10 najlepszych alternatyw dla Wispr Flow w 2025 roku

Właśnie zakończyłeś spotkanie. Podzieliłeś się świetnymi pomysłami, podjąłeś jasne decyzje i powiedziałeś sobie: "Zaraz to wszystko spiszę".

Jednak ręczne sporządzanie notatek po spotkaniu pochłania cenny czas i trudno jest zapamiętać, kto co powiedział, kiedy i w jakim kontekście.

W tym miejscu z pomocą przychodzą narzędzia do dyktowania głosowego, takie jak Wispr Flow. To internetowe narzędzie do dyktowania rejestruje wypowiadane słowa, zamienia notatki głosowe na dokładne transkrypcje i pomaga je organizować za pomocą komend AI.

Celem jest pomoc w zwiększeniu wydajności bez konieczności spędzania godzin na ręcznym wpisywaniu danych. Jednak Wispr Flow nie jest rozwiązaniem dla wszystkich. Być może rozpoznawanie głosu nie działa tak, jak powinno lub nie pasuje do Twojego cyklu pracy. Dlatego zebraliśmy dla Ciebie najlepsze alternatywy dla Wispr Flow.

Od inteligentnego oprogramowania do zamiany mowy na tekst po narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które usprawniają tworzenie notatek i edycję dokumentów — te opcje zostały zaprojektowane, aby pomóc Ci zaoszczędzić czas i pracować wydajniej.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Wispr Flow?

Wispr Flow to pomocne narzędzie do dyktowania głosowego, ale ostatnie opinie użytkowników wskazują na kilka wyzwań, które mogą skłonić Cię do poszukiwania lepszych opcji.

Wysokie zużycie pamięci i procesora : Wispr Flow zużywa do 800 MB pamięci RAM i 8% procesora, co może wpływać na wydajność systemu, nawet gdy nie korzystasz aktywnie z narzędzia do dyktowania online. To realny koszt Twojego cennego czasu

Powolne i nieporęczne uruchamianie : Uruchomienie aplikacji może zająć 8–10 sekund, co nie jest idealnym rozwiązaniem, gdy po spotkaniu musisz szybko sporządzić notatki

Kwestie prywatności i problemy związane z gromadzeniem danych: Wispr Flow gromadzi kontekstowe dane ekranowe w celu poprawy dokładności i komunikuje się ze swoimi serwerami nawet w stanie bezczynności. Budzi to obawy użytkowników, którzy przywiązują dużą wagę do prywatności i przejrzystości

Modele chmurowe zamiast przetwarzania lokalnego : Chociaż Wispr Flow zależy od komunikacji z serwerem, niektórzy użytkownicy preferują narzędzia z przetwarzaniem lokalnym, które nie przechowują ani nie przetwarzają danych zewnętrznie podczas obsługi wrażliwej zawartości

Głęboka integracja z systemem bez zgody : aplikacja automatycznie dodaje się do elementów logowania do systemu i pasków narzędzi przeglądarki. Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że po usunięciu aplikacja pojawia się ponownie i może zakłócać działanie innych aplikacji lub przeglądarki

Brak dostępu mobilnego : Wispr Flow jest dostępny tylko na systemie macOS, a od niedawna także na Windows. Nie ma aplikacji mobilnej, co ogranicza jego użyteczność jako szybkiego i dokładnego narzędzia do dyktowania dla zespołów lub profesjonalistów będących w ruchu. Oto kilka pomocnych szablonów notatek ze spotkań i narzędzi AI do robienia notatek

Ograniczony bezpłatny dostęp: Plan Free ogranicza korzystanie do określonej liczby słów tygodniowo. To niewiele, jeśli chodzi o regularne spotkania, sesje burzy mózgów lub planowanie treści, zwłaszcza jeśli Twoim celem jest zwiększenie wydajności dzięki spójnym komendom głosowym

Alternatywy dla Wispr Flow w skrócie

Oto lista najlepszych alternatyw dla Wispr Flow, które możesz wypróbować już dziś, aby w prosty sposób transkrybować pliki audio!

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp ClickUp Brain, AI Notetaker, dokumenty, zarządzanie zadaniami, szablony spotkań Osoby indywidualne, a także średnie i duże zespoły, które potrzebują kompleksowego obszaru roboczego do tworzenia notatek, zadań i współpracy Dostępny plan Free, możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Otter. ai Transkrypcja na żywo, identyfikacja mówców, podsumowania spotkań, integracja z Zoom i Google Meet Osoby prywatne, przedsiębiorcy indywidualni i małe zespoły potrzebujące transkrypcji w czasie rzeczywistym i podsumowań spotkań Dostępny plan Free, płatny plan zaczyna się od 16,99 USD/miesiąc za funkcje premium Sonix. ai obsługa ponad 40 języków, import audio/wideo, znaczniki czasu, niestandardowe słownictwo Freelancerzy, twórcy treści i globalne zespoły potrzebujące szybkiej, wielojęzycznej transkrypcji o wysokiej dokładności Dostępna jest bezpłatna wersja próbna, płatny plan zaczyna się od 10 USD/godzinę za transkrypcję Temi Przystępne ceny, prosty interfejs, szybka realizacja Osoby prywatne i użytkownicy okazjonalni (np. studenci lub dziennikarze) potrzebujący szybkiego i niedrogiego oprogramowania do transkrypcji Ceny zaczynają się od 0,25 USD za minutę audio, model płatności zgodnie z rzeczywistym zużyciem Opis Nakładanie dźwięku, nagrywanie ekranu, edycja wielościeżkowa i publikowanie podcastów Twórcy indywidualni, podcasterzy i małe zespoły medialne łączące edycję audio, wideo i tekstu Dostępny plan Free, płatne plany zaczynają się od 24 USD miesięcznie MacWhisper Silnik Whisper AI, nie wymaga połączenia z Internetem, obsługuje wiele języków Offline zamiana głosu na tekst dla użytkowników komputerów Mac Dostępny plan Free, jednorazowa licencja na wersję Pro Dictanote Hybrydowe dyktowanie + ręczne wprowadzanie danych, narzędzia do formatowania, skróty głosowe Pisarze, blogerzy i studenci, którzy przełączają się między dyktowaniem a pisaniem na klawiaturze w ustawieniach solo Dostępny plan Free, płatny plan zaczyna się od 8 USD miesięcznie Tactiq Transkrypcje dla Zoom, Google Meet, MS Teams, śledzenie najważniejszych fragmentów i automatyczne streszczenia Małe i średnie zespoły rejestrujące i organizujące transkrypcje spotkań z rozmów wideo Dostępny plan Free, płatny plan zaczyna się od 12 USD/miesiąc Rev AI i transkrypcja wykonywana przez ludzi, tworzenie napisów i wsparcie dla wielu języków Zespoły prawne, medialne i badawcze (średniej wielkości i korporacyjne) wymagające transkrypcji o dokładności na poziomie ludzkim Dostępny plan Free, płatne plany zaczynają się od 14,99 USD/miesiąc Superwhisper Lekki interfejs, wsparcie wielu wejść audio, brak konieczności zakładania konta Profesjonaliści dbający o prywatność i użytkownicy korporacyjni korzystający z Whisper AI lokalnie na komputerach Mac i urządzeniach z systemem iOS Dostępny plan Free, płatne plany zaczynają się od 8,49 USD/miesiąc

Najlepsza alternatywa dla Wispr Flow

Teraz, gdy znasz już najlepsze propozycje, przeanalizujmy je jedna po drugiej, aby znaleźć rozwiązanie idealne dla Ciebie.

1. ClickUp (Najlepsze rozwiązanie dla osób indywidualnych i zespołów potrzebujących zunifikowanej platformy do zadań i komunikacji)

Zwiększ wydajność spotkań 10-krotnie dzięki ClickUp AI Notetaker Zapisuj wszystkie szczegóły każdej dyskusji za pomocą ClickUp AI Notetaker

Większość narzędzi do zamiany głosu na tekst ogranicza się do transkrypcji. ClickUp idzie o krok dalej, przekształcając rozmowy w plany działania.

Wyobraź sobie, że jesteś w trakcie rozmowy z klientem, burzy mózgów, omawiasz kolejne kroki i przydzielasz zadania na bieżąco. ClickUp AI Notetaker po cichu dołącza do spotkania (oczywiście za Twoją zgodą), nagrywa rozmowę i dostarcza do skrzynki odbiorczej czysty, opatrzony etykietami zapis rozmowy wraz z inteligentnym podsumowaniem kluczowych wniosków i działań do podjęcia.

Automatycznie nagrywaj, transkrybuj i podsumowuj spotkania dzięki ClickUp AI Notetaker

Ale to dopiero początek.

Zaraz po spotkaniu notatki utworzone w ClickUp Docs stają się częścią obszaru roboczego. Możesz natychmiast przekształcić najważniejsze informacje w zadania ClickUp, przypisać je, ustawić terminy i zachować pełny kontekst projektu w jednym miejscu. Taka integracja zadań zapewnia spójność działań zespołu i eliminuje konieczność przełączania się między narzędziami. Możesz również skorzystać z szablonów list zadań, aby szybciej rozpocząć pracę.

Natychmiast formatuj zawartość, łącz zadania i współpracuj z zespołami, aby wprowadzać szczegółowe zmiany dzięki ClickUp Docs

Ponieważ wszystko dzieje się we wspólnej przestrzeni, współpraca przebiega naturalnie. Twój zespół może wspólnie edytować notatki za pomocą funkcji Live Collaboration w ClickUp, dodawać komentarze, aktualizować postępy zadań i pozostawać na bieżąco dzięki udostępnionym notatkom, zamiast tracić z oczu szerszą perspektywę.

Najlepsze funkcje ClickUp

AI Notetaker do spotkań: Pozwól Notetaker automatycznie dołączać do rozmów, nagrywać rozmowy i generować transkrypcje wraz z podsumowaniami i elementami do działania

Dokumenty ClickUp: Twórz, edytuj i udostępniaj dokumenty w czasie rzeczywistym, z komentarzami, wzmiankami i łączeniem zadań

Integracja zadań z notatek: Zmień dowolną część dokumentu lub transkrypcji w zadanie z osobami przypisanymi, terminami i etykietami projektu

Wbudowana współpraca zespołowa: wspólna edycja dokumentów, przypisywanie zadań do wykonania, śledzenie aktualizacji i zarządzanie opiniami — wszystko w jednym wspólnym obszarze roboczym

ClickUp Brain z komendami AI: Podsumowuj długie notatki, wyodrębniaj kolejne kroki i przepisuj zawartość dokumentów lub komentarzy z pomocą Podsumowuj długie notatki, wyodrębniaj kolejne kroki i przepisuj zawartość dokumentów lub komentarzy z pomocą sztucznej inteligencji ClickUp

ClickUp odkrył, że 47% spotkań trwa godzinę lub dłużej. Ale czy naprawdę potrzebny jest cały ten czas? Skąd nasze sceptyczne podejście? Tylko 12% respondentów ocenia swoje spotkania jako bardzo efektywne. Śledzenie wskaźników, takich jak wygenerowane elementy działań, wskaźniki realizacji i wyniki, może ujawnić, czy dłuższe spotkania naprawdę przynoszą wartość.

Limity ClickUp

ClickUp oferuje wiele funkcji, które mogą być nieco zbyt rozbudowane dla mniejszych zespołów lub użytkowników indywidualnych, którzy dopiero zaczynają pracę. Użytkownicy często zauważają, że ustawienie pulpitów, widoków i niestandardowych cykli pracy wymaga trochę czasu

Czasami pojawiają się doniesienia o opóźnieniach w większych obszarach roboczych, zwłaszcza podczas korzystania z automatyzacji lub intensywnej integracji

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 podzielił się opinią na temat tego, jak ClickUp zmienił sposób zarządzania zadaniami w jego agencji:

ClickUp całkowicie zmienił sposób zarządzania zadaniami wewnętrznymi w naszej agencji. Pozwala mi śledzić cykl pracy całego zespołu w jednym miejscu, ustalać priorytety pilnych spraw i scentralizować komunikację.

ClickUp całkowicie zmienił sposób zarządzania zadaniami wewnętrznymi w naszej agencji. Pozwala mi śledzić cykl pracy całego zespołu w jednym miejscu, ustalać priorytety pilnych spraw i scentralizować komunikację.

2. Otter. ai (Najlepsze rozwiązanie do transkrypcji w czasie rzeczywistym i podsumowań spotkań)

za pośrednictwem Otter.ai

Otter. ai to znane narzędzie do zamiany głosu na tekst, stworzone z myślą o profesjonalistach, którzy spędzają dużo czasu na spotkaniach. Oferuje transkrypcję w czasie rzeczywistym z etykietami mówców oraz automatycznie generuje podsumowania i transkrypcje z możliwością wyszukiwania. Niezależnie od tego, czy uczestniczysz w rozmowie Zoom, wykładzie czy wywiadzie, Otter pomaga Ci zachować koncentrację bez konieczności ręcznego robienia notatek.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Rozróżniaj mówców w czasie rzeczywistym podczas spotkań

Uzyskaj szybki przegląd kluczowych momentów bez konieczności czytania pełnego transkrypcji

Łatwa integracja z Zoom, Google Meet, Microsoft Teams i innymi usługami za pośrednictwem rozszerzenia Chrome lub natywnych integracji

Udostępniaj transkrypcje, dodawaj komentarze i etykietuj współpracowników w transkrypcji za pomocą narzędzi do współpracy

Transkrybuj z dowolnego miejsca dzięki aplikacjom na iOS, Androida i przeglądarkę internetową

Ograniczenia Otter. ai

Dokładność transkrypcji może spaść w przypadku hałasu w tle, silnego akcentu lub nakładających się wypowiedzi

Identyfikacja mówców często wymaga ręcznego dostosowania, aby działała spójnie w ustawieniach grupowych

Plan Free obejmuje ograniczoną liczbę minut transkrypcji, która może okazać się niewystarczająca do regularnego użytkowania

Zaawansowane funkcje, takie jak podsumowanie na żywo, współpraca zespołowa i kontrola administratora, są dostępne tylko w płatnych planach wyższych poziomów

Ceny Otter. ai

Plan podstawowy : Free

Plan Pro : 16,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business Plan : 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise Plan: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Otter. ai

G2: 4,3/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią o Otter. ai prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 mówi o Otter. ai:

Skuteczny notatnik z dobrymi podsumowaniami, elementami do działania i przydatnymi integracjami

Skuteczny notatnik z dobrymi podsumowaniami, elementami do działania i przydatnymi integracjami

3. Sonix. ai (Najlepszy do szybkiej, wielojęzycznej transkrypcji z wysoką dokładnością)

za pośrednictwem Sonix.ai

Sonix. ai jest idealnym rozwiązaniem dla twórców treści i zespołów potrzebujących szybkiej i dokładnej transkrypcji w ponad 40 językach. Możesz przesyłać pliki audio lub wideo, uzyskać szybkie transkrypcje z etykietami mówców i znacznikami czasu, a także edytować je bezpośrednio w przeglądarce. Obsługuje wielojęzyczne wprowadzanie danych, pozwala użytkownikom swobodnie mówić i zawiera inteligentne funkcje, takie jak podsumowania i opcje eksportu.

Najlepsze funkcje Sonix. ai

Transkrybuj audio i wideo w ponad 40 językach dla globalnych zespołów i twórców

Otrzymuj transkrypcje w ciągu kilku minut, idealne do szybkiej realizacji zleceń

Oznacz mówców i dodaj znaczniki czasowe na poziomie słów, aby ułatwić nawigację

Edytuj, zaznaczaj i współpracuj w interfejsie internetowym

Eksportuj transkrypcje w formatach TXT, DOCX, PDF, SRT i innych, aby łatwo je udostępniać i ponownie wykorzystywać

Ograniczenia Sonix. ai

Nie zawiera wbudowanego rejestratora głosu. Użytkownicy muszą przesyłać pliki audio lub wideo

W hałaśliwym otoczeniu lub w przypadku nakładających się dialogów dokładność może spaść

Ograniczona wersja próbna i ceny mogą nie być odpowiednie dla intensywnego, ciągłego użytkowania

Ceny Sonix. ai

Dostępna wersja próbna za darmo

Plan standardowy (płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem): 10 USD/godz. za transkrypcję

Plan Premium: 16,50 USD/użytkownik miesięcznie (rozliczane rocznie) + 5 USD/godzina transkrypcji

Plan Enterprise: Niestandardowe ceny dla 5 lub więcej użytkowników

Oceny i recenzje Sonix. ai

G2: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Sonix.ai prawdziwi użytkownicy?

Oto, co napisał recenzent G2:

Sonix. ai to fantastyczne narzędzie do transkrypcji wiadomości głosowych w podróży i utrzymywania ich porządku.

Sonix. ai to fantastyczne narzędzie do transkrypcji wiadomości głosowych w podróży i utrzymywania ich porządku.

4. Temi (najlepsze rozwiązanie do szybkich i niedrogich transkrypcji wymagających minimalnej edycji)

za pośrednictwem Temi.com

Temi zostało stworzone z myślą o szybkości i prostocie. Jest to lekkie narzędzie do transkrypcji, które zapewnia szybkie wyniki w jednej z najniższych cen na rynku. Dzięki stałej cenie i łatwemu w użyciu redaktorowi jest ulubionym narzędziem profesjonalistów pracujących samodzielnie, takich jak dziennikarze, studenci i twórcy treści.

Możesz przesłać plik audio, otrzymać transkrypcję w ciągu kilku minut i dopracować ją za pomocą wbudowanego redaktora Temi. Najlepiej sprawdza się w przypadku czystego dźwięku i minimalnego hałasu w tle — idealnie nadaje się do wywiadów indywidualnych, wykładów lub nagrań podcastów.

Chociaż brakuje mu funkcji współpracy lub cyklu pracy zadań, Temi wyróżnia się, gdy priorytetem jest przystępna cena i szybkość.

Najlepsze funkcje Temi

Skorzystaj z jednej z najniższych stawek za transkrypcję na rynku. Nie ma subskrypcji, miesięcznych zobowiązań ani poziomów użytkowania

Otrzymuj transkrypcje w ciągu 5–10 minut od przesłania, nawet w przypadku dłuższych plików

Odtwarzaj audio, śledź znaczniki czasu i edytuj tekst linia po linii

Pobierz oczyszczoną wersję transkrypcji w formacie TXT, SRT lub PDF w celu udostępnienia lub publikacji

Ograniczenia Temi

Nie obsługuje funkcji transkrypcji na żywo ani integracji spotkań

Dokładność może ulec pogorszeniu w przypadku nagrań z hałasem w tle lub nakładającymi się głosami

Brak funkcji współpracy lub zarządzania projektami

Ceny Temi

Dostępna wersja próbna Free

0,25 USD za minutę audio (płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem)

Oceny i recenzje Temi

Trustpilot : 4/5 (ponad 70 recenzji)

G2: zbyt mało recenzji

Co mówią o Temi prawdziwi użytkownicy?

W tej recenzji G2 udostępniono:

Temi dokładnie transkrybuje nagrania audio. Po transkrypcji zawartość można edytować.

Temi dokładnie transkrybuje nagrania audio. Po transkrypcji zawartość można edytować.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli ręcznie transkrybujesz webinaria lub rozmowy wideo, użyj znaczników czasu, aby zakotwiczyć swoje notatki. Zatrzymaj wideo i zapisz znacznik czasu obok każdego kluczowego punktu (np. [03:42] Jak zbudować plan projektu). Ułatwi to powrót do złożonych fragmentów bez konieczności ponownego oglądania całego materiału. Chcesz uzyskać więcej wskazówek? Oto krótki przewodnik, jak efektywnie robić notatki z wideo.

5. Descript (najlepszy dla twórców łączących transkrypcję, edycję audio i wideo)

za pośrednictwem Descript

Descript jest ulubionym narzędziem podcasterów, marketerów i nauczycieli, którzy poszukują szybszego sposobu transkrypcji, edycji i publikacji treści bez konieczności przełączania się między narzędziami. Automatycznie zamienia nagrania na tekst, umożliwiając edycję wideo lub nagrań głosowych poprzez prostą zmianę transkrypcji.

Możesz usuwać słowa wypełniające, dodawać podpisy i przygotowywać treści do publikacji — wszystko z jednego pulpitu. Dzięki wbudowanym narzędziom do nagrywania ekranu, współpracy zespołowej i publikowania, Descript pomaga kreatywnym zespołom w szybszym przekształcaniu pomysłów w gotowe treści.

Najlepsze funkcje Descript

Edytuj zawartość audio i wideo, po prostu edytując transkrypcję. Wytnij, zmień kolejność lub usuń sekcje bez użycia tradycyjnego edytora osi czasu

Automatycznie wykrywaj i usuwaj słowa wypełniające, takie jak "um", "uh" i powtarzające się frazy jednym kliknięciem, dzięki czemu treść będzie bardziej przejrzysta i profesjonalna

Zaproś członków zespołu do współpracy nad transkrypcjami, osiami czasu i edycjami w czasie rzeczywistym, ułatwiając zarządzanie wspólnymi projektami

Nagrywaj samouczki, prezentacje lub instrukcje, rejestrując ekran bezpośrednio w Descript, a następnie edytuj je i publikuj bez konieczności korzystania z innego narzędzia

Szybko dodawaj zsynchronizowane napisy do filmów i eksportuj pliki z napisami w celu zapewnienia dostępności lub ponownego wykorzystania

Ograniczenia opisu

Krzywa uczenia się dla użytkowników, którzy nie mają doświadczenia w edycji audio lub wideo, pomimo uproszczonego interfejsu

Funkcje wyższego poziomu, takie jak usuwanie wypełniaczy i zaawansowany eksport, są dostępne tylko w planach płatnych

Cennik Descript

Dostępny plan Free

Plan dla hobbystów : 24 USD/użytkownik miesięcznie

Plan Creator : 35 USD/użytkownik miesięcznie

Plan Business : 50 USD/użytkownik miesięcznie

Plan Enterprise: niestandardowe ceny dla dużych zespołów

Oceny i recenzje Descript

G2 : 4,6/5 (ponad 750 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o Descript prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 dzieli się swoimi doświadczeniami z Descript:

Doskonałe rozwiązanie do łatwej edycji wideo i transkrypcji oraz wielu innych zadań. Edycja wideo i audio jest tak prosta, jak edycja dokumentu, więc nie musisz umieć obsługiwać skomplikowanego programu do edycji, aby wykonać swoje zadania.

Doskonałe narzędzie do łatwej edycji wideo i transkrypcji, a także wiele więcej. Edycja wideo i audio jest tak prosta, jak edycja dokumentu, więc nie musisz umieć obsługiwać skomplikowanego programu do edycji, aby wykonać swoje zadania.

6. MacWhisper (najlepszy dla użytkowników komputerów Mac poszukujących transkrypcji offline)

za pośrednictwem MacWhisper

Prywatność i prostota to podstawowe wartości MacWhisper. Aplikacja została zaprojektowana wyłącznie dla systemu macOS i działa całkowicie na Twoim urządzeniu — nie wymaga połączenia z Internetem ani przechowywania danych w chmurze. Niezależnie od tego, czy transkrybujesz wywiady, spotkania czy treści, Twoje pliki pozostają lokalne i bezpieczne.

MacWhisper wykorzystuje model Whisper firmy OpenAI, aby zapewnić dokładne transkrypcje w wielu językach. Możesz przesyłać pliki audio lub wideo, wyświetlać transkrypcję w przejrzystym interfejsie i edytować ją na miejscu, nie martwiąc się o łączność lub prywatność.

To niezawodny wybór dla profesjonalistów, którzy cenią sobie kontrolę nad swoimi danymi i potrzebują lekkiego narzędzia do transkrypcji offline, które po prostu działa.

Najlepsze funkcje MacWhisper

Transkrybuj pliki audio i wideo bezpośrednio na komputerze Mac bez konieczności połączenia z Internetem

Skorzystaj z jednego z najdokładniejszych modeli rozpoznawania mowy typu open source, aby uzyskać wysokiej jakości wyniki w różnych akcentach i językach

Obsługa transkrypcji w kilkudziesięciu językach, co sprawia, że jest to przydatne w międzynarodowych projektach lub wielojęzycznych zespołach

Skup się na pracy bez zbędnych wyskakujących okienek i bałaganu

Kup raz i korzystaj bez ograniczeń dzięki prostemu modelowi cenowemu bez stałych opłat.

Ograniczenia MacWhisper

Dostępne tylko dla systemu macOS. Nie ma wersji dla systemu Windows ani urządzeń mobilnych

Nie oferuje transkrypcji w czasie rzeczywistym ani integracji z spotkaniami na żywo

Brak wbudowanych narzędzi do współpracy lub funkcji zadań do użytku zespołowego

Ceny MacWhisper

Licencja osobista : ~64 USD (jednorazowo) [59 EUR]

5 licencji : ~270 USD łącznie / ~54 USD za licencję [249 EUR / 49 EUR]

10 licencji : ~490 USD łącznie / ~49 USD za licencję [450 EUR / 45 EUR]

20 licencji : ~870 USD łącznie / ~44 USD za licencję [799 EUR / 39 EUR]

50 licencji: ~2070 USD łącznie / ~41 USD za licencję [1899 EUR / 38 EUR]

Notatka: Rzeczywiste ceny mogą się nieznacznie różnić w zależności od aktualnych kursów wymiany walut.

Oceny i recenzje MacWhisper

Gumroad: 4,9/5 (ponad 1600 recenzji)

Co mówią o MacWhisper prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent Product Hunt napisał o swoich doświadczeniach z MacWhisper:

Niezwykle przydatna aplikacja do transkrypcji na urządzeniu. Używam jej do transkrypcji notatek głosowych na tekst oraz do tworzenia automatycznych transkrypcji z filmów online do moich notatek.

Niezwykle przydatna aplikacja do transkrypcji na urządzeniu. Używam jej do transkrypcji notatek głosowych na tekst oraz do tworzenia automatycznych transkrypcji z filmów online do moich notatek.

Nasze badanie efektywności spotkań wykazało, że chociaż 47% spotkań trwa godzinę lub dłużej, 14% respondentów jest w stanie zakończyć spotkanie w ciągu zaledwie 15 minut. Jest to niewielki, ale znaczący odsetek, który dowodzi, że szybkie i wydajne spotkania są możliwe.

7. Dictanote (najlepsze rozwiązanie dla pisarzy, którzy chcą połączyć dyktowanie i edycję ręczną)

za pośrednictwem Dictanote

Dictanote jest idealnym rozwiązaniem dla pisarzy, studentów i profesjonalistów, którzy chcą przełączać się między pisaniem a wprowadzaniem głosowym bez przerywania procesu pisania. Działa w przeglądarce z przejrzystym interfejsem podobnym do Dokumentów i wbudowaną funkcją rozpoznawania głosu.

Możesz mówić naturalnie lub pisać w trakcie tworzenia dokumentu, organizować zawartość za pomocą etykiet i zarządzać projektami za pomocą oddzielnych "notatników". Dla wszystkich, którzy łączą dyktowanie i pisanie ręczne, Dictanote zapewnia uporządkowanie wszystkich treści w jednym miejscu. Ponieważ aplikacja działa całkowicie w przeglądarce bez konieczności integracji, działa płynnie nawet na wolniejszych lub starszych urządzeniach.

Najlepsze funkcje Dictanote

Edytuj tekst podczas mówienia dzięki wsparciu dla automatycznej interpunkcji. Oszczędza to czas na późniejsze czyszczenie i pomaga natychmiast tworzyć bardziej dopracowane notatki

Korzystaj z wbudowanego silnika mowy swojego urządzenia, takiego jak Google Speech w przeglądarce Chrome. Dzięki temu nie jesteś tak zależny od szybkiego internetu, a Twoje dane głosowe pozostają bardziej prywatne

Podczas dyktowania możesz pogrubiać, kursywować, podkreślać i formatować swoje notatki. Jest to przydatne dla wszystkich osób piszących długie treści lub organizujących uporządkowane notatki

Rozpocznij, wstrzymaj lub zatrzymaj dyktowanie za pomocą prostych komend klawiaturowych, co ułatwia rejestrowanie myśli podczas wykonywania wielu zadań jednocześnie

Ograniczenia Dictanote

Ograniczone do przeglądarki Google Chrome na komputerach stacjonarnych, co wyklucza użytkowników innych przeglądarek lub osoby potrzebujące dostępu mobilnego

Brak synchronizacji z chmurą lub kopii zapasowej, więc notatki pozostają przechowywane lokalnie, chyba że zostaną ręcznie wyeksportowane. Może to być ryzykowne dla użytkowników, którzy pracują na wielu urządzeniach lub potrzebują automatycznej synchronizacji

Nie obsługuje wcześniej nagranych plików audio, co sprawia, że nie nadaje się do transkrypcji istniejących wywiadów lub spotkań

Ceny Dictanote

Free

Pro: 8 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Dictanote

Sklep internetowy Chrome: 2. 7/5 (ponad 1000 recenzji)

Co mówią o Dictanote prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent w Chrome Web Store dzieli się swoimi doświadczeniami z Dictanote:

Wczoraj działało całkiem dobrze, zapewniając obiecaną 90% dokładność. Jednak dziś rano nie działa w ogóle, a dokładność wynosi około 50%. Nawet przy 90% dokładności mógłbym wpisać wszystko szybciej niż dyktowanie i poprawianie.

Wczoraj działało całkiem dobrze, zapewniając obiecaną 90% dokładność. Jednak dziś rano nie działa w ogóle, a dokładność wynosi około 50%. Nawet przy 90% dokładności mógłbym wpisać wszystko szybciej niż dyktowanie i poprawianie.

8. Tactiq (najlepsze rozwiązanie do przechwytywania i organizowania transkrypcji ze spotkań wideo)

za pośrednictwem Tactiq

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zakończyć rozmowę w Zoom i zapomnieć, kto obiecał co zrobić? Tactiq pomaga zapewnić, że to się nigdy więcej nie powtórzy.

To rozszerzenie Chrome przechwytuje transkrypcje na żywo z Google Meet, Zoom i Microsoft Teams i pozwala zaznaczyć kluczowe momenty oraz przekształcić je w elementy do działania, a wszystko to podczas spotkania. Rozszerzenie jest umieszczone z boku ekranu, dzięki czemu możesz skupić się na rozmowie bez konieczności szukania notatek.

Możesz oznaczyć ważne informacje, przypisać zadania do wykonania i wyeksportować wszystko do narzędzi takich jak Dokumenty Google, Notion lub CRM. Ponieważ działa w przeglądarce i nie dołącza do spotkań jako uczestnik, nie budzi obaw dotyczących prywatności, które często towarzyszą botom do spotkań.

Najlepsze funkcje Tactiq

Pracuj płynnie z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams bez konieczności korzystania z botów lub dodatkowych uprawnień

Oznacz elementy wymagające działania, decyzje i kluczowe spostrzeżenia podczas spotkania, aby łatwo można było je później przejrzeć

Podsumowuj spotkania, twórz szkice e-maili z dalszymi działaniami lub generuj zgłoszenia Jira w mgnieniu oka

Wysyłaj transkrypcje i najważniejsze fragmenty bezpośrednio do Dokumentów Google, Notion, Slack lub swojego CRM bez kopiowania i wklejania

Limity Tactiq

Działa tylko na pulpicie z przeglądarką Chrome, co ogranicza dostępność dla użytkowników mobilnych lub zespołów korzystających z przeglądarek Safari lub Firefox

Niektóre funkcje, takie jak integracja z CRM i rozszerzona historia transkrypcji, są dostępne tylko w płatnych planach wyższego poziomu

Ceny Tactiq

Plan Free: Ograniczone najważniejsze funkcje i eksport

Plan Pro: 12 USD/użytkownik miesięcznie

Plan dla zespołów: 20 USD/użytkownik miesięcznie

Plan Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Tactiq

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Tactiq prawdziwi użytkownicy?

Oto, co mówi recenzent G2:

Najłatwiejszy sposób transkrypcji spotkań. Jest kilka rzeczy, ale prawdopodobnie moją ulubioną funkcją są podsumowania oparte na sztucznej inteligencji.

Najłatwiejszy sposób transkrypcji spotkań. Jest kilka rzeczy, ale prawdopodobnie moją ulubioną funkcją są podsumowania oparte na sztucznej inteligencji.

9. Rev (najlepszy do transkrypcji wykonywanej przez ludzi, charakteryzujący się wysoką niezawodnością)

za pośrednictwem Rev

Nie każde narzędzie do zamiany głosu na tekst zapewnia równowagę między szybkością a dokładnością, ale Rev tak. Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu w przestrzeni transkrypcji łączy wydajność AI z precyzją na poziomie ludzkim dla branż, w których liczy się każde słowo.

Niezależnie od tego, czy jesteś dziennikarzem potrzebującym transkrypcji dopuszczalnych w sądzie, zespołem prawnym przygotowującym przesłuchania krzyżowe, czy badaczem przeglądającym godziny wywiadów, Rev oferuje elastyczne opcje — od szybkich transkrypcji opartych na sztucznej inteligencji po bardzo dokładne transkrypcje tworzone przez ludzi.

Oferuje również funkcje takie jak asystent AI do wyszukiwania cytatów i tematów, edytowalne transkrypcje oraz integrację z Zoom, Teams i Google Meet.

Najlepsze funkcje Rev

Wybierz między AI dla szybkości a transkrypcją ludzką dla dokładności na poziomie 99%+

Automatycznie generuj podsumowania, zaznaczaj cytaty i wydobywaj kluczowe tematy z transkrypcji. Ta funkcja jest bardzo przydatna, jeśli musisz podjąć dalsze działania po rozmowie kwalifikacyjnej lub wyodrębnić najważniejsze punkty z długich rozmów

Wykrywaj wzorce i sprzeczności w wielu transkrypcjach, co jest bardzo przydatne dla zespołów prawnych, medialnych i badawczych

Edytuj podczas słuchania, śledź zmiany i współpracuj w jednym wspólnym obszarze roboczym

Nagrywaj w podróży lub połącz się z Zoom, Meet i Teams, aby automatycznie transkrybować spotkania

Ograniczenia Rev

Brak wsparcia transkrypcji w czasie rzeczywistym dla wydarzeń na żywo lub webinarów

Transkrypcja wykonywana przez ludzi może być kosztowna w przypadku dłuższych treści

Niektóre zgłoszenia dotyczące błędnej identyfikacji mówców i obawy dotyczące wykorzystania danych do szkolenia AI

Ceny Rev

Free: 45 minut transkrypcji AI /miesiąc

Podstawowy: 14,99 USD/użytkownik/miesiąc

Pro: 34,99 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o Rev prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 mówi o Rev:

Nasza agencja korzysta z rev niemal codziennie, aby zapewnić niemal natychmiastowe wstępne wersje AI do zeznań. Nasi klienci uwielbiają linki do udostępniania, które synchronizują transkrypcję z wideo. Podsumowanie AI i bot z pytaniami są również świetne i czekamy na ich rozbudowę.

Nasza agencja korzysta z rev niemal codziennie, aby zapewnić niemal natychmiastowe wstępne wersje AI do zeznań. Nasi klienci uwielbiają linki do udostępniania, które synchronizują transkrypcję z wideo. Podsumowanie AI i bot z pytaniami są również świetne i czekamy na ich rozbudowę.

49% respondentów naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań nadal sporządza notatki odręczne — to zaskakujący trend w erze cyfrowej. To uzależnienie od długopisu i papieru może wynikać z osobistych preferencji lub świadczyć o tym, że narzędzia do sporządzania notatek cyfrowych nie są w pełni zintegrowane z cyklami pracy.

10. Superwhisper (Najlepsze rozwiązanie dla użytkowników korporacyjnych, którzy oczekują dokładności Whisper AI w przejrzystym interfejsie)

za pośrednictwem SuperWhisper

Superwhisper to potężne narzędzie do transkrypcji offline dla systemów macOS i iOS, przeznaczone dla użytkowników korporacyjnych. Wykorzystuje framework Whisper. cpp i działa całkowicie na urządzeniu, zapewniając pełną prywatność danych.

To, co wyróżnia ten produkt, to formatowanie uwzględniające kontekst oraz wsparcie dla konfigurowalnych cykli pracy AI, co pozwala zespołom definiować reguły przetwarzania końcowego przy użyciu przetwarzania języka naturalnego. Jest to idealne rozwiązanie do transkrypcji wrażliwych treści, takich jak notatki prawne lub medyczne, bez konieczności korzystania z usług w chmurze.

Najlepsze funkcje Superwhisper

Pracuj całkowicie na swoim urządzeniu, korzystając z lokalnych modeli AI bez wysyłania danych do chmury

Dostosuj format wyjściowy do używanej aplikacji. Na przykład formatuje zawartość jak e-mail w aplikacji Mail lub używa punktorów podczas transkrypcji do Notatek

Dodaj podpowiedzi w języku naturalnym, aby udoskonalić swoje transkrypcje

Dzięki zaawansowanemu systemowi rozpoznawania terminów specjalistycznych z różnych dziedzin, takich jak opieka zdrowotna, prawo i badania naukowe, możesz pracować z większą dokładnością

Uzyskaj dostęp do kontroli wersji, edycji wspólnej oraz integracji z narzędziami AI, takimi jak GPT-4o i Claude 3. 5, które pomogą Ci szybko dopracować transkrypcje i wyodrębnić streszczenia

Przechowuj wszystkie pliki lokalnie z kompleksowym szyfrowaniem, zapewniając bezpieczeństwo danych wrażliwych i zgodność z normami prywatności

Ograniczenia Superwhisper

Wymaga nowszego sprzętu Mac (M2 lub wyższego) do transkrypcji w czasie rzeczywistym przy użyciu największych modeli AI, co ogranicza dostępność dla użytkowników starszych urządzeń

Brak wbudowanej funkcji identyfikacji mówcy utrudnia rozróżnienie wielu głosów podczas wywiadów lub spotkań

Stroma krzywa uczenia się w zakresie konfiguracji zaawansowanych funkcji, takich jak tryby niestandardowe i przetwarzanie końcowe AI, szczególnie dla użytkowników nietechnicznych

Ceny Superwhisper

Dostępny plan Free

Pro: 8,49 USD/miesiąc

Roczny: 84,99 USD/rok

Dożywotnia: 249,99 USD

Oceny i recenzje Superwhisper

Sklep z aplikacjami : 4,9/5 (ponad 1200 recenzji)

Product Hunt: 5/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Superwhisper prawdziwi użytkownicy?

Oto, co użytkownik napisał na Product Hunt o Superwhisper:

To bardzo przydatne oprogramowanie! Dzięki niemu piszę więcej i lepszych dokumentów oraz e-maili, ponieważ wprowadzanie tekstu jest bardzo szybkie.

To bardzo przydatne oprogramowanie! Dzięki niemu piszę więcej i lepszych dokumentów oraz e-maili, ponieważ wprowadzanie tekstu jest bardzo szybkie.

Jak wybrać odpowiednią alternatywę dla Wispr Flow

Narzędzia zamiany głosu na tekst nie służą już tylko do transkrypcji. Prawdziwa wartość wynika z tego, co można zrobić z transkrypcjami po zakończeniu spotkania.

Dzięki narzędziom takim jak ClickUp otrzymujesz kompletny system do przekształcania pomysłów w działania. Dzięki ClickUp AI Notetaker możesz nagrywać spotkania, generować inteligentne podsumowania i natychmiast tworzyć zadania na podstawie kluczowych wniosków

Dzięki ClickUp Docs Twój zespół może współpracować nad notatkami, łączyć je z zadaniami i przechowywać wszystko w jednym miejscu

Oczywiście inne narzędzia wyróżniają się w innych obszarach. Otter. ai i Sonix świetnie nadają się do szybkiej transkrypcji opartej na AI. Rev zapewnia wysoką dokładność i wyniki sprawdzane przez ludzi. MacWhisper i Superwhisper są idealne dla użytkowników, dla których prywatność jest najważniejsza i którzy potrzebują przetwarzania offline.

Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od tego, jak wygląda cykl pracy i jak działa Twój zespół.

Zacznij od zapoznania się z wersjami demonstracyjnymi i bezpłatnymi wersjami próbnymi elastycznych platform, takich jak ClickUp. Uzyskaj jasność potrzebną do wyboru najlepszego rozwiązania dla kolejnego etapu rozwoju swojego zespołu.