo Recall

Ustawienie i korzystanie w kilka sekund dzięki łatwemu interfejsowi

Automatycznie kategoryzuj i połącz zapisane streszczenia

Generowanie pytań na podstawie zapisanych streszczeń w celu sprawdzenia wiedzy

Łatwe zrozumienie złożonych pomysłów dzięki powiązanej zawartości na wykresie wiedzy

Eksportuj swoje notatki w dowolnym miejscu w formacie Markdown

Pamiętaj o limitach podsumowań wideo

Ograniczone zaawansowane funkcje w porównaniu do niektórych innych streszczaczy wideo AI

Może nie skalować się dobrze do większych projektów

Ceny podsumowań wideo

Recall lite: Free to use

Recall plus: $10 miesięcznie

Recall business: Ceny niestandardowe

Oceny podsumowujące wideo Recall

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

8. Podsumowanie: Najlepsze do ogólnego użytku

przez

Podsumowanie

Any Summary jest obsługiwany przez ChatGPT i szybko podsumowuje długie pliki audio i wideo. Aplikacja obsługuje różne typy plików, w tym obrazy, pliki audio, wideo, teksty i pliki CSV, dzięki czemu jest wszechstronnym rozwiązaniem do podsumowywania zawartości z różnych źródeł. Możesz także dodać link do wideo z YouTube, aby otrzymać podsumowanie wideo.

Any Summary najlepsze funkcje

Możliwość wyboru formatu podsumowania, w tym punktorów, cytatów lub streszczeń

Podsumowywanie plików lub adresów URL z różnych formatów, w tym plików PDF, dokumentów Word, plików MP3 i innych

Szybkie generowanie podsumowań i oszczędność czasu i wysiłku związanego z zarządzaniem projektami

Dowolne limity podsumowań

Może być mniej dokładne w przypadku wysoce technicznej zawartości

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby w pełni wykorzystać zaawansowane funkcje

Niektórzy użytkownicy raportowali zmienność w dokładności podsumowań

Any Summary pricing

Free to use

Każda ocena podsumowująca

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

9. Descript Summarizer: Najlepszy dla twórców zawartości

przez

Opis

Descript to kompleksowe narzędzie do edycji audio i wideo, transkrypcji i podsumowywania. Został zaprojektowany w celu uproszczenia procesu edycji, dzięki czemu jest dostępny nawet dla osób bez rozszerzenia umiejętności technicznych.

Oparte na sztucznej inteligencji podsumowanie wideo Descript zapewnia dokładne i niemal natychmiastowe wyniki. Narzędzie automatycznie identyfikuje i nadaje etykiety mówcom, umożliwia transkrypcję dźwięku w ponad 20 językach i udostępnia historię wersji w chmurze, dzięki czemu Ty (i każda inna osoba, z którą pracujesz) może śledzić wszelkie wprowadzone zmiany.

Najlepsze funkcje aplikacji Descript Summarizer

Edycja wideo i generowanie streszczeń w tym samym narzędziu

Tworzenie opisów YouTube, szkiców scenariuszy wideo i nie tylko dzięki asystentowi AI Underlord

Edycja oparta na tekście, usuwanie słów wypełniających i funkcje głosowe generowane przez AI

Nagrywaj aktywność na ekranie i zdalnie kontroluj sesje audio i wideo

Summaryzator deskryptorów

Wyższa cena

Wymaga krzywej uczenia się dla zaawansowanych funkcji

Użytkownicy raportowali utratę jakości eksportowanych plików

Cennik oprogramowania Descript Summarizer

Free Plan

Hobbysta: 19 USD / miesiąc na osobę

Twórca: 35 USD / miesiąc na osobę

Business: $50 /miesiąc na osobę

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny podsumowujące

G2: 4.6/5 (560+ recenzji)

4.6/5 (560+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (160+ recenzji)

10. ScreenApp Video Summarizer: Najlepszy do użytku w sieci

via

ScreenApp

ScreenApp Video Summarizer to internetowe narzędzie do transkrypcji i kondensacji wideo online. Pozwala nagrywać ekrany, transkrybować dźwięk z dużą dokładnością, podsumowywać transkrypcje (i eksportować podsumowania) oraz przekształcać tekst w szybkie notatki (ze znacznikami czasu).

Co ciekawe, ScreenApp pozwala również na czatowanie z materiałami wideo - jeśli potrzebujesz wyciągnąć konkretne informacje z wideo, po prostu zapytaj wbudowanego chatbota, a on da ci to, czego potrzebujesz.

Aplikacja umożliwia również tłumaczenie materiałów wideo na ponad 50 języków i przesyłanie ich w szerokim zakresie formatów, takich jak .mp4, .mov, .avi i innych.

Najlepsze funkcje ScreenApp Video Summarizer

Rozpocznij pracę bez konieczności pobierania aplikacji

Szybkie i dokładne podsumowywanie wideo online

Łatwe przesyłanie wideo i nagrywanie ekranów w czasie rzeczywistym

Czatuj ze swoimi nagraniami i szybciej wydobywaj cenne informacje

Tłumacz transkrypcje wideo i podsumowania w ponad 50 językach

ScreenApp Video Summarizer ograniczenia

Ograniczone możliwości pracy w trybie offline

Mniej niestandardowych opcji w porównaniu do aplikacji na pulpit

Ceny aplikacji ScreenApp Video Summarizer

Starter: Free to use

Rozwój: 19 USD / miesiąc na użytkownika

Business: $39 /miesiąc na użytkownika

Enterprise: $99 /miesiąc na użytkownika

Oceny podsumowujące wideo ScreenApp

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Za mało recenzji

Stop 1.5Xing Video, Start 1.5Xing Cykl Pracy

Absolutnie detestuję oglądanie godzin materiałów wideo na przewijaniu do przodu i robienie notatek za każdym razem, gdy zauważę ważne informacje warte odnotowania. To bolesne.

A rzecz w tym, że nie zawsze się to udaje - tak łatwo przeoczyć kilka szczegółów, które później okazują się kluczowymi koncepcjami.

Podsumowania wideo AI są błogosławieństwem. Zaoszczędziłem wiele cennych godzin nie tylko na przeglądaniu materiałów wideo, ale także na ich organizowaniu i udostępnianiu.

Istnieje mnóstwo darmowych, freemium i płatnych narzędzi do zrobienia fantastycznej transkrypcji i podsumowania wideo szybko i dokładnie. Wypróbowałem kilka z nich, a ClickUp jest zdecydowanie najłatwiejszy w użyciu. Ponadto posiada inne funkcje, takie jak dokumentacja, czat itp., co oznacza, że mogę wykonać całą moją pracę na jednej platformie.

Claude również był całkiem przyzwoity (ale chłopie, kosztuje bombę).

Narzędzie ClickUp AI do streszczania wideo (i mnóstwo innych funkcji) jest darmowe. Daj mu szansę i obserwuj, jak przepływ pracy staje się o wiele prostszy!