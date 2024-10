Jak robić notatki z wideo jak profesjonalista

Był czas, gdy normą było osobiste uczestnictwo w rozmowach i robienie notatek z tablicy.

Ale dzisiaj? Cyfrowe ekrany, klasy Zoom i wideo online są wszędzie wokół nas. Jednak sztuka robienia notatek nadal kwitnie.

W końcu, jak mądrze powiedział amerykański autor Ben Casnocha, "Jeśli nie zapiszesz tego, co słyszysz i czego się uczysz, jakie są szanse, że to zapamiętasz?"

Ale jest jedna rzecz: robienie notatek znacznie się zmieniło na przestrzeni lat.

Obecnie narzędzia AI mogą automatycznie streszczać wideo i pomagać nam pisać bardziej zwięzłe notatki.

Ale co odróżnia dobre robienie notatek od świetnego i jak można wykorzystać narzędzia AI, aby jak najlepiej wykorzystać wideo? Zbadajmy tę kwestię, najpierw rozumiejąc jak skutecznie robić notatki z wideo i dlaczego jest to nadal istotny element nauki. ✍️

Dlaczego warto robić notatki z materiałów wideo

Historycznie rzecz biorąc, robienie notatek zawsze było postrzegane jako oznaka uważnego, poważnego ucznia lub słuchacza. Ale czy robienie notatek faktycznie poprawia proces uczenia się? Oto, co mówi nauka:

Według badania przeprowadzone przez Audrey van der Meer i Ruuda van der Weela z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii (NTNU), ludzie robią notatki bez zastanowienia

"To bardzo kuszące, aby zapisywać wszystko, co mówi wykładowca. To w pewnym sensie wchodzi przez uszy i wychodzi przez opuszki palców, ale nie przetwarzasz napływających informacji " - zauważyła.

W 2022 roku kanał YouTube Koi opublikował wideo zatytułowane " Dlaczego twoje okropne notatki rujnują twoje oceny? w wideo narrator wyjaśnia pojęcie zwane "obciążeniem poznawczym"

Porównuje nasz mózg do telefonu, w którym obciążenie poznawcze reprezentuje baterię. Podkreśla, że nasze mózgi nie są stworzone do wielozadaniowości, która je przeciąża.

Narrator opowiada o swoim osobistym doświadczeniu z drugiego roku studiów medycznych, gdzie jego obsesja na punkcie notatek utrudniała mu skupienie się na pacjentach. Zamiast zachowywać kluczowe informacje, miał trudności z zadawaniem odpowiednich pytań. Kiedy przestawił się z nadmiernego robienia notatek na aktywne słuchanie, jego zdolność do połączenia się z pacjentami znacznie się poprawiła.

Ale jak notatka działa z innymi mediami, takimi jak wideo? Czy można wykorzystać AI do pomocy w robieniu notatek podczas oglądania wideo? (Podpowiedź: tak) ClickUp's got you covered!)

Przeczytaj także: Notatki cyfrowe vs. notatki papierowe: Co jest lepsze?

Jak robić notatki z wideo

**Ankieta: Co jest dla Ciebie największym wyzwaniem podczas robienia notatek z wideo? 🎥

Nadążanie za szybko zmieniającą się zawartością (gdzie nie można robić notatek i słuchać w tym samym czasie) Utrzymanie koncentracji podczas dłuższych materiałów wideo Efektywna organizacja notatek (w trakcie lub po zakończeniu wideo) Zapamiętywanie krytycznych szczegółów po zakończeniu wideo

Niezależnie od tego, jaka jest Twoja odpowiedź, mamy rozwiązanie dla wszystkich powyższych wyzwań. Czytaj dalej 🙂

1. Włącz napisy lub napisy zamknięte

Łatwym rozwiązaniem dylematu notatki jest użycie napisów.

Na przykład podczas oglądania wideo na YouTube włącz funkcję napisów lub napisów zamkniętych. Pozwala to na czytanie tekstu na ekranie podczas widoku. Znacznie poprawia to zrozumienie i sprawia, że jesteś bardziej zaangażowany.

Pamiętaj, że zamknięte napisy zawierają dźwięki w tle i niewerbalne wskazówki, dzięki czemu są idealne dla osób niedosłyszących, podczas gdy napisy są przeznaczone dla widzów, którzy chcą czytać.

2. Szukaj transkrypcji wideo

Niektóre edukacyjne materiały wideo zawierają transkrypcje, które mogą być niezwykle pomocne przy robieniu notatek. W przeciwieństwie do napisów, transkrypcja pozwala czytać zawartość we własnym tempie.

Z ClickUp Brain , możesz automatycznie transkrybować swoje nagrania za pomocą AI w zaledwie kilka minut.

ClickUp dostarcza transkrypcję z możliwością wyszukiwania i znacznikiem czasu, którą można łatwo opisać lub podkreślić. Dzięki temu dokumentowanie kluczowych punktów wideo jest łatwiejsze i bardziej wydajne.

Bezproblemowa transkrypcja nagrań z ClickUp Brain

Na przykład, jeśli jesteś zajętym studentem żonglującym wieloma zajęciami, ta funkcja jest ratunkiem.

Zamiast ponownie oglądać całe wykłady przed egzaminem, możesz szybko przeszukać transkrypcję, aby znaleźć i przejrzeć najbardziej istotne sekcje. Oszczędza to czas i pozwala skupić się na najważniejszych informacjach.

Stres? Zniknął. 🙌

Przeczytaj również: 10 najlepszych narzędzi do transkrypcji AI do wypróbowania w 2024 roku

3. Dostosuj prędkość odtwarzania wideo

Jeśli zawartość porusza się zbyt szybko, zwolnij odtwarzanie wideo do prędkości 0,75x (lub niższej, jeśli wolisz). Daje to więcej czasu na przyswojenie informacji i wzięcie pod uwagę notatki, takie jak protokół ze spotkania bez poczucia pośpiechu.

Pro Tip: Użyj Techniki Pomodoro 🍅

Podczas oglądania dłuższych materiałów wideo (1-3 godzinnych filmów lub serii wykładów trwających kilkadziesiąt godzin), wypróbuj technikę Pomodoro, aby utrzymać koncentrację. Oglądaj wideo przez 25 minut, zrób 5-minutową przerwę i powtórz. Pomoże ci to zachować świeżość i zapamiętać więcej informacji.

4. Wstrzymaj wideo, aby zrobić notatki

Nie możesz nadążyć za wideo? Nie ma problemu - zatrzymuj go tak często, jak to konieczne, aby zanotować kluczowe informacje.

Z ClickUp Clip , możesz nagrywać swój ekran, dodawać własne komentarze do późniejszego przejrzenia i wstrzymywać nagrywanie w dowolnym momencie, aby robić szczegółowe notatki.

Ta funkcja pozwala uchwycić istotne punkty z wideo i płynnie udostępniać lub osadzać klipy bezpośrednio w ClickUp Docs w celu dokumentacji i przeglądu.

W przypadku wykładów wideo aktywne słuchanie słów kluczowych i pojęć ma kluczowe znaczenie dla skutecznego sporządzania notatek. Korzystanie z zamkniętych napisów lub napisów może zwiększyć zrozumienie i zaangażowanie, zapewniając dokładniejsze zrozumienie materiału.

ClickUp z łatwością integruje się również z istniejącymi oprogramowanie do udostępniania ekranu jeśli musisz wykonać połączenie lub udostępniać notatki członkom zespołu.

dziel się swoimi pomysłami wizualnie i dźwiękowo dzięki ClickUp Clips_

🏷️ Przykład: Wyobraź sobie, że jesteś studentem przygotowującym się do egzaminów końcowych. Zamiast starać się nadążyć za szybkim tempem wykładów wideo, możesz zatrzymać się i poświęcić czas, aby upewnić się, że uchwyciłeś każdy kluczowy punkt.

Później, podczas poprawek, możesz ponownie przejrzeć utworzone przez siebie klipy i notatki, aby upewnić się, że nie przeoczyłeś niczego istotnego.

Przeczytaj również: Jak udostępniać i współpracować nad notatkami

5. Przewiń, gdy coś nie jest wyczyszczone

To może wydawać się oczywiste, ale ma kluczowe znaczenie: jeśli czegoś nie rozumiesz, przewiń wideo i obejrzyj je ponownie. Przewijaj i odtwarzaj, aż koncepcja stanie się jasna. To jedna z najlepszych rzeczy w nagranych materiałach wideo - można je przyswajać w swoim tempie. Zrozumienie materiału jest niezbędne do robienia dokładnych i skutecznych notatek.

Również w tym przypadku ClickUp Clips może być niezwykle pomocny. Możesz nagrywać i przechwytywać istotne sekcje wideo i przeglądaj je tyle razy, ile potrzeba, robiąc notatki.

Łatwe przekształcanie klipów ClickUp w zadania

6. Organizuj notatki za pomocą nagłówków i podnagłówków

Utwórz konspekt, dodając nagłówki i podtytuły w oparciu o kluczowe tematy omawiane w wideo. Taka struktura pomoże uporządkować myśli i ułatwi ich późniejsze przeglądanie.

Dokumenty Google lub inne narzędzia cyfrowe mogą usprawnić proces tworzenia notatek i ograniczyć czasochłonną edycję, ClickUp Docs jest lepszą alternatywą. Oferuje zarządzanie zadaniami, konfigurowalny format i możliwość osadzania wideo i innych zasobów bezpośrednio w notatkach.

Notatki można formatować za pomocą nagłówków, podtytułów i wypunktowań, łącząc je bezpośrednio z zadaniami lub innymi istotnymi dokumentami w ramach cyklu pracy.

Dostosuj dokumenty za pomocą opcji stylizacji, szablonów oraz osadzonych materiałów wideo i tabel

🏷️ Przykład: Profesjonaliści z napiętym harmonogramem mogą używać ClickUp Docs do organizowania i łatwego dostępu do swoich dokumentów notatek dotyczących projektów i ważnych dokumentów .

Gdy nadejdzie czas, aby przygotować się na spotkanie lub zająć się terminem projektu, wszystko jest uporządkowane, dzięki czemu można łatwo przejść od razu do najbardziej krytycznych zadań bez marnowania czasu na przeszukiwanie rozproszonych plików.

To jest prawdziwa moc zarządzanie projektami .

💡 Pro Tip: Koloruj swoje notatki używając różnych podświetleń, aby powrócić do głównych koncepcji, pytań i pomysłów. Dodaje to wizualnej organizacji i pomaga podczas przeglądu. 🎨

7. Używaj wypunktowań dla kluczowych szczegółów

Podczas robienia notatek, wypunktuj każdy ważny szczegół. Obejmuje to nowe słowa lub terminy, których nie znasz, ważne osoby, daty, kluczowe pojęcia i wiele innych. Punktory sprawiają, że notatki są bardziej przejrzyste i łatwiejsze do śledzenia. Skupiając się na głównych pojęciach i organizując je w wypunktowania, możesz skutecznie przekształcić swoje notatki w zwięzłe kluczowe wnioski.

Dokumenty i narzędzia ClickUp Notatnik ClickUp funkcje pozwalają tworzyć wypunktowania i efektywnie organizować notatki, ułatwiając ich późniejsze przeglądanie i dostęp do nich.

🏷️ Przykład: Inżynierowie oglądający wersje demonstracyjne oprogramowania mogą korzystać z podsumowań AI, aby podzielić zawiłe objaśnienia kodu na łatwe do zrozumienia punkty.

Szybko notuj notatki, pomysły i przypomnienia za pomocą Notatnika ClickUp

8. Zdania powinny być krótkie i proste

Pamiętaj: robisz notatki, a nie piszesz szczegółowy esej.

Używaj krótkich fraz, fragmentów i skrótów, aby szybko przekazać główne idee bez marnowania czasu na przepisywanie długich zdań. Zawsze możesz zostawić znaczniki czasu w swoich notatkach, aby później powrócić do odpowiednich sekcji wideo.

ClickUp Docs oferuje Tryb skupienia, który pomaga skoncentrować się na podsumowaniu kluczowych informacji z wideo.

Przeczytaj również: 10 najlepszych podsumowań wideo AI, które pozwolą zaoszczędzić cenny czas

9. Używaj własnych słów

Zawsze rób notatki własnymi słowami. Taka praktyka pomaga utrwalić informacje i ułatwia ich późniejsze przypomnienie.

Unikaj kopiowania dokładnych słów mówcy - przyswajaj informacje w sposób, który ma dla Ciebie największy sens i spersonalizuj swoją naukę.

Mini-przewodnik: Jak zachować koncentrację podczas robienia notatek z wideo

Eliminacja rozpraszających elementów: Zamknij niepowiązane zakładki i wycisz powiadomienia

Używaj trybu skupienia: Jeśli robisz notatki w ClickUp Docs, użyj trybu skupienia, aby zminimalizować rozpraszanie uwagi i skoncentrować się wyłącznie na robieniu notatek

⏸️ Rób przerwy: Wstrzymaj wideo i rób krótkie przerwy co 20 minut, aby zapamiętać więcej informacji. Badania pokazują, że robienie przerw poprawia koncentrację i wydajność

Podsumuj co 5 minut: Zatrzymuj się co 5-10 minut, aby podsumować własnymi słowami to, czego właśnie się nauczyłeś

10. Podkreśl kluczowe terminy, osoby i pojęcia

Zwróć uwagę na słowa kluczowe, ważne postacie, daty i główne koncepcje w wideo. Są one często podkreślane zarówno wizualnie, jak i werbalnie. Podkreśl je w swoich notatkach, aby je wyróżnić. ClickUp Brain , inteligentny asystent AI, pozwala generować streszczenia wideo. Dzięki temu można je niestandardowo dopasować i przeformułować w celu lepszego zrozumienia.

ClickUp Brain przeszukuje transkrypcje Clipów w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania

11. Szkicowanie prostych diagramów z wideo

Jeśli wideo zawiera ważne diagramy lub grafiki, zatrzymaj je i powtórz w swoich notatkach.

Możesz też wykonać poniższe kroki:

Jeśli robisz notatki cyfrowe, zrób zrzuty ekranu za pomocą ClickUp Clips i osadzaj je bezpośrednio w ClickUp Docs.

Aby pójść o krok dalej, użyj Tablica ClickUp do rysowania map myśli i wizualizacji połączeń między kluczowymi pojęciami.

Ożyw swoje pomysły dzięki mapom myśli ClickUp Według badań wizualne robienie notatek jest lepszą strategią uczenia się niż jej tradycyjny odpowiednik.

🏷️ Przykład: Jeśli oglądasz webinar na temat trendów w content marketingu, możesz użyć funkcji ClickUp's Tablica do wizualnej mapy pomysłów i spostrzeżeń. Pozwala to na burzę mózgów wraz z notatkami, przekształcając spostrzeżenia z wideo w strategie, które można wykorzystać w praktyce.

12. Zwróć uwagę na wskazówki, takie jak ton i muzyka w tle

Wideo ma wyjątkową zaletę: niewerbalne wskazówki, takie jak ton głosu, muzyka w tle i efekty dźwiękowe często podkreślają kluczowe punkty.

Korzystając z ClickUp Clip, możesz bez wysiłku uchwycić te niuanse. Jako free rozszerzenie Chrome , Clip umożliwia łatwe nagrywanie ekranu i wysyłanie wysokiej jakości, wyraźnych wiadomości za pośrednictwem połączonego linku, e-maila lub bezpośrednio w ClickUp.

Udostępniaj wysokiej jakości nagrania ekranu każdemu i wszędzie za pomocą aplikacji Clip by ClickUp

13. Wykorzystaj znaczniki czasu wideo do uporządkowania notatek

Niektóre filmy wideo zawierają znaczniki czasu lub rozdziały, które mogą być doskonałym przewodnikiem do organizowania notatek. Użyj tych znaczników czasu jako nagłówków w swoich notatkach i pod każdym z nich umieść listę kluczowych szczegółów. Ta metoda zapewnia, że notatki są zgodne z logicznym przepływem wideo.

Aby ułatwić ci życie, ClickUp Brain pozwala automatycznie transkrybować klipy wideo zakończone znacznikami czasu. Później możesz łatwo wyszukiwać i organizować notatki wokół kluczowych momentów.

Pro Tip: Organizuj notatki za pomocą etykiet i etykiet

W ClickUp Docs możesz dodawać etykiety do określonych sekcji swoich notatek. Używaj etykiet takich jak "Ważne", "Przejrzyj później" lub "Kluczowe pojęcie", aby skutecznie kategoryzować swoje notatki. Pomaga to w szybkim powrocie do określonych sekcji.

Idealny sposób robienia notatek

Teraz, gdy omówiliśmy już sposób robienia notatek z wideo, przejdźmy do kolejnego kroku - kształtowania idealnego sposobu myślenia o robieniu notatek.

Wskazówki, które omówiliśmy do tej pory, mają na celu osiągnięcie kluczowych celów, które zwiększają wydajność i skuteczność notatek. Na początek zawsze pamiętaj, że notatki to twój własny, osobisty zapis tego, co zobaczyłeś. Mają one pomóc w przeglądaniu i zapamiętywaniu. To nie są transkrypcje!

Oto jak powinieneś podchodzić do robienia notatek:

Skup się na głównych koncepcjach, a nie na każdym szczególe

Używaj wypunktowań lub map myśli

Uwzględnianie wyzwalaczy pamięci

Nadawanie notatkom osobistego charakteru

Twórz notatki, które będą pomocne (i zrozumiałe) wiele miesięcy później

Po zastosowaniu tych strategii należy przejrzeć i udoskonalić swoje notatki.

Przejrzenie i dopracowanie notatek

Przeglądanie notatek jest najważniejszą częścią robienia notatek (poza faktycznym oglądaniem wideo/uczestniczeniem w seminarium itp.)

Pomaga to zidentyfikować luki, pominięte informacje lub obszary wymagające wyjaśnienia. Jak sugerowaliśmy powyżej, wypróbuj ClickUp Brain, aby udoskonalić swoje notatki, automatycznie generując podsumowania AI zawartości wideo.

🏷️ Przykład: Wyobraź sobie kierownika projektu przeglądającego nagrane spotkanie zespołu. Korzystając z ClickUp Brain, transkrybuje i podsumowuje dyskusję, podkreślając kluczowe elementy działań i podjęte decyzje. Pozwala im to szybko dopracować notatki, zapewniając, że wszystkie krytyczne punkty zostały uchwycone i skutecznie przekazane zespołowi.

ClickUp pomaga robić lepsze notatki

Nie ma dyskusji. Notatki mogą pomóc nam wszystkim stać się lepszymi uczniami. Robienie notatek to jednak nie tylko zapisywanie wszystkiego, co usłyszymy w materiale wideo. Jest to umiejętność, która, jeśli jest dobrze wykorzystywana, może być świetnym narzędziem do zapamiętywania i oszczędzania czasu na przyszłe analizy.

ClickUp może uprościć twoją drogę do skutecznego i wydajnego robienia notatek. Podsumowując: użyj ClickUp Brain do podsumowywania wideo za pomocą AI, ClickUp Clips do robienia szczegółowych notatek, ClickUp Docs do osadzania klipów wideo i formatowania notatek oraz ClickUp Whiteboards do wizualizacji koncepcji.

Gotowy do poznania tych funkcji na żywo? Zarejestruj się na ClickUp za darmo i doświadcz lepszego robienia notatek! ✏️